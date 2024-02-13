10 แบบฟอร์มเช็กลิสต์การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ใน Excel และ ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "องค์ประกอบสำคัญของเทมเพลตการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "สัญญาณบ่งบอกถึงเทมเพลตการแนะนำตัวที่มีคุณภาพสูงคือความยืดหยุ่นของมัน ซึ่งช่วยให้เทมเพลตของคุณสามารถปรับให้เข้ากับองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่บทบาทหนึ่งไปยังอีกบทบาทหนึ่ง และโดยพนักงานใหม่ทุกคนที่ใช้มัน" } } ] }
การจ้างทีมในฝันของคุณเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการต่อสู้—ตอนนี้คุณต้องรักษาพวกเขาไว้!
...และขั้นตอนแรกในการลดอัตราการลาออกของพนักงานและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดของคุณไว้คืออะไร? กระบวนการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ!
ทีมของคุณแผนกทรัพยากรบุคคล และประสบการณ์ส่วนตัวของคุณสามารถบอกคุณได้อย่างแน่นอนว่า การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย นั่นคือเหตุผลที่บริษัทและผู้จัดการชั้นนำพึ่งพาแม่แบบรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่วันแรกที่พนักงานใหม่ของคุณเริ่มทำงาน
ด้วยโครงสร้างองค์กรและเทมเพลตรายการตรวจสอบที่แตกต่างกันมากมายให้เลือก การผสานรวมเทมเพลตที่เหมาะสมเข้ากับกระบวนการปฐมนิเทศของคุณอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและใช้เวลามาก หากคุณไม่รู้ว่าควรมองหาคุณสมบัติใด
แต่เราพร้อมช่วยเหลือคุณ! พร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการรับพนักงานใหม่ และคุณสมบัติที่จำเป็นที่คุณต้องมองหาในแบบฟอร์มเช็กลิสต์การรับพนักงานใหม่ครั้งต่อไปของคุณ. พร้อมการเข้าถึง 10 แบบฟอร์มเช็กลิสต์การรับพนักงานใหม่ที่ดีที่สุด และแบบฟอร์มเช็กลิสต์การรับพนักงานใหม่ที่ดีที่สุด 10 แบบฟอร์มเช็กลิสต์การรับพนักงานใหม่ที่ดีที่สุด และแบบฟอร์มเช็กลิสต์การรับพนักงานใหม่ที่ดีที่สุด 10 แบบฟอร์มเช็กลิสต์การรับพนักงานใหม่ที่ดีที่สุด และแบบฟอร์มเช็กลิสต์การรับพนักงานใหม่ที่ดีที่สุด
มาเริ่มกันเลย 🤿
อะไรคือแบบฟอร์มเช็กลิสต์การเริ่มต้นใช้งาน?
กระบวนการเริ่มต้นงานอาจรู้สึกเหมือนกับการแสดงกายกรรมที่ต้องจัดการหลายอย่างพร้อมกัน ทั้งขั้นตอน เอกสาร และผู้คน—นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการปรับแต่งเทมเพลตการเริ่มต้นงาน!
เทมเพลตการปฐมนิเทศเป็นเอกสารที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อมาตรฐานและเร่งกระบวนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ในอนาคต
เทมเพลตของคุณอาจมาในรูปแบบของรายการตรวจสอบ งานที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เอกสารการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเริ่มโปรแกรมการปฐมนิเทศของคุณให้ทำงานได้ทันที เทมเพลตของคุณอาจรวมถึงองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันเป็นชุดก็ได้! เป้าหมายคือเพื่อช่วยให้คุณสร้างกระบวนการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพหรือปรับปรุงกระบวนการที่คุณมีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นสิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับประสบการณ์การปฐมนิเทศที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ และไม่มีพนักงานคนใดตกหล่นในช่วงไม่กี่สัปดาห์แรก
แม้ว่าองค์กรของคุณจะใช้งานเทมเพลต HR อื่น ๆ อยู่แล้ว การใช้เทมเพลตที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการปฐมนิเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโดยรวม ทำให้เห็นจุดที่อาจพลาดไป และสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในทุกด้าน
องค์ประกอบสำคัญของการสร้างแบบฟอร์มการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
สัญญาณบ่งบอกถึงเทมเพลตการปฐมนิเทศที่มีคุณภาพสูงคือความยืดหยุ่นของมัน ซึ่งช่วยให้เทมเพลตของคุณสามารถปรับให้เข้ากับองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดก็ตาม และโดยพนักงานใหม่ทุกคนที่ใช้เทมเพลตนี้ เทมเพลตการปฐมนิเทศของคุณควรช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายบางประการ (หรือทั้งหมด) ต่อไปนี้ได้อย่างรวดเร็ว:
- กำหนดความคาดหวังและวัตถุประสงค์ในการปฐมนิเทศที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจกระบวนการที่จะเกิดขึ้น
- สร้างกระบวนการมาตรฐาน และแผนงานสำหรับพนักงานเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลและปฏิบัติตามตามจังหวะของตนเอง
- ส่งเสริม การสื่อสารที่ชัดเจน ระหว่างพนักงานใหม่ ผู้จัดการของพวกเขา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในองค์กร และทีมทรัพยากรบุคคลหรือทีมปฏิบัติการด้านบุคลากรของคุณ
- ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของพนักงานกับสมาชิกนอกทีมของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานใหม่รู้ว่าคุณใส่ใจในความก้าวหน้าของพวกเขา สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และส่งเสริมการเป็นพี่เลี้ยงใหม่ๆ
คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ทุกองค์ประกอบเหล่านี้ในเทมเพลตการปฐมนิเทศครั้งต่อไปของคุณ แต่คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ HR หรือโซลูชันการจัดการโครงการที่จัดตั้งขึ้นแล้วเพื่อให้บรรลุสิ่งใด ๆ เหล่านี้!
ภายในซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศที่คุณชื่นชอบ มีคุณสมบัติที่จำเป็นหลายประการที่คุณควรพิจารณาไม่ว่าคุณจะมีKPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเป้าหมายการปฐมนิเทศอย่างไร ซึ่งรวมถึง:
- สถานะที่กำหนดเองเพื่อสื่อสารอย่างรวดเร็วว่าพนักงานใหม่แต่ละคนอยู่ในขั้นตอนใดของงานการปฐมนิเทศ
- ใช้ ClickUp Tasksและรายการตรวจสอบเพื่อบันทึกขั้นตอนในกระบวนการปฐมนิเทศของคุณ และทำเครื่องหมายว่าขั้นตอนใดเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้พนักงานใหม่สามารถผ่านกระบวนการปฐมนิเทศได้อย่างรวดเร็วที่สุด แม้จะเป็นการดำเนินการแบบไม่พร้อมกัน
- มุมมองหลายแบบเพื่อให้พนักงานใหม่และผู้จัดการสามารถมองเห็นรายการงานการปฐมนิเทศ, ตารางเวลา, ปริมาณงาน, ความคืบหน้า และอื่น ๆ ได้
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแนบและเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เช่น เอกสาร วันที่จ้างงาน เงินเดือน ความต้องการอุปกรณ์ ขั้นตอนความปลอดภัย และอื่นๆ
- การผสานรวมหลายระบบเพื่อนำบริบทเพิ่มเติมจากเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มาสู่เทมเพลตการรับสมัครของคุณ
10 แบบฟอร์มการปฐมนิเทศ
เราได้ครอบคลุมพื้นฐานการเริ่มต้นและองค์ประกอบสำคัญของเทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำความรู้นั้นไปทดสอบ!
