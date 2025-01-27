10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

การสร้างกลยุทธ์ต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมาก คุณจำเป็นต้องสร้างวิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจ กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้อง และวางแผนแนวทางในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น จำนวนตัวแปรและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระยะเวลาการวางแผนที่ยาวนาน อาจทำให้การสร้างแผนกลยุทธ์นั้นกลายเป็นเรื่องปวดหัวได้อย่างรวดเร็ว
ข่าวดีก็คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ด้วยซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม การจับและติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญจะทำให้ทีมต่างๆ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น
การวางแผนเชิงกลยุทธ์คืออะไร?
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตขององค์กรของคุณ พร้อมด้วยทิศทางที่ทุกคนต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น จุดมุ่งหมายสูงสุดคือการมีแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการที่ทำให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่ออะไร
ทุกอุตสาหกรรมและองค์กรมีวิธีการวางแผนและการติดตามความก้าวหน้าที่แตกต่างกัน แต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์มักประกอบด้วยองค์ประกอบหลักบางประการเสมอ
ในการเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ในอนาคต นั่นคือจุดที่ผู้นำมองเห็นองค์กรของคุณจะไปถึงในอนาคต และมันช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองเห็นความก้าวหน้าตลอดเวลา
จากนั้นคุณจำเป็นต้องระบุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งองค์กรจำเป็นต้องบรรลุในระหว่างการเดินทางเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พวกมันยังคงเป็นเป้าหมายระดับสูงที่ครอบคลุมซึ่งทุกคนใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามประสิทธิภาพ และงานประจำวัน
สุดท้ายนี้ คุณจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแนวทางที่คุณจะใช้เพื่อบรรลุแผนกลยุทธ์ของคุณ ขั้นตอนสุดท้ายนี้อาจมีความซับซ้อนเนื่องจากต้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจำวันของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์กลยุทธ์?
เมื่อคุณผ่านรายการซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของเราด้านล่างนี้ คุณจะสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าพวกมันแตกต่างกันอย่างไรในความพยายามที่จะช่วยคุณวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและมีกลยุทธ์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทุกโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่คุณค้นคว้ามาควรมีคุณสมบัติการวางแผนกลยุทธ์หลักอย่างน้อยไม่กี่อย่างบนแดชบอร์ดกลาง:
- องค์กร: ความสามารถในการแสดงข้อมูลเชิงภาพและเครื่องมือในการจัดระเบียบไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน โดยใช้เครื่องมือเช่นแผนภูมิแกนต์หรือแผนผังงาน
- ความยืดหยุ่น: แดชบอร์ดและอินเทอร์เฟซที่ไหลลื่นมากขึ้น เช่น แม่แบบไวท์บอร์ด ที่ช่วยให้เกิดการระดมความคิดและสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ
- การปรับแต่ง: คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำให้ซอฟต์แวร์ทำงานได้กับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคุณและติดตามความคืบหน้า
- ความคล่องตัว: ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็น โดยคำนึงถึงแผนสำรองที่อาจเกิดขึ้นไว้เสมอ
- มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม: เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนมีส่วนร่วมในโครงการ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ทีมวางแผนกลยุทธ์อาจกระจายตัวอยู่ห่างไกล
- การผสานรวม: ตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึงเครื่องมือที่คุณใช้สำหรับการดำเนินโครงการหรือแผนรอง เช่นแผนที่ผลิตภัณฑ์; สิ่งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโซลูชันการจัดการผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์
- การรายงาน: รายงานประสิทธิภาพที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อช่วยติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรในทุกโครงการเชิงกลยุทธ์ของคุณ
เครื่องมือทุกชิ้นที่คุณพบอาจไม่มีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกันในคุณสมบัติและประโยชน์เหล่านี้. ดังนั้นกุญแจสำคัญคือการค้นหาซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะกับแผนธุรกิจเฉพาะของคุณ, สถานการณ์, และสภาพแวดล้อม.
10 ซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มันยากที่จะหาเหตุผลสนับสนุนสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในองค์กรของคุณ กลยุทธ์ที่ปราศจากกลยุทธ์เบื้องหลังมักจะไม่ประสบความสำเร็จ เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำให้การสร้างกลยุทธ์นั้นง่ายขึ้นและทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกองค์กร มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบแผนงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์ในรูปแบบภาพที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการเริ่มต้นกระบวนการสร้างแผนได้อย่างรวดเร็ว
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปการทำงานอื่นๆ นับพันเพื่อรวมการจัดการพอร์ตโฟลิโอไว้ในศูนย์กลางเดียว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลต รวมถึงแผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์แบบภาพ, กระดานไวท์บอร์ด, มุมมองบอร์ด,และเทมเพลตแผนงานเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp!
- คุณสมบัติของClickUp Goalsที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์ขององค์กรของคุณให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งคุณสามารถติดตามและทำงานได้โดยตรงในซอฟต์แวร์
- แดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่ช่วยให้ผู้ใช้หลักสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์ขององค์กรและปรับแผนกลยุทธ์ของตนได้
- อินเทอร์เฟซที่ดูง่ายและใช้งานสะดวก ซึ่งทำงานหลักผ่านเมนูแบบเลื่อนลงและการลากและวาง ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนสามารถมีส่วนร่วมได้
- การจัดการเอกสารแบบบูรณาการที่รองรับผลลัพธ์ของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์—แผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร—ไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
- เครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้สมาชิกหลายคนในองค์กรสามารถร่วมมือกันในกระบวนการวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ลักษณะที่ครอบคลุมของซอฟต์แวร์และคุณสมบัติมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
- นี่คือซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนเดสก์ท็อปเป็นหลัก แม้ว่าจะมีฟีเจอร์สำหรับมือถือและแอปพลิเคชันบนมือถือ แต่การใช้งานจะยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุดบนอุปกรณ์เดสก์ท็อป
- ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าอาจจำกัดการใช้งานในบางครั้ง ทำให้ผู้ใช้บางรายต้องการโอกาสในการปรับแต่งระบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับความต้องการมากยิ่งขึ้น
แผนราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: บริการฟรีสำหรับผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. บรรลุเป้าหมาย
เครื่องมือวางแผนกลยุทธ์เฉพาะทางแรกในรายการของเรา AchieveIt มุ่งเน้นที่การทำให้กระบวนการวางแผนเป็นอัตโนมัติและดิจิทัล ซึ่งรวมถึงไม่เพียงแค่การสร้างแผนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตามแผนเหล่านั้นทั่วทั้งองค์กรและมุ่งสู่ความสำเร็จในระยะยาว
กระบวนการวางแผนจะมีความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้นทั่วทั้งองค์กร ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ทุกคนจะรับรู้ข้อมูลเดียวกันเกี่ยวกับเป้าหมาย สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และสิ่งที่ยังต้องดำเนินการต่อไป
คุณสมบัติเด่นของ AchieveIt
- แม่แบบการวางแผนที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพ รัฐบาล การศึกษา การธนาคาร การผลิต และอื่นๆ
- แดชบอร์ดแบบภาพสำหรับผู้ใช้ในการติดตามทั้งกระบวนการวางแผนและการดำเนินการทั่วทั้งองค์กร
- ระบบคะแนนเพื่อวัดความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจง
- ฐานความรู้ที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยทั้งวิดีโอและเนื้อหาที่เขียนไว้เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นและการวางแผนของคุณง่ายขึ้น
- สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างผู้ขายกับลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่ง และเพิ่มโอกาสในการใช้ซอฟต์แวร์อย่างประสบความสำเร็จ
ข้อจำกัดของ AchieveIt
- ความสามารถในการปรับแต่งบางฟิลด์ในเทมเพลตและแดชบอร์ดมีจำกัด ขึ้นอยู่กับความต้องการในการปรับแต่ง
- การผสานรวมน้อยกว่าเครื่องมือซอฟต์แวร์โซลูชันชั้นนำบางตัวในรายการนี้ ทำให้ยากต่อการวางแผนและติดตามนอกแพลตฟอร์ม
- ฟังก์ชันการรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าอาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการจัดทำรายงานตามความต้องการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
แผนราคาของ AchieveIt
- หลัก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เพิ่มเติม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ AchieveIt
- G2: 4. 5/5 (45 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (21 รีวิว)
3. เริงร่า
สร้างขึ้นโดยอดีตผู้นำองค์กรเชิงกลยุทธ์ Elate ช่วยให้ผู้อื่นสามารถปรับปรุงการประชุมเชิงกลยุทธ์และการวางแผนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดส่วนใหญ่ มันมุ่งเน้นไปที่สามขั้นตอน: การวางแผน การดำเนินการ และการติดตามความสำเร็จ
แต่ละขั้นตอนมุ่งเน้นการปรับให้สอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Elate
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในแพลตฟอร์ม จากนั้นสื่อสารไปยังทีมขนาดใหญ่ของคุณผ่านการผสานรวม เช่น Slack และ Microsoft Teams
- สร้างมุมมองแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ของแผนกลยุทธ์ของคุณที่ผู้ใช้และทุกคนในองค์กรสามารถดูและอ้างอิงได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามสถานะการดำเนินการของแผนผ่านรายงานความสำเร็จและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ในแพลตฟอร์ม
- ใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อการวางแผนที่ง่ายดายโดยไม่หลุดเป้าหมาย
ข้อจำกัดที่มากมาย
- ความเรียบง่ายโดยเจตนาของผลิตภัณฑ์อาจกลายเป็นข้อจำกัดสำหรับกระบวนการวางแผนที่ซับซ้อนมากขึ้นในบางครั้ง
- ข้อมูลภายนอกอาจนำเข้าซอฟต์แวร์ได้ยาก เนื่องจากซอฟต์แวร์ไม่สามารถอ่านไฟล์ประเภททั่วไปได้เสมอไป
- ขณะนี้ยังไม่มีระบบเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการ เช่น ClickUp, Asana หรือ Monday ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
แผนราคาของ Elate
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม
- G2: 4. 9/5 (11 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวที่บันทึกไว้
4. ChartHop
ในฐานะเครื่องมือการจัดการบุคลากร ChartHop มอบโซลูชันดิจิทัลสำหรับการติดตาม, วิเคราะห์, และเข้าใจบุคลากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ. มันรวมข้อมูลไว้ที่เดียว เช่น ข้อมูลพนักงาน, บทบาท, ทักษะ, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, มอบมุมมองแบบองค์รวมขององค์กรของคุณ.
ด้วยการเข้าถึงชุดข้อมูลที่ครอบคลุมนี้ คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกำลังคนของคุณ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาความสามารถ และกลยุทธ์ขององค์กร
คุณสมบัติเด่นของ ChartHop
- เครื่องมือการจัดการพนักงานและบุคลากรที่ครอบคลุมซึ่งให้ความลึกและข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการวางแผนกลยุทธ์
- ความสามารถในการผสานรวมกับเว็บไซต์อื่น ๆ เช่นอินทราเน็ตขององค์กรของคุณ
- การผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่างประสบการณ์ผู้ใช้และความสามารถในการปรับแต่ง เพื่อสร้างเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับพนักงานทุกคนและผู้นำในระดับเดียวกัน
ข้อจำกัดของ ChartHop
- มีคุณสมบัติมากมายจนอาจทำให้คุณสูญเสียภาพรวมของสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการบุคลากรและแผนงานของคุณ
- ฟังก์ชันการค้นหาภายในแพลตฟอร์มมีข้อบกพร่องบางประการและอาจไม่แสดงผลลัพธ์ที่ครอบคลุมเสมอไป
- รายงานควรมีความสามารถในการแบ่งกลุ่มข้อมูลให้มากขึ้นเพื่อวิเคราะห์พนักงานแต่ละคนและกลุ่มข้อมูลในรายละเอียดที่มากขึ้น
แผนราคาของ ChartHop
- ChartHop Basic: ฟรีสำหรับพนักงานสูงสุด 150 คน
- ChartHop Standard: $8/เดือน ต่อพนักงาน
- ChartHop Premium: ติดต่อเพื่อขอราคา
ChartHop คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (98 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (65 รีวิว)
5. Lucidspark
การวางแผนกลยุทธ์แทบจะต้องเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ เสมอ นั่นคือจุดที่เครื่องมืออย่าง Lucidspark ซึ่งโดดเด่นด้วยฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง ฉายแสงอย่างแท้จริง บริษัทต่าง ๆ รวมถึง Google, General Electric และ NBC Universal ต่างก็นำไปใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของตน
คุณสมบัติเด่นของ Lucidspark
- ความสามารถที่แข็งแกร่งบนเดสก์ท็อปและมือถือที่ทำให้การเขียนกระดานและทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายในทุกสถานการณ์
- ฟังก์ชันแชทแบบบูรณาการที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนทำงานบนไวท์บอร์ดเดียวกันสามารถติดต่อกันแบบเรียลไทม์ได้
- แม่แบบตั้งแต่ต้นไม้ตัดสินใจไปจนถึงแผนที่นำทางที่ทำให้การเริ่มต้นในกระบวนการวางแผนเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Lucidspark
- คุณสมบัติและแม่แบบที่ค่อนข้างจำกัดสำหรับกระบวนการวางแผนแบบหลายชั้น
- ราคาไม่ได้แสดงไว้อย่างเปิดเผย และบางรีวิวได้ระบุว่ามันแพงกว่าเครื่องมือไวท์บอร์ดอื่น ๆ
แผนราคาของ Lucidspark
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Lucidspark
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
6. เอ็มไพรา
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Empiraa ใช้กรอบกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับและสามารถผสานเข้ากับองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิสัยทัศน์หรือร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ความเรียบง่ายคือหัวใจสำคัญสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ Empiraa
- ความเรียบง่ายถูกตั้งใจไว้ในทุกขั้นตอน และนี่ทำให้ Empiraa เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นกระบวนการวางแผนของคุณ
- ฟังก์ชันการทำงานที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนทิศทางหรือปรับแนวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- การผสานรวมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ใช้เทรนด์และข้อมูลในอุตสาหกรรมเพื่อเสนอแนะทั้งเป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้
ข้อจำกัดของเอมไพรา
- ความเรียบง่ายเป็นจุดอ่อนในสถานการณ์ที่ต้องการเครื่องมือและการผสานรวมที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นการจัดการงานพื้นฐานหรือฟังก์ชันปฏิทิน
- ไม่มีฟังก์ชันโคลนเพื่อคัดลอกเนื้อหา, คุณสมบัติ, หรือรายการตั้งค่าอย่างรวดเร็วเมื่อสร้างแผนและรายงานที่ซับซ้อนหรือหลายรายการ
แผนการกำหนดราคาของ Empiraa
- Empiraa Starter: $4. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- Empiraa Pro: $13.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- Empiraa Max: $23.90/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Empiraa
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
7. รังผึ้ง
คล้ายกับ ClickUp, Hive ผสานการวางแผนกลยุทธ์เข้ากับการจัดการโครงการที่เน้นงานมากขึ้น มีคุณสมบัติเป้าหมายและหมุดหมาย, เครื่องมือการมองเห็นภาพ, และความสามารถในการย้ายจากเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นไปยังการจัดการโครงการเฉพาะที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกัน Hive Pages เป็นแดชบอร์ดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการติดตามกลยุทธ์
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- เทมเพลตที่แข็งแกร่งพร้อมความสามารถในการปรับแต่งอย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งช่วยในกระบวนการวางแผน
- การรายงานและการติดตามเป้าหมายของคุณแบบรวมศูนย์และอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกคนที่ต้องรับทราบข้อมูลสามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับทุกแง่มุมของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เพิ่มความชัดเจนสูงสุดเมื่อสร้างหรือปรับแผน
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- ฟังก์ชันแชทเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมในทางทฤษฎี แต่ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อความสูญหาย ซึ่งทำให้ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่นๆ
- แอปพลิเคชันมือถือมีไว้เพื่อการตรวจสอบงานและการแจ้งเตือนเป็นหลัก และไม่มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
แผนราคาของ Hive
- ฟรี: บริการฟรีสำหรับผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
8. เอนวิซิโอ
Envisio ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความซับซ้อน สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นเป็นพิเศษคือการมุ่งเน้นที่ความโปร่งใสในการวางแผนเมื่อต้องติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้มีบทบาทสำคัญมากกว่าในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Envisio
- โครงสร้างแผนที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทุกองค์กรสามารถคำนึงถึงความแตกต่างและความซับซ้อนในกระบวนการของตนได้
- ความสามารถในการสร้างแผนหลายแผนในบัญชีเดียว ช่วยให้องค์กรด้านการดูแลสุขภาพและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความซับซ้อนสูงสามารถจัดการโครงสร้างพื้นฐานการวางแผนกลยุทธ์ของตนได้ดีขึ้น
- แดชบอร์ดสาธารณะที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ สามารถสร้างรายงานอัตโนมัติเพื่อส่งไปยังรายชื่ออีเมลและผู้ลงทะเบียนที่สนใจในการดำเนินการตามแผน
ข้อจำกัดของ Envisio
- แพลตฟอร์มยังคงพัฒนาอยู่ ซึ่งหมายความว่าฟีเจอร์ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์อาจปรากฏขึ้นโดยไม่คาดคิดสำหรับผู้ใช้
- แผนเดียวพร้อมราคาที่กำหนดเองทำให้ยากที่จะวางแผนอย่างแม่นยำว่าคุณจะต้องใช้จ่ายกับซอฟต์แวร์นี้เท่าไรหากไม่มีการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง
แผนราคาของ Envisio
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Enivisio
- G2: 4. 6/5 (10 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (26 รีวิว)
9. ClearPoint Strategy
ClearPoint Strategy สร้างโมเดลธุรกิจของตนบนระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโซลูชันการวางแผนกลยุทธ์ของพวกเขาก็ไม่แตกต่างกัน ผู้ช่วย AI จะช่วยเหลือองค์กรในการวางแผนกลยุทธ์ทุกประเภท รวมถึงการวางแผนแบบสมดุล (Balanced Scorecard) กลไกการวางแผน GTSM และอื่น ๆ อีกมากมาย ซอฟต์แวร์นี้ยังทำให้กระบวนการวางแผนเป็นอัตโนมัติผ่านการดำเนินการอัตโนมัติ การแจ้งเตือน การรายงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ ClearPoint Strategy
- การพยากรณ์งบประมาณที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเพิ่มองค์ประกอบที่จับต้องได้ให้กับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยไม่ต้องมีการคำนวณใดๆ
- แดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยเหลือผู้บริหารทุกระดับทั้งในด้านการวางแผนและการดำเนินการตามแผน
- มีความเป็นไปได้ในการปรับแต่งมากมาย รวมถึงฟิลด์และรายงานที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้กระบวนการวางแผนมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ข้อจำกัดของ ClearPoint Strategy
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น AI ที่อาจไม่คุ้นเคยในการตั้งค่าตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเทียบกับโซลูชันการวางแผนกลยุทธ์อื่น ๆ
- กรอบเวลาที่ค่อนข้างเข้มงวดพร้อมรอบประจำเดือนมาตรฐานที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์
แผนราคาของ ClearPoint Strategy
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและบทวิจารณ์ของ ClearPoint Strategy
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (38 รีวิว)
10. เพอร์เพิลบ็อกซ์
กลยุทธ์ด้านบุคลากรของคุณเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างไร? ค้นหาคำตอบกับ Peoplebox แพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ผสานเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์แบบดั้งเดิมเข้ากับเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Peoplebox
- เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าทีมของคุณกำลังปฏิบัติงานอยู่ที่ใดและอย่างไร ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อได้กับความพยายามในการทำนายเชิงกลยุทธ์ของคุณ
- ซอฟต์แวร์ที่เน้นวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) ซึ่งให้ประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับองค์กรที่ใช้แนวทาง OKR ในการวางแผนกลยุทธ์
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับสัญญาณเตือนใด ๆ ที่อาจขัดขวางความก้าวหน้าทางธุรกิจหรือประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ข้อจำกัดของ Peoplebox
- บทบาทของผู้ใช้ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเสมอไป โดยผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างเป้าหมายที่ครอบคลุมทั้งบริษัทได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนในการรายงาน
- การผสานระบบยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันทำให้ซอฟต์แวร์จำกัดอยู่ในแพลตฟอร์มการวางแผนที่ค่อนข้างเป็นระบบปิด
แผนราคา Peoplebox
- มืออาชีพ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Peoplebox
- G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
พร้อมที่จะเริ่มเชี่ยวชาญกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณหรือยัง?
ClickUp มีคุณสมบัติเช่น เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, การติดตามเป้าหมาย, และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นได้. คุณยังสามารถเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมอบหมายงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน. ด้วยความช่วยเหลือของ ClickUp ทีมของคุณจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่เคย.
เริ่มต้นด้วยพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีและใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับโครงการถัดไปของคุณ!