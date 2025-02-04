30+ แบบฟอร์มเช็กลิสต์ฟรีใน Word, Excel และ ClickUp Docs

เราชอบรายการตรวจสอบ เรียกเราว่าเนิร์ดก็ได้ แต่ไม่มีอะไรน่าพอใจเท่ากับการได้ขีดฆ่ารายการแรกออกจากรายการ... ยกเว้นการได้ขีดฆ่ารายการสุดท้ายออกจากรายการ ✅
ด้วยรายการตรวจสอบที่เหมาะสม คุณสามารถจัดระเบียบทุกสิ่งในชีวิตของคุณได้ ตั้งแต่สัปดาห์การทำงานของคุณ ไปจนถึงวันหยุดครั้งต่อไปของคุณ ไปจนถึงการปิดบ้านของคุณ
แต่การคิดรายการตรวจสอบ, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ลืมขั้นตอนใด, และการจัดเรียงสิ่งของของคุณให้เป็นระเบียบอาจกลายเป็นโครงการในตัวเองได้
แล้วคุณจะทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นได้อย่างไร โดยไม่ต้องทำงานหนักขึ้น? คำตอบคือการใช้เทมเพลตเช็กลิสต์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว นี่คือ 30+ เทมเพลตเช็กลิสต์ที่เราชื่นชอบเพื่อช่วยคุณทำทุกอย่างตั้งแต่การเสร็จสิ้นงานประจำวันไปจนถึงการบรรลุเป้าหมายใหญ่ต่อไปของคุณ
อะไรคือแบบฟอร์มรายการตรวจสอบ?
แม่แบบรายการตรวจสอบคือรายการงานหรือรายการที่เตรียมไว้ล่วงหน้าพร้อมช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้คุณสามารถทำเครื่องหมายรายการแต่ละรายการว่าเสร็จสิ้นเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว รายการแม่แบบนี้สามารถมีความเฉพาะเจาะจงมากหรือกว้างมากก็ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่คุณใช้มัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการรายการซื้อของ คุณควรเริ่มต้นด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำแบบว่างเปล่า เนื่องจากรายการของชำที่คุณต้องการจะมีความเฉพาะตัวสำหรับคุณเท่านั้น 🛒
แต่ถ้าคุณต้องการรายการตรวจสอบการแพ็ก คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบที่ครอบคลุมซึ่งได้ระบุรายการสิ่งของที่คุณต้องแพ็กไว้แล้ว (ช่วยลดภาระทางความคิดจากการต้องเขียนรายการเอง) ส่วนใหญ่แล้วเราต้องการสิ่งของคล้ายกันเมื่อเราเดินทาง: ถุงเท้า, ชุดชั้นใน, แปรงสีฟัน ... คุณคงเข้าใจแล้ว 🧦
การใช้เทมเพลตเช็กลิสต์สำเร็จรูปเป็นหนึ่งในเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพที่เราชื่นชอบมากที่สุด มันช่วยให้การวางแผน จัดระเบียบ และเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการต่าง ๆ ของเราเป็นเรื่องง่ายสุด ๆ ด้วยวิธีนี้ เราจึงสามารถเก็บพลังสมองไว้ใช้กับเรื่องที่สำคัญกว่า เช่น การลงมือทำงานในเช็กลิสต์จริง ๆ นั่นเอง!
อะไรคือรูปแบบที่ดีของเทมเพลตเช็กลิสต์?
