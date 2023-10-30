10 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความผูกพันของพนักงานที่ควรลองทำทันที

การลงทุนเวลา, เงิน, และทรัพยากรในการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณนั้นเป็นเพียงครึ่งเดียวของสงคราม การมีกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาพวกเขาไว้, ทำให้ศักยภาพของพวกเขาสูงสุด, และทำให้พวกเขามีความจงรักภักดีต่อองค์กรของคุณ
อย่างไรก็ตามรายงานของ Gallupพบว่า 77% ของพนักงานไม่มีความผูกพันหรือไม่มีความผูกพันอย่างจริงจัง หากคุณอยู่ที่นี่ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมช่องว่างนี้ และด้วยเหตุนี้ คุณจึงกำลังมองหาแนวคิดในการสร้างความผูกพันของพนักงาน เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ
เราได้คัดสรรรายการกิจกรรมสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานที่สนุกสนาน เพื่อจุดประกายความกระตือรือร้นในที่ทำงานของคุณอีกครั้ง และสร้างทีมที่แข็งแกร่งซึ่งพร้อมทำงานเพื่อความสำเร็จของบริษัท
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร?
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานคือเกม กิจกรรม การกระทำ หรือการจำลองบทบาทต่างๆ ที่ใช้เพื่อปรับปรุงความผูกพันทางอารมณ์และความกระตือรือร้นของทีมที่มีต่องานและบริษัท
นี่หมายความว่าพนักงานที่มีส่วนร่วมไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อเงินเดือน โบนัสเป็นครั้งคราว หรือการเลื่อนตำแหน่งครั้งต่อไปเท่านั้น แต่ยังลงทุนในการช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย พนักงานเหล่านี้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ ยอมรับความท้าทาย และทำงานเกินหน้าที่โดยไม่จำเป็นต้องถูกขอร้อง 💪
ในทางกลับกัน พนักงานที่ไม่มีความผูกพันจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ผ่านไปได้ในแต่ละวัน พวกเขาเข้างานและเลิกงานโดยมองนาฬิกามากกว่าผลงานที่มีต่อความก้าวหน้าของบริษัท และแทนที่จะมองความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโต พวกเขาอาจมองว่าเป็นภาระและพยายามหลีกเลี่ยง
ดังนั้นเมื่อมองภาพรวมแล้ว พนักงานที่มีส่วนร่วมจะขับเคลื่อนนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในขณะเดียวกัน พนักงานที่ไม่มีความผูกพันมักจะลดประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ความก้าวหน้าของธุรกิจในการบรรลุเป้าหมายช้าลง
ทำไมการมีส่วนร่วมของพนักงานจึงมีความสำคัญ?
บริษัทที่ให้ความสำคัญและลงทุนในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลในทุกด้านตามการศึกษาของ Gallup ในปี 2020 การมีส่วนร่วมของพนักงานที่สูงนำไปสู่:
- กำไรสูงขึ้น 21%
- การขาดงานลดลง 81%
- ข้อบกพร่องด้านคุณภาพลดลง 41%
- เพิ่มขึ้น 14% ในประสิทธิภาพการผลิต
- การเพิ่มขึ้น 10% ในความภักดีและความมีส่วนร่วมของลูกค้า
- อัตราการลาออกต่ำลง 18% ในองค์กรที่มีอัตราการลาออกสูง และต่ำลง 43% ในองค์กรที่มีอัตราการลาออกต่ำ
พูดง่ายๆ คือ การมีส่วนร่วมของพนักงานสูง หมายถึง ผลตอบแทนทางธุรกิจสูง 📈
อะไรที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน?
