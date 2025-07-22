วิธีต้อนรับพนักงานใหม่เข้าสู่ทีม (ข้อความ + เคล็ดลับ)

จำวันแรกที่เริ่มทำงานได้ไหม? การพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ ที่รู้สึกอึดอัด ความลังเลว่าจะถามคำถามดีหรือทำเป็นว่าเข้าใจทุกอย่างแล้ว?
พนักงานใหม่ของคุณรู้สึกเช่นเดียวกัน พวกเขากำลังก้าวเข้ามาในออฟฟิศ หวังว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น แต่ในใจก็แอบสงสัยว่า 'ฉันจะเข้ากับที่นี่ได้ดีไหม?'
บทความนี้มอบแผนขั้นตอนให้คุณเพื่อต้อนรับพนักงานใหม่ และทำให้พวกเขาคิดว่า 'ฉัน ตัดสินใจถูกต้องแล้ว!'
นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันตัวอย่างข้อความต้อนรับสู่ทีมมากกว่า 20 แบบ (ตั้งแต่เป็นกันเองไปจนถึงเป็นทางการ) เพื่อให้พนักงานใหม่รู้สึกได้รับการสนับสนุนและตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมคุณ
ทำไมการต้อนรับพนักงานใหม่ให้ถูกต้องจึงมีความสำคัญ?
การต้อนรับอย่างอบอุ่นคือสิ่งที่ทำให้เป้าหมายการเริ่มต้นของคุณเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่ง. นี่คือเหตุผล:
🌼 ผู้คนจดจำความรู้สึกที่คุณมอบให้: แม้พวกเขาจะลืมรหัส Wi-Fi หรือที่เก็บเอกสารนโยบาย HR ไปนานแล้ว พนักงานใหม่จะยังจดจำการแนะนำตัวที่ใส่ใจ ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ หรือแม้แต่ข้อความต้อนรับที่อบอุ่นว่า "ยินดีต้อนรับสู่ทีมของเรา"
🌼 พื้นที่ปลอดภัยส่งเสริมการตั้งคำถาม: ด้วยข้อความต้อนรับที่เขียนอย่างดี พนักงานจะมีแนวโน้มที่จะกล้าแสดงความคิดเห็น ถามคำถาม นำเสนอไอเดียใหม่ ๆ และยอมรับเมื่อติดขัด การเปิดใจเช่นนี้คือ สิ่งล้ำค่า ในช่วงเริ่มต้น
🌼 วัฒนธรรมของคุณพูดได้มากกว่าหน้าสมัครงาน: เมื่อทั้งทีมสละเวลาทักทายหรือไปทานอาหารกลางวันกับพนักงานใหม่ แสดงให้เห็นว่านี่คือกลุ่มคนที่ใส่ใจซึ่งกันและกัน กล่าวโดยสรุป มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
🌼 แรงผลักดันมีความสำคัญ: การต้อนรับพนักงานใหม่อย่างใส่ใจทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ดีอยู่แล้ว และพลังงานนั้นสะท้อนออกมาในงาน ความมั่นใจ และการมีส่วนร่วมของพวกเขา
🌼 การหายตัวไปเริ่มต้นด้วยความเงียบ: บางครั้ง พนักงานใหม่ตอบรับข้อเสนองานแล้วกลับหายตัวไป ซึ่งบ่งบอกถึงความขาดการเชื่อมโยงระหว่างข้อเสนอและวันเริ่มงาน ข้อความทักทายสั้น ๆ ก่อนเริ่มงานสำหรับพนักงานใหม่สามารถช่วยเชื่อมช่องว่างนี้และสร้างความคาดหวังแทนที่จะเป็นความสงสัย
👀 คุณทราบหรือไม่? ตามข้อมูลของ SHRM การปฐมนิเทศที่มีโครงสร้างช่วยเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงานใหม่ และพนักงานมีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อสามปีมากขึ้นถึง 69% นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความชัดเจน ความมั่นใจ ความมุ่งมั่น และประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้อความต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัวช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ทำให้พวกเขามั่นใจว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เข้าร่วม และแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจ
⭐ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUpมอบรายการงานที่ครบถ้วนซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และปรับให้เหมาะสมกับบทบาทและแผนกต่างๆ เมื่อมีการรับสมาชิกใหม่เข้าร่วมทีม ทำไมต้องใช้สิ่งนี้?เพราะการทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นมาตรฐานจะช่วยลดโอกาสการพลาดขั้นตอนสำคัญและประหยัดเวลาให้กับผู้จัดการฝ่ายสรรหา
สมมติว่าคุณกำลังรับพนักงานใหม่สองคน: คนหนึ่งสำหรับฝ่ายการตลาดและอีกคนสำหรับฝ่ายวิศวกรรม โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถบันทึกชื่อตำแหน่งงาน (เช่น 'ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา' หรือ 'นักพัฒนาแบ็กเอนด์') แผนก อีเมลสำหรับทำงาน และวันเริ่มงานอย่างเป็นทางการ หรือเพิ่มชื่อแท็กที่ต้องการ เช่น "Jess" แทน "Jessica" เพื่อให้การสื่อสารรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้น
วิธีต้อนรับพนักงานใหม่เข้าสู่ทีม
การต้อนรับพนักงานใหม่คือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มาดูกันว่าจะทำอย่างไร
1. ส่งอีเมลก่อนเริ่มต้น
คิดถึงอีเมลก่อนเริ่มงานเหมือนกับข้อความต้อนรับแรกที่คุณส่งให้สมาชิกใหม่ของทีมไม่กี่วัน (หรือหนึ่งสัปดาห์) ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มการเดินทางที่น่าตื่นเต้นอย่างเป็นทางการ มันมีหลายวัตถุประสงค์: มันแสดงให้คุณเห็นว่าคุณตื่นเต้นกับการมาถึงของพวกเขา ช่วยพวกเขาเตรียมตัวสำหรับการเดินทางที่ประสบความสำเร็จข้างหน้า และช่วยลดความกังวลในวันแรก
📩 สิ่งที่ควรรวมในอีเมลต้อนรับก่อนเริ่มงาน:
- วันที่และเวลาที่เข้าร่วม
- ที่อยู่สำนักงาน, ข้อมูลการจอดรถ/การเดินทาง, กฎการแต่งกาย, และคำแนะนำสำหรับวันแรก
- เอกสารที่ต้องนำมาในวันเริ่มงาน(บัตรประจำตัว, แบบฟอร์ม), ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, และเครื่องมือ/ซอฟต์แวร์ที่พวกเขาจะใช้
- กำหนดการวันแรกหรือตารางปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ภาพรวมของบทบาท, ความรับผิดชอบ, และผู้จัดการที่รายงาน
- การแนะนำทีมและสรุปวัฒนธรรมองค์กร, คู่มือ, นโยบาย, และคุณค่า
💭 จำไว้นี้: ข้อความที่ใส่ใจหลังจากได้รับการตอบรับข้อเสนองานสามารถเริ่มต้นการเดินทางของการมีส่วนร่วมของพนักงานได้นานก่อนวันแรก
2. เตรียมสถานที่ทำงานและเครื่องมือของพวกเขา
พนักงานใหม่ของคุณเดินเข้ามาพร้อมที่จะทำงาน แต่กลับต้องรอไอที ค้นหาพาสเวิร์ด หรือไม่แน่ใจว่าจะนั่งที่ไหน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเตรียมที่ทำงานให้พร้อมล่วงหน้าจึงช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อกับทีม
💼 สิ่งที่ควรเตรียมล่วงหน้า:
- พร้อมสำหรับการตั้งค่าที่โต๊ะทำงานหรือทางไกล (สะอาด เป็นระเบียบ และมีป้ายกำกับหากอยู่ในสำนักงาน)
- แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปที่ติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดและซอฟต์แวร์การฝึกอบรม
- การเข้าถึงอีเมล, ซอฟต์แวร์สื่อสาร, ปฏิทิน, และเครื่องมือภายในที่สำคัญ
- การสร้างหรือการเข้าถึง VPN และสิทธิ์สำหรับระบบภายใน
- สินค้าของบริษัท (ชุดต้อนรับ, สมุดโน้ต, เสื้อยืด, ขวดน้ำ)
- การเข้าถึงไดร์ฟร่วม, โฟลเดอร์, และลิงก์เอกสาร
- บัตรต้อนรับที่ลงนามโดยทีมงานหรือป้ายที่โต๊ะทำงานของพวกเขาที่เขียนว่า 'ยินดีต้อนรับ, [ชื่อ]!'
ความท้าทายสำคัญในการเริ่มต้นที่คุณต้องหลีกเลี่ยงในขั้นตอนนี้คือการให้ข้อมูลมากเกินไปในช่วงไม่กี่วันแรก
แน่นอนว่าคุณต้องการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่พวกเขาเพื่อเริ่มทำงาน สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือทำให้พวกเขารู้สึกถูกท่วมท้นด้วยข้อมูลมากเกินไป วิธีแก้ปัญหาหนึ่งคือลองดูตัวอย่างจาก Nordstorm พวกเขาแบ่งปันไฟล์PDF 30 หน้าที่แยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นรายละเอียดอย่างละเอียด
3. แนะนำพวกเขาให้รู้จักกับทีม
อย่าปล่อยให้การแนะนำตัวเป็นเรื่องบังเอิญ จงเป็นผู้นำและแนะนำพนักงานใหม่ของคุณให้รู้จักกับสมาชิกทีมที่สำคัญ เช่น เพื่อนร่วมงานโดยตรง คู่ค้าข้ามสายงาน ผู้จัดการของพวกเขา และ CEO (หากเกี่ยวข้อง)
สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามีความชัดเจนว่าใครทำอะไรและควรติดต่อใคร และสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นกับคนที่พวกเขาจะต้องติดต่อด้วยมากที่สุด
🤝 เคล็ดลับสำหรับการแนะนำตัวที่มีความหมาย:
- กำหนดเวลาสำหรับการพบปะทำความรู้จักกันอย่างรวดเร็วของทีมหรือการประชุมเช้าในวันแรก
- ทำกิจกรรมการทบทวนตนเองโดยให้แต่ละทีมเมทแบ่งปันบทบาทของตนและข้อมูลที่น่าสนใจ
- แชร์ประวัติย่อเกี่ยวกับพนักงานใหม่ในแชทหรืออีเมล รวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจหรือเรื่องสนุก ๆ ด้วย สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสนทนาให้เพื่อนร่วมงานได้พูดคุยกัน
- พาพวกเขาเดินชมรอบสำนักงานทั้งหมด หรือจับคู่กับเพื่อนร่วมงานที่สามารถแนะนำพวกเขาอย่างเป็นกันเองระหว่างมื้อกลางวันหรือพูดคุยกัน
🎨 ประกายความคิดสร้างสรรค์: ลองใช้ไอเดียสร้างสรรค์ เช่น GIF ต้อนรับที่ออกแบบเอง โน้ตเขียนด้วยลายมือ หรือเพลย์ลิสต์แนะนำตัว เพื่อสร้างความประทับใจในเชิงบวกที่พวกเขาจะไม่มีวันลืม
นี่คือแม่แบบที่จะช่วยให้คุณทำให้มันสนุกและน่าประทับใจ! 👇🏼
4. มอบหมายเพื่อนหรือพี่เลี้ยง
เพื่อนร่วมงาน (Buddy) คือพนักงานอาสาที่ให้การสนับสนุนพนักงานใหม่ในช่วงสัปดาห์แรก ๆ ของการเข้าทำงาน
พวกเขามักจะมาจากทีมเดียวกันหรือบทบาทเดียวกัน หรือจากแผนกอื่น หากคุณต้องการให้มีการสัมผัสประสบการณ์ข้ามสายงาน นอกจากนี้ พวกเขายังรู้จักกระบวนการทำงานของทีม เครื่องมือภายใน และความรู้ที่ไม่เป็นทางการซึ่งช่วยให้ผู้สมัครใหม่ปรับตัวได้เร็วขึ้น
🫂 เคล็ดลับในการสร้างระบบเพื่อนคู่หูที่มีประสิทธิภาพ:
- กำหนดเวลาตรวจสอบเป็นประจำ: จัดเวลาพูดคุยสั้น ๆ ทุกวันในสัปดาห์แรก จากนั้นเป็นทุกสองสัปดาห์หรือตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ
- ส่งเสริมการสังเกตการณ์: ให้ผู้เข้าร่วมสังเกตการประชุมหรืองานที่เพื่อนร่วมงานรับผิดชอบ หากบทบาทแตกต่างกัน เพื่อนร่วมงานยังสามารถพาผู้เข้าร่วมเดินผ่านวันทำงานทั่วไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทดำเนินงานอย่างไร
- การรวมตัวทางสังคม: เพื่อนควรเชิญชวนให้พวกเขาร่วมในการสนทนาเป็นกลุ่ม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ทานอาหารคนเดียว ยกเว้นว่าพวกเขาต้องการ
- การให้คำปรึกษา (หากมี): หากทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ช่วยพนักงานในการตั้งเป้าหมายทางอาชีพ ให้ข้อเสนอแนะตั้งแต่เนิ่นๆ และเชื่อมโยงพวกเขากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญนอกเหนือจากทีมของพวกเขา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Netflix เป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ Cecili Reid ซึ่งเข้าร่วม Netflix ในตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ได้แบ่งปันกระบวนการปฐมนิเทศของเขาที่บริษัทในโพสต์ส่วนตัวบน Medium:
"เมื่อฉันเปิดอีเมลในวันแรก ฉันได้รับแผนการปฐมนิเทศจากเพื่อนที่ช่วยปฐมนิเทศของฉัน เพื่อนที่ช่วยปฐมนิเทศคือบุคคลที่ทุ่มเทในทีมของฉันที่คอยแนะนำพนักงานใหม่เกี่ยวกับวิธีการทำงานเมื่อพวกเขาเริ่มงาน แผนการปฐมนิเทศนี้ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของฉันและฉันโดยเฉพาะ ประกอบด้วยเอกสารที่ฉันควรอ่านหรือสิ่งที่จำเป็นที่ฉันควรทำเพื่อเตรียมข้อมูลประจำตัวและสภาพแวดล้อมของฉันให้พร้อม หรือคำแนะนำเพื่อให้การปฐมนิเทศของฉันราบรื่นยิ่งขึ้น" ฉันได้ทำงานตามแผนในเวลาส่วนตัวของฉันเอง ระหว่างการประชุมทีมหรือการอบรมพนักงานใหม่ และได้พบกับเพื่อนที่ช่วยแนะนำการเข้าทำงานใหม่ทุกวัน เพื่อนและแผนการของฉันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ฉันตัดสินใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องให้ความสำคัญจริง ๆ ในการเข้าทำงานใหม่ของฉัน"
🎯 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: ปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการเตรียมระบบเพื่อนคู่หูและชุดต้อนรับล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุสิ่งที่น่าทึ่งได้
แต่เพื่อนไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์ก็ได้ 😉 คุณยังสามารถตั้งค่าตัวแทนตอบอัตโนมัติ (Autopilot) สำหรับ พนักงานใหม่ได้ ซึ่งสามารถกำหนดค่าเฉพาะเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นงาน
5. แบ่งปันแผนงาน 30-60-90 วัน
แผนงาน 30-60-90 วันเป็นเอกสารที่แบ่งการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ออกเป็นสามระยะ ได้แก่ 30 วันแรก 60 วันถัดไป และ 90 วันสุดท้าย
แผนนี้จัดทำโดยผู้จัดการฝ่ายสรรหา และช่วยในเรื่อง:
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอน
- กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้เพื่อติดตามความก้าวหน้า
- ปรับความพยายามของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและบริษัท
|ไทม์ไลน์
|จุดโฟกัส
|เป้าหมาย
|วันที่ 1-30
|เรียนรู้และสังเกต
|– ฝึกอบรมโมดูลและหลักสูตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เสร็จสิ้น – อ่านและยอมรับนโยบายของบริษัท – ตั้งค่าบัญชี เครื่องมือ และการเริ่มต้นใช้งานระบบ – กำหนดเวลาการประชุม 1:1 กับผู้จัดการและเพื่อนร่วมทีม – เข้าร่วมการโทรของทีมและบันทึกกระบวนการสำคัญ – ทำงานที่มีความเสี่ยงต่ำให้เสร็จสิ้น (เช่น อัปเดตเอกสารภายใน ส่งอีเมลติดตามผล)
|วันที่ 31-60
|เริ่มมีส่วนร่วม
|– สามารถจัดการงานพื้นฐานหรือการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างอิสระ – รับผิดชอบโครงการขนาดเล็กหรือส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ – ทำ KPI ให้ได้ 50–70% ของเป้าหมาย (เช่น จำนวนตั๋วสนับสนุนที่แก้ไขแล้ว) – เข้าร่วมการประชุมทีมพร้อมให้ข้อมูลหรืออัปเดต
|วันที่ 61-90
|รับผิดชอบ
|– จัดการโครงการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น– บรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพ 100%– บันทึกและแบ่งปันความรู้หรือการปรับปรุงกับทีม– นำการประชุม, การนำเสนอ, หรือการฝึกอบรมภายใน
ในการสร้างแผนนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ และจุดสำคัญในแต่ละขั้นตอน แผนนี้เชื่อมโยงการวางแผนกับการดำเนินการ—มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะโดยใช้ฟิลด์ 'ผู้รับผิดชอบ' ที่กำหนดเอง และจัดหมวดหมู่แต่ละงานตามไทม์ไลน์โดยใช้ 'ขั้นตอนการเริ่มต้น'
เทมเพลตนี้มีมุมมองคณะกรรมการ ซึ่งจะเปลี่ยนงานการปฐมนิเทศทั้งหมดให้กลายเป็นกระบวนการทำงานแบบคัมบัง
เก็บเอกสารการลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน มุมมองเอกสารอ้างอิง เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย มีเอกสารตัวอย่าง เช่น สัญญา, ลิงก์ที่เป็นประโยชน์, วันหยุดของบริษัท, เป็นต้น เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ และคุณสามารถเพิ่มเอกสารเพิ่มเติมได้ เช่น เอกสารการฝึกอบรม และนโยบายของบริษัท ตามความต้องการ
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบตารางเวลาปฐมนิเทศพนักงานฟรี
6. จัดเตรียมอาหารกลางวันหรือกาแฟต้อนรับ
วางแผนรับประทานอาหารกลางวันหรือดื่มกาแฟกับทีมในวันแรกที่พนักงานใหม่เริ่มงาน หรือในวันศุกร์แรกที่ร้านอาหารโปรดในท้องถิ่น นอกจากนี้ ให้จ่ายค่าอาหารให้พนักงานใหม่หรือใช้วิธีจ่ายเองตามวัฒนธรรมการทำงานของคุณ
🍕 เคล็ดลับเพื่อให้ง่ายและสนุกสนาน:
- บล็อกเวลาในปฏิทินของทุกคนในช่วงสัปดาห์แรกของการจ้างงานใหม่
- เลือกสถานที่ที่คนสามารถพูดคุยกันได้ (หลีกเลี่ยงที่ที่เสียงดังเกินไปหรือแออัด) ถ้าคุณรู้ความชอบด้านอาหารของพวกเขา ให้คำนึงถึงด้วย
- ออกไปข้างนอกไม่ได้หรือ? สั่งพิซซ่าหรือนำอาหารกลางวันมาที่ออฟฟิศก็ได้
- หากการรับประทานอาหารกลางวันไม่เป็นไปได้ ให้หยิบขนมอบและกาแฟ แล้วมารวมตัวกันในห้องรับรองหรือห้องประชุมเพื่อสนทนาอย่างไม่เป็นทางการเป็นเวลา 30 นาที
- สำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล จัดการสนทนาเสมือนจริงผ่าน Zoom หรือ Teams ทุกคนนำเครื่องดื่มมาและเข้าร่วมการสนทนา หากส่งกล่องขนมหรือบัตรของขวัญ Uber Eats ให้พวกเขา จะได้รับคะแนนพิเศษ
7. เพิ่มพวกเขาไปยังพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับการปฐมนิเทศ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดพื้นที่ทำงานสำหรับการปฐมนิเทศแบบรวมศูนย์ ซึ่งประกอบด้วย:
การเริ่มงานใหม่ก็สับสนพออยู่แล้ว อย่าให้พนักงานใหม่ต้องค้นหาข้อมูลการปฐมนิเทศพนักงานจากอีเมลและโฟลเดอร์ Google Drive ที่กระจัดกระจายเพื่อให้สามารถเริ่มต้นงานได้
- เอกสารสำคัญ: สร้างและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น คู่มือพนักงาน, คู่มือการฝึกอบรม, คำแนะนำการตั้งค่า IT, ภาพรวมโครงการ, นโยบายของบริษัท, คำถามที่พบบ่อย, และคำศัพท์หรือตัวย่อที่ใช้ภายในองค์กร
- งานฝึกอบรม: มอบหมายโมดูลการฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเรียนรู้ออนไลน์ตามบทบาท หรือเซสชันด้านความปลอดภัย เป็นงานแต่ละรายการ พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนและกำหนดวันส่ง
- รายการตรวจสอบสำหรับพนักงานใหม่: เพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับสิ่งจำเป็น เช่น การกรอกแบบฟอร์ม HR การตั้งค่าการโอนเงินโดยตรง การอบรมด้านความปลอดภัย หรือการพบปะกับ CEO พนักงานใหม่สามารถติ๊กเครื่องหมายถูกในแต่ละรายการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
- ปฏิทิน: ไฮไลท์วันที่สำคัญ เช่น การปฐมนิเทศ, กำหนดเส้นตายการฝึกอบรม, งานเลี้ยงต้อนรับ, และการตรวจสอบความคืบหน้า 30-60-90 วัน นอกจากนี้ ให้เพิ่มกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การประชุมปฐมนิเทศรายสัปดาห์ หรือการพบปะสังสรรค์รายเดือน
นี่คือวิธีที่เราทำที่ Clickup:
ในฐานะผู้นำด้านวิศวกรรมที่ ClickUp หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเผชิญคือการทำให้กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เร็วขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น และมีคุณค่ามากขึ้น (ทั้งสำหรับผู้จัดการและพนักงานใหม่) ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การปฐมนิเทศวิศวกรใหม่เป็นกระบวนการที่ช้าและมักไม่มีประสิทธิภาพ แต่ ClickUp AI ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ไปอย่างสิ้นเชิง นี่คือวิธีที่เราได้ปฏิวัติกระบวนการปฐมนิเทศที่ ClickUp:
1. 𝗔𝗴𝗴𝗿𝗲𝗴𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗞𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗢𝗻𝗲 𝗣𝗹𝗮𝗰𝗲: ClickUp AI รวบรวมเอกสารการปฐมนิเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การสนทนา และการทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่มีทุกสิ่งที่จำเป็นอยู่ในมือ
𝟮. 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗤&𝗔 𝗳𝗼𝗿 𝗥𝗲𝗮𝗹-𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: แทนที่จะต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารที่ล้าสมัย วิศวกรใหม่สามารถตั้งคำถามภายใน ClickUp และได้รับคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเข้าใจบริบทได้ทันที
𝟯. 𝗖𝗼𝗱𝗲𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: AI ให้สรุปส่วนประกอบสำคัญของโค้ดและภาพรวมของสถาปัตยกรรม ช่วยลดเวลาที่วิศวกรต้องใช้ในการทำความเข้าใจโครงสร้างของฐานโค้ด
1. 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝘁𝗵𝘀: ด้วย ClickUp AI เราสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับให้เหมาะสมกับบทบาทของแต่ละวิศวกร ช่วยให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
❗️พร้อมที่จะละทิ้งความวุ่นวายของการเริ่มต้นใช้งานด้วยแอปนับล้านที่แตกต่างกันหรือไม่?
ด้วยClickUp Brain MAX คุณสามารถต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีมได้อย่างมืออาชีพ—ทั้งหมดนี้จากแอปเดสก์ท็อปทรงพลังเพียงแอปเดียว ไม่ต้องส่งพวกเขาไปตามหาข้อมูลในโฟลเดอร์ไม่รู้จบ กระทู้ Slack หรือเอกสารที่กระจัดกระจายอีกต่อไป
Brain MAX รวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน: เอกสารการฝึกอบรม, การสนทนาของทีม, ข้อมูลโครงการ, และรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานอยู่เพียงคำสั่งเสียงหรือการค้นหาอย่างรวดเร็วเท่านั้น พนักงานใหม่สามารถถามคำถามออกมาดัง ๆ, ได้รับคำตอบทันที, และยังสามารถสร้างรายงานการเริ่มต้นใช้งานของตัวเองได้—ไม่มีปัญหาทางเทคโนโลยี, ไม่มีความสับสน
นี่คือการปฐมนิเทศที่ฉลาดกว่า เร็วกว่า และมีความเป็นมนุษย์มากกว่าเดิม มอบความมั่นใจให้เพื่อนร่วมทีมใหม่ของคุณเริ่มต้นงานได้ทันที พร้อมเสริมศักยภาพให้บริษัทของคุณโดดเด่นเหนือใครด้วย Brain MAX—เครื่องมือเดียวที่คุณต้องการ เพื่อทำให้การปฐมนิเทศราบรื่นและน่าประทับใจอย่างแท้จริง
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทีมต้อนรับของเราใช้ ClickUp อย่างไร
20+ ข้อความต้อนรับสำหรับพนักงานใหม่
ข้อความต้อนรับที่สมบูรณ์แบบช่วยบรรเทาความกังวลในวันแรกกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเตือนพนักงานใหม่ว่าพวกเขาตัดสินใจถูกต้องแล้ว เพื่อช่วยคุณ เราได้รวบรวมตัวอย่างข้อความ 'ยินดีต้อนรับสู่ทีม' ที่คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับน้ำเสียงและรายละเอียดของบริษัทคุณได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือ? ข้อความเหล่านี้สามารถส่งได้หลายช่องทาง—ใส่ในแชท ส่งทางอีเมล เขียนบนบัตรต้อนรับ หรือพูดต่อหน้า
เป็นกันเองและสบายๆ
1. สวัสดี [ชื่อ]! ยินดีต้อนรับสู่ทีม! 🎉 พวกเราตื่นเต้นมากที่มีคุณมาร่วมทีม แจ้งให้เราทราบได้เลยหากคุณต้องการ อะไรก็ตาม ในการปรับตัวเข้ากับที่นี่ พวกเราทุกคนเคยเป็น 'คนใหม่' มาแล้ว ดังนั้นเราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ อดใจรอไม่ไหวที่จะได้เริ่มทำงานกับคุณ!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจ คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อเขียนข้อความต้อนรับที่ดีได้ Brain คือผู้ช่วยเขียน AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp ซึ่งสามารถผสานการทำงานได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ยินดีต้อนรับสู่ทีม, [ชื่อ]! ฉันตื่นเต้นมากที่คุณมาร่วมงานกับเรา เรามีธรรมเนียมในการออกไปซื้อเครื่องดื่มในวันแรก ดังนั้นแวะมาที่โต๊ะของฉันประมาณ 10 โมงเช้า แล้วเราจะเลี้ยงเครื่องดื่มที่คุณชอบ ฉลองการผจญภัยใหม่ของคุณกับ [บริษัท]! ☕️
3. สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อ], นี่คือวันแรกของคุณ! 😁 ยินดีต้อนรับสู่ [บริษัท]. เราตื่นเต้นที่จะได้เห็นทักษะที่ไม่เหมือนใครของคุณในการทำงาน และหวังว่าคุณจะชอบที่นี่. โต๊ะทำงานของคุณพร้อมแล้ว และเรายังเตรียมเซอร์ไพรส์เล็ก ๆ ไว้ให้คุณด้วย. ขอให้สนุก และอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากต้องการอะไรก็ตาม!
4. "วู้ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
5. "งานใหม่ โต๊ะใหม่ เพื่อนร่วมทีมใหม่ และคำต้อนรับมากมาย! [ชื่อ] เราตื่นเต้นมากที่คุณมาร่วมทีมกับเรา เราได้ยินเรื่องดีๆ เกี่ยวกับคุณมากมาย และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่คุณเลือกนำความสามารถของคุณมาสู่ [บริษัท] เข้ามาเรียนรู้ ถามคำถาม และมาทำงานที่ยอดเยี่ยมด้วยกันเถอะ ยินดีต้อนรับ!"
6. "สวัสดีและยินดีต้อนรับ [ชื่อ]! ฉันอยากจะกล่าวด้วยตัวเองว่าฉันดีใจมากที่คุณเข้าร่วมทีมของเรา ฉันจำวันแรกของฉันที่นี่ได้และจำได้ว่ามีคำย่อมากมายที่ฉันไม่เข้าใจ—ไม่ต้องกังวล คุณจะเข้าใจมันในไม่ช้า 😅 ถ้าคุณต้องการคำแปลหรืออะไรก็ตาม ฉันอยู่ที่นี่ ยินดีต้อนรับสู่ทีม!"
7. "ยินดีต้อนรับ [ชื่อ] เราได้นับวันรอคอยที่จะได้คุณมาร่วมงานกับเรา! บทบาทของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่มีคนที่มีคุณภาพอย่างคุณมาร่วมทีม แต่ก่อนอื่น: หายใจลึกๆ เพลิดเพลินกับกระบวนการเริ่มต้น และสนุกกับการทำความรู้จักกับทุกคน พวกเราทุกคนต่างกระตือรือร้นที่จะได้รู้จักคุณ!"
🌸 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: ใช้ข้อความที่เขียนอย่างดีและมีน้ำเสียงที่เป็นบวกเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการเริ่มต้นของพนักงานใหม่—เป็นความพยายามเล็กๆ ที่สร้างความแตกต่างอย่างมาก
อบอุ่นและเป็นมืออาชีพ
9. ยินดีต้อนรับสู่ [บริษัท], [ชื่อ]! เราตื่นเต้นมากที่คุณมาร่วมงานกับเราในตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] ใหม่ของคุณ ทักษะและมุมมองของคุณจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่า และเราตั้งตารอที่จะได้เห็นคุณประสบความสำเร็จในบทบาทของคุณ
10. สวัสดี [ชื่อ] และยินดีต้อนรับสู่ทีม! การเริ่มต้นตำแหน่งใหม่อาจรู้สึกหนักใจ แต่เราพร้อมให้การสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอน อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา—เรายินดีที่คุณมาอยู่ที่นี่
11. เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณ [ชื่อ] เข้าร่วมกับเรา คุณจะได้พบกับทีมงานที่มีพลังในสัปดาห์นี้และเริ่มต้นการเดินทางในการเข้าร่วมองค์กรของเรา เราเชื่อมั่นว่าคุณจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่า
ยินดีต้อนรับ, [ชื่อ]! คุณได้เข้าร่วมทีมที่ให้คุณค่ากับการร่วมมือ, การเติบโต, และการสื่อสารที่เปิดกว้าง. เราตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับคุณ และตั้งตารอที่จะได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมไปด้วยกัน.
13. ยินดีต้อนรับสู่ทีม [ชื่อ] เรามีเส้นทางที่ยาวไกลและเต็มไปด้วยความสำเร็จรออยู่ข้างหน้า และเรารู้สึกยินดีที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ อย่าลังเลที่จะถามคำถาม แบ่งปันไอเดียใหม่ๆ และปรับตัวตามจังหวะของคุณเอง
14. ยินดีต้อนรับคุณ [Name]! พวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้คุณมาร่วมทีม และตั้งตารอที่จะได้เห็นแนวคิดใหม่ ๆ และการมีส่วนร่วมของคุณช่วยสร้างอนาคตให้กับทีมของเรา
ยินดีต้อนรับสู่ทีม, [ชื่อ]! การมาถึงของคุณเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่สำหรับคุณและทีมของเรา. เราตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้จากมุมมองใหม่ของคุณและร่วมมือกันเพื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต. มาทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมไปด้วยกันเถอะ.
🌸 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: กรุณาโพสต์ข้อความขอบคุณในกลุ่มแชททีมหรือจดหมายข่าว เพื่อส่งความปรารถนาดีและเน้นย้ำว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นทั้งสำหรับบริษัทและพนักงานใหม่เช่นกัน
ข้อความทั่วทั้งทีม
16. ยินดีต้อนรับ [ชื่อ] สู่ [บริษัท]! 👏 [ชื่อ] เข้าร่วมในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] และนำประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในด้าน [ด้านที่เฉพาะเจาะจง] มาด้วย ข้อเท็จจริงสนุก: [เขา/เธอ/พวกเขา] ชอบ [งานอดิเรก]! มาทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนอยู่บ้านกันเถอะ
17. ขอต้อนรับ [ชื่อ] อย่างอบอุ่น! พวกเขาเพิ่งเข้าร่วมกับ [บริษัท] แต่มีประสบการณ์อันมีค่าในด้าน [อุตสาหกรรม/เครื่องมือ/บทบาท] หากมีโอกาส อย่าลืมแบ่งปันเคล็ดลับการปรับตัวหรือประเพณีของทีมที่คุณชื่นชอบ—พวกเขาจะซาบซึ้งในความช่วยเหลืออย่างแน่นอน
18. ทีม, พบกับ [ชื่อ]! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป [ชื่อ] จะมาร่วมงานในตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] พร้อมประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในด้าน [สาขาหรือโครงการ] อย่าลืมทักทายและช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับทีมด้วยนะ!
19. ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับ [ชื่อ] เข้าสู่ทีมของเรา! 🎉 [เขา/เธอ/พวกเขา] ประจำอยู่ที่ [สถานที่] และจะทำงานใน [โครงการหรือทีม] หากมีอะไรสอบถาม ทักทาย หรือเชิญพูดคุยสั้นๆ ได้เลยนะคะ/ครับ!
20. ยินดีต้อนรับ [ชื่อ]! พวกเขาจะเข้าร่วมกับเราในวันนี้ในตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] ใหม่ และจะเข้าร่วมประชุมบางรายการในสัปดาห์นี้ หากคุณเห็นพวกเขาแวะเข้ามา อย่าลืมโบกมือและทักทายสั้นๆ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับพวกเขาเข้าร่วมทีม!
21. พบกับ [ชื่อ] [ตำแหน่งงาน] คนใหม่ของเรา ซึ่งจะเข้าร่วมกับเราในสัปดาห์นี้! วันแรกๆ ของพวกเขาจะเป็นการเรียนรู้งาน ดังนั้นหากคุณเห็นพวกเขาอยู่แถวๆ นี้ กรุณาแนะนำตัวสั้นๆ หรือตอบคำถามที่พวกเขาอาจมี ขอให้เราช่วยกันต้อนรับและทำให้การเริ่มต้นของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นกันเอง
🌸 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสำนักงานต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยความกระตือรือร้นเช่นเดียวกัน การส่งข้อความกลุ่ม การประชุมแนะนำตัวสั้นๆ หรือการจัดอาหารกลางวันร่วมกันในทีม จะช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกมีคุณค่าตั้งแต่แรกเริ่ม
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ClickUp สามารถทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างไร?
แพลตฟอร์ม HRสมัยใหม่มีฟีเจอร์การปฐมนิเทศในตัว เช่น รายการตรวจสอบ แบบฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และโมดูลการฝึกอบรม แต่ฟีเจอร์เหล่านี้อาจดูเทอะทะ ยากต่อการปรับแต่ง และไม่เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว
ClickUpช่วยให้คุณสร้างพื้นที่และกระบวนการทำงานสำหรับการปฐมนิเทศที่ชัดเจน ง่ายต่อการจัดการ และพร้อมใช้งานทุกครั้งที่คุณต้อนรับสมาชิกใหม่ ประโยชน์มีสองประการ: พนักงานใหม่จะรู้ทันทีว่าต้องเริ่มต้นที่ไหนและทำอะไร และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถทำงานเอกสาร ตารางการฝึกอบรม และอีเมลต้อนรับได้โดยอัตโนมัติ ทำให้พนักงานใหม่สามารถเริ่มงานได้ทันทีโดยมีความยุ่งยากน้อยลง
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการปฐมนิเทศที่มีโครงสร้าง คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่สามารถทำซ้ำได้—เมื่อคุณตั้งค่าสำหรับพนักงานใหม่คนหนึ่งแล้ว คุณสามารถใช้กับพนักงานใหม่คนต่อไปได้ และต่อไปเรื่อยๆ
นี่คือวิธีการทำงาน:
สร้างระบบเก็บข้อมูลกลาง
หลีกเลี่ยงการส่งไฟล์ PDF จำนวนมาก (ผ่านทางอีเมลหรือ Slack) และใช้ClickUp Docsเพื่อสร้าง จัดเก็บ และจัดการทรัพยากรการปฐมนิเทศที่เกี่ยวข้อง—เข้าถึงได้ง่ายในที่เดียว
ตัวอย่างเช่น ควรจัดทำ 'คู่มือการปฐมนิเทศพนักงานใหม่' ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลแนะนำบริษัท ค่านิยมหลัก สรุปนโยบายสำคัญ ลิงก์ไปยังเอกสารนโยบายฉบับเต็ม และอื่น ๆ หรือจัดทำ 'เอกสารคำถามที่พบบ่อยสำหรับพนักงานใหม่' เพื่อรวบรวมคำตอบสำหรับคำถามที่มักเกิดขึ้น
คุณยังสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อช่วยเหลือพนักงานใหม่ได้โดยตรงในเอกสาร ตัวอย่างเช่น หากพวกเขามีคำถามเกี่ยวกับการเข้าถึง VPN ในเอกสาร 'คู่มือการตั้งค่า IT' พวกเขาสามารถแท็กผู้จัดการ IT และได้รับการตอบกลับในที่เดียวกัน
ไม่แน่ใจว่าจะใส่อะไรในเอกสารการปฐมนิเทศของคุณ? ClickUp Brain สามารถช่วยคุณเริ่มต้นได้ ตัวอย่างเช่น มันสามารถสร้าง รายการตรวจสอบวันแรก รายละเอียดครอบคลุมทุกสิ่งที่พนักงานใหม่ควรทำในวันแรก หรือถ้าคุณต้องการ คู่มือวัฒนธรรม ให้ AI ช่วยร่างส่วนต่างๆ เกี่ยวกับค่านิยมของบริษัท วิธีการตัดสินใจ และการแบ่งปันความคิดเห็น
ต้องการใช้ ClickUp Brain ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหม? ชมวิดีโอนี้เลย!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้แม่แบบคู่มือพนักงานเพื่อให้คุณมีโครงสร้างที่พร้อมใช้สำหรับส่วนสำคัญ เช่น ชั่วโมงการทำงาน นโยบายการลา มาตรฐานการสื่อสาร และความคาดหวังของทีม เพียงแค่ปรับแต่งรายละเอียดให้เหมาะกับบริษัทของคุณและแชร์ในพื้นที่ทำงานสำหรับการปฐมนิเทศ
มอบหมายงานปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว—มันเกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายไอที, ผู้จัดการฝ่ายที่รับสมัคร, เพื่อนร่วมงาน, และพนักงานใหม่
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถมอบหมายงานให้กับคนที่เหมาะสมและเพิ่มเพื่อนร่วมทีมหลายคนเข้ามาติดตามได้หากจำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มผู้ติดตามเพื่อให้พวกเขาสามารถสังเกตงานได้โดยไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงานเพื่อให้ทุกคนทำงานตามกำหนดเวลา
สำหรับงานที่มีหลายขั้นตอน คุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบภายในงานนั้นได้โดยตรง วิธีนี้จะช่วยให้พนักงานใหม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและกระชับ สามารถทำแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์และติ๊กเครื่องหมายได้ระหว่างกระบวนการปฐมนิเทศ
สมมติว่างานคือ 'ตั้งค่าการเข้าถึงอุปกรณ์และระบบ นี่คือรายการตรวจสอบ:
⚒️ เคล็ดลับด่วน: หากงานใดล่าช้า ให้ใช้ClickUp Remindersเพื่อส่งการเตือนสั้น ๆ ไปยังผู้รับผิดชอบ วิธีนี้คุณจะไม่ต้องติดอยู่กับการส่งติดตามงานหรือกังวลว่างานนั้นถูกมองข้ามไปหรือไม่
ติดตามความคืบหน้าของการเข้าร่วม
การติดตามข้อมูลอาจเป็นเรื่องยากเมื่อมีผู้คนหลายคนเข้าร่วมระบบพร้อมกัน.ClickUp Dashboardให้ภาพรวมแบบกว้างของโปรแกรมการเข้าร่วมระบบของคุณโดยการดึงข้อมูลจากงานของคุณ. คุณสามารถเห็น:
- ใครอยู่ในสัปดาห์ที่ 1, สัปดาห์ที่ 2 หรือการเช็คอิน 30-60-90
- งานใดที่ล่าช้า, เสร็จสิ้นแล้ว, หรือมีความเสี่ยง
- สิ่งที่ยังค้างอยู่จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายไอที, หรือผู้จัดการ
- ระยะเวลาการปฐมนิเทศเปรียบเทียบกันอย่างไรในแต่ละตำแหน่ง
📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการประเมินผลงานชั้นนำเพื่อส่งเสริมการเติบโตของพนักงาน
กำหนดการสื่อสารที่ราบรื่น
การเริ่มต้นทำงานโดยไม่มีตารางเวลาที่ชัดเจนนำไปสู่ความสับสนและความล่าช้าClickUp Calendarช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการจัดระเบียบกิจกรรมและกำหนดส่งงานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นทำงานทั้งหมดไว้ในมุมมองที่แชร์ร่วมกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงแผน เพียงแค่ลากและวางเพื่อจัดตารางใหม่ และ ClickUp จะอัปเดตทุกอย่างทันทีโดยไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเอง
นอกจากนี้ClickUp Chatยังเป็นพื้นที่ที่ทีมสามารถพูดคุยอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นภายในงานการปฐมนิเทศ เอกสาร และไทม์ไลน์ได้โดยตรง
คุณยังสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อตอบคำถามของพนักงาน เชื่อมโยงไปยังงานหรือเอกสารโดยตรง และแม้แต่เปลี่ยนข้อความ (เช่น "ช่วยนัดหมายการตรวจสอบ 30 วันของเจนได้ไหม?") ให้กลายเป็นงานใหม่ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และหากการสนทนาเริ่มยาวขึ้น คุณสามารถเริ่มการประชุมผ่าน Zoom ได้ทันทีจากเธรดเดียวกัน
📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญอาจสูญหายไปในเสียงรบกวนดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้เพียงคลิกเดียว!
อัตโนมัติและปรับแต่งด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป
ClickUpยังมีเทมเพลตสำหรับการเริ่มต้นใช้งานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUpจัดเตรียมขั้นตอนการทำงานในวันแรก สัปดาห์แรก และ 90 วันแรกของการปฐมนิเทศไว้อย่างครบถ้วน คุณจะได้รับมุมมองรายการที่เป็นโครงสร้างเพื่อติดตามงาน และมุมมองเอกสารสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันทรัพยากรการปฐมนิเทศ เช่น นโยบาย รายการตรวจสอบ และข้อความต้อนรับที่อบอุ่น
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสถานะงานแปดประเภท เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', 'ต้องการความช่วยเหลือ' และ 'พร้อมตรวจสอบ' สามารถติดตามได้อย่างง่ายดายว่าพนักงานใหม่ได้เริ่มการตั้งค่า IT แล้วหรือยัง, ติดขัดในการส่งแบบฟอร์ม HR หรือกำลังรอข้อเสนอแนะจากการฝึกอบรมที่เสร็จสิ้นแล้ว
และฟิลด์ที่กำหนดเอง 'สัปดาห์การเริ่มต้น' จะแจ้งให้คุณทราบว่าพวกเขาจำเป็นต้องทำภารกิจสัปดาห์ที่ 1 ในการตั้งค่าเครื่องมือให้เสร็จก่อนหรือไม่ ก่อนที่จะไปยังโมดูลการฝึกอบรมสัปดาห์ที่ 2
สร้างกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ที่สามารถทำซ้ำได้ ด้วย ClickUp
ประสบการณ์การเริ่มต้นที่ไม่เป็นระเบียบอาจทำให้พนักงานใหม่รู้สึกสับสนและไม่มีความผูกพันก่อนที่พวกเขาจะเริ่มงาน ClickUp ช่วยทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยการนำทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ
คุณสามารถแชร์เอกสารการปฐมนิเทศผ่าน Docs, มอบหมายความรับผิดชอบและตรวจสอบความคืบหน้าด้วย Tasks, สนทนาอย่างรวดเร็วกับสมาชิกทีมใน Chat และรักษาความสอดคล้องโดยใช้เทมเพลตการปฐมนิเทศที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Dashboards เพื่อดูภาพรวมแบบเรียลไทม์ว่างานปฐมนิเทศใดเสร็จสิ้นแล้ว อะไรที่ล่าช้า และใครอาจติดขัดในส่วนใด
ต้องการสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่สม่ำเสมอและเป็นระเบียบหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย! 🙌