แม่แบบรายการตรวจสอบที่แตกต่างกันช่วยให้คุณจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ได้—ตั้งแต่กิจวัตรประจำวันไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปของคุณ ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาของแม่แบบต่างๆ จึงแตกต่างกันอย่างมาก (ตัวอย่างเช่น แม่แบบรายการตรวจสอบสินค้าคงคลังจะดูไม่เหมือนกับแม่แบบรายการตรวจสอบงานแต่งงานเลย)
อย่างไรก็ตาม แบบฟอร์มเช็กลิสต์ที่มีประสิทธิภาพทุกแบบล้วนมีสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน:
- แก้ไขได้ง่าย: ไม่มีโครงการใดที่เหมือนกัน ดังนั้นเทมเพลตรายการตรวจสอบของคุณควรอนุญาตให้คุณลบรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณและเพิ่มรายการที่สำคัญสำหรับคุณ
- ละเอียดถี่ถ้วนสุดๆ: การเริ่มต้นด้วยรายการตรวจสอบที่มีรายการมากเกินไปแล้วค่อยลบรายการที่ไม่สำคัญต่อโครงการของคุณออก จะทำให้คุณมีโอกาสพลาดบางสิ่งจากรายการงานน้อยกว่าการเริ่มต้นด้วยรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายเกินไปซึ่งไม่มีข้อมูลเพียงพอ
- จัดลำดับความสำคัญล่วงหน้า: สำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งคุณอาจต้องการเทมเพลตรายการตรวจสอบสำหรับการจ้างงานใหม่ คุณจำเป็นต้องทำตามลำดับงานที่กำหนดไว้ (เช่น โพสต์รายละเอียดงาน ตรวจสอบใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ฯลฯ)เทมเพลตรายการตรวจสอบของคุณควรสะท้อนลำดับความสำคัญของโครงการโดยจัดลำดับงานตามลำดับความสำคัญสำหรับรายการตรวจสอบอื่นๆ เช่น รายการซื้อของ ลำดับอาจไม่สำคัญ
30+ แบบฟอร์มเช็กลิสต์งาน
ตอนนี้คุณมีรายการตรวจสอบสิ่งสำคัญที่ควรมีในเช็กลิสต์แล้ว นี่คือเทมเพลตมากกว่า 30 แบบที่ครอบคลุมทุกข้อครบถ้วน ✅
ทั้งหมดนี้เป็นเทมเพลตเช็กลิสต์ฟรีที่มีให้ใช้งานบน ClickUp, Microsoft Word, Excel, Google Docs และ Google Sheets เพื่อให้คุณทราบ คุณสามารถเริ่มใช้เทมเพลต ClickUpได้โดยสมัครบัญชีฟรีที่หน้าการกำหนดราคาของ ClickUp
1. แม่แบบรายการตรวจสอบ ClickUp
ปลดปล่อยพลังแห่งการปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUp ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ เทมเพลตนี้มอบวิธีที่สะดวกในการติดตามงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานบ้านประจำวันหรือการจัดการงานที่ท้าทายในอาชีพของคุณ รายการตรวจสอบนี้สามารถทำได้ทั้งหมด เทมเพลตที่เน้นเอกสารนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำในรูปแบบที่สอดคล้องกับภารกิจ กิจกรรม และเป้าหมายของพวกเขา บอกลาแบบฟอร์มเช็กลิสต์มาตรฐานที่เหมาะกับทุกคน และต้อนรับแนวทางที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณอย่างแท้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2. แม่แบบรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp
อย่าให้วันจันทร์เป็นวันแย่ๆอีกต่อไปด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp นี่คือเทมเพลตรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยจัดระเบียบงานประจำวันของคุณ มีสถานะให้เลือก 4 แบบ ได้แก่ ยกเลิก ทำเสร็จ กำลังดำเนินการ และต้องทำ
คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของคุณเพื่อดูเป็นเทมเพลตรายการตรวจสอบรายสัปดาห์ในรูปแบบปฏิทินหรือเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำรายวันก็ได้ ไม่ว่ากรณีใด คุณจะสามารถทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็วด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่อัปเดตอยู่เสมอ
3. แม่แบบรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในของ ClickUp
แม้ว่าบริษัทของคุณจะไม่มีทีมตรวจสอบภายใน คุณสามารถจัดทำการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างละเอียดได้ด้วยเทมเพลต ClickUp Internal Audit Checklist
มันประกอบด้วยคู่มือเริ่มต้นและช่วยให้คุณจัดระเบียบงานสำคัญหลังจากการตรวจสอบของคุณด้วยรายการโอกาสในการปรับปรุง และเทมเพลตรายการจัดการงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสถานที่ทำงานที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด! ⛑️
4. แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
เมื่อคุณกำลังจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (หรือเปิดตัวใหม่) มีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการ ⚙️
แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์แบบภาพ จุดสำคัญ และรายการตรวจสอบงานที่ต้องทำทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณโดยเฉพาะ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างรายการงานเฉพาะสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือเพิ่มแถบความคืบหน้าเพื่อแสดงสถานะของรายการงานของคุณ
จับคู่กับRACI Matrixของคุณเพื่อกำหนดบทบาทสำหรับโครงการและให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมของคุณทราบถึงงานที่ตนรับผิดชอบเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
5. แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงาน ClickUp
ช่วยให้พนักงานใหม่ของคุณรู้สึกคุ้นเคยกับบริษัทและบทบาทหน้าที่ของตนด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการจ้างงานของ ClickUp นี่คือเทมเพลตรายการตรวจสอบสำหรับพนักงานใหม่ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานของคุณ
ทีม HR ของคุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อจัดการกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือคุณสามารถส่งมอบแบบฟอร์มรายการตรวจสอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้พวกเขาจัดการงานการปฐมนิเทศด้วยตนเองได้ ซึ่งอาจรวมถึงงานประจำสัปดาห์แรกของพวกเขาหรือรายการตรวจสอบของพวกเขาเองเพื่อทบทวนเอกสารการปฐมนิเทศทั้งหมด
6. แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp
หากไม่มีรายการตรวจสอบที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเรื่องน่ากลัวแต่ด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp สิ่งเดียวที่คุณจะได้ยินคือเสียง "ว้าว!" เมื่อคุณตื่นเต้นกับฟังก์ชันมากมายของหนึ่งในเทมเพลตรายการตรวจสอบฟรีที่ดีที่สุด 🤓
ประกอบด้วยคู่มือเริ่มต้น, รายการตรวจสอบ, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, การทบทวนประสิทธิภาพของทีม, และช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 7 ช่องเพื่อช่วยคุณนำนโยบายใหม่มาใช้ ใช้เป็นเทมเพลตรายเดือนของคุณหรือในมุมมองกล่องเพื่อดูภาพรวมของงาน
7. แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp
ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ทั้งทีมของคุณถอนหายใจพร้อมกัน นั่นก็คือการประชุมที่ไร้ประโยชน์ ใช่แล้ว การประชุมสามารถเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานที่ช่วยให้ทีมต่างแผนกทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น แต่เราทุกคนต่างก็เคยเจอการประชุมที่เสียเวลาซึ่งสามารถส่งอีเมลแทนได้ 📩
หลีกเลี่ยงชะตากรรมในที่ทำงานนี้และทำให้การประชุมของคุณมีคุณค่าด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการประชุมของ ClickUp มันมีทุกขั้นตอนที่คุณต้องการในการวางแผนและจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ—และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับทีมของคุณเพื่อนำไปใช้ในวันทำงานของพวกเขา
สมาชิกทุกคนในทีมของคุณที่เข้าร่วมประชุมจะชื่นชอบที่คุณมาพร้อมกับการเตรียมตัวที่ดีเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดโดยการติดตามว่าใครพูดอะไรไว้
8. แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณควรใช้เพื่อติดตามความสัมพันธ์กับผู้ขายของคุณเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ ให้ข้อมูลติดต่อของผู้ขายอยู่ในที่เดียวและสร้างการประเมินผู้ขายเพื่อวิเคราะห์ความตรงต่อเวลา ความสะดวกในการใช้งาน และคุณภาพของบริการ
เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณทบทวนความสัมพันธ์ของคุณและเลือกผู้ขายที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
9. แม่แบบรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของ ClickUp
ตรวจสอบคุณภาพของคุณให้คงที่ด้วยเทมเพลต ClickUp Quality Control Checklist. เทมเพลตนี้ให้กระบวนการทดสอบสินค้าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณตรงตามมาตรฐานของคุณเสมอ.
