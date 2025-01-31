10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทรัพยากรบุคคลในปี 2025

ตามการศึกษาในปี 2021 เกี่ยวกับการนำมาใช้ของ AI ในงานทรัพยากรบุคคล ประโยชน์ของเครื่องมือ AI ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และอคติ ซึ่งสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมในที่ทำงานและเพิ่มผลผลิตได้
ด้วยเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม ทีม HR สามารถอำนวยความสะดวกในงานประจำวัน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน ซึ่งจะทำให้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงและเชิงกลยุทธ์
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 โดยจะสำรวจความสามารถและประโยชน์ของแต่ละเครื่องมืออย่างละเอียด อ่านบทวิจารณ์สั้นๆ ของเราเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดในการเสริมศักยภาพให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ!
เครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลคืออะไร?
เครื่องมือ AI สำหรับ HR ช่วยให้ทีม ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นในตอนแรกเพื่อเร่งงานธุรการที่กินเวลาของคุณไปมาก เช่น การจัดการข้อมูลพนักงาน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เครื่องมือ AI ได้รับการพัฒนาให้สามารถรับมือกับงานที่หลากหลายและพัฒนาทัศนคติที่ซับซ้อนได้
คุณจะพบเครื่องมือเหล่านี้โดยใช้กรอบแนวคิด เช่น การศึกษาพฤติกรรมและการตอบสนองทางภาษา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงความคิด เช่น การเขียนคำบรรยายลักษณะงานหรือสรุปผลการประเมินผลงาน
แผนกทรัพยากรบุคคลใช้โซลูชัน AI อย่างไร
นี่คือ กรณีการใช้งานยอดนิยม หกประการของระบบ AIที่หลากหลายสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล:
- ระบบติดตามผู้สมัคร: เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยดึงดูดผู้มีความสามารถที่เหมาะสมได้โดยการสนับสนุนทุกขั้นตอนของวงจรการจ้างงาน การนำไปใช้ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การเขียนประกาศรับสมัครงานที่น่าสนใจ และการคัดกรองประวัติการทำงานอย่างชาญฉลาด
- การรับเข้าและออกจากงานของพนักงาน: รักษาประสบการณ์ที่ดีของพนักงานในขณะที่เปลี่ยนผ่านบุคคลเข้าและออกจากองค์กรด้วยทรัพยากรเช่นรายการตรวจสอบที่สร้างโดยอัตโนมัติ
- การลดอคติ: ช่วยขจัดปัจจัยอคติ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา ออกจากวิธีการสื่อสารกับผู้สมัครและพนักงาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน: ผสานเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เข้ากับความพยายามในการประเมินผลและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน
- การอัตโนมัติของงาน: ทำให้งานต่าง ๆ เช่น การสแกนประวัติการทำงาน,การเขียนอีเมลภายใน, และการรวบรวมข้อมูลเป็นอัตโนมัติเพื่อลดภาระงานด้านการบริหาร
- การจัดการตารางเวลาแบบร่วมมือ: ช่วยกำหนดช่วงเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดด้วยการประมวลผลตารางเวลาของแต่ละบุคคลอย่างชาญฉลาด
เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคล
ตรวจสอบรายการเครื่องมือ AI HR ที่ดีที่สุด ที่มีในตลาด. ตั้งแต่การอัตโนมัติงานที่น่าเบื่อไปจนถึงการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึก, พวกมันสัญญาว่าจะมีความสามารถหลากหลายเพื่อปรับปรุงการจัดการพนักงานทั่วทั้งองค์กร! ?
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มและโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการอัตโนมัติงานที่น่าเบื่อ, สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน, และนำโครงสร้างมาสู่กระบวนการทำงานที่หลากหลายของพวกเขา. ?️
ใช้ประโยชน์จากClickUp AI ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม เพื่อลดความซับซ้อนในการสื่อสารของคุณ เครื่องมือ AI นี้จะช่วยให้คุณใช้ คำแนะนำเฉพาะบทบาท ที่มีอยู่ในตัว เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงาน และแนะนำแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลชื่นชอบที่ ClickUp AI สามารถเปลี่ยนโทนของข้อความและบทสรุปได้โดยอัตโนมัติตามบุคคลที่พวกเขาสื่อสารด้วย!
ใช้ผู้ช่วย AI ในทุกขั้นตอนของ กระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น สามารถช่วยคุณสร้าง:
- คำอธิบายหน้าที่การงาน
- เอกสารการแนะนำตัวและเนื้อหาการฝึกอบรม
- คู่มือพนักงาน
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- สรุปงาน
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถ จัดเก็บความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และจัดการการควบคุมการเข้าถึง เชื่อมโยงเอกสารกับเวิร์กโฟลว์ แสดงภาพงานของทีม วางแผนกิจกรรมภายใน และรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการจัดการประสิทธิภาพบนแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์ม
อย่าลืมใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าของClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน HR ที่ทำซ้ำๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนการยอมรับงานไปยังผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรหรือการสำรวจความผูกพันของพนักงานไปยังเพื่อนร่วมงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แบบฟอร์มและแม่แบบ HRฟรีเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงาน, ประสิทธิภาพการทำงาน, และกระบวนการทำงานภายในทีม HR
- 15+มุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- เครื่องมือการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้สำหรับวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมด
- 1,000+ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือสำนักงานอื่น ๆ(เช่น Outlook, Toggl, และ Slack)
- 50+ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ เพื่อคัดกรองคำถามของพนักงานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
- เครื่องมือ AI สำหรับสร้างคำอธิบายงาน เขียนรายงาน และร่างข้อเสนอแนะ
- เครื่องมือสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานเพื่ออัตโนมัติงานที่ใช้เวลานาน
- การจัดระเบียบระบบติดตามผู้สมัครงานโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. จูซบ็อกซ์
JuiceBox เป็นซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะที่ใช้ AI เพื่อสร้างกระบวนการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ ผู้สร้างแพลตฟอร์มนี้มุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามารถมองเห็นข้อมูลได้
ด้วย JuiceBox ทีม HR ของคุณสามารถทำงานอัตโนมัติในการรวบรวมข้อมูลจากสเปรดชีตหลายรายการ เช่น ข้อมูลพนักงาน การประเมินผลงาน และผลการสำรวจ แพลตฟอร์มนี้ใช้ AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะเพื่อแปลงชุดข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องราวและรายงานที่มีบริบทที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติสามารถเปิดเผยแนวโน้มและรูปแบบในประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
ตามแพ็กเกจที่ออกแบบมาสำหรับคุณ, JuiceBox สามารถมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตาม KPI, การให้คะแนนพนักงาน, การเปรียบเทียบมาตรฐาน, และการนำเข้าและส่งออกข้อมูล.
คุณสมบัติเด่นของ JuiceBox
- เรื่องราวข้อมูลที่สอดคล้องกันสำหรับข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ
- ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากร
- การทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ
- เครื่องมือสร้างรายงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของ JuiceBox
- การค้นหาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานการณ์อาจสร้างความสับสน
- การผสานระบบที่จำกัดและฟังก์ชันขั้นสูง
ราคาของ JuiceBox
- สามารถติดต่อทีมขายเพื่อขอรับได้
คะแนนและรีวิว JuiceBox
- G2: 4. 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
3. ปฏิบัติได้
Workable นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนผู้สรรหาบุคลากร ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณสำหรับการค้นหาผู้สมัครได้
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการสรรหาบุคลากรอัตโนมัติที่ครบครัน โพสต์ตำแหน่งงานของคุณไปยังเว็บไซต์หางานมากกว่า 200 แห่ง ค้นหาโปรไฟล์ผู้สมัครที่ตรงกับคำอธิบายของคุณ และจ้างงานโดยปราศจากอคติ เพิ่มระบบอัตโนมัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหา รวมถึง:
- การจัดสัมภาษณ์
- การมอบหมายการทดสอบ
- การส่งอีเมลปฏิเสธ
- การนัดหมายการโทร
หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ AI ของ Workable คือการคัดกรองผู้สมัครโดยอัตโนมัติ AI สามารถทำนายผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครได้โดยการวิเคราะห์ประวัติการทำงานและคุณสมบัติ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการประเมินได้อย่างมาก ลองใช้ฟังก์ชันการจัดตารางเวลาอัจฉริยะเพื่อจัดเวลาให้ตรงกับความพร้อมของผู้สมัครและผู้สัมภาษณ์ ??
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้
- การคัดกรองผู้สมัครโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดด้วย AI
- การปรับปรุงความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- สนับสนุนโมเดลการจ้างงานเชิงคาดการณ์
ข้อจำกัดที่สามารถปฏิบัติได้
- แพลตฟอร์มอาจช้าและมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
- ความสามารถในการค้นหาและกรองผู้สมัครสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
ราคาที่ใช้งานได้
- เริ่มต้น: $149/เดือน สำหรับพนักงานไม่เกิน 50 คน
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $299/เดือน
- พรีเมียร์: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวที่ใช้งานได้จริง
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 4/5 (430+ รีวิว)
4. Toptal
Toptal เป็นแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรและฟรีแลนซ์ที่ยอดเยี่ยมในรายการของเรา เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สรรหาบุคลากรที่กำลังมองหาฟรีแลนซ์จากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาต่อไปนี้:
- การพัฒนาซอฟต์แวร์
- การเงิน
- การออกแบบและส่วนติดต่อผู้ใช้
- การจัดการผลิตภัณฑ์
- การจัดการโครงการ
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจับคู่ทักษะและการวัดประสิทธิภาพที่ช่วยให้เข้าใจทีมปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้องค์กรตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรได้อย่างชาญฉลาด
ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ของ Toptal ให้บริการทางไกล แต่คุณสามารถขอให้บริการที่สถานที่ของคุณได้ในช่วงเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toptal
- การจับคู่งานอัตโนมัติ
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อระบุช่องว่างด้านทักษะ
- การติดตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม
- ระยะเวลาทดลองใช้งานสองสัปดาห์สำหรับการว่าจ้างแต่ละครั้ง
ข้อจำกัดของ Toptal
- UI สามารถปรับปรุงได้
- ผู้ใช้บางรายไม่พอใจกับราคาที่คิดค่าคอมมิชชั่น
ราคาของ Toptal
- ติดต่อทีมขาย
คะแนนและรีวิวของ Toptal
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Trustpilot: 4. 8/5 (1,600+ รีวิว)
5. Zoho Recruit
Zoho Recruit เป็นเครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AI ที่ล้ำสมัยและปรับขนาดได้ รวบรวมฟีเจอร์ทั้งระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) และการจัดการความสัมพันธ์กับผู้สมัคร (CRM) สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลหรือบริษัทจัดหางานของคุณ เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ในรายการของเรา เครื่องมือนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อปรับกระบวนการสรรหาของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ?
