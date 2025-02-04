ตัวอย่างและเทมเพลตแผนผัง RACI สำหรับการบริหารโครงการ

การชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบของโครงการอย่างชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ เช่น ความล่าช้าของกำหนดการ การเพิ่มต้นทุน และการลดลงของประสิทธิภาพ เพียงเพื่อยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น
นั่นคือเมื่อเมทริกซ์ RACI หรือที่รู้จักกันในชื่อแผนผัง RACI หรือเมทริกซ์การมอบหมายความรับผิดชอบ เข้ามาเกี่ยวข้อง 🖼️
แบบจำลอง RACI ช่วยในการวางแผนบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทำให้เกิดโครงสร้างที่ชัดเจนและสามารถสื่อสารได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมจากทุกคนในทีมในการส่งมอบโครงการให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งทำให้การคำนวณผิดพลาดไม่เป็นไปได้
นี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนจากโลกธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การดูแลสุขภาพไปจนถึงการก่อสร้าง ต่างก็เชื่อมั่นในแผนภูมิ RACIสำหรับการวางแผนโครงการ 🙏
เราได้รวบรวมตัวอย่าง, แบบฟอร์ม, และแนวทางที่ดีที่สุดของ RACI matrix ไว้เพื่อช่วยคุณเริ่มต้น
แผนภูมิ RACI Matrix คืออะไร?
เมทริกซ์ RACI เป็นวิธีการง่าย ๆ ในการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของโครงการที่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ
คำนี้เป็นตัวย่อที่หมายถึง รับผิดชอบ, รับผิดชอบ, ได้รับการปรึกษา, และได้รับข้อมูล แม่แบบ RACI ในการบริหารโครงการอธิบายถึงบทบาทต่าง ๆ ที่มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และระบุรายละเอียดว่าใครทำอะไร
บทบาทสี่ประการในแบบจำลอง RACI
รับผิดชอบ
บุคคลนี้รับผิดชอบในการดำเนินการและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานของโครงการกำลังดำเนินการอยู่
โดยทั่วไปแล้ว บุคคลนี้จะเป็นสมาชิกในทีมหรือผู้จัดการโครงการที่รายงานต่อ 'A' คุณสามารถมี 'R' ได้มากกว่าหนึ่งคนใน RACI และบางคนอาจมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้วย
อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าไม่ควรขยายปัญหาให้เกินจริงหรือกำหนดจำนวนผู้รับผิดชอบในเมทริกซ์การมอบหมายความรับผิดชอบมากเกินไป
รับผิดชอบ
นั่นคือบุคคลที่รับผิดชอบในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดอย่างถูกต้อง อนุมัติหรือปฏิเสธงานหรือการตัดสินใจ (โดยพื้นฐานแล้ว บุคคลนี้เป็นผู้ตัดสินใจ) และรับรองว่าทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงและส่งมอบได้ทันเวลา ตามหลักการของ RACI matrix ควรมีเพียงหนึ่ง 'A' เท่านั้น
ปรึกษา
นี่คือผู้เชี่ยวชาญที่ทีมปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อและการดำเนินการต่างๆ บุคคลนี้ หรือหลายคน ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ได้รับข้อมูลแล้ว
บุคคลที่ควรได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการนี้ บุคคลนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการดำเนินงานใด ๆ และไม่ได้รับการปรึกษาในเรื่องใด ๆ
เราทราบดีว่าทีมบริหารโครงการชื่นชอบการใช้ตัวย่อ: PMP, KPI, SOW และ SME รายการนี้ยังมีอีกมากมาย แต่แผนภูมิ RACI จะช่วยให้การวางแผนการตัดสินใจที่สำคัญ งานสำคัญจุดสำคัญ และบทบาทต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย
อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อดีของแบบจำลองแผนภูมิ RACI
ในทีมบริหารโครงการขนาดใหญ่ ที่สมาชิกในทีมกระจายอยู่หลายแผนกและต้องพึ่งพาทีมอื่น ๆ การเกิดความสับสนในบทบาทหน้าที่ถือเป็นเรื่องปกติ
