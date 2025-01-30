10 ซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับทีม HR ในปี 2025

จากการที่ได้เป็นผู้นำทีมมาหลายทีมตลอดอาชีพการงานของฉัน ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าขั้นตอนการปรับตัวเข้าทำงานใหม่มักจะรู้สึกเหมือนการเดินบนเชือกเส้นเดียว การต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมาก อีเมลที่ส่งมาอย่างต่อเนื่อง งานที่ทำซ้ำๆ ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องมั่นใจว่ามีความผิดพลาดของมนุษย์น้อยที่สุด อาจทำให้รู้สึกหนักหนาสาหัสได้ ไม่ใช่แค่สำหรับพนักงานใหม่เท่านั้น แต่สำหรับผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างเราด้วย
นั่นคือเหตุผลที่การเกิดขึ้นของซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศรู้สึกเหมือนเป็นลมหายใจที่สดชื่น ?
พร้อมที่จะจุดประกายการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน โซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้กำจัดขั้นตอนการทำงานแบบเก่าที่ใช้กระดาษออกไปอย่างสำเร็จ ช่วยประหยัดเวลาได้มากมายในกระบวนการ
ที่นี่ เราจะพาคุณเจาะลึกซอฟต์แวร์สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ที่รับรองว่าจะยกระดับประสบการณ์ของพนักงาน (และงานด้านทรัพยากรบุคคล) จากธรรมดาให้กลายเป็นยอดเยี่ยม! ?
10 อันดับซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศพนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
กระบวนการปฐมนิเทศไม่จำเป็นต้องน่ากลัว คุณสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ดี—ทั้งหมดนี้ด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์ HR ที่ปรับแต่งได้และทรงพลัง
นี่คือรายชื่อเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่ดีที่สุด 10 อันดับที่เราคัดสรรมา—แต่ละรายการได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดในแง่ของคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และที่สำคัญที่สุดคือความคิดเห็นจากผู้ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณ
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมพนักงาน
เคยได้ยินคำพูดที่ว่ากินข้าวที่ตัวเองทำ ไหม?
ที่ ClickUp เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังทีมทรัพยากรบุคคลของเราใช้ ClickUpในการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีมทุกเดือน สิ่งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเราในความสามารถอันแข็งแกร่งของ ClickUp ด้านงาน HRและพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถบริหารจัดการพนักงานใหม่จำนวนมากได้อย่างราบรื่นในเวลาเดียวกัน! ?
ตอนนี้ เมื่อพูดถึงคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง มาเจาะลึกกันที่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง:ClickUp Forms
คุณลักษณะนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับพนักงานใหม่ของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อเสนอแนะเมื่อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เสร็จสิ้น ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการสำหรับพนักงานชุดถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับสู่การแบ่งปันข้อมูล ClickUp ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกัน พบกับClickUp Docs เครื่องมือที่ทำให้การจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่าย
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถสร้างและแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ เช่น เอกสารการฝึกอบรมพนักงาน คู่มือพนักงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ได้ ด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว พนักงานใหม่สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน ?
ClickUp ยังมีระบบจัดการงานที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบและตรงตามเป้าหมาย ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดเฉพาะของงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และความคืบหน้า
และด้วยตัวเลือกการรับชมที่หลากหลาย ทุกคนสามารถตั้งค่าและมองเห็นพื้นที่ทำงานของตนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สามารถตั้งค่าและใช้งานได้อย่างสะดวก
- ClickUp Brain เพื่อจัดการกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บและทุกอุปกรณ์เดสก์ท็อปและมือถือ
- สถานะที่กำหนดเองที่ช่วยให้คุณติดตามขั้นตอนความคืบหน้าของพนักงานใหม่
- การจัดการงานช่วยให้สามารถมอบหมายงานปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ได้
- ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยลดงานที่ทำซ้ำๆ
- 15+ มุมมองงาน รวมถึง รายการ กระดาน ปฏิทิน แผนงานกานต์ต์ และไทม์ไลน์
- การแชทและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เพื่อส่งเสริมการสื่อสารในทีม
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 90 รายการ เช่น Slack, Google Sheets และ Microsoft Teams
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญและติดตามความคืบหน้าของโปรแกรมการปฐมนิเทศของคุณได้อย่างง่ายดาย
- เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานที่สะดวกใช้งานได้หลายสิบแบบ,เทมเพลตคู่มือพนักงาน,เทมเพลต SOP และเทมเพลต HRเพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการปฐมนิเทศได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย
- แผนฟรีจำกัดที่ 100MB ของพื้นที่จัดเก็บ
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp สำหรับการเริ่มต้นใช้งานอย่างไรบ้าง?
