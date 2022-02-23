ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล – 10 ตัวชี้วัด HR พร้อมตัวอย่าง

การเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เปรียบเสมือนการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด
เราหมายถึงอะไร?
ในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร คุณต้องการเลือกบุคคลที่จะนำพาบริษัทของคุณไปสู่ความสำเร็จ ใช่ไหม?
ในทำนองเดียวกัน คุณจำเป็นต้องเลือก ตัวชี้วัด KPI ด้านทรัพยากรบุคคล ที่ เหมาะสม ซึ่งจะให้ผลลัพธ์แก่บริษัทของคุณ
แต่ด้วย KPI ด้านทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากมายที่มีอยู่ คุณจะทำอย่างไรให้รู้ว่าควรติดตามตัวใดบ้าง?
อย่ากังวล!
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทบทวนทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ KPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสำรวจKPIและตัวชี้วัดที่ดีที่สุด10 อย่างที่คุณต้องติดตามในวันนี้ นอกจากนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตาม KPI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
มาเริ่มลงมือทำงานกันเถอะ
KPI ของ HR คืออะไร?
ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกันว่า KPI ย่อมาจากอะไร:
KPI ย่อมาจาก KุญแจPระสิทธิภาพIดัชนี
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) คือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งแสดงให้องค์กรทราบว่าพวกเขากำลังบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ หลัก หรือไม่ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล (HR KPIs) จึงจำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการ จ้างงาน และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดไว้ และหากไม่มีแดชบอร์ด KPI ของ HRเพื่อชี้แนะว่าพวกเขากำลังทำได้ดีเพียงใด พนักงานของคุณ (และแม้แต่ผู้จัดการ) อาจสับสนได้
10 KPI และตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้งานของคุณง่ายขึ้น เราได้คัดเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพและ KPI ด้านทรัพยากรบุคคล 10 รายการสำหรับคุณ
เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น เราได้จัดหมวดหมู่ KPI ออกเป็นสามประเภทที่แตกต่างกัน:
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากร
การสรรหาบุคลากรเป็นหน้าที่สำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังนั้น แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากร (KPI)
ตัวชี้วัด KPI ในการสรรหาบุคลากรเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ. ตัวชี้วัดเหล่านี้คือตัวชี้วัดทางทรัพยากรบุคคลที่ช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดไว้.
ตัวอย่างต่อไปนี้:
ต้นทุนต่อการจ้างงาน
ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนทรัพยากรเฉลี่ยที่คุณได้ลงทุนในการจ้างพนักงานหนึ่งคน
เดี๋ยวนะ ทรัพยากรคืออะไร?
ทรัพยากรการจ้างงานประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการโฆษณากระบวนการสรรหาบุคลากรและการแนะนำจากบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายต่อการจ้างงานที่สูงอาจหมายความว่าคุณจำเป็นต้องปรับปรุงบางจุดในกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ ด้วยการปรับปรุงดังกล่าว คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
ต้นทุนต่อการจ้างงาน =(ต้นทุนการสรรหาภายในทั้งหมด + ต้นทุนการสรรหาภายนอกทั้งหมด + ต้นทุนการสรรหาภายนอก) (จำนวนการจ้างงานทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด)
อัตราการรักษาพนักงาน
อัตราการรักษาพนักงานวัดว่าบริษัทของคุณสามารถรักษาพนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยมให้มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมได้ดีเพียงใด ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุข ได้รับการฝึกอบรม และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จในงานของตน
ตัวอย่างเช่น การสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาผ่านการยอมรับและรางวัล 🏆
ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคลนี้ช่วยให้บริษัทเข้าใจเหตุผลที่พนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยมเลือกที่จะอยู่กับบริษัทต่อไป ด้วยวิธีนี้ องค์กรของคุณสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านเงินเดือนและสวัสดิการเมื่อต้องสรรหาพนักงานใหม่
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
อัตราการรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง = จำนวนพนักงานทั้งหมด – จำนวนพนักงานที่ลาออกทั้งหมด จำนวนพนักงานทั้งหมด
อัตราการลาออกในปีแรก
อัตราการลาออกของพนักงานวัดจำนวนพนักงานที่คุณสูญเสียไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อัตราการลาออกในปีแรกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ลาออกภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีนับตั้งแต่เข้าร่วมองค์กรของคุณ
อัตราการลาออกในปีแรกแสดงให้เห็นว่าคุณจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการ สรรหาและปฐมนิเทศพนักงาน ใหม่หรือไม่เนื่องจากการลาออกในช่วงต้นบ่งชี้ถึง ความไม่สอดคล้องพื้นฐาน ระหว่างพนักงานใหม่กับองค์กร
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
อัตราการลาออกในปีแรก=จำนวนพนักงานทั้งหมดที่ลาออกจำนวนพนักงานที่ลาออกในช่วงเวลาเดียวกัน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยให้คุณทราบได้ว่าองค์กรของคุณมีนโยบายที่เหมาะสมในการรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานหรือไม่
ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมที่เพียงพอ สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและลดอัตราการลาออก
มาดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณทราบได้ว่าพนักงานของคุณมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด:
ดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน
ความพึงพอใจของพนักงานเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญซึ่งวัดว่าพนักงานของคุณมีความสุขมากเพียงใด
ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ?
