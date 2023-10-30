บล็อก ClickUp
10 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความผูกพันของพนักงานที่ควรลองทำทันที

10 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความผูกพันของพนักงานที่ควรลองทำทันที

Customer Experience Team
Customer Experience Team
30 ตุลาคม 2566

การลงทุนเวลา, เงิน, และทรัพยากรในการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณนั้นเป็นเพียงครึ่งเดียวของสงคราม การมีกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาพวกเขาไว้, ทำให้ศักยภาพของพวกเขาสูงสุด, และทำให้พวกเขามีความจงรักภักดีต่อองค์กรของคุณ

อย่างไรก็ตามรายงานของ Gallupพบว่า 77% ของพนักงานไม่มีความผูกพันหรือไม่มีความผูกพันอย่างจริงจัง หากคุณอยู่ที่นี่ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมช่องว่างนี้ และด้วยเหตุนี้ คุณจึงกำลังมองหาแนวคิดในการสร้างความผูกพันของพนักงาน เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ

เราได้คัดสรรรายการกิจกรรมสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานที่สนุกสนาน เพื่อจุดประกายความกระตือรือร้นในที่ทำงานของคุณอีกครั้ง และสร้างทีมที่แข็งแกร่งซึ่งพร้อมทำงานเพื่อความสำเร็จของบริษัท

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร?

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานคือเกม กิจกรรม การกระทำ หรือการจำลองบทบาทต่างๆ ที่ใช้เพื่อปรับปรุงความผูกพันทางอารมณ์และความกระตือรือร้นของทีมที่มีต่องานและบริษัท

นี่หมายความว่าพนักงานที่มีส่วนร่วมไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อเงินเดือน โบนัสเป็นครั้งคราว หรือการเลื่อนตำแหน่งครั้งต่อไปเท่านั้น แต่ยังลงทุนในการช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย พนักงานเหล่านี้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ ยอมรับความท้าทาย และทำงานเกินหน้าที่โดยไม่จำเป็นต้องถูกขอร้อง 💪

ในทางกลับกัน พนักงานที่ไม่มีความผูกพันจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ผ่านไปได้ในแต่ละวัน พวกเขาเข้างานและเลิกงานโดยมองนาฬิกามากกว่าผลงานที่มีต่อความก้าวหน้าของบริษัท และแทนที่จะมองความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโต พวกเขาอาจมองว่าเป็นภาระและพยายามหลีกเลี่ยง

ดังนั้นเมื่อมองภาพรวมแล้ว พนักงานที่มีส่วนร่วมจะขับเคลื่อนนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในขณะเดียวกัน พนักงานที่ไม่มีความผูกพันมักจะลดประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ความก้าวหน้าของธุรกิจในการบรรลุเป้าหมายช้าลง

ทำไมการมีส่วนร่วมของพนักงานจึงมีความสำคัญ?

บริษัทที่ให้ความสำคัญและลงทุนในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลในทุกด้านตามการศึกษาของ Gallup ในปี 2020 การมีส่วนร่วมของพนักงานที่สูงนำไปสู่:

  • กำไรสูงขึ้น 21%
  • การขาดงานลดลง 81%
  • ข้อบกพร่องด้านคุณภาพลดลง 41%
  • เพิ่มขึ้น 14% ในประสิทธิภาพการผลิต
  • การเพิ่มขึ้น 10% ในความภักดีและความมีส่วนร่วมของลูกค้า
  • อัตราการลาออกต่ำลง 18% ในองค์กรที่มีอัตราการลาออกสูง และต่ำลง 43% ในองค์กรที่มีอัตราการลาออกต่ำ

พูดง่ายๆ คือ การมีส่วนร่วมของพนักงานสูง หมายถึง ผลตอบแทนทางธุรกิจสูง 📈

อะไรที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน?

