12 แม่แบบแผนการฝึกอบรมพนักงานฟรี

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "แผนการฝึกอบรมพนักงานคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แม่แบบแผนการฝึกอบรมพนักงานคือเอกสารที่แนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ" } } ] }
ผู้จัดการด้านการเรียนรู้และพัฒนา และผู้ฝึกอบรมพนักงานมีอะไรที่เหมือนกับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ?
พวกเขาทุกคนต้องการแผนการฝึกที่ดีเพื่อไปถึงเป้าหมายของพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะมีทีมงานที่ทำงานทางไกล, ในสำนักงาน, หรือแบบผสมผสาน, โปรแกรมฝึกอบรมพนักงานเป็นสิ่งที่คุณต้องมี. และมันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่การต้อนรับพนักงานใหม่. และนี่คือจุดที่แบบแผนการฝึกอบรมเข้ามาช่วย.
แผนการฝึกอบรมช่วยให้พนักงานปัจจุบันมีส่วนร่วมและเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงาน. ในความเป็นจริง การมอบโอกาสในการเรียนรู้คือวิธีที่ดีที่สุดที่องค์กรต้องการเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงานตามรายงานการเรียนรู้ในที่ทำงานปี 2024 ของ LinkedIn.
แต่ไม่ใช่ทุกแบบแผนการฝึกอบรมพนักงานจะเหมือนกัน. แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแบบใดที่คุณควรเลือก?
เราได้รวบรวมรายการของแบบแผนการฝึกอบรมพนักงานที่มีประสิทธิภาพ 12 แบบ ที่จะช่วยให้คุณทำให้การฝึกอบรมครั้งต่อไปของคุณยอดเยี่ยม. คุณจะประหยัดเวลาและพลังงานเป็นจำนวนมาก และสมาชิกทีมของคุณจะได้รับความรู้และทักษะที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ. ไปกันเลย!
ความสำคัญของการใช้แผนการฝึกอบรมพนักงาน
แบบแผนการฝึกอบรมพนักงาน คือ เอกสารที่ช่วยนำทางคุณผ่านกระบวนการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ มันช่วยคุณระบุสิ่งต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, วิธีการ, งาน, และตัวชี้วัด จากนั้นนำสิ่งเหล่านี้ไปไว้ในรูปแบบที่ผู้คนในบริษัทของคุณสามารถนำไปใช้ได้ คิดถึงแบบแผนเหมือนแผนที่หรือแบบแปลนสำหรับการสร้างแผนการฝึกอบรมพนักงาน
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานถูกขับเคลื่อนโดยสิ่งที่พนักงานรู้ วิธีการทำงานของพวกเขา และวิธีที่พวกเขาใช้เครื่องมือที่มี การทำให้พนักงานใหม่เข้าใจกระบวนการบันทึกเวลาของคุณให้เร็วพอๆ กับการฝึกอบรมพนักงานระยะยาวเกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดโซเชียลมีเดียใหม่ก็มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทของคุณ การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับทักษะอ่อนที่สำคัญเหล่านั้นซึ่งสามารถทำให้ทีม (และโครงการที่พวกเขากำลังทำงานอยู่) ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็เช่นเดียวกัน
แม่แบบช่วยให้คุณสร้างแผนงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นขั้นตอน โดยคำนึงถึงความต้องการและรูปแบบการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนบุคคลของพนักงานและโครงการริเริ่มของบริษัท—ทั้งหมดนี้สามารถติดตามความคืบหน้าและวัดผลลัพธ์ได้อย่างครบถ้วน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการสร้างแผนผังกระบวนการสำหรับการฝึกอบรมตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม? ง่ายมาก! ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼
ทำไมต้องใช้แบบแผนการฝึกอบรมพนักงาน?
การใช้แบบแผนการฝึกอบรมพนักงานสามารถช่วยคุณทำให้กลยุทธ์การฝึกอบรมของคุณสมบูรณ์ได้ นี่คือสิ่งบางอย่างที่แบบแผนการฝึกอบรมพนักงานสามารถช่วยได้:
- ปรับให้เข้ากับหัวข้อการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน รวมถึงทักษะเชิงเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs)
- บันทึกและติดตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม และช่วยให้สามารถติดตามเป้าหมายได้
- ทำงานร่วมกับวิธีการฝึกอบรมและรูปแบบการส่งมอบหลายประเภท
- แนะนำตัวชี้วัดอัจฉริยะที่สะท้อนต้นทุนและผลลัพธ์การเรียนรู้
- กำหนดตารางการฝึกอบรมและกำหนดเวลาอื่น ๆ
- แคตตาล็อก วัสดุการฝึกอบรมที่จำเป็น
- สนับสนุนหลักสูตรที่เข้มแข็ง
- อนุญาตให้ปรับแต่ง
- จัดรูปแบบเนื้อหาให้น่าดึงดูดและสามารถแชร์ได้
- ระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายการทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับชั้นเรียนที่กำหนดหรือโปรแกรมการฝึกอบรมทั้งหมด
นอกเหนือจากนี้ ควรมีแบบฝึกอบรมที่สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ร่วมมือและใช้งานง่าย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อจัดการทีมของคุณในระหว่างกระบวนการฝึกอบรม
สิ่งนี้ทำให้การติดตาม KPI และตัวชี้วัดอื่น ๆ ของคุณง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการวางแผน เช่น กระดานไวท์บอร์ด แผนผังความคิดการสร้างข้อความด้วย AI และการส่งข้อความ
12 แม่แบบแผนการฝึกอบรมพนักงานที่ควรใช้
ตอนนี้ที่เราได้ผ่านพื้นฐานไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มวางแผนกันแล้ว เราได้คัดสรรเทมเพลตเหล่านี้มาอย่างพิถีพิถัน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดเวลาในการสร้าง SOP ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการฝึกอบรมที่หลากหลายตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย
ไม่ว่าคุณกำลังสร้างกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ ยกระดับกลยุทธ์การรักษาพนักงาน หรือจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. แม่แบบแผนการฝึกอบรม ClickUp
สร้าง จัดการ และปรับปรุงการฝึกอบรมของทีมคุณให้ดีที่สุดด้วยเทมเพลตแผนการฝึกอบรม ClickUp—เอกสารที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ออกแบบมาเพื่อรวมทุกแง่มุมของการพัฒนาพนักงานไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังฝึกอบรมพนักงานใหม่ เปิดตัวเครื่องมือใหม่ หรือกำหนดมาตรฐานกระบวนการของทีม เทมเพลตนี้จะมอบโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ ClickUp Brain อย่างไร้รอยต่อ, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณอัตโนมัติการแบ่งปันความรู้, ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย, และตอบคำถามของทีมในเวลาจริง.
