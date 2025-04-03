เทมเพลตแผนภูมิ RACI ฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp

บล็อก ClickUp

3 เมษายน 2568

คนทำอาหารมากเกินไปทำให้ซุปเสีย

คำกล่าวเก่านี้มีความจริงในด้านการบริหารโครงการ หากสมาชิกทีมข้ามสายงานมีบทบาทและหน้าที่ไม่ชัดเจน โครงการจะใช้เวลาในการดำเนินการนานขึ้น ในบางกรณีอาจไม่ประสบความสำเร็จหรือใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จ

แม่แบบ RACI ช่วยป้องกันปัญหา "คนทำมากเกินไป" โดยระบุอย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ดำเนินการงาน X ใครมีสิทธิ์ให้ความคิดเห็น และใครเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในงานนั้น ผลที่ตามมาคือ สมาชิกทีมโครงการจะทราบถึงบทบาทของตนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและเสียเวลา

ในบทความนี้ เราจะแบ่งปัน 11 แบบฟอร์ม RACI ที่เราชื่นชอบและวิธีการใช้เพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณ! แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจความหมายของเมทริกซ์ RACI กันก่อน

แผนภูมิ RACI คืออะไร?

แผนภูมิ RACI (หรือเมทริกซ์ RACI) คือแผนภูมิที่แสดงบทบาทของสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ โดยใช้ตัวอักษร R, A, C และ I เพื่อระบุบทบาทและเส้นความรับผิดชอบ RACI ย่อมาจาก:

  • รับผิดชอบ (R): แสดงถึงบุคคลที่รับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง และลงมือปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติงาน
  • ผู้รับผิดชอบ (A): หมายถึงผู้ควบคุมงานที่ทำหน้าที่ดูแลและกำกับงานนั้น โดยบุคคลนี้ในตาราง RACI จะไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรง แต่จะบริหารจัดการและตรวจสอบให้มั่นใจว่างานเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง
  • ที่ปรึกษา (C): นี่คือบุคคลหรือกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ส่งมอบเฉพาะ พวกเขาถูกปรึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะเพื่อช่วยให้บุคคลที่ รับผิดชอบ ทำงานสำเร็จลุล่วง
  • ผู้รับทราบ (I): หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการแจ้งความคืบหน้าของงานและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในโครงการ
แชร์แผนภูมิ RACI ภายในเอกสาร ClickUp เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ

แผนภูมิ RACI ระบุและกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไร เพื่อป้องกันความสับสน การสื่อสารผิดพลาด และการสูญเสียเวลาในโครงการ สมาชิกในทีมสามารถใช้เป็นเข็มทิศนำทางในการดำเนินโครงการให้สำเร็จอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

11 แม่แบบแผนผัง RACI ฟรี

แม้ว่าแผนภูมิ RACI จะมีประโยชน์สำหรับทุกโครงการ แต่แม่แบบ RACI ถูกสร้างขึ้นแตกต่างกัน

โชคดีที่เราได้คัดกรองเทมเพลตหลายสิบแบบและรวบรวม 11 แบบที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการไว้แล้ว เทมเพลตด้านล่างนี้ฟรีและมีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรองรับความต้องการของแผนภูมิ RACI ของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

พร้อมหรือยัง? ไปกันเลย!

1. แม่แบบ RACI Matrix ของ ClickUp

เทมเพลตเมทริกซ์ RACI ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้แม่แบบ ClickUp RACI Matrix เพื่อกำหนดบทบาทของพนักงานของคุณในภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ

แผนภูมิ RACI ควรกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในโครงการอย่างชัดเจน; เทมเพลตนี้ทำได้สำเร็จ มันคือแผนภูมิ RACI Matrix ที่ระบุและอธิบายบทบาทของสมาชิกทีมในโครงการ ซึ่งจะทำให้คุณระบุได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ, ตรวจสอบ, หรือได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับงานเฉพาะนั้น

แม่แบบ RACI Matrix ของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ การอัปเดตเนื้อหาและการเพิ่มแถวและคอลัมน์ตามที่คุณต้องการนั้นทำได้ง่ายมาก ยิ่งไปกว่านั้น ฟังก์ชันการลากและวางในบางส่วนทำให้แม่แบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและปรับแต่งได้ง่ายมาก