เงินเดือนและโบนัสมีบทบาทในการมีส่วนร่วมของพนักงาน แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ดังนั้นเรามาดูปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน:

  • ภาวะผู้นำ: การมีส่วนร่วมของพนักงานเริ่มต้นจากระดับบนสุด หากผู้นำเชื่อมั่นในเป้าหมายของบริษัทและแสดงให้เห็นผ่านการกระทำ พนักงานก็มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นเช่นกัน
  • การสื่อสารที่ชัดเจน: พนักงานต้องการความชัดเจน ความคาดหวังที่ไม่ชัดเจนหรือขาดทิศทางนำไปสู่ความสับสนและลดการมีส่วนร่วม
  • การยกย่องพนักงาน: เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการการยอมรับในความพยายาม การได้รับสิทธิพิเศษเช่นโบนัสหรือการปรับเงินเดือนเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งคำขอบคุณง่ายๆก็สามารถสร้างความรู้สึกได้รับการยอมรับและชื่นชมให้กับพนักงานได้มาก 🤝
  • การพัฒนาทางอาชีพ: พนักงานให้คุณค่ากับการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากมีช่องทางเหล่านี้ให้ใช้ ระดับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
  • สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: ความเหนื่อยล้าจากการทำงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง พนักงานที่ทำงานหนักเกินไปจะค่อยๆ สูญเสียความมุ่งมั่นเมื่อเวลาผ่านไป การเสนอทางเลือกในการทำงานทางไกล ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น และการให้เวลาพักจากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานี้
  • ข้อเสนอแนะ: การมีส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นและรู้สึกว่าความคิดเห็นของตนมีคุณค่า
  • ความสัมพันธ์ในการทำงาน: เมื่อพนักงานรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ให้การสนับสนุน พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้น
การมีส่วนร่วมของพนักงาน: การวางแผนโครงการใน ClickUp Whiteboards
ระดมความคิด วางแผน วางกลยุทธ์ และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ เพื่อส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Whiteboards

การเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยเพิ่มการรักษาพนักงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน. ตอนนี้เรามาดูกิจกรรมที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อทำให้กลยุทธ์ของคุณเป็นจริง.

10 กิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่ดีที่สุด

นี่คือ 10 กิจกรรมที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่จะทำให้ระดับการมีส่วนร่วมของคุณพุ่งทะยานเหนือขีดจำกัด

1. สร้างโปรแกรมการต้อนรับที่อบอุ่น

ความประทับใจแรกเริ่มในระหว่างการเข้าร่วมงาน ตั้งแต่วันแรก จะกำหนดบรรยากาศการเดินทางของพนักงานในบริษัทของคุณ น่าเสียดายที่บางบริษัทละเลยหรือเร่งรีบผ่านขั้นตอนนี้ไป

ในความเป็นจริงมีเพียง 12% ของพนักงานเท่านั้นที่กล่าวว่าบริษัทของตนทำงานได้ดีเยี่ยมในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อย่างไรก็ตามการสำรวจของ CareerBuilderเปิดเผยว่าโปรแกรมการปฐมนิเทศที่มีโครงสร้างที่ดีนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น ผลผลิตที่สูงขึ้น และการลาออกของพนักงานที่น้อยลง

การมีส่วนร่วมของพนักงาน: แม่แบบรายการฝึกอบรมสำหรับการปฐมนิเทศของ ClickUp
เริ่มต้นการทำงานของพนักงานใหม่ของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศจาก ClickUp

การปรับปรุงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณอาจง่ายกว่าที่คุณคิด นี่คือเคล็ดลับง่ายๆ ที่สร้างความแตกต่างอย่างมาก:

  • วาระที่ชัดเจน:ปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศให้ราบรื่นเพื่อให้พนักงานใหม่ทราบขั้นตอนอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ
  • กำหนดเวลาการประชุมกับหัวหน้างาน: การประชุมกับทีม HR และหัวหน้างานในช่วงต้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ระบุบทบาทหน้าที่ และเปิดช่องทางการสื่อสาร
  • การแนะนำทีม: จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมแบบพบหน้าหรือออนไลน์เพื่อแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับทีม สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าควรติดต่อใครสำหรับคำถามเฉพาะหรือความช่วยเหลือ
  • การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน: จับคู่พนักงานใหม่กับเพื่อนร่วมงานหรือพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร 🧑‍🤝‍🧑

