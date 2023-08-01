บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
1 สิงหาคม 2566

โครงการก่อสร้างมีความหลากหลายในขนาด ซึ่งต้องการการบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพและกำหนดเวลาภายในงบประมาณ

มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ตั้งแต่ลูกค้าและนักพัฒนาไปจนถึงผู้จัดการโครงการและวิศวกร ซึ่งอาจทำให้การประสานงานและการสื่อสารเป็นเรื่องท้าทาย

หากไม่มีซอฟต์แวร์ CRMสำหรับการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพในการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการของพวกเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้า ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ และปัญหาคุณภาพ

เราต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับบริษัทก่อสร้างทุกแห่ง ดังนั้นเราจึงได้คัดเลือกซอฟต์แวร์ CRM และเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อจัดระเบียบรายการงานประจำวัน!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการก่อสร้าง?

ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างควรค้นหาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยจัดการกับกระบวนการขาย, กระบวนการทำงานทางธุรกิจ, ข้อมูลลูกค้า, และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าของตน

ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ CRM ทุกตัวที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการโครงการก่อสร้างที่มีงานซึ่งกันและกันขึ้นอยู่กับกัน. ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วและกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดของคุณ การให้ความสำคัญกับการนำมาใช้และการใช้งานซอฟต์แวร์นั้นมีความสำคัญ.

มุมมอง Gantt ของ ClickUp พร้อมงานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
รับภาพที่ชัดเจนของงานและความสัมพันธ์ของคุณในมุมมอง Gantt ของ ClickUp

ทีมจะย้ายจากสำนักงานไปยังไซต์งาน ดังนั้นการมีแอปพลิเคชันมือถือแบบไร้กระดาษเพื่ออัปเดตงานและสื่อสารขณะเดินทางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า:

  • การผสานรวมกับบุคคลที่สาม นำข้อมูลและข่าวสารจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • เครื่องมือประมาณการและจัดทำงบประมาณ เพื่อทบทวนค่าใช้จ่ายของวัสดุ, แรงงาน, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโครงการ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อทำงานร่วมกับผู้รับเหมาเฉพาะทางและผู้อื่นในการระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไขและดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • เครื่องมือกำหนดตารางการก่อสร้างเพื่อสร้างแผนเวลาที่ละเอียด กำหนดเป้าหมาย และจัดสรรทรัพยากร
  • การปรับแต่ง เพื่อสร้างฟิลด์และกระบวนการทำงานที่กำหนดเองตามความต้องการและความชอบทางธุรกิจ
  • ติดต่อ การจัดการ เพื่อจัดเก็บและแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
  • เครื่องมือ CRM สำหรับการตลาด เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีคุณภาพ
  • ฟังก์ชันการติดตามเวลา เพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงรายการ ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์ เพื่อจัดการความต้องการในการบริหารโครงการก่อสร้างของคุณทั้งหมด! สื่อสารกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพิ่มความคิดเห็น แท็กทีมของคุณ และแชทกับพวกเขาบนเดสก์ท็อป มือถือ หรือเบราว์เซอร์

ต้องการตรวจสอบเอกสารที่ส่งมา, RFI หรือแบบแปลนหรือไม่? ไม่มีปัญหา! ClickUp มีเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและทำเครื่องหมายเอกสารหรือแบบแปลนใด ๆ ได้ง่าย ๆ ในที่เดียวที่สามารถแชร์ได้. นอกจากนี้ ทีมงานยังสามารถร่างสัญญาและเอกสารอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มการจัดรูปแบบ และทิ้งความคิดเห็นไว้ได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันในทุกขั้นตอนของโครงการ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. กระโดด

ผ่านทาง Leap
ผ่านทางLeap

Leap, เดิมชื่อ Job Progress, เป็นเครื่องมือสำหรับผู้รับเหมาที่มีระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะของทีมคุณ ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าช่วยให้คุณติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดของคุณได้ ในขณะที่ฟีเจอร์การขายและการตลาดออนไลน์ช่วยให้คุณโปรโมทธุรกิจและดึงดูดลูกค้าใหม่

เครื่องมือนี้มีการเข้าถึงระบบคลาวด์และการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยเพื่อทำให้เอกสารเป็นระเบียบในที่เดียว และด้วยระบบจัดการพนักงานและผู้รับเหมาช่วงคุณสามารถติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างต่อเนื่อง!

คุณสมบัติเด่นของ Leap

  • เครื่องมือประมาณราคา, เสนอราคา, และจัดตารางเวลา
  • ผู้จัดการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
  • ข้อเสนอและสัญญาทันที
  • อีเมลอัตโนมัติและการขาย
  • ศูนย์การทำงานบนแดชบอร์ด

ข้อจำกัดของการก้าวกระโดด

  • ขาดลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจก่อสร้างในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการ

ราคา Leap Progress

  • 79 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมค่าติดตั้งครั้งเดียว 500 ดอลลาร์

คะแนนและรีวิวของ Leap Progress

  • G2: 3. 8/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. JobNimbus

ผ่านทางJobNimbus

JobNimbus เป็นซอฟต์แวร์CRM และบริหารโครงการบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมในอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย JobNimbus ผู้ใช้สามารถจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ สร้างงาน ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ รับการแจ้งเตือนทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและลูกค้า สร้างใบแจ้งหนี้และรายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลากและวาง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนลำดับการดำเนินงานของแต่ละงานได้ตามต้องการ JobNimbus ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันธุรกิจยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

คุณสมบัติเด่นของ JobNimbus

  • การประเมินราคาอย่างรวดเร็วและชาญฉลาดจากเครื่องมือ EagleView หรือ HOVER
  • ราคาแบบเรียลไทม์จาก Beacon Pro+
  • เครื่องมือสื่อสารเพื่อติดตามยอดขาย
  • แบบฟอร์มประมาณการแบบกรอกข้อมูล
  • บอร์ดเวิร์กโฟลว์

ข้อจำกัดของ JobNimbus

  • การผสานรวมมีให้บริการในแผนที่มีราคาแพง
  • ฟังก์ชันการปรับแต่งบอร์ดแบบจำกัด

ราคาของ JobNimbus

  • ติดต่อ JobNimbus สำหรับรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของ JobNimbus

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (450+ รีวิว)

4. เอฟซีเอส

ผ่านทางFCS

FCS เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยผู้รับเหมาหลังคาเชิงพาณิชย์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนกับลูกค้าของพวกเขา โดยการจัดหาโมเดลธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน

มันมอบโซลูชันที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์ใดก็ได้อย่างสะดวกสบาย ช่วยให้ช่างเทคนิคทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า!

คุณสมบัติเด่นของ FCS

  • หน้าแรกเพื่อแสดงภาพรวมระดับสูงของตัวชี้วัดสำคัญ
  • แบบฟอร์มคำแนะนำการตรวจสอบ
  • เครื่องมือการขาย, บริการ, และการผลิต
  • บัญชีพอร์ทัลสนับสนุน FCS
  • การติดตามผล CRM

ข้อจำกัดของ FCS

  • ต้องมีการผสานรวมระบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของแพลตฟอร์ม
  • กิจกรรมสามารถเพิ่มได้เฉพาะในทรัพย์สินที่เลือกเท่านั้น

ราคาของ FCS

  • ติดต่อ FCS เพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิว FCS

  • G2: 4/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. Acculynx

ผ่านทางAcculynx

Acculynx เป็นเครื่องมือที่มีระบบ CRM สำหรับงานหลังคาและฟีเจอร์การขาย เพื่อจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการสร้างใบเสนอราคาสำหรับงานหลังคาอย่างแม่นยำจากข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Acculynx ผู้รับเหมาสามารถเปลี่ยนใบเสนอราคาเป็นสัญญาได้อย่างราบรื่นเพียงไม่กี่คลิก

แพลตฟอร์มนี้ยังให้บริการสถานที่กลางเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลติดต่อสำหรับงานทั้งหมดไว้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงประวัติการติดต่อกับแต่ละบุคคลในไฟล์งานด้วย Acculynx ช่วยให้การจัดการรูปภาพและเอกสารของงานเป็นเรื่องง่าย ซึ่งสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้โดยสมาชิกในทีมขณะเดินทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Acculynx

  • ประมาณการ, สัญญา, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเหลือในกระบวนการขาย
  • การจัดการลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามผล
  • แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android
  • การส่งข้อความและอีเมล
  • การวัดทางอากาศ

ข้อจำกัดของ Acculynx

  • คุณสมบัติถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้รับเหมาหลังคา
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการงาน

ราคาของ Acculynx

  • ติดต่อ Acculynx สำหรับรายละเอียด

คะแนนและรีวิว Acculynx

  • G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 640+ รายการ)

6. Unanet CRM

ผ่านทางUnanet CRM

Unanet CRM เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่ช่วยให้องค์กรปรับปรุงกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถติดตามและสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น รวมถึงสามารถทำงานด้านการขายและการตลาดให้เป็นอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติเช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อ,การทำงานอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การรายงาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วย Unanet CRM องค์กรสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในขณะที่ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมให้ดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unanet CRM

ข้อจำกัดของ Unanet CRM

  • ไม่ใช่เพียงระบบ CRM ง่าย ๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
  • การช่วยเหลือและบริการออนไลน์เป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน

ราคา Unanet CRM

  • ติดต่อ Unanet CRM เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิว Unanet CRM

  • G2: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

7. Pipedrive

ตัวอย่าง pipedrive
ผ่านทางPipedrive

แพลตฟอร์ม Pipedriveมอบชุดเครื่องมือที่ทรงพลังให้กับธุรกิจก่อสร้างเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถจัดระเบียบและบริหารจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย ด้วย Pipedrive ทีมงานสามารถติดตามข้อตกลง รับการอัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของโครงการ และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีงานครบกำหนดได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบ่งปันเอกสารและไฟล์สำคัญได้อย่างปลอดภัย Pipedrive ยังมอบระบบ CRM สำหรับการขายที่ครอบคลุม พร้อมข้อมูลเชิงลึกอันทรงพลัง เพื่อช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างปิดการขายได้มากขึ้น!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • ผู้นำกลุ่มเพื่อสร้างการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมาย
  • ประวัติการติดต่อ รวมถึงการโทร อีเมล การประชุม และบันทึก
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่ออัปเดตสถานะของดีลได้อย่างรวดเร็ว
  • การคาดการณ์รายได้ตามท่อการขาย
  • การแจ้งเตือนกิจกรรมและการทำงานร่วมกันในทีม

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานสำหรับบริษัทก่อสร้างเชิงพาณิชย์
  • เครื่องมือจัดการโครงการและเอกสารเป็นบริการเสริมที่ต้องชำระเงิน

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $14.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ขั้นสูง: $24.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: $49.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)

8. ผู้ค้าส่ง

ผ่านทางJobber

Jobberเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานก่อสร้างแบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีบริการหลากหลาย เช่น การจัดตารางงาน การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การติดตามเวลาทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย!

ด้วย Jobber ธุรกิจสามารถติดตามทุกแง่มุมของธุรกิจได้อย่างง่ายดายและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับช่างเทคนิคภาคสนาม เช่น งานและแบบฟอร์มที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ ข้อมูลงานแบบเรียลไทม์ การติดตามด้วย GPS และบันทึกกิจกรรมของลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Jobber

  • สร้างแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการก่อสร้างบนระบบ Android และMacเพื่อดำเนินงานประจำวัน
  • การจัดตารางปฏิทินเพื่อปรับปรุงการขอของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
  • ระบบอัตโนมัติในการติดตามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ
  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบตัวต่อตัวฟรี
  • แบบฟอร์มประมาณการ

ข้อจำกัดของผู้ค้าส่ง

  • เครื่องมือการจัดการโครงการมีให้บริการในแผนที่มีราคาแพงกว่า
  • คุณสมบัติ CRM ที่จำกัดสำหรับความต้องการของธุรกิจก่อสร้าง

การกำหนดราคาสำหรับผู้ค้าส่ง

  • ไลท์: $9 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • หลัก: $40 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • เชื่อมต่อ: เริ่มต้นที่ $104 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
  • เติบโต: เริ่มต้นที่ $200 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 15 คน

คะแนนและรีวิวของผู้ขาย

  • G2: 4. 2/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (680+ รีวิว)

9. การติดตามผล CRM

ผ่านทางระบบติดตามผล CRM

ระบบติดตามลูกค้า CRM คือระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามลูกค้า, ลูกค้าเป้าหมาย, และข้อมูลอื่น ๆ ได้. ระบบนี้มีคุณสมบัติเช่น การติดตามการติดต่อ, การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ, การติดตามการสื่อสาร, การทำงานอัตโนมัติ, และอื่น ๆ.

ผ่านแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ ทีมสามารถมองเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วยระบบ CRM Followup ผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้างสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นสำหรับการจัดตั้งแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าหมายหรือการให้บริการลูกค้าที่มีประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบติดตามลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

  • การจัดการปฏิทินเพื่อจัดการปริมาณงานและให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
  • ระบบอัตโนมัติเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและการเสนอราคา
  • แดชบอร์ดการขายและการประเมินราคา
  • การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ
  • ข้อเสนอที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการติดตามผล

  • การแท็กบุคคลในความคิดเห็นต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการก่อสร้างอื่น ๆ
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันในการค้นหาและประยุกต์ใช้ฟังก์ชันการทำงานในกระบวนการทำงานประจำวัน

การติดตามราคา CRM

  • ติดต่อติดตามผล CRM เพื่อรายละเอียด

การติดตามคะแนนและรีวิว CRM

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (220+ รีวิว)

10. Dataforma

ผ่านทางDataforma

Dataforma เป็นซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนามที่ให้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังและใช้งานง่ายสำหรับธุรกิจก่อสร้างทุกขนาด ทีมงานสามารถจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น โดยให้ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม เช่น การติดตามโครงการ การจัดการงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงานแบบเรียลไทม์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน

Dataforma ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถวางแผน ดำเนินการ และประเมินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่หลากหลายซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพ!

คุณสมบัติเด่นของ Dataforma

  • เครื่องมือจัดตารางเวลาเพื่อจัดการงาน โครงการ และกิจกรรมทั้งหมด
  • พอร์ทัลลูกค้าเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • การจัดการการรับประกัน
  • การจัดเก็บเอกสาร
  • การติดตามลูกค้าเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ Dataforma

  • การออกใบอนุญาตและราคาค่าบริการอาจสูงเมื่อเทียบกับระบบ CRM อื่นๆ
  • การเรียนรู้ที่ชันเพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์ม

การกำหนดราคาของ Dataforma

  • ติดต่อ Dataforma สำหรับรายละเอียด

การจัดอันดับและรีวิวของ Dataforma

  • G2: 3. 4/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

นำระบบก่อสร้างทั้งหมดเข้าสู่ ClickUp

ClickUp ช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างสามารถปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือ CRM ที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ตามต้องการ ตั้งแต่การจัดการตารางเวลาไปจนถึงการติดตามการสนทนากับลูกค้าและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น ClickUp ช่วยให้ทุกคนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของตนได้มากขึ้นและลดภาระงานเอกสารที่กินเวลามากลง

นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแอปพลิเคชันบนมือถือของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงงานได้ทุกที่ทุกเวลาลองใช้ ClickUp ฟรีและสร้างฐานข้อมูลกลางสำหรับทุกระบบของคุณ!