หากคุณพบปัญหาใด ๆในเทมเพลตการควบคุมคุณภาพนี้ คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าเป็นปัญหาเล็กน้อย ปัญหาใหญ่ หรือปัญหาวิกฤตได้ ซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายงานว่าได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธได้ เพื่อให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่จะนำออกสู่ตลาดและเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับไปแก้ไขใหม่ 🧑
ลองใช้เทมเพลตทะเบียนความเสี่ยงเหล่านี้!
10. แม่แบบรายการตรวจสอบ SEO ของ ClickUp
เทมเพลตเช็กลิสต์ SEO ของ ClickUpจะช่วยให้กลยุทธ์เนื้อหาของคุณเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างตั้งแต่แท็กชื่อไปจนถึงลิงก์ภายในของคุณเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและกระบวนการที่ดีที่สุดของ SEO
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่โครงการ SEO ของคุณตามว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าแรก หน้าคำถามที่พบบ่อย หน้าสินค้า หรือหน้าบล็อกได้ คุณยังสามารถจัดระเบียบงานตามความสำคัญ และบริหารจัดการความสามารถของทีมคุณได้จากภายในเทมเพลต
11. แม่แบบรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ClickUp
วางแผนการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของคุณด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ ClickUp รายการตรวจสอบโครงการที่ละเอียดนี้จะนำคุณผ่านการออกแบบ การบรรจุ และการขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ มันคือกระบวนการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณที่รวมไว้อย่างครบถ้วนพร้อมผูกโบว์ 🎁
12. แม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUp
ขอเสียง "เย้!" สำหรับวันหยุดครั้งต่อไปของคุณหน่อยได้ไหม?!แม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUpจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ 🏝️
ด้วยรายการสิ่งของที่ต้องซื้อและต้องจัดเตรียม พร้อมช่องสำหรับระบุจำนวนที่คุณต้องการ คุณไม่ต้องกังวลว่าจะลืมอะไรอีกเลย รายการตรวจสอบการแพ็กนี้ช่วยให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายและสามารถแท็กผู้อื่นเพื่อรับผิดชอบในการแพ็กได้
คุณพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางสุดหรู! ✈️
13. แม่แบบรายการตรวจสอบการย้ายของ ClickUp
ก่อนที่คุณจะย้ายบ้านหรือเมืองให้ใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบการย้ายของ ClickUpเพื่อให้การย้ายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นแผนการดิจิทัลนี้จะนำคุณผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดบ้าน จัดการกับผู้ขนย้าย การบรรจุของ และการวางแผนสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ
มันสรุปงานทั้งหมดที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อออกจากบ้านปัจจุบันและย้ายไปยังที่อยู่ใหม่ของคุณ—เพราะไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน! 🏡
14. แม่แบบรายการตรวจสอบการปิดการขายอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
หากคุณเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณย่อมรู้ดีว่าการปิดการขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละครั้งนั้นยากเพียงใด—และคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพยายามทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ ด้วยClickUp Real Estate Closing Checklist คุณสามารถทำให้งานนี้ง่ายขึ้นสำหรับตัวคุณเองได้เช่นกัน
