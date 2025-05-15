วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Google Sheets (พร้อมเทมเพลต)

ต้องการนำเสนอข้อมูลของทีมคุณในรูปแบบแดชบอร์ดที่มองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่?
แดชบอร์ด Google Sheets แบบโต้ตอบช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและสถานะของโครงการได้อย่างง่ายดายคุณสามารถเปรียบเทียบความคืบหน้าระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุด และดูว่างานใดล่าช้าเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้
นอกจากนี้ ด้วยการอัปเดตอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลเช่น Google Analytics, Salesforce, และ Github คุณสามารถติดตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทันที
ในบทความนี้เราจะแสดงวิธีการสร้างแดชบอร์ดใน Google Sheets พร้อมมอบเทมเพลตสำเร็จรูปให้คุณ และเจาะลึกถึงทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับความต้องการแดชบอร์ดของคุณ!
⏰ สรุป 60 วินาที
แดชบอร์ด Google Sheets ช่วยในการแสดงข้อมูลให้เข้าใจง่าย ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และเปรียบเทียบงานต่าง ๆ คุณสามารถสร้างแผนภูมิ ผสานข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Analytics และ Salesforce รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานได้
อย่างไรก็ตาม มันยังไม่เพียงพอในเรื่อง:
- ระบบอัตโนมัติจำกัด และการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การผสานการทำงานขั้นพื้นฐาน กับเครื่องมือภายนอก
- ความท้าทาย กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?
แดชบอร์ด ClickUp มอบ:
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ พร้อมมุมมองแบบไดนามิก
- บัตรที่สามารถปรับแต่งได้ สำหรับงาน, KPI, และกระบวนการทำงาน
- การติดตามขั้นสูง สำหรับโครงการ การขาย การตลาด และอื่นๆ
เลิกใช้ข้อจำกัดของ Google Sheets
แดชบอร์ด Google Sheets คืออะไร?
แดชบอร์ด Google Sheets เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงภาพและติดตามข้อมูลจากหลายแหล่ง
เพียงคลิกเดียว คุณสามารถดึงข้อมูลจากสเปรดชีตต่าง ๆ มาได้ และสร้างแผนภูมิ ตาราง และกราฟได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการหรือธุรกิจของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุแนวโน้มและดำเนินการแก้ไขตามความจำเป็นได้
วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Google Sheets
ใช้คู่มือแดชบอร์ด Google Sheets ที่ปรับแต่งนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลของทีมคุณ:
1. สร้างฐานข้อมูล
คุณจำเป็นต้องกำหนดแหล่งข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลแดชบอร์ดของคุณ
หากคุณได้สร้างแบบฟอร์ม Googleเพื่อรวบรวมข้อมูล ระบบจะสร้างสเปรดชีตที่มีผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV จากเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณได้
อย่างไรก็ตาม มีวิธีเพียงไม่กี่วิธีในการทำให้การสร้างข้อมูลใน Google Sheets เป็นอัตโนมัติ
ดังนั้นคุณน่าจะต้องสร้างฐานข้อมูล ด้วยตนเอง
บทความนี้จะใช้ 'ค่าใช้จ่ายการตลาดรายเดือน' เป็นตัวอย่างฐานข้อมูล เราได้เพิ่มคอลัมน์สำหรับ 'งบประมาณ' เพื่อแสดงแนวโน้มการใช้จ่าย
คุณกำลังจัดการกับชุดข้อมูลที่ซับซ้อนมาก เช่น ข้อมูล Google Analytics เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณอยู่หรือไม่?
โปรดใช้ฟังก์ชัน GSheet เหล่านี้เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว:
- การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข: จัดรูปแบบเซลล์ของคุณด้วยเงื่อนไข 'IF'
- Vlookup: ค้นหาข้อมูลในแนวตั้ง
- Hlookup: ค้นหาข้อมูลในแนวนอน
- ตารางแบบหมุน์: จัดเรียงและแยกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
2. สร้างแผนภูมิ
ตอนนี้ ให้เลือกข้อมูลทั้งหมดในสเปรดชีตของคุณ ไปที่ แทรก แล้วเลือก แผนภูมิ
คุณสามารถเปลี่ยนกราฟเส้นเริ่มต้นเป็นแผนภูมิวงกลม กราฟแท่ง หรือรูปแบบอื่น ๆ ได้ในตัวแก้ไขแผนภูมิทางด้านขวา
นี่คือที่ที่คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดอื่น ๆ ของกราฟหรือแผนภูมิได้เช่นกัน เช่น ชื่อของแกน, ความสูงของแผนภูมิ, และธีมสี
3. จัดรูปแบบแผนภูมิให้อ่านง่ายและใช้งานได้สะดวก
ถึงเวลาเปลี่ยนกราฟธรรมดาในสวนของคุณให้กลายเป็นแดชบอร์ดเต็มรูปแบบแล้ว!
ปิดตัวแก้ไขแผนภูมิและเลือกพื้นที่แผนภูมิ
จากนั้น ลากและย้ายมันไปไว้ข้างตารางข้อมูลดิบ
ตอนนี้ ให้คลิกที่สัญลักษณ์ 'จุดสามจุด' ที่มุมขวาบนของพื้นที่แผนภูมิ
นี่แสดงให้เห็นสองตัวเลือก:
- เผยแพร่
- ย้ายไปยังแผ่นงานของตัวเอง
หากคุณเลือก 'เผยแพร่' Google Sheets จะสร้างลิงก์ที่คุณสามารถแชร์กับผู้ใช้รายอื่นได้ ปรับสิทธิ์การเข้าถึงเพื่ออนุญาตหรือจำกัดผู้ใช้บางรายในขั้นตอนนี้
อย่างไรก็ตาม เราจะไม่โกหก แผนภูมิที่เผยแพร่ไว้นั้นค่อนข้างช้า
ลองแก้ไขข้อมูลดิบของคุณและดูว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการอัปเดตพื้นที่แผนภูมิ 🙄
ตัวเลือก "ย้ายไปยังแผ่นงานของตัวเอง" ในทางกลับกัน จะรีเฟรชข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องสลับไปมาระหว่างแท็บเพื่อแก้ไขข้อมูลดิบและดูการเปลี่ยนแปลงที่แสดงบนแผนภูมิ
ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้ง คุณจะสามารถสร้างแผนภูมิหลายรายการและย้ายไปยังแท็บแยกต่างหากได้
การแสดงข้อมูลในรูปแบบนี้ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบตัวชี้วัดต่างๆ ได้พร้อมกัน
นี่แหละคือแดชบอร์ดที่ Google Sheets ควรภูมิใจ!
เทมเพลตแดชบอร์ด Google Sheets แบบไดนามิก
1. แม่แบบแดชบอร์ด PPC สำหรับ Google Sheets โดย Power My Analytics
2. แผงควบคุมโฆษณา Facebook ของ Google Sheets โดย Power My Analytics
3. แดชบอร์ด Google Sheets Amazon MWS โดย Power My Analytics
ข้อจำกัดในการสร้างแดชบอร์ดใน Google Sheets
ขณะที่ Google Sheets Dashboard ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการแสดงข้อมูลอย่างง่าย แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่:
1. แดชบอร์ดของ Google Sheets ขาดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง มีความบกพร่องในการอัปเดตอัตโนมัติและการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ แม้ว่า Google Sheets จะมีการทำงานอัตโนมัติในระดับหนึ่งผ่านสคริปต์และส่วนเสริม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการเฉพาะทางอย่าง ClickUp แล้ว ยังถือว่าด้อยกว่า งานประจำอย่างการป้อนข้อมูลและการอัปเดตยังคงต้องทำด้วยมือเป็นส่วนใหญ่และใช้เวลามาก ซึ่งอาจทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณช้าลงได้
2. Google Sheets มีความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด แม้ว่าจะสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Google Workspace ได้อย่างราบรื่น แต่ก็ไม่ได้มีความลื่นไหลเช่นเดียวกันกับแอปพลิเคชันบริหารโครงการภายนอกหรือแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากองค์กรของคุณต้องพึ่งพาเครื่องมือหลากหลายประเภทสำหรับงานที่แตกต่างกัน
3. Google Sheets Dashboard ไม่ใช่โซลูชันการจัดการโครงการที่สมบูรณ์ แม้ว่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับโครงการที่เรียบง่าย แต่ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับงานที่ซับซ้อน มันขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น การจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม และการติดตามเวลา ดังนั้น คุณอาจพบว่าตัวเองต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อทำฟังก์ชันเหล่านี้
4. ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการใช้ Google Sheets Dashboard คือข้อจำกัดในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อชุดข้อมูลของคุณเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานจะเริ่มช้าลง และแอปพลิเคชันจะทำงานช้าและไม่ตอบสนอง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณในทางลบ
5. Google Sheets ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน. แม้ว่ามันสามารถจัดการกับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์พื้นฐานและการจัดเรียงข้อมูลได้ แต่มันขาดคุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การวิเคราะห์การถดถอย, การวิเคราะห์ข้อมูลตามเวลา, และการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์. สิ่งนี้ทำให้มันไม่เหมาะสำหรับการสำรวจข้อมูลอย่างละเอียดและลึกซึ้ง.
5. แดชบอร์ด Google Sheets มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เนื่องจากข้อมูล Google Sheets ทั้งหมดของคุณถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Google จึงมีความเสี่ยงเสมอที่จะเกิดการละเมิดข้อมูลและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับผู้ที่แชร์ชีตของคุณด้วย เนื่องจากการให้สิทธิ์แก้ไขแก่บุคคลที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การสูญหายหรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ตั้งใจได้
กำลังมองหาทางเลือกที่ดีกว่าอยู่หรือเปล่า? มาดูกันเลย!
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแดชบอร์ด Google Sheets: ClickUp
ค้นพบพลังแห่งประสิทธิภาพการทำงานด้วยแดชบอร์ด ClickUp!
ยกระดับการจัดการโครงการของคุณและบรรลุประสิทธิภาพในระดับถัดไปด้วย ClickUp Dashboards นี่ไม่ใช่แค่แดชบอร์ดธรรมดา แต่จะเปลี่ยนเป็นศูนย์ควบคุมที่สมบูรณ์แบบสำหรับโครงการของคุณ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ทันที ติดตามความคืบหน้าอย่างแม่นยำ และได้รับความชัดเจนที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของคุณ ทั้งหมดในที่เดียว
แดชบอร์ดของ ClickUp มอบพลังวิเศษในการมองเห็นข้อมูลให้กับคุณ! ด้วยมุมมองแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ให้กลายเป็นแผนภูมิและกราฟที่สวยงามได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ติดตามความคืบหน้าของงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้อย่างไร้กังวล ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งประสิทธิภาพการทำงานที่ไร้รอยต่อด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp และให้มันเป็นศูนย์ควบคุมส่วนตัวของคุณสำหรับกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
การ์ดแดชบอร์ดยกระดับการปรับแต่งและการแสดงข้อมูลไปอีกขั้น ด้วยการเพิ่มสัมผัสที่สนุกสนานให้กับการจัดการโครงการของคุณ โดยให้คุณเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงได้อย่างแม่นยำตามที่คุณต้องการ ด้วยตัวเลือกการ์ดแดชบอร์ดที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 40 แบบ คุณสามารถสนุกและปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณได้อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการ ด้วยการ์ดคำนวณ การ์ดแชท การ์ดสถานะ การ์ดลำดับความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย พลังของการผสมผสานจะเปล่งประกายอย่างโดดเด่น
การผสานรวม ClickUp Dashboard เข้ากับกลยุทธ์โครงการของคุณ หมายถึงการปลดล็อกแหล่งกำเนิดของประสิทธิภาพการทำงานที่ยิ่งใหญ่ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น ติดตามประสิทธิภาพ และพิชิตทุกโครงการได้ด้วย ClickUp Dashboards!
ตัวอย่างแดชบอร์ด ClickUp
มาดำดิ่งสู่โลกของแดชบอร์ด ClickUp ด้วยตัวอย่างจากสถานการณ์จริงที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถใช้แดชบอร์ด ClickUp สำหรับกรณีการใช้งานใดก็ได้ ตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นคุณสมบัติอันทรงพลังของแดชบอร์ด ClickUp ในการทำงานจริง ตั้งแต่การ์ดที่ปรับแต่งได้ไปจนถึงมุมมองแบบไดนามิก ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแดชบอร์ด ClickUp สามารถปฏิวัติวิธีการจัดการโครงการของคุณได้อย่างไร มาสำรวจความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลด้วยแดชบอร์ด ClickUp กัน
แดชบอร์ดการจัดการโครงการ
ใช้ แดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUp เป็นมุมมองสำหรับโครงการใดก็ได้ คุณจะเห็นทันทีว่ามีจุดติดขัดหรือความเสี่ยงใดบ้าง และสมาชิกทีมคนใดที่ต้องการความสนใจเพื่อผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แดชบอร์ดพอร์ทัลลูกค้า
แดชบอร์ดพอร์ทัลลูกค้า เป็นช่องทางการสื่อสารและพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันที่เชิญลูกค้าเข้าสู่กระบวนการของโครงการ ซึ่งส่งเสริมความโปร่งใสและความร่วมมือ
แดชบอร์ดนี้ช่วยให้ทีมสร้างความไว้วางใจและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างแข็งแกร่ง
แดชบอร์ดแคมเปญการตลาด
อีกกรณีการใช้งานหนึ่งคือสำหรับทีมการตลาด ด้วยเทมเพลตนี้ ทีมสามารถสร้าง แดชบอร์ดแคมเปญการตลาด ที่ปรับแต่งได้ เพื่อก้าวไปไกลกว่าการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ การมีส่วนร่วมของผู้ชม และการติดตามการเปลี่ยนแปลงนั้นง่ายกว่าที่เคย แดชบอร์ดนี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมและเพิ่มผลกระทบให้สูงสุด
แดชบอร์ด CRM และการรักษาลูกค้า
ทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถสร้าง แดชบอร์ด CRM และการรักษาลูกค้า เพื่อให้เห็นภาพรวมของสุขภาพลูกค้าและเน้นย้ำพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโต
แดชบอร์ดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุความเสี่ยงของลูกค้าและส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
แดชบอร์ดการขาย
ต้องการให้ทีมขายของคุณมีส่วนร่วมหรือให้พวกเขาดูข้อมูลสรุปในแดชบอร์ดเพื่อความเข้าใจอย่างรวดเร็วหรือไม่? ทีมขายและเจ้าของธุรกิจสามารถสร้าง แดชบอร์ดการขาย ที่ทรงพลังเพื่อแสดงข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มและโอกาสได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งนี้ช่วยให้สามารถสังเกตเห็นแนวโน้มและโอกาสได้อย่างรวดเร็ว แดชบอร์ดนี้มุ่งเน้นไปที่การรับรู้ความสำเร็จและขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายยอดขายใหม่ ๆ
แดชบอร์ดสปรินต์
เทมเพลตแดชบอร์ด Sprint ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมซอฟต์แวร์ด้วยการปรับปรุงการวางแผนและการติดตาม Sprint ชุดเครื่องมือนี้มอบชุดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมซึ่งช่วยนำทาง Sprint ของคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างเต็มที่ ช่วยให้ทีมของคุณมีความคล่องตัว มุ่งเน้นเป้าหมาย และพร้อมสำหรับความสำเร็จ
เลิกใช้ Google Sheets Dashboards แล้วลองใช้ ClickUp วันนี้!
Google Sheets เพียงพอสำหรับการสร้างภาพข้อมูลอย่างรวดเร็วหรือไม่? น่าจะเพียงพอ
แต่สำหรับความต้องการด้านการบริหารโครงการทั้งหมดของคุณ? ไม่แน่นอน
ในฐานะนักสำรวจที่มีประสบการณ์ยาวนานในโลกของการจัดการโครงการ เราควรรู้ดี นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp สามารถรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบและเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางทางประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลที่สำคัญที่สุด เพื่อให้คุณสามารถวางแผน ปรับเปลี่ยน และพิชิตทุกโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