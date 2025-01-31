บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทรัพยากรบุคคลในปี 2025

31 มกราคม 2568

ตามการศึกษาในปี 2021 เกี่ยวกับการนำมาใช้ของ AI ในงานทรัพยากรบุคคล ประโยชน์ของเครื่องมือ AI ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และอคติ ซึ่งสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมในที่ทำงานและเพิ่มผลผลิตได้

ด้วยเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม ทีม HR สามารถอำนวยความสะดวกในงานประจำวัน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน ซึ่งจะทำให้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงและเชิงกลยุทธ์

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 โดยจะสำรวจความสามารถและประโยชน์ของแต่ละเครื่องมืออย่างละเอียด อ่านบทวิจารณ์สั้นๆ ของเราเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดในการเสริมศักยภาพให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ!

เครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลคืออะไร?

เครื่องมือ AI สำหรับ HR ช่วยให้ทีม ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นในตอนแรกเพื่อเร่งงานธุรการที่กินเวลาของคุณไปมาก เช่น การจัดการข้อมูลพนักงาน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เครื่องมือ AI ได้รับการพัฒนาให้สามารถรับมือกับงานที่หลากหลายและพัฒนาทัศนคติที่ซับซ้อนได้

คุณจะพบเครื่องมือเหล่านี้โดยใช้กรอบแนวคิด เช่น การศึกษาพฤติกรรมและการตอบสนองทางภาษา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงความคิด เช่น การเขียนคำบรรยายลักษณะงานหรือสรุปผลการประเมินผลงาน

แผนกทรัพยากรบุคคลใช้โซลูชัน AI อย่างไร

นี่คือ กรณีการใช้งานยอดนิยม หกประการของระบบ AIที่หลากหลายสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล:

  1. ระบบติดตามผู้สมัคร: เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยดึงดูดผู้มีความสามารถที่เหมาะสมได้โดยการสนับสนุนทุกขั้นตอนของวงจรการจ้างงาน การนำไปใช้ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การเขียนประกาศรับสมัครงานที่น่าสนใจ และการคัดกรองประวัติการทำงานอย่างชาญฉลาด
  2. การรับเข้าและออกจากงานของพนักงาน: รักษาประสบการณ์ที่ดีของพนักงานในขณะที่เปลี่ยนผ่านบุคคลเข้าและออกจากองค์กรด้วยทรัพยากรเช่นรายการตรวจสอบที่สร้างโดยอัตโนมัติ
  3. การลดอคติ: ช่วยขจัดปัจจัยอคติ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา ออกจากวิธีการสื่อสารกับผู้สมัครและพนักงาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  4. ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน: ผสานเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เข้ากับความพยายามในการประเมินผลและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน
  5. การอัตโนมัติของงาน: ทำให้งานต่าง ๆ เช่น การสแกนประวัติการทำงาน,การเขียนอีเมลภายใน, และการรวบรวมข้อมูลเป็นอัตโนมัติเพื่อลดภาระงานด้านการบริหาร
  6. การจัดการตารางเวลาแบบร่วมมือ: ช่วยกำหนดช่วงเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดด้วยการประมวลผลตารางเวลาของแต่ละบุคคลอย่างชาญฉลาด

เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคล

ตรวจสอบรายการเครื่องมือ AI HR ที่ดีที่สุด ที่มีในตลาด. ตั้งแต่การอัตโนมัติงานที่น่าเบื่อไปจนถึงการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึก, พวกมันสัญญาว่าจะมีความสามารถหลากหลายเพื่อปรับปรุงการจัดการพนักงานทั่วทั้งองค์กร! ?

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp คือแพลตฟอร์มและโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการอัตโนมัติงานที่น่าเบื่อ, สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน, และนำโครงสร้างมาสู่กระบวนการทำงานที่หลากหลายของพวกเขา. ?️

ใช้ประโยชน์จากClickUp AI ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม เพื่อลดความซับซ้อนในการสื่อสารของคุณ เครื่องมือ AI นี้จะช่วยให้คุณใช้ คำแนะนำเฉพาะบทบาท ที่มีอยู่ในตัว เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงาน และแนะนำแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลชื่นชอบที่ ClickUp AI สามารถเปลี่ยนโทนของข้อความและบทสรุปได้โดยอัตโนมัติตามบุคคลที่พวกเขาสื่อสารด้วย!