2. BambooHR – เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียว
BambooHR เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ครอบคลุม ซึ่งรวบรวมข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียวและช่วยให้งานด้านทรัพยากรบุคคลและการปฐมนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่นรวมถึงการติดตามผู้สมัคร การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานและการปฐมนิเทศ การติดตามเวลา การประมวลผลเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดนี้ได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การรับพนักงานใหม่ หรือใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR:
- ประสบการณ์การใช้งานแบบโต้ตอบและใช้งานง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบและพนักงานใหม่
- ให้คุณสร้างและปรับแต่งประกาศรับสมัครงาน ติดตามใบสมัคร และจัดการการสัมภาษณ์พนักงานและการโต้ตอบกับผู้สมัคร
- มีฟีเจอร์บริการตนเองสำหรับพนักงานในการดูและอัปเดตข้อมูลส่วนตัว เข้าถึงเอกสารของบริษัท และส่งคำขอลาหยุด
- คุณสมบัติการติดตามเวลาสำหรับการบันทึกชั่วโมงการทำงานและงานที่ทำ
- รายงานและการวิเคราะห์รวมถึงช่องทางผู้สมัคร ความพึงพอใจของพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อจำกัดของ BambooHR:
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้ฟรี
- ราคาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- แพลตฟอร์มอาจมีการกระตุกในบางครั้ง
ราคาของ BambooHR:
- ติดต่อทีม BambooHR เพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการ
BambooHR รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. Deel – เหมาะที่สุดสำหรับการเริ่มต้นงานของพนักงานระหว่างประเทศ
Deel เป็นแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกที่ช่วยลดความยุ่งยากในการจ้างงานระหว่างประเทศ ตั้งแต่การสร้างสัญญา การสรุปการจ้างงาน และทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งหมดนี้ยังคงรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณให้สะอาดไร้ที่ติ
ไม่ว่าคุณจะจ้างพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ หรือผู้รับจ้างจากต่างประเทศ Deel จัดการความซับซ้อนทั้งหมดให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด—การสร้างทีมระยะไกลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อขยายธุรกิจของคุณ ?
คุณสมบัติเด่นของ Deel:
- ให้การต้อนรับพนักงานใหม่ในกว่า 150 ประเทศอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การปฐมนิเทศที่สอดคล้องกัน
- จัดการการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดายเมื่อจ้างงานทั่วโลก
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือภายนอกกว่า 20 รายการ เช่น Quickbooks, Xero และ Netsuite
- จ่ายเงินให้ทีมของคุณใน 120+ สกุลเงินที่แตกต่างกัน
- อนุญาตให้ทีมของคุณถอนเงินผ่านช่องทางที่รองรับ เช่น PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Deel:
- อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่จะคุ้นเคยกับกระบวนการรับพนักงานใหม่และแพลตฟอร์ม
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดี
- มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟเพียงไม่กี่รายการ
ราคาของ Deel:
- Deel HR (จัดการงานธุรการสำหรับพนักงาน): เริ่มต้นฟรี
- EOR (จ้างพนักงานต่างชาติในกว่า 100 ประเทศ): เริ่มต้นที่ $599/เดือน
- ผู้รับเหมา (บริหารจัดการสัญญาระหว่างประเทศ): เริ่มต้นที่ $49/เดือน
- การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก (ดำเนินการจ่ายเงินเดือนในกว่า 100 ประเทศ): ติดต่อเพื่อขอราคา
- การตรวจคนเข้าเมือง (จัดการวีซ่าผู้สนับสนุนใน 25+ ประเทศ): ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Deel:
- G2: 4. 6/5 (703 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (79 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Deel เหล่านี้!
4. GroveHR – เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลเงินเดือน
คล้ายกับ BambooHR, GroveHR เป็นโซลูชัน HR แบบครบวงจรที่เก็บรักษาข้อมูลพนักงานและบริษัทของคุณไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้งานต่างๆ เช่น การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การติดตามประสิทธิภาพ การติดตามเวลาและการประมวลผลเงินเดือน เป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ GroveHR:
- คุณสมบัติฟรีสำหรับพนักงานไม่เกิน 50 คน
- ให้คุณสร้างและแชร์งานและรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศกับพนักงานใหม่เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานและความรับผิดชอบของพวกเขา
- ระบบการทำงานอัตโนมัติและการแจ้งเตือนช่วยให้ทีมต้อนรับสามารถติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟีเจอร์ Geofencing ช่วยให้คุณสามารถติดตามการเข้างานของพนักงานได้โดยการตรวจสอบเมื่อพวกเขาเข้าสู่หรือออกจากสถานที่เฉพาะ
- ฟีเจอร์บริการตนเองช่วยให้พนักงานสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนตัว ขอลา และจัดการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงานกับ HR ได้อย่างสะดวก
ข้อจำกัดของ GroveHR:
- แอปพลิเคชันมือถือทำงานช้าในบางครั้ง
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
- ไม่มีคุณสมบัติการส่งข้อความในตัว
ราคา GroveHR:
- แผนฟรี
- สิ่งจำเป็น: $3. 75/พนักงาน/เดือน
- ดำเนินการ: $5/พนักงาน/เดือน
- มีส่วนร่วม: $7.5 ต่อพนักงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว GroveHR:
- G2: 4. 5/5 (69 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (67 รีวิว)
5. Gusto – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสวัสดิการ
Gusto เป็นเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการสรรหาบุคลากรและกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงบริการจัดการเงินเดือนแบบครบวงจร การบริหารสวัสดิการ ข้อมูลเชิงลึกและการรายงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วย Gusto คุณสามารถคำนวณภาษีเงินเดือน, การชำระเงิน, และการยื่นเอกสารได้โดยอัตโนมัติทั่วทั้ง 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายของ Gusto ทำให้ Gusto เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วสหรัฐอเมริกา
คุณสมบัติเด่นของ Gusto:
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack, Xero และ Quickbooks
- ให้คุณจัดการสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพ แผน 401(k) บัญชีออมทรัพย์สุขภาพ (HSA) และบัญชีออมทรัพย์สำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ (FSA) รวมถึงการออมเพื่อการศึกษา
- ให้บริการตัวเลือกการชำระเงินสำหรับผู้รับเหมาต่างชาติสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนไปยังกว่า 90 ประเทศ
- คุณสมบัติการรายงานในตัวสำหรับการรวบรวมและส่งออกข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินเดือน, ค่าใช้จ่ายของพนักงาน, และการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
- แอป Gusto Wallet ช่วยให้พนักงานติดตามการเงินส่วนตัวของพวกเขา
ข้อจำกัดของกูสโต้:
- ไม่มีแผนฟรี แต่มีการทดลองใช้ฟรี 1 เดือน
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติจำกัดสำหรับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งาน
- ไม่สามารถจัดการทีมขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ในหลายสถานที่ได้
ราคาของ Gusto:
- ง่าย: $40/เดือน (+ $6/เดือน/คน)
- เพิ่มเติม: $80/เดือน (+$12/เดือน/คน)
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและความคิดเห็นของผู้ใช้:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Gusto เหล่านี้!