การรักษาพนักงานให้มีความสุขและมีส่วนร่วมช่วยลดอัตราการลาออก
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานของคุณรักงานของพวกเขาจริงๆ หรือแค่ทำงานเพื่อเงินเดือน? 🤨 *
คุณสามารถวัดความพึงพอใจของพนักงานได้ผ่านการสำรวจออนไลน์,การสัมภาษณ์, หรือการสนทนาไม่เป็นทางการ
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิของพนักงานช่วยให้คุณทราบถึงจำนวนพนักงานที่จะแนะนำบริษัทของคุณในฐานะสถานที่ทำงาน
วิธีง่าย ๆ ในการทำเช่นนี้คือการขอให้พนักงานให้คะแนนองค์กรของคุณตั้งแต่ 0–10:
- 0–6 = ผู้ทำให้เสียเปรียบ ❎
- 7–10 = ผู้ส่งเสริม ✅
คุณสามารถใช้แบบสำรวจหรือการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาว่าทำไมผู้ที่ไม่เห็นด้วยถึงรู้สึกเช่นนี้เกี่ยวกับบริษัทของคุณ ในการทำเช่นนี้ บริษัทของคุณสามารถระบุได้ว่าอะไรที่อาจขาดหายไปในสภาพแวดล้อมการทำงานปัจจุบันและลดอัตราการลาออก
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ = % ของผู้ส่งเสริม – % ของผู้คัดค้าน
อัตราการขาดงาน
ตัวชี้วัด KPI ด้านทรัพยากรบุคคลนี้วัดปริมาณผลผลิตที่สูญเสียไปเนื่องจากพนักงานของคุณป่วย เหนื่อยล้า หรือขาดงานด้วยเหตุผลอื่นใด อัตราการขาดงานสามารถนำไปใช้กับบุคคล ทีม หรือทั้งบริษัทได้
แม้ว่าการขาดงานในระดับหนึ่งจะเป็นเรื่องปกติ แต่พนักงานที่โทรมาลาป่วยอย่างต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณอันตราย 🚩
อาจหมายความว่าพนักงานของคุณขาดแรงจูงใจหมดไฟ หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่น่าพึงพอใจ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
อัตราการขาดงาน = จำนวนวันทำงานที่สูญเสียไปเนื่องจากขาดงานจำนวนวันทำงานที่มีอยู่ในองค์กร
เปอร์เซ็นต์ของวันลาพักร้อนที่ใช้แล้ว
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงานนี้มุ่งเน้นที่ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
บริษัทของคุณควรให้พนักงานมีวันหยุดพักผ่อนที่เพียงพอ เพื่อผ่อนคลายและปล่อยวางความเครียดบ้าง #แดดออกต้องโชว์กล้าม ⛱
คุณควรส่งเสริมให้พนักงานใช้วันหยุดพักผ่อนด้วย เนื่องจากการหยุดพักจากงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
เปอร์เซ็นต์ของวันลาพักร้อนที่ใช้ =จำนวนวันลาพักร้อนที่ใช้จำนวนวันลาพักร้อนที่ไม่ได้ใช้ x100
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเหล่านี้วัดว่าบริษัทของคุณลงทุนเงินและทรัพยากรอื่นๆ มากเพียงใดในพนักงานของคุณ ซึ่งรวมถึงเงินเดือน การฝึกอบรม สิ่งจูงใจ และสิ่งอื่นๆ ที่คุณมอบให้กับพนักงานของคุณ 💁
องค์ประกอบเหล่านี้สามารถช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้
มาดูกันสักสองสามข้อ:
อัตราส่วนความสามารถในการแข่งขันของเงินเดือน
คุณรู้ไหมว่าบริษัทต่างๆ แข่งขันกันอย่างไรเพื่อดึงดูดลูกค้า?
ในทำนองเดียวกัน แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณก็แข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุด
แน่นอน การเสนอแพ็กเกจเงินเดือนที่ดึงดูดสายตาเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำได้!
อัตราการแข่งขันของเงินเดือนคือตัวชี้วัดว่าเงินเดือนของบริษัทคุณมีความแข่งขันเพียงใดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่เสนอตำแหน่งงานเดียวกัน
อัตราการแข่งขันเงินเดือนที่สูงทำให้บริษัทของคุณมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
คุณรู้ไหมว่าเขาว่าอย่างไร: เงินพูดได้ 🤑
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
อัตราส่วนความสามารถในการแข่งขันของเงินเดือน = เงินเดือนที่บริษัทของคุณเสนอ เงินเดือนที่คู่แข่งของคุณเสนอ
ร้อยละของต้นทุนแรงงาน
เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายของกำลังคนควรรวมถึงเงินที่ใช้ไปกับเงินเดือน, การฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในการสรรหา, สวัสดิการ, และโบนัส.
คุณควรรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ภาษี, ประกัน, ค่าจ้างวันหยุด, และค่าจ้างล่วงเวลาด้วย
โปรดจำไว้ว่า โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งคุณลงทุนใน ทุนมนุษย์ มากเท่าไร พนักงานของคุณก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
ตัวชี้วัด KPI ข้างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การจ้างงานใหม่และโปรแกรมการฝึกอบรม
ทำไม?
เว้นแต่ว่าคุณต้องการทำสิ่งนี้:
คุณควรใช้ข้อมูลจากเมตริกนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณ สามารถ ใช้จ่ายให้กับพนักงานของคุณได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
ร้อยละของต้นทุนแรงงาน = ต้นทุนแรงงานต่อเดือน ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท x100
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อพนักงานปัจจุบัน
ตัวชี้วัดนี้วัดว่าบริษัทของคุณใช้จ่ายไปกับแผนประกันสุขภาพสำหรับพนักงานแต่ละคนมากเพียงใด
ท้ายที่สุดแล้ว พนักงานที่มีสุขภาพดีก็คือพนักงานที่มีความสุข ใช่ไหม?
การนำเสนอแผนประกันสุขภาพที่ดีจะช่วยให้บริษัทของคุณดึงดูดและรักษาพนักงานไว้ได้ แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการประกันสุขภาพของคุณไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการเกินจริง
หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการที่มีอัตราค่าบริการต่ำกว่า หรือเลือกแผนประกันสุขภาพที่ดีกว่าได้!
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อพนักงานปัจจุบันหนึ่งคน = ราคาทั้งหมดของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จำนวนพนักงานทั้งหมด
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือและเคล็ดลับด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประโยชน์ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณดำเนินกระบวนการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิธีติดตามตัวชี้วัด KPI ด้านทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล (KPIs) กำหนดว่าแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณกำลังบรรลุเป้าหมาย โดยรวม ขององค์กรในด้านทรัพยากรบุคคลหรือไม่
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า แผนกทรัพยากรบุคคล ของคุณกำลังมีความก้าวหน้า?
ขอให้เราถามคุณดังนี้:
คุณยังติดตามข้อมูลการเต้นของหัวใจของคุณด้วย แผ่นงาน Excelอยู่หรือไม่?
ถ้าคุณทำ กรุณาหยุด
คุณต้องการเครื่องมือ KPI ด้านทรัพยากรบุคคลที่ทรงพลังพร้อม คุณสมบัติที่ เหมาะสม
และผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้คือClickUp!
มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยทีม HR ของคุณได้อย่างไร:
1. กำหนดเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล
ก่อนที่คุณจะเริ่มติดตามอะไรได้ คุณจำเป็นต้องตั้งเป้าหมาย HR ก่อน!