เมื่อพนักงานใหม่รู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่แรกเริ่ม พวกเขาจะได้รับความมั่นใจอย่างรวดเร็วและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นในบทบาทของพวกเขาและกระตุ้นแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายของทีมและบริษัท

2. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา

การเริ่มต้นด้วยโปรแกรมการปฐมนิเทศที่ดีนั้นยอดเยี่ยมมาก เพื่อรักษาแรงผลักดันนี้ไว้ คุณต้องเสนอโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มันช่วยให้พนักงานเติมเต็มช่องว่างทักษะที่จำเป็นสำหรับบทบาทของพวกเขา และเป็นวิธีฉลาดในการรักษาความกระตือรือร้นและความมีส่วนร่วมของทีมคุณ ตามรายงานของ Udemy ในปี 2016 พบว่า 80% ของพนักงานกล่าวว่าโอกาสในการเรียนรู้ที่ทำงานทำให้พวกเขามีส่วนร่วมมากขึ้น

การมีส่วนร่วมของพนักงาน: มุมมองรายการการฝึกอบรมของ ClickUp
เริ่มต้นพัฒนาแผนการฝึกอบรมของคุณด้วยเทมเพลตกรอบการฝึกอบรมนี้โดย ClickUp

นี่คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้โปรแกรมฝึกอบรมของคุณบรรลุเป้าหมาย:

  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: ปรับเนื้อหาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและความท้าทายเฉพาะบุคคลที่พนักงานเผชิญ
  • รูปแบบการถ่ายทอดแบบโต้ตอบ: เลิกการฝึกอบรมที่ยืดยาวและน่าเบื่อ ใช้วิธีการเช่น การจัดเวิร์กช็อปแบบโต้ตอบและแบบทดสอบ การเรียนรู้แบบเกม และการจำลองสถานการณ์แบบลงมือปฏิบัติ
  • วงจรข้อเสนอแนะ: ติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อเสนอแนะหลังการฝึกอบรม สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการฝึกอบรมในอนาคตให้มีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของทีมคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขาอีกด้วย นั่นคือ การเติบโตของทีมคุณก็คือการเติบโตของคุณเช่นกัน

3. จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบสองทางกับพนักงาน

หลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากการฝึกอบรมพนักงานแล้ว ทำไมต้องหยุดแค่นั้น? ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อกังวลในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน คิดถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการภายใน หรือแม้แต่การปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงาน

ใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวม จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่างๆสิ่งนี้จะแสดงให้พนักงานเห็นว่าความคิดเห็นของพวกเขาได้รับการประเมินค่า ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยธรรมชาติ

แต่การให้ข้อเสนอแนะไม่ใช่เรื่องทางเดียว สร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถรับข้อเสนอแนะจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานได้เช่นกัน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน: กล่องแชทของ ClickUp
มุมมองแชทจัดเก็บความคิดเห็นทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp เพื่อให้คุณสามารถค้นหาการสนทนาใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่เหมาะสมช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น แม้จะทำงานกับทีมเสมือนจริงก็ตาม ควรสนับสนุนการสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านความคิดเห็น, แชท, Slackและรายงานประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อกังวลต่าง ๆในเวลาจริง

สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและวางรากฐานสำหรับแรงงานที่มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับความคิดเห็นของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงาน ความสัมพันธ์ในทีม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพื้นที่สำนักงาน หรือการรวมตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

4. ฉลองวันสำคัญร่วมกัน

เฉลิมฉลองวันสำคัญ เช่น วันเกิดและวันครบรอบการทำงานของพนักงาน พิจารณาการกระทำเล็กๆ น้อยๆ เช่น การมอบบัตรของขวัญ การกล่าวชื่นชมบนโซเชียลมีเดีย การตัดเค้ก หรือแม้แต่การเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกันในทีม สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความผูกพันกับพนักงานและทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่

นอกจากนี้ ให้หยุดพักจากกิจวัตรประจำวันเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดและกิจกรรมที่สนุกสนาน คิดถึงวันพิซซ่าแห่งชาติ วันพาสุนัขไปทำงาน วันทำความดีแบบสุ่ม และวันอาสาสมัครสากล สิ่งเหล่านี้สร้างความทรงจำร่วมกันและที่สำคัญที่สุดคือเติมพลังให้กับทีมของคุณในการทำงานอย่างหนัก แต่ยังคงชื่นชมความไม่คาดคิดในวัฒนธรรมองค์กรของคุณ ⚡️

ClickUp 3.0 มุมมองตารางพร้อมชุดปฏิทิน
สลับระหว่างมุมมองตาราง ClickUp 3.0 ที่หลากหลายและมุมมองปฏิทินเพื่อดูงานทั้งหมดของคุณได้อย่างชัดเจนที่สุด

สร้างปฏิทินบริษัทเพื่อให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญและกิจกรรมพิเศษเหล่านี้ การมีตัวเตือนที่มองเห็นได้นี้จะช่วยสร้างความตื่นเต้น กระตุ้นการมีส่วนร่วมของทีม และมอบสิ่งที่ทุกคนรอคอย

อย่าประเมินพลังของการเฉลิมฉลองเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ต่ำเกินไป พวกมันช่วยสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน เพิ่มขวัญกำลังใจ และส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่มีชีวิตชีวา

5. วางแผนกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับทีม

ใครจะไม่ชอบการผสมผสานระหว่างความสนุกกับอากาศบริสุทธิ์? การพาทีมของคุณออกไปทำกิจกรรมสร้างความผูกพันกับพนักงานนอกสถานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ ... ในทางที่ดีแน่นอน มันช่วยให้ทุกคนผ่อนคลาย เชื่อมโยงกัน และเติมพลัง เริ่มต้นด้วยการสำรวจกิจกรรมสร้างความผูกพันกับพนักงาน เช่น:

  • วันแห่งกิจกรรมกลางแจ้ง
  • ทริปตั้งแคมป์
  • ปิกนิกในสวน
  • การเดินป่ากลุ่มธรรมชาติ
  • ล่าสมบัติในเมือง
  • การวิ่งหรือเดินเพื่อการกุศล

ทีมที่เล่นด้วยกันมักจะทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ประสบการณ์ที่แบ่งปันร่วมกันเหล่านี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและเปิดทางให้กับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการลงทุนในกิจกรรมสร้างทีม—ผลลัพธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจของพนักงานนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง

6. จัดงานแสดงความสามารถของพนักงาน

การจัดงานแสดงความสามารถพิเศษในที่ทำงานสามารถเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและนำมาซึ่งประโยชน์มากมาย ประการแรก มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นความสามารถที่ซ่อนอยู่ของเพื่อนร่วมงานและเฉลิมฉลองความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา คุณจะได้ค้นพบว่าคุณคนเงียบๆ จากแผนกบัญชีสามารถเล่นปาหี่ได้ หรือผู้จัดการโครงการของคุณเล่นกีตาร์! 🎸

นอกจากนี้ยังช่วยทำลายกำแพงระหว่างแผนกต่างๆ ทำให้คนที่อาจไม่ได้ติดต่อกันทุกวันมีโอกาสได้ร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ในระดับส่วนตัว

เครื่องมือจัดการกิจกรรมของ ClickUp
วางแผนและจัดงานที่น่าจดจำด้วยเครื่องมือจัดการงานที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ การเชียร์เพื่อนร่วมทีมสำหรับความสามารถพิเศษของพวกเขา และการได้รับการเชียร์กลับมาก็รู้สึกดีมาก กิจกรรมสร้างทีมนี้ทำให้สำนักงานรู้สึกเหมือนเป็นชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงการสื่อสารประจำวันและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

7. จัดเวิร์กช็อปศิลปะและงานฝีมือ

การเวิร์กช็อปศิลปะและงานฝีมือเป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพักผ่อนจากการทำงานและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย กิจกรรมสามารถรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่การวาดภาพไปจนถึงการทำเครื่องปั้นดินเผาและโครงการ DIY

เมื่อพนักงานปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจำ พวกเขามักใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก ซึ่งเน้นด้านตรรกะและการคิดวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางศิลปะจะกระตุ้นสมองซีกขวา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การเปลี่ยนแปลงนี้มักนำไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เมื่อพนักงานกลับมาทำงาน

การจัดการวัสดุศิลปะ การใช้สีสันสดใส และการสร้างผลงานที่จับต้องได้ เป็นการบำบัดและช่วยให้จิตใจสงบ ช่วยบรรเทาความเครียด ปรับปรุงอารมณ์ และเพิ่มความมีสมาธิและความตั้งใจ 🧑‍💻

เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุด ให้พิจารณาจัดเซสชั่นเป็นประจำ, เปลี่ยนแปลงประเภทของศิลปะและงานฝีมือ, และเชิญผู้สอนต่าง ๆ มาแบ่งปันความเชี่ยวชาญของพวกเขา

8. แบ่งปันไอเดียในรูปแบบการพูดสั้น ๆ สไตล์ TED

การจัดงานพูดคุยแบบมินิ TED เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกในทีม มันเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานหรือความหลงใหลส่วนตัว

การพูดต่อหน้าผู้อื่นอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการฝึกฝนและการสนับสนุน ความสามารถนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทักษะการพูดในที่สาธารณะของบุคคลได้อย่างมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อพนักงานต้องเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาออนไลน์ การประชุม และนำเสนอผลงานต่อหน้าลูกค้า

การฟังหัวข้อที่หลากหลายช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นในหมู่สมาชิกทีม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัสกับมุมมองและวิธีการที่แตกต่างซึ่งพวกเขาไม่เคยคิดถึงมาก่อน

การจัดประชุมเหล่านี้เป็นประจำเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

9. รับประทานอาหารกลางวันและเรียนรู้สิ่งใหม่

พักกลางวันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่การเติมพลังให้ร่างกายเท่านั้น บางครั้งคุณสามารถทำให้เป็นการเติมพลังให้จิตใจด้วยเช่นกัน 🧠

ทำไมไม่ลองจัดกิจกรรม "ทานอาหารกลางวันและเรียนรู้" ให้กับทีมของคุณดูล่ะ? คุณสามารถจัดกิจกรรมนี้ได้เดือนละครั้ง, ทุกไตรมาส, หรือตามช่วงเวลาที่คุณสะดวก. เชิญผู้บรรยายพิเศษมาให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่การอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุด, เคล็ดลับสุขภาพ, ไปจนถึงการพัฒนาทักษะทางสังคม.

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ ClickUp
ลากและวางฟิลด์ที่กำหนดเองลงในมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของเซสชันอาหารกลางวันและการเรียนรู้ที่พนักงานของคุณสนใจ

คุณยังสามารถแนะนำหนังสือประจำเดือนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรมได้อีกด้วย จากนั้นในช่วงพักกลางวัน ทุกคนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ได้จากหนังสือเล่มนั้น

ความงดงามของการจัดกิจกรรมเรียนรู้พร้อมอาหารกลางวันคือทำให้การเรียนรู้รู้สึกไม่เหมือนภาระหน้าที่ แต่กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและสนุกสนาน

10. รักษารูปร่างให้ฟิตด้วยกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เมื่อทีมของคุณมีร่างกายที่แข็งแรง พวกเขาก็จะทำงานได้ดีขึ้นอีก ดังนั้นทำไมไม่ลองนำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเข้ามาในที่ทำงานบ้างล่ะ?

คลาสโยคะ ซุมบ้า หรือแอโรบิก เป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นวันใหม่หรือผ่อนคลายหลังจากทำงานมาอย่างยาวนาน เชิญผู้ฝึกสอนฟิตเนสเข้ามาเป็นครั้งคราว (หรือในวันเฉพาะ) เพื่อแนะนำทีมในการออกกำลังกาย หากคุณมีงบประมาณจำกัด ลองสมัครใช้แอปพลิเคชันฟิตเนสที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำการออกกำลังกายดู

อีกหนึ่งไอเดียสนุก ๆ คือการจัดกิจกรรมท้าทายด้านสุขภาพประจำสัปดาห์หรือรายเดือน โดยให้พนักงานแข่งขันกันอย่างเป็นมิตร เช่น การนับก้าวเดิน เวลาทำท่าแพลงก์ หรือกระโดดเชือก กิจกรรมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความสามัคคีในทีม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ 🤸‍♂️

เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
สร้างนิสัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพทีละขั้นตอนด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลจาก ClickUp

หากมีพื้นที่เพียงพอ ให้จัดตั้งห้องออกกำลังกายขนาดเล็กหรือพื้นที่สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะในสำนักงาน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถร่วมมือกับฟิตเนสหรือศูนย์ออกกำลังกายในท้องถิ่นเพื่อเสนอส่วนลดค่าสมาชิกฟิตเนสให้กับพนักงานของคุณ

การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตและความเป็นอยู่โดยรวมของพนักงาน ซึ่งนำไปสู่ระดับความเครียดที่ลดลง ความสามารถในการจดจ่อที่ดีขึ้น และการขาดงานที่ลดลงเนื่องจากปัญหาสุขภาพ

วิธีวัดความผูกพันของพนักงาน

หลังจากที่คุณได้ดำเนินกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์นั้น ไม่ใช่ทุกกิจกรรมที่จะประสบความสำเร็จ และนั่นก็ไม่เป็นไร ด้วยการติดตามความคิดเห็นของพนักงานและอัตราการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด คุณสามารถตัดสินใจได้ว่ากิจกรรมใดควรคงไว้ กิจกรรมใดควรปรับปรุงหรือแทนที่

การดำเนินการประเมินเหล่านี้ในขณะที่ต้องจัดการกับงาน HR อื่น ๆ อาจรู้สึกหนักหนาสาหัสมาก โชคดีที่ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีม HRจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่น ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณตั้งแต่การจ้างงานและการปฐมนิเทศไปจนถึงการจัดการความผูกพันของพนักงานและการติดตามประสิทธิภาพ—ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เพียงเลือกและปรับแต่งหนึ่งในเทมเพลต HR กว่า 120 แบบของ ClickUp

ด้วยClickUp Goals การวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานและการติดตามเป้าหมาย HRโดยรวมเป็นเรื่องง่าย ตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดเวลาการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อค้นหาว่าพนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับงานและพันธกิจของบริษัทมากน้อยเพียงใด

ติดตามความก้าวหน้าของทีมใน ClickUp
ติดตามเป้าหมายของคุณจนถึงตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด (KPIs) และได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ

รวบรวมและจัดระเบียบคำตอบเหล่านี้ภายในมุมมองตารางของ ClickUp และแสดงข้อมูลเชิงลึกด้วยกราฟวงกลม กราฟแท่ง และกราฟเส้นในแดชบอร์ดของ ClickUp แดชบอร์ดนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและแนวโน้มของพนักงานตลอดเวลา ด้วยวิธีนี้ จะสามารถระบุพื้นที่ที่ทำงานได้ดีและพื้นที่ที่ต้องการความสนใจได้อย่างง่ายดาย

หากคุณรู้สึกติดขัดในจุดใดก็ตามClickUp AIอาจช่วยคุณได้ ใช้เครื่องมือ AI นี้สำหรับงานด้านทรัพยากรบุคคลเช่น การแนะนำคำถามสำหรับแบบสำรวจ การสรุปคำตอบเชิงคุณภาพจากแบบสำรวจ และการระดมความคิดสำหรับขั้นตอนต่อไปของคุณ

มีส่วนร่วม สร้างพลัง และประสบความสำเร็จกับ ClickUp

แม้การมีทีมที่ยอดเยี่ยมจะยอดเยี่ยมมาก แต่การทำให้พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำงานร่วมกันได้ดีนั้นคือสิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง ลองทำกิจกรรมสร้างความผูกพันข้างต้นดู แล้วคุณจะเห็นว่ามันช่วยได้อย่างไร กุญแจสำคัญคือการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ และทำอย่างต่อเนื่อง

และอย่าลืมตรวจสอบว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่คุณเลือกนั้นได้ผลดีเพียงใด การใช้เครื่องมือติดตามพนักงานอย่างClickUp จะช่วยให้คุณจัดการพนักงานได้ในขณะที่ติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของคุณ

สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และปลดล็อกทีมงานที่มีความสุขและมีส่วนร่วมมากขึ้น ✨