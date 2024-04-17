วิธีตั้งเป้าหมายการปฐมนิเทศเพื่อช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จ

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่คือกระบวนการในการผสานพนักงานใหม่เข้ากับองค์กรของคุณ เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ วัฒนธรรมของทีม และเป้าหมายของบริษัท
โปรแกรมการต้อนรับที่ไม่ดีอาจทำให้พนักงานใหม่รู้สึกสับสน ไม่มีส่วนร่วม และไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราการลาออกของพนักงาน ซึ่งทำให้บริษัทเสียเวลา แรงงาน และเงินทอง
สิ่งนี้ทำให้การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าที่เคยในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การต้อนรับที่ครอบคลุมพร้อมเป้าหมายการปฐมนิเทศที่บันทึกไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จะทำให้พนักงานใหม่รู้สึกได้รับการต้อนรับ ได้รับการยกย่อง และมีเครื่องมือพร้อมที่จะประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลดการลาออก และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จขององค์กรในท้ายที่สุด
ในบทความนี้ คุณจะพบแหล่งข้อมูลที่จำเป็น เคล็ดลับ และขั้นตอนในการนำกลยุทธ์การปฐมนิเทศพนักงานที่ประสบความสำเร็จมาใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรักษาพนักงานและช่วยให้คุณโดดเด่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
การเข้าใจเป้าหมายการปฐมนิเทศพนักงาน
เป้าหมายการปฐมนิเทศช่วยให้การเปลี่ยนผ่านของพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทสามารถเร่งกระบวนการเริ่มต้นได้ด้วยการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและการบูรณาการทีม
เป้าหมายการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการบุคลากรและลดอัตราการลาออก โดยการให้เส้นทางการเรียนรู้ที่เป็นระบบ เป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานใหม่มีทักษะและข้อมูลที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ สร้างความรู้สึกของความสำเร็จและการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
การตั้งเป้าหมายเป็นขั้นตอนสำคัญในโปรแกรมการปฐมนิเทศที่ประสบความสำเร็จ มันเปลี่ยนความคาดหวังที่คลุมเครือให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ ทำให้พนักงานใหม่และผู้จัดการสามารถติดตามความก้าวหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จได้ นอกจากนี้ วิธีการร่วมมือกันนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งอีกด้วย
ทีม HR ของคุณสามารถสร้างโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานที่แข็งแกร่งโดยใช้กรอบเป้าหมาย SMART เพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น
มาสร้างตัวอย่างเป้าหมายการปฐมนิเทศเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
1. งานบริหาร (สัปดาห์ที่ 1):
- เฉพาะเจาะจง: กรอกเอกสารการจ้างงานใหม่ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่พนักงานเริ่มงาน
- วัดผลได้: ติดตามเปอร์เซ็นต์ของพนักงานใหม่ที่ทำเอกสารเสร็จตรงเวลา
- สามารถทำได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดพร้อมใช้งานออนไลน์และเข้าถึงได้ง่าย
- ที่เกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดสมบูรณ์เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถเริ่มเข้าถึงสวัสดิการและทรัพยากรของบริษัทได้
- มีกรอบเวลา: กำหนดเส้นตายภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปอย่างราบรื่น
2. การทำความคุ้นเคยกับบทบาท (สัปดาห์ที่ 1–2):
- เฉพาะเจาะจง: ให้พนักงานใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรมของทุกแผนก และติดตามการทำงานของเพื่อนร่วมงานเป็นเวลา 20 ชั่วโมง ภายในสิ้นสัปดาห์ที่สอง
- วัดผลได้: ติดตามการเข้าร่วมการฝึกอบรมและบันทึกชั่วโมงการสังเกตการณ์
- สามารถทำได้: กำหนดตารางการฝึกอบรมและระบุสมาชิกทีมที่สามารถเข้าร่วมการสังเกตการณ์ล่วงหน้า
- ที่เกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมและการติดตามงานเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นเฉพาะสำหรับบทบาทของพวกเขา