พิจารณาความต้องการ บทบาท และข้อกำหนดขององค์กรของคุณขณะที่คุณกำลังดู 10 แบบฟอร์มเช็กลิสต์การปฐมนิเทศที่ดีที่สุดสำหรับทุกทีม
1. แบบฟอร์มเช็กลิสต์การปฐมนิเทศโดย ClickUp
เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายและดีด้วยOnboarding Checklist Template โดย ClickUp ที่นำรายการงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดมาใช้กับ Workspace ของคุณ รายการงานเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างกระบวนการที่ใช้ซ้ำได้ในชีวิตประจำวัน และด้วย Custom Fields เก้าช่อง รายการนี้จะช่วยให้ข้อมูลของผู้สมัครแต่ละคนถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
นี่คือเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมรับพนักงานใหม่และผู้จัดการในการใช้สำหรับพนักงานใหม่แต่ละคน โดยแต่ละงานสามารถเปลี่ยนชื่อเพื่อติดตามความคืบหน้าของพนักงานตลอดกระบวนการรับพนักงานใหม่
เมื่อคุณเปิดเทมเพลตงานนี้ คุณจะเห็นคู่มือเริ่มต้นใช้งานในคำอธิบายงานทันที พร้อมด้วยรายละเอียดของแต่ละฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณจะพบด้านล่าง และเอกสารช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น งานจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นเก้าส่วนย่อยที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การแนะนำทีมไปจนถึงรายการตรวจสอบอุปกรณ์—แม้กระทั่งการเตือนให้ส่งแบบสำรวจหลังการปฐมนิเทศให้กับพนักงาน!
โบนัส:พบกับแม่แบบทีม
2. แบบฟอร์มการปฐมนิเทศพนักงานโดย ClickUp
ในขณะที่แม่แบบรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศพนักงานก่อนหน้านี้มีความเรียบง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานโดย ClickUpคือจุดที่รายละเอียดเริ่มลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในโฟลเดอร์ที่ละเอียดนี้ คุณจะพบ:
- สถานะที่กำหนดเองสามรายการ
- 25 ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง
- มุมมองเวิร์กโฟลว์เจ็ดแบบ
และเพื่อให้พนักงานใหม่ของคุณได้ซึมซับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด นโยบาย วัฒนธรรม ค่านิยม และกระบวนการของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง—รวมถึงระบบอัตโนมัติที่สร้างงานย่อยใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ที่กำหนดเอง—ผู้จัดการสามารถปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างกระบวนการปฐมนิเทศ
ในโฟลเดอร์การปฐมนิเทศของคุณ คุณจะพบรายการแยกต่างหากสำหรับทีม HR, กฎหมาย, IT และความปลอดภัย พร้อมด้วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานใหม่แต่ละคน จัดเรียงบนกระดาน Kanbanโดยใช้มุมมองกระดานใน ClickUp รายการแยกต่างหากจะช่วยให้สมาชิกและผู้จัดการติดตามรายการที่แต่ละแผนกรับผิดชอบระหว่างการปฐมนิเทศ เช่น การจัดส่งอุปกรณ์ การจัดโต๊ะทำงาน การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และอื่นๆ อีกมากมาย
และด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้าสำหรับแผนก ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อีเมล และขั้นตอนของการเริ่มต้นงานของพนักงาน ผู้จัดการ ผู้ติดตาม และผู้รับมอบหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานแต่สำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคลิกเข้าไปในงานหรือออกจากกระดานคัมบังของคุณ
3. แบบฟอร์มเอกสารการปฐมนิเทศพนักงานโดย ClickUp
ก้าวไปอีกขั้นด้วยเทมเพลตเอกสารการปฐมนิเทศพนักงานโดย ClickUpที่จะนำคุณผ่านกระบวนการสร้างการปฐมนิเทศที่ยาวนานหลายสัปดาห์ โดยเริ่มต้นจากศูนย์ ความแตกต่างหลักระหว่างเทมเพลตนี้กับเทมเพลตที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้คือ เทมเพลตนี้ไม่ได้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้จัดการมากนัก แต่เป็นสิ่งที่พนักงานใหม่สามารถทำตามได้ด้วยตัวเอง
เทมเพลตนี้ใช้พื้นที่ทั้งหมดกับแพลตฟอร์มของคุณ โดยมีรายการแยกต่างหากสำหรับพนักงานใหม่แต่ละคน ในรายการส่วนตัวของพวกเขา พวกเขาจะพบงานที่แบ่งออกเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ เพื่อแนะนำพวกเขาผ่านทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งค่าลายเซ็นอีเมลไปจนถึงการพัฒนาเป้าหมายรายไตรมาส
ออกแบบมาเพื่อวางแผน 90 วันแรกสำหรับพนักงานใหม่ของคุณ เทมเพลตนี้อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ด้วยสถานะที่กำหนดเองได้ถึงแปดสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง,ClickApps ห้าตัว, และมุมมองการทำงานสามแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการจัดการงานการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนกับเทมเพลตที่เต็มไปด้วยข้อมูลเช่นนี้ใช่ไหม?เริ่มต้นด้วยคู่มือเริ่มต้นใช้งาน ClickUpที่ครอบคลุม เพื่อให้กระบวนการตั้งค่าของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. แบบฟอร์มการปฐมนิเทศพนักงานทั่วไปโดย ClickUp
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานทั่วไปโดย ClickUpเป็นเวอร์ชันที่ขยายขึ้นของเทมเพลตงานตรวจสอบรายการสำหรับการปฐมนิเทศที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ ด้วยสถานะที่กำหนดเองเพิ่มเติม มุมมองเวิร์กโฟลว์ เอกสารช่วยเหลือ และฟิลด์ที่กำหนดเอง เทมเพลตนี้มอบแผนงานที่ครอบคลุมสำหรับกระบวนการปฐมนิเทศทั้งหมดเพื่อรับประกันความประทับใจแรกที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการพนักงานใหม่หลายคนพร้อมกันในแผนกต่างๆ รายการที่ละเอียดนี้จะช่วยผู้จัดการฝ่ายปฐมนิเทศในการสร้างกรอบเวลาที่เป็นจริงสำหรับกิจกรรมต่างๆ มากมาย—นอกจากนี้ยังมีกระดานคัมบังที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อดูแลความคืบหน้าของงานทั้งหมด
5. แบบฟอร์มการปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดย ClickUp
แบบฟอร์มการปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดย ClickUpคือรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่คุณต้องการมีในวันแรกของคุณเอง ออกแบบมาเพื่อพนักงานโดยเฉพาะ แบบฟอร์มนี้ช่วยให้สมาชิกใหม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้ด้วยงานที่สามารถปรับแต่งได้ตลอดเดือนแรกของพวกเขา มันแสดงให้พวกเขาเห็นว่าอะไรที่ต้องทำ มีเวลาเท่าไหร่ในการทำให้เสร็จ และอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
นอกจากนี้ ฟีลด์ที่กำหนดเองจะแสดงข้อมูลสำคัญของผู้จ้างใหม่จากมุมมองระดับสูง รวมถึงแผนกที่รับผิดชอบงานแต่ละอย่าง กำหนดเวลา ความสำคัญ เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า และอื่น ๆ
6. แบบฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานระยะไกลโดย ClickUp
การเปลี่ยนผ่านจากการทำงานแบบพบหน้ากันมาเป็นการทำงานทางไกลอาจใช้เวลานานและบางครั้งก็มีความท้าทาย—นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการปฐมนิเทศเฉพาะของตัวเองอีกด้วย! แม้ว่าคุณจะมาจากองค์กรขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกันมานานแล้วก็ตาม แต่ละคนยังคงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งแต่เริ่มต้น
เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานระยะไกลโดย ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้สมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบันของทีมเริ่มใช้งานเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีความยืดหยุ่นอย่าง ClickUp ได้ง่ายขึ้น ทำความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ และสร้างกระบวนการดิจิทัลใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วที่สุด
เทมเพลตนี้ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยโฟลเดอร์ของงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้คุณสมบัติหลักของ ClickUp พร้อมด้วยสถานะที่กำหนดเองสามสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองเพื่อแนะนำสมาชิกผ่านรายการการดำเนินการสำคัญในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของคุณ
7. แม่แบบแผน 30-60-90 วัน โดย ClickUp
การต้อนรับพนักงานใหม่ต้องใช้เวลา ความพยายาม และการดำเนินการมากกว่าที่คุณคิด—และแน่นอนว่ามันใหญ่กว่าการเป็นเพียงรายการเดียวในรายการของคุณ มันต้องการความใส่ใจ การวางแผน และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่ของคุณได้ทำขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเสร็จสิ้นและปรับตัวได้ดี
เทมเพลตแผน 30-60-90 วันสำหรับผู้เริ่มต้นโดย ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ ด้วยมุมมองที่ไม่ซ้ำกันเจ็ดแบบ รวมถึงมุมมองบอร์ดแบบ Kanban, มุมมองแชท และมุมมองปฏิทิน สมาชิกและผู้จัดการสามารถใช้เทมเพลตรายการนี้เพื่อดูแลความคืบหน้าตลอดกระบวนการปฐมนิเทศและกำหนดการตรวจสอบในช่วงสามเดือนแรกเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
ลองดูเทมเพลต 30-60-90 วันนี้!