ในสถานการณ์เช่นนี้ ขึ้นอยู่กับผู้จัดการโครงการหรือทีมผู้นำโครงการที่จะก้าวขึ้นมาและทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทุกทีมตระหนักดีถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา สิ่งต่างๆ อาจท้าทายยิ่งขึ้นหากงานถูกจัดการและดำเนินการจากระยะไกล อย่างไรก็ตาม นั่นคือเวลาที่เมทริกซ์ RACI ง่ายๆ จะเข้ามาช่วย! 🚀
แบบจำลองแผนภูมิ RACI มอบประโยชน์มากมาย:
- มันช่วยขจัดความสับสนเกี่ยวกับบทบาทและความสับสนว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจ (อาจเป็นได้ว่าผู้รับผิดชอบหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ตัดสินใจ ดังนั้นควรทำให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น)
- มันส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารระหว่างทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการ ซึ่งนำไปสู่การตั้งความคาดหวังให้ชัดเจน
- มันป้องกันการจัดสรรทรัพยากรของสมาชิกทีมเกินหรือขาดแคลน และทำให้การจัดสรรทรัพยากรใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อมีความจำเป็น
- สามารถรับประกันได้ว่าแม้ในกรณีที่มีการจัดสรรทรัพยากรใหม่ ก็จะไม่มีการมองข้ามงานใด ๆ
- การใช้เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับสูง
- ในที่สุด, มันช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการและประหยัดเวลา
ควรกล่าวถึงว่าตัวอย่างของเมทริกซ์ RACI สามารถสร้างขึ้นเพื่อจัดการความสัมพันธ์ใด ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้า ผู้สนับสนุน ลูกค้า VIP ผู้ใช้ภายใน ซัพพลายเออร์ นักลงทุน ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล
นั่นคือเหตุผลที่โมเดลนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทั้งธุรกิจ B2B และ B2C ✅
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกอื่น ๆ สำหรับกรอบงาน RACI
เมทริกซ์ RACI เปรียบเทียบกับแบบจำลองอื่น ๆ
โมเดล RACI กับ DACI
นี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง RACI และ DACI:
|ลักษณะ
|กรอบงาน RACI
|กรอบงาน DACI
|คำนิยาม
|เมทริกซ์การมอบหมายความรับผิดชอบที่กำหนดบทบาทในกระบวนการหรือโครงการ
|กรอบการตัดสินใจที่ชี้แจงบทบาทในการตัดสินใจของกลุ่ม
|คำย่อหมายถึง
|รับผิดชอบ, รับผิดชอบ, ให้คำปรึกษา, ได้รับข้อมูล
|ผู้ขับขี่, ผู้อนุมัติ, ผู้มีส่วนร่วม, ผู้ได้รับข้อมูล
|จุดมุ่งเน้นหลัก
|ชี้แจงความรับผิดชอบและความรับผิดชอบของงานในโครงการ
|ชี้แจงอำนาจในการตัดสินใจและการมีส่วนร่วม
|ใช้สำหรับ
|การมอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารโครงการ การดำเนินกระบวนการ และการปฏิบัติงาน
|การปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพในทีม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
|บทบาทของนักแสดงหลัก
|"รับผิดชอบ" ดำเนินการตามภารกิจ ขณะที่ "รับผิดชอบต่อผลลัพธ์" รับประกันการสำเร็จลุล่วง
|"ผู้ขับขี่" เป็นผู้นำกระบวนการตัดสินใจ
|อำนาจในการตัดสินใจ
|บุคคลที่รับผิดชอบมีสิทธิ์ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
|"ผู้อนุมัติ" มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย
|ระดับความร่วมมือ
|กำหนดวิธีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการดำเนินการ
|กำหนดวิธีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|โครงการ, กระบวนการทำงาน, และกระบวนการปฏิบัติการ
|การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การดำเนินการเชิงกลยุทธ์, และการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง
|ประโยชน์หลัก
|รับประกันความชัดเจนในการรับผิดชอบงานแต่ละอย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในการดำเนินงาน
|เร่งกระบวนการตัดสินใจและหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดในการตัดสินใจของทีม
|ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น
|อาจนำไปสู่ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจหากไม่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม
|อาจทำให้การดำเนินการช้าลงหากมีผู้มีส่วนร่วมในการสนทนามากเกินไป
RACI เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของงาน ในขณะที่ DACI เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
RACI กับ RASCI
บางครั้ง ทีมงานในโครงการขนาดใหญ่หรือซับซ้อนยังใช้ โมเดล RASCI ด้วย ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ขยายมาจาก RACI โดยเพิ่มบทบาทสำหรับการสนับสนุน (Responsible, Accountable, Support, Consulted, Informed)
โมเดลนี้มอบความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยการยอมรับบทบาทสนับสนุนที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง
เช่นเดียวกับในเมทริกซ์ RACI บุคคลที่อยู่ในตำแหน่ง "ผู้รับผิดชอบ" ยังคงมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นคืออาจทำให้การมอบหมายบทบาทซับซ้อนขึ้นหากใช้คำว่า "สนับสนุน" มากเกินไปหรือมีความเข้าใจผิด
อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบ RACI สำหรับ Excel
เมื่อใดควรใช้แบบจำลองแผนภูมิ RACI
เมทริกซ์ RACI สามารถใช้ได้กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ ตั้งแต่การชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมไปจนถึงการขจัดความสับสนและกระบวนการที่หยุดชะงัก
สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือมันมีความยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อ และคุณสามารถนำไปใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม 🤩
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของแผนภูมิ RACI ที่มีประโยชน์:
- ความสับสนในบทบาทมักเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าและทำให้กระบวนการอนุมัติล่าช้า หรือเมื่อมีการตัดสินใจโดยปราศจากเหตุผลที่ชัดเจน ซึ่งเกิดขึ้นอีกเช่นกันเนื่องจากขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
- เมื่ออำนาจ, ความรับผิดชอบ, บทบาท, และหน้าที่ไม่ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
- เมื่อไม่มีความชัดเจนว่าใครควรเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลให้มีหลายคนทำงานในภารกิจเดียวกัน หรือไม่มีใครทำงานในภารกิจของโครงการที่พวกเขาควรรับผิดชอบ
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มักถูกมองอย่างไม่ถูกต้องว่าต้องรับผิดชอบต่อทุกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และความสำเร็จของทีมโครงการโดยรวม
แผนภูมิ RACI ช่วยแบ่งเบาภาระของบทบาทเหล่านี้ โดยเปิดโอกาสให้นักพัฒนาและนักออกแบบรับผิดชอบงานในขอบเขตของตนเอง
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า RACI ไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกกรณี
มันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมบริหารโครงการขนาดเล็กและโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เนื่องจากอาจทำให้กระบวนการตัดสินใจและโครงการโดยรวมช้าลง
วิธีสร้างแบบจำลองแผนผัง RACI
ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างแผนภูมิ RACI จริง ๆ ให้คำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้:
- โดยอุดมคติแล้ว หนึ่งคนควรมีความรับผิดชอบเพียงประเภทเดียว
- บุคคลที่รับผิดชอบควรมีอำนาจและสามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- มอบหมายผู้รับผิดชอบเพียงหนึ่งคนต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ทุกงานควรมีการเชื่อมโยงกับบทบาทที่รับผิดชอบและรับผิดชอบโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องขอความคิดเห็นจากภายนอกหากงานนั้นไม่ซับซ้อนเกินไป
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับแจ้งแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการ
ต่อไปนี้คือวิธีการสร้างแผนภูมิ RACI อย่างง่าย:
ขั้นตอนที่ 1. กำหนดสิ่งที่ต้องส่งมอบ
กำหนดและระบุรายการงานหลักของโครงการที่ต้องทำให้เสร็จ และระบุทั้งหมดไว้ทางด้านซ้ายของแผนภูมิ RACI โดยให้แต่ละงานอยู่ใต้กันและกัน
อย่าใส่ผลลัพธ์ของโครงการทั้งหมดลงในแผนภูมิ มิฉะนั้นคุณจะลงรายละเอียดมากเกินไปและทำให้ซับซ้อนเกินกว่าจะใช้งานและเข้าใจได้
ขั้นตอนที่ 2. ระบุบทบาทของโครงการ
ระบุสมาชิกของทีมโครงการและบทบาทของพวกเขา (ผู้รับผิดชอบ, ผู้รับผิดชอบโดยตรง, ผู้ให้คำปรึกษา, และผู้รับทราบ) และเพิ่มพวกเขาไว้ที่ด้านบนของแผนภูมิ โดยให้อยู่ติดกัน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกตำแหน่งเช่นนี้ได้: ผู้บริหารโครงการ, ผู้จัดการโครงการ, นักวิเคราะห์ธุรกิจ,สถาปนิกเทคนิค, และนักพัฒนาแอปพลิเคชัน
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถระบุบทบาทโดยใช้ชื่อได้ วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากช่วยให้ชัดเจนว่าใครทำอะไร และหากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนได้รับมอบหมายบทบาทที่คล้ายคลึงกัน
ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน
ตอนนี้คือเวลาที่จะเชื่อมโยงงานและบทบาท ♻️
การมอบหมายผู้รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบต่อภารกิจแต่ละอย่างเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันคุณก็ควรคิดอย่างรอบคอบว่าใครควรได้รับการปรึกษาหารือ และใครควรได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขข้อขัดแย้งหากเกิดขึ้น
โดยทั่วไป สมาชิกทีมหนึ่งคนควรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเพียงไม่กี่อย่าง (ไม่เกินสองถึงสามอย่าง)
หากมีเซลล์ว่างจำนวนมาก ให้ลองจัดสรรทรัพยากรใหม่ (เปลี่ยนจากผู้รับผิดชอบเป็นปรึกษา)
นอกจากนี้ หากมีบทบาทผู้รับผิดชอบมากเกินไป อาจทำให้กระบวนการตัดสินใจล่าช้า ดังนั้นควรกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงาน
การมีตัว C มากเกินไปอาจทำให้ผู้จัดการโครงการเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากบางคนที่อยู่ในบทบาทที่ปรึกษาอาจถูกเปลี่ยนเป็นInformed ได้บ่อยครั้ง การไม่มีบทบาท C และ I มักบ่งชี้ถึงการขาดการสื่อสารภายในทีม
แม่แบบเมทริกซ์ RACI
เมื่อคุณต้องการแรงบันดาลใจหรือคำแนะนำในการสร้างกรอบงาน RACI, ClickUp มีแบบจำลอง RACI ที่พร้อมใช้งานและแก้ไขได้ให้คุณใช้
เทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUp
นี่คือเทมเพลตเอกสารที่มีแผนภูมิซึ่งระบุและสรุปบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการเทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUpช่วยให้คุณ:
- มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม
- ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ตรวจสอบให้มีความรับผิดชอบในทุกด้านของโครงการ
โดยใช้เทมเพลตนี้ ทีมของคุณสามารถรักษาความเป็นระเบียบและวางแผนร่วมกันได้ดีขึ้น
แม่แบบเมทริกซ์ RACI โดย ClickUp
แม่แบบ RACI Matrix จาก ClickUpเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโครงการของคุณและทำให้แน่ใจว่าทุกคนทราบหน้าที่ของตนในกระบวนการ
ใช้มุมมองสถานะโครงการเพื่อติดตามสถานะของแต่ละโครงการได้อย่างง่ายดาย มุมมองผู้นำโครงการจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละงาน ในขณะที่มุมมองทีมโครงการจะช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
กรณีการใช้งานโมเดล RACI ในที่ทำงาน
เมทริกซ์ RACI ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสถานที่ทำงานสมัยใหม่เพื่อชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบ ปรับปรุงความรับผิดชอบ และลดความสับสน ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้งานเมทริกซ์ RACI ที่สำคัญ:
1. การบริหารโครงการ
- กำหนดบทบาทที่ชัดเจนสำหรับสมาชิกในทีมในโครงการ
- รับประกันความรับผิดชอบต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ
- ป้องกันการทับซ้อนของบทบาทและการทำงานซ้ำซ้อน
ตัวอย่าง
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ อาจใช้ RACI ได้ดังนี้:
- ผู้รับผิดชอบ: นักพัฒนา (เขียนโค้ด)
- รับผิดชอบ: ผู้จัดการโครงการ (รับประกันการส่งมอบโครงการ)
- ที่ปรึกษา: นักออกแบบ UX, วิศวกร QA (ให้ข้อมูล)
- ได้รับข้อมูล: ผู้บริหารระดับสูง (ได้รับการอัปเดตความคืบหน้า)
2. การปรับปรุงกระบวนการและการมาตรฐาน
- ช่วยให้องค์กรปรับปรุงและจัดทำเอกสารกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
- รับประกันความชัดเจนในการเป็นเจ้าของของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน
- ลดปัญหาคอขวดและความคลุมเครือในบทบาท
ตัวอย่าง
กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจอ้างอิงตามกรอบงาน RACI ได้ดังนี้:
- ผู้รับผิดชอบ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (ดำเนินการงานการปฐมนิเทศ)
- รับผิดชอบ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์)
- ที่ปรึกษา: ไอที, การเงิน (สำหรับการเข้าถึงระบบ, การตั้งค่าเงินเดือน)
- ได้รับข้อมูล: พนักงานใหม่, หัวหน้าทีม
3. การทำงานร่วมกันของทีมข้ามสายงาน
- ชี้แจงความรับผิดชอบในทีมที่ซับซ้อน (เช่น การประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย)
- ลดการสื่อสารผิดพลาดเมื่อมีหลายแผนกเกี่ยวข้อง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโครงการเชิงกลยุทธ์
ตัวอย่างนี่คือวิธีการกำหนดบทบาทสำหรับการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด, การขาย, และวิศวกรรม:
- ผู้รับผิดชอบ: ทีมการตลาด (สร้างเนื้อหาส่งเสริมการขาย)
- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (ดูแลกลยุทธ์การเปิดตัว)
- ที่ปรึกษา: ทีมขาย (ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า)
- ได้รับข้อมูล: ผู้บริหาร, ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลง
- รับประกันการดำเนินการติดตั้งระบบและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานอย่างราบรื่น
- หลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับว่าใครรับผิดชอบอะไรในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
- ลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
ตัวอย่าง
การอัปเกรดซอฟต์แวร์ ในองค์กรสามารถแบ่งได้ดังนี้:
- ผู้รับผิดชอบ: ทีมไอที (ดำเนินการอัปเกรด)
- รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการฝ่ายไอที (รับรองการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์)
- ที่ปรึกษา: ผู้ใช้ปลายทาง, ทีมความปลอดภัย (ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบ)
- ได้รับข้อมูล: พนักงานทุกคน (อัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง)
5. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดการความเสี่ยง
- ช่วยกำหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปรึกษาหารือกับทีมกฎหมายหรือทีมความปลอดภัยตามที่จำเป็น
- ลดความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามและบทลงโทษ
ตัวอย่าง
กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจมีการกระจายบทบาทดังนี้:
- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รับผิดชอบการปฏิบัติตาม)
- ผู้รับผิดชอบ: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (เจ้าของกระบวนการ)
- ที่ปรึกษา: กฎหมาย, ความปลอดภัยด้านไอที (ให้ข้อมูลทางกฎหมายและเทคนิค)
- ได้รับข้อมูล: พนักงานทุกคน (ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูล)
6. การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการบริการ
- กำหนดบทบาทอย่างชัดเจนในการดำเนินงานบริการลูกค้า
- รับประกันการแก้ไขปัญหาอย่างทันเวลาและความรับผิดชอบ
- ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและเวลาการตอบสนอง
ตัวอย่าง
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ในบริษัท SaaS อาจมีลักษณะดังนี้:
- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (แก้ไขตั๋ว)
- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน (รับรองการปฏิบัติตาม SLA)
- ที่ปรึกษา: ทีมผลิตภัณฑ์ (สำหรับปัญหาทางเทคนิค)
- ได้รับข้อมูลแล้ว: ลูกค้า (อัปเดตสถานะการแก้ไขแล้ว)
7. การบูรณาการการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ (M&A)
- รับประกันการบูรณาการอย่างเป็นระบบของทีมและกระบวนการ
- กำหนดว่าใครเป็นผู้นำในแง่มุมต่างๆ ของการเปลี่ยนผ่าน
- ลดการรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ตัวอย่าง
การควบรวมกิจการระหว่างสองบริษัท อาจทำให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามที่แสดงไว้:
- ผู้รับผิดชอบ: ทีมบูรณาการ (ดำเนินการตามขั้นตอนการควบรวมกิจการ)
- รับผิดชอบ: COO (ดูแลการบูรณาการ)
- ที่ปรึกษา: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ให้ความเชี่ยวชาญ)
- ได้รับข้อมูล: พนักงาน, นักลงทุน
8. ทีม Agile และ DevOps
- ชี้แจงความรับผิดชอบในกระบวนการทำงานแบบอไจล์
- ช่วยสร้างความสมดุลในการเป็นเจ้าของในแนวปฏิบัติ DevOps
- ปรับปรุงการร่วมมือระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ
ตัวอย่าง
บทบาทใน กระบวนการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งได้ดังนี้:
- ผู้รับผิดชอบ: วิศวกร DevOps (ดำเนินการปรับใช้และตรวจสอบการอัปเดต)
- รับผิดชอบ: ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (รับประกันการปล่อยเวอร์ชันที่ราบรื่น)
- ที่ปรึกษา: ทีม QA, ทีมความปลอดภัย (ตรวจสอบโค้ด)
- ได้รับข้อมูล: นักพัฒนา, ทีมธุรกิจ
แบบจำลอง RACI เป็นเครื่องมือที่ หลากหลาย ซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจน ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในหลากหลายหน้าที่ในสถานที่ทำงานสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการโครงการ, ไอที, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, หรือการบริการลูกค้า RACI ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการขจัดความสับสนในบทบาทหน้าที่
โบนัส: แม่แบบเมทริกซ์
ตัวอย่างเมทริกซ์ RACI ใน ClickUp
ด้วยClickUp, การสร้าง RACI matrix ที่คุณต้องการง่ายกว่าที่เคย
มาดูกันว่า ClickUp มีความยืดหยุ่นมากแค่ไหนในการสร้างแผนภูมิ RACI เราได้สร้างแผนภูมิ RACI ตัวอย่าง 5 แบบใน ClickUp แล้ว
1. แผนภูมิ RACI แบบง่ายในมุมมองเอกสาร
นี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่เราได้อธิบายไว้ข้างต้นClickUp Docsสามารถใช้สร้างแผนภูมิ RACI ได้โดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ทางซ้าย บทบาทอยู่ด้านบนและขวา แจ็ค, ซาบริน่า และเซเลน่า รับผิดชอบในการบริหารโครงการ แครอลเป็นผู้รับผิดชอบ ซาแมนธาเป็นที่ปรึกษา และอาเหม็ดเป็นผู้รับทราบ
เป็นเรื่องที่ดีมากที่มีเพียงคนเดียวที่รับผิดชอบในบทบาทของผู้รับผิดชอบเมื่อพูดถึงการจัดการโปรแกรม นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตลาดแคมเปญ, การออกแบบ,การตลาดผลิตภัณฑ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดแบรนด์, และการประสบความสำเร็จของลูกค้าเช่นกัน!
นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้ง่ายว่าไม่มีทรัพยากรใดถูกจัดสรรเกินความจำเป็น แจ็คเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารโปรแกรม การตลาดแบรนด์ และความสำเร็จของลูกค้า ในขณะที่เขาเป็นผู้รับผิดชอบในการตลาดแคมเปญผู้รับทราบในการตลาดผลิตภัณฑ์ และที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ตาราง RACI ที่ใช้รหัสสีในมุมมองรายการ
มุมมองรายการของ ClickUp ช่วยให้เราสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิ RACI ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสีสันให้กับแนวคิดทั้งหมดได้ ทำให้การจัดการโครงการที่บางครั้งอาจน่าเบื่อกลายเป็นเรื่องสดชื่นขึ้น 🌈
คุณสามารถเลือกสีของบทบาทต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เราใช้สีน้ำเงินสำหรับผู้รับผิดชอบ สีเขียวสำหรับผู้รับผิดชอบงาน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม คุณสามารถปรับแต่งตารางและบทบาทต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างเต็มที่
ที่นี่ เราได้จัดวางตำแหน่งของบทบาทและหน้าที่ไว้แตกต่างกันเล็กน้อย หน้าที่ของโครงการถูกจัดแสดงไว้ทางด้านซ้าย หนึ่งต่อหนึ่ง ขณะที่ชื่อและหน้าที่รับผิดชอบถูกจัดไว้ทางด้านบนและทางด้านขวา (หากคุณชอบการจัดวางแบบนี้ ก็ไม่มีปัญหาเลย)
คุณยังสามารถเห็นธงลำดับความสำคัญที่สามารถให้ทิศทางแก่ทุกคนและชี้ให้เห็นงานที่ต้องรีบทำโดยด่วนและงานที่สามารถรอได้อีกสักหน่อย 🚩
3. แบบจำลอง RACI ในมุมมองตาราง
มุมมองตารางของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดเชิงลึกของแผนภูมิ RACI ของคุณได้มากขึ้น นอกเหนือจากการดูบทบาท ภารกิจ และความสำคัญแล้ว คุณยังสามารถติดตามสถานะของแต่ละภารกิจได้จากแผนภูมิอีกด้วย
สถานะสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่; นี่เป็นเพียงตัวอย่างของวิธีที่คุณสามารถตั้งชื่อและสีให้กับแต่ละสถานะ
4. ตัวอย่างแผนภูมิ RACI ที่จัดกลุ่มตามสถานะใน ClickUp
ภายในมุมมองตาราง, ClickUp ยังให้คุณสามารถคัดกรองและจัดกลุ่มงานตามชื่อ, บทบาท, สถานะ, ความสำคัญ, เป็นต้น
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกในรายละเอียดปลีกย่อยของแผนผัง RACI ของคุณมากขึ้น และมองเห็นได้ว่างานใดกำลังดำเนินการอยู่ งานใดที่ยังไม่ได้เริ่ม และงานใดที่เสร็จสิ้นแล้ว
5. บทบาท RACI ในไวท์บอร์ด ClickUp
กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นงาน บทบาท และหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและแยกออกจากกัน พร้อมเพิ่มสีสันให้ดูน่าสนใจ
มันทำให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานเป็นทีม, แทบไม่มีที่ว่างสำหรับความขัดแย้งหรือความไม่พอใจ.
อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนที่การรับรู้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้แผนภูมิ RACI
การสร้าง RACI หรือเมทริกซ์ความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตาม:
1. กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน
ระบุ กระบวนการ โครงการ หรือขั้นตอนการทำงาน ที่ต้องการแผนผัง RACI และกำหนด วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ รักษา ความมุ่งเน้น เพื่อหลีกเลี่ยงความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
2. ระบุกิจกรรมและงานที่สำคัญทั้งหมด
รายการงาน การตัดสินใจ หรือผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ ทั้งหมดที่ต้องการการมอบหมายบทบาท ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานแต่ละอย่างมีความ เฉพาะเจาะจงและสามารถดำเนินการได้ ไม่กว้างหรือคลุมเครือเกินไป
ตัวอย่าง: แทนที่จะใช้ "จัดการโครงการ" ให้ใช้ "กำหนดขอบเขตโครงการ" "อนุมัติงบประมาณ" หรือ "ติดตามความคืบหน้า"
3. กำหนดและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระบุบทบาททั้งหมดที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการ (ทีม, บุคคล, แผนก) ใช้ บทบาทหรือชื่อตำแหน่ง แทนชื่อบุคคลเพื่อให้สามารถปรับขนาดได้
ตัวอย่าง: ใช้ "ผู้จัดการฝ่ายการตลาด" แทน "จอห์น โด"
4. มอบหมายบทบาท RACI อย่างรอบคอบ
แต่ละบทบาทในเมทริกซ์ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและแตกต่างกันอย่างชัดเจน
