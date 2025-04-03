เทมเพลตแผนภูมิ RACI ฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp

คนทำอาหารมากเกินไปทำให้ซุปเสีย
คำกล่าวเก่านี้มีความจริงในด้านการบริหารโครงการ หากสมาชิกทีมข้ามสายงานมีบทบาทและหน้าที่ไม่ชัดเจน โครงการจะใช้เวลาในการดำเนินการนานขึ้น ในบางกรณีอาจไม่ประสบความสำเร็จหรือใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จ
แม่แบบ RACI ช่วยป้องกันปัญหา "คนทำมากเกินไป" โดยระบุอย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ดำเนินการงาน X ใครมีสิทธิ์ให้ความคิดเห็น และใครเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในงานนั้น ผลที่ตามมาคือ สมาชิกทีมโครงการจะทราบถึงบทบาทของตนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและเสียเวลา
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปัน 11 แบบฟอร์ม RACI ที่เราชื่นชอบและวิธีการใช้เพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณ! แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจความหมายของเมทริกซ์ RACI กันก่อน
แผนภูมิ RACI คืออะไร?
แผนภูมิ RACI (หรือเมทริกซ์ RACI) คือแผนภูมิที่แสดงบทบาทของสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ โดยใช้ตัวอักษร R, A, C และ I เพื่อระบุบทบาทและเส้นความรับผิดชอบ RACI ย่อมาจาก:
- รับผิดชอบ (R): แสดงถึงบุคคลที่รับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง และลงมือปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติงาน
- ผู้รับผิดชอบ (A): หมายถึงผู้ควบคุมงานที่ทำหน้าที่ดูแลและกำกับงานนั้น โดยบุคคลนี้ในตาราง RACI จะไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรง แต่จะบริหารจัดการและตรวจสอบให้มั่นใจว่างานเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง
- ที่ปรึกษา (C): นี่คือบุคคลหรือกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ส่งมอบเฉพาะ พวกเขาถูกปรึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะเพื่อช่วยให้บุคคลที่ รับผิดชอบ ทำงานสำเร็จลุล่วง
- ผู้รับทราบ (I): หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการแจ้งความคืบหน้าของงานและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในโครงการ
แผนภูมิ RACI ระบุและกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไร เพื่อป้องกันความสับสน การสื่อสารผิดพลาด และการสูญเสียเวลาในโครงการ สมาชิกในทีมสามารถใช้เป็นเข็มทิศนำทางในการดำเนินโครงการให้สำเร็จอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา
11 แม่แบบแผนผัง RACI ฟรี
แม้ว่าแผนภูมิ RACI จะมีประโยชน์สำหรับทุกโครงการ แต่แม่แบบ RACI ถูกสร้างขึ้นแตกต่างกัน
โชคดีที่เราได้คัดกรองเทมเพลตหลายสิบแบบและรวบรวม 11 แบบที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการไว้แล้ว เทมเพลตด้านล่างนี้ฟรีและมีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรองรับความต้องการของแผนภูมิ RACI ของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
พร้อมหรือยัง? ไปกันเลย!
1. แม่แบบ RACI Matrix ของ ClickUp
แผนภูมิ RACI ควรกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในโครงการอย่างชัดเจน; เทมเพลตนี้ทำได้สำเร็จ มันคือแผนภูมิ RACI Matrix ที่ระบุและอธิบายบทบาทของสมาชิกทีมในโครงการ ซึ่งจะทำให้คุณระบุได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ, ตรวจสอบ, หรือได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับงานเฉพาะนั้น
แม่แบบ RACI Matrix ของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ การอัปเดตเนื้อหาและการเพิ่มแถวและคอลัมน์ตามที่คุณต้องการนั้นทำได้ง่ายมาก ยิ่งไปกว่านั้น ฟังก์ชันการลากและวางในบางส่วนทำให้แม่แบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและปรับแต่งได้ง่ายมาก
แก้ไขเทมเพลตแบบเรียลไทม์เพื่อให้กลุ่มต่างๆ และสมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงการอัปเดตได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการส่งออกแผนผัง RACI และแชร์ไปยังแผนกหรือสมาชิกกลุ่มแต่ละคน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รหัสสีเพื่อแยกแยะงานออกจากงานอื่นๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รหัสสีเพื่อแยกงานที่มีความเสี่ยงหรือเน้นงานที่มีกำหนดเวลาที่เร่งด่วน การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเทมเพลตจะถูกบันทึกไว้ในคลาวด์ เพื่อให้คุณสามารถกลับมาปรับแต่งได้ตามความสะดวก
เทมเพลตเมทริกซ์ RACI ฟรีนี้อยู่ในระดับถัดไปอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ นอกเหนือจากแผนภูมิ RACI แล้ว เทมเพลตยังมีพื้นที่สำหรับกำหนดความคาดหวัง ใส่บันทึกเพิ่มเติม และสรุปเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณไม่พลาดรายละเอียดใด ๆ เพื่อให้บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการของคุณชัดเจน
2. แม่แบบการวางแผน RACI ของ ClickUp
ปรับปรุงการวางแผนโครงการของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUp. เอกสารเทมเพลตนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกม มอบแผนภูมิที่ชัดเจนเพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทีมที่เกี่ยวข้องกับงานในโครงการ. ยอมรับกรอบการทำงาน RACI (ผู้รับผิดชอบ, ผู้รับผิดชอบหลัก, ผู้ให้คำปรึกษา, และผู้รับทราบ) เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน, ทำให้เกิดความรับผิดชอบและการสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร.
เทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถ:
- มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจน ให้แก่สมาชิกแต่ละคนในทีม
- ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- สร้างความรับผิดชอบ ในทุกพื้นที่ของโครงการ
จัดระเบียบและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในฐานะทีม เริ่มใช้เทมเพลตวันนี้และควบคุมการจัดการโครงการของคุณ
3. แม่แบบ Excel RACI Matrix
แม่แบบ RACI matrix ใน Excel นี้ปรับแต่งได้ง่ายมาก การใส่สีให้กับแผนภูมิของคุณเป็นเรื่องง่ายเพราะกระบวนการเป็นแบบอัตโนมัติ ทำให้แม่แบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น การกำหนดอักษรย่อ R, A, C และ I ก็ทำได้ง่าย เพียงแค่เลือกจากกล่องดรอปดาวน์
Excelเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิ RACI เหตุผล? มันมีตัวเลือกการแก้ไขมากมายและอนุญาตให้สร้างกฎเฉพาะสำหรับทุกส่วนของแผนภูมิ ผลลัพธ์คือคุณสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับรูปแบบอื่น ๆ ของโมเดล RACI เช่น DRASCI (ผู้ขับเคลื่อน, ผู้รับผิดชอบ, ผู้มีอำนาจ, ผู้สนับสนุน, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้รับทราบ) และ RASI (ผู้รับผิดชอบ, ผู้มีอำนาจ, ผู้สนับสนุน, ผู้รับทราบ)
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีMicrosoft Excelอยู่ในระบบของคุณก่อนที่จะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
4. แม่แบบแผนภูมิ RACI ใน Excel
ด้วยเทมเพลตแผนภูมิ RACI นี้ คุณสามารถร่างโครงร่างงานและบุคคลหรือแผนกที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นคุณระบุงานแต่ละงานในแผนภูมิและระบุว่าบุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ให้คำปรึกษา หรือผู้รับทราบสำหรับงานแต่ละงาน
ยิ่งไปกว่านั้น แม่แบบนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วย Microsoft Excel เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือโครงการของคุณมีลักษณะอย่างไร มันจะช่วยให้คุณกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมเข้าใจหน้าที่ของตนในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง
เทมเพลตฟรีนี้มีให้ในสองรูปแบบ: PDF และแผ่นงาน Excel เลือกแบบที่เหมาะกับคุณที่สุดและเริ่มสร้างแผนภูมิ RACI ที่จัดระเบียบอย่างดีซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจของคุณ
5. แม่แบบ RACI สำหรับ Google Sheets
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับงานตามลำดับการดำเนินการ เพื่อให้งานที่มีความเร่งด่วนสูงได้รับการดำเนินการก่อน ตามด้วยงานที่มีความเร่งด่วนน้อยกว่า วิธีนี้สามารถช่วยป้องกันการพลาดกำหนดเวลาได้
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้, เทมเพลตนี้อยู่ในรูปแบบของ Google Sheet. การใช้ Google ช่วยเก็บเนื้อหาไว้ในคลาวด์เพื่อให้สามารถแก้ไขเทมเพลตได้แบบเรียลไทม์ และให้หลายคนสามารถเข้าถึงแผนภูมิ RACI ได้. นอกจากนี้, การแก้ไขแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการอัปเดตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในโครงการ.
เนื่องจากเทมเพลตนี้อยู่บนเทคโนโลยีคลาวด์ การใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างเมทริกซ์ RACI จะช่วยให้การแชร์แผนภูมิระหว่างสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถแชร์ผ่านลิงก์และควบคุมการเข้าถึงได้อย่างง่ายดายโดยใช้คุณสมบัติของ Google Sheet
ไม่เหมือนกับเทมเพลต Excel ที่อาจสูญหายได้ง่าย เทมเพลตนี้มีอยู่ในระบบคลาวด์: คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกเวลาผ่านอุปกรณ์มือถือหรือเดสก์ท็อปที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
6. แม่แบบเมทริกซ์ RACI สำหรับการกระจายงานใน Google Sheets
ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีคลาวด์ของ Google, เทมเพลตนี้อนุญาตให้หลายคนเข้าถึงและปรับแต่งได้ตามต้องการ. สิ่งนี้ช่วยให้สมาชิกทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์. เทมเพลตนี้สามารถเข้าถึงได้ฟรีและง่ายต่อการแชร์หลังจากปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ.