8. แม่แบบแผนการฝึกอบรมและเผยแพร่โดย ClickUp
ในขณะที่เอกสารเงินเดือน กฎหมาย และสวัสดิการเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมทั่วไปก็สำคัญเช่นกัน! ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับบทบาทใหม่ของพนักงานใหม่หรือองค์กรโดยรวม การฝึกอบรมอาจใช้เวลามากและอาจต้องใช้ความใส่ใจในรายละเอียดมากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าทำได้อย่างถูกต้อง
แบบแผนการฝึกอบรมโดย ClickUpนำเสนอแนวทางที่ละเอียดและเป็นขั้นตอนเพื่อเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการฝึกอบรมขั้นสูง เริ่มต้นด้วยงานปฐมนิเทศที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและมุ่งสู่การรับรองวิชาชีพและการเรียนรู้ระดับอาวุโส แบบแผนรายการนี้สามารถติดตามพนักงานใหม่ตลอดระยะเวลาการทำงานกับบริษัทได้
ในเทมเพลตนี้ คุณจะพบฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุประเภทการฝึกอบรม รูปแบบ ทรัพยากร และกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงานฝึกอบรม สถานะที่กำหนดเองเพื่อแสดงความคืบหน้า และมุมมองหลายแบบเพื่อจัดการตารางการฝึกอบรมของคุณ
9. แม่แบบแผนปฏิบัติการพนักงานโดย ClickUp
การปฐมนิเทศที่เหมาะสมและสำคัญอย่างหนึ่งคือการแสดงความสนใจอย่างแท้จริงต่ออนาคตของพนักงานใหม่กับบริษัทแม่แบบแผนปฏิบัติการสำหรับพนักงานโดย ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายนี้ ด้วยเอกสาร ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและตั้งเป้าหมายทางวิชาชีพสำหรับการทำงาน
10. แบบฟอร์มการปฐมนิเทศสำหรับ Excel
หากคุณเป็นผู้ใช้Excelที่เชี่ยวชาญแล้ว แบบฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของคุณ! รายการตรวจสอบในรูปแบบสเปรดชีตนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทันทีไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ และแบ่งแยกพื้นฐานของการเริ่มต้นใช้งานออกเป็น 6 ส่วน:
- การยอมรับข้อเสนอเบื้องต้น
- การเตรียมตัวก่อนการจ้างงาน
- การแนะนำพนักงานใหม่ (ตลอดสัปดาห์แรก)
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (ตลอดเดือนแรก)
- การปฐมนิเทศของแผนก (ตลอด 90 วันแรก)
- การปฐมนิเทศต่อเนื่อง (ผ่านกระบวนการจ้างงาน)
ในแต่ละส่วน จะมีรายการดำเนินการที่ละเอียดมากขึ้น พร้อมคอลัมน์ที่กำหนดไว้เพื่อระบุเจ้าของของแต่ละงานและวันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น
ทำให้ทีมงานมีส่วนร่วมด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศที่ปรับแต่งได้
นี่ไม่ใช่แค่ 10 แบบฟอร์มการปฐมนิเทศที่ดีที่สุดเท่านั้น—แต่ยังสามารถทดลองใช้ได้ฟรีอีกด้วย
ด้วยคุณสมบัติการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากมายหลายร้อยรายการ,การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ กว่า 1,000 ระบบ,และห้องสมุดเทมเพลตที่กว้างขวาง,ClickUpคือจุดเริ่มต้นของคุณในการสร้างประสบการณ์การรับเข้าทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมและองค์กรในทุกอุตสาหกรรม.
เข้าถึงเทมเพลตที่เชื่อมโยงไว้ข้างต้นพร้อมกับทรัพยากรเพิ่มเติมและฟรีมากมายเมื่อคุณลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้