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- ส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม, โครงร่างของเซสชัน, กำหนดเวลา, ทรัพยากร, และตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เนื้อหาที่ปรับแต่งได้ ให้ตรงกับบทบาท เครื่องมือ และกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมคุณ
- ผสานการทำงานกับ ClickUp Brain เพื่อเข้าถึงการสนับสนุนการฝึกอบรมและคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ทันที
- พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ผู้ฝึกสอนและสมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว
ตั้งแต่การเริ่มต้นวันแรกจนถึงการพัฒนาทักษะขั้นสูง แม่แบบแผนการฝึกอบรม ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกัน และทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยปราศจากความวุ่นวายจากเอกสารที่กระจัดกระจายและเครื่องมือที่แยกจากกัน
2. แม่แบบกรอบการฝึกอบรม ClickUp
เริ่มต้นด้วยรากฐานที่มั่นคงสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณโดยการกำหนดกรอบการทำงานด้วยTraining Framework Template ที่ครอบคลุมแต่ใช้งานง่ายจาก ClickUp
กรอบการฝึกอบรมช่วยกำหนดการฝึกอบรมที่เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร เป็นโครงร่างของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการจัดและดำเนินการตามแผนการฝึกอบรม
นำเสนอในรูปแบบรายการงาน เทมเพลตสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ประกอบด้วยคู่มือเริ่มต้น รายการฝึกอบรมตัวอย่าง และกระดานหมวดหมู่ และเนื่องจากเป็นกรอบการทำงาน ไม่ใช่โปรแกรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อวางแผนการฝึกอบรมแต่ละประเภทที่บริษัทของคุณต้องการได้ เพิ่มส่วนใหม่สำหรับกระบวนการปฐมนิเทศหรือสร้างบันทึกการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับเครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่ที่แผนกไอทีของคุณเพิ่งเปิดตัว
ที่ดีที่สุดคือ มันทำงานภายใน ClickUp ทำให้คุณสามารถแชร์แผนกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการฝึกอบรมแต่ละประเภทได้
3. รายการฝึกอบรม ClickUp สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน
สิ่งสำคัญไม่กี่อย่างเทียบได้กับภาพลักษณ์แรกพบ—และวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความประทับใจเชิงบวกต่อสมาชิกใหม่ในทีม คือการมอบประสบการณ์การฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ใช้รายการฝึกอบรมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้สำหรับเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานโดย ClickUpเพื่อสร้างกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานที่ก้าวไปไกลกว่าการระบุเพียงว่าพนักงานใหม่ต้องเข้าร่วมการอบรมใดบ้าง เมื่อคุณตั้งค่าตามที่ต้องการแล้ว ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างแผนสำหรับพนักงานใหม่แต่ละคนและมอบหมายให้พวกเขา
แต่ละหัวข้อในรายการจะนำไปสู่รายการตรวจสอบการฝึกอบรมโดยละเอียดที่คุณสามารถอัปเดตได้ตามต้องการ และเนื่องจากถูกรวมอยู่ในอินเทอร์เฟซ ClickUp อันทรงพลัง คุณจึงสามารถเพิ่มบันทึก เอกสาร และเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียได้
นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มบันทึกของตนเอง แชท และติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้ได้อีกด้วย
4. แม่แบบตารางการฝึกอบรม ClickUp
ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของแผนการฝึกอบรมใด ๆ คือการบันทึกระดับทักษะปัจจุบันของพนักงาน และไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าการทำเช่นนี้ด้วยแบบจำลองเมทริกซ์การฝึกอบรมโดย Clickup แบบจำลองนี้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ ClickUp ในการมองความต้องการการฝึกอบรมจากมุมมองของพนักงานและแผนก