6. Eddy – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามผู้สมัคร
Eddy เป็นเครื่องมือ HRที่ใช้งานง่ายซึ่งรวมฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อทำให้การดำเนินงานด้าน HR ง่ายขึ้น มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การโพสต์ตำแหน่งงาน ระบบติดตามผู้สมัคร การจัดเก็บเอกสาร และการส่งข้อความอัตโนมัติกับผู้สมัคร
ผู้ใช้ชื่นชอบโซลูชันการเริ่มต้นใช้งานของ Eddy ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเชิญพนักงานใหม่ ส่งข้อความต้อนรับ และจัดการเอกสารดิจิทัลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ ✍️
คุณสมบัติเด่นของ Eddy:
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งานที่สะอาดและปราศจากความรกรุงรัง
- ทีมสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและให้ความช่วยเหลือ
- พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวของตนได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถอัปเดตข้อมูลของตนเองได้
- ความสามารถในการสร้างรายการงานสำหรับพนักงานใหม่และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในขณะที่พวกเขาทำงานให้เสร็จในกระบวนการปฐมนิเทศ
- ง่ายต่อการจัดการและอนุมัติคำขอลาของพนักงาน
ข้อจำกัดของเอ็ดดี้:
- ไม่มีแผนฟรี
- ไม่รองรับการกำหนดเวลา
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบเอ็ดดี้:
- เริ่มต้นที่ $6/คน/เดือน ติดต่อทีม Eddy เพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
คะแนนและรีวิวของ Eddy:
- G2: 4. 8/5 (19 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40 รีวิว)
7. Workday – เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่
Workday เป็นโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมการจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากร ระบบการปฐมนิเทศพนักงาน การจัดการข้อมูลพนักงาน การบริหารสวัสดิการการบริหารผลงาน และการเรียนรู้และพัฒนา
นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานหลักของ HR แล้ว Workday ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือรายงานที่ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของกำลังคน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ,และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Workday:
- ออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อน
- ตั้งเป้าหมายของทีม, ติดตามความคืบหน้า, และตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม
- บริหารจัดการเงินเดือนทั่วโลกครอบคลุมสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, และฝรั่งเศส
- คุณสมบัติการติดตามเวลาประกอบด้วยระบบกีดกันทางภูมิศาสตร์ (Geofencing) ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามได้ตามขอบเขตของตำแหน่งทางกายภาพ
- ใช้ประโยชน์จากระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังของ Workday เพื่อการปรับปรุงเชิงกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรและประสบการณ์ของพนักงาน
- โมดูลการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงาน
ข้อจำกัดในการทำงาน:
- ไม่มีแผนฟรี
- การตั้งค่าที่ซับซ้อน
- การกำหนดราคาที่ไม่โปร่งใส
- แอปพลิเคชันมือถืออาจเกิดการขัดข้องได้บางครั้ง
ราคาสำหรับวันทำงาน:
- ติดต่อทีม Workday เพื่อขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวการทำงาน:
- G2: 4. 0/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Workday เหล่านี้!
8. การสั่นไหว – เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลาง
Rippling ให้บริการแพลตฟอร์ม HR บนระบบคลาวด์ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ การรับพนักงานใหม่, การติดตามการลา, การจัดการเงินเดือนระดับโลก, การหักภาษี, และการบริหารจัดการสวัสดิการ. เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการการผสมผสานระหว่างคุณสมบัติที่แข็งแกร่งกับอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย. ?
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น:
- กระบวนการตั้งค่าที่ง่าย
- ช่วยให้คุณอัตโนมัติกระบวนการรับพนักงานใหม่ การเปลี่ยนผ่าน และการออกจากงาน
- รับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง เพื่อที่คุณไม่ต้องเผชิญกับปัญหาทางกฎหมาย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira และ Zendesk
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- แผนราคาที่ซ่อนอยู่
- คุณลักษณะสำคัญบางประการต้องซื้อเพิ่มเติมเป็นแพ็กเกจเสริม
การกำหนดราคาแบบเป็นระลอก
- เริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน ติดต่อทีม Rippling เพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (2,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Rippling เหล่านี้!
9. Zenefits – เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
Zenefits เป็นเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดการฟังก์ชันด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการรับเข้าและออกงาน การบริหารสวัสดิการการจัดการกระบวนการจ่ายเงินเดือน การติดตามเวลาและการเข้าออกงาน และการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มันทำงานอัตโนมัติในงานทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ (เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การย้ายทีม การเลิกจ้าง) ทำให้คุณสามารถจัดการได้อย่างเป็นระเบียบในขณะที่ประหยัดเวลาอันมีค่า
คุณสมบัติเด่นของ Zenefits:
- การตั้งค่าและการนำทางบนแพลตฟอร์มที่ง่ายดาย
- การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและให้ความช่วยเหลือ
- ใช้งานได้กับอุปกรณ์มือถือ Android และ iOS
- สร้างและจัดเก็บจดหมายเสนอราคา เอกสารภาษีและเงินเดือน และอื่นๆ โดยอัตโนมัติ
- ฟีเจอร์บริการตนเองสำหรับพนักงานในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
- สามารถจัดการสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพ, 401(k), HSAs และ FSA
ข้อจำกัดของ Zenefits:
- ไม่มีแผนฟรี
- แผนชำระเงินจะเรียกเก็บเงินสำหรับพนักงานขั้นต่ำ 5 คน
- คุณสมบัติหลัก เช่น การจ่ายเงินเดือน การจัดการสวัสดิการ และการสรรหาบุคลากร ต้องซื้อเป็นบริการเสริม
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันภายนอกเช่น Quickbooks และ Xero
ราคาของ Zenefits:
- สิ่งจำเป็น: $10/พนักงานต่อเดือน
- การเติบโต: $20 ต่อพนักงานต่อเดือน
- เซน: 27 ดอลลาร์/พนักงานต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Zenefits:
- G2: 4. 0/5 (453 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (813 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Zenefits เหล่านี้!
10. Freshteam – เหมาะที่สุดสำหรับการลาออก
Freshteamเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง พัฒนาโดย Freshworks ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลจัดการการสรรหา การปฐมนิเทศและการลาออก การลาหยุด และข้อมูลพนักงานทั้งหมดในที่เดียว Freshteam ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อทำให้งานด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Freshteam:
- เข้าถึงแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์มือถือ
- จัดการกระบวนการสรรหาบุคลากร เช่น การประกาศรับสมัครงาน การคัดกรอง การติดตามผล และการสัมภาษณ์
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจพนักงานของคุณเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และการขาดงาน
- ผสานการทำงานของ Freshteam เข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Freshworks ได้อย่างง่ายดาย เช่น Freshservice, Freshdesk และ Freshchat
ข้อจำกัดของ Freshteam:
- แผนฟรีมีข้อจำกัดอย่างมาก
- การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่สม่ำเสมอ
- รายงานมีความซับซ้อนและยากต่อการปรับแต่ง
ราคาของ Freshteam:
- แผนฟรี
- การเติบโต: $71/เดือน (+$1. 20/พนักงานต่อเดือน)
- ข้อดี: $119/เดือน (+2.40/พนักงานต่อเดือน)
- องค์กร: $203/เดือน (+$4. 80/พนักงานต่อเดือน)
คะแนนและรีวิวของ Freshteam:
- G2: 4. 4/5 (284 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (207 รีวิว)
ซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศสามารถปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานได้อย่างไร?
การเลือกซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยให้งานด้านการบริหารเป็นไปอย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์แรกเริ่มที่ดีให้กับพนักงานใหม่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณอีกด้วย นี่คือรายการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยคุณค้นหาแพลตฟอร์มการปฐมนิเทศที่เหมาะสม:
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการตั้งค่าและการนำทางที่ง่ายดาย
- การเข้าถึงได้ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, และอุปกรณ์มือถือ
- ความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานเฉพาะของคุณ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในธุรกิจของคุณ
- การอัตโนมัติของงานประจำและงานที่ทำซ้ำ
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
- การติดตามงาน การแจ้งเตือน และการเตือนความจำเพื่อการดำเนินงานตามกำหนดเวลา
ค้นหาโซลูชันซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศพนักงานที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
จบแล้ว! ?
นี่คือ 10 โซลูชันการเริ่มต้นใช้งานที่ดีที่สุด แต่ละโซลูชันมีคุณสมบัติและจุดเด่นเฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่าง คุณควรลองดู ClickUp ?
ClickUp เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน (หรืออาจจะเป็นเพียงเครื่องมือเดียว) ที่ผสมผสานระหว่างอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและทันสมัยเข้ากับชุดฟีเจอร์ที่ครบครันได้อย่างลงตัว เพื่อช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การต้อนรับพนักงานใหม่ การลาออก การจัดการงาน การจัดการเอกสาร ไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ?
และยิ่งไปกว่านั้น ClickUp มีฟีเจอร์มากมายแต่ราคาย่อมเยา
สมัครใช้แผนฟรีตลอดชีพของ CickUpวันนี้—ผู้จัดการฝ่ายสรรหา พนักงานใหม่ในอนาคต และธุรกิจของคุณจะขอบคุณคุณ