12 แม่แบบ CRM ฟรี: Excel, Google Sheets และ ClickUp

เราทุกคนเคยได้ยินคำพูดที่ว่า "ลูกค้าคือพระเจ้า" และไม่ว่าคุณจะยึดถือคำนี้หรือไม่ก็ตาม ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกค้าอย่างน้อยที่สุดก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ
และเคล็ดลับในการทำให้ลูกค้าพึงพอใจ? การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณ นี่คือก้าวแรกในการขยายรายชื่อลูกค้าตลอดชีวิตที่จะนำมาซึ่งความหมายใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ความพึงพอใจในงานของคุณ และหวังว่าจะกลายเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของคุณ 📈
ลูกค้าที่มีความสุขคือแหล่งที่มาที่แท้จริงและไม่มีค่าใช้จ่ายของการโฆษณาแบบออร์แกニック ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลมากมายที่ทำให้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกธุรกิจ
ระบบ CRM ที่เหมาะสมช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าหลุดรอดสายตาและแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับผู้ที่ซื้อสินค้าของคุณ (และช่วยให้บริษัทของคุณดำเนินต่อไปได้) นี่คือเหตุผลที่แม่แบบ CRM ที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
การใช้ CRMได้เติบโตอย่างรวดเร็วในทุกอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี. ในความเป็นจริงGetBaseรายงานว่ามากกว่า 90% ของบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 12 คน และถึง 50% ของบริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน ได้ลงทุนในระบบ CRM.
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ และในการค้นหาเทมเพลต CRM ที่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกด้านสำหรับความสำเร็จของลูกค้า ติดตามเราในขณะที่เราจะอธิบายประโยชน์ของการใช้เทมเพลต CRMร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ รวมถึงเทมเพลต CRM ฟรีสำหรับ ClickUp, Google Sheets และ Excel
ประโยชน์ของการใช้เทมเพลต CRM คืออะไร?
คุณสามารถใช้ CRM ได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่าง
กำลังวางแผนย้ายที่อยู่ใช่ไหม? มีเทมเพลต CRM สำหรับเรื่องนั้นเลย ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการติดต่อกับลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ของคุณหรือไม่? มีเทมเพลต CRM สำหรับเรื่องนั้นเช่นกัน!
CRM เป็นวิธีการที่เป็นระบบมากขึ้นในการติดตามและดูแลลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของคุณ การพึ่งพาโน้ตติดผนังหรือการเตือนความจำรายวันไม่ใช่หนทางที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และซอฟต์แวร์ CRM เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แน่ใจว่าทุกคนในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้รับความสนใจที่พวกเขาต้องการในเวลาที่พวกเขาต้องการ
ทุกบริษัทมีความเชื่อที่แตกต่างกันเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดโดยใช้ CRM. ด้วยเหตุนี้ จึงมีเทมเพลต CRM ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมากที่สามารถหาได้ทางออนไลน์เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ.
เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำเล็กน้อยในการใช้ซอฟต์แวร์ CRM เป็นครั้งแรก หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ⏰
พวกเขายังสามารถช่วยคุณจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายของคุณในวิธีที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อน!
แทนที่จะใช้ล้อช่วยฝึก ลองมองเทมเพลตเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ เทมเพลตเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับคุณภาพงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีทักษะในระดับใดก็ตาม
แต่ประเด็นคือ เทมเพลตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณ ปรับแต่งได้ตามต้องการ! ลงทุนเวลาของคุณไปกับเทมเพลตที่ยืดหยุ่นและออกแบบให้เหมาะกับกระบวนการของคุณโดยเฉพาะ
12 แม่แบบ CRM ใน Excel, Google Sheets และ ClickUp
แม้ว่า CRM จะมีประโยชน์สำหรับธุรกิจแทบทุกประเภท แต่แม่แบบ CRM แต่ละแบบไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด
โชคดีที่เราได้ทำงานนี้ไว้แล้วเพื่อนำเสนอ 10 แม่แบบ CRM ฟรีที่เราชื่นชอบที่สุดให้กับคุณ—มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่จำเป็นและทรัพยากรที่ครบครันเพื่อรองรับทุกความต้องการด้าน CRM ของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
พร้อมแล้ว เริ่มได้เลย! 🚦
1. แม่แบบ CRM
เมื่อคุณนึกถึง CRM คุณอาจนึกถึงยอดขายด้วย และเทมเพลตนี้เข้าใจสิ่งนั้นอย่างแท้จริง
เทมเพลต CRM ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นโดย ClickUpนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ด้วยสถานะ 7 แบบที่ช่วยให้ความโปร่งใสในความคืบหน้าของงานของคุณ และวิธีการทำงาน 5 แบบที่สามารถมองเห็นการทำงานของคุณได้ชัดเจน โฟลเดอร์นี้จะช่วยคุณจัดระเบียบบัญชีของคุณในแบบที่มีเหตุผล
ค้นหาข้อมูลลูกค้าของคุณที่จัดระเบียบไว้ในมุมมองปฏิทิน, ClickUp Doc หรือมุมมองรายการ พร้อมฟังก์ชันลากและวาง ด้วยเทมเพลตนี้ รายละเอียดบัญชีและดีลที่ปิดแล้วของคุณจะแสดงในรายการแยกต่างหาก เพื่อขจัดความสับสนเกี่ยวกับสถานะของลูกค้าในกระบวนการขาย นอกจากนี้ยังเพิ่มSales Playbook Docเพื่อช่วยให้คุณติดตามและรับผิดชอบเป้าหมายการขาย โมดูลบัญชี การบริหารเวลา การติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้คิดว่าเทมเพลตนี้เป็นแนวทางเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้ามไป ระบบ CRM ที่คุณใช้เป็นประจำจะช่วยให้คุณเพิ่มศักยภาพการขายให้สูงสุด
2. แม่แบบ CRM สำหรับการจัดการกระบวนการขาย
เทมเพลต Sales Pipeline โดย ClickUpแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถนำ CRM ไปได้ไกลแค่ไหน ตั้งแต่ลูกค้าที่มีศักยภาพไปจนถึงลูกค้าที่ต่ออายุ เทมเพลตนี้สร้างศูนย์กลางสำหรับทุกคนและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายของคุณ
นี่คือสิ่งสำคัญหากคุณเริ่มจัดการหลายบัญชีมากขึ้นหรือจำเป็นต้องทราบอย่างชัดเจนว่าลูกค้าเดินทางผ่านช่องทางใดและเมื่อใด เทมเพลตที่ยืดหยุ่นนี้จะจัดระเบียบทรัพยากรทุกอย่างให้เป็นศูนย์กลางที่เข้าถึงได้ง่าย
นำเทมเพลต CRM ฟรีนี้ไปใช้กับ Workspace ของคุณและเข้าถึงฟิลด์ที่กำหนดเองหนึ่งฟิลด์, มุมมองสี่แบบ, ClickApps เจ็ดรายการ และสถานะงานที่ละเอียดกว่า 30 รายการภายในไม่กี่วินาที รวมถึง กำลังต่ออายุ, การสาธิต, การเริ่มต้นใช้งาน, ยกเลิก และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีระบบอัตโนมัติ! ดูพลังของ ClickUp ในการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติที่เปลี่ยนผู้รับงานและรายการเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
ให้คิดว่าเทมเพลตนี้เป็นบทนำเกี่ยวกับวิธีที่ซอฟต์แวร์ CRM สามารถช่วยคุณก้าวหน้าในด้านการขายได้ผ่านคุณสมบัติและมุมมองที่ออกแบบมาเพื่อผลักดันการขายของคุณให้ก้าวหน้า
3. แม่แบบ CRM ติดตามค่าคอมมิชชั่น
CRM, การขาย, และค่าคอมมิชชั่นเข้ากันได้ดีเหมือนเนยถั่ว, เยลลี่, และคุณ—และเทมเพลตนี้ทำให้การติดตามค่าคอมมิชชั่นของคุณง่ายกว่าที่เคย
เทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการยกระดับการจัดการบัญชีของคุณใน ClickUp ไปอีกขั้น มันมีความซับซ้อนมากกว่าเทมเพลต CRM ก่อนหน้านี้เล็กน้อย แต่มาพร้อมกับทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงเอกสารช่วยเหลือโดยละเอียด! เป้าหมายหลักของเทมเพลตนี้คือช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการติดตามค่าคอมมิชชั่นของคุณโดยการคำนวณให้โดยอัตโนมัติ
สถานะที่กำหนดเอง เช่น ลูกค้าใหม่, การเจรจา ราคา, ส่ง ข้อตกลง การซื้อ, และ ชำระเงิน แล้ว ช่วยให้คุณเข้าใจความคืบหน้าของบัญชีของคุณได้ในทันที, แต่คุณค่าที่แท้จริงของเทมเพลตนี้อยู่ที่ ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของ Custom Fields เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นต่อบัญชีโดยใช้ฟิลด์ ค่าจริง, ฟิลด์ เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น และฟิลด์ที่คำนวณโดยอัตโนมัติที่เรียกว่า ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ
นอกจากนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการเชื่อมโยงเว็บไซต์ ใบแจ้งหนี้ และรายการตรวจสอบ ช่วยให้ระบบทั้งหมดของคุณเชื่อมต่อและเป็นระเบียบ
เทมเพลตนี้อาจต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยสักเล็กน้อย แต่จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้อย่างมากในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งคุณสามารถนำเวลาที่ประหยัดได้ไปทุ่มเทให้กับทีมของคุณ!
4. แม่แบบ CRM สำหรับการจัดการบริการลูกค้า
บริษัท SaaS ใช้ CRMเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และการมีบริการลูกค้าชั้นยอดเป็นก้าวสำคัญในการทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น! แต่การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมยังต้องการการจัดการที่ยอดเยี่ยมด้วยและเทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าโดย ClickUpนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับทุกตั๋ว แชท และปัญหาที่คุณอาจเจอ!
คุณค่าของระบบ CRM ที่ทรงพลังและครอบคลุมถูกจัดเก็บไว้อย่างเรียบร้อยในโฟลเดอร์ที่สามารถนำไปใช้กับพื้นที่ทำงานของคุณได้ในไม่กี่วินาที เข้าถึงสถานะงานที่มีประโยชน์ 6 แบบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง 5 ฟิลด์, มุมมอง 7 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดตามการขายของคุณตั้งแต่ต้นจนจบในกระบวนการ
โบนัส:ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับงานก่อสร้าง
จัดระเบียบลูกค้าและข้อเสนอแนะเป็นรายการเพื่อแสดงทุกตั๋วในเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณ หรือลากและวางข้ามกระดานคัมบังเพื่อย้ายไปยังสถานะต่างๆ ใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เพื่อส่งแบบสำรวจคำขอการบริการลูกค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะกลายเป็นงานทันที จากนั้นเพิ่มรายละเอียดสำคัญลงในตั๋วงานของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
การให้บริการลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เทมเพลตนี้จะช่วยลดความยุ่งเหยิงเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพได้
ลองดูซอฟต์แวร์ CRM เหล่านี้สำหรับธุรกิจบริการ!
5. แม่แบบ CRM แบบง่าย
ในขณะที่โฟลเดอร์ก่อนหน้านี้จัดระเบียบข้อมูลบัญชีของคุณแบบเทมเพลต CRM ง่ายๆ โดย ClickUpนี้เจาะลึกเข้าไปในการจัดการข้อมูลติดต่อ ปรับแต่งสถานะการติดต่อของคุณและเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในมุมมองเดียว
นี่คือเทมเพลตที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่มีสถานะเพิ่มเติม, มุมมอง, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายของคุณ
ช่องแบบดรอปดาวน์ในมุมมองรายการและตารางจะแสดงระดับความสำคัญ ขั้นตอน มูลค่าโดยประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ สำหรับลูกค้าแต่ละราย—ทั้งหมดนี้ในหน้าจอเดียว สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีแนวโน้มดีที่สุดได้ทันที และประหยัดเวลาที่คุณจะต้องใช้ในการเปิดงานหรือแท็บใหม่เพื่อรับข้อมูลเดียวกัน
6. แม่แบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์
หากคุณเคยพยายามซื้อบ้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หรือเพียงแค่ชอบท่องเว็บไซต์ Zillow ทุกวัน (ยอมรับว่าฉันก็ทำ) คุณคงทราบดีว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพียงใด
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีหลายสิ่งที่ต้องจัดการแม้กระทั่งในดีลเดียว CRM จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกคนรู้สึกสบายใจและมั่นใจกับขั้นตอนของกระบวนการขายที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ การมีเครื่องมือ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับตัวแทนที่ต้องเดินทางตลอดเวลา
เทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์โดย ClickUpเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับตัวแทนและเอเจนซี่ที่ต้องการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลอย่างรวดเร็ว รักษาการติดต่อกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง และจัดการดีลที่กำลังดำเนินการอยู่
รู้ว่าคุณได้ติดต่อใครไว้บ้าง ใครสนใจ ใครกำลังเจรจา และขายไปแล้วบ้างด้วยสถานะงานเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์15 รายการ พร้อมจัดเก็บทุกทรัพยากรไว้ใกล้มือด้วยรูปแบบการแสดงผล 6 แบบ เพิ่มการนัดชมบ้านลงในปฏิทินของคุณ จัดทำรายการอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ และอีกมากมาย—ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดการบ้านของคุณได้อย่างเป็นระบบ
7. ระบบติดตามลูกค้าสัมพันธ์และสุขภาพลูกค้าสำหรับเอเจนซี่โดย Zenpilot
อย่างที่ทุกเอเจนซี่ทราบดี การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นี่คือจุดที่ClickUp Agency Client Health Tracker จาก Zenpilot Templateเข้ามาช่วย เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และทำงานร่วมกับเครื่องมือ CRM อย่าง ClickUp เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณติดตามสถานะของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบบริการที่ดียิ่งขึ้น
โดยการใช้ ClickUp Agency Client Health Tracker ร่วมกับฟังก์ชัน CRM ของ ClickUp เอเจนซี่สามารถติดตามข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้หลากหลาย รวมถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้า จุดสัมผัส และข้อเสนอแนะ
📮ClickUp Insight: มีเพียง 8% ของพนักงานเท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่าประมาณ 92% ของพนักงานมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายแห่ง เพื่อป้องกันการสลับแพลตฟอร์มและบริบทที่ไม่จำเป็น ลองใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน*
ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้า และเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของคุณพึงพอใจกับบริการที่คุณมอบให้ ด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียว จึงง่ายต่อการติดตามข้อมูลสำคัญและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
8. แบบฟอร์ม CRM สำหรับการค้นหางาน
จำได้ไหมที่เราบอกว่า CRM สามารถใช้ได้กับแทบทุกอย่าง? นี่คือตัวอย่างของสิ่งนั้น!
การหางานเป็นงานในตัวเองเลยก็ว่าได้แม่แบบการหางานโดย ClickUpจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงท่ามกลางความวุ่นวายของการหางาน เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!
ติดตามใบสมัครที่คุณส่งไปแล้ว โอกาสที่เป็นไปได้ การวิจัยบริษัท การจัดอันดับ สิทธิประโยชน์ และแหล่งข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์ในรายการที่เป็นระเบียบซึ่งสามารถจัดเรียงหรือจัดหมวดหมู่ได้ตามแท็ก การดู หรือสถานะ! นอกจากนี้ เมื่อผู้สรรหาถามถึงความใส่ใจในรายละเอียดของคุณ ความพยายามที่คุณทุ่มเทให้กับเทมเพลตการหางานนี้จะทำให้พวกเขาประทับใจอย่างแน่นอน
9. เทมเพลต CRM ใน Google Sheets
หากคุณกำลังเป็นผู้นำทีมขายหรือรับผิดชอบในการค้นหาโอกาสทางการขายใหม่ ๆ อยู่ในขณะนี้ แบบฟอร์ม CRM Spreadsheet ของ SalesTable โดย Close จะช่วยคุณมองเห็นข้อมูลสถิติการขายที่สำคัญ เช่น จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่, ปิดแล้ว, และชนะแล้ว
เทมเพลตนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายโดยตรงในGoogle Sheetsและมีแดชบอร์ดแบบภาพที่แสดงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการขายหลักของคุณ ไม่เพียงแต่จะเห็นลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการอยู่เท่านั้น แต่ยังสามารถมอบหมาย ติดตาม และประเมินมูลค่าของโอกาสใหม่ๆ ในกระบวนการขายของคุณได้อีกด้วย
10. แม่แบบ CRM ใน Excel
ไม่มีทางที่เราจะเขียนโพสต์เกี่ยวกับ CRM ได้จบโดยไม่แนบลิงก์ไปยังเทมเพลต Excel!
เทมเพลต Sales Funnel โดย Salesflare มาพร้อมกับสี่แผ่นเพื่อเริ่มต้นใช้งาน:
- รายการตรวจสอบ
- ช่องทางการขาย
- การตั้งค่าและคำแนะนำ
- ข้อมูลเชิงลึก
เมื่อคุณป้อนข้อมูลลูกค้าของคุณแล้ว คุณสามารถปรับแต่งสเปรดชีตของคุณในแผ่นตั้งค่าและคำแนะนำ และตั้งค่าขั้นตอนที่กำหนดเอง—คล้ายกับสถานะที่กำหนดเองของ ClickUp—เพื่อแสดงขั้นตอนขายใน 파이프라인ของคุณ ในแผ่น Sales Funnel คุณสามารถเก็บชื่อบริษัทและชื่อผู้ติดต่อ ข้อมูลอีเมล ขั้นตอนขาย มูลค่ารวม ความน่าจะเป็น ความคืบหน้าสู่การชนะ รายได้ที่คาดหมาย และอื่น ๆ ได้ ตั้งค่าการแจ้งเตือนติดตามผลสำหรับทีมเพื่อช่วยให้ดีลต่างๆ เคลื่อนลงตามขั้นตอนของกระบวนการขาย และดูหน้าข้อมูลเชิงลึกของคุณอัปเดตโดยอัตโนมัติ
11. แม่แบบ CRM สำหรับการค้นหาอพาร์ตเมนต์
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจเป็นกระบวนการที่ยากลำบาก แต่การหาอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เช่นกัน!
ใช้เทมเพลต CRM สำหรับการค้นหาอพาร์ตเมนต์นี้ใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบอพาร์ตเมนต์ใหม่ที่คุณสนใจ ดูตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ กำหนดการเยี่ยมชมในปฏิทิน และบันทึกคำถามของคุณ
สัญญาที่จำเป็นสำหรับการเช่าอพาร์ตเมนต์อาจไม่ยาวเท่ากับกระบวนการซื้อบ้าน แต่ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่คุณจะอาศัยอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีข้างหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บ้าน (เช่า) ในฝันของคุณด้วยวิธีการจัดโครงสร้างข้อมูลอพาร์ตเมนต์ที่เน้นภาพ 5 วิธี และสถานะ 6 แบบเพื่อจัดระเบียบผลการค้นหาของคุณด้วยโฟลเดอร์รายละเอียดใน ClickUp
12. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ด CRM
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด CRM โดย ClickUpนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในการจัดการกระบวนการขาย การติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง บัญชี และผู้ติดต่อ การมี CRM ในรูปแบบกระดานไวท์บอร์ดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ทั้งทีมรับรู้ถึงลูกค้าเป้าหมาย ความสำเร็จของทีม และลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ
ใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด CRM นี้เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการมองเห็นในทีมขายของคุณ
ที่เกี่ยวข้อง:
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแม่แบบ CRM
ฉันจะปรับแต่งเทมเพลต CRM ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของฉันได้อย่างไร?
การปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน. คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการคุณสมบัติใดจากเทมเพลต และกำหนดฟิลด์ข้อมูลที่จำเป็น. เมื่อคุณได้ระบุองค์ประกอบที่จำเป็นของเทมเพลตแล้ว คุณสามารถปรับแต่งมันได้โดยการปรับเปลี่ยนสี, แบบอักษร, รูปภาพ และอื่น ๆ.
ข้อจำกัดของการใช้แม่แบบ CRM ใน Excel คืออะไร?
Excel เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่มีข้อจำกัดเมื่อใช้เป็นระบบ CRM.Excel CRMtemplates สามารถเก็บข้อมูลได้เพียงปริมาณจำกัด และไม่มีคุณสมบัติระดับองค์กรที่มักพบในซอฟต์แวร์ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น ClickUp. การใช้ Excel เป็นระบบ CRM ยังมักใช้เวลามากกว่า เพราะ Excel ไม่มีเครื่องมืออัตโนมัติหรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องนำเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ ด้วยตนเองหากจำเป็น.
ฉันสามารถใช้เทมเพลต CRM แทนซอฟต์แวร์ CRM เฉพาะได้หรือไม่?
ใช่! แม่แบบ CRM เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการได้รับคุณสมบัติทั้งหมดของระบบ CRM แบบเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องลงทุนในระบบขนาดใหญ่ ด้วยแม่แบบ CRM คุณสามารถสร้างเวอร์ชันที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเป็นจุดเริ่มต้นและปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยฟีเจอร์หรือการผสานรวมต่างๆ ตามต้องการได้อีกด้วย ในท้ายที่สุด การใช้เทมเพลตเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการเข้าถึงประโยชน์ของโซลูชัน CRM ระดับองค์กรโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการพัฒนาแบบกำหนดเอง
เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้ซอฟต์แวร์ CRM แล้วClickUp ก็พร้อมให้บริการคุณ!
ถ้าคุณรักเทมเพลตสเปรดชีต CRM ให้ฉันได้ยินเสียง sCRM ของคุณ!
CRM ควรเป็นเครื่องมือหลักของคุณสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าโดยรวมที่ดีขึ้น การประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และการปรับปรุงผลงานของคุณ และการใช้ซอฟต์แวร์ CRM แบบไดนามิกจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเริ่มต้นได้มาก 💨
เทมเพลต CRM สามารถใช้ได้กับเกือบทุกสิ่ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เทมเพลตของคุณจะต้องปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย! เทมเพลตทั้ง 10 แบบนี้นำคุณค่ามากมายมาสู่กระบวนการ CRM ของคุณ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและกระบวนการของบริษัทคุณ
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อใช้โดยทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม มาพร้อมกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากมายเพื่อสร้างระบบ CRM ของคุณตั้งแต่เริ่มต้น หรือเลือกจากเทมเพลตในคลังของเรา แต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? มันฟรี! 💸
เข้าถึงเทมเพลต CRM มากมาย พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 100MB งานและสมาชิกไม่จำกัด การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ และอีกมากมายฟรีตลอดไปใน ClickUp! 🦄