- กำหนดเวลา: กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนภายใน 20 ชั่วโมงให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นสัปดาห์ที่สองเพื่อให้แน่ใจว่าจะเสร็จทันเวลา
3. วัฒนธรรมองค์กร (สัปดาห์ที่ 2–3):
- เฉพาะเจาะจง: ให้พนักงานใหม่เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างทีมสองกิจกรรมภายในสิ้นสัปดาห์ที่สาม
- วัดผลได้: ติดตามการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและประเมินการมีส่วนร่วมผ่านข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน
- บรรลุได้: เลือกกิจกรรมสร้างทีมที่ครอบคลุมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- ที่เกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างทีมช่วยให้พนักงานใหม่สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
- มีกรอบเวลา: กำหนดเส้นตายภายในสิ้นสัปดาห์ที่สามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
4. การพัฒนาทักษะ (สัปดาห์ที่ 3-4):
- เฉพาะเจาะจง: สนับสนุนพนักงานใหม่ให้สามารถทำคะแนนในการประเมินความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ถึง 80% หรือสูงกว่า ภายในสิ้นสัปดาห์ที่สี่
- วัดผลได้: ติดตามคะแนนบนแพลตฟอร์มการประเมิน
- บรรลุได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประเมินสอดคล้องกับการฝึกอบรมที่จัดให้และยังให้เวลาเพียงพอสำหรับการเรียนรู้
- ที่เกี่ยวข้อง: ช่วยให้พวกเขาเชี่ยวชาญความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีกรอบเวลา: กำหนดเส้นตายภายในสิ้นสัปดาห์ที่สี่เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย
เมื่อคุณเข้าใจถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย HR แบบ SMART แล้ว มาพูดถึงเป้าหมายการปฐมนิเทศที่คุณควรให้ความสำคัญกัน
เป้าหมายหลักห้าประการของการปฐมนิเทศแบบครบวงจร
นี่คือห้าเป้าหมายหลักในการปฐมนิเทศที่สามารถทำให้โปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานใหม่ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
1. การสร้างความเชื่อมโยง: การสร้างความสัมพันธ์ในทีม
พนักงานใหม่ทุกคนอาจรู้สึกกลัวเมื่อต้องเข้าสู่สภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล คุณสามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นได้โดยการช่วยเหลือพวกเขาในการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมของพวกเขา นี่สามารถช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม ลดความรู้สึกโดดเดี่ยว และทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เครียดมากนัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรักษาพนักงานไว้ในองค์กรได้ในระยะยาว
นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อเร่งการผสานทีมสำหรับพนักงานใหม่ของคุณ:
- จัดอาหารกลางวันต้อนรับหรือจัดกิจกรรมสังสรรค์เฉพาะทีม นอกเวลาทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองสำหรับการพบปะพูดคุย
- นำระบบ 'เพื่อนคู่คิด' มาใช้ โดยจับคู่พนักงานใหม่กับเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำ
- ส่งเสริมการใช้ แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับทำลายกำแพงน้ำแข็ง เพื่อกระตุ้นการสนทนาและช่วยให้พนักงานใหม่เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน
- ใช้ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น แพลตฟอร์มการส่งข้อความทันทีหรือซอฟต์แวร์สำหรับการเริ่มต้นงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการให้ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล
2. การฝึกอบรมและการศึกษา: การส่งเสริมการเติบโตทางวิชาชีพ
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล คุณมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตของพนักงานใหม่ในช่วงการปฐมนิเทศ โดยการมอบการฝึกอบรมและการศึกษาที่ตรงเป้าหมายให้กับพวกเขา
การให้คำปรึกษาแบบเฉพาะบุคคลนี้ช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกได้รับการสนับสนุนและมีทักษะความรู้ที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่ของพวกเขา
มาทบทวนขั้นตอนสำคัญบางประการในกระบวนการนี้กัน:
- เข้าใจความต้องการของแต่ละบุคคลและ ปรับการฝึกอบรมให้เหมาะสม
- ผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรม (เช่น การเรียนในห้องเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนออนไลน์ และการนำโดยที่ปรึกษา) กับเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ รองรับรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- รับรองเนื้อหาคุณภาพสูงและน่าสนใจที่นำเสนอโดย ผู้ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์
- ส่งเสริม วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ด้วยโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกลไกการให้ข้อเสนอแนะ
3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย: การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจกฎระเบียบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH) จะช่วยให้พวกเขามีอำนาจในการทำงานอย่างปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณสามารถทำกิจกรรมต่อไปนี้ได้:
- พัฒนาอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจ คู่มือ หรือคู่มือการใช้งาน และดำเนินการ การฝึกอบรม ที่น่าสนใจ
- ให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานใหม่ ได้ทำการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH) ให้ครบถ้วน โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรความสำเร็จ
- ใช้ช่องทางการสื่อสารของบริษัทเพื่อกระตุ้นให้ผู้จัดการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนแล้ว คุณยังสามารถมอบคะแนนโบนัสที่สามารถแลกได้เพื่อ กระตุ้นการมีส่วนร่วม
4. การแนะนำวัฒนธรรมองค์กร: การทำให้พนักงานใหม่ซึมซับวัฒนธรรมของบริษัท
การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พนักงานใหม่สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของบริษัท เป็นการปลูกฝังให้พนักงานใหม่ซึมซับวัฒนธรรมองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และเตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จ
สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานเป็นทีมและการเป็นตัวแทนของแบรนด์ดียิ่งขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่าง 'ใหม่' และ 'ที่ตั้งมั่นแล้ว':
- แบ่งปัน ประวัติของบริษัท ของคุณผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ วิดีโอ หรือคำรับรองจากพนักงาน
- จัดกิจกรรม 'เดินชมวัฒนธรรม' สำหรับพนักงานใหม่เพื่อทำความเข้าใจแผนกต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- วางแผนกิจกรรม สร้างทีม ที่สนุกสนานและร่วมมือกัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวละลายพฤติกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน
- ดำเนินการโปรแกรม การให้คำปรึกษา ที่พนักงานที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำและสนับสนุนพนักงานใหม่
- ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดผ่านแบบสำรวจ กล่องข้อเสนอแนะ หรือการประชุมติดตามผล
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เครื่องมืออย่างClickUp Form Viewช่วยให้พนักงานใหม่สามารถรายงานปัญหา ส่งคำขอ หรือเสนอแนะการปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp โดยอัตโนมัติ และมอบหมายให้กับทีมที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการต่อไป
5. การชี้แจงบทบาท: ความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผล
พนักงานใหม่ควรเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน ความคาดหวังด้านผลงาน และวิธีการประเมินผลงานของตนเอง การทำความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้เกิดพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับความสำเร็จในการทำงาน เพิ่มระดับความผูกพัน และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในระยะยาวสำหรับพนักงานใหม่
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่ด้วยความรู้ที่สำคัญนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างกระบวนการปฐมนิเทศ:
- ให้รวมคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานของพนักงานใหม่ โดยระบุหน้าที่หลัก ความคาดหวัง และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในจดหมายการจ้างงานของพวกเขา ซึ่งจะช่วย ชี้แจงความคาดหวัง
- จัด การประชุมแบบตัวต่อตัว กับผู้จัดการของพนักงานใหม่เพื่อหารือเกี่ยวกับความคาดหวังเฉพาะของบทบาท โครงการที่พวกเขาจะมีส่วนร่วม และกระบวนการทำงานประจำวัน
- นำเสนอภาพรวมของ ระบบการจัดการประสิทธิภาพ ที่บริษัทใช้ รวมถึงวัตถุประสงค์และความถี่ในการประเมิน
- อธิบาย องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพ ที่แตกต่างกัน เช่น การตั้งเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกลไกการให้ข้อเสนอแนะ
- พัฒนาโมดูลการฝึกอบรมออนไลน์หรือวิดีโอสอนเพื่ออธิบายระบบอย่างชัดเจนและกระชับ
เป้าหมายการปฐมนิเทศทั้งห้าประเภทนี้ร่วมกันวางรากฐานสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืนภายในบริษัท อย่างไรก็ตาม ยังมีกรอบการทำงานอีกกรอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งสามารถช่วยให้คุณสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อพนักงานของคุณได้
มาทำความเข้าใจกันว่ากรอบการทำงานนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งก็คือ 4Cs ของการปฐมนิเทศ
สี่ C ของการปฐมนิเทศ
พัฒนาและนำเสนอโดย ดร. ทาลยา เบาเออร์ ในปี 2010 กรอบงาน Four Cs ยังคงมีความเกี่ยวข้องในกระบวนการปฐมนิเทศในปัจจุบัน
มาดูขั้นตอนทั้งสี่นี้กัน ตั้งแต่ขั้นตอนที่มีความสำคัญน้อยที่สุดไปจนถึงขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุด
1. การชี้แจง: การให้บทบาทหน้าที่งานและความคาดหวังในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
หนึ่งในความหงุดหงิดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทและพนักงานใหม่คือการขาดความคาดหวังที่ชัดเจน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การ 'หายตัวไป' ระหว่างกระบวนการจ้างงานหรือการลาออกในช่วงแรกสูง
ข่าวดีก็คือ ความชัดเจนในการเริ่มต้นงานสามารถช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มความพึงพอใจในงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
การตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ และการตั้งเป้าหมายคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ นี่คือวิธีบางประการที่คุณสามารถสร้างความชัดเจนในบทบาทสำหรับพนักงานใหม่ของคุณ:
- เอกสารที่ชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้
- การปรับทิศทางให้สอดคล้องกันทั่วทั้งบริษัท: ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัท
- การประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอ: ให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนได้รับความชัดเจนในระดับเดียวกันด้วยแนวทางมาตรฐานในการปฐมนิเทศ
- การติดตามเวลา: ตรวจสอบความคืบหน้าและให้การสนับสนุนตามความจำเป็น
- การบูรณาการเทคโนโลยี: ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรหรือซอฟต์แวร์ HR เพื่อการติดตามและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: การเข้าใจกฎบังคับของบริษัทและกฎหมาย
ระดับนี้มักเน้นที่:
- การดำเนินการ: เสร็จสิ้นเอกสารการจ้างงานใหม่และลงทะเบียนสวัสดิการให้พนักงานใหม่
- ความเข้าใจในระบบ: ทำให้พวกเขาเข้าใจนโยบายและขั้นตอนของบริษัท
- การฝึกอบรม: แนะนำพนักงานใหม่ผ่านเซสชันการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบข้อบังคับที่จำเป็น
- KPIs: การกำหนดเกณฑ์เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมหรือบทบาทหน้าที่
อย่างไรก็ตาม การให้พนักงานใหม่เพียงแค่อ่านคู่มือพนักงานของบริษัทคุณนั้นยังไม่เพียงพอ หากต้องการช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องมอบทรัพยากรเพิ่มเติมให้พวกเขา ซึ่งรวมถึงนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้ คุณควรจัดตารางการประชุมกับพวกเขาเพื่อหารือเกี่ยวกับทรัพยากรเหล่านี้ อธิบายว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบส่งผลต่องานประจำวันของพวกเขาอย่างไร และประเมินความเข้าใจของพวกเขา
3. วัฒนธรรม: การปลูกฝังจิตวิญญาณและวิถีชีวิตของบริษัท
วัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดพนักงานใหม่เสมอ และด้วยเหตุผลที่ดี อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้มั่นใจว่าความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรมของพนักงานใหม่จะคงอยู่มากกว่าความประทับใจแรกพบ
ในขณะที่การสรรหาบุคลากรมุ่งเน้นที่ความเข้ากันได้ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เปิดโอกาสให้ ปลูกฝังความเข้าใจทางวัฒนธรรม
การปฐมนิเทศสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร เมื่อตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับทีมและแนะนำตัว รวมถึงเปิดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา สิ่งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ตัวอย่างเช่น Google มอบสวัสดิการระดับโลกให้กับพนักงาน เช่น การให้คำปรึกษาทางการเงินแบบตัวต่อตัว โปรแกรมสนับสนุนด้านสุขภาพสำหรับพนักงานข้ามเพศ สิทธิ์ทำงานจากที่ไหนก็ได้ 4 สัปดาห์ต่อปี รวมถึงการสนับสนุนด้านภาวะเจริญพันธุ์และการขยายครอบครัว
ความพยายามทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Google ที่มีต่อพนักงาน และแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัวของพวกเขา
4. การเชื่อมต่อ: การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ปฏิเสธไม่ได้ว่า หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในกรอบสี่ C คือวิธีที่การปฐมนิเทศช่วยให้พนักงานใหม่หรือพนักงานที่มีอยู่แล้วรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมและบริษัท
หากยุคหลังการแพร่ระบาดได้สอนอะไรเราบ้าง การมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในที่ทำงานจะให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุน และคำแนะนำที่จำเป็นในช่วงเวลาที่ท้าทายและช่วงเวลาที่มีความสุข
แต่การพูดนั้นง่ายกว่าการลงมือทำ การสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากความวิตกกังวลทางสังคม ขาดความสนใจในการเข้าสังคม หรือแม้แต่ความคิดที่มีอยู่ก่อนเกี่ยวกับการเมืองในองค์กร ซึ่งส่งผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน
นี่คือกลยุทธ์สำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถนำไปใช้ได้:
- การเข้าสังคม: วางแผนการพบปะแบบไม่เป็นทางการนอกเวลาทำงาน เช่น มื้อกลางวันกับทีม, ชั่วโมงแห่งความสุข, หรือกิจกรรมอาสาสมัคร
- การยอมรับ: ให้การยอมรับผลงานของบุคคลและทีมอย่างเปิดเผยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
- ความสนุกในที่ทำงาน: สร้างช่องทางออนไลน์ (เช่น ใน Slack) ให้พนักงานสามารถแชร์อัปเดตที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เรื่องตลก หรือข้อเท็จจริงที่น่าสนใจได้
- การเฉลิมฉลอง: ไปไกลกว่าเค้กวันเกิด; ปรับแต่งการเฉลิมฉลองให้เหมาะกับบุคคลโดยการเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมที่ไม่เหมือนใครของพนักงานหรือสร้าง 'บอร์ดความทรงจำ'
- การสร้างทีม: วางแผนการประชุมนอกสถานที่เป็นประจำ, กิจกรรมระดมทุนประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่, และวัน 'นำสัตว์เลี้ยงมาทำงาน' เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมและภายในทีม
เมื่อมีกรอบการทำงานที่ยอดเยี่ยม ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการนำไปปฏิบัติและรักษาไว้ บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมหาศาลในการดำเนินการดังกล่าวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มาดูการทำงานของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานระยะไกล ความท้าทายทั่วไปที่พบ และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
อ่านเพิ่มเติม: วิธีปรับปรุงการรักษาพนักงานโดยการป้องกันการลาออกเงียบในที่ทำงานของคุณ
การปฐมนิเทศพนักงานระยะไกล
การศึกษาโดยโครงการสำรวจการจัดการและการทำงาน (SWAA)เปิดเผยว่า ณ ต้นปี 2024 พนักงานเต็มเวลาในสหรัฐอเมริกา 13% ทำงานจากระยะไกล ในขณะที่ 29% ทำงานในรูปแบบไฮบริด
บริษัทต่างๆ ปรับเปลี่ยนเทคนิคการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานที่ทำงานทางไกลมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ แต่ก่อนที่จะทำเช่นนั้น พวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น:
- ความยากลำบากในการเข้าใจเทคโนโลยีใหม่หรือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่จำเป็นเพื่อทำให้การทำงานทางไกลราบรื่น
- การขาดความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมเนื่องจากการขาดปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า
- การเข้าถึงทรัพยากรของบริษัท เอกสาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่โดยปกติสามารถเข้าถึงได้ง่ายในสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานที่ทำงานอย่างจำกัด
- อุปสรรคในการสื่อสารที่นำไปสู่การสื่อสารผิดพลาดระหว่างสมาชิกในทีมกับผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ บริษัททั่วโลกได้ใช้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนเทคนิคการปฐมนิเทศแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นแบบที่เหมาะกับการทำงานระยะไกล เช่น:
- การใช้ประโยชน์จาก แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับการปฐมนิเทศโดยการแนะนำการประชุมทางวิดีโอ โมดูลการฝึกอบรมออนไลน์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และโซลูชันลายเซ็นดิจิทัลเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสาร และลดการพึ่งพาเอกสารกระดาษ
- แนะนำ วัสดุและทรัพยากรการฝึกอบรมออนไลน์ ในรูปแบบที่หลากหลาย ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
- มุ่งเน้นการสร้าง ความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ในทีม ผ่านกิจกรรมเสมือนจริง กิจกรรมละลายพฤติกรรมออนไลน์ และโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
- แนะนำแบบฟอร์มความคิดเห็นออนไลน์ แบบสำรวจ และหน้าเว็บแสดงความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อแก้ไขข้อกังวลของพนักงานใหม่และ รวบรวมข้อมูลเชิงลึก สำหรับการดำเนินการเปลี่ยนแปลง
นี่คือการเปรียบเทียบที่กว้างขึ้นระหว่างกระบวนการรับพนักงานแบบดั้งเดิมและแบบทางไกล:
|คุณสมบัติ
|การปฐมนิเทศแบบดั้งเดิม
|การปฐมนิเทศทางไกล/เสมือนจริง
|สถานที่ตั้ง
|ที่สำนักงานของบริษัท
|การปรับปรุงสุขภาพของพนักงาน, การลดการขาดงาน, การสรรหาบุคลากรจากกลุ่มที่มีความสามารถหลากหลายมากขึ้น, และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยั่งยืนมากขึ้น
|ปฏิสัมพันธ์
|ส่วนใหญ่เป็นการพบปะกันแบบตัวต่อตัว
|ส่วนใหญ่เป็นระบบเสมือนจริง โดยมีการประชุมผ่านวิดีโอและทรัพยากรออนไลน์
|เอกสาร
|รูปแบบทางกายภาพและเอกสาร
|เอกสารดิจิทัลและแบบฟอร์มออนไลน์
|การฝึกอบรม
|การประชุมและการนำเสนอแบบพบหน้า
|โมดูลการฝึกอบรมออนไลน์, การสัมมนาผ่านเว็บ, และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
|การสร้างทีม
|กิจกรรมที่ต้องพบปะกันและงานสังสรรค์
|กิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงและกิจกรรมสังคมออนไลน์
|ความท้าทาย
|ความยืดหยุ่นในการจัดตารางเวลาที่จำกัด เวลาที่ใช้ในการเดินทางไปทำงาน สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานน้อยลง
|ปัญหาทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้น, การสะสมของทีมที่แยกตัว, การขาดการสื่อสารระหว่างบุคคล
|ประโยชน์
|การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในทีม, การรวบรวมความคิดเห็นทันที, โอกาสในการสร้างเครือข่ายมากขึ้น, และการติดตามการเข้าร่วมที่ง่ายดาย
|การปรับปรุงสุขภาพของพนักงาน, การลดการขาดงาน, การสรรหาบุคลากรจากกลุ่มที่มีความหลากหลายมากขึ้น, สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยั่งยืนมากขึ้น
โบนัส: กำลังเตรียมการต้อนรับทีมระยะไกลอยู่หรือไม่? เทมเพลตการต้อนรับระยะไกลของ ClickUp พร้อมมอบรายการงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกขั้นตอนของการต้อนรับ, ไทม์ไลน์โครงการเพื่อให้การต้อนรับเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา, และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับสมาชิกในทีม
การรวมเป้าหมายการปฐมนิเทศใน ClickUp
ตอนนี้ลองพิจารณาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ไม่เพียงแต่ช่วยในการปฐมนิเทศพนักงานเท่านั้น แต่ยังจัดระเบียบกระบวนการสรรหาทั้งหมดของคุณอีกด้วย
ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคล ClickUp!
ClickUp พร้อมด้วยClickAppsและเครื่องมือหลากหลาย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการสรรหาและปฐมนิเทศสำหรับคุณและทีมของคุณ
มาสำรวจวิธีการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ ClickUp เพื่อสร้างศูนย์ควบคุมทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งห้าในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของคุณ
ทำให้การฝึกอบรม, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการผสานวัฒนธรรมของพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย
ด้วยระบบอัตโนมัติ ClickUp มากกว่า 100 แบบ เพิ่มประสิทธิภาพงานประจำวัน เช่น การส่งอีเมลต้อนรับ ข้อความแสดงความยินดี คำอวยพรวันเกิด การแจ้งเตือนการฝึกอบรมพนักงาน การอัปเดตกิจกรรม การแจ้งวันหยุด และอื่นๆ อีกมากมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถทำให้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทคุณได้ในที่เดียว ด้วยAPI ของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณสามารถผสานรวมเครื่องมือใด ๆ กับ ClickUp ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลต ClickUp มากกว่า 1,000 แบบ สำหรับความต้องการในการสรรหาบุคลากรและการอบรมพนักงานใหม่ของคุณได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการสร้างและตั้งค่าเอกสารและกรอบการทำงาน
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือ ClickUp สองตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างกระบวนการเริ่มต้นงานที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างและแบ่งปัน เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น SOP ของบริษัท, คำถามที่พบบ่อย, แผนผังลำดับชั้น, นโยบาย, กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของคุณสามารถปรับตัวได้ทันทีหลังจากการปฐมนิเทศ นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝังลิงก์ภายในเอกสารเหล่านี้สำหรับวิดีโอ 'วิธีการ' หรือไฟล์เสียง เพื่อแนะนำเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท รวมถึงเครื่องมือและระบบต่างๆ
คุณยังสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อ มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้า แบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย
สร้างรายการองค์ประกอบทั้งหมดของการปฐมนิเทศที่ต้องทำให้เสร็จและแบ่งออกเป็นงานและงานย่อยพร้อมเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจดูแลการแนะนำพนักงานใหม่ ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาอาจรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานส่งเอกสารการจ้างงานครบถ้วน
คุณยังสามารถสร้างรายการตรวจสอบของขั้นตอนทั้งหมดที่พนักงานใหม่ต้องทำเพื่อให้การปรับตัวสำเร็จได้
ลองใช้เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp ซึ่งสามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานสำเร็จในช่วง 90 วันแรกของการปฐมนิเทศ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถรวมเอกสารที่พนักงานใหม่ต้องส่ง วัตถุประสงค์การปฐมนิเทศที่พวกเขาต้องตั้งไว้เพื่อความสำเร็จในระยะยาว และการฝึกอบรมของบริษัทที่พวกเขาควรเข้าร่วม
ขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งโดยใช้ AI
มีหลายวิธีที่ทีม HR ของคุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้น:
- สร้าง สคริปต์อีเมลส่วนบุคคล เพื่อต้อนรับพนักงานใหม่และส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อกรอกเอกสารการปฐมนิเทศให้ครบถ้วน
- สร้างเทมเพลต HRแบบกำหนดเอง สำหรับเอกสารที่ใช้บ่อย เช่น ข้อเสนอการจ้างงาน แบบฟอร์มความคิดเห็น แบบสำรวจ รายงานกิจกรรมประจำวัน แผนงานกิจกรรม และอื่นๆ
- ใช้ ClickUp เป็นผู้ช่วยของคุณเพื่อให้บริการ สรุปการฝึกอบรม คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI ของมันเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการฝึกอบรม สร้างอีเมลถึงพนักงาน ปรับแต่งข้อความแสดงความยินดี และวางแผนกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมและการระดมทุน
- ระดมความคิด เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และรับสรุปอัตราการเข้าร่วม การลาออก สถิติการลา และรายงานของแต่ละแผนก
- ใช้ เอกสารพร้อมเครื่องมือ AI เพื่อสร้างแนวทางการปฐมนิเทศที่แชร์ได้ โมดูลการฝึกอบรม รายการวันหยุด และคู่มือกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ชี้แจงความคาดหวังในงานด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
คุณสามารถผสานรวมแดชบอร์ด ClickUpเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าและข้อเสนอแนะในการปฐมนิเทศพนักงาน ความต้องการในการฝึกอบรม อัตราการมีส่วนร่วม และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือวิธีการบางประการที่ทีม HR ของคุณสามารถใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp:
- สร้างแดชบอร์ดเพื่อ แสดงภาพกระบวนการปฐมนิเทศ สำหรับพนักงานใหม่ รวมถึงวิดเจ็ตที่แสดงอัตราการเสร็จสิ้นงาน สถานะเอกสาร ความคืบหน้าของโมดูลการฝึกอบรม และระดับความพึงพอใจในการปฐมนิเทศ
- อัตราการสำเร็จ สำหรับแบบฟอร์มความคิดเห็น, โปรแกรมพัฒนาทักษะ, และการฝึกอบรมที่กำลังจะมาถึง
- พัฒนา แดชบอร์ดสำหรับการสรรหาและรักษาพนักงาน ที่แสดงสถานะของตำแหน่งงานที่เปิดรับ ขนาดและความหลากหลายของผู้สมัคร อัตราการนัดสัมภาษณ์และอัตราการเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท และการสื่อสารภายใน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อบันทึกเวลาที่พนักงานใช้ไปกับงานต่างๆ, บันทึกเวลาทำงานด้วยตนเอง, การเข้างานประจำวัน, และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับฟรีแลนซ์หรือผู้รับเหมาภายนอก. ผสานรวมแอปติดตามเวลาที่คุณใช้ เช่น Toggl, Timely, และ Clockify.
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฐมนิเทศ
ประสิทธิภาพการทำงานส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร พนักงานควรทราบรายละเอียดงาน หน้าที่ประจำวัน และตัวชี้วัดเป้าหมายหลักที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตน กระบวนการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานใหม่ทุกคนมีความชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบในงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่จะส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่ได้มาจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น อัตราการสำเร็จงาน การทดสอบการจดจำความรู้ และการสำรวจความคิดเห็น ช่วยให้คุณสามารถวัดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการปฐมนิเทศได้ ซึ่งช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่พนักงานใหม่อาจต้องการความช่วยเหลือ
โดยการระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการปฐมนิเทศ คุณสามารถให้การสนับสนุนที่ตรงจุดและแก้ไขปัญหาพื้นฐานใด ๆ ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะขัดขวางความสำเร็จของพนักงานใหม่
สำหรับพนักงานใหม่และพนักงานที่มีประสบการณ์แล้ว คุณสามารถใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUpเพื่อวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดเวลา ตรวจหาจุดที่ต้องปรับปรุง และให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น และทำให้พนักงานรู้สึกถึงความสำเร็จและการยอมรับ
อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างข้อเท็จจริงที่น่าสนใจสำหรับที่ทำงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สุขภาพ และความปลอดภัย (CHS) ของตน เป็นการวางรากฐานสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีจริยธรรมทั้งสำหรับบุคคลและองค์กร
ด้วยเทมเพลตคู่มือพนักงานของ ClickUp พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้รายละเอียดสำคัญทั้งหมดของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มสิ่งจำเป็นอื่นๆ ลงในรายการนี้ได้ เช่น รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ นโยบายในที่ทำงาน จริยธรรมทางธุรกิจ ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดการรักษาความลับ การรายงานอันตรายด้านความปลอดภัย นโยบายการเข้างาน และสวัสดิการของบริษัท
จุดมุ่งเน้นของกระบวนการปฐมนิเทศควรอยู่ที่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สุขภาพ และความปลอดภัย สิ่งนี้สามารถบรรลุได้ผ่านการฝึกอบรมทบทวนเป็นประจำ แคมเปญความปลอดภัย และทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน เช่น คู่มือความปลอดภัยและโมดูลการฝึกอบรมออนไลน์
ที่เกี่ยวข้อง:ดูวิธีที่ทีมการปฐมนิเทศของ ClickUp ใช้แพลตฟอร์มเพื่อบรรลุเป้าหมายการปฐมนิเทศของพนักงาน 💪
สร้างโปรแกรมการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทของคุณ
เมื่อคุณจ้างและรักษาบุคลากรที่เหมาะสมไว้ได้ด้วยการมอบเส้นทางความก้าวหน้าให้พวกเขา คุณจะสามารถลดต้นทุนจากการลาออกและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในฐานะนายจ้างที่ดีได้
วัตถุประสงค์หลักของแผนการปฐมนิเทศคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงานเพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในบริษัทของคุณ
ClickUp และคุณสมบัติมากมายของมันมอบพลังที่จำเป็นให้คุณเพื่อสร้างโปรแกรมการรับสมัครที่ครอบคลุมและบรรลุเป้าหมายการรับสมัครขององค์กร
นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์หลักสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน คุณจะเพลิดเพลินกับกระบวนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นในการร่วมมือและสื่อสาร ไม่ว่าจะสำหรับทีมระยะไกลหรือพนักงานในสถานที่!
สมัครใช้ClickUp วันนี้เพื่อเสริมความพยายามด้านทรัพยากรบุคคลของคุณในการสรรหา การปฐมนิเทศ การบริหารจัดการบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการรักษาพนักงาน