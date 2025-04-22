11 แม่แบบเมทริกซ์โครงการเพื่อจัดระเบียบแนวคิดการบริหารโครงการของคุณ

โครงการที่ไร้ระเบียบนำไปสู่ความวุ่นวาย—และความวุ่นวายนำไปสู่ผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 😵💫
ผู้จัดการโครงการมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่เพื่อส่งมอบงานคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงเวลา ⚙️
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นความพยายามของคุณไปที่ทีมของคุณและปริมาณงานของพวกเขา โดยพึ่งพาโซลูชันการจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยงานหนักแทนคุณ
นี่ไม่ใช่ข่าวใหม่—เราทราบดีว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถช่วยลดระดับความเครียดของผู้จัดการโครงการได้ในทุกๆ วัน แต่เครื่องมือเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้! จริงๆ แล้ว การลงทุนในคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรหากคุณไม่รู้วิธีผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณและแบ่งปันกับทีม?
นั่นคือจุดที่แม่แบบเข้ามามีบทบาท 🙌🏼
ทุกวันนี้มีแม่แบบสำหรับทุกสิ่ง และแม่แบบเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงกระบวนการที่กินเวลามากที่สุดในการจัดการโครงการ เช่น การพัฒนาแนวคิดใหม่ การวางแผนโครงการทั้งหมดและการจัดการขั้นตอนการทำงาน
หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่ กำลังมองหาวิธีปรับปรุงกระบวนการปัจจุบัน หรือเพียงแค่ต้องการให้ทุกอย่างเดินหน้าอย่างรวดเร็ว—บล็อกนี้เหมาะสำหรับคุณ เราได้คัดสรรเทมเพลตเมทริกซ์ที่ดีที่สุด 11 แบบ เพื่อช่วยให้คุณจัดการ วางแผน และดำเนินการกับเวิร์กโฟลว์การบริหารโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การระดมสมองไปจนถึงการดำเนินงานจริง 📈
แม่แบบเมทริกซ์คืออะไร?
แม่แบบเมทริกซ์ช่วยจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดของคุณตามความเป็นไปได้ของโครงการและคุณค่าสำหรับผู้ใช้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง แม่แบบเมทริกซ์ของคุณจะช่วยให้คุณสร้างกระบวนการและระบบการจัดการเพื่อกำหนดว่าโครงการที่มีศักยภาพใดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จมากที่สุด
ข่าวดีก็คือ ไม่ว่าคุณจะมีสไตล์การทำงานแบบใด คุณก็สามารถใช้แผนภูมิเมทริกซ์ได้สำหรับทุกกรณีการใช้งาน
คุณอาจต้องการเพิ่มคอลัมน์หรือแถวเพิ่มเติมในแผนภูมิเมทริกซ์ของคุณเพื่อรองรับสิ่งต่าง ๆ เช่น ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม สื่อ หรือบริบท แต่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ!
สเปรดชีต ตารางและแผนภาพล้วนเป็นกรอบการทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเมทริกซ์ของคุณ ซึ่งทำให้เครื่องมืออย่าง Microsoft Excel และ PowerPoint เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับทรัพยากรเหล่านี้ แต่เพียงเพราะเครื่องมือเหล่านี้เป็นที่นิยม ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย หรือยืดหยุ่นมากที่สุด 👀
นี่คือเหตุผลบางส่วนที่แม่แบบเมทริกซ์เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่ง พวกมันวางรากฐานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญกว่านั้น พวกมันช่วยให้คุณสร้างแผนภาพเมทริกซ์ของคุณได้เร็วขึ้น!
ป.ล. เราได้แนบเทมเพลตสำหรับ Excel, PowerPoint และอื่นๆ มาให้แล้ว คุณจึงไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่คุณชื่นชอบเพื่อเริ่มใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเมทริกซ์ของคุณอย่างเต็มที่ 🙂
แต่แม่แบบเมทริกซ์ที่ดีจริงๆ แล้วหน้าตาเป็นอย่างไร? และองค์ประกอบที่จำเป็นที่คุณต้องรู้ก่อนดาวน์โหลดมีอะไรบ้าง? เราจะแสดงให้คุณเห็น 🤓
สิ่งที่ควรพิจารณาในแม่แบบเมทริกซ์ถัดไปของคุณ
แม่แบบเมทริกซ์ที่ดีที่สุดคือ:
- ปรับแต่งได้
- การทำงานร่วมกัน
- แก้ไขได้ง่าย
- เน้นภาพอย่างมาก
- ใช้งานง่ายและอ่านเข้าใจได้ทันที
สิ่งเหล่านี้อาจฟังดูเหมือนคุณสมบัติที่ไม่ต้องคิดมาก แต่การค้นหาเทมเพลตที่โดดเด่นในแต่ละด้านนั้นยากกว่าที่คิด
หากเทมเพลตของคุณไม่สามารถปรับแต่งได้ ก็ต้องบอกว่า มันไม่ใช่เทมเพลต เทมเพลตของ Matrix ให้โครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างแผนภาพ Matrix ของคุณ พวกมันไม่ได้ให้เพียงพื้นที่ให้คุณกรอกรายละเอียดโครงการของคุณตามต้องการ แต่ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่ควรอยู่ตรงไหนด้วย
หนึ่งในประโยชน์หลักของการสร้างแผนภูมิเมทริกซ์คือการมองเห็นและสื่อสารลำดับความสำคัญสูงสุดของคุณได้อย่างชัดเจนตามลำดับความเร่งด่วน ความสำคัญ และความเป็นไปได้ ด้วยแม่แบบเมทริกซ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงต่อไปนี้ คุณจะสามารถเริ่มจัดเรียงหรือกรองแนวคิดโครงการของคุณเพื่อใช้เวลาของคุณในวิธีที่มีคุณค่ามากที่สุด
ดังนั้นโดยไม่ต้องรอช้า เรามาเริ่มกันเลย 🛠
11 แม่แบบเมทริกซ์ที่ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องมี
แผนภาพเมทริกซ์จะชั่งน้ำหนักความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลตอบแทนที่อาจได้รับจากแนวคิดใด ๆ ในทางทฤษฎี คุณสามารถสร้างแผนภาพเมทริกซ์เพื่อกำหนดว่าแม่แบบใดเหมาะสมกับคุณ!
แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างแผนภูมิเมทริกซ์ได้ตั้งแต่เริ่มต้น แต่การใช้เทมเพลตจะช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมได้หากจำเป็น และที่สำคัญกว่านั้นคือช่วยให้สร้างแผนภูมิของคุณได้อย่างรวดเร็ว 💨
นอกจากนี้ พวกมันยังดูดีอีกด้วย! เมื่อคุณต้องอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจของคุณต่อผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก แม่แบบเมทริกซ์สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อภาพที่ชัดเจนและสะอาดตาเพื่อนำเสนอแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว
ใช้แม่แบบเมทริกซ์ 11 แบบนี้เพื่อเพิ่มองค์ประกอบที่มองเห็นได้และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจการจัดการโครงการของคุณโดยใช้ ClickUp, PowerPoint และ Google Slides
1. แม่แบบตารางสมมติฐานเพื่อการตัดสินใจโดย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนงบประมาณ จัดการแผนก หรือสร้างแคมเปญการตลาดการมีเทมเพลตสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชุดเทคโนโลยีClickUpไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้เท่านั้นแต่เทมเพลต Assumption Grid Decision Matrix โดย ClickUpยังเป็นเทมเพลตที่ดีที่สุดในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายและมั่นใจ
แม่แบบเมทริกซ์ที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่นนี้ช่วยจัดระเบียบแนวคิดของคุณโดยเปรียบเทียบกันตามความแน่นอนและความเสี่ยงโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือของ ClickUp บนแผนผังที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้ คุณสามารถเพิ่มบริบทสำคัญให้กับแต่ละแนวคิดบนโน้ตสติ๊กกี้ของตัวเอง จากนั้นจัดเรียงบนเมทริกซ์ที่แบ่งสีตามระดับความเสี่ยง
แผนภาพเมทริกซ์นี้ครอบคลุมพื้นฐานและเหลือพื้นที่ให้คุณเพิ่มรายละเอียด สี และสื่อต่างๆ ได้ตามแนวคิดของคุณที่พัฒนาไป นอกจากนี้ แม้ว่าซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม แต่ ClickUp Whiteboards เป็นตัวเลือกเดียวที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนแนวคิดใดๆ ให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดหลักของคุณและสร้างงานพร้อมมอบหมายเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดได้ทันที
ประโยชน์หลักอีกประการหนึ่งของการใช้เทมเพลต ClickUp นี้คือ มันจะนำ คู่มือเริ่มต้นใช้งานClickUp Docมาใช้โดยอัตโนมัติเพื่อแนะนำคุณในทุกขั้นตอนและช่วยให้คุณใช้เทมเพลตนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. แม่แบบเมทริกซ์ผลกระทบและความพยายาม โดย ClickUp
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการกำหนดปัญหา การรวบรวมข้อมูล การระบุทางเลือก และการติดตามผลลัพธ์.แบบจำลองผลกระทบและความพยายามโดย ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยช่วยให้ผู้จัดการโครงการระบุสาเหตุของปัญหาและจัดเรียงวิธีแก้ปัญหาตามความพยายามและความน่าจะเป็นของผลกระทบ.
รู้จักกันในชื่อ แม่แบบลำดับความสำคัญของการดำเนินการ ซึ่งเป็นแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้นี้ได้รับความนิยมทั้งในหมู่ผู้จัดการและทีมงาน ช่วยให้สมาชิกจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและระบุได้อย่างรวดเร็วว่าควรใช้เวลาไปกับงานใดมากที่สุด ด้วยปริมาณงานเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ ClickUp Whiteboards แม่แบบ Impact Effort Matrix จะช่วยให้ทีมปรับแต่งไทม์ไลน์และทรัพยากรของโครงการให้เหมาะสมที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งลดเวลาหรือความพยายามที่สูญเปล่า
ความหลากหลายและการออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้แม่แบบเมทริกซ์นี้มีคุณค่าสำหรับผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และสครัมมาสเตอร์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุด
แม่แบบเมทริกซ์ผลกระทบและความพยายามของ ClickUp แสดงกิจกรรมเทียบกับ:
- ระดับของ ความพยายาม: แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและทรัพยากรที่จำเป็นในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ระดับของ ผลกระทบ: สำหรับการกำหนดว่าผลลัพธ์จะมีคุณค่าต่อโครงการหรือบริษัทมากเพียงใด
3. แม่แบบเมสเซจเมตริกซ์โดยคลิกอัพ
ดังนั้น คุณใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่—ตอนนี้ถึงเวลาที่จะแบ่งปันมันกับโลก! ก่อนการเปิดตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
แม่แบบเมทริกซ์การสื่อสารโดย ClickUpช่วยให้คุณใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยแผนงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้สำหรับการวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณ
ธุรกิจมักพึ่งพาแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อสร้างกระแสและความตื่นเต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนเปิดตัว. แม่แบบเมทริกซ์นี้สรุปและจัดระบบข้อความของแบรนด์คุณเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่คุณเผยแพร่สอดคล้องกับคุณค่าหลักของคุณ.
โฟลเดอร์ที่อัดแน่นนี้ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แท็ก สถานะที่กำหนดเอง และมุมมองโครงการหลายแบบ เพื่อช่วยให้คุณครอบคลุมรายการดำเนินการที่สำคัญสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับอีเมล แพลตฟอร์มโซเชียล เนื้อหาเว็บไซต์ และ SMS
4. แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์โดย ClickUp
แม่แบบ Eisenhower Matrix โดย ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้แผนภูมิเมทริกซ์ด้วยการใช้กระดานไวท์บอร์ดและมุมมองรายการของ ClickUpแม่แบบนี้ช่วยให้ผู้คิดเชิงภาพและผู้แก้ปัญหาสามารถจัดการงาน เวลา และแนวคิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในความเป็นจริง แม่แบบนี้ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ผู้จัดการโครงการชื่นชอบในการจัดลำดับความสำคัญของ งานอย่างรวดเร็วโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและพัฒนาความคิดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนบนกระดานไวท์บอร์ดที่ใช้ร่วมกัน
แม่แบบClickUpEisenhower Matrixทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้สำหรับกระบวนการบริหารโครงการทั้งหมด ช่วยให้ทีมเข้าใจลำดับความสำคัญและผลลัพธ์ที่ต้องการได้ดียิ่งขึ้นตามกรอบเวลาของโครงการ
แผนภูมิเมทริกซ์ไวท์บอร์ดของเราประกอบด้วยสี่ส่วนตาม ความเร่งด่วน และ ความสำคัญ เพื่อให้ผู้จัดการโครงการสามารถ ลบ, มอบหมาย, ดำเนินการ, หรือ ตัดสินใจ เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการกับรายการที่ต้องทำในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ควอดแรนต์ที่ 1 สำหรับงานที่สำคัญหรือเร่งด่วน
- ควอดแรนต์ 2 สำหรับงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน
- ควอดแรนต์ 3 สำหรับงานที่มีความสำคัญน้อยแต่มีความเร่งด่วน
- ควอดแรนท์ 4 สำหรับงานที่มีความสำคัญน้อยและไม่เร่งด่วน
5. แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญโดย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบตัวอย่างเมทริกซ์เพื่อจัดระเบียบงานของคุณและมั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งสำคัญใดถูกมองข้าม—คุณต้องการแม่แบบ Priority Matrix จาก ClickUp! แม่แบบนี้คือเครื่องมือช่วยตัดสินใจที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาวด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเทมเพลตเมทริกซ์ไวท์บอร์ดนี้คือสามารถปรับแต่งและนำไปใช้กับกรณีการใช้งานแทบทุกประเภทได้อย่างยืดหยุ่น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีงานยุ่ง แผนกทั้งแผนก หรือผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ด้วยรูปแบบแผนผังเมทริกซ์อย่างแท้จริง เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้จะช่วยวิเคราะห์งานโดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วน:
- ควอดแรนท์ 1 สำหรับงานเร่งด่วนที่ต้องทำก่อนเป็นอันดับแรก
- ควอดแรนต์ 2 สำหรับงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน ซึ่งคุณสามารถ ทำในภายหลัง ได้
- ควอดแรนท์ 3สำหรับงานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนที่ต้องมอบหมาย
- ควอดแรนต์ 4 สำหรับงานที่สามารถ ยกเลิก ได้ในที่สุด
6. แม่แบบไวท์บอร์ด BCG Matrix โดย ClickUp
รู้จักกันในชื่อเมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโต (Growth-Share Matrix)แม่แบบไวท์บอร์ด BCG Matrix โดย ClickUpเป็นกรอบการจัดการพอร์ตโฟลิโอสำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสายผลิตภัณฑ์ของตน
แม่แบบเมทริกซ์ BCG นี้จัดระเบียบผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอให้อยู่ในหมวดหมู่ที่จัดการได้ง่ายตามปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา (ความนิยม) คุณภาพ (พรีเมียม) และฟังก์ชันการทำงาน แม่แบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการเนื่องจากใช้งานง่ายและสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ซับซ้อนและนามธรรมได้อย่างชัดเจน
การเติบโตและส่วนแบ่งตลาดเป็นสองตัวชี้วัดหลักในการวัดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์โดยใช้เทมเพลตนี้ และทั้งสองตัวชี้วัดจะถูกแสดงตามแกนทั้งสองเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมในเมทริกซ์:
- วัวเงินสด: หมายถึงสินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงแต่อยู่ในหมวดหมู่ที่มีการเติบโตต่ำ
- สุนัข: หมายถึงสินค้าที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ำและกำไรต่ำในอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่แล้ว ควรยกเลิกการผลิต
- ดาว: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งต้องการการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อแซงหน้าคู่แข่งและรักษาส่วนแบ่งตลาด
- คำถาม คะแนน: ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้ต้องการการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง การลงทุนอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลายเป็นแหล่งรายได้หลักหรือล้มเหลวและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมูลค่า
7. แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะใช้เวลาและทำการวิจัยมากเพียงใดเพื่อสร้างกรณีสำหรับโครงการใหม่ของคุณ ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ😳
การได้รับการสนับสนุนและการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้า หรือลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณจำเป็นต้องเข้าใจอย่างรวดเร็วและง่ายดายว่าโครงการของคุณมีความเกี่ยวข้องกับภาพรวมทางธุรกิจอย่างไร
แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย ClickUpช่วยให้ทีมและผู้จัดการโครงการกำหนดวิธีการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้นำ ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากอำนาจ อิทธิพล และความสนใจ
การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมนี้ใช้แผนภูมิเมทริกซ์เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักตามอิทธิพลและความสนใจของแต่ละบุคคลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเตรียมคุณสำหรับการสนับสนุนที่คุณต้องการ—และฝ่ายตรงข้ามที่อาจเกิดขึ้น
รู้จักกันในชื่อตารางผลประโยชน์ทางอำนาจ,เทมเพลตการจัดการโครงการบนกระดานไวท์บอร์ดClickUp นี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างความไว้วางใจเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนสำหรับโครงการในอนาคต
- รวบรวมข้อมูลสำคัญเพื่อความสำเร็จของโครงการ
- วางแผนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมสำหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
- จัดหาทรัพยากรและการลงทุนอย่างมั่นคงเพื่อให้ดำเนินไปตามแผน
8. แม่แบบ Pugh Matrix โดย ClickUp
การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องเปรียบเทียบปัจจัยหลายประการ เพื่อช่วยให้ง่ายขึ้นใช้เทมเพลต ClickUp Pugh Matrix! เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณประเมินตัวเลือกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
แม่แบบเมทริกซ์ Pugh ช่วยทีม:
- ประเมินตัวเลือกผลิตภัณฑ์พร้อมข้อดีและข้อเสียในที่เดียว
- จินตนาการว่าผลิตภัณฑ์การออกแบบใดมีศักยภาพมากที่สุด
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อก้าวไปข้างหน้า
9. แม่แบบ PowerPoint แบบเมทริกซ์
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างการประเมินโครงการหรือแผนภูมิ SWOT แม่แบบ PowerPoint แบบเมทริกซ์จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จ 💪🏼
แม่แบบที่ปรับแต่งได้นี้โดดเด่นเป็นพิเศษหากคุณต้องการนำเสนอขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้นการไหลของข้อมูล หรือสร้างแผนภูมิเมทริกซ์ที่ซับซ้อนซึ่งเปรียบเทียบแนวคิดกับปัจจัยต่าง ๆ หลากหลายด้าน
แม้ว่า PowerPoint จะมีสไตล์เมทริกซ์ในตัวอยู่แล้ว แต่สไตล์เหล่านั้นค่อนข้างล้าสมัย เทมเพลตนี้จะช่วยให้แผนผังของคุณดูสวยงามและอ่านง่ายขึ้น พร้อมตัวเลือกสไตล์การออกแบบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับโครงการต่างๆ
10. แม่แบบเมทริกซ์การตัดสินใจสำหรับ PowerPoint
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากอยู่ไม่น้อย แต่เทมเพลตนี้จะช่วยจัดโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อลดอารมณ์และการคาดเดาออกจากกระบวนการตัดสินใจของคุณ
เทมเพลตเมตริกซ์การตัดสินใจสามารถใช้ใน PowerPoint หรือ Google Slides และมีดีไซน์สไลด์สามแบบ ทำให้เป็นทรัพยากรภาพที่มีประโยชน์สำหรับการอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจครั้งใหญ่ต่อผู้จัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำเสนอการประเมินความเสี่ยง การสร้างแบบจำลองเมทริกซ์การตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก หรือการเสนอการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณได้ข้อสรุปที่เป็นไปได้และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวข้อที่หลากหลาย
11. แม่แบบเมทริกซ์การสื่อสาร
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเทมเพลตนี้คือสามารถใช้ได้กับ Google Slides, PowerPoint หรือ Keynote! เทมเพลต Communication Matrix มีประโยชน์ทุกครั้งที่ผู้จัดการโครงการ แผนกทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าทีมต้องการสื่อสารว่าใครรับผิดชอบแต่ละขั้นตอนของโครงการและสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อแจกจ่ายภายในแผนกของคุณ คุณสามารถปรับแต่งแต่ละคอลัมน์ได้ตามกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ เพื่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายการที่ต้องดำเนินการในอนาคต พื้นที่ที่มีโอกาส หรือแผนการใช้งบประมาณ จากนั้นสามารถระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนถัดไปได้อย่างชัดเจน
นี่เป็นภาพที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มลงในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ของคุณเพื่อระบุช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารภายในกับแผนกอื่น ๆ ผู้จัดการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในแม่แบบเมทริกซ์นี้ หมวดหมู่การสื่อสารภายในที่แตกต่างกันถูกจัดเรียงในคอลัมน์แยกต่างหาก ได้แก่:
- รูปแบบ: วิธีการสื่อสาร เช่น อีเมล, วิดีโอคอล, แชท, และการส่งข้อความ
- ความถี่: ความถี่ที่คุณควรส่งข้อความ
- เจ้าของ: หัวหน้าแผนกที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามคำขอ
- การกระจาย: แผนกที่เกี่ยวข้อง
- การยกระดับ: วิธีการดำเนินการและส่งต่อคำถามหรือคำขอ
'คำตอบเดียว' สำหรับความต้องการแม่แบบเมทริกซ์ของคุณ
แม่แบบเมทริกซ์ที่แก้ไขได้ช่วยให้ทีมมีแนวทางที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคุณหรือสมาชิกในทีมเพียงไม่กี่คน การชี้แจงเป้าหมายและแนวคิดของโครงการอย่างชัดเจนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุกำหนดเวลาได้อย่างมาก—เพราะพูดตามตรง ไม่มีใครชอบทำงานในโครงการที่มีการสื่อสารไม่ดี
โชคดีที่ ClickUp มีฟีเจอร์ ทรัพยากร การเชื่อมต่อ และพลังที่จำเป็นในการทำทุกอย่างนี้และมากกว่านั้นให้สำเร็จ
แม่แบบเมทริกซ์ที่แสดงในรายการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเมื่อพูดถึงจำนวนวิธีต่างๆ ที่ ClickUpสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับบนลงล่างห้องสมุดแม่แบบที่เติบโตอย่างต่อเนื่องรองรับทุกกรณีการใช้งาน และเนื่องจาก ClickUp รวมฟีเจอร์อันทรงพลังมากมายในทุกแผนการชำระเงินเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรนี้จึงมอบโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับบริษัทของคุณ
เข้าถึงเทมเพลตเมทริกซ์ที่ปรับแต่งได้ชุดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ งานไม่จำกัด และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อคุณสมัครใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp และปลดล็อกฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมด้วยแผนชำระเงินเริ่มต้นเพียง $5
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มจัดระเบียบโครงการของคุณและลงมือทำตามไอเดียของคุณวันนี้