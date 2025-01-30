บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับทีม HR ในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
30 มกราคม 2568

จากการที่ได้เป็นผู้นำทีมมาหลายทีมตลอดอาชีพการงานของฉัน ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าขั้นตอนการปรับตัวเข้าทำงานใหม่มักจะรู้สึกเหมือนการเดินบนเชือกเส้นเดียว การต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมาก อีเมลที่ส่งมาอย่างต่อเนื่อง งานที่ทำซ้ำๆ ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องมั่นใจว่ามีความผิดพลาดของมนุษย์น้อยที่สุด อาจทำให้รู้สึกหนักหนาสาหัสได้ ไม่ใช่แค่สำหรับพนักงานใหม่เท่านั้น แต่สำหรับผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างเราด้วย

นั่นคือเหตุผลที่การเกิดขึ้นของซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศรู้สึกเหมือนเป็นลมหายใจที่สดชื่น ?

พร้อมที่จะจุดประกายการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน โซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้กำจัดขั้นตอนการทำงานแบบเก่าที่ใช้กระดาษออกไปอย่างสำเร็จ ช่วยประหยัดเวลาได้มากมายในกระบวนการ

ที่นี่ เราจะพาคุณเจาะลึกซอฟต์แวร์สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ที่รับรองว่าจะยกระดับประสบการณ์ของพนักงาน (และงานด้านทรัพยากรบุคคล) จากธรรมดาให้กลายเป็นยอดเยี่ยม! ?

10 อันดับซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศพนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้

กระบวนการปฐมนิเทศไม่จำเป็นต้องน่ากลัว คุณสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ดี—ทั้งหมดนี้ด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์ HR ที่ปรับแต่งได้และทรงพลัง

นี่คือรายชื่อเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่ดีที่สุด 10 อันดับที่เราคัดสรรมา—แต่ละรายการได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดในแง่ของคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และที่สำคัญที่สุดคือความคิดเห็นจากผู้ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณ

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมพนักงาน

ซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งาน: แม่แบบการเริ่มต้นงานสำหรับพนักงานทั่วไป โดย ClickUp
ClickUp มีเทมเพลตทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เคยได้ยินคำพูดที่ว่ากินข้าวที่ตัวเองทำ ไหม?

ที่ ClickUp เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังทีมทรัพยากรบุคคลของเราใช้ ClickUpในการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีมทุกเดือน สิ่งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเราในความสามารถอันแข็งแกร่งของ ClickUp ด้านงาน HRและพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถบริหารจัดการพนักงานใหม่จำนวนมากได้อย่างราบรื่นในเวลาเดียวกัน! ?

ตอนนี้ เมื่อพูดถึงคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง มาเจาะลึกกันที่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง:ClickUp Forms

ซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งาน: ClickUp Form
สร้างแบบฟอร์มในฝันของคุณและปรับปรุงกระบวนการรับข้อมูลของคุณด้วยฟีเจอร์แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp

คุณลักษณะนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับพนักงานใหม่ของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อเสนอแนะเมื่อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เสร็จสิ้น ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการสำหรับพนักงานชุดถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับสู่การแบ่งปันข้อมูล ClickUp ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกัน พบกับClickUp Docs เครื่องมือที่ทำให้การจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่าย

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ClickUp Docs อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/)เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถสร้างและแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ เช่น เอกสารการฝึกอบรมพนักงาน คู่มือพนักงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ได้ ด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว พนักงานใหม่สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน ?

ClickUp ยังมีระบบจัดการงานที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบและตรงตามเป้าหมาย ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดเฉพาะของงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และความคืบหน้า

และด้วยตัวเลือกการรับชมที่หลากหลาย ทุกคนสามารถตั้งค่าและมองเห็นพื้นที่ทำงานของตนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สามารถตั้งค่าและใช้งานได้อย่างสะดวก
  • ClickUp Brain เพื่อจัดการกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บและทุกอุปกรณ์เดสก์ท็อปและมือถือ
  • สถานะที่กำหนดเองที่ช่วยให้คุณติดตามขั้นตอนความคืบหน้าของพนักงานใหม่
  • การจัดการงานช่วยให้สามารถมอบหมายงานปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ได้
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยลดงานที่ทำซ้ำๆ
  • 15+ มุมมองงาน รวมถึง รายการ กระดาน ปฏิทิน แผนงานกานต์ต์ และไทม์ไลน์
  • การแชทและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เพื่อส่งเสริมการสื่อสารในทีม
  • การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 90 รายการ เช่น Slack, Google Sheets และ Microsoft Teams
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญและติดตามความคืบหน้าของโปรแกรมการปฐมนิเทศของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานที่สะดวกใช้งานได้หลายสิบแบบ,เทมเพลตคู่มือพนักงาน,เทมเพลต SOP และเทมเพลต HRเพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการปฐมนิเทศได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตคู่มือพนักงาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตคู่มือพนักงาน ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย
  • แผนฟรีจำกัดที่ 100MB ของพื้นที่จัดเก็บ

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp สำหรับการเริ่มต้นใช้งานอย่างไรบ้าง?

2. BambooHR – เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียว

ซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งาน: BambooHR ภาพรวม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผ่านทางBambooHR

BambooHR เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ครอบคลุม ซึ่งรวบรวมข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียวและช่วยให้งานด้านทรัพยากรบุคคลและการปฐมนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่นรวมถึงการติดตามผู้สมัคร การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานและการปฐมนิเทศ การติดตามเวลา การประมวลผลเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดนี้ได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การรับพนักงานใหม่ หรือใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

คุณสมบัติเด่นของ BambooHR:

  • ประสบการณ์การใช้งานแบบโต้ตอบและใช้งานง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบและพนักงานใหม่
  • ให้คุณสร้างและปรับแต่งประกาศรับสมัครงาน ติดตามใบสมัคร และจัดการการสัมภาษณ์พนักงานและการโต้ตอบกับผู้สมัคร
  • มีฟีเจอร์บริการตนเองสำหรับพนักงานในการดูและอัปเดตข้อมูลส่วนตัว เข้าถึงเอกสารของบริษัท และส่งคำขอลาหยุด
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาสำหรับการบันทึกชั่วโมงการทำงานและงานที่ทำ
  • รายงานและการวิเคราะห์รวมถึงช่องทางผู้สมัคร ความพึงพอใจของพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อจำกัดของ BambooHR:

  • ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้ฟรี
  • ราคาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
  • แพลตฟอร์มอาจมีการกระตุกในบางครั้ง

ราคาของ BambooHR:

  • ติดต่อทีม BambooHR เพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการ

BambooHR รีวิวและคะแนน:

  • G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

3. Deel – เหมาะที่สุดสำหรับการเริ่มต้นงานของพนักงานระหว่างประเทศ

Deel Platform สำหรับซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางDeel

Deel เป็นแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกที่ช่วยลดความยุ่งยากในการจ้างงานระหว่างประเทศ ตั้งแต่การสร้างสัญญา การสรุปการจ้างงาน และทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งหมดนี้ยังคงรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณให้สะอาดไร้ที่ติ

ไม่ว่าคุณจะจ้างพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ หรือผู้รับจ้างจากต่างประเทศ Deel จัดการความซับซ้อนทั้งหมดให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด—การสร้างทีมระยะไกลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อขยายธุรกิจของคุณ ?

คุณสมบัติเด่นของ Deel:

  • ให้การต้อนรับพนักงานใหม่ในกว่า 150 ประเทศอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การปฐมนิเทศที่สอดคล้องกัน
  • จัดการการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดายเมื่อจ้างงานทั่วโลก
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือภายนอกกว่า 20 รายการ เช่น Quickbooks, Xero และ Netsuite
  • จ่ายเงินให้ทีมของคุณใน 120+ สกุลเงินที่แตกต่างกัน
  • อนุญาตให้ทีมของคุณถอนเงินผ่านช่องทางที่รองรับ เช่น PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Deel:

  • อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่จะคุ้นเคยกับกระบวนการรับพนักงานใหม่และแพลตฟอร์ม
  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดี
  • มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟเพียงไม่กี่รายการ

ราคาของ Deel:

  • Deel HR (จัดการงานธุรการสำหรับพนักงาน): เริ่มต้นฟรี
  • EOR (จ้างพนักงานต่างชาติในกว่า 100 ประเทศ): เริ่มต้นที่ $599/เดือน
  • ผู้รับเหมา (บริหารจัดการสัญญาระหว่างประเทศ): เริ่มต้นที่ $49/เดือน
  • การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก (ดำเนินการจ่ายเงินเดือนในกว่า 100 ประเทศ): ติดต่อเพื่อขอราคา
  • การตรวจคนเข้าเมือง (จัดการวีซ่าผู้สนับสนุนใน 25+ ประเทศ): ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Deel:

  • G2: 4. 6/5 (703 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (79 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Deel เหล่านี้!

4. GroveHR – เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลเงินเดือน

ซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งาน: GroveHR
ผ่านทางGroveHR

คล้ายกับ BambooHR, GroveHR เป็นโซลูชัน HR แบบครบวงจรที่เก็บรักษาข้อมูลพนักงานและบริษัทของคุณไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้งานต่างๆ เช่น การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การติดตามประสิทธิภาพ การติดตามเวลาและการประมวลผลเงินเดือน เป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ GroveHR:

  • คุณสมบัติฟรีสำหรับพนักงานไม่เกิน 50 คน
  • ให้คุณสร้างและแชร์งานและรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศกับพนักงานใหม่เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานและความรับผิดชอบของพวกเขา
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติและการแจ้งเตือนช่วยให้ทีมต้อนรับสามารถติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฟีเจอร์ Geofencing ช่วยให้คุณสามารถติดตามการเข้างานของพนักงานได้โดยการตรวจสอบเมื่อพวกเขาเข้าสู่หรือออกจากสถานที่เฉพาะ
  • ฟีเจอร์บริการตนเองช่วยให้พนักงานสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนตัว ขอลา และจัดการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงานกับ HR ได้อย่างสะดวก

ข้อจำกัดของ GroveHR:

  • แอปพลิเคชันมือถือทำงานช้าในบางครั้ง
  • การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
  • ไม่มีคุณสมบัติการส่งข้อความในตัว

ราคา GroveHR:

  • แผนฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $3. 75/พนักงาน/เดือน
  • ดำเนินการ: $5/พนักงาน/เดือน
  • มีส่วนร่วม: $7.5 ต่อพนักงาน/เดือน

คะแนนและรีวิว GroveHR:

  • G2: 4. 5/5 (69 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (67 รีวิว)
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศพนักงาน Gusto
ผ่านGusto

5. Gusto – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสวัสดิการ

Gusto เป็นเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการสรรหาบุคลากรและกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงบริการจัดการเงินเดือนแบบครบวงจร การบริหารสวัสดิการ ข้อมูลเชิงลึกและการรายงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้วย Gusto คุณสามารถคำนวณภาษีเงินเดือน, การชำระเงิน, และการยื่นเอกสารได้โดยอัตโนมัติทั่วทั้ง 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายของ Gusto ทำให้ Gusto เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติเด่นของ Gusto:

  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack, Xero และ Quickbooks
  • ให้คุณจัดการสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพ แผน 401(k) บัญชีออมทรัพย์สุขภาพ (HSA) และบัญชีออมทรัพย์สำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ (FSA) รวมถึงการออมเพื่อการศึกษา
  • ให้บริการตัวเลือกการชำระเงินสำหรับผู้รับเหมาต่างชาติสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนไปยังกว่า 90 ประเทศ
  • คุณสมบัติการรายงานในตัวสำหรับการรวบรวมและส่งออกข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินเดือน, ค่าใช้จ่ายของพนักงาน, และการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
  • แอป Gusto Wallet ช่วยให้พนักงานติดตามการเงินส่วนตัวของพวกเขา

ข้อจำกัดของกูสโต้:

ราคาของ Gusto:

  • ง่าย: $40/เดือน (+ $6/เดือน/คน)
  • เพิ่มเติม: $80/เดือน (+$12/เดือน/คน)
  • พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและความคิดเห็นของผู้ใช้:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Gusto เหล่านี้!

6. Eddy – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามผู้สมัคร

เอ็ดดี้
ผ่านทางเอ็ดดี

Eddy เป็นเครื่องมือ HRที่ใช้งานง่ายซึ่งรวมฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อทำให้การดำเนินงานด้าน HR ง่ายขึ้น มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การโพสต์ตำแหน่งงาน ระบบติดตามผู้สมัคร การจัดเก็บเอกสาร และการส่งข้อความอัตโนมัติกับผู้สมัคร

ผู้ใช้ชื่นชอบโซลูชันการเริ่มต้นใช้งานของ Eddy ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเชิญพนักงานใหม่ ส่งข้อความต้อนรับ และจัดการเอกสารดิจิทัลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ ✍️

คุณสมบัติเด่นของ Eddy:

  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งานที่สะอาดและปราศจากความรกรุงรัง
  • ทีมสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและให้ความช่วยเหลือ
  • พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวของตนได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถอัปเดตข้อมูลของตนเองได้
  • ความสามารถในการสร้างรายการงานสำหรับพนักงานใหม่และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในขณะที่พวกเขาทำงานให้เสร็จในกระบวนการปฐมนิเทศ
  • ง่ายต่อการจัดการและอนุมัติคำขอลาของพนักงาน

ข้อจำกัดของเอ็ดดี้:

  • ไม่มีแผนฟรี
  • ไม่รองรับการกำหนดเวลา
  • คุณสมบัติการรายงานที่จำกัด

การกำหนดราคาแบบเอ็ดดี้:

  • เริ่มต้นที่ $6/คน/เดือน ติดต่อทีม Eddy เพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

คะแนนและรีวิวของ Eddy:

  • G2: 4. 8/5 (19 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (40 รีวิว)

7. Workday – เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Workday
ผ่านทางWorkday

Workday เป็นโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมการจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากร ระบบการปฐมนิเทศพนักงาน การจัดการข้อมูลพนักงาน การบริหารสวัสดิการการบริหารผลงาน และการเรียนรู้และพัฒนา

นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานหลักของ HR แล้ว Workday ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือรายงานที่ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของกำลังคน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ,และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

คุณสมบัติเด่นของ Workday:

  • ออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อน
  • ตั้งเป้าหมายของทีม, ติดตามความคืบหน้า, และตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม
  • บริหารจัดการเงินเดือนทั่วโลกครอบคลุมสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, และฝรั่งเศส
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาประกอบด้วยระบบกีดกันทางภูมิศาสตร์ (Geofencing) ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามได้ตามขอบเขตของตำแหน่งทางกายภาพ
  • ใช้ประโยชน์จากระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังของ Workday เพื่อการปรับปรุงเชิงกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรและประสบการณ์ของพนักงาน
  • โมดูลการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงาน

ข้อจำกัดในการทำงาน:

  • ไม่มีแผนฟรี
  • การตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • การกำหนดราคาที่ไม่โปร่งใส
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจเกิดการขัดข้องได้บางครั้ง

ราคาสำหรับวันทำงาน:

  • ติดต่อทีม Workday เพื่อขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวการทำงาน:

  • G2: 4. 0/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Workday เหล่านี้!

8. การสั่นไหว – เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลาง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นคลื่น
ผ่านทางRippling

Rippling ให้บริการแพลตฟอร์ม HR บนระบบคลาวด์ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ การรับพนักงานใหม่, การติดตามการลา, การจัดการเงินเดือนระดับโลก, การหักภาษี, และการบริหารจัดการสวัสดิการ. เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการการผสมผสานระหว่างคุณสมบัติที่แข็งแกร่งกับอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย. ?

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น:

  • กระบวนการตั้งค่าที่ง่าย
  • ช่วยให้คุณอัตโนมัติกระบวนการรับพนักงานใหม่ การเปลี่ยนผ่าน และการออกจากงาน
  • รับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง เพื่อที่คุณไม่ต้องเผชิญกับปัญหาทางกฎหมาย
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira และ Zendesk

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
  • แผนราคาที่ซ่อนอยู่
  • คุณลักษณะสำคัญบางประการต้องซื้อเพิ่มเติมเป็นแพ็กเกจเสริม

การกำหนดราคาแบบเป็นระลอก

  • เริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน ติดต่อทีม Rippling เพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น

  • G2: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (2,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Rippling เหล่านี้!

9. Zenefits – เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Zenefits
ผ่านทางZenefits

Zenefits เป็นเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดการฟังก์ชันด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการรับเข้าและออกงาน การบริหารสวัสดิการการจัดการกระบวนการจ่ายเงินเดือน การติดตามเวลาและการเข้าออกงาน และการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มันทำงานอัตโนมัติในงานทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ (เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การย้ายทีม การเลิกจ้าง) ทำให้คุณสามารถจัดการได้อย่างเป็นระเบียบในขณะที่ประหยัดเวลาอันมีค่า

คุณสมบัติเด่นของ Zenefits:

  • การตั้งค่าและการนำทางบนแพลตฟอร์มที่ง่ายดาย
  • การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและให้ความช่วยเหลือ
  • ใช้งานได้กับอุปกรณ์มือถือ Android และ iOS
  • สร้างและจัดเก็บจดหมายเสนอราคา เอกสารภาษีและเงินเดือน และอื่นๆ โดยอัตโนมัติ
  • ฟีเจอร์บริการตนเองสำหรับพนักงานในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
  • สามารถจัดการสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพ, 401(k), HSAs และ FSA

ข้อจำกัดของ Zenefits:

  • ไม่มีแผนฟรี
  • แผนชำระเงินจะเรียกเก็บเงินสำหรับพนักงานขั้นต่ำ 5 คน
  • คุณสมบัติหลัก เช่น การจ่ายเงินเดือน การจัดการสวัสดิการ และการสรรหาบุคลากร ต้องซื้อเป็นบริการเสริม
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันภายนอกเช่น Quickbooks และ Xero

ราคาของ Zenefits:

  • สิ่งจำเป็น: $10/พนักงานต่อเดือน
  • การเติบโต: $20 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • เซน: 27 ดอลลาร์/พนักงานต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Zenefits:

  • G2: 4. 0/5 (453 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (813 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Zenefits เหล่านี้!

10. Freshteam – เหมาะที่สุดสำหรับการลาออก

เฟรชทีม
ผ่านทางFreshworks

Freshteamเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง พัฒนาโดย Freshworks ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลจัดการการสรรหา การปฐมนิเทศและการลาออก การลาหยุด และข้อมูลพนักงานทั้งหมดในที่เดียว Freshteam ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อทำให้งานด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Freshteam:

  • เข้าถึงแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์มือถือ
  • จัดการกระบวนการสรรหาบุคลากร เช่น การประกาศรับสมัครงาน การคัดกรอง การติดตามผล และการสัมภาษณ์
  • ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจพนักงานของคุณเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และการขาดงาน
  • ผสานการทำงานของ Freshteam เข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Freshworks ได้อย่างง่ายดาย เช่น Freshservice, Freshdesk และ Freshchat

ข้อจำกัดของ Freshteam:

  • แผนฟรีมีข้อจำกัดอย่างมาก
  • การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่สม่ำเสมอ
  • รายงานมีความซับซ้อนและยากต่อการปรับแต่ง

ราคาของ Freshteam:

  • แผนฟรี
  • การเติบโต: $71/เดือน (+$1. 20/พนักงานต่อเดือน)
  • ข้อดี: $119/เดือน (+2.40/พนักงานต่อเดือน)
  • องค์กร: $203/เดือน (+$4. 80/พนักงานต่อเดือน)

คะแนนและรีวิวของ Freshteam:

  • G2: 4. 4/5 (284 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (207 รีวิว)

ซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศสามารถปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานได้อย่างไร?

การเลือกซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยให้งานด้านการบริหารเป็นไปอย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์แรกเริ่มที่ดีให้กับพนักงานใหม่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณอีกด้วย นี่คือรายการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยคุณค้นหาแพลตฟอร์มการปฐมนิเทศที่เหมาะสม:

  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการตั้งค่าและการนำทางที่ง่ายดาย
  • การเข้าถึงได้ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, และอุปกรณ์มือถือ
  • ความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานเฉพาะของคุณ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในธุรกิจของคุณ
  • การอัตโนมัติของงานประจำและงานที่ทำซ้ำ
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
  • การติดตามงาน การแจ้งเตือน และการเตือนความจำเพื่อการดำเนินงานตามกำหนดเวลา
แบบฟอร์มเช็กลิสต์การเริ่มต้นใช้งานโดย ClickUp
สร้างรายการตรวจสอบสำหรับพนักงานใหม่ให้ทำภายในงานและทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานด้วยมือสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน

ค้นหาโซลูชันซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศพนักงานที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

จบแล้ว! ?

นี่คือ 10 โซลูชันการเริ่มต้นใช้งานที่ดีที่สุด แต่ละโซลูชันมีคุณสมบัติและจุดเด่นเฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่าง คุณควรลองดู ClickUp ?

ClickUp เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน (หรืออาจจะเป็นเพียงเครื่องมือเดียว) ที่ผสมผสานระหว่างอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและทันสมัยเข้ากับชุดฟีเจอร์ที่ครบครันได้อย่างลงตัว เพื่อช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การต้อนรับพนักงานใหม่ การลาออก การจัดการงาน การจัดการเอกสาร ไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ?

และยิ่งไปกว่านั้น ClickUp มีฟีเจอร์มากมายแต่ราคาย่อมเยา

สมัครใช้แผนฟรีตลอดชีพของ CickUpวันนี้—ผู้จัดการฝ่ายสรรหา พนักงานใหม่ในอนาคต และธุรกิจของคุณจะขอบคุณคุณ