- แต่ละงานควรมีผู้รับผิดชอบเพียงหนึ่งคนเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
- ลดจำนวนตำแหน่ง "ที่ปรึกษา" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
- แบ่งเบาภาระหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลหรือทีมใดทีมหนึ่งต้องรับภาระมากเกินไป
โปรดจำไว้ว่า การมีบทบาทที่ "รับผิดชอบ" หรือ "ให้คำปรึกษา" มากเกินไปจะชะลอการดำเนินงาน
5. ตรวจสอบความถูกต้องและได้รับความเห็นพ้อง
ทบทวนแผนภูมิกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง และ แก้ไขข้อขัดแย้งหรือความทับซ้อนของบทบาท ให้ได้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำ และสมาชิกในทีม
6. ให้เรียบง่ายและอ่านง่าย
หลีกเลี่ยงการทำให้เมทริกซ์ความรับผิดชอบซับซ้อนเกินไปด้วยรายละเอียดที่ไม่จำเป็น ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและเข้าใจได้ง่ายสำหรับทุกคน
ใช้ การกำหนดสีหรือการจัดรูปแบบ เพื่อเพิ่มการมองเห็น
✅ นี่คือ ตัวอย่างรูปแบบ RACI:
|งาน
|รับผิดชอบ (R)
|รับผิดชอบ (A)
|ปรึกษา (C)
|ได้รับข้อมูล (I)
|กำหนดขอบเขตของโครงการ
|ผู้จัดการโครงการ
|ผู้สนับสนุน
|ผู้มีส่วนได้เสีย
|สมาชิกทีม
|อนุมัติงบประมาณ
|หัวหน้าฝ่ายการเงิน
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
|ผู้จัดการโครงการ
|หัวหน้าแผนก
|พัฒนากลยุทธ์การตลาด
|ทีมการตลาด
|ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
|ทีมขาย
|ผู้บริหาร
7. ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
อัปเดตแผนผัง RACI เมื่อโครงการมีการพัฒนา
ประเมินบทบาทใหม่ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทีม, ความสำคัญใหม่, หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบในโลกแห่งความเป็นจริง
8. สื่อสารและฝึกอบรมทีมงาน
ให้แน่ใจว่าทุกคน เข้าใจบทบาทของตนเอง และวิธีการใช้ RACI ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ เกี่ยวกับวิธีการใช้ RACI อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ทีมอ้างอิงแผนภูมิ RACI เมื่อมีข้อสงสัย
9. ใช้แผนภูมิ RACI เป็นเอกสารที่มีชีวิต
ผสานเมทริกซ์ RACI เข้ากับเอกสารโครงการ การประชุม และกระบวนการทำงานเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์
ใครได้ประโยชน์จากการใช้แผนภูมิ RACI?
ผู้จัดการโครงการ
แผนภูมิ RACI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามงานและบทบาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ด้วยการติดตามบทบาทเหล่านี้ จะช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการจะรับผิดชอบงานของตนเอง
ผู้นำทางธุรกิจ
แผนภูมิ RACI ยังมีประโยชน์สำหรับผู้นำทางธุรกิจที่ต้องการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกทีมแต่ละคนอย่างชัดเจน แผนภูมินี้ยังสามารถใช้เพื่อระบุช่องว่างในบทบาทและความรับผิดชอบ และช่วยพัฒนาแผนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการ 😎
วิธีการจัดโครงสร้างโครงการของคุณ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
RACI เพื่อความสำเร็จของโครงการด้วย ClickUp!
อักษรย่อ RACI มีประโยชน์ในการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ—มันให้มากกว่าการระบุขอบเขตที่ชัดเจน ดังนั้นหน้าที่ของคุณคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่างานและความรับผิดชอบได้รับการจัดสรรอย่างยุติธรรม นอกจากนี้ยังอธิบายถึงงานโครงการที่ต้องทำให้เสร็จล่วงหน้าเพื่อขจัดความสับสนและปัญหาคอขวด
ตอนนี้คุณได้เห็นตัวอย่างของ RACI matrix แล้ว ถึงเวลาของคุณที่จะลองทำด้วยตัวเอง! ดาวน์โหลดหนึ่งในเทมเพลต เช่น ClickUp RACI template ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และเริ่มมอบหมายงานและความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณสามารถใช้ ClickUp ได้ ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ, ความช่วยเหลือจาก AI,มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15แบบ, การติดตามเป้าหมาย, การจัดการความรู้, การสื่อสาร, และการจัดการงาน ทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณต้องการเพียงอย่างเดียว ลองใช้แผนฟรีตลอดชีพได้วันนี้