เป้าหมายคือภาชนะระดับสูงที่สามารถแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้
เป้าหมายคือวัตถุประสงค์ที่คุณต้องบรรลุเพื่อให้บรรลุ KPI ของทรัพยากรบุคคลของคุณ
เนื่องจาก KPI เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp จึงกระตุ้นคุณด้วยการแสดงความคืบหน้าของ KPI ของคุณในทุกขั้นตอน 👣
ทุกครั้งที่คุณทำเป้าหมายเสร็จสิ้น คุณจะเห็นว่าคุณใกล้จะบรรลุ KPI ของคุณมากเพียงใด
คุณยังสามารถ ปรับแต่ง ตัวชี้วัด ทรัพยากรบุคคล ที่คุณเลือกเพื่อติดตาม KPI ของคุณได้ เช่น:
- ตัวเลข: ตัวเลขเชิงปริมาณ เช่น ต้นทุนต่อครั้งในการจ้างงาน หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- สกุลเงิน: ติดตามเงินของคุณ
- งาน: ตรวจสอบว่าทีม HR ของคุณกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้าน HR อย่างครบถ้วนหรือไม่
สับสนว่า KPI แตกต่างจากเมตริกอย่างไร? นี่คือโพสต์เกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่าง KPI และเมตริก.
2. จัดการ KPI ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการ KPI ของคุณ
แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลคือศูนย์ควบคุมภารกิจของคุณ ที่ซึ่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดูภาพรวมในระดับสูงของประสิทธิภาพการทำงานของทีม HR ของคุณ 🚀
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการดูข้อมูลได้
นี่คือรายการของวิดเจ็ตแบบกำหนดเองบางส่วนที่คุณสามารถเพิ่มลงในแดชบอร์ด KPI ของคุณได้:
- แผนภูมิเส้น: สร้างแผนภูมิเส้นด้วยข้อมูลที่คุณเลือก 📈
- แผนภูมิแท่ง: สร้างแผนภูมิแท่งแบบกำหนดเองด้วยข้อมูลใด ๆ 📊
- พอร์ตโฟลิโอ: จัดหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าของกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
- การคำนวณ: คำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย และข้อมูลตัวเลขอื่น ๆ
- แชท: สนทนากับทีมของคุณภายในแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลของคุณ
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมทรัพยากรบุคคลของคุณ
เมื่อคุณจ้าง พนักงาน คุณยังคงต้องติดตามผลงานของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังทำงานจริง ใช่ไหม?
เช่นเดียวกัน คุณจำเป็นต้องติดตามประสิทธิภาพของทีม HR ของคุณเป็นประจำ
แต่คุณทำอย่างไร?
เพียงเพิ่มTable Widgetsไปยัง HR KPI Dashboard ของคุณ
ด้วยวิดเจ็ตเหล่านี้ คุณจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
นี่คือวิดเจ็ตบางส่วนที่คุณจะได้รับ:
- รายงานที่เสร็จสมบูรณ์: ดูจำนวนงานที่สมาชิกแต่ละทีมได้ทำเสร็จแล้ว
- ทำงานเกี่ยวกับ: ทราบจำนวนงานที่สมาชิกแต่ละคนได้ทำในแต่ละวัน, สัปดาห์, หรือเดือน
- คะแนนพื้นที่ทำงาน: ทำให้กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลของคุณเป็นเกมเพื่อระบุผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม 🎮
- ใครอยู่เบื้องหลัง: กำหนดว่าสมาชิกทีมคนใดต้องทุ่มเทความพยายามมากขึ้นโดยการดูจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและงานที่ค้างอยู่
การเข้าถึงรายงาน KPIเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
ทำไม?
คุณสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าสมาชิกทีมคนไหนที่ไม่ได้ ทำงาน จากที่บ้านจริงๆ
ต้องการตัวอย่าง KPI เพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือ 50+ ตัวอย่าง KPI และเทมเพลต.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KPI
นี่คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล:
อะไรคือ HR Balanced Scorecard?
