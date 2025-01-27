บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workday สำหรับทีม HR ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
27 มกราคม 2568

การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัทโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน ตั้งแต่การสรรหาและบรรจุพนักงานใหม่ ไปจนถึงการดูแลสวัสดิการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ

การปฏิบัติงานเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเมื่อมีพนักงานจำนวนมาก อาจใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด โชคดีที่มีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลอย่าง Workday มาช่วยอำนวยความสะดวก

แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบอัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Workday จะมีผู้ใช้ที่ภักดีอยู่ไม่น้อย แต่อาจเหมาะกับบางกลุ่มเท่านั้น

ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับ Workday และเจาะลึกถึงคุณสมบัติหลัก ราคา และรีวิวของแต่ละตัวเลือก

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Workday?

มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมกับคุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกโซลูชันที่ใช้งานง่ายและมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณเมื่อคุณเพิ่มจำนวนพนักงานและขยายการดำเนินงาน
  • ความสามารถในการผสานรวม: มองหาเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและระบบธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น ซอฟต์แวร์เงินเดือนและซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ราบรื่น
  • การเข้าถึงบนระบบคลาวด์: เลือกบริการบนระบบคลาวด์เพื่อการอัปเดตที่ง่ายขึ้น, ความปลอดภัยที่ดีขึ้น, และเพื่อสนับสนุนการทำงานทางไกล
  • เครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน: เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลด้วยเครื่องมือรายงานขั้นสูงที่ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างมีข้อมูล
  • ความคุ้มค่า: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันที่คุณเลือกสอดคล้องกับงบประมาณของคุณในขณะที่มอบฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการ
  • การสนับสนุนลูกค้าและการอัปเดต: ศึกษาบทวิจารณ์ของลูกค้าในอดีต คำรับรอง และประวัติโดยรวมของเครื่องมือก่อนที่คุณจะลงทะเบียน
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับ Workday ที่ควรใช้

ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าต้องมองหาอะไรต่อไป มาดูกันที่ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workday ในปี 2024

1. ความกระตือรือร้น

ความกระตือรือร้น
ผ่านทางGusto

Gusto โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์ม HR บนคลาวด์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจทุกขนาด ดูแลงานสำคัญต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้วยคุณสมบัติเช่นการรับพนักงานใหม่, การจัดการการเข้าออก, การติดตามเวลา, และการเข้าถึงผ่านมือถือ, ผู้ใช้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและใช้งานง่ายของ Gusto.

คุณสมบัติเด่นของ Gusto

  • จัดการเงินเดือนได้อย่างราบรื่นและลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพและแผนการเกษียณอายุ
  • สร้างกระบวนการเริ่มต้นงานที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่
  • ทำให้งานง่ายขึ้น เช่น การตรวจสอบการเข้าเรียน การติดตามเวลาทำงานในโครงการ หรือการจัดการการทำงานล่วงเวลา
  • ให้แน่ใจว่ากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อบังคับของรัฐบาล

ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูงและค่าธรรมเนียมการอนุญาตสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี

ราคา Gusto

  • ง่าย: 40 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • เพิ่มเติม: 80 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

  • G2: 4. 5/5 ดาว (1700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 3800 รายการ)

2. Paylocity

ผ่านทางPaylocity

Paylocity เป็นโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้การจัดการด้านแรงงานของธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้นในหลากหลายด้าน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงาน

โซลูชันนี้จัดการการประมวลผลเงินเดือน การบริหารงานบุคคล การจัดการสวัสดิการ การติดตามเวลา และการจัดตารางงาน Paylocity วางตำแหน่งตัวเองเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทีม HR

คุณสมบัติเด่นของ Paylocity

  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการจ่ายเงินเดือนและทำให้การจ่ายเงินเดือนของพนักงานง่ายขึ้น
  • รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลและ เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงาน
  • ทำให้การบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพและแผนเกษียณอายุ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานอย่างถูกต้อง

ข้อจำกัดของ Paylocity

  • การขาดโครงสร้างราคาที่แน่นอน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบริการลูกค้าไม่เพียงพอ

ราคาของ Paylocity

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Paylocity

  • G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

3. Onpay

ผ่านOnpay

OnPay เป็นซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือนที่ใช้งานง่ายบนระบบคลาวด์ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางโดยเฉพาะ OnPay มอบโซลูชันการประมวลผลเงินเดือนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีที่ราบรื่นให้กับผู้ใช้

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย OnPay ช่วยให้งานด้านเงินเดือนหลายอย่างง่ายขึ้น รวมถึงการคำนวณอัตโนมัติ การสร้างสลิปเงินเดือน และการอำนวยความสะดวกในการยื่นภาษีที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Onpay

  • เสนอทางเลือกที่ประหยัดงบประมาณ
  • ขยายการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ข้อจำกัดของ Onpay

  • การเพิ่มพนักงานใหม่สามารถเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
  • ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลา

ราคาของ Onpay

  • ราคาตรงไปตรงมา: ราคาต่อเดือน $40 บวก $6 ต่อพนักงานต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Onpay

  • G2: 4. 8/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 ดาว (430+ รีวิว)

4. UKG PRO

ผ่านทางUKG PRO

UKG หรือ Ultimate Kronos Group ให้บริการชุดโซลูชันการบริหารทุนมนุษย์ (HCM) ที่ครอบคลุมภายใต้ชื่อ UKG Pro ซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

โซลูชันบนระบบคลาวด์นี้จัดการข้อมูลบุคลากร ดำเนินการงานเงินเดือน ปรับปรุงตารางการทำงาน และส่งเสริมการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ

UKG Pro มุ่งเน้นที่บุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการนำเสนอคำแนะนำ ที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่มีความหมาย

คุณสมบัติเด่นของ UKG PRO

  • ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อนำเสนอคำแนะนำและประสบการณ์ที่เสริมสร้าง
  • ใช้ แม่แบบ HRสำหรับการจ่ายเงินเดือน การจัดการบุคลากร และการบริหารจัดการแรงงาน
  • สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

ข้อจำกัดของ UKG PRO

  • การเพิ่มคุณสมบัติใหม่สามารถเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
  • การค้นหาฟิลด์ที่ถูกต้องในรายงานเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้บางคน

ราคาของ UKG PRO

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว UKG

  • G2: 4. 2/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 1,450 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 ดาว (570+ รีวิว)

5. BambooHR

BambooHR
ผ่านทางBambooHR

BambooHR ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบโซลูชันที่ราบรื่นซึ่งสามารถจัดการความต้องการของพนักงานของคุณได้ตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการเกษียณอายุ

แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมด้านข้อมูลและรายงานทรัพยากรบุคคล การสรรหา การติดตามผู้สมัครและการปฐมนิเทศ การจ่ายเงินเดือน การติดตามเวลาทำงาน การบริหารสวัสดิการ และการจัดการประสบการณ์และประสิทธิภาพของพนักงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR

  • จัดการเงินเดือนได้อย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
  • เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นในการปรับขนาด เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจทุกขนาด
  • ใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับฟังก์ชันการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • ความคุ้มครองจำกัดสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในระดับนานาชาติ
  • ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้สูง
  • คุณสมบัติการจ่ายเงินเดือนเป็นแบบพื้นฐาน

ราคา BambooHR

  • คลาวด์: $99 สำหรับพนักงาน 12 คน
  • พนักงานเพิ่มเติม: $8. 25 ต่อพนักงานเกิน 12 คน

BambooHR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 ดาว (1700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 ดาว (2600+ รีวิว)

6. Zoho People

ผ่านทางZoho People

Zoho People วางตำแหน่งตัวเองเป็น ซอฟต์แวร์ HRบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของสถานที่ทำงานสมัยใหม่

แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติหลากหลายสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการดูแลพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงาน นอกจากนี้ยังครอบคลุมฟังก์ชันหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยฐานข้อมูลพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย HR ที่ชาญฉลาด และการวิเคราะห์เชิงลึก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho People

  • เพิ่มความยืดหยุ่นและการเข้าถึงผ่านซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเวลาและการเข้างานเพื่อเพิ่มผลผลิตของพนักงาน
  • สัมผัสประสบการณ์ฟีเจอร์ที่เป็นมิตรกับพนักงานและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Zoho People

  • การสนับสนุนลูกค้าล่าช้า
  • ตัวเลือกการปรับแต่งรู้สึกท่วมท้นและกว้างขวาง

ราคาของ Zoho People

  • มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์
  • มืออาชีพ: 39 ดอลลาร์
  • พรีเมียม: 79 ดอลลาร์
  • เอลิต: 239 ดอลลาร์

Zoho People คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 ดาว (240+ รีวิว)

7. คลื่น

ระลอกคลื่น
ผ่านทางRippling

Rippling เป็นโซลูชัน HR และเครื่องมือบริหารจัดการแรงงานที่ครบวงจร ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและพนักงานในหลากหลายด้าน

ด้วยแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ Rippling นำเสนอโซลูชันสำหรับการรับพนักงานใหม่ การจ่ายเงินเดือน การบริหารสวัสดิการ การติดตามเวลา และการจัดการ IT ทั้งหมดนี้ในอินเทอร์เฟซเดียว

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการจ่ายเงินเดือนเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน, การมาทำงาน, และการทำงานล่วงเวลา
  • ปรับปรุงการจัดการสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือสำหรับการเลือกแผน การลงทะเบียน และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่า Rippling มีราคาสูงเกินไป
  • การตั้งค่าที่ใช้เวลานานพร้อมรายการสิ่งที่ต้องทำและงานมากมาย

การส่งผ่านราคา

  • ราคา: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • G2: 4. 8/5 ดาว (2100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)

8. Justworks

JustWorks
ผ่านทางJustWorks

มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น Justworks ผสานแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและใช้งานง่ายเข้ากับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถหลากหลาย รวมถึงการจัดการเงินเดือน สวัสดิการ เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคล และการสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนจริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks

  • ช่วยให้การนำทางเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • จัดการการยื่นภาษี ประกันการว่างงาน การชดเชยแรงงาน และการยื่นเอกสารทั้งหมดตามพระราชบัญญัติการดูแลสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ (ACA)
  • ทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้น
  • ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานอย่างถูกต้อง
  • เพลิดเพลินกับการบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อจำกัดของ Justworks

  • ค่าใช้จ่ายต่อพนักงานต่อเดือนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
  • ฟีเจอร์การติดตามเวลาใช้งานมีให้บริการเฉพาะในรูปแบบส่วนเสริมที่ต้องชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ Justworks

  • พื้นฐาน: $59/เดือนต่อพนักงาน ($49/เดือนสำหรับพนักงานคนที่ 50 เป็นต้นไป)
  • เพิ่มเติม: $99/เดือนต่อพนักงาน ($89/เดือนสำหรับพนักงานคนที่ 50 เป็นต้นไป)

Justworks คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 ดาว (430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

9. QuickBooks Payroll

ผ่านทางQuickBooks

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติขั้นสูงหลายประการ QuickBooks Payroll ช่วยให้การจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่าย ทำให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตได้

แพลตฟอร์มนี้ขยายการสนับสนุนไปไกลกว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมอบสวัสดิการด้านสุขภาพ การชดเชยแรงงาน และแผนประกันผ่านความร่วมมือกับผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Payroll

  • ทำให้การจัดการทางการเงินง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
  • ใช้เครื่องมือบัญชีขั้นสูง เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และผู้สมัคร และการรายงานทางการเงิน
  • เปิดใช้งานการเข้าถึงบนคลาวด์

ข้อจำกัดของระบบเงินเดือน QuickBooks

  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
  • คุณสมบัติบางอย่างที่มีอยู่เฉพาะสำหรับสมาชิกชั้นยอดเท่านั้น

ราคาค่าบริการระบบเงินเดือน QuickBooks

  • ระบบเงินเดือนหลัก + เริ่มต้นง่ายๆ: $37.50 สำหรับ 3 เดือน
  • ระบบเงินเดือนหลัก + รายการจำเป็น: $52.50 สำหรับ 3 เดือน
  • แพ็กเกจ Payroll Premium + Plus: $85 สำหรับ 3 เดือน

QuickBooks Payroll คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 8/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 ดาว (840+ รีวิว)

10. เพย์คอร์

เพย์คอร์
ผ่านทางPaycor

ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคล (HCM) Paycor มอบชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบุคลากรให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการเงินเดือนและการจัดการค่าตอบแทนเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น พร้อมด้วยตัวเลือกการบริการตนเองสำหรับพนักงาน

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (HCM) Paycor ช่วยในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำ ลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของงานทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือน การสรรหาบุคลากร การบริหารจัดการบุคลากร การบริหารจัดการแรงงาน และการบริหารจัดการสวัสดิการ

คุณสมบัติเด่นของ Paycor

  • ดูข้อมูลพนักงานทั้งหมดในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
  • สร้างการวิเคราะห์สำหรับข้อมูลเชิงลึกในระดับองค์กร
  • เพลิดเพลินกับการคำนวณเงินเดือนได้ไม่จำกัด
  • ได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์รายงานที่ปรับแต่งได้
  • สัมผัสประสบการณ์การใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือของ Paycor

ข้อจำกัดของ Paycor

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฝ่ายบริการลูกค้าไม่ตอบสนองเพียงพอ
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง

ราคาของ Paycor

  • พื้นฐาน: ราคาที่กำหนดเอง
  • จำเป็น: การกำหนดราคาตามความต้องการ
  • แกนหลัก: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
  • เสร็จสมบูรณ์: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Paycor

  • G2: 4. 0/5 ดาว (690+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 2700 รายการ)

ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ

นั่นคือสรุปการรวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับ Workday อย่างไรก็ตาม ในขณะที่คุณค้นหาวิธีจัดการบุคลากรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรให้ดีขึ้น คุณจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ HR อย่างเฉพาะเจาะจง แต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทุนมนุษย์ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ

ClickUp เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม. มันให้บริการการจัดการโครงการและคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างสรรค์ซึ่งช่วยให้กระบวนการ HR ต่าง ๆ ราบรื่นและเร่งการเติบโตของบริษัทคุณ.

คลิกอัพ

เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในด้านชุดความสามารถในการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ClickUp กลายเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังสำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยความสามารถในการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน

แดชบอร์ด Clickup
ตั้งค่ารายงานที่คุณต้องการ ทั้งหมดในที่เดียว บน ClickUp

รายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมและฟังก์ชันที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ทำให้มีคุณค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

การปรับปรุงกระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUpคือระบบการจัดการงานที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการสรรหาบุคลากรได้อย่างราบรื่น ทีม HR สามารถสร้างงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของการสรรหา ตั้งแต่การมอบหมายหน้าที่ การกำหนดเส้นตาย ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้า

ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรสามารถเพิ่มข้อมูลสำคัญของผู้สมัครได้ เพื่อให้ทุกคนได้รับภาพรวมที่ครบถ้วนในทันที

คลิกอัพ
จัดการโครงการธุรกิจขนาดเล็กของคุณทุกขั้นตอนด้วยเทมเพลต, ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน, และมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบโดยใช้ ClickUp

ClickUp Tasksยังเหมาะสำหรับการสร้างรายการตรวจสอบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เมื่อต้องต้อนรับพนักงานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและติดตามสถานะการเสร็จสิ้นได้

สร้างรากฐานของสถานที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จด้วยคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนการทำงานของ ClickUp

และยังมีอีก. ผู้จัดการในทุกแผนกจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้ด้วย ClickUp.

ความสามารถในการรายงานของแพลตฟอร์มให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นงาน ผู้จัดการสามารถใช้การวิเคราะห์เหล่านี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิผลและมุ่งเน้นเป้าหมาย

มองเห็นภาพรวมปริมาณงานที่มอบหมายให้กับผู้ร่วมงานแต่ละคน รวมถึงแต่ละทีมของคุณ ด้วยมุมมองปริมาณงานใน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
มองเห็นภาพรวมปริมาณงานที่มอบหมายให้กับผู้ร่วมงานแต่ละคน รวมถึงแต่ละทีมของคุณด้วยมุมมองปริมาณงานใน ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศ มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นผ่านระบบแสดงความคิดเห็นและความสามารถในการแบ่งปันเอกสาร
  • ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้, ติดตามความคืบหน้า, และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน ClickUp Goals
  • จัดการการเงินผ่านClickUp finance
  • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและได้รับการควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เทมเพลตของ ClickUp มักจะเน้นที่โครงการมากกว่า

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อพนักงาน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อพนักงาน
  • องค์กร: ติดต่อทีมขายเพื่อ รับแผนที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่?

การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นความสำคัญลำดับต้นสำหรับทุกบริษัท และส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิธีที่พวกเขาขับเคลื่อนการจัดการประสบการณ์ของพนักงาน อีกแง่มุมสำคัญที่ควรจำคือการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลนำทุกแง่มุมเหล่านี้มารวมกัน

นอกจากนี้ คุณยังต้องการซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

สมัครทดลองใช้ClickUpฟรีวันนี้และสัมผัสพลังของระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, การสื่อสารที่ราบรื่น, และการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของคุณ