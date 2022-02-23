10 ตัวอย่าง OKRs ของผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2025

การจัดการผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ งานที่ง่าย
มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่สามารถส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ตั้งแต่คู่แข่งใหม่ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในความชอบของลูกค้า คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ของคุณยังคง เกี่ยวข้อง อยู่?
แม้ว่าการจัดการผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่คุณ* ยังสามารถคาดการณ์ความสำเร็จของคุณได้ผ่าน OKRs.
กำลังมองหา OKR สำหรับผลิตภัณฑ์ ที่สมบูรณ์แบบอยู่หรือไม่?
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่า OKR ของผลิตภัณฑ์คืออะไร, ทบทวนตัวอย่าง OKR การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสิบข้อ,และเน้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณจัดการและติดตามOKR ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
ไปกันเถอะ!
อะไรคือ OKR ของการจัดการผลิตภัณฑ์?
เราจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าOKR คืออะไร
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย OKR ไม่ใช่สิ่งที่ Cardi B คิดค้นขึ้น
พวกเขาดียิ่งขึ้นไปอีก!
OKR ย่อมาจาก Objectives (วัตถุประสงค์) และ Key Results (ผลลัพธ์สำคัญ)
กรอบการทำงาน OKR มุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายและช่วยให้คุณสร้างผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ซึ่งขับเคลื่อนบริษัทของคุณไปสู่ความสำเร็จ
เป้าหมายคือจุดที่คุณต้องการไปถึง และ ผลลัพธ์หลัก คือ กลยุทธ์ สำหรับวิธีการที่คุณจะไปถึงที่นั่น
เนื่องจาก OKRs คือการตั้งเป้าหมาย ดังนั้นOKRs สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์จึงต้องเป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จ ความสวยงามของ OKRs คือพวกมันสามารถช่วยคุณตรวจสอบรายการบนแผนที่ผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
พูดถึงเรื่องนี้ ลองดูตัวอย่างของ OKRที่ ClickUp ใช้กัน!
ก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวอย่างการจัดการผลิตภัณฑ์ มีกฎบางประการในการเขียน OKRs ที่มีความหมาย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า OKR ของคุณ:
- สอดคล้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์มีส่วนช่วยต่อวิสัยทัศน์โดยรวมของบริษัท
- เฉพาะเจาะจง: คล้ายกับเป้าหมาย SMARTคุณจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักให้ชัดเจน
- มีกรอบเวลา: OKR ที่ดีจะต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจน ⏳
- วัดได้: ต้องตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เพื่อให้คุณสามารถประเมินความสำเร็จของคุณได้
- ทะเยอทะยาน: และสุดท้ายนี้ อย่ากลัวที่จะฝันให้ใหญ่! 💫
ใช้แม่แบบสมดุลของคะแนนเพื่อระบุ OKR ของทีมคุณ!
10 ตัวอย่างของ OKR สำหรับผลิตภัณฑ์
นี่คือตัวอย่างสิบรายการของ OKRs สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะนำทีมผลิตภัณฑ์ของคุณไปสู่ความสำเร็จ:
ก. OKR ด้านการตลาด
การตลาด OKRsช่วยคุณกับกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
เป้าหมายเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การบรรลุความสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด และ ทำให้แน่ใจว่าลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ
1. วัตถุประสงค์: ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าวรายสัปดาห์อย่างประสบความสำเร็จ
ผลลัพธ์สำคัญ:
- ตัดสินใจและสรุปกลยุทธ์เนื้อหา หัวข้อหลัก และข้อความสำหรับระยะเวลาหกเดือน
- บรรลุอัตราการเปิดอีเมล 45%
- เพิ่มฐานผู้สมัครสมาชิกอีเมลของเราให้เติบโต 10% ทุกสัปดาห์
- เพิ่มจำนวนผู้อ่านให้ได้ 20,000 คนภายในไตรมาสที่สอง
2. วัตถุประสงค์: เพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการตลาดของเรา
ผลลัพธ์สำคัญ
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ใช้ 35 คนกับกลุ่มเป้าหมาย
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้ทดลองใช้จาก 6% เป็น 12%
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนจากการทดลองใช้เป็นชำระเงินจาก 18% เป็น 45%
3. วัตถุประสงค์: เพิ่มการมีส่วนร่วมของแบรนด์
ผลลัพธ์สำคัญ:
- เพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จาก 1,000 เป็น 5,000
- เพิ่มจำนวนเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเราจาก 2 เป็น 10
- เพิ่มการมีส่วนร่วมผ่าน LinkedIn จาก 20% เป็น 60%
- อัปเดตและแบ่งปันแผนงานผลิตภัณฑ์ของเรา
ข. OKRs การขาย
เป้าหมายOKRs ของฝ่ายขายเป็นเป้าหมายที่ผู้นำผลิตภัณฑ์ทุกคนจำเป็นต้องมี
ทำไม?