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการเพิ่มประสิทธิภาพการโพสต์งานและการคัดกรองประวัติย่ออัตโนมัติเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร สามารถแยกแยะข้อมูลจาก CV และดึงข้อมูลสำคัญเช่นทักษะ, ประสบการณ์, และการศึกษาได้โดยอัตโนมัติ ใช้คุณสมบัติการค้นหาตามรัศมีเพื่อค้นหาผู้สมัครภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือรหัสไปรษณีย์ที่กำหนดไว้
ผู้ช่วย AI และแชทบอทของแพลตฟอร์ม Zia ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคุณกับผู้สมัครที่คุณต้องการ ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การสรรหาโดยรวมให้ดีขึ้น ระบบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ทันสมัยสามารถระบุรูปแบบที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ทำให้สามารถทำนายผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Recruit
- การโพสต์งานอัตโนมัติไปยังบอร์ดงานกว่า 100 แห่ง
- ลดระยะเวลาในการจ้างงาน
- แชทบอท Zia ช่วยให้ผู้สมัครทราบข้อมูลล่าสุด
- เครื่องมืออัตโนมัติในตัวสำหรับแจ้งเตือน การประชุม ฯลฯ
- การวิเคราะห์ความสามารถ ที่ปรับแต่งได้ ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับรูปแบบการสรรหาบุคลากร
- เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการทำนาย
ข้อจำกัดของ Zoho Recruit
- การสนับสนุนทางเทคนิคแบบจำกัด
- ประสบการณ์ของผู้ใช้ยังมีโอกาสปรับปรุงได้
ราคาของ Zoho Recruit
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $25/เดือน
- มืออาชีพ: $50/เดือน
- องค์กร: $75/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho Recruit คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 850 รายการ)
6. ผู้รับคำสั่ง
Fetcher เป็นเครื่องมือค้นหาผู้มีความสามารถแบบครบวงจรที่ใช้การค้นหาด้วย AI ที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อทำให้กระบวนการค้นหาและติดต่อผู้มีความสามารถเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณจะได้เห็นชุดข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง ช่วยคุณเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถที่หลากหลาย
คุณสามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมลที่ได้รับการยืนยันของผู้สมัครที่มีศักยภาพได้ วัดอัตราการตอบสนองของพวกเขาด้วยตัวชี้วัดเช่น อัตราการเปิด อัตราการตอบกลับ และอัตราความสนใจ
การตรวจสอบประสิทธิภาพอัตโนมัติของ Fetcher ช่วยปลดปล่อยผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากการเฝ้าติดตามและจัดตารางงานด้วยตนเองที่กินเวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจสอบเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานและช่วยให้พวกเขาปรับปรุงกลยุทธ์การทำงานของตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Fetcher
- การสรรหาบุคลากรโดยอัตโนมัติ
- การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปรียบเทียบโปรไฟล์พนักงานกับเพื่อนร่วมงาน
- การตรวจสอบประสิทธิภาพอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดเองได้
- การติดตามแบบรวมศูนย์ของ KPI, วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ
- การให้ข้อเสนอแนะแบบร่วมมือกันในทีม
ข้อจำกัดของตัวดึงข้อมูล
- การค้นหาผู้สมัครที่มีคุณภาพโดยทั่วไปต้องอาศัยการป้อนข้อมูลอย่างเข้มข้น
- ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นบางครั้ง
การกำหนดราคา Fetcher
- ติดต่อทีมขาย
คะแนนและรีวิวของ Fetcher
- G2: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. ทรีบัลเบส
ทีมที่ใช้ Slack ในการสื่อสารรู้ดีว่ามันสามารถยุ่งเหยิงได้มากเพียงใดเมื่อมีหลายช่องที่แชร์กัน, กระทู้, ข้อความส่วนตัว, และข้อความจากบอทที่ท่วมท้นในวันทำงานปกติ สถานการณ์นี้อาจทำให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลรู้สึกวิตกกังวลได้เมื่อต้องพยายามตามให้ทันกับ กระแสความคิด ในเชิงเปรียบเทียบของ Slack
นั่นคือจุดที่ TribalBase สามารถช่วยคุณได้ ผู้ช่วย Slack ที่ได้รับการเสริมด้วย AI ของมันรวบรวมการสนทนาของทีมคุณและแปลงเป็นคลังความรู้ ฐานข้อมูลนี้ถูกจัดทำดัชนีและค้นหาได้—พูดง่ายๆ คือ Google สำหรับ Slack!
ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำได้ลาง ๆ ว่า Dina จากฝ่ายสรรหาเคยพูดถึงการส่งคู่มือการเริ่มงานให้กับพนักงานใหม่ ลองถามบอท TribalBase ดู: เราส่งคู่มือการเริ่มงานให้กับพนักงานใหม่หรือยัง? คุณจะได้รับคำตอบทันที!
เครื่องมือนี้เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการจัดทำดัชนีการสนทนาใดบ้าง และโดยค่าเริ่มต้น ระบบจะไม่นำข้อความส่วนตัว (DM) และช่องสนทนาส่วนตัวออกจากการรวมข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ TribalBase
- เปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นแหล่งข้อมูล
- ข้อมูลที่สามารถค้นหาและจัดทำดัชนีได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
- สนับสนุนการค้นหาข้อมูลย้อนหลังผ่านคำถาม
- สรุปบทสนทนา
ข้อจำกัดของ TribalBase
- รองรับเฉพาะ Slack ในตอนนี้
- มีขีดจำกัดของผู้ใช้
ราคาของ TribalBase
- ทดลองใช้ฟรี
- สตาร์ทอัพ: $29/เดือน
- องค์กร: $299/เดือน
คะแนนและรีวิวของ TribalBase
- ยังไม่มีคะแนนให้
8. เอฟฟี
การเขียนรายงานประเมินผลงานอย่างละเอียดหรือแบบฟอร์มความคิดเห็นแบบ 360 องศาสำหรับพนักงานตลอดทั้งวันนั้นทำให้ความอดทนทางจิตใจของคุณลดลง ด้วย Effy AI คุณสามารถจัดการงานประเมินใด ๆ ได้ภายในไม่กี่นาที! ⏱️
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและการประเมินประสิทธิภาพ Effy จัดเตรียมแบบสอบถามที่ออกแบบทางวิทยาศาสตร์จำนวน 20 ชุดสำหรับการประเมินสี่ประเภท:
- การทบทวนโดยผู้จัดการ
- การทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- การประเมินตนเอง
- การประเมินผลจากผู้ใต้บังคับบัญชา
แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Slack และ MS Teams ได้ ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงคำแนะนำได้อย่างง่ายดาย Effy ยังช่วยในงานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การตั้งค่าการประชุมแบบตัวต่อตัว พร้อมตัวเลือกในการส่งคำเชิญให้สมาชิกใหม่ในทีมโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Effy
- เครื่องมือสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- สรุปบทวิจารณ์ที่สร้างโดย AI จากคำตอบ
- แบบสอบถามการประเมินหลายชุด
- โครงสร้างเมนูนำทางที่ปรับแต่งตามบทบาท
- สติกเกอร์เมโมจิเจ๋ง ๆ และอวตารสัตว์
ข้อจำกัดของ Effy
- การวิเคราะห์ในตัวที่มีจำกัด
- ไม่มีการผสานรวมกับ Google Calendar
ราคาเอฟฟี
- ฟรี สำหรับการรีวิวสูงสุดห้าครั้ง
- ข้อดี: $540/ปี สำหรับการรีวิวสูงสุด 30 รายการ
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
คะแนนและรีวิวของเอฟฟี
- G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
9. รับสมัครใหม่
Recrooit เป็นเครื่องมือ HR ที่ใช้ AI ช่วยทีมในการขจัดปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการสรรหาบุคลากร แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างบอร์ดข้อกำหนดงานของคุณเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดมาก่อน
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างคำอธิบายงานด้วย AIของ Recrooit เพื่อสร้างคำอธิบายที่ตรงจุดพร้อมชื่อตำแหน่งงานที่ถูกต้อง ข้อมูลบริษัท และคำสำคัญ เพียงกรอกรายละเอียดสำคัญลงในเทมเพลตที่ให้ไว้ แล้ว AI จะสร้างประกาศรับสมัครงานที่ดูเป็นมืออาชีพ ชัดเจน และครอบคลุมในเวลาอันรวดเร็ว!
โพสต์งานบนแดชบอร์ดของคุณด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถแชร์รหัสงานไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถจากเครือข่ายของคุณ
คุณยังสามารถเป็นนักสรรหาบุคลากรอิสระกับ Recrooit ได้อีกด้วย แนะนำเพื่อนและเพื่อนร่วมงานให้สมัครงานและรับรางวัลที่เรียกว่า "ค่าแนะนำ" ผ่าน PayPal หรือโอนเงินโดยตรง!
คุณสมบัติเด่นของ Recrooit
- เครื่องมือสร้างคำอธิบายงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
- อนุญาตให้แชร์งานบนโซเชียลมีเดีย
- สนับสนุนผู้สรรหาบุคลากรอิสระ
ข้อจำกัดในการรับสมัครใหม่
- การตอบสนองบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตอาจดีขึ้นได้
- วิธีการจ่ายเงินที่จำกัด
ราคาสำหรับผู้สมัครใหม่
- พื้นฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $249/เดือน
- ธุรกิจ: $589/เดือน
คะแนนและรีวิวการฝึกอบรมใหม่
- G2: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
10. เท็กซ์ติโอ
Textio เป็นแพลตฟอร์มการเขียนที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถปรับแต่งและพัฒนาประกาศรับสมัครงานให้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัยของแพลตฟอร์มนี้ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์โดยระบุช่องว่างในโทนของคำอธิบายงานและแนะนำภาษาที่เป็นกลางทางเพศเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายของคุณ
Textio มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ผู้สรรหาบุคลากรชื่นชอบการติดตามคะแนน Textio Score เพื่อประเมินความหลากหลายของกลุ่มผู้สมัครที่พวกเขากำลังดูแล เครื่องมือ Bias Interruption ที่ติดตั้งมาในตัวจะตรวจจับหากประกาศของคุณไม่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้สมัครงานที่มีอายุมากกว่า 40 ปี หรือผู้สมัครที่มีความพิการ
ระบบป้องกัน AI ที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งของ Textio สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการใช้คำกระตุ้นโดยไม่รู้ตัวโดยการทำเครื่องหมายเป็นสีส้ม
ตัวอย่างเช่น หากประกาศรับสมัครงานของคุณใช้คำว่า "tribe" เครื่องมืออาจชี้ให้เห็นว่าคำนี้อาจเป็นการลดทอนคุณค่าของชุมชนชนพื้นเมือง และแนะนำให้คุณเลือกใช้คำที่มีความหมายหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทมากกว่า
คุณสมบัติเด่นของ Textio
- การสนับสนุนการเขียนแบบเสริมสำหรับประกาศงาน
- เปิดเผยคำที่มีอคติหรือไม่เหมาะสม
- การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามความครอบคลุมในการจ้างงาน
- เมนูขนาดใหญ่ของส่วนขยายและการผสานรวม
ข้อจำกัดของ Textio
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัด
- ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับชุดคุณสมบัติเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ใช้ AI อื่น ๆ
ราคาของ Textio
- พร้อมให้บริการเมื่อคุณขอการสาธิต
คะแนนและรีวิวของ Textio
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 15+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ร่วมเป็นสักขีพยานการจับมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง HR และ AI
ดังที่เราได้เห็น AI กำลังทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกในกระบวนการ HR หลายด้าน และเครื่องมือ AI สำหรับ HR นั้นมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนงานประจำวันซึ่งใช้เวลาและพลังงานทางจิตใจของเราไปจากงานที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า
ดังนั้น ลองใช้โซลูชันที่ใช้ AI ของเราที่ระบุไว้หนึ่งหรือมากกว่าเพื่อลดภาระงานของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ! และหากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่ครบวงจรซึ่งรวมเอาพลังของ AI เข้าไว้ด้วยกันในหลากหลายงานด้านทรัพยากรบุคคล เริ่มต้น Workspace ฟรีใน ClickUp วันนี้!