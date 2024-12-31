บล็อก ClickUp

วิธีสร้างตารางเวลาใน Google Sheets (พร้อมเทมเพลต)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
31 ธันวาคม 2567

มีโอกาสที่คุณอาจใช้ Google Workspace มาหลายปีแล้ว แต่คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถสร้างเทมเพลตและตารางเวลาได้อย่างง่ายดายในGoogle Sheets?

บางคนในพวกเราประหลาดใจที่ได้ทราบเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถสร้างตารางเวลาเช่น:

  • เทมเพลตตารางเวลาประจำวันสำหรับกิจวัตรเช้าและเย็นในอุดมคติของคุณ
  • แบบฟอร์มตารางกะงานสำหรับทีมของคุณในระบบการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์
  • ตารางเรียนและตารางฝึกซ้อมสำหรับฤดูกาลฟุตบอลของบุตรหลานของคุณ

ฟังดูมีประโยชน์มากเลยใช่ไหม?

ในบทความนี้ เราจะแสดงขั้นตอนง่ายๆในการสร้างตารางเวลาประจำวันในGoogle Sheets บันทึกเป็นเทมเพลต และสร้างกฎเพื่อไฮไลต์งานและเหตุการณ์บางอย่างโดยอัตโนมัติ และหากคุณรู้สึกว่า Google Sheets มีข้อจำกัด เราจะแนะนำทางเลือกที่เหนือกว่าและทรงพลังกว่าให้คุณรู้จักด้วย—ClickUp!

มาเริ่มกันเลย! 🏁

⏰ สรุป 60 วินาที

  • Google Sheets สามารถใช้สร้างเทมเพลตตารางเวลาต่างๆ ได้ เช่น กิจวัตรประจำวัน ตารางการทำงานของพนักงาน และตารางการฝึกซ้อมของโรงเรียน
  • ขั้นตอนการสร้างตารางเวลาใน Google Sheets: เปิดเทมเพลตตารางเวลาจากแกลเลอรีเทมเพลตของ Google Sheets เลือกเทมเพลต "ตารางเวลา" และกำหนดวันที่เริ่มต้น ปรับแต่งลักษณะของเทมเพลตโดยการเปลี่ยนสีพื้นหลังและข้อความ เพิ่มรายการตารางเวลาและใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อกำหนดสีให้กับงานต่างๆ บันทึกตารางเวลาที่ปรับแต่งแล้วเป็นเทมเพลตใหม่เพื่อใช้ในอนาคต
  • เปิดเทมเพลตตารางเวลาจากแกลเลอรีเทมเพลตของ Google Sheets
  • เลือกเทมเพลต "กำหนดการ" และตั้งค่าวันที่เริ่มต้นของคุณ
  • ปรับแต่งลักษณะของเทมเพลตโดยการเปลี่ยนสีพื้นหลังและข้อความ
  • เพิ่มรายการตารางเวลาและใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อกำหนดรหัสสีให้กับงาน
  • บันทึกตารางเวลาที่ปรับแต่งไว้เป็นเทมเพลตใหม่เพื่อใช้ในอนาคต
  • ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นงานเฉพาะ เช่น การประชุมหรือกิจกรรมส่วนตัว ทำให้ตารางเวลาใช้งานได้จริงและง่ายต่อการติดตาม
  • Google Sheets ขาดคุณสมบัติการจัดการงาน การผสานการทำงานในตัว และความสามารถในการขยายระบบเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ปฏิทินสมัยใหม่
  • เครื่องมือปฏิทินสมัยใหม่ ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ ประมาณการงาน มุมมองปฏิทินหลายแบบ และคุณสมบัติการวางแผนโครงการที่ดีขึ้น
  • ClickUpมอบแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น มุมมองโครงการหลายแบบ การผสานการทำงานแบบเนทีฟ การเข้าถึงผ่านมือถือ และการติดตามเวลา
  • มุมมองปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้สามารถมองเห็นงาน, ปรับเปลี่ยนกำหนดการงาน, และจัดการไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างยืดหยุ่นและง่ายดาย
  • ClickUp ยังมีแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, งานที่เกิดซ้ำ, และปฏิทินที่สามารถแชร์ได้สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
  1. เปิดเทมเพลตตารางเวลาจากแกลเลอรีเทมเพลตของ Google Sheets
  2. เลือกเทมเพลต "กำหนดการ" และตั้งค่าวันที่เริ่มต้นของคุณ
  3. ปรับแต่งลักษณะของเทมเพลตโดยการเปลี่ยนสีพื้นหลังและข้อความ
  4. เพิ่มรายการตารางเวลาและใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อกำหนดรหัสสีให้กับงาน
  5. บันทึกตารางเวลาที่ปรับแต่งไว้เป็นเทมเพลตใหม่เพื่อใช้ในอนาคต

วิธีสร้างตารางเวลาประจำวันใน Google Sheets

1. เปิดเทมเพลตตารางเวลาประจำสัปดาห์จากแกลเลอรีเทมเพลตของ Google Sheets โดยเลือก ใหม่ > Google Sheets > จาก เทมเพลต

เปิดเทมเพลตตารางเวลาประจำสัปดาห์หรือเทมเพลตตารางงานโครงการจาก Google Drive โดยใช้หน้าต่างเบราว์เซอร์ Google Chrome
สร้างใน Google Sheets

2. เลือกเทมเพลต กำหนดเวลา

เลือกเทมเพลตตารางเวลาใน Google สเปรดชีตจากแกลเลอรีเทมเพลตของ Google
สร้างใน Google Sheets

3. คลิกสองครั้งที่เซลล์ C2 และเปลี่ยนเป็นวันที่เริ่มต้นที่คุณต้องการ แม้ว่าเทมเพลตตารางเวลาใน Google Sheets จะกำหนดให้เริ่มต้นในวันจันทร์ แต่คุณสามารถเลือกวันใดก็ได้ในสัปดาห์!

เปลี่ยนวันที่เริ่มต้นในแม่แบบตารางเวลาประจำสัปดาห์
สร้างใน Google Sheets

4. ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือก. ให้เลือกเซลล์บนและล่างเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังของเทมเพลต. จากนั้น ให้ทำเช่นเดียวกันกับเซลล์ข้อความ (หมายเหตุ, สิ่งที่ต้องทำ)

เลือกแถวที่ 1 และ 2 ในเทมเพลตตารางเวลาประจำสัปดาห์ แล้วเปลี่ยนสี
สร้างใน Google Sheets

5. เพิ่มรายการตารางเวลาของคุณ

สร้างแม่แบบตารางเวลาปฏิทินรายสัปดาห์สำหรับใช้ซ้ำ
สร้างใน Google Sheets

6. สร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อกำหนดสีให้กับนัดหมาย, กิจกรรม, การประชุม, และการแจ้งเตือนโดยคลิกที่ปุ่ม เลือกทั้งหมด ด้านล่างแถบสูตร

คลิกที่ไอคอนเลือกทั้งหมดในเทมเพลตตารางเวลาเพื่อไฮไลต์ทุกเซลล์
สร้างใน Google Sheets

7. คลิกขวาที่ใดก็ได้บนแผ่นงาน > ดูการดำเนินการของเซลล์เพิ่มเติม > การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Google Sheets เพื่อสร้างหมวดหมู่สีในเทมเพลตตารางเวลา
สร้างใน Google Sheets

หากคุณกำลังประสบปัญหาในการสร้างหมวดหมู่สี ลองหยุดพักสักครู่ที่นี่! อย่าเครียดกับการทำให้ตารางของคุณดูสวยงามเหมือนใน Pinterest มากนัก สิ่งสำคัญคือการทำให้ใช้งานได้จริง

ในตัวอย่างด้านล่างนี้ ฉันได้สร้างกฎห้าข้อพร้อมหมวดหมู่สีสามประเภท (การประชุม, ส่วนตัว, และการประชุมที่ต้องมีสมาธิ):

  • หากข้อความมีคำว่า "mtg" ให้ไฮไลต์เซลล์เป็นสีเขียว
  • หากข้อความมีคำว่า "งานที่ต้องใช้สมาธิ" ให้ไฮไลต์เซลล์เป็นสีน้ำเงิน
  • หากข้อความมีคำว่า "lunch" ให้ไฮไลต์เซลล์เป็นสีม่วง
  • หากข้อความมีคำว่า "appt" ให้ไฮไลต์เซลล์เป็นสีม่วง
  • หากข้อความมีคำว่า "พาสุนัขไปเดินเล่น" ให้ไฮไลต์เซลล์เป็นสีม่วง
อัปเดตกิจกรรม, นัดหมาย, และการประชุมโดยอัตโนมัติพร้อมการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในเทมเพลตตารางเวลาของ Google
สร้างใน Google Sheets

ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว!

8. เปิดเมนูแบบเลื่อนลงภายใต้ กฎการจัดรูปแบบ เพื่อใช้กฎใด ๆ จากนั้นปรับสไตล์ที่คุณต้องการภายใต้ รูปแบบการจัดรูปแบบ*

ปรับแต่งเทมเพลตตารางเวลาด้วยหมวดหมู่สีที่กำหนด
สร้างใน Google Sheets

9. บันทึกเป็นเทมเพลตใหม่โดยเพิ่ม เทมเพลต ลงในชื่อแผ่นงาน

ชื่อแผ่นงาน แบบกำหนดตารางเวลา สำหรับการใช้งานในอนาคต
สร้างใน Google Sheets

10. คลิกไอคอนโฟลเดอร์ที่อยู่ถัดจากชื่อชีต > ไอคอน โฟลเดอร์ใหม่

สร้างโฟลเดอร์แม่แบบใน Google Drive เพื่อเก็บแม่แบบตารางเวลาประจำสัปดาห์ของคุณ
สร้างใน Google Sheets

11. ตั้งชื่อโฟลเดอร์แล้วคลิกไอคอน เครื่องหมายถูก เพื่อบันทึก

บันทึกแม่แบบตารางเวลาของคุณไว้ในโฟลเดอร์แม่แบบใหม่
สร้างใน Google Sheets

12. คลิก ย้าย ที่นี่ เพื่อบันทึกรูปแบบตารางลงในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น

คลิกย้ายที่นี่เพื่อย้ายเทมเพลตตารางเวลาไปยังโฟลเดอร์เทมเพลตใน Google Drive ใหม่
สร้างใน Google Sheets

สำเร็จ! ตารางเวลาประจำวันใหม่ที่คุณสามารถนำกลับมาใช้และปรับแต่งได้ตามใจชอบ

เรามีทรัพยากรและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Workspace หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นเพื่อปรับปรุงความต้องการในการวางแผนของคุณ! ⬇️

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Sheets และ Docs

เทมเพลตตารางเวลาใน Google Sheets

• กำหนดตารางผ่านGoogle Sheets• ตารางประจำวันผ่านtemplate.net• ตารางการทำงานจากที่บ้านประจำวันผ่านtemplate.net

Google Sheets เทียบกับซอฟต์แวร์ปฏิทินสมัยใหม่

ฉันเข้าใจ ชีวิตมันเกิดขึ้นได้: แล็ปท็อปของคุณพัง ไรลีย์ส่งข้อความมาบอกว่าโค้ชฟุตบอลของพวกเขาเปลี่ยนวันซ้อมจากวันอังคารเป็นวันพฤหัสบดี โครงการที่ใกล้จะเสร็จในอีกไม่กี่สัปดาห์ก็ถูกเลื่อนออกไป

ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไง แต่แค่คิดถึงการแก้ไขแถวและคอลัมน์ในสเปรดชีตก็ทำให้ฉันปวดหัวกับเทคโนโลยีแล้ว สิ่งที่ควรใช้เวลาไม่ถึงนาทีในการอัปเดตกลับใช้เวลานานเท่ากับการดูรายการ The Great British Bake Off ทั้งตอน

เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ปฏิทินสมัยใหม่ที่สามารถเปลี่ยนตารางเวลาแบบคงที่ให้เป็นทรัพยากรแบบเรียลไทม์ Google Sheets มีข้อเสียที่เห็นได้ชัดสามประการ:

  1. ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานเพื่อสื่อสารหรือร่วมมือกับผู้คน
  2. ไม่มีการผสานรวมกับระบบบริหารโครงการโดยตรง
  3. ไม่มีศักยภาพในการขยายขนาด

หากคุณกำลังคิดว่า "แต่ Google Sheets ฟรี และฉันไม่มีเวลาไปเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่!" ฉันเข้าใจอย่างแน่นอน เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว คุณจะรู้สึกอย่างไรหากซอฟต์แวร์ปฏิทินสมัยใหม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้คุณได้:

  • คุณสมบัติการรายงานเพื่อการวางแผนโครงการที่ดีขึ้นในอนาคต? เตรียมไว้แล้ว.
  • ประมาณการงานเพื่อวางแผนล่วงหน้าสำหรับอุปสรรคที่ไม่คาดคิด? เปิดใช้งานแล้ว
  • หลายปฏิทินในหน้าจอเดียว? ทำเสร็จแล้ว.

อนึ่ง หากคุณสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการปฏิทินหลายปฏิทิน ลองดูคำอธิบายที่เป็นประโยชน์นี้พร้อมเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเรา

เมื่อมองย้อนกลับไป ซอฟต์แวร์ปฏิทินสมัยใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยประหยัดเวลา และคุณยังมีทางเลือกฟรีอย่าง Google Sheets อีกด้วย! ซอฟต์แวร์ฟรีที่ดีที่สุดคืออะไร? ดีใจที่คุณถาม

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานสายงานความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาแบบเฉพาะบุคคล แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติการจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนได้. มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการมุ่งเน้นในงานบนปฏิทินของคุณได้ด้วย. สร้างระบบการจัดการเวลาแบบกำหนดเองที่ปรับให้เหมาะกับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ!

โบนัส:แม่แบบปฏิทินรายเดือนใน Google Sheets!

ClickUp: ทางเลือกฟรีสำหรับ Google Sheets

ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมทุกงานไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่กับแอปเพิ่มประสิทธิภาพหรือเป็นผู้วางแผนตารางงานที่มีประสบการณ์ การปรับแต่งของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณสร้างวันที่ดีที่สุดของคุณได้! ✨

มองเห็นภาพรวมของงาน จัดตารางงานใหม่ และบริหารจัดการไทม์ไลน์โครงการได้อย่างยืดหยุ่นด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ลองใช้ ClickUp
มองเห็นภาพรวมของงาน จัดตารางงานใหม่ และบริหารจัดการไทม์ไลน์โครงการได้อย่างยืดหยุ่นด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

ซอฟต์แวร์ปฏิทินสมัยใหม่เช่น ClickUp ให้มากกว่าการสร้างเทมเพลตตารางเวลาประจำวัน:

โบนัส:แอปแพลนเนอร์ดิจิทัล!

สิ่งที่คุณอยากทำสำเร็จที่ทำงานหรือที่บ้าน ถ้าคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์? ด้วย มุมมองปฏิทินของ ClickUp ทุกอย่างก็เป็นไปได้! 🔮