10 อันดับซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานออนไลน์ที่ดีที่สุดในปี 2025

Alex York
Alex York
29 มกราคม 2568

ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมักเรียกว่าซอฟต์แวร์การจัดการการเรียนรู้ เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตและการรักษาพนักงานสำหรับทีมและธุรกิจ การเลือกซอฟต์แวร์ฝึกอบรมที่เหมาะสมช่วยให้กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและการเติบโตขององค์กร

การค้นหาซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อมีตัวเลือกมากมายให้เลือก แต่ไม่ต้องกังวล! เราได้คัดสรรแพลตฟอร์มฝึกอบรมออนไลน์ที่ดีที่สุดในตลาดมาให้คุณแล้วในปี 2024

ดำดิ่งลงไปเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฝึกอบรม?

การเลือกซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับการเข้าใจคุณสมบัติที่สำคัญของมัน และวิธีที่คุณสมบัติเหล่านั้นสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ:

  • โมดูลการเรียนรู้แบบโต้ตอบ: ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานต้องจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการจดจำของผู้ใช้
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ปรับแต่งซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณด้วยสื่อการฝึกอบรมที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้มั่นใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง
  • ความสามารถในการขยาย: เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานของคุณควรรองรับผู้ใช้เพิ่มเติมได้อย่างราบรื่นโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือการประเมินผลและให้คำแนะนำ: การประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการให้คำแนะนำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงโมดูลการฝึกอบรมภายในระบบฝึกอบรมพนักงานของคุณ
  • ความสามารถในการผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่จำเป็นอื่น ๆ มอบสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่สอดคล้องกัน
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: คุณจำเป็นต้องมีแอปการเรียนรู้บนมือถือ เพราะในโลกที่ให้ความสำคัญกับมือถือเป็นอันดับแรก ความสามารถในการเรียนรู้จากซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
  • การรายงานและการวิเคราะห์: ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการฝึกอบรม อัตราการสำเร็จ และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานที่มีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

เริ่มต้นการเดินทางของคุณเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานที่สมบูรณ์แบบ? นี่คือสรุปของเราเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดในตลาด:

1. คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการงานทั่วไป แต่เป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาซึ่งการฝึกอบรมในที่ทำงานก้าวข้ามจากโมดูลธรรมดาไปสู่ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

ไม่ว่าคุณจะเป็นครู ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้นำทีม ClickUp มีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานของคุณ ความยืดหยุ่นและการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางช่วยให้กระบวนการฝึกอบรมพนักงานง่ายขึ้น

ด้วยตัวเลือกการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ ทีมงานสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือที่พวกเขาชื่นชอบได้ ทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและครอบคลุม ในฐานะที่เป็นแหล่งพลังแห่งประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp กำลังกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานที่ดีที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Trakstar

แดชบอร์ด Trakstar
ผ่านทางTrakstar

ในโลกที่ซับซ้อนของการประเมินพนักงาน Trakstar ได้สร้างตำแหน่งที่มั่นคงอย่างมั่นใจ ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการประเมินเท่านั้น Trakstar ยังส่งเสริมวัฒนธรรมที่การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องมาบรรจบกับการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์นี้สำหรับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย องค์กร หรือผลิตภัณฑ์

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างทีมและผู้จัดการ Trakstar ยังนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม ช่วยให้สามารถติดตามและเฉลิมฉลองความสำเร็จในการฝึกอบรมพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์—แต่มันคือกลยุทธ์สำหรับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการเติบโตของพนักงาน

คุณสมบัติเด่นของ Trakstar

  • กำหนดเวลาและทำให้การตรวจสอบเป็นอัตโนมัติ ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
  • ปรับระบบการฝึกอบรมพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้เกิดการเติบโตที่เป็นหนึ่งเดียว
  • ส่งเสริมการประเมินแบบองค์รวมโดยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา
  • ระบุและพัฒนาผู้นำในอนาคตภายในองค์กรของคุณ
  • วัดความรู้สึกของพนักงานและดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงานและปรับแต่งการฝึกอบรมพนักงานของคุณให้เหมาะสม
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือการฝึกอบรมออนไลน์ยอดนิยมในอุตสาหกรรมทรัพยากรบุคคล

ข้อจำกัดของ Trakstar

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซของมันไม่ใช้งานง่ายเท่าคู่แข่ง
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในบางโมดูล

ราคาของ Trakstar

  • ติดต่อ Trakstar เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Trakstar

  • G2: 4. ⅗ (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. ⅖ (100+ รีวิว)

3. คอนสตรัคเตอร์

แดชบอร์ดผู้สร้าง
ผ่านทางคอนสตรัคเตอร์

Constructor ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านโซลูชันการค้นหาขั้นสูงและเนื้อหาการฝึกอบรมเชิงลึก ขยายความเชี่ยวชาญของตนไปสู่สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมพนักงาน Constructor มั่นใจว่าการเข้าถึงข้อมูลยังคงเป็นไปอย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับเอกสารการฝึกอบรมที่กระจัดกระจายอยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือแพลตฟอร์มที่ซับซ้อน

โมดูลการฝึกอบรมพนักงานสามารถถูกจัดทำดัชนี ค้นหา และเรียกคืนได้อย่างง่ายดาย ทำให้เส้นทางการเรียนรู้ราบรื่นสำหรับทั้งผู้ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในฐานะพันธมิตรที่ช่วยในการปรับกระบวนการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพ Constructor จึงกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับโครงการฝึกอบรมพนักงานขนาดใหญ่และการพัฒนาโครงการโดยรวม

คุณสมบัติเด่นของคอนสตรัคเตอร์

  • เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การฝึกอบรมพนักงานด้วยการค้นหาทรัพยากรอย่างรวดเร็ว
  • นำเสนอผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้ตามพฤติกรรม เพื่อให้มั่นใจในการค้นพบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • การฝึกอบรมพนักงานง่ายยิ่งขึ้นด้วยระบบเรียนรู้ของเครื่องจาก Constructor ที่ช่วยปรับปรุงเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง
  • ติดตามวิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้ดียิ่งขึ้น
  • แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับคำขอการฝึกอบรมพนักงานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มหลากหลาย
  • ให้บริการความปลอดภัยระดับองค์กร, รักษาข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานให้ปลอดภัย

ข้อจำกัดของคอนสตรัคเตอร์

  • เน้นการค้นหา มากกว่าแพลตฟอร์มฝึกอบรมพนักงานแบบครอบคลุม
  • อาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในระหว่างการติดตั้งครั้งแรก

ราคาผู้ผลิต

  • ติดต่อผู้สร้างเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวของผู้ก่อสร้าง

  • G2: 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3+ รายการ)

4. เลิร์นอะพอน

แดชบอร์ด LearnUpon
ผ่านทางLearnUpon

LearnUpon ไม่ใช่เพียงแค่ระบบจัดการการเรียนรู้อีกระบบหนึ่ง แต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของระบบ LMS ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ LearnUpon ช่วยให้การฝึกอบรมพนักงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นในขณะที่เพิ่มผลกระทบให้มากขึ้น ชุดเครื่องมือที่หลากหลายของมันช่วยให้ผู้ฝึกอบรมสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้ ในขณะที่ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนการสอนที่ราบรื่นและน่าดึงดูด

เมื่อธุรกิจขยายตัว LearnUpon จะขยายตามไปด้วย เพื่อให้การฝึกอบรมยังคงมีความสม่ำเสมอ มีผลกระทบ และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LearnUpon

  • เครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจและเหมาะกับผู้ชมของคุณ
  • เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขาหรือแฟรนไชส์
  • เปลี่ยนคอร์สออนไลน์ของคุณให้กลายเป็นแหล่งรายได้
  • รองรับคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับมือถือเป็นหลักได้อย่างง่ายดาย
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมอบใบรับรองเมื่อจบหลักสูตร
  • ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้ใช้ อัตราการสำเร็จหลักสูตร และพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจ
  • ความเข้ากันได้ของ Ensur4e กับเครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์หลากหลายประเภท
  • มีให้ทดลองใช้ฟรี

ข้อจำกัดของ LearnUpon

  • ผู้ใช้บางรายต้องการฟีเจอร์เกมมิฟิเคชันที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะสามารถใช้งานได้ แต่บางคนอาจรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไป

ราคาของ LearnUpon

  • ติดต่อ LearnUpon เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ LearnUpon

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

5. TalentLMS

แดชบอร์ด TalentLMS
ผ่านทางTalentLMS

TalentLMS ยืนหยัดเป็นแสงสว่างในภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของระบบการจัดการการเรียนรู้ ด้วยการผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับคุณสมบัติการจัดการการฝึกอบรมที่ลึกซึ้ง จึงมอบสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ตั้งแต่การสร้างหลักสูตรไปจนถึงการประเมินผล TalentLMS รับประกันว่าทุกขั้นตอนจะเป็นไปอย่างเข้าใจง่ายและครอบคลุม การออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมทำให้เหมาะกับธุรกิจทุกขนาด ทำให้การฝึกอบรมไม่ถูกขัดจังหวะไม่ว่าขนาดของธุรกิจจะเป็นอย่างไร

สำหรับผู้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการใช้งานที่ง่ายและความหลากหลายของฟีเจอร์ TalentLMS คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ TalentLMS

  • ตั้งค่าและดำเนินการโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานได้ในไม่กี่นาที
  • ผสมผสานการฝึกอบรมออนไลน์กับการฝึกอบรมแบบออฟไลน์ (พบกันตัวต่อตัว)
  • ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนด้วยคะแนน, เหรียญตรา, และตารางผู้นำ
  • อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแบบโต้ตอบและเรียลไทม์
  • สร้างรายได้จากคอร์สของคุณด้วยตัวเลือกการขายที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • สร้างแบรนด์ให้กับพอร์ทัลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์องค์กรของคุณ
  • ฝึกฝนได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยดีไซน์ที่รองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ

ข้อจำกัดของ TalentLMS

  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงที่จำกัดสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก
  • แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่าย แต่การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ TalentLMS

  • เริ่มต้น: $69/เดือน
  • พื้นฐาน: $149/เดือน
  • บวก: $279/เดือน
  • พรีเมียม: $459/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ TalentLMS เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ TalentLMS

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

6. Coggno

แดชบอร์ด Coggno
ผ่านทางCoggno

Coggno ทำมากกว่าการนำเสนอการฝึกอบรมออนไลน์—มันสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์แบบองค์รวม ให้บริการแก่ผู้สร้างหลักสูตรอิสระและธุรกิจขนาดใหญ่ มันเชื่อมช่องว่างระหว่างความต้องการในการฝึกอบรมกับโซลูชัน

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การสร้างหลักสูตรเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่คลังเนื้อหาการเรียนรู้ที่ครอบคลุมช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถค้นหาและจัดหาระบบการฝึกอบรมพนักงานที่เหมาะสมได้

ในการฝึกอบรมออนไลน์ Coggno โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มที่เข้าใจและตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายในวงการอีเลิร์นนิง

คุณสมบัติเด่นของ Coggno

  • ตรวจสอบความเข้ากันได้และการสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่น
  • ซื้อคอร์สและขายต่อผ่านโดเมนของคุณ
  • ขายคอร์สโดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม
  • ปรับแต่งพอร์ทัลการฝึกอบรมของคุณให้สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณ
  • ติดตามความก้าวหน้าและความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับรองการสำเร็จหลักสูตรด้วยประกาศนียบัตรระดับมืออาชีพ
  • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้จากทุกอุปกรณ์

ข้อจำกัดของ Coggno

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่ใหม่กว่า
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานความต้องการให้มีการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกที่กว้างขึ้น

ราคาของ Coggno

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $199/เดือน
  • องค์กร: 249 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Coggno

  • G2: 5/5 (1+ บทวิจารณ์)
  • Capterra: 4. 8/5 (4+ รีวิว)

7. Adobe Learning Manager

แดชบอร์ด Adobe Learning Manager
ผ่านทางAdobe Learning Manager

Adobe, ยักษ์ใหญ่ในวงการสร้างสรรค์, นำมรดกอันล้ำค่าของตนมาสู่การเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Adobe Learning Manager. มันไม่ใช่แค่เครื่องมือ—มันคือผืนผ้าใบที่โปรแกรมการฝึกอบรมมีชีวิตชีวา. แพลตฟอร์มนี้ทำให้ผู้ฝึกอบรมมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าตื่นตาตื่นใจ, มีปฏิสัมพันธ์, และมีอิทธิพล. ด้วยการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นของ Adobe ต่อคุณภาพ, Learning Manager คือการพิสูจน์ถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อความคิดสร้างสรรค์มาบรรจบกับการเรียนรู้ออนไลน์.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Learning Manager

  • สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและโต้ตอบได้ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ Adobe ซึ่งใช้งานง่าย
  • ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผ่านกระดานสนทนาและฟอรัม
  • การออกแบบที่ตอบสนองช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลา
  • รับข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการฝึกอบรมของคุณ
  • ทำงานร่วมกับเครื่องมืออย่าง Captivate ได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมที่น่าสนใจ
  • ทำให้การเรียนรู้น่าสนใจด้วยเหรียญตรา คะแนน และรางวัล
  • ยกระดับการเรียนรู้ออนไลน์สู่ประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Adobe Learning Manager

  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • การผสานรวมกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Adobe อาจไม่ตรงไปตรงมาเสมอไป

ราคาของ Adobe Learning Manager

  • ติดต่อ Adobe เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Adobe Learning Manager

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. ⅗ (600+ รีวิว)

8. มูเดิล

หน้าปัด Moodle
ผ่านทางมูเดิล

ชื่อเสียงของ Moodle ในวงการอีเลิร์นนิงนั้นได้รับมาอย่างสมศักดิ์ศรี โดยเป็นระบบจัดการการเรียนรู้แบบโอเพนซอร์สที่มีความยืดหยุ่นเหนือชั้น ช่วยให้สถาบันต่าง ๆ สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนได้อย่างเต็มที่

ชุมชนที่แข็งแกร่งของมันทำให้มีการอัปเดต, ปลั๊กอิน, และธีมอย่างต่อเนื่อง, ทำให้แพลตฟอร์มนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

ทั้งสถาบันการศึกษาและธุรกิจต่างได้รับประโยชน์จากดีไซน์ที่สามารถปรับขนาดได้ ทำให้ Moodle เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ชื่นชอบการเรียนรู้ออนไลน์ทั่วโลก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของมูดูล

  • ปรับแต่ง Moodle ตามใจคุณได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์
  • ได้รับประโยชน์จากคลังปลั๊กอินและธีมขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดยชุมชน Moodle
  • ฟอรัม วิกิ และฐานข้อมูลส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในโปรแกรมการเรียนรู้
  • รองรับมากกว่า 100 ภาษาเพื่อความเข้าถึงทั่วโลก
  • ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยรายงานที่ชัดเจนและละเอียด
  • แอปมือถือ Moodle ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้จากทุกอุปกรณ์
  • รองรับการทำงานร่วมกันและความยืดหยุ่นในการสร้างเนื้อหา

ข้อจำกัดของมูดูล

  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการติดตั้งและการบำรุงรักษา
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์ม LMS

ราคาของมูดล์

  • เริ่มต้น: 120 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: ติดต่อ Moodle เพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวในมูเดิล

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. ⅗ (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

9. LearnAmp

แดชบอร์ด LearnAmp
ผ่านLearnAmp

LearnAmp ไม่ได้เพียงแค่สร้างกระแสเท่านั้น—แต่กำลังกำหนดอนาคตของระบบ LMS อย่างแท้จริง แก่นสำคัญของปรัชญาของ LearnAmp คือการเชื่อมโยงเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเข้ากับการเติบโตขององค์กรในภาพรวม

เครื่องมือที่ใช้งานง่ายของมันช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

ในฐานะผู้นำด้านการออกแบบระบบ LMS สมัยใหม่ LearnAmp ให้ความสำคัญกับการเติบโตของผู้ใช้เป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จขององค์กร

คุณสมบัติเด่นของ LearnAmp

  • รับประกันการนำทางที่ราบรื่นและประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าพึงพอใจ
  • เข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานมากมาย
  • วงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อชี้แนะและปรับรูปแบบโมดูลการฝึกอบรม
  • ดำดิ่งสู่การเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อระบุช่องว่างและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • ปรับเส้นทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรที่กว้างขึ้น
  • ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือ HR และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม
  • ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

ข้อจำกัดของ LearnAmp

  • ความสามารถในการเข้าถึงแบบออฟไลน์ที่จำกัด
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าต้องการคุณสมบัติการทำให้เป็นเกมขั้นสูงมากขึ้น

ราคาของ LearnAmp

  • ติดต่อ LearnAmp เพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว LearnAmp

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

10. ดูดซับ LMS

แดชบอร์ด LMS ของ Absorb
ผ่านทางAbsorb LMS

Absorb LMS นำเสนอการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสวยงามของการออกแบบและฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นได้อย่างเต็มที่ โดยมั่นใจว่าทั้งผู้ฝึกสอนและผู้เรียนจะรู้สึกเข้าถึงแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย

ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้การปรับใช้หลักสูตรเป็นเรื่องง่ายไปจนถึงตัวชี้วัดที่ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ทุกแง่มุมของ Absorb LMS สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง Absorb LMS เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญทั้งในด้านรูปแบบและการใช้งานในซอฟต์แวร์การฝึกอบรมของตน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Absorb LMS

  • อัตโนมัติการดำเนินการเช่นการลงทะเบียนกลุ่มและการสร้างรายงาน
  • นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมบนอุปกรณ์มือถือ
  • ขายคอร์สและสร้างรายได้จากเนื้อหาของคุณอย่างไร้รอยต่อ
  • เข้าถึงข้อมูลสำคัญและข้อมูลผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้กระดานข่าว การส่งข้อความ และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมชุมชน
  • คัดสรรเนื้อหาจากผู้ให้บริการภายนอก เพื่อเพิ่มพูนขอบเขตการเรียนรู้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้

ดูดซับข้อจำกัดของระบบ LMS

  • การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องมีการมีส่วนร่วมจากทีม Absorb
  • ผู้ใช้บางรายแสดงความประสงค์ให้มีฟีเจอร์การเรียนรู้แบบออฟไลน์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ราคาของ Absorb LMS

  • ติดต่อ Absorb LMS เพื่อขอราคา

ดูดซับคะแนนและรีวิว LMS

  • G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่นในวงการซอฟต์แวร์ฝึกอบรม

ในภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของซอฟต์แวร์ฝึกอบรม ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริง แต่สิ่งใดที่ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับธุรกิจ ทีม และองค์กรทรัพยากรบุคคลที่ต้องการให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง?

การออกแบบของ ClickUp มุ่งเน้นที่ผู้ใช้เป็นหลัก อินเทอร์เฟซไม่เพียงแต่ใช้งานง่ายเท่านั้น แต่ยังปรับให้เข้ากับความต้องการในการฝึกอบรมที่หลากหลายได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่แบบง่าย ๆ หรือโปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอย่างครอบคลุม ClickUp ก็มีเครื่องมือที่ช่วยให้การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น ความหลากหลายของแพลตฟอร์มซึ่งเกิดจากฟีเจอร์มากมาย ช่วยให้ทั้งผู้ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยความสามารถในการผสานรวม ClickUp สามารถผสานเข้ากับระบบดิจิทัลที่มีอยู่ของคุณได้อย่างกลมกลืน ซึ่งทำให้โมดูลการฝึกอบรมของคุณไม่ถูกแยกออกจากกัน แต่กลับถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแง่มุมอื่น ๆของการดำเนินงานของคุณ ความมุ่งมั่นของแพลตฟอร์มในการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนั้นสามารถสังเกตได้จากอัปเดตที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละครั้งทำให้เครื่องมือนี้ทรงพลังและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

เทมเพลตที่มีโครงสร้างชัดเจน เช่นClickUp Training Framework,Training Matrix และTraining Rollout Plan มอบโซลูชันสำเร็จรูปที่ช่วยลดเวลาและความพยายามในการจัดตั้งโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานได้อย่างมาก พวกมันทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับลักษณะเฉพาะขององค์กรใดก็ได้

เหตุผลที่น่าสนใจที่สุดในการเลือกใช้ ClickUp คือความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อความสำเร็จของผู้ใช้ ด้วยฐานทรัพยากรที่ครอบคลุม ตั้งแต่คู่มือที่ละเอียดไปจนถึงการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ClickUp มั่นใจว่าคุณจะไม่ถูกทิ้งให้เผชิญปัญหาเพียงลำพัง

ดังนั้น แม้ว่าจะมีคู่แข่งมากมายในตลาดซอฟต์แวร์ฝึกอบรม แต่ ClickUp ก็โดดเด่นในฐานะผู้นำ ไม่ใช่แค่เครื่องมือเท่านั้น แต่เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสำเร็จในการฝึกอบรมของคุณ

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่พัฒนาไปพร้อมกับความต้องการของคุณ ใช้งานง่าย และให้การสนับสนุนที่ไม่มีใครเทียบได้ClickUpคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ ดำดิ่งและสำรวจศักยภาพของมันวันนี้เลย!