เงินเดือนและโบนัสมีบทบาทในการมีส่วนร่วมของพนักงาน แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ดังนั้นเรามาดูปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน:
- ภาวะผู้นำ: การมีส่วนร่วมของพนักงานเริ่มต้นจากระดับบนสุด หากผู้นำเชื่อมั่นในเป้าหมายของบริษัทและแสดงให้เห็นผ่านการกระทำ พนักงานก็มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นเช่นกัน
- การสื่อสารที่ชัดเจน: พนักงานต้องการความชัดเจน ความคาดหวังที่ไม่ชัดเจนหรือขาดทิศทางนำไปสู่ความสับสนและลดการมีส่วนร่วม
- การยกย่องพนักงาน: เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการการยอมรับในความพยายาม การได้รับสิทธิพิเศษเช่นโบนัสหรือการปรับเงินเดือนเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งคำขอบคุณง่ายๆก็สามารถสร้างความรู้สึกได้รับการยอมรับและชื่นชมให้กับพนักงานได้มาก 🤝
- การพัฒนาทางอาชีพ: พนักงานให้คุณค่ากับการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากมีช่องทางเหล่านี้ให้ใช้ ระดับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
- สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: ความเหนื่อยล้าจากการทำงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง พนักงานที่ทำงานหนักเกินไปจะค่อยๆ สูญเสียความมุ่งมั่นเมื่อเวลาผ่านไป การเสนอทางเลือกในการทำงานทางไกล ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น และการให้เวลาพักจากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานี้
- ข้อเสนอแนะ: การมีส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นและรู้สึกว่าความคิดเห็นของตนมีคุณค่า
- ความสัมพันธ์ในการทำงาน: เมื่อพนักงานรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ให้การสนับสนุน พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้น
การเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยเพิ่มการรักษาพนักงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน. ตอนนี้เรามาดูกิจกรรมที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อทำให้กลยุทธ์ของคุณเป็นจริง.
10 กิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่ดีที่สุด
นี่คือ 10 กิจกรรมที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่จะทำให้ระดับการมีส่วนร่วมของคุณพุ่งทะยานเหนือขีดจำกัด
1. สร้างโปรแกรมการต้อนรับที่อบอุ่น
ความประทับใจแรกเริ่มในระหว่างการเข้าร่วมงาน ตั้งแต่วันแรก จะกำหนดบรรยากาศการเดินทางของพนักงานในบริษัทของคุณ น่าเสียดายที่บางบริษัทละเลยหรือเร่งรีบผ่านขั้นตอนนี้ไป
ในความเป็นจริงมีเพียง 12% ของพนักงานเท่านั้นที่กล่าวว่าบริษัทของตนทำงานได้ดีเยี่ยมในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อย่างไรก็ตามการสำรวจของ CareerBuilderเปิดเผยว่าโปรแกรมการปฐมนิเทศที่มีโครงสร้างที่ดีนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น ผลผลิตที่สูงขึ้น และการลาออกของพนักงานที่น้อยลง
การปรับปรุงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณอาจง่ายกว่าที่คุณคิด นี่คือเคล็ดลับง่ายๆ ที่สร้างความแตกต่างอย่างมาก:
- วาระที่ชัดเจน:ปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศให้ราบรื่นเพื่อให้พนักงานใหม่ทราบขั้นตอนอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ
- กำหนดเวลาการประชุมกับหัวหน้างาน: การประชุมกับทีม HR และหัวหน้างานในช่วงต้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ระบุบทบาทหน้าที่ และเปิดช่องทางการสื่อสาร
- การแนะนำทีม: จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมแบบพบหน้าหรือออนไลน์เพื่อแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับทีม สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าควรติดต่อใครสำหรับคำถามเฉพาะหรือความช่วยเหลือ
- การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน: จับคู่พนักงานใหม่กับเพื่อนร่วมงานหรือพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร 🧑🤝🧑
เมื่อพนักงานใหม่รู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่แรกเริ่ม พวกเขาจะได้รับความมั่นใจอย่างรวดเร็วและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นในบทบาทของพวกเขาและกระตุ้นแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายของทีมและบริษัท
2. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา
การเริ่มต้นด้วยโปรแกรมการปฐมนิเทศที่ดีนั้นยอดเยี่ยมมาก เพื่อรักษาแรงผลักดันนี้ไว้ คุณต้องเสนอโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มันช่วยให้พนักงานเติมเต็มช่องว่างทักษะที่จำเป็นสำหรับบทบาทของพวกเขา และเป็นวิธีฉลาดในการรักษาความกระตือรือร้นและความมีส่วนร่วมของทีมคุณ ตามรายงานของ Udemy ในปี 2016 พบว่า 80% ของพนักงานกล่าวว่าโอกาสในการเรียนรู้ที่ทำงานทำให้พวกเขามีส่วนร่วมมากขึ้น
นี่คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้โปรแกรมฝึกอบรมของคุณบรรลุเป้าหมาย:
- เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: ปรับเนื้อหาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและความท้าทายเฉพาะบุคคลที่พนักงานเผชิญ
- รูปแบบการถ่ายทอดแบบโต้ตอบ: เลิกการฝึกอบรมที่ยืดยาวและน่าเบื่อ ใช้วิธีการเช่น การจัดเวิร์กช็อปแบบโต้ตอบและแบบทดสอบ การเรียนรู้แบบเกม และการจำลองสถานการณ์แบบลงมือปฏิบัติ
- วงจรข้อเสนอแนะ: ติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อเสนอแนะหลังการฝึกอบรม สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการฝึกอบรมในอนาคตให้มีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของทีมคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขาอีกด้วย นั่นคือ การเติบโตของทีมคุณก็คือการเติบโตของคุณเช่นกัน
3. จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบสองทางกับพนักงาน
หลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากการฝึกอบรมพนักงานแล้ว ทำไมต้องหยุดแค่นั้น? ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อกังวลในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน คิดถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการภายใน หรือแม้แต่การปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงาน
ใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวม จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่างๆสิ่งนี้จะแสดงให้พนักงานเห็นว่าความคิดเห็นของพวกเขาได้รับการประเมินค่า ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยธรรมชาติ
แต่การให้ข้อเสนอแนะไม่ใช่เรื่องทางเดียว สร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถรับข้อเสนอแนะจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานได้เช่นกัน
ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่เหมาะสมช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น แม้จะทำงานกับทีมเสมือนจริงก็ตาม ควรสนับสนุนการสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านความคิดเห็น, แชท, Slackและรายงานประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อกังวลต่าง ๆในเวลาจริง
สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและวางรากฐานสำหรับแรงงานที่มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับความคิดเห็นของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงาน ความสัมพันธ์ในทีม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพื้นที่สำนักงาน หรือการรวมตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
4. ฉลองวันสำคัญร่วมกัน
เฉลิมฉลองวันสำคัญ เช่น วันเกิดและวันครบรอบการทำงานของพนักงาน พิจารณาการกระทำเล็กๆ น้อยๆ เช่น การมอบบัตรของขวัญ การกล่าวชื่นชมบนโซเชียลมีเดีย การตัดเค้ก หรือแม้แต่การเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกันในทีม สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความผูกพันกับพนักงานและทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่
นอกจากนี้ ให้หยุดพักจากกิจวัตรประจำวันเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดและกิจกรรมที่สนุกสนาน คิดถึงวันพิซซ่าแห่งชาติ วันพาสุนัขไปทำงาน วันทำความดีแบบสุ่ม และวันอาสาสมัครสากล สิ่งเหล่านี้สร้างความทรงจำร่วมกันและที่สำคัญที่สุดคือเติมพลังให้กับทีมของคุณในการทำงานอย่างหนัก แต่ยังคงชื่นชมความไม่คาดคิดในวัฒนธรรมองค์กรของคุณ ⚡️
สร้างปฏิทินบริษัทเพื่อให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญและกิจกรรมพิเศษเหล่านี้ การมีตัวเตือนที่มองเห็นได้นี้จะช่วยสร้างความตื่นเต้น กระตุ้นการมีส่วนร่วมของทีม และมอบสิ่งที่ทุกคนรอคอย
อย่าประเมินพลังของการเฉลิมฉลองเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ต่ำเกินไป พวกมันช่วยสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน เพิ่มขวัญกำลังใจ และส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่มีชีวิตชีวา
5. วางแผนกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับทีม
ใครจะไม่ชอบการผสมผสานระหว่างความสนุกกับอากาศบริสุทธิ์? การพาทีมของคุณออกไปทำกิจกรรมสร้างความผูกพันกับพนักงานนอกสถานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ ... ในทางที่ดีแน่นอน มันช่วยให้ทุกคนผ่อนคลาย เชื่อมโยงกัน และเติมพลัง เริ่มต้นด้วยการสำรวจกิจกรรมสร้างความผูกพันกับพนักงาน เช่น:
- วันแห่งกิจกรรมกลางแจ้ง
- ทริปตั้งแคมป์
- ปิกนิกในสวน
- การเดินป่ากลุ่มธรรมชาติ
- ล่าสมบัติในเมือง
- การวิ่งหรือเดินเพื่อการกุศล
ทีมที่เล่นด้วยกันมักจะทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ประสบการณ์ที่แบ่งปันร่วมกันเหล่านี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและเปิดทางให้กับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการลงทุนในกิจกรรมสร้างทีม—ผลลัพธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจของพนักงานนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง
6. จัดงานแสดงความสามารถของพนักงาน
การจัดงานแสดงความสามารถพิเศษในที่ทำงานสามารถเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและนำมาซึ่งประโยชน์มากมาย ประการแรก มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นความสามารถที่ซ่อนอยู่ของเพื่อนร่วมงานและเฉลิมฉลองความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา คุณจะได้ค้นพบว่าคุณคนเงียบๆ จากแผนกบัญชีสามารถเล่นปาหี่ได้ หรือผู้จัดการโครงการของคุณเล่นกีตาร์! 🎸
นอกจากนี้ยังช่วยทำลายกำแพงระหว่างแผนกต่างๆ ทำให้คนที่อาจไม่ได้ติดต่อกันทุกวันมีโอกาสได้ร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ในระดับส่วนตัว
นอกจากนี้ การเชียร์เพื่อนร่วมทีมสำหรับความสามารถพิเศษของพวกเขา และการได้รับการเชียร์กลับมาก็รู้สึกดีมาก กิจกรรมสร้างทีมนี้ทำให้สำนักงานรู้สึกเหมือนเป็นชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงการสื่อสารประจำวันและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
7. จัดเวิร์กช็อปศิลปะและงานฝีมือ
การเวิร์กช็อปศิลปะและงานฝีมือเป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพักผ่อนจากการทำงานและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย กิจกรรมสามารถรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่การวาดภาพไปจนถึงการทำเครื่องปั้นดินเผาและโครงการ DIY
เมื่อพนักงานปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจำ พวกเขามักใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก ซึ่งเน้นด้านตรรกะและการคิดวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางศิลปะจะกระตุ้นสมองซีกขวา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การเปลี่ยนแปลงนี้มักนำไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เมื่อพนักงานกลับมาทำงาน
การจัดการวัสดุศิลปะ การใช้สีสันสดใส และการสร้างผลงานที่จับต้องได้ เป็นการบำบัดและช่วยให้จิตใจสงบ ช่วยบรรเทาความเครียด ปรับปรุงอารมณ์ และเพิ่มความมีสมาธิและความตั้งใจ 🧑💻
เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุด ให้พิจารณาจัดเซสชั่นเป็นประจำ, เปลี่ยนแปลงประเภทของศิลปะและงานฝีมือ, และเชิญผู้สอนต่าง ๆ มาแบ่งปันความเชี่ยวชาญของพวกเขา
8. แบ่งปันไอเดียในรูปแบบการพูดสั้น ๆ สไตล์ TED
การจัดงานพูดคุยแบบมินิ TED เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกในทีม มันเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานหรือความหลงใหลส่วนตัว
การพูดต่อหน้าผู้อื่นอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการฝึกฝนและการสนับสนุน ความสามารถนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทักษะการพูดในที่สาธารณะของบุคคลได้อย่างมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อพนักงานต้องเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาออนไลน์ การประชุม และนำเสนอผลงานต่อหน้าลูกค้า
การฟังหัวข้อที่หลากหลายช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นในหมู่สมาชิกทีม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัสกับมุมมองและวิธีการที่แตกต่างซึ่งพวกเขาไม่เคยคิดถึงมาก่อน
การจัดประชุมเหล่านี้เป็นประจำเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
9. รับประทานอาหารกลางวันและเรียนรู้สิ่งใหม่
พักกลางวันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่การเติมพลังให้ร่างกายเท่านั้น บางครั้งคุณสามารถทำให้เป็นการเติมพลังให้จิตใจด้วยเช่นกัน 🧠
ทำไมไม่ลองจัดกิจกรรม "ทานอาหารกลางวันและเรียนรู้" ให้กับทีมของคุณดูล่ะ? คุณสามารถจัดกิจกรรมนี้ได้เดือนละครั้ง, ทุกไตรมาส, หรือตามช่วงเวลาที่คุณสะดวก. เชิญผู้บรรยายพิเศษมาให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่การอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุด, เคล็ดลับสุขภาพ, ไปจนถึงการพัฒนาทักษะทางสังคม.
คุณยังสามารถแนะนำหนังสือประจำเดือนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรมได้อีกด้วย จากนั้นในช่วงพักกลางวัน ทุกคนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ได้จากหนังสือเล่มนั้น
ความงดงามของการจัดกิจกรรมเรียนรู้พร้อมอาหารกลางวันคือทำให้การเรียนรู้รู้สึกไม่เหมือนภาระหน้าที่ แต่กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและสนุกสนาน
10. รักษารูปร่างให้ฟิตด้วยกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เมื่อทีมของคุณมีร่างกายที่แข็งแรง พวกเขาก็จะทำงานได้ดีขึ้นอีก ดังนั้นทำไมไม่ลองนำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเข้ามาในที่ทำงานบ้างล่ะ?
คลาสโยคะ ซุมบ้า หรือแอโรบิก เป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นวันใหม่หรือผ่อนคลายหลังจากทำงานมาอย่างยาวนาน เชิญผู้ฝึกสอนฟิตเนสเข้ามาเป็นครั้งคราว (หรือในวันเฉพาะ) เพื่อแนะนำทีมในการออกกำลังกาย หากคุณมีงบประมาณจำกัด ลองสมัครใช้แอปพลิเคชันฟิตเนสที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำการออกกำลังกายดู
อีกหนึ่งไอเดียสนุก ๆ คือการจัดกิจกรรมท้าทายด้านสุขภาพประจำสัปดาห์หรือรายเดือน โดยให้พนักงานแข่งขันกันอย่างเป็นมิตร เช่น การนับก้าวเดิน เวลาทำท่าแพลงก์ หรือกระโดดเชือก กิจกรรมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความสามัคคีในทีม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ 🤸♂️
หากมีพื้นที่เพียงพอ ให้จัดตั้งห้องออกกำลังกายขนาดเล็กหรือพื้นที่สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะในสำนักงาน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถร่วมมือกับฟิตเนสหรือศูนย์ออกกำลังกายในท้องถิ่นเพื่อเสนอส่วนลดค่าสมาชิกฟิตเนสให้กับพนักงานของคุณ
การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตและความเป็นอยู่โดยรวมของพนักงาน ซึ่งนำไปสู่ระดับความเครียดที่ลดลง ความสามารถในการจดจ่อที่ดีขึ้น และการขาดงานที่ลดลงเนื่องจากปัญหาสุขภาพ
วิธีวัดความผูกพันของพนักงาน
หลังจากที่คุณได้ดำเนินกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์นั้น ไม่ใช่ทุกกิจกรรมที่จะประสบความสำเร็จ และนั่นก็ไม่เป็นไร ด้วยการติดตามความคิดเห็นของพนักงานและอัตราการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด คุณสามารถตัดสินใจได้ว่ากิจกรรมใดควรคงไว้ กิจกรรมใดควรปรับปรุงหรือแทนที่
การดำเนินการประเมินเหล่านี้ในขณะที่ต้องจัดการกับงาน HR อื่น ๆ อาจรู้สึกหนักหนาสาหัสมาก โชคดีที่ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีม HRจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่น ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณตั้งแต่การจ้างงานและการปฐมนิเทศไปจนถึงการจัดการความผูกพันของพนักงานและการติดตามประสิทธิภาพ—ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เพียงเลือกและปรับแต่งหนึ่งในเทมเพลต HR กว่า 120 แบบของ ClickUp
ด้วยClickUp Goals การวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานและการติดตามเป้าหมาย HRโดยรวมเป็นเรื่องง่าย ตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดเวลาการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อค้นหาว่าพนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับงานและพันธกิจของบริษัทมากน้อยเพียงใด
รวบรวมและจัดระเบียบคำตอบเหล่านี้ภายในมุมมองตารางของ ClickUp และแสดงข้อมูลเชิงลึกด้วยกราฟวงกลม กราฟแท่ง และกราฟเส้นในแดชบอร์ดของ ClickUp แดชบอร์ดนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและแนวโน้มของพนักงานตลอดเวลา ด้วยวิธีนี้ จะสามารถระบุพื้นที่ที่ทำงานได้ดีและพื้นที่ที่ต้องการความสนใจได้อย่างง่ายดาย
หากคุณรู้สึกติดขัดในจุดใดก็ตามClickUp AIอาจช่วยคุณได้ ใช้เครื่องมือ AI นี้สำหรับงานด้านทรัพยากรบุคคลเช่น การแนะนำคำถามสำหรับแบบสำรวจ การสรุปคำตอบเชิงคุณภาพจากแบบสำรวจ และการระดมความคิดสำหรับขั้นตอนต่อไปของคุณ
มีส่วนร่วม สร้างพลัง และประสบความสำเร็จกับ ClickUp
แม้การมีทีมที่ยอดเยี่ยมจะยอดเยี่ยมมาก แต่การทำให้พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำงานร่วมกันได้ดีนั้นคือสิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง ลองทำกิจกรรมสร้างความผูกพันข้างต้นดู แล้วคุณจะเห็นว่ามันช่วยได้อย่างไร กุญแจสำคัญคือการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ และทำอย่างต่อเนื่อง
และอย่าลืมตรวจสอบว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่คุณเลือกนั้นได้ผลดีเพียงใด การใช้เครื่องมือติดตามพนักงานอย่างClickUp จะช่วยให้คุณจัดการพนักงานได้ในขณะที่ติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของคุณ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และปลดล็อกทีมงานที่มีความสุขและมีส่วนร่วมมากขึ้น ✨