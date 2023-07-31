คิดถึงโครงสร้างองค์กรของบริษัทเหมือนกับสรีระของร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ มากมายที่มีขนาดต่างกัน และเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน 🧬
ในการรักษาโรค แพทย์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์อย่างละเอียด แม้แต่ในนิ้วก้อยของตน เช่นเดียวกัน ผู้จัดการต้องเข้าใจโครงสร้างขององค์กรอย่างถ่องแท้ เพื่อนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ
นี่คือจุดที่แผนผังองค์กรเข้ามามีบทบาท แผนผังเหล่านี้ช่วยแสดงให้เห็นแง่มุมที่สำคัญที่สุดบางประการขององค์กรใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างลำดับชั้น ความรับผิดชอบหลัก สายการรายงาน และความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน
ในคู่มือนี้ เราจะนำเสนอคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนผังองค์กรใน Google Sheets พร้อมทั้งกล่าวถึงข้อเสียบางประการของวิธีนี้ นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำทางเลือกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการสร้างแผนผังองค์กรของคุณให้เหนือระดับ! 🧨
แผนผังองค์กรคืออะไร?
แผนผังองค์กร (ย่อมาจากแผนผังโครงสร้างองค์กร) คือแผนภาพที่แสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทของคุณ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานทุกคนและโดยทั่วไปจะมีรูปแบบการจัดวางตามลำดับชั้น
แผนผังองค์กรแบบดั้งเดิมมีโครงสร้างแบบพีระมิด โดยมีผู้บริหารระดับสูงอยู่ด้านบน และพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่าอยู่ลำดับที่สอง สาม สี่ และลำดับถัดไป แม้ว่าโครงสร้างนี้จะเข้าใจง่าย แต่ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการแสดงภาพลำดับชั้นและความสัมพันธ์ในองค์กรที่ซับซ้อนหรือไม่เป็นไปตามแบบแผนดั้งเดิม ซึ่งคุณจะเห็นได้ในแผนผังองค์กรแบบดั้งเดิม
แผนผังองค์กรสมัยใหม่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้มากกว่าเดิมอย่างมาก พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับตำแหน่งและทีมต่างๆ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนก และช่วยให้บริษัทสามารถขยายตัว เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ และรับมือกับพลวัตของทีมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น
แผนภูมิสมัยใหม่ยังสามารถบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการจ้างพนักงานเพิ่มเติม และช่วยให้คุณพัฒนาระบบการจัดการโครงการที่ดีขึ้นได้ 🏢
วิธีสร้างแผนผังองค์กรใน Google Sheets
Google Sheets เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังองค์กร ซึ่งไม่น่าแปลกใจเนื่องจากแพลตฟอร์มนี้มอบประสบการณ์ที่คุ้นเคยและแถบเครื่องมือที่สะดวกพร้อมตัวแก้ไขแผนภูมิที่เรียบง่าย
Google Sheets ก็เป็นระบบออนไลน์เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ และทำงานร่วมกับสมาชิกทีมของคุณบนแผนผังองค์กรเดียวกันได้พร้อมกัน
มาเริ่มกันเลยและเรียนรู้ วิธีสร้างแผนผังองค์กรใน Google Sheets ในสี่ขั้นตอนง่ายๆ!
ขั้นตอนที่ 1: ป้อนข้อมูลแผนผังองค์กร
เมื่อคุณเปิด Google Sheets บนอุปกรณ์ของคุณ ให้กดเครื่องหมายบวกเพื่อเปิดสเปรดชีตเปล่า
ก่อนที่คุณจะสร้างแผนผังองค์กร คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลที่จำเป็นลงในสเปรดชีตก่อน 🧠
ข้อมูลที่คุณจะป้อนขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการแสดงในตัวแก้ไขแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มชื่อตำแหน่งงานในคอลัมน์หนึ่งและระบุผู้ที่พวกเขาทำงานให้ในอีกคอลัมน์หนึ่ง หากคุณต้องการแผนภูมิองค์กรที่มีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น ให้ป้อนชื่อพนักงานถัดจากตำแหน่งงานของพวกเขา
เคล็ดลับมืออาชีพ ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนนำไปสร้างแผนผังองค์กร วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขแผนผังองค์กรใน Google Sheets ในภายหลัง และหลีกเลี่ยงความสับสนกับคอลัมน์และแถว
ขั้นตอนที่ 2: สร้างแผนผังองค์กร
ตอนนี้มาถึงส่วนสนุกแล้ว ที่ซึ่งเวทมนตร์เกิดขึ้น! 🪄
ในขั้นตอนนี้ เราจะนำข้อมูลดิบที่คุณกรอกไว้ก่อนหน้านี้มาแปลงเป็นแผนผังองค์กรที่ใช้งานได้อย่างสะดวก นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้สำเร็จ:
- เลือกข้อมูล ที่คุณเพิ่งกรอก
- กด "แทรก" ในเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ
- เลือก "แผนภูมิ"
- โดยค่าเริ่มต้น Google Sheets จะสร้างแผนภูมิคอลัมน์ ให้เปลี่ยนเป็นแผนผังองค์กรโดยไปที่เมนูแบบเลื่อนลง ประเภทแผนภูมิ เลื่อนลงไปที่ "อื่นๆ" และเลือก "แผนผังองค์กร"
แผนภูมิใน Google Sheets ที่มีข้อมูลที่เลือกไว้จะปรากฏบนแผ่นงานโดยอัตโนมัติ ตามที่แสดงในภาพด้านบน
ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งแผนผังองค์กรใน Google Sheets
Google Sheets จะทำให้แผนภูมิเป็นสีน้ำเงินโดยค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการปรับแต่งเล็กน้อย ให้ไปที่ "ปรับแต่ง" ในแท็บแก้ไขแผนภูมิ ทางด้านขวาของหน้าจอ ที่นี่คุณสามารถปรับขนาดและสีของจุดต่างๆ ได้
ขั้นตอนที่ 4: ดาวน์โหลดแผนผังองค์กร
เนื่องจาก Google Sheets เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ แผนผังองค์กรของคุณจะถูกอัปโหลดไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ ☁️
อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการเผยแพร่แผนภูมินี้ออกไปนอกระบบนิเวศของ Google ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มแผนภูมินี้ลงในงานนำเสนอ PowerPoint หรือทำให้ประเภทแผนภูมิเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารฉบับพิมพ์
เลือกแผนผังองค์กรโดยคลิกที่แผนผัง และ กดจุดสามจุดที่มุมขวาบน จากนั้น เลือก "ดาวน์โหลด" และเลือกหนึ่งในสามตัวเลือก:
- ภาพ PNG
- เอกสาร PDF
- กราฟิกเวกเตอร์แบบปรับขนาดได้
ข้อจำกัดของแผนผังองค์กรใน Google Sheets
แผนผังองค์กรใน Google Sheets นั้น ค่อนข้างง่ายที่จะสร้าง แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะสมบูรณ์แบบ นี่คือข้อจำกัดบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้ตัวแก้ไขแผนภูมิ:
ไม่มีแม่แบบแผนผังองค์กร
ปัญหาใหญ่ที่สุดของแผนผังองค์กรใน Google Sheets คือเวลาและความพยายามที่คุณต้องใช้ในการสร้างมัน
คุณต้องสร้างทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ไม่มีเทมเพลตแผนผังองค์กรสำเร็จรูปให้ใช้ กรอบงานสำเร็จรูปเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาแล้ว ยังช่วยให้แผนผังองค์กรของคุณมีรูปแบบที่ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
Google Sheets เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนผังองค์กรแบบดั้งเดิมที่แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างพนักงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือมัน จำกัดประเภทของแผนผังองค์กรที่คุณสามารถสร้างได้
ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อแสดงทีมข้ามสายงานหรือการจัดรูปแบบที่ไม่ปกติอื่น ๆ ที่หลายบริษัทใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตได้
เมื่อพูดถึงบริษัทที่มีพนักงานหลายร้อยหรือหลายพันคน Google Sheets อาจไม่ให้พื้นที่เพียงพอ สำหรับการสร้างเอกสารที่ใช้งานได้จริงด้วยตัวแก้ไขแผนภูมิ
ความร่วมมือที่จำกัด
ไม่เหมือนกับExcel ของ Microsoft, Google Sheets เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้ใช้อื่น ๆ ได้. คุณสามารถและเพื่อนร่วมงานของคุณสามารถทำงานบนแผนผังองค์กรพร้อมกันได้ และเพิ่มประสิทธิภาพ.
นั่นคือทั้งหมดที่คุณจะได้รับในแง่ของตัวเลือกการทำงานร่วมกัน ไม่มี แชทในตัว, การมอบหมายงาน, และตัวเลือกการจัดการ, ฟีเจอร์การติดตามเวลา, กระดานไวท์บอร์ด หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมบนตัวแก้ไขแผนภูมิของคุณ
ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการสร้างแผนภูมิ
Google Sheets สามารถเป็นแพลตฟอร์มสร้างแผนภูมิที่มีประโยชน์ได้ แต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการสร้างแผนภูมิตั้งแต่แรก หน้าที่หลักของมันคือการสร้างและแก้ไขสเปรดชีต และคุณสมบัติส่วนใหญ่ของมันหมุนรอบวัตถุประสงค์นั้น
นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ได้รับตัวเลือกการแก้ไขแผนภูมิขั้นสูงมากมาย ไม่มี การปรับเลย์เอาต์อัตโนมัติหรือฟังก์ชันการลากและวาง ที่ทำให้การสร้างประเภทแผนภูมิ (รวมถึงแผนผังองค์กร) เป็นเรื่องง่าย
3 แม่แบบแผนผังองค์กรที่คุณสามารถสร้างได้ใน ClickUp Docs
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์แผนผังองค์กรที่แข็งแกร่งและหลากหลายClickUpคือทางเลือกที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณออกแบบแผนผังทุกประเภทได้อย่างสวยงามและใช้งานได้จริง แต่ยังช่วยประหยัดเวลาของคุณอีกด้วย!
โซลูชันแผนผังองค์กรที่ตรงไปตรงมานี้นำเสนอ เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างแผนผังของคุณ!
1. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังองค์กร ClickUp
คุณกำลังมองหาเอกสารที่ใช้งานง่ายซึ่งให้พื้นฐานสำหรับแม่แบบแผนผังองค์กรแต่ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของคุณอยู่หรือไม่? ถ้าใช่แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนผังองค์กรของ ClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
แม่แบบนี้ไม่ใช่ ClickUp Doc แต่คุ้มค่ากับเวลาของคุณอย่างแน่นอน เพราะมันมี ตัวเลือกการทำงานร่วมกันและการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณส่วน "Whiteboard" ในชื่อของมัน
ClickUp Whiteboards คือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่ทีมของคุณสามารถระดมความคิด ร่วมมือกัน และเติมชีวิตให้กับไอเดียต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนผังองค์กรและแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่รับผิดชอบแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน รองรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างสายงาน และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วด้วยการออกแบบแบบลากและวาง
เลือกรูปร่างที่ต้องการ ป้อนข้อความ วาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างโหนด ค้นหาสีที่เหมาะสม และสร้างแผนผังองค์กรที่สวยงามและให้ข้อมูล
สมมติว่าคุณกำลังทำงานบนแผนผังองค์กรร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ ในกรณีนั้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การแสดงความคิดเห็น และการฝังเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมและทำงานตามที่ควรจะทำ
2. แม่แบบแนะนำทีม ClickUp Meet the Team
คุณตื่นเต้นที่จะแนะนำทีมของคุณให้สาธารณชนรู้จักหรือไม่? ถ้าเช่นนั้นเทมเพลต Word แนะนำทีมของ ClickUpอาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา!
เมื่ออยู่ในClickUp Docs, เทมเพลตนี้เต็มไปด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบและการตกแต่ง ทำให้เหมาะสำหรับงานทุกประเภท รวมถึงการสร้างแผนผังองค์กร
นี่ไม่ใช่แผนผังองค์กรแบบดั้งเดิม—เทมเพลตนี้ ผสมผสานภาพถ่ายและข้อความเพื่อนำเสนอสมาชิกในทีมของคุณในมุมที่ดีที่สุด
คุณควรเขียนอะไรในช่องข้อความใต้รูปภาพ? อะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ! คุณสามารถใส่ข้อมูลติดต่อ รายละเอียดงานอย่างเป็นทางการ และหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือจะเลือกเขียนแบบไม่เป็นทางการหรือสบายๆ เช่น สนใจงานอดิเรก หรือส่วนที่ชื่นชอบในงานของพนักงานก็ได้เช่นกัน เทมเพลตนี้มีการออกแบบแบบ ลากและวาง ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งและอัปเดต
คุณสามารถเชื่อมโยงเทมเพลต Docs นี้กับงานต่าง ๆ ฝังบุ๊กมาร์ก เพิ่มตาราง ใส่ความคิดเห็น เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน และปรับแต่งวิดเจ็ตเพื่อ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของบริษัทคุณ
3. แม่แบบแผนการจัดการทีม ClickUp
แม่แบบแผนการจัดการทีม ClickUpอาจไม่ใช่สิ่งแรกที่คุณนึกถึงเมื่อคิดถึงแผนผังองค์กร อย่างไรก็ตาม มันสามารถทำหน้าที่ของแผนผังองค์กรได้ ซึ่งก็คือการจัดการทีมให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงสิ่งอื่น ๆ ด้วย
การจัดการทีมที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงแต่เพื่อการบรรลุเป้าหมายของงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณด้วย และเทมเพลตนี้สามารถช่วยได้ทั้งสองด้าน
ประกอบด้วย รายการตรวจสอบที่ช่วยให้คุณจัดการกับแง่มุมต่างๆ ของการบริหารทีม ได้แก่:
- เป้าหมาย 30-60-90 วัน
- การประชุมเริ่มต้น
- กิจกรรมสร้างทีม
- การทบทวนผลงานของทีม
- การตรวจสุขภาพแบบตัวต่อตัว
- การอัปเดตสถานะรายสัปดาห์
แต่ละหมวดหมู่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของบริษัทของคุณและใช้สำหรับการจัดการกำลังคนได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการเน้นที่ การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ในทีม ในกรณีนั้น คุณสามารถเก็บหมวดหมู่แรกและหมวดหมู่ที่ห้าไว้และเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ เช่น "แนะนำพนักงานใหม่" หรือ "ขั้นตอนสำหรับการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ในทีม"
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้ในการสร้างแผนที่เส้นทางอาชีพและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานได้อีกด้วย
คุณสามารถเพิ่มเอกสาร, รายการตรวจสอบ, งาน, งานย่อย, และรายการที่ต้องทำเพื่อปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกิจกรรมการสร้างทีมหรือช่วยเหลือพนักงานของคุณให้รักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนผังองค์กรใน Google Sheets
ยังมีคำถามเกี่ยวกับประเภทของแผนผังองค์กรอยู่หรือไม่? คุณอาจพบคำตอบได้ด้านล่าง
วิธีง่ายที่สุดในการสร้างแผนผังองค์กรใน Google Sheets คืออะไร?
แม่แบบช่วยให้การสร้างแผนผังองค์กรง่ายขึ้นมาก แต่ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า Google Sheet ไม่มีแม่แบบให้ใช้โดยค่าเริ่มต้น โชคดีที่มีตัวเลือกอื่น ๆ ให้คุณค้นหาแผนผังที่เหมาะสมที่สุด
คุณสามารถ ค้นหาเทมเพลตแผนผังองค์กรใน Google Sheets ออนไลน์หรือใช้ทางเลือกอื่นเช่น ClickUp เพื่อสร้างแผนผังที่ยอดเยี่ยมได้
ประโยชน์หลักของแผนผังองค์กรคืออะไร?
แผนผังองค์กรมีประโยชน์มากมาย รวมถึง:
- ภาพรวมโดยละเอียดของสายการบังคับบัญชา: แผนผังองค์กรเปรียบเสมือนแผนที่ของลำดับชั้นภายในบริษัท หากออกแบบอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทราบข้อมูลทันทีว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อใคร
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ: แผนผังองค์กรแสดงถึงบทบาทที่แตกต่างกันภายในบริษัทและเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับตำแหน่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่
- การปรับปรุงความสัมพันธ์กับพนักงาน: แผนผังองค์กรสามารถมีรูปภาพและรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับพนักงาน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เกี่ยวข้องกับงาน รายละเอียดเหล่านี้สามารถเป็นตัวเริ่มต้นการสนทนาที่ดีและช่วยให้ผู้คนพัฒนาความสัมพันธ์ แม้กระทั่งมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน
- การระบุโอกาสในการเติบโต: เนื่องจากแผนผังองค์กรแสดงโครงสร้างขององค์กร แผนผังองค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทุกคนที่ต้องการก้าวหน้าในสายงาน พนักงานสามารถมองเห็นโอกาสในการเติบโตและเข้าใจว่าควรทำอะไรเพื่อให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
แผนผังองค์กรมีประเภทใดบ้าง?
1. แผนผังองค์กรแบบลำดับชั้น
นี่คือแผนผังองค์กรแบบดั้งเดิมและเป็นที่นิยมมากที่สุด และยังเป็นแบบที่เราใช้แสดงวิธีสร้างแผนผังองค์กรใน Google Sheets ด้วย มี โครงสร้างแบบลำดับชั้นจากบนลงล่างที่ชัดเจน คุณจะเห็น CEO อยู่ด้านบน ผู้จัดการอยู่ถัดลงมา และพนักงานระดับล่างและพนักงานใหม่จะอยู่ใกล้ด้านล่าง
แผนผังองค์กรแบบลำดับชั้นอาจทำได้ง่าย แต่หลายคนมองว่าโครงสร้างการจัดวางนั้นล้าสมัยและแบนเกินไป ในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่ บทบาทงานต่างๆ มักจะเชื่อมโยงกัน พนักงานคนหนึ่งต้องตอบสนองและสื่อสารกับหลายคน และแผนผังองค์กรแบบลำดับชั้นไม่สามารถแสดงภาพสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจน
2. แผนผังองค์กรแบบเมทริกซ์
แผนผังองค์กรแบบเมทริกซ์ละทิ้งโครงสร้างแบบพีระมิดแบบดั้งเดิมและใช้ รูปแบบตาราง แทน สามารถแสดงลำดับคำสั่งหลายสายได้ ตัวอย่างเช่น สามารถเน้นที่สายงานตามหน้าที่ ในขณะที่อีกสายเน้นที่สายงานตามโครงการ
แผนผังองค์กรแบบเมทริกซ์ยัง ใช้สำหรับทีมข้ามสายงานและทีมที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างทุกบทบาทไม่ชัดเจนนัก
3. โครงสร้างองค์กรแบบแบน
คงความซื่อสัตย์ต่อชื่อของพวกเขา—แผนผังองค์กรแบบแบน (หรือที่เรียกว่าแนวนอน) ถูกใช้เพื่อแสดงโครงสร้างองค์กรที่ไม่เป็นลำดับชั้น พวกมัน มักใช้โดยสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก เมื่อไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพนักงานอาวุโสและพนักงานระดับเริ่มต้นอย่างชัดเจน
พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกันมากหรือน้อย และไม่มีการเน้นเป็นพิเศษว่าใครควรตอบใคร—ทุกคนมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน น่าเสียดายที่ Google Sheets ยังไม่มีฟีเจอร์สำหรับสร้างแผนผังองค์กรแบบแบน
ClickUp: ทางเลือกที่ดีกว่าในการสร้างแผนผังองค์กรใน Google Sheets
การใช้ Google Sheets ในการสร้างแผนผังองค์กรอาจเป็นทางเลือกที่ดี—คุณจะได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและความง่ายในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม Google Sheets ยังห่างไกลจากแพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งไม่น่าแปลกใจนักเพราะนั่นไม่ใช่จุดประสงค์หลักของมัน มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ไม่สามารถจัดการกับแผนผังองค์กรที่ซับซ้อนได้ และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันก็ไม่ได้โดดเด่นมากนัก
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ครอบคลุม คุณมีมันอยู่ใน ClickUp แล้วซอฟต์แวร์แผนผังองค์กรนี้มอบชุดเครื่องมือและคู่มือการใช้งานสำหรับการสร้างแผนผังองค์กรที่ใช้งานได้จริง สวยงาม ดัดแปลงได้ตามต้องการ และให้ข้อมูลครบถ้วน ซึ่งบริษัททุกขนาดสามารถนำไปใช้ได้ ⚒️