การวัดระดับทักษะของบุคคลที่แตกต่างกันอาจดูเป็นเรื่องท้าทาย แต่ไม่ใช่กับเทมเพลตนี้ มันให้แบบฟอร์มประเมินความต้องการฝึกอบรมที่ช่วยให้คุณทำการประเมินความต้องการฝึกอบรมและจากนั้นกรอกข้อมูลลงในรายการหลัก
คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ในรายการหลัก, มุมมองทักษะตามแผนก, หรือบอร์ดกระบวนการตรวจสอบที่แสดงตำแหน่งของพนักงานแต่ละคนในกระบวนการตรวจสอบทักษะของคุณ
5. แม่แบบแผนการเปิดตัวการฝึกอบรม ClickUp
เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าองค์กรของคุณต้องการการฝึกอบรมประเภทใด ให้ใช้แม่แบบแผนการฝึกอบรมโดย Clickupเพื่อสร้างตารางเวลาสำหรับการฝึกอบรมแบบมีผู้สอน แบบพบหน้า แบบออนไลน์แบบโต้ตอบ หรือแบบอีเลิร์นนิงร่วมกัน
ดูแผนของคุณในรูปแบบรายการหรือตารางเวลาที่จัดกลุ่มตามประเภทของการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีมุมมองกระดานที่แสดงสถานะของแต่ละหลักสูตร พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความคืบหน้าของการฝึกอบรมของคุณเมื่อแผนการดำเนินงานได้ถูกนำไปใช้แล้ว
เทมเพลตอันทรงพลังนี้ยังมาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบันทึกวิธีการฝึกอบรม ประเภท (ระดับ) วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่งลำดับความสำคัญของงาน ผู้รับผิดชอบ (นักเรียน) และผู้ฝึกอบรม รวมถึงทรัพยากร (ไฟล์)
ด้วยเทมเพลตแผนการฝึกอบรมนี้ คุณสามารถกำหนดตารางเวลา มอบหมายการฝึกอบรม และติดตามความคืบหน้าของพนักงานเพื่อสร้างกระบวนการฝึกอบรมที่สามารถขยายได้
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
6. แม่แบบกำหนดการฝึกอบรมการนำบริการระดับมืออาชีพของ ClickUp ไปใช้
คุณมีการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าหรือไม่? หากมี คุณอาจกำลังผ่านรายการนี้ไปพร้อมกับคิดว่า 'แล้วฉันล่ะ?'
เราพร้อมช่วยคุณด้วยเทมเพลตกำหนดการฝึกอบรมการนำบริการระดับมืออาชีพไปใช้ของ ClickUp
เอกสารแม่แบบนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อตั้งค่าบัญชี ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และหัวข้อที่คุณต้องครอบคลุมกับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มประเมินการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้สอนสามารถบันทึกความคืบหน้าของลูกค้าได้อีกด้วย
เนื่องจากนี่เป็นเทมเพลตเอกสารใน ClickUp คุณสามารถเพิ่มงาน ความคิดเห็น และเอกสารได้อย่างง่ายดายเพื่อทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและติดตามขณะที่คุณวางแผนและดำเนินการส่วนการฝึกอบรมของบริการของคุณ เมื่อคุณมีเอกสารในตำแหน่งที่คุณต้องการแล้ว ให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์เป็นไฟล์ PDF หรือ HTML หรือพิมพ์ออกมา
7. แม่แบบวาระการประชุมเวิร์กช็อป ClickUp
เวิร์กช็อปเป็นหนึ่งในรูปแบบการฝึกอบรมพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และด้วยแม่แบบกำหนดการเวิร์กช็อปที่สะดวกนี้จาก ClickUp คุณจะประหยัดเวลาและมั่นใจได้ว่าทุกอย่างพร้อมสำหรับเซสชันถัดไปของคุณ
เช่นเดียวกับเทมเพลตส่วนใหญ่ของ ClickUp มันมาพร้อมกับคู่มือเริ่มต้นที่จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการเพื่อให้ได้เวิร์กโฟลว์การฝึกอบรมพนักงานที่ประสบความสำเร็จ
เอกสารแม่แบบนี้ประกอบด้วยส่วนสำหรับรายละเอียดการประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุม, วาระการประชุม, และเอกสารอ้างอิง. ในระหว่างการสร้างวาระการประชุม (และหลังจากเสร็จสิ้น) คุณสามารถใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในที่ทำงานทั้งหมดใน ClickUp ได้เพื่อมอบหมายงาน, แชท, และแนบไฟล์. คุณสามารถใช้การสร้างข้อความด้วย AI ได้เพื่อช่วยสร้างวาระการประชุมของคุณ.
เทมเพลตบันทึกสำหรับผู้ฝึกสอน ClickUp
ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งของแผนการฝึกอบรมใดๆ คือการทำให้แน่ใจว่าผู้ฝึกสอนของคุณมีทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการแม่แบบบันทึกผู้ฝึกสอนโดย ClickUpช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รวบรวมมาในช่วงการวางแผน เพื่อให้คุณสามารถจัดทำแผนพัฒนาพนักงานที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามสำหรับผู้ฝึกสอนของคุณ
เอกสารแม่แบบนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่านสารบัญที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ:
- ข้อมูลบริษัท
- คำกล่าวเปิด
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- คำอธิบาย
- โครงร่างหลักสูตร (รวมถึงชั้นเรียน, เป้าหมาย, กิจกรรม, และระยะเวลา)
- สรุป
- บทเรียนที่ได้รับ
- ข้อเสนอแนะ
ขณะเตรียมบันทึกสำหรับผู้ฝึกสอนของคุณ คุณสามารถเข้าถึงทุกความสามารถใน ClickUp ได้ เช่น แชท เอกสาร และการสร้างข้อความด้วย AI นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มส่วนของคุณเองได้ตามต้องการ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกของคุณกับโครงการอื่น ๆ ใน ClickUp บันทึกเป็น PDF หรือ HTML หรือพิมพ์เป็นเอกสารแจกได้
9. แม่แบบตารางเวลาพนักงาน ClickUp
เทมเพลตตารางการทำงานของพนักงาน ClickUpสามารถใช้เพื่อจัดตารางกะการทำงานของพนักงาน มอบหมายงานในช่วงกะเหล่านั้น และคำนวณต้นทุนแรงงานของคุณได้
แม่แบบนี้สามารถใช้เพื่อกำหนดตารางการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่กำลังฝึกอบรมสำหรับการเข้าทำงานในกะถัดไป!
ในแง่ของเทมเพลตตารางเวลาพนักงาน ตัวนี้เหนือกว่าเทมเพลตตารางเวลาพื้นฐานรายสัปดาห์ของคุณ และจะช่วยให้พนักงานใหม่ของคุณเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม!
10. แม่แบบการฝึกอบรมองค์กรโดย Template.net
อย่าเริ่มแผนการฝึกอบรมองค์กรครั้งต่อไปของคุณด้วยกระดาษเปล่า ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้สำหรับ Google Docs, Microsoft Word หรือ Apple Pages และเริ่มต้นล่วงหน้าด้วยแผนการฝึกอบรมประเภทต่างๆ
เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านขั้นตอนการสร้างเอกสารที่ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ พร้อมการจัดรูปแบบทั้งหมดที่ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วให้คุณกรอกข้อมูล ใช้รูปแบบโครงร่างที่เข้าใจง่าย คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทั้งโปรแกรมการฝึกอบรมหรือเพียงหนึ่งเซสชัน
11. แม่แบบแผนการฝึกอบรมคำโดย TemplateLab
บางครั้งคุณอาจต้องการเทมเพลตแผนการฝึกอบรมที่ตรงไปตรงมาซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ใน Word; ตัวเลือกนี้จาก TemplateLab พร้อมให้บริการคุณแล้ว
เทมเพลตหน้าเดียวที่เรียบง่ายนี้มีช่องสำหรับข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดในรูปแบบตารางที่สะอาดตาและคุ้นเคย ส่วนหัวจะระบุใคร, อะไร, เมื่อไร, ที่ไหน, และอย่างไร ในขณะที่ส่วนวัตถุประสงค์การฝึกอบรมและข้อความสำคัญเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถบันทึกสิ่งจำเป็นเหล่านี้ลงบนกระดาษได้
ส่วนที่เหลือของหน้าถูกสงวนไว้สำหรับกำหนดการชั้นเรียนที่เสนอ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดสำหรับแต่ละส่วนของชั้นเรียน โดยมีคอลัมน์สำหรับเวลา, โลจิสติกส์, ผลลัพธ์, และผู้อำนวยความสะดวก ทุกส่วนของแบบฟอร์มสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้ใช้คำศัพท์ที่คุณต้องการ และยังมีส่วนข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเพิ่มสิ่งอื่น ๆ ที่ทีมต้องการทราบ
หากคุณกำลังใช้ ClickUp อย่าลังเลที่จะอัปโหลดและจัดการเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการวางแผนที่ใหญ่ขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำงานร่วมกัน การแสดงความคิดเห็น และการจัดตารางเวลาของแพลตฟอร์ม
12. แม่แบบการนำเสนอแผนการฝึกอบรมพนักงานโดย SlidesGo
การนำเสนอที่สวยงามสร้างความประทับใจที่ดีกว่า ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องแบ่งปันแผนการฝึกอบรมของคุณกับผู้อื่น ทำไมไม่ลองรวบรวมทุกอย่างไว้ในสไลด์ที่ดูน่าสนใจล่ะ?
แผนการฝึกอบรมพนักงานนี้จัดระเบียบอย่างดีและพร้อมสำหรับเนื้อหาของคุณ นอกจากนี้ยังมีธีมการฝึกอบรมที่ช่วยเพิ่มพลังงานและความสนุกสนานเล็กน้อยให้กับการนำเสนอโปรแกรมฝึกอบรมของคุณ
สามารถแก้ไขได้ 100% และมีกราฟิก ตาราง และไทม์ไลน์ที่แก้ไขได้ง่าย มีรูปแบบสไลด์ให้เลือกถึง 33 แบบ ดังนั้นคุณควรจะสามารถหาแบบที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการเปิดตัวโปรแกรมของคุณและทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้
ตัวอย่างแผนการฝึกอบรมพนักงานและกรณีศึกษา
ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ บริษัทซอฟต์แวร์ หรือธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาทักษะของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ ต่อไปนี้คือตัวอย่างรูปแบบแผนการฝึกอบรมพนักงานที่สามารถปรับใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้:
องค์กรด้านการดูแลสุขภาพ
วัตถุประสงค์: ฝึกอบรมบุคลากรพยาบาลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพใหม่
เครื่องมือ: คู่มือการฝึกอบรม, การฝึกปฏิบัติจริงกับเทคโนโลยีใหม่, การติดตามผลและการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
1. สัปดาห์ที่ 1: แนะนำเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพใหม่, ทำความเข้าใจถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้อง 2. สัปดาห์ที่ 2: เจาะลึกในแต่ละฟีเจอร์, จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 3. สัปดาห์ที่ 3: สาธิตสดและฝึกปฏิบัติ, ช่วงถาม-ตอบ 4. สัปดาห์ที่ 4: ประเมินผลพนักงาน, มอบใบรับรอง
บริษัทซอฟต์แวร์
วัตถุประสงค์: ฝึกอบรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรมใหม่
เครื่องมือ: คู่มือออนไลน์, โปรเจ็กต์การเขียนโปรแกรม, แบบทดสอบการประเมินผล
1. สัปดาห์ที่ 1: ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาโปรแกรมใหม่ 2. สัปดาห์ที่ 2: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ที่ซับซ้อนมากขึ้น 3. สัปดาห์ที่ 3: มอบหมายโครงการให้ใช้ภาษาใหม่ 4. สัปดาห์ที่ 4: การประเมินผลและ/หรือการนำเสนอโครงการ
ยกระดับโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานของคุณไปอีกขั้น
แผนการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับบริษัทของคุณ และเป็นแผนที่นำทางสำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคนและบริษัทของคุณโดยรวม
ด้วยเทมเพลตแผนการฝึกอบรมเหล่านี้ คุณสามารถจัดกระบวนการปฐมนิเทศที่ราบรื่น ระบุช่องว่างของความรู้และทักษะ ติดตามการดำเนินงานของคุณ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และอื่นๆ อีกมากมาย ผลลัพธ์คือ คุณจะไม่เพียงแต่ส่งเสริมประสิทธิภาพของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ยังทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม นอกจากนี้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและสามารถทำงานร่วมกันได้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการบรรลุเป้าหมายการฝึกอบรมของคุณได้เร็วขึ้น
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและเรียนรู้ว่าทุกส่วนของแพลตฟอร์มมีเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดต่อกับทีมของคุณได้ตลอดเวลา