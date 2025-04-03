10 แม่แบบแผน 30-60-90 วัน ฟรีในรูปแบบ PPT & ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "แผนงาน 30-60-90 วัน คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แม่แบบแผนงาน 30-60-90 วัน ประกอบด้วยงานทั้งหมดที่ต้องดำเนินการในสามเดือนข้างหน้า พร้อมวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงจุดสำคัญที่ 30, 60, และ 90 วัน" } } ] }
การเริ่มงานใหม่สามารถทำให้เครียดได้ คุณต้องทำอะไรกันแน่? คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง? และคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังทำตามความคาดหวังหรือไม่? 👀
ยิ่งพนักงานใหม่มีความชัดเจนและคำแนะนำมากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีโอกาสที่จะสามารถเริ่มทำงานได้ทันทีและมีส่วนร่วมกับธุรกิจได้เร็วขึ้นเท่านั้น นี่คือจุดที่แผนงาน 30-60-90 วันมีคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งสำหรับพนักงานใหม่และผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร ✨
อะไรคือแบบแผน 30-60-90 วัน?
แม่แบบแผนงาน 30-60-90 วัน อธิบายงานทั้งหมดที่ต้องทำในสามเดือนข้างหน้า พร้อมด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงจุดสำคัญที่ 30, 60, และ 90 วัน 🛠️
แม่แบบแผนงาน 30-60-90 วันสามารถใช้โดยผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเพื่อช่วยดูแลพนักงานใหม่หรือโดยพนักงานใหม่เองก็ได้ แต่แม่แบบนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะพนักงานใหม่เท่านั้น—ในความเป็นจริง แม่แบบแผนงาน 30-60-90 วันสามารถใช้โดยทุกคนที่ต้องการแผนงานที่มีเป้าหมายชัดเจน
ในบริบทของกระบวนการจ้างงาน สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแม่แบบในการตั้งเป้าหมายเพื่อสนับสนุนพนักงานใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แม่แบบแผนงาน 30-60-90 วันสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจขอบเขตของงานในบทบาทใหม่ได้
เทมเพลตประเภทนี้ยังสามารถช่วยให้พนักงานใหม่เรียนรู้วิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานและได้รับความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในโครงสร้างการจัดการโครงการเพื่อให้พวกเขาสามารถเริ่มสร้างความสัมพันธ์ได้ เมื่อมีความคาดหวังที่ชัดเจน พนักงานใหม่จะทราบอย่างแน่ชัดว่าต้องทำอะไรตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งช่วยลดความเครียดและความรู้สึกท่วมท้นส่งเสริมวินัยในตนเอง และวางรากฐานสำหรับความสำเร็จ
สำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร แม่แบบแผนงาน 30-60-90 วัน ช่วยให้สามารถมอบอำนาจและสนับสนุนพนักงานใหม่ระหว่างกระบวนการปฐมนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่จะทำงานในหน้าที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเตรียมประเมินผลงาน
ในบริบทที่กว้างขึ้น ผู้จัดการโครงการและผู้ประกอบการสามารถใช้แบบแผน 30-60-90วันเป็นเครื่องมือ วางแผนกลยุทธ์เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ สร้างขอบเขตของงาน กำหนดเป้าหมายหลักที่สามารถวัดผลได้ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการใหม่ ๆ ได้ 📚
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แผนแม่บท 30-60-90 วัน ฟรี ดี?
แผนงาน 30-60-90 วันที่ดีควรเป็นแบบแก้ไขได้และช่วยให้งานเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ แม่แบบประกอบด้วย:
- ระบุพันธกิจของบริษัทและบทบาทของสมาชิกใหม่ในทีมที่มีส่วนช่วยสนับสนุนพันธกิจนั้น
- แบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่สามารถบรรลุได้ภายใน 30, 60 และ 90 วันข้างหน้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายทั้งหมดเป็นเป้าหมาย SMART นั่นคือ มีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ สมจริง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
- ทำให้ลำดับความสำคัญชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถจัดการกับงานที่เร่งด่วนและสำคัญก่อน
- ระบุตัวชี้วัดหลักที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ ทำให้ผลลัพธ์ของงานใหม่สามารถวัดได้
- ระบุชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและชี้แจงบทบาทของพวกเขา
- รายการทรัพยากรที่พนักงานใหม่สามารถขอความช่วยเหลือได้
ในประโยคเดียว มันให้ความคาดหวังที่ชัดเจนมาก ทำให้พนักงานใหม่—หรือผู้จัดการโครงการหรือผู้ประกอบการที่ใช้เทมเพลตแผน 30-60-90 วัน—สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย 🤩
10 แม่แบบแผนงาน 30-60-90 วัน ฟรี
ข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์เมื่อต้องจัดทำแผน 30-60-90 วันของคุณ มีเทมเพลตฟรีมากมายให้ใช้ทางออนไลน์ ซึ่งแต่ละแบบมีจุดเน้นที่แตกต่างกันเล็กน้อย
เลือกเทมเพลตแผนฟรี 30-60-90 วันของคุณตามเป้าหมายและรายละเอียดที่คุณต้องการรวมไว้
ตัดสินใจไม่ได้ว่าอันไหนเหมาะกับคุณที่สุดใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล เราพร้อมช่วยคุณแล้ว นี่คือสรุปแผนแม่บท 30-60-90 วันที่ดีที่สุดฟรีที่มีอยู่ ✨
1. แม่แบบแผนงาน 30-60-90 วัน
เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUpเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร ช่วยให้สร้างโครงสร้างสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่วภายในสามเดือนแรก
แผนการปฐมนิเทศให้แผนที่สำหรับพวกเขาในการปฏิบัติตาม โดยแยกเป้าหมายเฉพาะออกเป็นงานที่พวกเขาจะสำเร็จในเดือนแรก เดือนที่สอง และเดือนที่สาม ในขณะเดียวกัน กระดานปฐมนิเทศจะแสดงการเตือนความจำที่เป็นมิตรเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังมุ่งหวังที่จะบรรลุ และด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งระบุขั้นตอนของการปฐมนิเทศและผู้ที่รับผิดชอบงานแต่ละงาน สมาชิกใหม่จะรู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรก
เทมเพลตนี้ยังมีปฏิทินเพื่อช่วยในการจัดตารางงานการปฐมนิเทศทั้งหมด และมีฟีเจอร์แชทเพื่อให้พนักงานสามารถเชื่อมต่อกับสมาชิกทีมใหม่และติดต่อขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ
และเพื่อภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานทั้งหมดที่พนักงานใหม่ต้องทำ แถบสีสี่แถบจะแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว กำลังดำเนินการ ยังคงต้องทำ และอยู่ในสถานะหยุดชั่วคราวเนื่องจากรอข้อมูลจากผู้อื่น 📚
2. แบบฟอร์มเป้าหมายรายวัน 30-60-90
เช่นเดียวกับเทมเพลตแผนงาน 30-60-90 วันเทมเพลตเป้าหมายรายวันของ ClickUpที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้จะช่วยให้คุณและพนักงานใหม่ของคุณวางแผนเป้าหมายสำหรับ 30, 60 หรือ 90 วันข้างหน้า—หรือระยะเวลาที่คุณต้องการ—จากนั้นกำหนดงานเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
วัตถุประสงค์เหล่านี้อาจเป็นเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานหรือเป้าหมายส่วนตัว ระหว่างทาง เทมเพลตจะเตือนให้คุณตรวจสอบว่าเป้าหมายเหล่านั้นเป็น SMART—เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุได้ สมจริง และมีกรอบเวลา (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีวันที่กำหนดให้เสร็จสิ้น)
งานจะปรากฏในบันทึกประจำวัน สำหรับแต่ละบันทึก คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบและระบุประเภทของบันทึกได้ เช่น เป็นงานที่ต้องทำ การสะท้อนความคิด ไอเดีย หรือความขอบคุณ
คุณยังสามารถถอยกลับมาดูภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นในรายการบันทึกทั้งหมดได้อีกด้วย ไอคอนสถานะที่มีสีสันช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่างานใดเสร็จสิ้นแล้ว งานใดได้รับการตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นแล้ว และงานใดที่ยังต้องทำอยู่ เพื่อให้คุณสามารถสนับสนุนสมาชิกใหม่ในทีมของคุณขณะที่พวกเขาเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของพวกเขา
3. แบบฟอร์มการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณทุกคนเข้าใจตรงกันเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมตลอดกระบวนการปฐมนิเทศ
เทมเพลตประเภทนี้จะแสดงรายละเอียดงานของพนักงานใหม่อย่างชัดเจน รวมถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์สำหรับบทบาทนี้ และความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งใหม่นี้ วัตถุประสงค์ในการปฐมนิเทศสำหรับช่วงเวลาที่เลือกไว้จะถูกระบุไว้ พร้อมกับงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณระบุได้ว่างานใดบ้างที่ต้องดำเนินการในแต่ละสัปดาห์ของการปฐมนิเทศ ขณะที่ ClickApps ช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญ ประมาณเวลา ระบุผู้รับผิดชอบหลายคนเมื่อจำเป็น และเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น ๆ
แท็บสีช่วยให้มองเห็นได้ง่ายว่างานใดเสร็จสิ้นแล้ว งานใดกำลังดำเนินการอยู่ และงานใดที่ยังเหลืออยู่ พนักงานใหม่ยังสามารถทำเครื่องหมายงานที่พร้อมให้ตรวจสอบหรือต้องการความช่วยเหลือได้อีกด้วย 👀
4. แม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายร่วมกับพนักงานใหม่ของคุณ และช่วยให้พวกเขาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถระบุประเภทของงาน, ตั้งค่าความสำคัญ, และระบุอุปสรรคที่อาจขัดขวางเป้าหมายการปฏิบัติงานของคุณได้
ไทม์ไลน์ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด ในขณะที่ช่องสถานะที่มีสีต่างๆ แสดงให้คุณเห็นว่างานอยู่ในขั้นตอนการวางแผน พร้อมดำเนินการแต่ยังไม่ได้เริ่ม กำลังดำเนินการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในขั้นตอนการประเมินผล
คุณยังสามารถดูได้ว่าเป้าหมายนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด—ไม่ว่าจะเป็นไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณหรือไม่—และติดตามอัตราการเสร็จสิ้นของงานได้
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการของพนักงาน
สนับสนุนทีมของคุณในการพัฒนาวิชาชีพด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการพนักงานของ ClickUp
ในฐานะเครื่องมือติดตามพนักงานประเภทหนึ่ง แบบฟอร์มง่าย ๆ นี้สามารถใช้ได้โดยผู้จัดการทีมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยสมาชิกทีมในการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้และสร้างแผนการกระทำเพื่อการพัฒนาอาชีพของพวกเขา
รายงานเหตุการณ์, ข้อค้นพบ, และส่วนที่บ่งชี้ความคืบหน้า มีประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือพฤติกรรมของพนักงานล่วงหน้าก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับมาตรการแก้ไขที่สามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงและวัดความสำเร็จเป็นพื้นฐานของแผนปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 🛠️
6. แม่แบบแผนปฏิบัติการ
อีกหนึ่งประเภทของเทมเพลตแผนงาน 30-60-90 วัน คือClickUp Action Plan Template ซึ่งเป็นเทมเพลตที่คล้ายกับไวท์บอร์ด ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและจัดการโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานแผนการขาย แผนการตลาด หรือตารางการเผยแพร่เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียของคุณ
เพิ่มโน้ตติดสำหรับแต่ละงาน และย้ายงานระหว่างส่วนที่ต้องทำ กำลังทำ และเสร็จแล้ว ขณะที่พนักงานใหม่ของคุณทำงานไป
แต่ละหมวดหมู่ถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ชัดเจนว่างานนั้น ๆ เป็นการทบทวนประจำวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, หรือรายไตรมาส นอกจากนี้, คุณสามารถซูมเข้าหรือซูมออกได้ ตามที่คุณต้องการมุมมองแบบภาพใหญ่หรือมุมมองที่เน้นงานเป็นรายบุคคล
7. แม่แบบเป้าหมาย SMART
คุณสามารถใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเป็นเทมเพลตแผนงาน 30-60-90 วัน หรือกำหนดกรอบเวลาของคุณเอง เช่น ตลอดทั้งปี
การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ เป็นจริงได้ และมีกรอบเวลา จะเพิ่มโอกาสที่พนักงานใหม่ของคุณจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้แม่แบบนี้เพื่อจัดระเบียบเป้าหมายทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยตอบคำถามสำคัญ เช่น เหตุผลที่คุณตั้งเป้าหมายนี้ในตอนนี้ สมาชิกใหม่ของคุณมีทักษะที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ใครควรมีส่วนร่วม และเป้าหมายนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของทีมและบริษัทของคุณหรือไม่
เพื่อให้พนักงานใหม่ของคุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ ตัวบ่งชี้สถานะสีจะแจ้งให้พวกเขาทราบว่ากำลังออกนอกเส้นทาง กำลังอยู่ในเส้นทาง หรือกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม 🤩
8. แม่แบบ PowerPoint ง่ายๆ สำหรับ 30-60-90 วัน โดย SlideModel
เทมเพลต PowerPoint 30-60-90 วันแบบง่ายนี้ออกแบบมาเพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครสำหรับงานในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์งานขั้นสุดท้าย ช่วยให้ผู้สมัครสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในคำอธิบายบทบาทที่อาจได้รับและความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญ นอกจากนี้ยังบ่งชี้ถึงทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและความกระตือรือร้นในงานอีกด้วย
นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก สไลด์แรกของ PowerPoint ใช้ไอคอน ClipArt ในขณะที่สไลด์ที่สองอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างแผนผังกระบวนการพร้อมลูกศร แต่ละสไลด์มีสามส่วนเพื่อให้ผู้สมัครสามารถระบุเป้าหมายสำหรับกรอบเวลา 30, 60 และ 90 วัน
ชุดสีเริ่มต้นสำหรับเทมเพลตแผนฟรี 30-60-90 วันสำหรับ PowerPoint นี้คือสีชมพูและสีน้ำเงิน แต่สามารถเปลี่ยนและปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้
9. แม่แบบ PowerPoint แผน 30-60-90 วัน โดย SlideHunter
ในฐานะแม่แบบแผนฟรี 30-60-90 วันสำหรับ PowerPoint อีกหนึ่งชุด นี่คือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อนำเสนอวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำหรับระยะเวลา 30, 60 และ 90 วันต่อผู้ฟัง
สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อประเมินทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการจัดลำดับความสำคัญของผู้สมัคร หรือเพื่อกำหนดเป้าหมายและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้สมัครที่มีศักยภาพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
คุณมีตัวเลือกการออกแบบสามแบบที่แตกต่างกันพร้อมสีพื้นหลังที่หลากหลาย และถึงแม้ว่าจะถูกออกแบบมาเป็นงานนำเสนอ PowerPoint แต่ก็สามารถใช้สำหรับการนำเสนอในรูปแบบเอกสารกระดาษได้เช่นกัน 📚
10. แม่แบบแผนงาน 30-60-90 วันสำหรับผู้จัดการใหม่โดย Sample.net
ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการใหม่ แม่แบบแผน 30-60-90 วัน ฟรีนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับการรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีม ตั้งแต่การสร้างจุดเน้นในการเรียนรู้ในเดือนแรก ไปจนถึงการฝึกฝนและเริ่มมีส่วนร่วมในเดือนที่สอง และสุดท้ายคือการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในเดือนที่สาม แม่แบบนี้จะช่วยนำคุณผ่านกระบวนการทั้งหมด
คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญ สร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์แบบSMART ในหมวดหมู่ต่างๆ และตั้งค่าตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดกระบวนการ
ด้วยแผนตัวอย่างมากกว่า 73 แบบ คุณจะต้องพบเทมเพลตที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอน เลือกจากหลากหลายรูปแบบ เช่น Microsoft Word, Google Docs รวมถึง Google Slides และ Apple Pages
ตัวอย่างแผนงาน 30-60-90 วัน