ClickUp AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp เพื่อค้นหาคำแนะนำที่พร้อมใช้งานสำหรับบทบาทเฉพาะ

ใช้ผู้ช่วย AI ในทุกขั้นตอนของ กระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น สามารถช่วยคุณสร้าง:

ด้วยClickUp Docs คุณสามารถ จัดเก็บความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และจัดการการควบคุมการเข้าถึง เชื่อมโยงเอกสารกับเวิร์กโฟลว์ แสดงภาพงานของทีม วางแผนกิจกรรมภายใน และรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการจัดการประสิทธิภาพบนแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์ม

อย่าลืมใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าของClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน HR ที่ทำซ้ำๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนการยอมรับงานไปยังผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรหรือการสำรวจความผูกพันของพนักงานไปยังเพื่อนร่วมงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. จูซบ็อกซ์

จูสบ็อกซ์
ผ่านทาง:JuiceBox

JuiceBox เป็นซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะที่ใช้ AI เพื่อสร้างกระบวนการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ ผู้สร้างแพลตฟอร์มนี้มุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามารถมองเห็นข้อมูลได้

ด้วย JuiceBox ทีม HR ของคุณสามารถทำงานอัตโนมัติในการรวบรวมข้อมูลจากสเปรดชีตหลายรายการ เช่น ข้อมูลพนักงาน การประเมินผลงาน และผลการสำรวจ แพลตฟอร์มนี้ใช้ AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะเพื่อแปลงชุดข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องราวและรายงานที่มีบริบทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติสามารถเปิดเผยแนวโน้มและรูปแบบในประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ

ตามแพ็กเกจที่ออกแบบมาสำหรับคุณ, JuiceBox สามารถมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตาม KPI, การให้คะแนนพนักงาน, การเปรียบเทียบมาตรฐาน, และการนำเข้าและส่งออกข้อมูล.

คุณสมบัติเด่นของ JuiceBox

  • เรื่องราวข้อมูลที่สอดคล้องกันสำหรับข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ
  • ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากร
  • การทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ
  • เครื่องมือสร้างรายงานด้วยปัญญาประดิษฐ์

ข้อจำกัดของ JuiceBox

  • การค้นหาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานการณ์อาจสร้างความสับสน
  • การผสานระบบที่จำกัดและฟังก์ชันขั้นสูง

ราคาของ JuiceBox

  • สามารถติดต่อทีมขายเพื่อขอรับได้

คะแนนและรีวิว JuiceBox

  • G2: 4. 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

3. ปฏิบัติได้

สามารถนำไปปฏิบัติได้
ผ่านทาง:Workable

Workable นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนผู้สรรหาบุคลากร ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณสำหรับการค้นหาผู้สมัครได้

แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการสรรหาบุคลากรอัตโนมัติที่ครบครัน โพสต์ตำแหน่งงานของคุณไปยังเว็บไซต์หางานมากกว่า 200 แห่ง ค้นหาโปรไฟล์ผู้สมัครที่ตรงกับคำอธิบายของคุณ และจ้างงานโดยปราศจากอคติ เพิ่มระบบอัตโนมัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหา รวมถึง:

  • การจัดสัมภาษณ์
  • การมอบหมายการทดสอบ
  • การส่งอีเมลปฏิเสธ
  • การนัดหมายการโทร

หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ AI ของ Workable คือการคัดกรองผู้สมัครโดยอัตโนมัติ AI สามารถทำนายผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครได้โดยการวิเคราะห์ประวัติการทำงานและคุณสมบัติ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการประเมินได้อย่างมาก ลองใช้ฟังก์ชันการจัดตารางเวลาอัจฉริยะเพื่อจัดเวลาให้ตรงกับความพร้อมของผู้สมัครและผู้สัมภาษณ์ ?‍?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้

  • การคัดกรองผู้สมัครโดยอัตโนมัติ
  • ค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดด้วย AI
  • การปรับปรุงความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
  • การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
  • สนับสนุนโมเดลการจ้างงานเชิงคาดการณ์

ข้อจำกัดที่สามารถปฏิบัติได้

  • แพลตฟอร์มอาจช้าและมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
  • ความสามารถในการค้นหาและกรองผู้สมัครสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

ราคาที่ใช้งานได้

  • เริ่มต้น: $149/เดือน สำหรับพนักงานไม่เกิน 50 คน
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $299/เดือน
  • พรีเมียร์: เริ่มต้นที่ $599/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวที่ใช้งานได้จริง

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
  • Capterra: 4. 4/5 (430+ รีวิว)

4. Toptal

Toptal
ผ่านทาง:Toptal

Toptal เป็นแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรและฟรีแลนซ์ที่ยอดเยี่ยมในรายการของเรา เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สรรหาบุคลากรที่กำลังมองหาฟรีแลนซ์จากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาต่อไปนี้:

  1. การพัฒนาซอฟต์แวร์
  2. การเงิน
  3. การออกแบบและส่วนติดต่อผู้ใช้
  4. การจัดการผลิตภัณฑ์
  5. การจัดการโครงการ

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจับคู่ทักษะและการวัดประสิทธิภาพที่ช่วยให้เข้าใจทีมปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้องค์กรตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรได้อย่างชาญฉลาด

ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ของ Toptal ให้บริการทางไกล แต่คุณสามารถขอให้บริการที่สถานที่ของคุณได้ในช่วงเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toptal

  • การจับคู่งานอัตโนมัติ
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อระบุช่องว่างด้านทักษะ
  • การติดตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม
  • ระยะเวลาทดลองใช้งานสองสัปดาห์สำหรับการว่าจ้างแต่ละครั้ง

ข้อจำกัดของ Toptal

  • UI สามารถปรับปรุงได้
  • ผู้ใช้บางรายไม่พอใจกับราคาที่คิดค่าคอมมิชชั่น

ราคาของ Toptal

  • ติดต่อทีมขาย

คะแนนและรีวิวของ Toptal

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Trustpilot: 4. 8/5 (1,600+ รีวิว)

5. Zoho Recruit

Zoho Recruit
ผ่านทาง:Zoho Recruit

Zoho Recruit เป็นเครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AI ที่ล้ำสมัยและปรับขนาดได้ รวบรวมฟีเจอร์ทั้งระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) และการจัดการความสัมพันธ์กับผู้สมัคร (CRM) สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลหรือบริษัทจัดหางานของคุณ เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ในรายการของเรา เครื่องมือนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อปรับกระบวนการสรรหาของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ?

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการเพิ่มประสิทธิภาพการโพสต์งานและการคัดกรองประวัติย่ออัตโนมัติเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร สามารถแยกแยะข้อมูลจาก CV และดึงข้อมูลสำคัญเช่นทักษะ, ประสบการณ์, และการศึกษาได้โดยอัตโนมัติ ใช้คุณสมบัติการค้นหาตามรัศมีเพื่อค้นหาผู้สมัครภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือรหัสไปรษณีย์ที่กำหนดไว้

ผู้ช่วย AI และแชทบอทของแพลตฟอร์ม Zia ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคุณกับผู้สมัครที่คุณต้องการ ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การสรรหาโดยรวมให้ดีขึ้น ระบบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ทันสมัยสามารถระบุรูปแบบที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ทำให้สามารถทำนายผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Recruit

  • การโพสต์งานอัตโนมัติไปยังบอร์ดงานกว่า 100 แห่ง
  • ลดระยะเวลาในการจ้างงาน
  • แชทบอท Zia ช่วยให้ผู้สมัครทราบข้อมูลล่าสุด
  • เครื่องมืออัตโนมัติในตัวสำหรับแจ้งเตือน การประชุม ฯลฯ
  • การวิเคราะห์ความสามารถ ที่ปรับแต่งได้ ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับรูปแบบการสรรหาบุคลากร
  • เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการทำนาย

ข้อจำกัดของ Zoho Recruit

  • การสนับสนุนทางเทคนิคแบบจำกัด
  • ประสบการณ์ของผู้ใช้ยังมีโอกาสปรับปรุงได้

ราคาของ Zoho Recruit

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $25/เดือน
  • มืออาชีพ: $50/เดือน
  • องค์กร: $75/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Zoho Recruit คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 850 รายการ)

6. ผู้รับคำสั่ง

ผู้รับคำสั่ง
ผ่าน:Fetcher

Fetcher เป็นเครื่องมือค้นหาผู้มีความสามารถแบบครบวงจรที่ใช้การค้นหาด้วย AI ที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อทำให้กระบวนการค้นหาและติดต่อผู้มีความสามารถเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณจะได้เห็นชุดข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง ช่วยคุณเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถที่หลากหลาย

คุณสามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมลที่ได้รับการยืนยันของผู้สมัครที่มีศักยภาพได้ วัดอัตราการตอบสนองของพวกเขาด้วยตัวชี้วัดเช่น อัตราการเปิด อัตราการตอบกลับ และอัตราความสนใจ

การตรวจสอบประสิทธิภาพอัตโนมัติของ Fetcher ช่วยปลดปล่อยผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากการเฝ้าติดตามและจัดตารางงานด้วยตนเองที่กินเวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจสอบเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานและช่วยให้พวกเขาปรับปรุงกลยุทธ์การทำงานของตนเอง

คุณสมบัติเด่นของ Fetcher

  • การสรรหาบุคลากรโดยอัตโนมัติ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปรียบเทียบโปรไฟล์พนักงานกับเพื่อนร่วมงาน
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดเองได้
  • การติดตามแบบรวมศูนย์ของ KPI, วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ
  • การให้ข้อเสนอแนะแบบร่วมมือกันในทีม

ข้อจำกัดของตัวดึงข้อมูล

  • การค้นหาผู้สมัครที่มีคุณภาพโดยทั่วไปต้องอาศัยการป้อนข้อมูลอย่างเข้มข้น
  • ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นบางครั้ง

การกำหนดราคา Fetcher

  • ติดต่อทีมขาย

คะแนนและรีวิวของ Fetcher

  • G2: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

7. ทรีบัลเบส

TribalBase
ผ่านทาง:TribalBase

ทีมที่ใช้ Slack ในการสื่อสารรู้ดีว่ามันสามารถยุ่งเหยิงได้มากเพียงใดเมื่อมีหลายช่องที่แชร์กัน, กระทู้, ข้อความส่วนตัว, และข้อความจากบอทที่ท่วมท้นในวันทำงานปกติ สถานการณ์นี้อาจทำให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลรู้สึกวิตกกังวลได้เมื่อต้องพยายามตามให้ทันกับ กระแสความคิด ในเชิงเปรียบเทียบของ Slack

นั่นคือจุดที่ TribalBase สามารถช่วยคุณได้ ผู้ช่วย Slack ที่ได้รับการเสริมด้วย AI ของมันรวบรวมการสนทนาของทีมคุณและแปลงเป็นคลังความรู้ ฐานข้อมูลนี้ถูกจัดทำดัชนีและค้นหาได้—พูดง่ายๆ คือ Google สำหรับ Slack!

ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำได้ลาง ๆ ว่า Dina จากฝ่ายสรรหาเคยพูดถึงการส่งคู่มือการเริ่มงานให้กับพนักงานใหม่ ลองถามบอท TribalBase ดู: เราส่งคู่มือการเริ่มงานให้กับพนักงานใหม่หรือยัง? คุณจะได้รับคำตอบทันที!