แก้ไขเทมเพลตแบบเรียลไทม์เพื่อให้กลุ่มต่างๆ และสมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงการอัปเดตได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการส่งออกแผนผัง RACI และแชร์ไปยังแผนกหรือสมาชิกกลุ่มแต่ละคน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รหัสสีเพื่อแยกแยะงานออกจากงานอื่นๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รหัสสีเพื่อแยกงานที่มีความเสี่ยงหรือเน้นงานที่มีกำหนดเวลาที่เร่งด่วน การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเทมเพลตจะถูกบันทึกไว้ในคลาวด์ เพื่อให้คุณสามารถกลับมาปรับแต่งได้ตามความสะดวก

เทมเพลตเมทริกซ์ RACI ฟรีนี้อยู่ในระดับถัดไปอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ นอกเหนือจากแผนภูมิ RACI แล้ว เทมเพลตยังมีพื้นที่สำหรับกำหนดความคาดหวัง ใส่บันทึกเพิ่มเติม และสรุปเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณไม่พลาดรายละเอียดใด ๆ เพื่อให้บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการของคุณชัดเจน

2. แม่แบบการวางแผน RACI ของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นบทบาทของทีมสำหรับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ปรับปรุงการวางแผนโครงการของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUp. เอกสารเทมเพลตนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกม มอบแผนภูมิที่ชัดเจนเพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทีมที่เกี่ยวข้องกับงานในโครงการ. ยอมรับกรอบการทำงาน RACI (ผู้รับผิดชอบ, ผู้รับผิดชอบหลัก, ผู้ให้คำปรึกษา, และผู้รับทราบ) เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน, ทำให้เกิดความรับผิดชอบและการสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร.

เทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถ:

  • มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจน ให้แก่สมาชิกแต่ละคนในทีม
  • ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • สร้างความรับผิดชอบ ในทุกพื้นที่ของโครงการ

จัดระเบียบและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในฐานะทีม เริ่มใช้เทมเพลตวันนี้และควบคุมการจัดการโครงการของคุณ

3. แม่แบบ Excel RACI Matrix

ตัวอย่างแผนภูมิ Excel RacI Matrix
ผ่านไฟล์ดาวน์โหลด Excel

แม่แบบ RACI matrix ใน Excel นี้ปรับแต่งได้ง่ายมาก การใส่สีให้กับแผนภูมิของคุณเป็นเรื่องง่ายเพราะกระบวนการเป็นแบบอัตโนมัติ ทำให้แม่แบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น การกำหนดอักษรย่อ R, A, C และ I ก็ทำได้ง่าย เพียงแค่เลือกจากกล่องดรอปดาวน์

Excelเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิ RACI เหตุผล? มันมีตัวเลือกการแก้ไขมากมายและอนุญาตให้สร้างกฎเฉพาะสำหรับทุกส่วนของแผนภูมิ ผลลัพธ์คือคุณสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับรูปแบบอื่น ๆ ของโมเดล RACI เช่น DRASCI (ผู้ขับเคลื่อน, ผู้รับผิดชอบ, ผู้มีอำนาจ, ผู้สนับสนุน, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้รับทราบ) และ RASI (ผู้รับผิดชอบ, ผู้มีอำนาจ, ผู้สนับสนุน, ผู้รับทราบ)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีMicrosoft Excelอยู่ในระบบของคุณก่อนที่จะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

4. แม่แบบแผนภูมิ RACI ใน Excel

ตัวอย่างโมเดล excel raci สำหรับการจัดการโครงการ
ผ่านแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้วยเทมเพลตแผนภูมิ RACI นี้ คุณสามารถร่างโครงร่างงานและบุคคลหรือแผนกที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นคุณระบุงานแต่ละงานในแผนภูมิและระบุว่าบุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ให้คำปรึกษา หรือผู้รับทราบสำหรับงานแต่ละงาน

ยิ่งไปกว่านั้น แม่แบบนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วย Microsoft Excel เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือโครงการของคุณมีลักษณะอย่างไร มันจะช่วยให้คุณกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมเข้าใจหน้าที่ของตนในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง

เทมเพลตฟรีนี้มีให้ในสองรูปแบบ: PDF และแผ่นงาน Excel เลือกแบบที่เหมาะกับคุณที่สุดและเริ่มสร้างแผนภูมิ RACI ที่จัดระเบียบอย่างดีซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจของคุณ

5. แม่แบบ RACI สำหรับ Google Sheets

เทมเพลตการจัดการโครงการใน Google Sheets สำหรับบทบาทและความรับผิดชอบในแผนภูมิ RACI
ผ่านทาง PM Training

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับงานตามลำดับการดำเนินการ เพื่อให้งานที่มีความเร่งด่วนสูงได้รับการดำเนินการก่อน ตามด้วยงานที่มีความเร่งด่วนน้อยกว่า วิธีนี้สามารถช่วยป้องกันการพลาดกำหนดเวลาได้

ตามชื่อที่บ่งบอกไว้, เทมเพลตนี้อยู่ในรูปแบบของ Google Sheet. การใช้ Google ช่วยเก็บเนื้อหาไว้ในคลาวด์เพื่อให้สามารถแก้ไขเทมเพลตได้แบบเรียลไทม์ และให้หลายคนสามารถเข้าถึงแผนภูมิ RACI ได้. นอกจากนี้, การแก้ไขแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการอัปเดตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในโครงการ.

เนื่องจากเทมเพลตนี้อยู่บนเทคโนโลยีคลาวด์ การใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างเมทริกซ์ RACI จะช่วยให้การแชร์แผนภูมิระหว่างสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถแชร์ผ่านลิงก์และควบคุมการเข้าถึงได้อย่างง่ายดายโดยใช้คุณสมบัติของ Google Sheet

ไม่เหมือนกับเทมเพลต Excel ที่อาจสูญหายได้ง่าย เทมเพลตนี้มีอยู่ในระบบคลาวด์: คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกเวลาผ่านอุปกรณ์มือถือหรือเดสก์ท็อปที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

6. แม่แบบเมทริกซ์ RACI สำหรับการกระจายงานใน Google Sheets

ตัวอย่างแผนภูมิเมทริกซ์การแบ่งกลุ่มของ Google
ผ่านทาง PM Training

ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีคลาวด์ของ Google, เทมเพลตนี้อนุญาตให้หลายคนเข้าถึงและปรับแต่งได้ตามต้องการ. สิ่งนี้ช่วยให้สมาชิกทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์. เทมเพลตนี้สามารถเข้าถึงได้ฟรีและง่ายต่อการแชร์หลังจากปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ.

จัดทำรายการงานและบุคคลที่รับผิดชอบแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ การอัปเดตทั้งหมดจะถูกซิงค์บนคลาวด์เพื่อขจัดความกังวลเกี่ยวกับการสูญหายของเทมเพลตที่ปรับแต่งเอง—นึกถึงการลบเอกสาร สเปรดชีต Excel หรือไฟล์ pdf โดยไม่ได้ตั้งใจ

7. แม่แบบแผนผัง RACI ใน Google Sheets โดย PM Training

แม่แบบโมเดลผู้จัดการโครงการแบบราซี เพื่อช่วยในการมอบหมายสมาชิกในทีม
ผ่านทาง PM Training

แม่แบบ RACI ควรแสดงงานอย่างชัดเจนและกำหนดว่าใครรับผิดชอบอะไร แม่แบบนี้มอบสิ่งนั้นและก้าวไปไกลกว่าองค์ประกอบพื้นฐานของแผนภูมิ RACI ตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากคุณสมบัติของเมทริกซ์ RACI ทั่วไปแล้ว สมาชิกทีมสามารถแสดงได้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะเริ่มงานหรือไม่

มีหมวดหมู่สำหรับบันทึกความคืบหน้าของงานเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานของทีมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้สถานะงานชัดเจนยิ่งขึ้นโดยแสดงงานที่:

  • กำลังดำเนินการ
  • เสร็จสมบูรณ์
  • อยู่ในระหว่างการรอ
  • ยังไม่ได้เริ่ม
  • ต้องการการทบทวน
  • ค้างชำระ

ระบบนี้ช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงการผลิตที่สูงที่สุดและงานที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับเพิ่มบันทึกในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานได้

เนื่องจากเทมเพลตอยู่บนคลาวด์ สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงแผนผัง RACI ได้อย่างง่ายดายและทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างราบรื่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าถึงการอัปเดตโครงการได้แบบทันที เพื่อเริ่มงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด

8. แม่แบบแผนผัง RACI แบบง่ายใน Excel โดย Template Lab

เทมเพลต Excel raci สำหรับการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะ
ผ่านทาง Template Lab

เทมเพลต RACI นี้ยังคงความตรงตามชื่อไว้อย่างแท้จริง เป็นเมทริกซ์บทบาทและความรับผิดชอบที่มีรูปแบบตรงไปตรงมาซึ่งต้องการการแก้ไขน้อยที่สุด แสดงอย่างชัดเจนว่าควรระบุงานและบทบาทที่คุณมอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะไว้ที่ไหน ซึ่งช่วยให้ปรับแต่งเทมเพลตให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็วและเริ่มโครงการได้เร็วที่สุด

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุรายการงานตามลำดับการดำเนินการ เพื่อให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนได้ ผลลัพธ์คือ คุณจะมั่นใจได้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญได้ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

9. แม่แบบแผนภูมิ RACI สำหรับการจัดการโครงการใน Excel โดย Template Lab

เทมเพลต raci matric ฟรีสำหรับ Excel เพื่อกำหนดสมาชิกในทีมและวางแผนขั้นตอนของโครงการ
ผ่านทาง Template Lab

หากโครงการของคุณมีขนาดใหญ่และมีงานที่ต้องส่งมอบจำนวนมาก แม่แบบแผนผัง RACI นี้เหมาะสำหรับคุณที่สุด มันช่วยให้คุณสามารถระบุงานได้หลายสิบงานและมอบหมายให้กับทีมหรือแผนกเฉพาะที่เข้าร่วมในโครงการ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นในแต่ละงานได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม

10. แม่แบบแผนภูมิความรับผิดชอบหลักของ Excel โดย Template Lab

ตัวอย่างแผนภูมิลำดับชั้น (RACI Chart) ใน Excel สำหรับบทบาทและความรับผิดชอบหลักเพื่อความสำเร็จของโครงการ
ผ่านทาง Template Lab

คุณกำลังมองหาเทมเพลตแผนผัง RACI สำหรับงานขายอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เพราะเทมเพลตนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการสร้างเมทริกซ์ RACI สำหรับโครงการขาย คุณสามารถกำหนดกิจกรรมและบทบาทที่คุณมอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้จะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าควรมอบหมายบทบาทการขายใดให้กับใคร ทำให้การสร้างเมทริกซ์ RACI ที่เหมาะกับคุณเป็นเรื่องง่าย

หากคุณต้องการสร้างแม่แบบ RACI สำหรับโครงการขาย แม่แบบนี้จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับคุณ ใช้เพื่อสร้างเมทริกซ์ที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ (Responsible), ผู้รับผิดชอบโดยตรง (Accountable), ผู้ได้รับข้อมูล (Informed), และผู้ให้คำปรึกษา (Consulted) ในโครงการ

11. แม่แบบแผนภูมิ RACI ขั้นพื้นฐานใน Excel โดย Template Lab

แผนภูมิแสดงลำดับความรับผิดชอบและหน้าที่สำหรับบทบาทต่างๆ ในบ้าน
ผ่านทาง Template Lab

นี่คือแม่แบบแผนผัง RACI ที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการจัดระเบียบบทบาทและความรับผิดชอบ ช่วยให้คุณสามารถระบุงานที่ต้องทำพร้อมกับผู้ที่ควรดำเนินการ พร้อมทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้ที่ควรปรึกษา และผู้ที่ควรได้รับข้อมูลในแต่ละงาน

หากคุณต้องการเทมเพลต RACI สำหรับใช้ที่บ้าน แบบนี้จะเหมาะกับคุณที่สุด มีองค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้มั่นใจว่างานได้รับการจัดระเบียบ มอบหมาย และดำเนินการอย่างถูกต้อง

วิธีใช้แม่แบบแผนผัง RACI

นี่คือวิธีการใช้เทมเพลตแผนภูมิ RACI ในสี่ขั้นตอนง่าย ๆ ขั้นพื้นฐาน:

ขั้นตอนที่ 1: ระบุและจัดทำรายการงานทั้งหมดของโครงการ

ขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่คุณใช้ ให้ระบุรายการงานทั้งหมดในโครงการภายใต้คอลัมน์ "งาน" หรือ "กิจกรรม" บางเทมเพลตอนุญาตให้คุณบันทึกงานเป็นแถว รายการสามารถเรียงลำดับจากงานที่มีความสำคัญสูงไปต่ำเพื่อให้แน่ใจว่างานที่สำคัญกว่าจะเสร็จสิ้นก่อน

อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจออกเป็นระยะๆ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ การจัดรายการขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่เข้าร่วมในโครงการ

ต่อไป ให้เพิ่มสมาชิกทีมทุกคนลงในเทมเพลต RACI แม้ว่าจะทำงานโดยอ้อมในโครงการก็ตาม คุณสามารถระบุรายชื่อพวกเขาตามชื่อหรือตำแหน่งงานก็ได้ เราแนะนำให้ใช้ตัวเลือกที่สองสำหรับแผนภูมิ RACI เพื่อให้ยังคงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับชื่อของทุกคนในแผนโครงการ วิธีนี้จะช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สร้างเมทริกซ์การมอบหมายความรับผิดชอบใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย และมอบหมายสมาชิกในทีมให้กับบทบาทต่างๆ ในโครงการ
สร้างงานใน ClickUp เพื่อสร้าง SOP และกำหนดบุคคล RACI ให้ทุกคนสามารถมองเห็น

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดอักษรย่อ R, A, C และ I ให้กับแต่ละงาน

ทุกงานที่คุณระบุในแบบฟอร์มต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร (R, A, C, หรือ I) ตัว R หมายถึงบุคคลที่จะมีส่วนร่วมโดยตรงในงานโครงการ กล่าวโดยย่อ บุคคลที่ถูกระบุด้วยตัว R คือผู้ปฏิบัติงาน

ต่อไป บุคคลที่รับผิดชอบงานนี้ควรถูกกำหนดให้เป็น A บุคคลนี้จะดูแลงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็น R ทำงานให้เสร็จอย่างถูกต้องและตรงเวลา

หลังจากนั้น บุคคลที่ปรึกษาเพื่อขอความเชี่ยวชาญในการช่วย R ทำงานให้เสร็จควรถูกกำหนดเป็น C บุคคลนี้ให้คำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ไม่ใช่งานทุกงานในแผนภูมิ RACI ของคุณจะมี C

สุดท้ายนี้ ใครก็ตามที่ต้องได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานจะถูกระบุด้วยตัวอักษร I ซึ่งหมายถึงบุคคลที่สมาชิกทีมหรือผู้นำรายงานให้ทราบ ซึ่งอาจเป็น CEO ผู้สนับสนุน หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์กร

ขั้นตอนที่ 4: แชร์แผนภูมิ RACI

หลังจากปรับแต่งและกรอกข้อมูลในเทมเพลตอย่างครบถ้วนแล้ว ให้แชร์เอกสารฉบับสุดท้ายกับสมาชิกในทีมที่อยู่ในโครงการ เมทริกซ์ RACI จะมีประโยชน์สูงสุดเมื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่คุณใช้ คุณสามารถแชร์แผนภูมิฉบับสุดท้ายได้ในรูปแบบลิงก์, PDF, เอกสาร Word, HTML หรือไฟล์ Excel

ประหยัดเวลาและกำหนดความรับผิดชอบของโครงการด้วยเทมเพลต RACI

การใช้แม่แบบในการสร้างแผนภูมิ RACI มีคุณค่าอย่างมากและช่วยประหยัดเวลาจากการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งสำหรับทุกคำขอโครงการ แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณจะพร้อมด้วยโครงสร้างที่เตรียมไว้แล้วและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

เทมเพลต RACI ของ ClickUp มีความยืดหยุ่นสำหรับทุกขนาดทีมและทุกความต้องการของโครงการ มาพร้อมกับองค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างเมทริกซ์ที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณในทุกขั้นตอนของโครงการ หากคุณกำลังทำงานร่วมกับหลายแผนกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทมเพลต ClickUp เป็น สิ่งที่ต้องมีในกล่องเครื่องมือโครงการของคุณ และส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp ฟรีตลอดไป!