จัดทำรายการงานและบุคคลที่รับผิดชอบแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ การอัปเดตทั้งหมดจะถูกซิงค์บนคลาวด์เพื่อขจัดความกังวลเกี่ยวกับการสูญหายของเทมเพลตที่ปรับแต่งเอง—นึกถึงการลบเอกสาร สเปรดชีต Excel หรือไฟล์ pdf โดยไม่ได้ตั้งใจ
7. แม่แบบแผนผัง RACI ใน Google Sheets โดย PM Training
แม่แบบ RACI ควรแสดงงานอย่างชัดเจนและกำหนดว่าใครรับผิดชอบอะไร แม่แบบนี้มอบสิ่งนั้นและก้าวไปไกลกว่าองค์ประกอบพื้นฐานของแผนภูมิ RACI ตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากคุณสมบัติของเมทริกซ์ RACI ทั่วไปแล้ว สมาชิกทีมสามารถแสดงได้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะเริ่มงานหรือไม่
มีหมวดหมู่สำหรับบันทึกความคืบหน้าของงานเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานของทีมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้สถานะงานชัดเจนยิ่งขึ้นโดยแสดงงานที่:
- กำลังดำเนินการ
- เสร็จสมบูรณ์
- อยู่ในระหว่างการรอ
- ยังไม่ได้เริ่ม
- ต้องการการทบทวน
- ค้างชำระ
ระบบนี้ช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงการผลิตที่สูงที่สุดและงานที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับเพิ่มบันทึกในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานได้
เนื่องจากเทมเพลตอยู่บนคลาวด์ สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงแผนผัง RACI ได้อย่างง่ายดายและทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างราบรื่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าถึงการอัปเดตโครงการได้แบบทันที เพื่อเริ่มงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด
8. แม่แบบแผนผัง RACI แบบง่ายใน Excel โดย Template Lab
เทมเพลต RACI นี้ยังคงความตรงตามชื่อไว้อย่างแท้จริง เป็นเมทริกซ์บทบาทและความรับผิดชอบที่มีรูปแบบตรงไปตรงมาซึ่งต้องการการแก้ไขน้อยที่สุด แสดงอย่างชัดเจนว่าควรระบุงานและบทบาทที่คุณมอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะไว้ที่ไหน ซึ่งช่วยให้ปรับแต่งเทมเพลตให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็วและเริ่มโครงการได้เร็วที่สุด
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุรายการงานตามลำดับการดำเนินการ เพื่อให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนได้ ผลลัพธ์คือ คุณจะมั่นใจได้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญได้ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
9. แม่แบบแผนภูมิ RACI สำหรับการจัดการโครงการใน Excel โดย Template Lab
หากโครงการของคุณมีขนาดใหญ่และมีงานที่ต้องส่งมอบจำนวนมาก แม่แบบแผนผัง RACI นี้เหมาะสำหรับคุณที่สุด มันช่วยให้คุณสามารถระบุงานได้หลายสิบงานและมอบหมายให้กับทีมหรือแผนกเฉพาะที่เข้าร่วมในโครงการ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นในแต่ละงานได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม
10. แม่แบบแผนภูมิความรับผิดชอบหลักของ Excel โดย Template Lab
คุณกำลังมองหาเทมเพลตแผนผัง RACI สำหรับงานขายอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เพราะเทมเพลตนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการสร้างเมทริกซ์ RACI สำหรับโครงการขาย คุณสามารถกำหนดกิจกรรมและบทบาทที่คุณมอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้จะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าควรมอบหมายบทบาทการขายใดให้กับใคร ทำให้การสร้างเมทริกซ์ RACI ที่เหมาะกับคุณเป็นเรื่องง่าย
หากคุณต้องการสร้างแม่แบบ RACI สำหรับโครงการขาย แม่แบบนี้จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับคุณ ใช้เพื่อสร้างเมทริกซ์ที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ (Responsible), ผู้รับผิดชอบโดยตรง (Accountable), ผู้ได้รับข้อมูล (Informed), และผู้ให้คำปรึกษา (Consulted) ในโครงการ
11. แม่แบบแผนภูมิ RACI ขั้นพื้นฐานใน Excel โดย Template Lab
นี่คือแม่แบบแผนผัง RACI ที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการจัดระเบียบบทบาทและความรับผิดชอบ ช่วยให้คุณสามารถระบุงานที่ต้องทำพร้อมกับผู้ที่ควรดำเนินการ พร้อมทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้ที่ควรปรึกษา และผู้ที่ควรได้รับข้อมูลในแต่ละงาน
หากคุณต้องการเทมเพลต RACI สำหรับใช้ที่บ้าน แบบนี้จะเหมาะกับคุณที่สุด มีองค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้มั่นใจว่างานได้รับการจัดระเบียบ มอบหมาย และดำเนินการอย่างถูกต้อง
วิธีใช้แม่แบบแผนผัง RACI
นี่คือวิธีการใช้เทมเพลตแผนภูมิ RACI ในสี่ขั้นตอนง่าย ๆ ขั้นพื้นฐาน:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุและจัดทำรายการงานทั้งหมดของโครงการ
ขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่คุณใช้ ให้ระบุรายการงานทั้งหมดในโครงการภายใต้คอลัมน์ "งาน" หรือ "กิจกรรม" บางเทมเพลตอนุญาตให้คุณบันทึกงานเป็นแถว รายการสามารถเรียงลำดับจากงานที่มีความสำคัญสูงไปต่ำเพื่อให้แน่ใจว่างานที่สำคัญกว่าจะเสร็จสิ้นก่อน
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจออกเป็นระยะๆ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ การจัดรายการขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่เข้าร่วมในโครงการ
ต่อไป ให้เพิ่มสมาชิกทีมทุกคนลงในเทมเพลต RACI แม้ว่าจะทำงานโดยอ้อมในโครงการก็ตาม คุณสามารถระบุรายชื่อพวกเขาตามชื่อหรือตำแหน่งงานก็ได้ เราแนะนำให้ใช้ตัวเลือกที่สองสำหรับแผนภูมิ RACI เพื่อให้ยังคงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับชื่อของทุกคนในแผนโครงการ วิธีนี้จะช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดอักษรย่อ R, A, C และ I ให้กับแต่ละงาน
ทุกงานที่คุณระบุในแบบฟอร์มต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร (R, A, C, หรือ I) ตัว R หมายถึงบุคคลที่จะมีส่วนร่วมโดยตรงในงานโครงการ กล่าวโดยย่อ บุคคลที่ถูกระบุด้วยตัว R คือผู้ปฏิบัติงาน
ต่อไป บุคคลที่รับผิดชอบงานนี้ควรถูกกำหนดให้เป็น A บุคคลนี้จะดูแลงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็น R ทำงานให้เสร็จอย่างถูกต้องและตรงเวลา
หลังจากนั้น บุคคลที่ปรึกษาเพื่อขอความเชี่ยวชาญในการช่วย R ทำงานให้เสร็จควรถูกกำหนดเป็น C บุคคลนี้ให้คำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ไม่ใช่งานทุกงานในแผนภูมิ RACI ของคุณจะมี C
สุดท้ายนี้ ใครก็ตามที่ต้องได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานจะถูกระบุด้วยตัวอักษร I ซึ่งหมายถึงบุคคลที่สมาชิกทีมหรือผู้นำรายงานให้ทราบ ซึ่งอาจเป็น CEO ผู้สนับสนุน หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์กร
ขั้นตอนที่ 4: แชร์แผนภูมิ RACI
หลังจากปรับแต่งและกรอกข้อมูลในเทมเพลตอย่างครบถ้วนแล้ว ให้แชร์เอกสารฉบับสุดท้ายกับสมาชิกในทีมที่อยู่ในโครงการ เมทริกซ์ RACI จะมีประโยชน์สูงสุดเมื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่คุณใช้ คุณสามารถแชร์แผนภูมิฉบับสุดท้ายได้ในรูปแบบลิงก์, PDF, เอกสาร Word, HTML หรือไฟล์ Excel
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่แบบการจัดการโครงการ:
ประหยัดเวลาและกำหนดความรับผิดชอบของโครงการด้วยเทมเพลต RACI
การใช้แม่แบบในการสร้างแผนภูมิ RACI มีคุณค่าอย่างมากและช่วยประหยัดเวลาจากการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งสำหรับทุกคำขอโครงการ แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณจะพร้อมด้วยโครงสร้างที่เตรียมไว้แล้วและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
เทมเพลต RACI ของ ClickUp มีความยืดหยุ่นสำหรับทุกขนาดทีมและทุกความต้องการของโครงการ มาพร้อมกับองค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างเมทริกซ์ที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณในทุกขั้นตอนของโครงการ หากคุณกำลังทำงานร่วมกับหลายแผนกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทมเพลต ClickUp เป็น สิ่งที่ต้องมีในกล่องเครื่องมือโครงการของคุณ และส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp ฟรีตลอดไป!