เครื่องมือนี้เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการจัดทำดัชนีการสนทนาใดบ้าง และโดยค่าเริ่มต้น ระบบจะไม่นำข้อความส่วนตัว (DM) และช่องสนทนาส่วนตัวออกจากการรวมข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ TribalBase

  • เปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นแหล่งข้อมูล
  • ข้อมูลที่สามารถค้นหาและจัดทำดัชนีได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
  • สนับสนุนการค้นหาข้อมูลย้อนหลังผ่านคำถาม
  • สรุปบทสนทนา

ข้อจำกัดของ TribalBase

  • รองรับเฉพาะ Slack ในตอนนี้
  • มีขีดจำกัดของผู้ใช้

ราคาของ TribalBase

  • ทดลองใช้ฟรี
  • สตาร์ทอัพ: $29/เดือน
  • องค์กร: $299/เดือน

คะแนนและรีวิวของ TribalBase

  • ยังไม่มีคะแนนให้

8. เอฟฟี

เอฟฟี
ผ่านทาง:เอฟฟี

การเขียนรายงานประเมินผลงานอย่างละเอียดหรือแบบฟอร์มความคิดเห็นแบบ 360 องศาสำหรับพนักงานตลอดทั้งวันนั้นทำให้ความอดทนทางจิตใจของคุณลดลง ด้วย Effy AI คุณสามารถจัดการงานประเมินใด ๆ ได้ภายในไม่กี่นาที! ⏱️

แพลตฟอร์มนี้นำเสนอการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและการประเมินประสิทธิภาพ Effy จัดเตรียมแบบสอบถามที่ออกแบบทางวิทยาศาสตร์จำนวน 20 ชุดสำหรับการประเมินสี่ประเภท:

  1. การทบทวนโดยผู้จัดการ
  2. การทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. การประเมินตนเอง
  4. การประเมินผลจากผู้ใต้บังคับบัญชา

แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Slack และ MS Teams ได้ ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงคำแนะนำได้อย่างง่ายดาย Effy ยังช่วยในงานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การตั้งค่าการประชุมแบบตัวต่อตัว พร้อมตัวเลือกในการส่งคำเชิญให้สมาชิกใหม่ในทีมโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Effy

  • เครื่องมือสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • สรุปบทวิจารณ์ที่สร้างโดย AI จากคำตอบ
  • แบบสอบถามการประเมินหลายชุด
  • โครงสร้างเมนูนำทางที่ปรับแต่งตามบทบาท
  • สติกเกอร์เมโมจิเจ๋ง ๆ และอวตารสัตว์

ข้อจำกัดของ Effy

  • การวิเคราะห์ในตัวที่มีจำกัด
  • ไม่มีการผสานรวมกับ Google Calendar

ราคาเอฟฟี

  • ฟรี สำหรับการรีวิวสูงสุดห้าครั้ง
  • ข้อดี: $540/ปี สำหรับการรีวิวสูงสุด 30 รายการ
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

คะแนนและรีวิวของเอฟฟี

  • G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

9. รับสมัครใหม่

รับสมัครใหม่
ผ่านทาง:Recrooit

Recrooit เป็นเครื่องมือ HR ที่ใช้ AI ช่วยทีมในการขจัดปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการสรรหาบุคลากร แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างบอร์ดข้อกำหนดงานของคุณเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดมาก่อน

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างคำอธิบายงานด้วย AIของ Recrooit เพื่อสร้างคำอธิบายที่ตรงจุดพร้อมชื่อตำแหน่งงานที่ถูกต้อง ข้อมูลบริษัท และคำสำคัญ เพียงกรอกรายละเอียดสำคัญลงในเทมเพลตที่ให้ไว้ แล้ว AI จะสร้างประกาศรับสมัครงานที่ดูเป็นมืออาชีพ ชัดเจน และครอบคลุมในเวลาอันรวดเร็ว!

โพสต์งานบนแดชบอร์ดของคุณด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถแชร์รหัสงานไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถจากเครือข่ายของคุณ

คุณยังสามารถเป็นนักสรรหาบุคลากรอิสระกับ Recrooit ได้อีกด้วย แนะนำเพื่อนและเพื่อนร่วมงานให้สมัครงานและรับรางวัลที่เรียกว่า "ค่าแนะนำ" ผ่าน PayPal หรือโอนเงินโดยตรง!

คุณสมบัติเด่นของ Recrooit

  • เครื่องมือสร้างคำอธิบายงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • อนุญาตให้แชร์งานบนโซเชียลมีเดีย
  • สนับสนุนผู้สรรหาบุคลากรอิสระ

ข้อจำกัดในการรับสมัครใหม่

  • การตอบสนองบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตอาจดีขึ้นได้
  • วิธีการจ่ายเงินที่จำกัด

ราคาสำหรับผู้สมัครใหม่

  • พื้นฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • เพิ่มเติม: $249/เดือน
  • ธุรกิจ: $589/เดือน

คะแนนและรีวิวการฝึกอบรมใหม่

  • G2: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)

10. เท็กซ์ติโอ

เท็กซ์ติโอ
ผ่านทาง:Textio

Textio เป็นแพลตฟอร์มการเขียนที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถปรับแต่งและพัฒนาประกาศรับสมัครงานให้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัยของแพลตฟอร์มนี้ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์โดยระบุช่องว่างในโทนของคำอธิบายงานและแนะนำภาษาที่เป็นกลางทางเพศเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายของคุณ

Textio มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ผู้สรรหาบุคลากรชื่นชอบการติดตามคะแนน Textio Score เพื่อประเมินความหลากหลายของกลุ่มผู้สมัครที่พวกเขากำลังดูแล เครื่องมือ Bias Interruption ที่ติดตั้งมาในตัวจะตรวจจับหากประกาศของคุณไม่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้สมัครงานที่มีอายุมากกว่า 40 ปี หรือผู้สมัครที่มีความพิการ

ระบบป้องกัน AI ที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งของ Textio สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการใช้คำกระตุ้นโดยไม่รู้ตัวโดยการทำเครื่องหมายเป็นสีส้ม

ตัวอย่างเช่น หากประกาศรับสมัครงานของคุณใช้คำว่า "tribe" เครื่องมืออาจชี้ให้เห็นว่าคำนี้อาจเป็นการลดทอนคุณค่าของชุมชนชนพื้นเมือง และแนะนำให้คุณเลือกใช้คำที่มีความหมายหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทมากกว่า

คุณสมบัติเด่นของ Textio

  • การสนับสนุนการเขียนแบบเสริมสำหรับประกาศงาน
  • เปิดเผยคำที่มีอคติหรือไม่เหมาะสม
  • การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามความครอบคลุมในการจ้างงาน
  • เมนูขนาดใหญ่ของส่วนขยายและการผสานรวม

ข้อจำกัดของ Textio

  • การสนับสนุนลูกค้าจำกัด
  • ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับชุดคุณสมบัติเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ใช้ AI อื่น ๆ

ราคาของ Textio

  • พร้อมให้บริการเมื่อคุณขอการสาธิต

คะแนนและรีวิวของ Textio

  • G2: 4. 2/5 (รีวิว 15+ รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ร่วมเป็นสักขีพยานการจับมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง HR และ AI

ดังที่เราได้เห็น AI กำลังทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกในกระบวนการ HR หลายด้าน และเครื่องมือ AI สำหรับ HR นั้นมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนงานประจำวันซึ่งใช้เวลาและพลังงานทางจิตใจของเราไปจากงานที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า

ดังนั้น ลองใช้โซลูชันที่ใช้ AI ของเราที่ระบุไว้หนึ่งหรือมากกว่าเพื่อลดภาระงานของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ! และหากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่ครบวงจรซึ่งรวมเอาพลังของ AI เข้าไว้ด้วยกันในหลากหลายงานด้านทรัพยากรบุคคล เริ่มต้น Workspace ฟรีใน ClickUp วันนี้!