ตอนนี้ที่คุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตทั้งหมดเหล่านี้แล้ว มาดูตัวอย่างบางส่วนว่าสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์และอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างไร
แผนงาน 30-60-90 วันสำหรับตัวแทนขาย
30 วันแรก:
- การทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และตลาด (สัปดาห์ที่ 1-2): ศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณจะขาย ทำความคุ้นเคยกับจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับ และคู่แข่ง เข้าร่วมการฝึกอบรม การสาธิตผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์คู่แข่ง
- ทำความรู้จักกับลูกค้า (สัปดาห์ที่ 3-4): เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและปัญหาของพวกเขา ติดต่อสนทนาและประชุมเบื้องต้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์
30 วันข้างหน้า (30-60 วัน):
- การกำหนดกลยุทธ์การขาย (สัปดาห์ที่ 5-6): พัฒนากลยุทธ์การขายที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่รวบรวมไว้ กลยุทธ์นี้ควรระบุเป้าหมายการขายของคุณ กลยุทธ์และวิธีการที่จะใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงกรอบเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
- เริ่มต้นการขาย (สัปดาห์ที่ 7-8): เริ่มดำเนินการกลยุทธ์การขายของคุณ เริ่มต้นด้วยความพยายามในการขายเบื้องต้น การติดตามผล และการเจรจาต่อรอง
30 วันสุดท้าย (60-90 วัน):
- การปรับปรุงกระบวนการขาย (สัปดาห์ที่ 9-10): รวบรวมข้อมูลการขาย, วิเคราะห์ประสิทธิภาพของคุณ, และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง. ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์.
- การบรรลุเป้าหมายยอดขาย (สัปดาห์ที่ 11-12): ภายในสิ้นระยะเวลา 90 วัน คุณควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายเบื้องต้นได้ ให้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการขายและกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
แผน 30-60-90 วัน สำหรับสมาชิกใหม่ในทีม
30 วันแรก:
- การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงาน (สัปดาห์ที่ 1-2): ให้เวลาในการเข้าใจคุณค่า วัฒนธรรม และกระบวนการทำงานของบริษัท เข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศ และพบปะกับสมาชิกในทีมเพื่อให้เข้าใจบทบาทของคุณในองค์กรได้ดีขึ้น
- ทำความรู้จักกับทีมของคุณ (สัปดาห์ที่ 3-4): สร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมและผู้จัดการของคุณ จัดตารางการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อทำความรู้จักกับบทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวังของพวกเขา
30 วันข้างหน้า (30-60 วัน):
- การเรียนรู้ข้อกำหนดของงาน (สัปดาห์ที่ 5-6): ศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณ ตรวจสอบเอกสารการฝึกอบรมหรือคู่มือที่บริษัทจัดเตรียมไว้ พบกับผู้จัดการของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ
- การมีส่วนร่วมในโครงการ (สัปดาห์ที่ 7-8): เริ่มมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการทีม เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณ และรับงานที่สอดคล้องกับทักษะและความสนใจของคุณ
30 วันสุดท้าย (60-90 วัน):
- รับหน้าที่ใหม่ (สัปดาห์ที่ 9-10): เมื่อคุณเข้าใจบทบาทของคุณดีขึ้นแล้ว ให้รับหน้าที่และงานใหม่ ๆ เพิ่มเติม สิ่งนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะของคุณต่อไปได้ และช่วยเหลือทีมให้ดียิ่งขึ้น
- การทบทวนความก้าวหน้า (สัปดาห์ที่ 11-12): นัดหมายการประชุมกับผู้จัดการของคุณเพื่อทบทวนความก้าวหน้าและหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพิจารณาและมุ่งมั่นทำงานให้ดียิ่งขึ้นในบทบาทของคุณ
วิธีเขียนแผนงาน 30-60-90 วัน
คุณอาจเขียนคำอธิบายงานที่ดีที่สุดในโลกได้ แต่พนักงานใหม่ก็อาจรู้สึกหนักใจหากไม่มีแผนการปฐมนิเทศที่เหมาะสม นั่นคือเหตุผลที่แผนกลยุทธ์ 30-60-90 วันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจตั้งแต่วันแรก นี่คือวิธีสร้างแผนอย่างมีประสิทธิภาพ:
1. กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอน
- 30 วันแรก: มุ่งเน้นการเรียนรู้ เป้าหมายคือการทำความเข้าใจบริษัท โครงสร้างทีม เครื่องมือ และกระบวนการต่างๆ
- สามสิบวันถัดไป: เปลี่ยนไปสู่การมีส่วนร่วม เริ่มนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- สามสิบวันสุดท้าย: ย้ายไปสู่การเชี่ยวชาญ ตั้งเป้าการบูรณาการอย่างเต็มที่ รับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่ และเสนอแนะการปรับปรุง
2. ระบุตัวชี้วัดหลักสำหรับความสำเร็จ
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับแต่ละขั้นตอน (เช่น การเสร็จสิ้นโมดูลการฝึกอบรม, การบรรลุเป้าหมายเล็ก ๆ ของโครงการ, หรือการได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้า)
3. สร้างไทม์ไลน์
- แยกกิจกรรมเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถติดตามความก้าวหน้าได้
4. รวมเอาการให้คำแนะนำกลับเข้ามา
- รวมการตรวจสอบเป็นประจำกับผู้จัดการหรือผู้ให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับเป้าหมายหากจำเป็น
5. ใช้เครื่องมือในการจัดระเบียบและติดตามแผน
- เครื่องมือดิจิทัลสามารถทำให้การสร้าง, การแบ่งปัน, และการปรับปรุงแผนง่ายขึ้นในขณะที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความสอดคล้องกัน
วิธีใช้ ClickUp เพื่อสร้างแผนงาน 30-60-90 วัน
ClickUp Brain เป็นฟีเจอร์การจัดการความรู้ที่ทรงพลังซึ่งช่วยในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการสร้างและดำเนินการแผน 30-60-90 วัน นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยได้:
- ศูนย์กลางข้อมูลแบบรวมศูนย์: จัดเก็บทรัพยากรการปฐมนิเทศ เอกสารของบริษัท และสื่อการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
- การจัดระเบียบความคิด: ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างโครงร่างและระดมความคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลัก ผลงานที่คาดหวัง และตัวชี้วัดสำหรับแต่ละขั้นตอนของแผน
- การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย: แชร์แผนงานกับสมาชิกในทีมและผู้จัดการเพื่อรวบรวมข้อมูลและรับรองความสอดคล้อง
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ด้วย ClickUp AI ปรับปรุงแผนของคุณโดยการสร้างไอเดีย เขียนสรุป หรือสร้างเทมเพลตการตั้งเป้าหมายที่ปรับแต่งได้
- การติดตามความก้าวหน้า: บันทึกการอัปเดต, บันทึก, และความสำเร็จโดยตรงใน ClickUp เพื่อให้ทุกคนทราบถึงความก้าวหน้าของพนักงาน
โดยการผสาน ClickUp Brain เข้ากับกระบวนการวางแผนของคุณ คุณจะมั่นใจได้ว่าทั้งการสร้างและการดำเนินการตามแผน 30-60-90 วันจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตแผนงาน 30-60-90 วัน ฟรี คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ต้องการการสนับสนุนอย่างมากในช่วงสามเดือนแรกของการทำงาน เนื่องจากพวกเขาต้องเรียนรู้สิ่งที่ต้องทำและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทใหม่ ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง—พนักงานใหม่ สมาชิกทีมคนอื่น ๆ และผู้จัดการของพวกเขา—โดยการวางแผนที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า
เทมเพลตแผนงาน 30-60-90 วัน ฟรี ช่วยให้คุณชี้แจงวัตถุประสงค์ กำหนดเป้าหมาย SMART สร้างงาน และติดตามกระบวนการทั้งหมด นอกจากนี้ยังช่วยให้กลยุทธ์การปฐมนิเทศของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและทีม ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างและสนับสนุนพนักงานใหม่ของคุณตลอดช่วง 90 วันแรกที่ท้าทาย 🙌
ตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรในเทมเพลตแผนงาน 30-60-90 วัน จากนั้นเลือกจากตัวเลือกฟรีที่มีให้ทางออนไลน์
เพื่อความหลากหลายสูงสุดในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการของคุณ ไม่มีอะไรจะดีไปกว่า ClickUp
ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายสำหรับทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณด้วย เป็นศูนย์รวมที่ช่วยให้คุณปรับปรุงการวางแผน ประสิทธิภาพการทำงาน และการทำงานเป็นทีม—และยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น 🤩