ติดตามค่าใช้จ่ายในการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อ การตรวจสอบบ้าน วันที่คาดว่าจะปิดการขาย และเอกสารปิดการขายที่ลงนามแล้วไว้ในที่เดียว แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณจัดการกระบวนการขายตั้งแต่ข้อเสนอเริ่มต้นจนกระทั่งลูกค้าได้รับกุญแจบ้าน 🗝️
15. แม่แบบรายการตรวจสอบการเกษียณอายุของ ClickUp
เราทำงานทุกวันด้วยเป้าหมายเดียว: เพื่อหยุดทำงาน การเกษียณคือเป้าหมายสูงสุดของอาชีพที่มีคุณค่า แต่ต้องมีการวางแผนอย่างมาก
คุณจะต้องจัดการเรื่องการเงินของคุณและตัดสินใจว่าคุณจะทำอะไรกับเวลาว่างทั้งหมดของคุณ—เพราะถ้าคุณวางแผนที่จะใช้เวลาเกษียณไปกับการดำน้ำลึก คุณจะต้องมีเงินเก็บมากกว่าการที่คุณวางแผนจะใช้เวลาไปกับการทำสวน 👩🌾
รายการตรวจสอบการเกษียณของ ClickUpจะช่วยให้คุณวางแผนทุกอย่างได้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเกษียณเมื่อไหร่และวางแผนบทต่อไปของคุณอย่างไร
16. แบบฟอร์มเช็กลิสต์การเริ่มต้นใช้งาน Google Docs และ Word โดย Template.net
รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศพนักงานฉบับนี้จาก Template.net เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลที่ใช้ Google Docs และMicrosoft Office จะช่วยให้คุณจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบบูรณาการข้ามสายงาน สำหรับการต้อนรับพนักงานใหม่ โดยระบุหน้าที่สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายเงินเดือน ฝ่ายธุรการ และฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
เทมเพลตเช็กลิสต์นี้เป็นวิธีที่ง่ายในการสร้างกระบวนการปฐมนิเทศ หากคุณยังไม่มี
17. ตัวอย่างเทมเพลตเช็คลิสต์สำหรับ Google Docs & Word โดย Template.net
เทมเพลตแก้ไขได้สำหรับ Google Docs และ Microsoft Word นี้ช่วยให้คุณสร้างรายการใดก็ได้ตามต้องการ เปลี่ยนเป็นเทมเพลตเช็กลิสต์ทำความสะอาดบ้าน หรือเทมเพลตเช็กลิสต์งานแต่งงาน—และดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้
ใช่ คุณจะต้องใช้เวลาในการวางแผนเบื้องต้นเพื่อจัดทำรายการสิ่งที่คุณต้องการ แต่รูปแบบได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้แล้ว และคุณสามารถดาวน์โหลดเป็นแบบฟอร์มเช็กลิสต์ที่พิมพ์ได้ง่าย 🖨️
18. แม่แบบรายการตรวจสอบการเดินทางเพื่อธุรกิจใน MS Word
เมื่อคุณใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางธุรกิจครั้งต่อไป คุณจะมั่นใจได้ว่าทุกอย่างที่บ้านและที่สำนักงานได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้ว—และคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการทำงานของคุณได้
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสี่ส่วน: ส่วนหนึ่งสำหรับการเตรียมสำนักงาน ส่วนหนึ่งสำหรับการเตรียมบ้านของคุณ ส่วนหนึ่งสำหรับการแพ็กของ และส่วนหนึ่งสำหรับข้อมูลที่จะฝากไว้กับผู้ดูแล. มันจะช่วยให้คุณสบายใจในระหว่างที่คุณไม่อยู่. ✌️
19. แม่แบบรายการตรวจสอบการก่อสร้าง Google Docs โดย Template.net
เตรียมตัวสำหรับโครงการก่อสร้างครั้งต่อไปของคุณด้วยแบบฟอร์มเช็กลิสต์นี้. นี่คือแบบฟอร์มเช็กลิสต์ตั้งแต่การเซ็นสัญญาจนถึงการตรวจสอบบ้านครั้งสุดท้าย และครอบคลุมทุกขั้นตอนในระหว่างนั้น. สามารถใช้เป็นแบบฟอร์มเช็กลิสต์รายวันหรือเอกสารสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ.