เป้าหมาย OKRs ของฝ่ายขายคือผู้สร้างรายได้ของคุณ!
พวกเขาต้องการให้ผู้คนซื้อสินค้าของคุณ
นี่คือสองตัวอย่าง:
4. วัตถุประสงค์: เปิดตัวเวอร์ชันที่สองของผลิตภัณฑ์หลักของเราให้สำเร็จภายในต้นไตรมาสที่สอง
โบนัส:แม่แบบเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์สำคัญ:
- จัดการประชุมค้นหาผลิตภัณฑ์สี่ครั้ง
- รับสมาชิกใหม่ 900 คน
- เพิ่มอัตราการลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้เป็น 30%
- เพิ่มอัตราส่วนการทดลองใช้เป็นลูกค้าจริงเป็น 50%
5. วัตถุประสงค์: เพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราทั่วประเทศให้เพิ่มขึ้น 50% ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป
ผลลัพธ์สำคัญ:
- ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของเราให้กลายเป็นอันดับสามของรัฐ
- ขยายกิจการขายไปยังรัฐใหม่ทุกสามเดือน
- สร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา
6. วัตถุประสงค์: เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 10 งานในปีนี้อย่างประสบความสำเร็จ
ผลลัพธ์สำคัญ:
- ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 10 งาน
- ให้การสาธิตผลิตภัณฑ์แก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า 30 รายต่อวันในแต่ละงาน
- รวบรวมข้อมูลติดต่อของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างน้อย 300 รายต่อกิจกรรม
ค. OKR ของลูกค้า
เป้าหมาย OKR ของลูกค้าคือเป้าหมายที่ทำให้ลูกค้าของคุณต้องการอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไป
เป้าหมายเช่นการรักษาลูกค้าให้มีความสุข และการมอบสินค้าที่เหมาะสม จะทำให้ลูกค้าหลงรักสินค้าของคุณ!
และในอุดมคติ ควรหมกมุ่นกับมันด้วยซ้ำ...
นี่คือสองตัวอย่าง:
7. วัตถุประสงค์: ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้น 45% ภายในไตรมาสที่สาม
ผลลัพธ์สำคัญ:
- เพิ่มคะแนน Net Promoter ของเราจาก 7.0 เป็น 8.5
- ลดจำนวนคำขอความช่วยเหลือจาก 3.5 เหลือ 1.0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- โทรหาลูกค้าที่เลิกใช้บริการ 50 ราย เพื่อสอบถามว่าสาเหตุที่เลิกใช้บริการคืออะไร
- ใช้เครื่องมือ CRM เพื่อ จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
8. วัตถุประสงค์: เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าขึ้น 50% ภายในไตรมาสที่สาม
ผลลัพธ์สำคัญ:
- เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าประจำรายเดือนจาก 40% เป็น 60%
- เพิ่มเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในแอปของเราจาก 10 นาที เป็น 20 นาที โดยการนำมาใช้ระบบแชทในแอปที่ยอดเยี่ยม
- เพิ่มจำนวนการเข้าชมที่ไม่ซ้ำกันในเว็บไซต์ของเราจาก 500 เป็น 1,000 ครั้งต่อวัน
ง. OKRs เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs)ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทีมผลิตภัณฑ์ของคุณ
OKR ของทีมผลิตภัณฑ์สามารถรวมถึงการปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมหรือการฝึกอบรมทีมขายของคุณให้เรียนรู้เทคนิคเจ๋งๆ มากมายเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคุณ:
นี่คือสองตัวอย่าง:
9. วัตถุประสงค์: ปรับปรุงการเรียนรู้ของทีมผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มขึ้น 45% ภายในสิ้นปีนี้.
ผลลัพธ์สำคัญ:
- จัดการประชุมสองครั้งต่อปีสำหรับพนักงานเก่าและใหม่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติของบริษัท
- ส่งแบบทดสอบรายเดือนเพื่อสอนทีมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟีเจอร์เก่าและใหม่
- จัดให้มีการแบ่งปัน ความรู้ประจำสัปดาห์โดยสมาชิกทีมผลิตภัณฑ์
10. วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลลัพธ์สำคัญ:
- นำระบบสมดุลของตัวชี้วัด (Balanced Scorecard) และ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่น ๆรวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) มาใช้ กับทีม
- จัดประชุมทีมนอกสถานที่ปีละ 2 ครั้งเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ (ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการการเปิดตัว!)
- ดำเนินการกิจกรรม สร้างทีมหนึ่งครั้งต่อเดือน
วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการ OKR ของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ยอดเยี่ยม!
คุณมีรายการวัตถุประสงค์และกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นแล้ว
แต่นั่นไม่ใช่จุดจบ
เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องจัดการและติดตาม OKR เหล่านั้น
แล้วคุณทำอย่างไรล่ะ?
น่าเสียดายที่การพกแค่รายการ OKRs ติดตัวไปนั้นจะไม่ช่วยให้คุณไปได้ไกลนัก...
เครื่องมือ OKRจะช่วยให้คุณไปได้ไกลกว่าเดิมมาก!
ซอฟต์แวร์ OKR เช่นClickUp สามารถช่วยคุณ ตั้ง, ติดตาม, และ จัดการ ทุก OKR ของผลิตภัณฑ์ของคุณได้.
นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถช่วยคุณสื่อสารเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ไปยัง ทั้ง บริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถ สอดคล้อง กับเป้าหมายของทีมกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทได้
นี่คือวิธีที่ ClickUpสามารถช่วยทีมผลิตภัณฑ์:
1. การกำหนดเป้าหมาย (วัตถุประสงค์)
เป้าหมาย คือ ภาชนะระดับสูงที่สามารถแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้
เนื่องจาก OKRs เกี่ยวข้องกับการวางแผนล่วงหน้าทั้งหมด เรามาทำความเข้าใจความสับสนที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า:
- เป้าหมายของคุณ = เป้าหมายของ ClickUp
- ผลลัพธ์หลักของคุณ = เป้าหมาย ClickUp
นอกจากนี้ยังง่ายมากในการตั้งค่า OKR ของผลิตภัณฑ์ใน ClickUp:
ไปที่ "เป้าหมาย" ใน ClickUp และสร้างเป้าหมายใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม "+ ใหม่ เป้าหมาย"
มันแน่นอน 🍋
คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณได้:
- ชื่อของเป้าหมายของคุณ
- กำหนดเวลาของเป้าหมายของคุณ
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบเป้าหมายของคุณ
- ใครมีสิทธิ์เข้าถึงเป้าหมายของคุณ
- คำอธิบายเป้าหมาย
ต้องการทราบวิธีการตั้งเป้าหมายทีมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่? นี่คือ 7 ขั้นตอนในการตั้งเป้าหมายทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมาย
เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องคิดผลลัพธ์หลัก ๆ ขึ้นมา
คุณสามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มเป้าหมาย"
จากนั้นคุณจะพบเป้าหมายของคุณอยู่ด้านล่างเป้าหมายโดยรวมของคุณ
คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณได้ เช่น:
- ชื่อของเป้าหมายของคุณ
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบเป้าหมาย
- ประเภทเป้าหมาย
นี่คือประเภทต่างๆ ของเป้าหมาย:
- หมายเลข: ตัวเลขที่ใช้แทนจำนวน เช่น รายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่
- จริง/เท็จ: กรอกข้อมูลหากมีการดำเนินการหรือไม่
- สกุลเงิน: ติดตาม 💸 ของคุณ
- งาน: ติดตามจำนวนงานผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น รายการตรวจสอบสำหรับขั้นตอนการทดสอบก่อนเปิดตัว
ทางนี้...
3. การติดตามความก้าวหน้า
เมื่อเป้าหมาย (วัตถุประสงค์) และเป้าหมายย่อย (ผลลัพธ์หลัก) ของคุณพร้อมแล้ว คุณจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุ OKR เหล่านั้น
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถติดตามได้:
1. ความคืบหน้าของคุณ สำหรับแต่ละเป้าหมาย (ผลลัพธ์หลัก)
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการได้รับการรีวิวสินค้าในนิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ 10 แห่งภายในเดือนมีนาคม 2021 คุณสามารถติดตามจำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่สินค้าของคุณได้ปรากฏไปแล้วจนถึงขณะนี้
2. ความก้าวหน้าของเป้าหมายของคุณมีส่วนช่วยความก้าวหน้าของเป้าหมาย (วัตถุประสงค์)ของคุณอย่างไร
ตัวอย่างเช่น หากคุณทำเป้าหมายได้น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของเป้าหมายทั้งหมดจนถึงตอนนี้ ความคืบหน้าของเป้าหมาย OKR ของคุณจะอยู่ที่ 20%
แต่ ทำไม คุณถึงต้องติดตามความก้าวหน้าของคุณ?
หากไม่มีการติดตามความก้าวหน้า คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณกำลังเข้าใกล้เป้าหมายของคุณหรือไม่:
ในขณะที่เจ้าตัวเล็กกำลังเดินเล่นอยู่ เรามาพูดถึงวิธีที่ทีม Agile (ทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก) สามารถใช้ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย AgileSprint ได้เช่นกัน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- เพิ่มเป้าหมายสปรินต์ในลักษณะเดียวกับที่คุณเพิ่มเป้าหมายปกติ และเลือกชื่อ (เช่น "สปรินต์ 3.0")
- มอบหมายเป้าหมายให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณ
- เลือกวันครบกำหนดสำหรับการทำงานในสปรินต์
- เชื่อมโยงรายการหรืองานใด ๆ กับเป้าหมายสปรินต์ของคุณ
ด้วยวิธีนี้ เจ้าของผลิตภัณฑ์และทีม Scrumของคุณสามารถเห็นการอัปเดตความคืบหน้าของเป้าหมายแบบเรียลไทม์ได้
4. แดชบอร์ด
ClickUp มีแดชบอร์ดผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าของเป้าหมาย ของคุณผ่านงานที่เสร็จสมบูรณ์และเวลาที่ติดตามในโครงการ
คุณยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแบบกำหนดเองไปยังแดชบอร์ดสินค้าของคุณได้
วิดเจ็ตช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับงาน, สปรินต์, ผู้คน, และโครงการ
นี่คือรายการของวิดเจ็ตบางส่วนที่คุณสามารถเลือกได้:
- สถานะ: ดูจำนวนงานที่กำลังดำเนินการอยู่ และจำนวนงานที่ปิดและเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- การติดตามเวลา: เพิ่มรายละเอียดจากแบบฟอร์มบันทึกเวลา, เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, เวลาที่ติดตาม, การประมาณเวลา, และอื่น ๆ
- การคำนวณ: คำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับทุกงาน
- พอร์ตโฟลิโอ: จัดหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าของรายการหรือโฟลเดอร์ใดๆ ของคุณ
- แชท: พูดคุยกับสมาชิกในทีมภายในแดชบอร์ดของคุณ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ OKR ของผลิตภัณฑ์
ยังสับสนเกี่ยวกับประเภทต่าง ๆ ของ OKR ที่มีอยู่หรือไม่?
มาตอบคำถามบางข้อที่คุณอาจมี:
1. อะไรคือประเภทต่าง ๆ ของ OKRs?
นี่คือประเภทของ OKRsที่คุณต้องรู้:
- OKR ส่วนบุคคล
- OKR รายบุคคล
- เป้าหมายและผลลัพธ์หลักของบริษัท (Company OKRs)
- OKR รายไตรมาส
2. ขั้นตอนในกระบวนการ OKR ของผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง?
เพื่อให้มีกระบวนการ OKR ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- กำหนดเป้าหมาย
- สร้างOKR ที่สามารถดำเนินการได้และวัดผลได้
- กำหนดกรอบเวลาสำหรับการตรวจสอบ เราแนะนำให้ตรวจสอบ OKR เป็นรายไตรมาส
- ทบทวนและสะท้อนผล OKRs
3. ทีมผลิตภัณฑ์ควรมี OKR กี่รายการ?
แม้ว่าจะไม่มีกฎตายตัวว่าทีมผลิตภัณฑ์ควรมี OKR กี่ข้อ แต่เราแนะนำให้กำหนด OKR 2-5 ข้อต่อไตรมาส ตรวจสอบให้แน่ใจว่า OKR ของคุณสามารถวัดผลได้ มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และเฉพาะเจาะจง!
ไม่แน่ใจว่าจะเขียน OKR อย่างไร? นี่คือ วิธีเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ.
4. ความแตกต่างระหว่าง MBO และ OKR คืออะไร?
นี่คือความแตกต่างหลักระหว่าง OKR และ MBO:
|พารามิเตอร์
|OKR
|MBO
|ความหมาย
|วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก
|การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย
|จุดมุ่งเน้น
|กระบวนการ OKR มุ่งเน้นที่ "อะไร" และ "อย่างไร"
|MBO มุ่งเน้นเฉพาะ "อะไร" เท่านั้น
|ไทม์ไลน์
|รายเดือนหรือรายไตรมาส
|รายปี
|แนวทาง
|OKRs เป็นสาธารณะ โปร่งใส และสื่อสารอย่างกว้างขวาง
|MBOs ถูกแยกส่วนและเป็นความลับ
|วิธีการ
|วิธีการ OKR ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่มีผลลัพธ์หลักอยู่ภายใต้
|กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท สื่อสารวัตถุประสงค์ให้พนักงานทราบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้รางวัลตามผลงาน
|ค่าตอบแทน
|โดยปกติแล้วไม่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน
|ผูกกับการชดเชย. ตัวอย่างเช่น โบนัส.
|ประเภทของเป้าหมาย
|OKRs ที่มีความทะเยอทะยานและมุ่งหวังมากขึ้น
|คล้ายกับKPI, MBO หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่เป็นจริง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง KPI และ OKR
ถึงเวลาที่จะทำให้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณยอดเยี่ยม 🃑
เป้าหมาย OKR ของผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณ กำหนด เป้าหมาย และ วางแผน วิธีที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
พวกเขายังช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของคุณด้วย เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผลลัพธ์สำคัญถูกทำให้สำเร็จ คุณก็ใกล้ถึงเป้าหมายนั้นไปอีกขั้นหนึ่ง
การสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับโครงสร้าง OKR ยังช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การสร้างสิ่งที่สำคัญ มากที่สุด
แต่ดังที่เราทุกคนทราบกันดีว่า มนุษย์นั้นขี้ลืม และบางครั้งเราทุกคนก็ต้องการแรงจูงใจเล็กๆ น้อยๆ
โชคดีที่มีเครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์OKR อย่าง ClickUp ที่คุณต้องการเพื่อ เตือน และ กระตุ้น คุณ!
ด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือนในตัว,งานที่ทำซ้ำได้, และการทำงานแบบAgile Sprintsคุณจะบรรลุเป้าหมาย OKR ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้อย่างเหนือชั้น
รับ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของคุณไปอีกขั้น!