สมุดบันทึกคะแนนสมดุล(BSC) เป็นเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมที่สมดุลของประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
BSC ระบุเป้าหมายสำหรับสี่ด้านที่เฉพาะเจาะจง:
เป้าหมายทางการเงิน
ซึ่งรวมถึงการลดหรือบริหารจัดการต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล การลดเวลาที่สูญเสียไปเนื่องจากตำแหน่งงานว่าง และการพัฒนาการฝึกอบรมพนักงาน
เป้าหมายของลูกค้า
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีลูกค้าสองกลุ่ม: พนักงานและผู้นำฝ่ายต่างๆ
เป้าหมายของลูกค้าเน้นไปที่สิ่งที่สองกลุ่มนี้คาดหวังจากแผนกทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างเช่น พนักงานคาดหวังให้ทีม HR ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และผู้นำแต่ละแผนกคาดหวังให้ HR คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถดีที่สุด
โบนัส:ซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคลากร!
เป้าหมายกระบวนการภายใน
ซึ่งรวมถึงเป้าหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน การฝึกอบรม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการปรับปรุงการสื่อสาร
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าบล็อกภายในบริษัทเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ของบริษัทและแบ่งปันข้อมูลระหว่างทีมที่แยกส่วนกันได้
เป้าหมายการเรียนรู้และการเติบโต
เป้าหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณวางแผนที่จะพัฒนาทีมที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองจนถึงจุดที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมอีกต่อไป!
หรือในคำพูดของโยดา:
โดยพื้นฐานแล้ว BSC จะส่งเสริมให้ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สนับสนุนเป้าหมายโดยรวมของบริษัท ในการทำเช่นนี้ จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณ
ลักษณะของ KPI ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดี
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลที่มีประโยชน์มีคุณลักษณะห้าประการ:
เรียบง่าย
ตัวชี้วัดที่คุณตั้งไว้ควรนำไปสู่ การกระทำ ไม่ใช่คำถามเพิ่มเติม
เป้าหมายที่ซับซ้อนอาจทำให้ทีม HR ของคุณสับสนและทำให้เกิดความล่าช้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น!
การกำหนด KPI ที่ชัดเจนช่วยให้ทีม HR ของคุณทราบอย่างแน่ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่ คาดหวัง จากพวกเขา
สามารถนำไปปฏิบัติได้
KPI ของคุณต้องมีความเป็นจริง
ทำไม?
การตั้งเป้าหมายที่ไม่สามารถบรรลุได้จะทำให้ทีมหมดกำลังใจอย่างมาก!
เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณต้องมีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
นั่นไม่ดีเลย
ทำไม?
เป้าหมายนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยใน บทบาทของคุณ ในองค์กร และไม่ได้ส่งเสริม อาชีพ ของคุณ
สามารถวัดได้
เป้าหมายที่สามารถวัดได้มีปริมาณที่ชัดเจน ข้อมูล และกรอบเวลา
ตัวอย่าง:
ลดอัตราการลาออกของพนักงานลง 20% ภายใน ไตรมาสที่สอง 👌
สอดคล้อง
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
ตัวอย่างเช่น องค์กรที่มุ่งเน้นเฉพาะการบริการลูกค้าจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายการรักษาลูกค้าเหนือกว่าเป้าหมายการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่
นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ เป้าหมาย SMART ด้วย! เป้าหมาย SMART คือ:
- เฉพาะเจาะจง
- สามารถวัดได้
- บรรลุได้
- เกี่ยวข้อง
- มีกรอบเวลา
โปรดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณกำลังสร้าง KPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ! 😊
ถึงเวลาที่จะนำ KPI ด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้แล้ว 🛥
ตัวชี้วัดทรัพยากรบุคคลจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังบรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณหรือไม่
พวกเขาคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องติดตามเพื่อดูว่าแผนกทรัพยากรบุคคลของพวกเขากำลังทำงานอย่างไร
แต่การเลือก KPI เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
คุณต้องติดตามมันด้วย!
และเพื่อทำสิ่งนี้ คุณต้องการเครื่องมือเช่น ClickUp
ตั้งแต่การสร้างเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานแบบกำหนดเอง,เทมเพลต HR, หรือเผยแพร่แบบฟอร์มการสมัครงาน, ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการทั้ง KPI ของคุณและกระบวนการสรรหาบุคลากร.
รับ ClickUp ฟรีวันนี้ เพื่อให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่!