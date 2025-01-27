10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workday สำหรับทีม HR ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัทโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน ตั้งแต่การสรรหาและบรรจุพนักงานใหม่ ไปจนถึงการดูแลสวัสดิการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ
การปฏิบัติงานเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเมื่อมีพนักงานจำนวนมาก อาจใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด โชคดีที่มีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลอย่าง Workday มาช่วยอำนวยความสะดวก
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบอัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Workday จะมีผู้ใช้ที่ภักดีอยู่ไม่น้อย แต่อาจเหมาะกับบางกลุ่มเท่านั้น
ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับ Workday และเจาะลึกถึงคุณสมบัติหลัก ราคา และรีวิวของแต่ละตัวเลือก
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Workday?
มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมกับคุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกโซลูชันที่ใช้งานง่ายและมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณเมื่อคุณเพิ่มจำนวนพนักงานและขยายการดำเนินงาน
- ความสามารถในการผสานรวม: มองหาเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและระบบธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น ซอฟต์แวร์เงินเดือนและซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ราบรื่น
- การเข้าถึงบนระบบคลาวด์: เลือกบริการบนระบบคลาวด์เพื่อการอัปเดตที่ง่ายขึ้น, ความปลอดภัยที่ดีขึ้น, และเพื่อสนับสนุนการทำงานทางไกล
- เครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน: เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลด้วยเครื่องมือรายงานขั้นสูงที่ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างมีข้อมูล
- ความคุ้มค่า: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันที่คุณเลือกสอดคล้องกับงบประมาณของคุณในขณะที่มอบฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการ
- การสนับสนุนลูกค้าและการอัปเดต: ศึกษาบทวิจารณ์ของลูกค้าในอดีต คำรับรอง และประวัติโดยรวมของเครื่องมือก่อนที่คุณจะลงทะเบียน
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับ Workday ที่ควรใช้
ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าต้องมองหาอะไรต่อไป มาดูกันที่ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workday ในปี 2024
1. ความกระตือรือร้น
Gusto โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์ม HR บนคลาวด์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจทุกขนาด ดูแลงานสำคัญต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยคุณสมบัติเช่นการรับพนักงานใหม่, การจัดการการเข้าออก, การติดตามเวลา, และการเข้าถึงผ่านมือถือ, ผู้ใช้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและใช้งานง่ายของ Gusto.
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- จัดการเงินเดือนได้อย่างราบรื่นและลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพและแผนการเกษียณอายุ
- สร้างกระบวนการเริ่มต้นงานที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่
- ทำให้งานง่ายขึ้น เช่น การตรวจสอบการเข้าเรียน การติดตามเวลาทำงานในโครงการ หรือการจัดการการทำงานล่วงเวลา
- ให้แน่ใจว่ากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อบังคับของรัฐบาล
ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูงและค่าธรรมเนียมการอนุญาตสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
ราคา Gusto
- ง่าย: 40 ดอลลาร์ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: 80 ดอลลาร์ต่อเดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- G2: 4. 5/5 ดาว (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 3800 รายการ)
2. Paylocity
Paylocity เป็นโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้การจัดการด้านแรงงานของธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้นในหลากหลายด้าน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงาน
โซลูชันนี้จัดการการประมวลผลเงินเดือน การบริหารงานบุคคล การจัดการสวัสดิการ การติดตามเวลา และการจัดตารางงาน Paylocity วางตำแหน่งตัวเองเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทีม HR
คุณสมบัติเด่นของ Paylocity
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการจ่ายเงินเดือนและทำให้การจ่ายเงินเดือนของพนักงานง่ายขึ้น
- รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลและ เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงาน
- ทำให้การบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพและแผนเกษียณอายุ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
- ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานอย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Paylocity
- การขาดโครงสร้างราคาที่แน่นอน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบริการลูกค้าไม่เพียงพอ
ราคาของ Paylocity
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Paylocity
- G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
3. Onpay
OnPay เป็นซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือนที่ใช้งานง่ายบนระบบคลาวด์ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางโดยเฉพาะ OnPay มอบโซลูชันการประมวลผลเงินเดือนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีที่ราบรื่นให้กับผู้ใช้
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย OnPay ช่วยให้งานด้านเงินเดือนหลายอย่างง่ายขึ้น รวมถึงการคำนวณอัตโนมัติ การสร้างสลิปเงินเดือน และการอำนวยความสะดวกในการยื่นภาษีที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Onpay
- เสนอทางเลือกที่ประหยัดงบประมาณ
- ขยายการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ Onpay
- การเพิ่มพนักงานใหม่สามารถเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
- ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลา
ราคาของ Onpay
- ราคาตรงไปตรงมา: ราคาต่อเดือน $40 บวก $6 ต่อพนักงานต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Onpay
- G2: 4. 8/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 ดาว (430+ รีวิว)
4. UKG PRO
UKG หรือ Ultimate Kronos Group ให้บริการชุดโซลูชันการบริหารทุนมนุษย์ (HCM) ที่ครอบคลุมภายใต้ชื่อ UKG Pro ซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
โซลูชันบนระบบคลาวด์นี้จัดการข้อมูลบุคลากร ดำเนินการงานเงินเดือน ปรับปรุงตารางการทำงาน และส่งเสริมการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ
UKG Pro มุ่งเน้นที่บุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการนำเสนอคำแนะนำ ที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่มีความหมาย
คุณสมบัติเด่นของ UKG PRO
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อนำเสนอคำแนะนำและประสบการณ์ที่เสริมสร้าง
- ใช้ แม่แบบ HRสำหรับการจ่ายเงินเดือน การจัดการบุคลากร และการบริหารจัดการแรงงาน
- สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
ข้อจำกัดของ UKG PRO
- การเพิ่มคุณสมบัติใหม่สามารถเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
- การค้นหาฟิลด์ที่ถูกต้องในรายงานเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ UKG PRO
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว UKG
- G2: 4. 2/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 1,450 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 ดาว (570+ รีวิว)
5. BambooHR
BambooHR ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบโซลูชันที่ราบรื่นซึ่งสามารถจัดการความต้องการของพนักงานของคุณได้ตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการเกษียณอายุ
แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมด้านข้อมูลและรายงานทรัพยากรบุคคล การสรรหา การติดตามผู้สมัครและการปฐมนิเทศ การจ่ายเงินเดือน การติดตามเวลาทำงาน การบริหารสวัสดิการ และการจัดการประสบการณ์และประสิทธิภาพของพนักงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR
- จัดการเงินเดือนได้อย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
- เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นในการปรับขนาด เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจทุกขนาด
- ใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับฟังก์ชันการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดของ BambooHR
- ความคุ้มครองจำกัดสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในระดับนานาชาติ
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้สูง
- คุณสมบัติการจ่ายเงินเดือนเป็นแบบพื้นฐาน
ราคา BambooHR
- คลาวด์: $99 สำหรับพนักงาน 12 คน
- พนักงานเพิ่มเติม: $8. 25 ต่อพนักงานเกิน 12 คน
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 ดาว (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (2600+ รีวิว)
6. Zoho People
Zoho People วางตำแหน่งตัวเองเป็น ซอฟต์แวร์ HRบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของสถานที่ทำงานสมัยใหม่
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติหลากหลายสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการดูแลพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงาน นอกจากนี้ยังครอบคลุมฟังก์ชันหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยฐานข้อมูลพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย HR ที่ชาญฉลาด และการวิเคราะห์เชิงลึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho People
- เพิ่มความยืดหยุ่นและการเข้าถึงผ่านซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเวลาและการเข้างานเพื่อเพิ่มผลผลิตของพนักงาน
- สัมผัสประสบการณ์ฟีเจอร์ที่เป็นมิตรกับพนักงานและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Zoho People
- การสนับสนุนลูกค้าล่าช้า
- ตัวเลือกการปรับแต่งรู้สึกท่วมท้นและกว้างขวาง
ราคาของ Zoho People
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์
- มืออาชีพ: 39 ดอลลาร์
- พรีเมียม: 79 ดอลลาร์
- เอลิต: 239 ดอลลาร์
Zoho People คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 ดาว (240+ รีวิว)
7. คลื่น
Rippling เป็นโซลูชัน HR และเครื่องมือบริหารจัดการแรงงานที่ครบวงจร ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและพนักงานในหลากหลายด้าน
ด้วยแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ Rippling นำเสนอโซลูชันสำหรับการรับพนักงานใหม่ การจ่ายเงินเดือน การบริหารสวัสดิการ การติดตามเวลา และการจัดการ IT ทั้งหมดนี้ในอินเทอร์เฟซเดียว
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการจ่ายเงินเดือนเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน, การมาทำงาน, และการทำงานล่วงเวลา
- ปรับปรุงการจัดการสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือสำหรับการเลือกแผน การลงทะเบียน และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่า Rippling มีราคาสูงเกินไป
- การตั้งค่าที่ใช้เวลานานพร้อมรายการสิ่งที่ต้องทำและงานมากมาย
การส่งผ่านราคา
- ราคา: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 ดาว (2100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
8. Justworks
มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น Justworks ผสานแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและใช้งานง่ายเข้ากับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถหลากหลาย รวมถึงการจัดการเงินเดือน สวัสดิการ เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคล และการสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks
- ช่วยให้การนำทางเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- จัดการการยื่นภาษี ประกันการว่างงาน การชดเชยแรงงาน และการยื่นเอกสารทั้งหมดตามพระราชบัญญัติการดูแลสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ (ACA)
- ทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้น
- ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานอย่างถูกต้อง
- เพลิดเพลินกับการบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อจำกัดของ Justworks
- ค่าใช้จ่ายต่อพนักงานต่อเดือนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
- ฟีเจอร์การติดตามเวลาใช้งานมีให้บริการเฉพาะในรูปแบบส่วนเสริมที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Justworks
- พื้นฐาน: $59/เดือนต่อพนักงาน ($49/เดือนสำหรับพนักงานคนที่ 50 เป็นต้นไป)
- เพิ่มเติม: $99/เดือนต่อพนักงาน ($89/เดือนสำหรับพนักงานคนที่ 50 เป็นต้นไป)
Justworks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 ดาว (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
9. QuickBooks Payroll
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติขั้นสูงหลายประการ QuickBooks Payroll ช่วยให้การจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่าย ทำให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตได้
แพลตฟอร์มนี้ขยายการสนับสนุนไปไกลกว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมอบสวัสดิการด้านสุขภาพ การชดเชยแรงงาน และแผนประกันผ่านความร่วมมือกับผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Payroll
- ทำให้การจัดการทางการเงินง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
- ใช้เครื่องมือบัญชีขั้นสูง เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และผู้สมัคร และการรายงานทางการเงิน
- เปิดใช้งานการเข้าถึงบนคลาวด์
ข้อจำกัดของระบบเงินเดือน QuickBooks
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
- คุณสมบัติบางอย่างที่มีอยู่เฉพาะสำหรับสมาชิกชั้นยอดเท่านั้น
ราคาค่าบริการระบบเงินเดือน QuickBooks
- ระบบเงินเดือนหลัก + เริ่มต้นง่ายๆ: $37.50 สำหรับ 3 เดือน
- ระบบเงินเดือนหลัก + รายการจำเป็น: $52.50 สำหรับ 3 เดือน
- แพ็กเกจ Payroll Premium + Plus: $85 สำหรับ 3 เดือน
QuickBooks Payroll คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 8/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 ดาว (840+ รีวิว)
10. เพย์คอร์
ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคล (HCM) Paycor มอบชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบุคลากรให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการเงินเดือนและการจัดการค่าตอบแทนเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น พร้อมด้วยตัวเลือกการบริการตนเองสำหรับพนักงาน
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (HCM) Paycor ช่วยในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำ ลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของงานทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือน การสรรหาบุคลากร การบริหารจัดการบุคลากร การบริหารจัดการแรงงาน และการบริหารจัดการสวัสดิการ
คุณสมบัติเด่นของ Paycor
- ดูข้อมูลพนักงานทั้งหมดในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
- สร้างการวิเคราะห์สำหรับข้อมูลเชิงลึกในระดับองค์กร
- เพลิดเพลินกับการคำนวณเงินเดือนได้ไม่จำกัด
- ได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์รายงานที่ปรับแต่งได้
- สัมผัสประสบการณ์การใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือของ Paycor
ข้อจำกัดของ Paycor
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฝ่ายบริการลูกค้าไม่ตอบสนองเพียงพอ
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง
ราคาของ Paycor
- พื้นฐาน: ราคาที่กำหนดเอง
- จำเป็น: การกำหนดราคาตามความต้องการ
- แกนหลัก: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
- เสร็จสมบูรณ์: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Paycor
- G2: 4. 0/5 ดาว (690+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 2700 รายการ)
ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ
นั่นคือสรุปการรวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับ Workday อย่างไรก็ตาม ในขณะที่คุณค้นหาวิธีจัดการบุคลากรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรให้ดีขึ้น คุณจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ HR อย่างเฉพาะเจาะจง แต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทุนมนุษย์ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
ClickUp เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม. มันให้บริการการจัดการโครงการและคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างสรรค์ซึ่งช่วยให้กระบวนการ HR ต่าง ๆ ราบรื่นและเร่งการเติบโตของบริษัทคุณ.
คลิกอัพ
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในด้านชุดความสามารถในการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ClickUp กลายเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังสำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยความสามารถในการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
รายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมและฟังก์ชันที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ทำให้มีคุณค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
การปรับปรุงกระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUpคือระบบการจัดการงานที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการสรรหาบุคลากรได้อย่างราบรื่น ทีม HR สามารถสร้างงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของการสรรหา ตั้งแต่การมอบหมายหน้าที่ การกำหนดเส้นตาย ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้า
ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรสามารถเพิ่มข้อมูลสำคัญของผู้สมัครได้ เพื่อให้ทุกคนได้รับภาพรวมที่ครบถ้วนในทันที
ClickUp Tasksยังเหมาะสำหรับการสร้างรายการตรวจสอบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เมื่อต้องต้อนรับพนักงานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและติดตามสถานะการเสร็จสิ้นได้
และยังมีอีก. ผู้จัดการในทุกแผนกจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้ด้วย ClickUp.
ความสามารถในการรายงานของแพลตฟอร์มให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นงาน ผู้จัดการสามารถใช้การวิเคราะห์เหล่านี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิผลและมุ่งเน้นเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศ มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นผ่านระบบแสดงความคิดเห็นและความสามารถในการแบ่งปันเอกสาร
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้, ติดตามความคืบหน้า, และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน ClickUp Goals
- จัดการการเงินผ่านClickUp finance
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและได้รับการควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เทมเพลตของ ClickUp มักจะเน้นที่โครงการมากกว่า
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อพนักงาน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อพนักงาน
- องค์กร: ติดต่อทีมขายเพื่อ รับแผนที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่?
การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นความสำคัญลำดับต้นสำหรับทุกบริษัท และส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิธีที่พวกเขาขับเคลื่อนการจัดการประสบการณ์ของพนักงาน อีกแง่มุมสำคัญที่ควรจำคือการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลนำทุกแง่มุมเหล่านี้มารวมกัน
นอกจากนี้ คุณยังต้องการซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
สมัครทดลองใช้ClickUpฟรีวันนี้และสัมผัสพลังของระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, การสื่อสารที่ราบรื่น, และการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของคุณ