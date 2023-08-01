10 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการก่อสร้าง?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างควรค้นหาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยจัดการกับกระบวนการขาย, กระบวนการทำงานทางธุรกิจ, ข้อมูลลูกค้า, และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าของตน" } } ] }
โครงการก่อสร้างมีความหลากหลายในขนาด ซึ่งต้องการการบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพและกำหนดเวลาภายในงบประมาณ
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ตั้งแต่ลูกค้าและนักพัฒนาไปจนถึงผู้จัดการโครงการและวิศวกร ซึ่งอาจทำให้การประสานงานและการสื่อสารเป็นเรื่องท้าทาย
หากไม่มีซอฟต์แวร์ CRMสำหรับการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพในการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการของพวกเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้า ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ และปัญหาคุณภาพ
เราต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับบริษัทก่อสร้างทุกแห่ง ดังนั้นเราจึงได้คัดเลือกซอฟต์แวร์ CRM และเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อจัดระเบียบรายการงานประจำวัน!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการก่อสร้าง?
ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างควรค้นหาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยจัดการกับกระบวนการขาย, กระบวนการทำงานทางธุรกิจ, ข้อมูลลูกค้า, และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าของตน
ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ CRM ทุกตัวที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการโครงการก่อสร้างที่มีงานซึ่งกันและกันขึ้นอยู่กับกัน. ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วและกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดของคุณ การให้ความสำคัญกับการนำมาใช้และการใช้งานซอฟต์แวร์นั้นมีความสำคัญ.
ทีมจะย้ายจากสำนักงานไปยังไซต์งาน ดังนั้นการมีแอปพลิเคชันมือถือแบบไร้กระดาษเพื่ออัปเดตงานและสื่อสารขณะเดินทางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า:
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม นำข้อมูลและข่าวสารจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- เครื่องมือประมาณการและจัดทำงบประมาณ เพื่อทบทวนค่าใช้จ่ายของวัสดุ, แรงงาน, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโครงการ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อทำงานร่วมกับผู้รับเหมาเฉพาะทางและผู้อื่นในการระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไขและดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- เครื่องมือกำหนดตารางการก่อสร้างเพื่อสร้างแผนเวลาที่ละเอียด กำหนดเป้าหมาย และจัดสรรทรัพยากร
- การปรับแต่ง เพื่อสร้างฟิลด์และกระบวนการทำงานที่กำหนดเองตามความต้องการและความชอบทางธุรกิจ
- ติดต่อ การจัดการ เพื่อจัดเก็บและแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
- เครื่องมือ CRM สำหรับการตลาด เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีคุณภาพ
- ฟังก์ชันการติดตามเวลา เพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจก่อสร้าง
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงรายการ ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์ เพื่อจัดการความต้องการในการบริหารโครงการก่อสร้างของคุณทั้งหมด! สื่อสารกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพิ่มความคิดเห็น แท็กทีมของคุณ และแชทกับพวกเขาบนเดสก์ท็อป มือถือ หรือเบราว์เซอร์
ต้องการตรวจสอบเอกสารที่ส่งมา, RFI หรือแบบแปลนหรือไม่? ไม่มีปัญหา! ClickUp มีเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและทำเครื่องหมายเอกสารหรือแบบแปลนใด ๆ ได้ง่าย ๆ ในที่เดียวที่สามารถแชร์ได้. นอกจากนี้ ทีมงานยังสามารถร่างสัญญาและเอกสารอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มการจัดรูปแบบ และทิ้งความคิดเห็นไว้ได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันในทุกขั้นตอนของโครงการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และเวลาที่แน่นอนโดยละเอียด เพื่อความถูกต้องเมื่อกำหนดเส้นตายและ เป้าหมายสำคัญ
- มอบหมายและแสดงความคิดเห็นแบบต่อเนื่องในเอกสาร ClickUp, งาน, หรือกระดานไวท์บอร์ดใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานการตลาด
- ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ที่มีรายละเอียดครบถ้วน, สัมมนาออนไลน์, และการสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณใช้แพลตฟอร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- บันทึก, ป้ายกำกับ, และแท็กสำหรับการจัดเรียงขั้นสูงและการคัดกรอง, และบริบทเพิ่มเติมในทุกการบันทึกเวลา
- รายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อการดูภาพรวมระดับสูงของงานคุณได้ทันที
- การเชื่อมต่อมากกว่า1,000ครั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- สูตรคำนวณเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำในทุกใบแจ้งหนี้
- ClickUp AIเพื่อใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการงานก่อสร้าง
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการอัปเดตความคืบหน้าแบบทันทีในพริบตา
- การประมาณเวลาล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์สัปดาห์การทำงานของคุณ
- สร้างและติดตามเป้าหมายของโครงการของคุณใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. กระโดด
Leap, เดิมชื่อ Job Progress, เป็นเครื่องมือสำหรับผู้รับเหมาที่มีระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะของทีมคุณ ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าช่วยให้คุณติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดของคุณได้ ในขณะที่ฟีเจอร์การขายและการตลาดออนไลน์ช่วยให้คุณโปรโมทธุรกิจและดึงดูดลูกค้าใหม่
เครื่องมือนี้มีการเข้าถึงระบบคลาวด์และการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยเพื่อทำให้เอกสารเป็นระเบียบในที่เดียว และด้วยระบบจัดการพนักงานและผู้รับเหมาช่วงคุณสามารถติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างต่อเนื่อง!
คุณสมบัติเด่นของ Leap
- เครื่องมือประมาณราคา, เสนอราคา, และจัดตารางเวลา
- ผู้จัดการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
- ข้อเสนอและสัญญาทันที
- อีเมลอัตโนมัติและการขาย
- ศูนย์การทำงานบนแดชบอร์ด
ข้อจำกัดของการก้าวกระโดด
- ขาดลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจก่อสร้างในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
ราคา Leap Progress
- 79 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมค่าติดตั้งครั้งเดียว 500 ดอลลาร์
คะแนนและรีวิวของ Leap Progress
- G2: 3. 8/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. JobNimbus
JobNimbus เป็นซอฟต์แวร์CRM และบริหารโครงการบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมในอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย JobNimbus ผู้ใช้สามารถจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ สร้างงาน ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ รับการแจ้งเตือนทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและลูกค้า สร้างใบแจ้งหนี้และรายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลากและวาง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนลำดับการดำเนินงานของแต่ละงานได้ตามต้องการ JobNimbus ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันธุรกิจยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ JobNimbus
- การประเมินราคาอย่างรวดเร็วและชาญฉลาดจากเครื่องมือ EagleView หรือ HOVER
- ราคาแบบเรียลไทม์จาก Beacon Pro+
- เครื่องมือสื่อสารเพื่อติดตามยอดขาย
- แบบฟอร์มประมาณการแบบกรอกข้อมูล
- บอร์ดเวิร์กโฟลว์
ข้อจำกัดของ JobNimbus
- การผสานรวมมีให้บริการในแผนที่มีราคาแพง
- ฟังก์ชันการปรับแต่งบอร์ดแบบจำกัด
ราคาของ JobNimbus
- ติดต่อ JobNimbus สำหรับรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของ JobNimbus
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
4. เอฟซีเอส
FCS เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยผู้รับเหมาหลังคาเชิงพาณิชย์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนกับลูกค้าของพวกเขา โดยการจัดหาโมเดลธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน
มันมอบโซลูชันที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์ใดก็ได้อย่างสะดวกสบาย ช่วยให้ช่างเทคนิคทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า!
คุณสมบัติเด่นของ FCS
- หน้าแรกเพื่อแสดงภาพรวมระดับสูงของตัวชี้วัดสำคัญ
- แบบฟอร์มคำแนะนำการตรวจสอบ
- เครื่องมือการขาย, บริการ, และการผลิต
- บัญชีพอร์ทัลสนับสนุน FCS
- การติดตามผล CRM
ข้อจำกัดของ FCS
- ต้องมีการผสานรวมระบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของแพลตฟอร์ม
- กิจกรรมสามารถเพิ่มได้เฉพาะในทรัพย์สินที่เลือกเท่านั้น
ราคาของ FCS
- ติดต่อ FCS เพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิว FCS
- G2: 4/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Acculynx
Acculynx เป็นเครื่องมือที่มีระบบ CRM สำหรับงานหลังคาและฟีเจอร์การขาย เพื่อจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการสร้างใบเสนอราคาสำหรับงานหลังคาอย่างแม่นยำจากข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Acculynx ผู้รับเหมาสามารถเปลี่ยนใบเสนอราคาเป็นสัญญาได้อย่างราบรื่นเพียงไม่กี่คลิก
แพลตฟอร์มนี้ยังให้บริการสถานที่กลางเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลติดต่อสำหรับงานทั้งหมดไว้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงประวัติการติดต่อกับแต่ละบุคคลในไฟล์งานด้วย Acculynx ช่วยให้การจัดการรูปภาพและเอกสารของงานเป็นเรื่องง่าย ซึ่งสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้โดยสมาชิกในทีมขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Acculynx
- ประมาณการ, สัญญา, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเหลือในกระบวนการขาย
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามผล
- แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android
- การส่งข้อความและอีเมล
- การวัดทางอากาศ
ข้อจำกัดของ Acculynx
- คุณสมบัติถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้รับเหมาหลังคา
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงาน
ราคาของ Acculynx
- ติดต่อ Acculynx สำหรับรายละเอียด
คะแนนและรีวิว Acculynx
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 640+ รายการ)
6. Unanet CRM
Unanet CRM เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่ช่วยให้องค์กรปรับปรุงกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถติดตามและสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น รวมถึงสามารถทำงานด้านการขายและการตลาดให้เป็นอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติเช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อ,การทำงานอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การรายงาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วย Unanet CRM องค์กรสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในขณะที่ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมให้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unanet CRM
- มุมมองโหมดรายได้เพื่อจัดการกระบวนการขาย
- แผนผังบัญชีและฟังก์ชันการทำงานทางบัญชี
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย
- เครื่องมือจัดการเอกสาร
- การจัดการทรัพยากร
ข้อจำกัดของ Unanet CRM
- ไม่ใช่เพียงระบบ CRM ง่าย ๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- การช่วยเหลือและบริการออนไลน์เป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
ราคา Unanet CRM
- ติดต่อ Unanet CRM เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิว Unanet CRM
- G2: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. Pipedrive
แพลตฟอร์ม Pipedriveมอบชุดเครื่องมือที่ทรงพลังให้กับธุรกิจก่อสร้างเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถจัดระเบียบและบริหารจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย ด้วย Pipedrive ทีมงานสามารถติดตามข้อตกลง รับการอัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของโครงการ และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีงานครบกำหนดได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบ่งปันเอกสารและไฟล์สำคัญได้อย่างปลอดภัย Pipedrive ยังมอบระบบ CRM สำหรับการขายที่ครอบคลุม พร้อมข้อมูลเชิงลึกอันทรงพลัง เพื่อช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างปิดการขายได้มากขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ผู้นำกลุ่มเพื่อสร้างการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมาย
- ประวัติการติดต่อ รวมถึงการโทร อีเมล การประชุม และบันทึก
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่ออัปเดตสถานะของดีลได้อย่างรวดเร็ว
- การคาดการณ์รายได้ตามท่อการขาย
- การแจ้งเตือนกิจกรรมและการทำงานร่วมกันในทีม
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานสำหรับบริษัทก่อสร้างเชิงพาณิชย์
- เครื่องมือจัดการโครงการและเอกสารเป็นบริการเสริมที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ขั้นสูง: $24.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $49.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
8. ผู้ค้าส่ง
Jobberเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานก่อสร้างแบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีบริการหลากหลาย เช่น การจัดตารางงาน การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การติดตามเวลาทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย!
ด้วย Jobber ธุรกิจสามารถติดตามทุกแง่มุมของธุรกิจได้อย่างง่ายดายและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับช่างเทคนิคภาคสนาม เช่น งานและแบบฟอร์มที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ ข้อมูลงานแบบเรียลไทม์ การติดตามด้วย GPS และบันทึกกิจกรรมของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Jobber
- สร้างแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการก่อสร้างบนระบบ Android และMacเพื่อดำเนินงานประจำวัน
- การจัดตารางปฏิทินเพื่อปรับปรุงการขอของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
- ระบบอัตโนมัติในการติดตามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ
- การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบตัวต่อตัวฟรี
- แบบฟอร์มประมาณการ
ข้อจำกัดของผู้ค้าส่ง
- เครื่องมือการจัดการโครงการมีให้บริการในแผนที่มีราคาแพงกว่า
- คุณสมบัติ CRM ที่จำกัดสำหรับความต้องการของธุรกิจก่อสร้าง
การกำหนดราคาสำหรับผู้ค้าส่ง
- ไลท์: $9 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- หลัก: $40 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- เชื่อมต่อ: เริ่มต้นที่ $104 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- เติบโต: เริ่มต้นที่ $200 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 15 คน
คะแนนและรีวิวของผู้ขาย
- G2: 4. 2/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (680+ รีวิว)
9. การติดตามผล CRM
ระบบติดตามลูกค้า CRM คือระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามลูกค้า, ลูกค้าเป้าหมาย, และข้อมูลอื่น ๆ ได้. ระบบนี้มีคุณสมบัติเช่น การติดตามการติดต่อ, การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ, การติดตามการสื่อสาร, การทำงานอัตโนมัติ, และอื่น ๆ.
ผ่านแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ ทีมสามารถมองเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วยระบบ CRM Followup ผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้างสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นสำหรับการจัดตั้งแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าหมายหรือการให้บริการลูกค้าที่มีประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบติดตามลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- การจัดการปฏิทินเพื่อจัดการปริมาณงานและให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
- ระบบอัตโนมัติเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและการเสนอราคา
- แดชบอร์ดการขายและการประเมินราคา
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ
- ข้อเสนอที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการติดตามผล
- การแท็กบุคคลในความคิดเห็นต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการก่อสร้างอื่น ๆ
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันในการค้นหาและประยุกต์ใช้ฟังก์ชันการทำงานในกระบวนการทำงานประจำวัน
การติดตามราคา CRM
- ติดต่อติดตามผล CRM เพื่อรายละเอียด
การติดตามคะแนนและรีวิว CRM
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (220+ รีวิว)
10. Dataforma
Dataforma เป็นซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนามที่ให้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังและใช้งานง่ายสำหรับธุรกิจก่อสร้างทุกขนาด ทีมงานสามารถจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น โดยให้ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม เช่น การติดตามโครงการ การจัดการงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงานแบบเรียลไทม์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
Dataforma ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถวางแผน ดำเนินการ และประเมินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่หลากหลายซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพ!
คุณสมบัติเด่นของ Dataforma
- เครื่องมือจัดตารางเวลาเพื่อจัดการงาน โครงการ และกิจกรรมทั้งหมด
- พอร์ทัลลูกค้าเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- การจัดการการรับประกัน
- การจัดเก็บเอกสาร
- การติดตามลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Dataforma
- การออกใบอนุญาตและราคาค่าบริการอาจสูงเมื่อเทียบกับระบบ CRM อื่นๆ
- การเรียนรู้ที่ชันเพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์ม
การกำหนดราคาของ Dataforma
- ติดต่อ Dataforma สำหรับรายละเอียด
การจัดอันดับและรีวิวของ Dataforma
- G2: 3. 4/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
นำระบบก่อสร้างทั้งหมดเข้าสู่ ClickUp
ClickUp ช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างสามารถปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือ CRM ที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ตามต้องการ ตั้งแต่การจัดการตารางเวลาไปจนถึงการติดตามการสนทนากับลูกค้าและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น ClickUp ช่วยให้ทุกคนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของตนได้มากขึ้นและลดภาระงานเอกสารที่กินเวลามากลง
นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแอปพลิเคชันบนมือถือของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงงานได้ทุกที่ทุกเวลาลองใช้ ClickUp ฟรีและสร้างฐานข้อมูลกลางสำหรับทุกระบบของคุณ!