ไม่ว่าทีมก่อสร้างของคุณจะกำลังทำงานในโครงการใหม่หรือการปรับปรุงครั้งใหญ่ รายการนี้จะช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอนและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนได้ 👷
ดูเทมเพลตสัญญาเหล่านี้!
20. แม่แบบรายการตรวจสอบงานที่ต้องทำใน MS Excel
เทมเพลต Microsoft Excel นี้จะช่วยคุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ และจัดหมวดหมู่ตามวันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, และด้านของชีวิตที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด
รับภาพรวมของโครงการส่วนตัว ครอบครัว บ้าน และงานของคุณในที่เดียว และติดตามความคืบหน้าประจำวันและรายสัปดาห์ด้วยกราฟแท่งสีสันสดใสในรูปแบบ Excel เพราะใครล่ะจะไม่ชอบกราฟที่แสดงรายการตรวจสอบประจำวันหรืองานประจำสัปดาห์ของคุณ! 📊
21. แบบฟอร์มเช็กลิสต์ Google Sheets โดย BenCollins
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายนี้เป็นวิธีง่ายๆ ในการติดตามงานประจำวันของคุณด้วยช่องทำเครื่องหมายและรายการที่สามารถแก้ไขได้ คุณจะต้องสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเอง แต่สิ่งนี้ทำให้เทมเพลตรายการนี้เป็นแบบที่ยืดหยุ่นสำหรับการติดตามงานบ้าน การสร้างรายการช้อปปิ้ง หรือการเตรียมโครงการที่คุณต้องทำงานหนึ่งให้เสร็จก่อนที่จะไปยังงานถัดไป
มันไม่ใช่แม่แบบที่ดีที่สุดสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและมีการจัดระเบียบ แต่เป็นแม่แบบรายการตรวจสอบประจำวันที่ดี
10 แบบฟอร์มเช็กลิสต์ใน Excel เพิ่มเติม
ยังค้นหาเทมเพลตรายการงานเพิ่มเติมอยู่หรือไม่? ลองใช้ตัวเลือก Excel อื่น ๆ เหล่านี้:
- แบบฟอร์มเช็กลิสต์ประจำวัน Excel
- เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในบ้านด้วย Excel
- แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการชำระเงินผ่าน Excel
- เทมเพลตเช็กลิสต์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมสำหรับ Excel
- แบบฟอร์มตรวจสอบแผนธุรกิจ Excel
- แบบฟอร์มตรวจสอบพนักงานหรือผู้รับเหมาอิสระ
- แบบฟอร์มตรวจสอบตารางเวลาประจำวันใน Excel
- แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการวางแผนกิจกรรมใน Excel
- แบบฟอร์มตรวจสอบการบ้าน Excel
- เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายใน Excel
- วิธีสร้างรายการตรวจสอบใน Excel
ทำสิ่งนั้นออกจากรายการของคุณด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบเหล่านี้
ไปต่อจากการจัดระเบียบไปสู่การทำให้สำเร็จด้วยเทมเพลตเช็กลิสต์ 📝
คุณมีสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องทำเมื่อเริ่มโครงการใหม่ การนั่งจัดระเบียบช่องทำเครื่องหมายเล็กๆ ไม่ใช่หนึ่งในนั้น โชคดีที่มีเทมเพลตรายการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากมายที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นกระบวนการจัดการโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เลือกแบบฟอร์มตรวจสอบที่เหมาะกับโครงการของคุณมากที่สุด จากนั้นลงมือทำสิ่งที่สำคัญจริง ๆ 🏊
ClickUp สามารถช่วยคุณจัดระเบียบทุกสิ่งในชีวิตของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถเก็บพลังสมองไว้สำหรับการทำโปรเจ็กต์ให้สำเร็จได้มากขึ้น 🧠
เริ่มต้นใช้งานบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้