วิธีสร้างแผน 30-60-90 วันสำหรับการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ของคุณต้องการเวลา—นานถึง12 เดือนในบางกรณี—เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานขององค์กรและพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เต็มที่ในบทบาทนั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จและมอบเป้าหมายที่ชัดเจนให้พวกเขาทำงานไปสู่เป้าหมายนั้น
นี่คือจุดที่การสร้างแผน 30-60-90 วันมีความสำคัญ นี่คือแผนการปฐมนิเทศที่มีโครงสร้างสำหรับพนักงานใหม่ ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมไว้ในช่วงเวลา 30 วัน, 60 วัน, และ 90 วัน
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างแผนนี้และแนะนำพนักงานใหม่ในทุกขั้นตอนของการเริ่มต้นงานของพวกเขา
แผนงาน 30-60-90 วันคืออะไร?
แผนงาน 30-60-90 วัน คือสิ่งที่ชื่อเรียกนั้นบ่งบอกอย่างชัดเจน—เป็นเอกสารที่ระบุถึงเป้าหมายสำคัญ วัตถุประสงค์ที่สามารถดำเนินการได้ และลำดับความสำคัญในระดับสูงที่พนักงานใหม่จะต้องบรรลุภายใน 30, 60 และ 90 วันแรกของการทำงาน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาของพนักงานใหม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนนี้
แผน 30-60-90 วันทำอะไรบ้าง:
- เน้นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงในช่วงสามเดือนแรกของการจ้างงานใหม่ โดยแบ่งเป็นเป้าหมายระยะ 30 วัน, 60 วัน และ 90 วัน
- ทำให้สิ่งที่พนักงานควรให้ความสำคัญง่ายขึ้น
- แสดงตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จที่จุด 30, 60 และ 90 วัน
- ช่วยให้พนักงานใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท
องค์ประกอบสำคัญของแผนงาน 30-60-90 วัน
แนวคิดหลักของแผน 30-60-90 วันที่ดีนั้นหมุนรอบ:
- การเปลี่ยนเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถบรรลุได้
- การตั้งเป้าหมายสูงสุดสำหรับ 90 วัน พร้อมขั้นตอนที่ต้องทำให้สำเร็จที่จุด 30 วัน และ 60 วัน
- การทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายสามารถบรรลุได้แต่ท้าทาย
- การได้รับการสนับสนุนจากพนักงานใหม่โดยการให้พวกเขาวางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผน
- การจัดแผนให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจบทบาทของตนในองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
ห้าส่วนของแผน 30-60-90 วันที่ดี
ก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีการสร้างแผน 30-60-90 วัน มาดูก่อนว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แผน 30-60-90 วันยอดเยี่ยม? อย่างแรกเลย มันต้องชี้แจงความคาดหวังขององค์กรจากพนักงานใหม่ทันที
แผน 30-60-90 วันที่ยอดเยี่ยมประกอบด้วยองค์ประกอบระดับสูงห้าประการ:
- เป้าหมาย: ระบุวัตถุประสงค์ ภารกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจนของบริษัทในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้; จัดหมวดหมู่เป้าหมายของพนักงานใหม่เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ เป้าหมายทางอาชีพ เป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน และเป้าหมายส่วนตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- จุดมุ่งเน้น: ระบุสิ่งที่พนักงานใหม่ต้องให้ความสำคัญในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและทำงานไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- ลำดับความสำคัญ: ระบุงานและโครงการที่สำคัญซึ่งพนักงานใหม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในแต่ละช่วงเวลา 30 วัน เพื่อบริหารจัดการเวลาและความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ: กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อวัดความสำเร็จของพนักงานใหม่ ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความสำเร็จเป็นอย่างไร และช่วยให้พวกเขาติดตามความก้าวหน้า
- ความยืดหยุ่น: ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับเป้าหมายและลำดับความสำคัญของตนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัท
ผสานเป้าหมาย SMART เข้ากับแผน 30-60-90 วันของคุณ
เพื่อให้แผน 30-60-90 วันของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ ให้ลองเขียนเป้าหมายแบบ SMART แผน 30-60-90 วันของคุณควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ สมจริง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน:
- เฉพาะเจาะจง: กำหนดอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไรในแต่ละช่วงเวลา 30, 60 และ 90 วัน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือเช่น 'ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ' ให้ตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเช่น 'ลดระยะเวลาของโครงการลง 10%'
- วัดผลได้: รวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ เช่น ระยะเวลาการเสร็จสิ้นโครงการ การประหยัดต้นทุน คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
- สามารถบรรลุได้: กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและสมจริง ตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าลดระยะเวลาโครงการลง 50% ภายใน 30 วันอาจไม่สามารถบรรลุได้ แต่การลดลง 10% อาจเป็นเป้าหมายที่สมจริง
- เกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทและโครงการ
- มีกรอบเวลา: กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับการบรรลุแต่ละเป้าหมายเพื่อให้มีสมาธิและติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา
วิธีเขียนแผนงาน 30-60-90 วันใน 5 ขั้นตอนง่ายๆ
การสร้างแผน 30-60-90 วันเป็นเรื่องง่ายตราบใดที่คุณทำตามขั้นตอนทั้งห้านี้:
ขั้นตอนที่ 1: เขียนพันธกิจของบริษัท
พันธกิจของบริษัทคือรากฐานสำคัญของแผนงาน 30-60-90 วันของคุณ ดังนั้น ให้ระบุเป้าหมายและจุดสำคัญของบริษัทเพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจบทบาทของตนในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: คิดค้นไอเดียเกี่ยวกับเป้าหมายใน 30 วันแรก
เขียนสิ่งที่คุณต้องการให้บุคคลนั้นบรรลุผลใน 30 วันแรก. กฎทั่วไป:
- จำกัดจำนวนเป้าหมายไว้ที่สามถึงห้า
- เขียนตัวชี้วัดหลักสำหรับทุกเป้าหมายที่วางแผนไว้เพื่อวัดผลได้อย่างแม่นยำ
ขั้นตอนที่ 3: สร้างเป้าหมายสำหรับ 60 วันแรกและ 90 วันถัดไป
กำหนดเป้าหมายสำหรับ 60 และ 90 วันแรก เช่นเดียวกับที่คุณได้กำหนดเป้าหมายสำหรับ 30 วันแรกไว้แล้ว โปรดจำกฎเดียวกันกับที่ได้กล่าวไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้
ขั้นตอนที่ 4: ไฮไลต์ทรัพยากรที่ถูกต้อง
แผนงาน 30-60-90 วันของคุณมีคุณค่าเพียงเท่าทรัพยากรเสริมที่คุณจัดหาให้เท่านั้น เช่น:
- ผู้ติดต่อหลัก, คือ, สมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับแง่มุมเฉพาะของแผน (ใครที่พนักงานใหม่ควรติดต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือสำหรับคำถามที่อาจมี)
- เอกสารการฝึกอบรม (รายการของบทเรียน, ลิงก์เว็บนาร์, เอกสาร, และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าทำงานใหม่ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทของตน)
- เครื่องมือและระบบภายใน (คำแนะนำในการเข้าถึงเครื่องมือที่มีอยู่ซึ่งองค์กรใช้)
- แหล่งข้อมูลภายนอก (สิ่งพิมพ์ในอุตสาหกรรม, ฟอรัมออนไลน์, องค์กรวิชาชีพ, เป็นต้น เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่มีคุณค่า)
ขั้นตอนที่ 5: ติดตามความคืบหน้าที่กำลังเกิดขึ้น
ช่วงสุดท้ายคือการประเมินความก้าวหน้าของแผน:
- พนักงานใหม่กำลังบรรลุเป้าหมายหรือไม่?
- พวกเขาใช้ทรัพยากรที่คุณระบุไว้หรือไม่
- พวกเขากำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่?
- พวกเขาเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่?
หากทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นงานที่มากเกินไป ให้ใช้เทมเพลต 30-60-90 วันของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นการปฐมนิเทศของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว:
เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่ของคุณ:
- ปรับตัวได้ดีในช่วงสามเดือนแรก โดยมีเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายทางธุรกิจที่วางแผนไว้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ดำเนินการตามภารกิจการรับเข้าทำงานที่จำเป็น โดยมีการทบทวนพฤติกรรม ทักษะ และสมรรถนะอย่างสม่ำเสมอ
- อัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยอย่างรวดเร็ว
- บันทึกความคืบหน้าและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการตั้งแต่วันแรก
เราได้ดูวิธีการสร้างแผน 30-60-90 วันแล้ว ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจว่าผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถใช้แผน 30-60-90 วันเพื่อปรับปรุงการจัดการเวลา การรักษาพนักงาน และกระบวนการสรรหาได้อย่างไร
การปรับปรุงการจัดการเวลาด้วยแผน 30-60-90 วัน
แผน 30-60-90 วันของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม มีเทคนิคบางประการที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาได้:
- จัดลำดับความสำคัญ: พิจารณาสิ่งที่คุณต้องการให้พนักงานใหม่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ใช้ธงสีต่างๆ ในงานสำคัญเพื่อให้พวกเขารู้ถึงความสำคัญของแต่ละงาน
- การสะท้อนตนเอง: รวมเวลาสำหรับการสะท้อนตนเองไว้ในแผน
- การพัฒนาเชิงกลยุทธ์: แบ่งเป้าหมายออกเป็นสามส่วน—เดือนแรก, เดือนที่สอง, และเดือนที่สาม โดยให้เป้าหมายมีความยากเพิ่มขึ้น
- การเรียนรู้: เพิ่มเวลาสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพและการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ติดตามงานประจำเดือนของคุณและจัดการเวลาอย่างมืออาชีพด้วยมุมมองปฏิทิน ClickUpซึ่งสามารถซิงค์กับ Google Calendar ของคุณได้:
การจัดการการรักษาพนักงานโดยใช้แผน 30-60-90 วัน
แผน 30-60-90 วันช่วยให้คุณสามารถสร้างความประทับใจเชิงบวกที่ยั่งยืนในใจของพนักงาน:
- เสียงของพนักงาน: เมื่อพนักงานใหม่ทำงานครบ 30 วัน ให้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การปรับตัวเข้ากับองค์กรของพวกเขา วิธีนี้จะทำให้พวกเขารู้สึกว่าเสียงของพวกเขามีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม
- เนื้อหาตามความต้องการ: เปิดตัวเนื้อหาตามความต้องการที่เน้นวัฒนธรรม ค่านิยม และพันธกิจของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับพนักงาน
- ความชัดเจน: การเน้นย้ำบทบาทของพนักงานในองค์กรใหม่ในช่วง 90 วันแรกเป็นการวางรากฐานสำหรับประสบการณ์การทำงานที่มีความสุขมากขึ้น ร่วมมือกับพนักงานและสร้างแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและขับเคลื่อนด้วยคำแนะนำ
การใช้แผน 30-60-90 วันสำหรับการสรรหาบุคลากรอย่างชาญฉลาดและการสัมภาษณ์งาน
จากมุมมองของผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร แผนงาน 30-60-90 วันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหาและสัมภาษณ์ได้อย่างมาก นี่คือวิธีการ:
- ประเมินความสอดคล้องของเป้าหมาย: ผู้จัดการสามารถใช้แผนนี้เพื่อประเมินความเข้าใจของผู้สมัครเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และวิธีที่พวกเขาวางแผนจะปรับเป้าหมายของตนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในช่วง 30, 60, และ 90 วันแรก
- เข้าใจความสามารถในการปรับตัวของผู้สมัคร: ผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถสอบถามความคิดเห็นจากผู้สมัครเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาวางแผนจะปรับเปลี่ยนแนวทางของตนเองให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบเฉพาะของตำแหน่งงาน
- เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้สมัคร: ผู้จัดการสามารถใช้แผนนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่ผู้สมัครจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ (เช่น การฝึกอบรม, เครื่องมือ, และการสนับสนุนจากทีม) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประเมินทักษะการแก้ปัญหาของผู้สมัคร: ผู้จัดการสามารถนำเสนอสถานการณ์สมมติและความท้าทาย และถามผู้สมัครว่าพวกเขาจะปรับแนวทางของตนอย่างไรเพื่อเอาชนะอุปสรรคภายใน 90 วันแรก
ประโยชน์ของแผน 30-60-90 วัน
แผนงาน 30-60-90 วัน คือพิมพ์เขียวแห่งความสำเร็จ—เนื่องจากแผนนี้ระบุจุดสำคัญที่พนักงานใหม่ควรบรรลุในช่วงแรกของการทำงาน
มันเปรียบเทียบกับแผนเพิ่มผลผลิต—แผนที่ช่วยให้สมาชิกใหม่ในทีม:
- รู้ว่าคาดหวังอะไรจากพวกเขา
- จัดการปริมาณงานของพวกเขา
- มุ่งเน้นไปที่งานที่มีเป้าหมาย
- ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อความสำเร็จ
นี่คือประโยชน์หลักของแผน 30-60-90 วัน:
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แผนการรับเข้าทำงานเชิงกลยุทธ์มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน;61%ของพนักงานใหม่รู้สึกพร้อมที่จะรับบทบาทใหม่เมื่อพวกเขาได้รับการรับเข้าทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน
แผนการปฐมนิเทศให้แนวทางในการเริ่มต้นงานอย่างรวดเร็วสำหรับพนักงานใหม่ และให้การเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมได้เพียงคลิกเดียว ทีมงานเข้าใจสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก และวิธีการขอความช่วยเหลือหากติดขัดในขั้นตอนใดระหว่างกระบวนการปฐมนิเทศ:
เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจบทบาทของตนและได้รับความช่วยเหลือตามบริบท ให้ใช้แบบแผน 30-60-90 วัน
ความสามัคคีในทีมที่ดีขึ้น
ประสบการณ์การเริ่มต้นที่ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยการมีส่วนร่วมของทีม
ทีมควรพบปะและทำความรู้จักกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง รวมการโทรแบบตัวต่อตัวไว้ในกระบวนการปฐมนิเทศของคุณ และช่วยให้สมาชิกในทีมได้รู้จักเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โปรดจำไว้ว่า แนวคิดคือการเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญตั้งแต่เนิ่นๆ และสร้างบรรยากาศของการทำงานเป็นทีม ในระหว่างนี้ ผู้จัดการต้องชี้แจงเป้าหมายให้ชัดเจนและอธิบายเพิ่มเติมว่าเป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและเป้าหมายส่วนบุคคลอย่างไร
เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมของทีมและผลลัพธ์ที่ต้องการ ให้ใช้มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUpเพื่อแสดงงานทั้งหมดของทีมและความคืบหน้าของงานเหล่านั้นในภาพรวม:
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ประมาณ61%ของพนักงานต้องการที่จะอยู่ในองค์กรปัจจุบันเพื่อการพัฒนาและก้าวหน้าในอาชีพ:
แต่คุณไม่สามารถพัฒนาสิ่งที่คุณไม่ได้ประเมินได้ ใช่ไหม? นี่คือจุดที่แผน 30-60-90 วันช่วยเพิ่มการประเมินผลการปฏิบัติงานลงในปฏิทินของผู้จัดการ และทำให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่ได้รับการประเมินเป็นระยะ
การทบทวนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้การประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของพนักงานใหม่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยพวกเขาปรับปรุงทักษะ ทำงานได้ดีที่สุด และผสานเข้ากับองค์กรได้ดี
ข้อมูลบอกทุกอย่างแล้ว—'ครึ่งหนึ่งของพนักงานที่ได้รับการสนับสนุนด้านประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีความหมาย—มีระดับความมองโลกในแง่ดี ความมั่นใจ การมีส่วนร่วม และผลิตภาพที่สูงกว่าพนักงานอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ'
ผู้จัดการสามารถจัดการสนทนาประเมินผลการปฏิบัติงานกับพนักงานใหม่ได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวของClickUp
เทมเพลตเอกสารนี้ช่วยให้ผู้จัดการป้อนและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานใหม่ได้ ประกอบด้วยหน้าสำเร็จรูปสำหรับบทบาทของพนักงาน ความคาดหวัง และวาระการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างหน้าย่อยภายในแต่ละหน้าได้
การเตรียมความพร้อมให้พนักงานประสบความสำเร็จ
แผนงาน 30-60-90 วัน รายละเอียดเกี่ยวกับสามเดือนแรกของการทำงานของสมาชิกใหม่ในทีม โดยแนะนำพวกเขาเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท การทำงานเป็นทีม และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เป็นวิธีที่แน่นอนในการช่วยให้พนักงานใหม่ของคุณเข้าใจงานได้อย่างรวดเร็วในขณะที่พวกเขาทำสิ่งที่จำเป็นให้เสร็จตามเป้าหมาย 30-60-90 วันในแผนของพวกเขา
ช่วยให้ผู้มาใหม่เริ่มต้นได้ดีด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดได้: นโยบายบริษัท, แผนงานของทีม, แผนผังองค์กร, ฯลฯ ผู้จัดการและทีม HR สามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยClickUp Docs ที่สามารถแชร์ได้
เพื่อให้แผน 30-60-90 วันมีประโยชน์ ให้แปลงแผนของคุณเป็นงานสำหรับแต่ละช่วงเวลา 30 วัน
ใช้ClickUp Tasksเพื่อตั้งค่างานและงานย่อยพร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดของแต่ละงาน:
เมื่อกำหนดเส้นตายเรียบร้อยแล้ว ให้ทีมได้เลือกอย่างเต็มที่—เปิดโอกาสให้พวกเขาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ และกรองงานตามความสำคัญรวมถึงสถานะได้:
คุณยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นและเชื่อมโยงงานกับเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนตลอดเวลา:
สุดท้าย สร้างแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบพร้อมเป้าหมายของทีมและตัวชี้วัดความพยายามของทีมของคุณ และมองเห็นความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดาย:
แผนงาน 30-60-90 วันเป็นอย่างไรสำหรับบทบาทที่แตกต่างกัน
แผน 30-60-90 วัน เป็นแผนที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับผู้ที่นำไปใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
แต่ก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องนั้น มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเมื่อใดที่ควรจัดทำแผน 30-60-90 วัน:
- พนักงานใหม่: ผู้จัดการฝ่ายสรรหาควรจัดทำแผนเมื่อมีการรับพนักงานใหม่เพื่อช่วยให้ช่วงการปรับตัวเป็นไปอย่างราบรื่น
- พนักงานปัจจุบัน: ผู้จัดการทีมที่ต้องการเปิดตัวโครงการใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงบทบาทต้องใช้แผน 30-60-90 วันเพื่อเสนอเส้นทางที่ใช้งานได้สำหรับพนักงานปัจจุบัน
- ผู้สมัครงาน: ผู้สมัครที่มีศักยภาพสามารถใช้แผน 30-60-90 วันเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์และแสดงความมุ่งมั่นต่อผู้จัดการฝ่ายสรรหา
วิธีสร้างแผน 30-60-90 วันสำหรับผู้จัดการ
การใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดมากสำหรับผู้จัดการที่ต้องการนำความคิดของตนมาสู่ชีวิตตั้งแต่เริ่มต้น
เพื่อยกระดับทักษะการบริหารจัดการ ผู้จัดการต้องเสริมสร้างวินัยในสไตล์การทำงานของตนเองด้วยการสร้างแผนงาน 30-60-90 วัน ซึ่งอาจมีลักษณะดังนี้:
30 วัน
เป้าหมาย: เพื่อปรับปรุงทักษะการจัดการเวลาของทีมโดยใช้กระบวนการดำเนินการที่ได้รับการปรับปรุง:
- จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมเพื่อทำความเข้าใจบทบาท (และความท้าทาย) ของพวกเขา
- ระบุและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการหนึ่งอย่าง เช่น การจัดการเวลาให้ดีขึ้น
- ตั้งเป้าหมายระยะสั้นร่วมกับสมาชิกในทีมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม
- จัดตั้งจังหวะการสื่อสารที่สม่ำเสมอกับทีมเพื่อติดตามความคืบหน้า
60 วัน
เป้าหมาย: เพื่อประเมินความก้าวหน้าของทีมในการพัฒนาทักษะการบริหารเวลา
- ดำเนินการประชุมแบบตัวต่อตัวต่อไปเพื่อช่วยให้ทีมประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
- ใช้เครื่องมือติดตามเวลาเพื่อรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
- ประเมินผลลัพธ์ของการปรับปรุงของทีมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการบริหารเวลาของพวกเขา
- ประเมินผลลัพธ์ของเป้าหมายระยะสั้นที่ได้ระบุไว้ใน 30 วันแรก
- ปรับปรุงแผนการสื่อสารตามข้อมูลจากทีมและรายงานตรง
- ตั้งเป้าหมายระยะกลางที่ต่อยอดจากความสำเร็จในช่วง 30 วันแรก
90 วัน
เป้าหมาย: เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการในอนาคต พร้อมทั้งรักษาคุณภาพไว้:
- ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT และให้ข้อเสนอแนะโดยรวมแก่ทีม
- จัดการอบรมการบริหารเวลาเพื่อแก้ไขช่องว่างทักษะภายในทีม
- ประเมินความจำเป็นในการจัดประชุมใหม่โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของทีมตามความจำเป็น
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ในอนาคต
วิธีสร้างแผน 30-60-90 วันสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีเพื่อเร่งการทำงานของพวกเขาได้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพหรือคุณภาพ
การมีแผนงานที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับ 30-60-90 วัน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบเชิงบวก นี่คือตัวอย่างแผนงานเพื่อให้คุณใช้เป็นแนวทาง:
30 วัน
เพื่อระบุสามปัญหาหลักของลูกค้าและเสนอแนวทางแก้ไขในรุ่นผลิตภัณฑ์ถัดไป:
- สัมภาษณ์ลูกค้าปัจจุบันเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
- พบกับทีมวิศวกรรมเพื่อทำความเข้าใจด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและผลิตภัณฑ์คู่แข่งเพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง
- พัฒนาแผนเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าหรือปัญหาของสินค้าที่เกิดขึ้นในทันที
- สร้างเอกสารข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
60 วัน
เพื่อให้มีต้นแบบที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน:
- ร่วมมือกับทีมออกแบบเพื่อสร้างแบบร่างโครงสร้างสำหรับข้อเสนอการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการทดสอบผู้ใช้กับต้นแบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแนวทางแก้ไขที่เสนอ
- ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
90 วัน
เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เวอร์ชันอัปเดตอย่างประสบความสำเร็จและวัดการเพิ่มขึ้นของระดับความพึงพอใจของลูกค้า 15% ตามข้อมูลตอบกลับหลังการเปิดตัว:
- ดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมวิศวกรรม
- เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่อัปเดตแล้วและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุผลกระทบที่ต้องการ
- รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- เริ่มวางแผนสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปโดยอิงจากข้อเสนอแนะและการเรียนรู้จากการปรับปรุงในครั้งปัจจุบัน
วิธีสร้างแผน 30-60-90 วันสำหรับผู้บริหาร
ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงยังสามารถได้รับประโยชน์จากแผน 30-60-90 วัน
นี่คือตัวอย่างแผนที่คุณสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้น 20% และเพิ่มความสอดคล้องของทีมกับเป้าหมายของบริษัท:
30 วัน
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทำความเข้าใจความท้าทายและโอกาสในปัจจุบัน
- ระบุชัยชนะที่รวดเร็วเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะผู้นำ
- ดำเนินการกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ทีมสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- ใช้แบบแผนแผนการทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายระดับสูงและรายการการกระทำสำหรับ 90 วันแรก
60 วัน
- จัดตั้งและนำทีมข้ามสายงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่สำคัญ
- พัฒนาและดำเนินการริเริ่มการปรับปรุงกระบวนการ
- ดำเนินการประเมินทักษะของทีมและเริ่มโปรแกรมการฝึกอบรมที่มุ่งเน้น
- อัปเดตแบบแผนการทำงานด้วยข้อมูลความคืบหน้าที่สามารถวัดได้ และปรับเป้าหมายให้เหมาะสมสำหรับ 30 วันข้างหน้า
90 วัน
- นำเสนอแผนกลยุทธ์สำหรับปีงบประมาณถัดไปโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกในช่วง 60 วันแรก
- เปิดตัวโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่
- กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และตัวชี้วัดสำหรับความสำเร็จของทีม
- สร้างแผนการทำงานสำหรับไตรมาสถัดไป โดยระบุรายละเอียดงานและกำหนดเวลาให้ชัดเจน
วิธีสร้างแผน 30-60-90 วันสำหรับ ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายขายคุ้นเคยกับการใช้แอปติดตามเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาสอยู่แล้ว แผน 30-60-90 วันช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
นี่คือตัวอย่างที่ควรพิจารณา:
30 วัน
ผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่เข้าร่วมทีม เป้าหมายของพวกเขาในช่วง 30 วันแรกควรเกี่ยวข้องกับระยะการเรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการสำเร็จโมดูลการฝึกอบรม การติดตามการโทรขาย และการประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีม
ในช่วง 30 วันแรก พวกเขาจะมุ่งเน้นที่:
- การเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และกระบวนการขาย
- การประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลากหลายฝ่าย
- การเข้าใจพลวัตของทีม
- การสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในทีม
- ทำความคุ้นเคยกับบุคลิกภาพลูกค้าเป้าหมายและโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ
60 วัน
ภายในวันที่ 60 ผู้จัดการฝ่ายขายควรมี:
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขาย
- ดำเนินการเปลี่ยนแปลง เช่น การแนะนำเครื่องมือการขายใหม่และการปรับปรุงการนำเสนอการขาย
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ (S.M.A.R.T.) สำหรับ 30 วันข้างหน้า เช่น เพิ่มยอดขายในช่องทางขายให้เติบโตขึ้น 20% และปรับปรุงขวัญกำลังใจของทีมขายโดยการประเมินตัวชี้วัดการจัดการเวลาของพวกเขาภายในไตรมาสแรก
90 วัน
เมื่อครบ 90 วัน ผู้จัดการฝ่ายขายควรมี:
- ประสบความสำเร็จในการดำเนินแผนเพิ่มรายได้จากการขายขึ้น 15%
- พัฒนากลยุทธ์การขายระยะยาวตามผลการค้นพบและข้อมูลเชิงลึกจาก 90 วันแรก
- ใช้รูปแบบแผน 30-60-90 วันเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วิธีสร้างแผน 30-60-90 วันสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล
นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถใช้แผน 30, 60 หรือ 90 วันเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรของพวกเขา
นี่คือตัวอย่างเพื่อความสะดวกของคุณ:
30 วัน
- การฝึกอบรมอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการงาน
- เข้าร่วมการประชุมทีมเพื่อทำความเข้าใจโครงการปัจจุบันและมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปประยุกต์ใช้กับงาน
- ฝึกอบรมให้ครบถ้วนและมีส่วนร่วมในโครงการข้อมูลภายใน 30 วันแรก
60 วัน
- นำโครงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดเล็ก
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลให้เพิ่มขึ้น 10%
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- ทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์และนำเสนอผลการค้นพบต่อทีมภายในวันที่ 60
90 วัน
- นำกลยุทธ์การแสดงข้อมูลแบบใหม่มาใช้
- เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพขึ้น 20%
- ร่วมมือกับทีมไอทีเพื่อผสานเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ที่ราบรื่น
- พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องและติดตามเครื่องมือใหม่ๆ
- ดำเนินการกลยุทธ์และรวบรวมข้อเสนอแนะจากทีมภายในวันที่ 90
วิธีสร้างแผน 30-60-90 วันสำหรับผู้จัดการฝ่ายไอที
ผู้จัดการไอทีที่เพิ่งได้รับการจ้างงานใหม่จะต้องมีแผน 30-60-90 วันพร้อมใช้งานเพื่อให้ได้เปรียบในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่
นี่คือตัวอย่างเพื่อช่วยคุณสร้างหนึ่ง:
30 วัน
- ทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและเครื่องมือวางแผนโครงการของบริษัท
- มีส่วนร่วมกับทีมเพื่อทำความรู้จักกับพวกเขาและสไตล์การทำงานของพวกเขา
- ทบทวนแนวปฏิบัติและนโยบายที่ดีที่สุดด้านไอที
60 วัน
- ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อวางแผนและดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อลดเวลาหยุดทำงานลง 10%
- ดำเนินการปรับปรุงให้เสร็จสมบูรณ์และตรวจสอบความคืบหน้าภายในวันที่ 60
90 วัน
- พัฒนากลยุทธ์ด้านไอทีระยะยาว
- เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขึ้น 15%
- ร่วมมือกับแผนกอื่น ๆ เพื่อให้เป้าหมายด้านไอทีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ดำเนินการตามกลยุทธ์และรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในวันที่ 90
วิธีสร้างแผนงาน 30-60-90 วันสำหรับ พนักงานใหม่
คุณอาจเขียนคำอธิบายงานที่ดีที่สุดในโลกได้ แต่พนักงานใหม่จะยังคงรู้สึกหนักใจหากไม่มีแผนการปฐมนิเทศ
นี่คือจุดที่แผนกลยุทธ์ 30-60-90 วันสามารถช่วยให้พนักงานใหม่เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันแรก
นี่คือตัวอย่างแผนงาน 30-60-90 วันสำหรับพนักงานใหม่ที่ควรนำไปใช้:
30 วัน
- การฝึกอบรมการเข้าทำงานอย่างครบถ้วนและปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่
- แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหน้าที่หลักและวัฒนธรรมองค์กร
- เข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมกับสมาชิกในทีมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
60 วัน
- เริ่มมีส่วนร่วมในโครงการของทีม
- รับและบันทึกข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยง/สมาชิกในทีม
- เรียนรู้ต่อไปและถามคำถาม
- เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
- ทำภารกิจและโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 60
90 วัน
- รับผิดชอบมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด
- ทำโครงการให้เสร็จและปฏิบัติตามกำหนดเวลา
- ขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งใหม่
มอบการเริ่มต้นที่ดีที่สุดให้กับพนักงานใหม่ด้วย ClickUp
แผนงาน 30-60-90 วัน เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในชุดเครื่องมือของนายจ้างทุกคน ช่วยให้ผู้นำด้านการสรรหาบุคลากรสามารถปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย ขับเคลื่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ และ (ในทางปฏิบัติ) แสดงให้ผู้สมัครเห็นถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาในช่วง 90 วันแรกของการทำงาน (และหลังจากนั้น)
อย่างไรก็ตาม การสร้างแผนงานที่ถูกต้องนั้นสำคัญพอๆ กับการทำให้พนักงานใหม่สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
ใช้ ClickUp เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ทำงานอย่างชาญฉลาดเกินกว่า 90 วันแรก และสะท้อนผลงานของตนเองด้วยแผนงาน 30-60-90 วันที่วางแผนมาอย่างดีและใส่ใจสมัครเลยวันนี้ฟรี!
คำถามที่พบบ่อย
1. แผนงาน 30-60-90 วันควรมีอะไรบ้าง?
แผนงาน 30-60-90 วัน ควรประกอบด้วยเป้าหมายปัจจุบันของบริษัท และวิธีที่พนักงานจะบรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วง 30, 60 และ 90 วัน นอกจากนี้ควรระบุทรัพยากร กิจกรรม และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องที่พนักงานใหม่อาจจำเป็นต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ฉันจะสร้างแผนการฝึกอบรม 30-60-90 วันได้อย่างไร?
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างแผนการฝึกอบรม 30-60-90 วัน:
- ขั้นตอนที่ 1: เขียนพันธกิจของบริษัท โดยเน้นที่ลำดับความสำคัญในระยะสั้นและระยะยาว
- ขั้นตอนที่ 2: เขียนเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุใน 30, 60, และ 90 วันแรก พร้อมตัวชี้วัดหลักสำหรับทุกเป้าหมาย
- ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่พนักงานใหม่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเอกสารการฝึกอบรม ข้อมูลติดต่อของบุคคลสำคัญ ฯลฯ
- ขั้นตอนที่ 4: ติดตามความคืบหน้าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
3. คุณจะเขียนการนำเสนอ 30-60-90 วันอย่างไร?
ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการเขียนการนำเสนอ 30-60-90 วันของคุณ:
- พิจารณาถึงลำดับความสำคัญโดยรวมของคุณและคิดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด
- ถามคำถามที่จะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานของสถานการณ์ปัจจุบัน
- พบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้าภายนอก, ผู้ร่วมงาน, สมาชิกทีมข้ามสายงาน, ผู้จัดการโดยตรงใหม่, เป็นต้น
- ตั้งเป้าหมาย SMART สำหรับระยะ 30 วัน, 60 วัน, และ 90 วัน
- ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะวัดความสำเร็จและกำหนดตัวชี้วัดหลัก (KPIs)
- มีความยืดหยุ่นในความคิดและวิธีการหากพนักงานใหม่ของคุณมีข้อเสนอแนะเฉพาะที่คุณรู้สึกว่าควรนำมาปรับใช้