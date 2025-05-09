10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Google Sheets ที่ดีที่สุดในปี 2025

Google Workspace ซึ่งรวมถึง Google Sheets ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 44%ของเทคโนโลยีชุดสำนักงานหลักทั่วโลกนั่นเป็นสัดส่วนที่สำคัญ แต่ก็ยังหมายความว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้งานยังคงเลือกใช้เครื่องมืออื่น
Google Sheetsเป็นเครื่องมือคลาสสิกอย่างไม่ต้องสงสัย แต่พูดตามตรงนะ? ยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่สามารถทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอย่างจริงจัง
ลองคิดดู: คุณต้องการบางสิ่งที่มีแผนภูมิภาพที่ดีกว่า หรือคุณอาจเบื่อกับการทำงานร่วมกันที่ยุ่งยาก นั่นคือจุดที่ทางเลือกอื่นของ Google Sheets สามารถช่วยได้
ใครบ้างที่ไม่เคยเผลอลบสูตรสำคัญโดยไม่ได้ตั้งใจ? หรือใช้เวลาหลายชั่วโมงพยายามทำให้กราฟง่าย ๆ ดูดี? คุณสมควรได้รับเครื่องมือที่ใช้งานง่ายกว่านี้ ซึ่งทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ดีและทำให้ข้อมูลเป็นเรื่องสนุก
มาทบทวนตัวเลือกที่ดีที่สุดบางตัวกันเถอะ โดยจะพูดถึงข้อดีของแต่ละตัวและเหมาะกับใครมากที่สุด มาหาตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุดกันเถอะ
ทำไมต้องเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Google Sheet
นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณควรพิจารณาทางเลือกอื่นนอกจาก Google Sheets:
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด: Google Sheets มีฟีเจอร์การจัดรูปแบบข้อความน้อยกว่าโปรแกรมประมวลผลคำเฉพาะทาง ทำให้การจัดรูปแบบขั้นสูงทำได้ยากขึ้น
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: แม้ว่า Google Sheets จะรองรับการทำงานร่วมกันได้ แต่ก็อาจไม่ราบรื่นหรือมีประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานเป็นทีม
- ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติ: การทำงานอัตโนมัติอย่างกว้างขวางมักต้องการสคริปต์เพิ่มเติมหรือเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก ทำให้ Google Sheets ไม่สะดวกสำหรับการทำงานที่มีระบบอัตโนมัติมาก
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่: Google Sheets อาจทำงานช้าลงอย่างมากเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ในขณะที่ทางเลือกอื่นบางตัวได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า
- ข้อจำกัดในการผสานรวม: ทางเลือกหลายทางให้การผสานรวมที่ดีขึ้นกับซอฟต์แวร์และบริการอื่น ๆซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานให้เหนือกว่าที่ Google Sheets สามารถทำได้
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง: ทางเลือกบางประการรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ฟังก์ชันที่กำหนดเอง และคุณสมบัติการแสดงข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงซึ่ง Google Sheets ไม่มีให้บริการ
ทางเลือกของ Google Sheets ในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและข้อมูลแบบครบวงจร
|แดชบอร์ดที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
|การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและชุดข้อมูลขนาดใหญ่
|สูตรที่ทรงพลัง, ตารางหมุน, และการทำงานอัตโนมัติด้วย VBA
|มีแผนฟรีแบบจำกัดให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แอร์เทเบิล
|สเปรดชีตแบบฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกัน
|มุมมองที่กำหนดเอง, ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, และการทำงานอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|สมาร์ทชีต
|การอัตโนมัติของโครงการและกระบวนการทำงาน
|แผนภูมิแกนต์, การติดตามงาน, และการผสานระบบองค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Zoho Sheet
|การทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์และการใช้งานทางธุรกิจ
|ข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์, การผสานรวมกับ Zoho
|ฟรี
|โคด้า
|รวมเอกสาร, ตารางคำนวณ, และแอปพลิเคชัน
|ตารางโต้ตอบ, ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|คำพูดติดตลก
|การร่วมมือของทีมและการผสานเอกสาร
|แชทภายในสเปรดชีต, การผสานกับ Salesforce
|มีเฉพาะแผนชำระเงินเท่านั้น
|LibreOffice Calc
|ซอฟต์แวร์สเปรดชีตฟรีและโอเพนซอร์ส
|การเข้าถึงแบบออฟไลน์, รองรับสูตรอย่างครอบคลุม
|ฟรี
|ตัวเลข (Apple)
|ผู้ใช้ Mac และสเปรดชีตแบบภาพ
|เทมเพลตที่สวยงาม, ระบบนิเวศของ Apple ที่ไร้รอยต่อ
|ฟรี
|Apache OpenOffice Calc
|ความต้องการพื้นฐานของสเปรดชีตฟรี
|โอเพนซอร์ส, อินเตอร์เฟซง่าย
|มีเฉพาะแผนที่ชำระเงินเท่านั้น
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Sheets ที่คุณควรใช้
นี่คือเครื่องมือบางอย่างที่สามารถใช้เป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์สำหรับ Google Sheets:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและข้อมูลแบบครบวงจร)
หากคุณต้องการเครื่องมือที่มีรูปแบบสเปรดชีตซึ่งสามารถทำได้มากกว่าการเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียวClickUpคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร การสื่อสารทีม และโซลูชันสเปรดชีตเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยให้จัดการงานและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การอัปเดตสถานะ การสร้างงานย่อย และการสร้างรายงานความคืบหน้า ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเองที่มักเกิดขึ้นในสเปรดชีตแบบดั้งเดิม เช่น Google Sheets
โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ผู้ใช้สามารถเขียนคำสั่งอัตโนมัติได้โดยตรง ทำให้การตั้งค่าการทำงานเป็นไปอย่างง่ายดาย ClickUp Brain ให้การอัปเดตและสรุปข้อมูลแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลของงาน ทำให้การประสานงานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
มุมมองตารางของ ClickUpมอบอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยคล้ายสเปรดชีต ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากสเปรดชีตแบบดั้งเดิม ตารางเหล่านี้ถูกผสานรวมอยู่ในระบบนิเวศการจัดการโครงการที่กว้างขวาง ทำให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างงานและฟิลด์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น
คุณสามารถกรอง, จัดเรียง, และจัดระเบียบข้อมูลได้ทางสายตาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะในขณะที่รักษาการอัปเดตแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม
เทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUpมอบตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ให้คุณเพื่อใช้ติดตามงาน งบประมาณ กระบวนการทำงาน หรือข้อมูลโครงการใด ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดของสเปรดชีตแบบดั้งเดิม ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ ทำงานอัตโนมัติ และทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอป Everything สำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การอัปเดตสถานะของงาน การกระตุ้นการแจ้งเตือนตามค่าของฟิลด์ที่กำหนดเอง หรือการเริ่มการติดตามเวลาเมื่อเงื่อนไขของงานเปลี่ยนแปลง
- สร้างภาพข้อมูล ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และสร้างรายงานแบบเรียลไทม์
- ผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการกับแดชบอร์ดและเครื่องมือรายงานเพื่อการกำกับดูแลที่ครอบคลุม
- สร้างแผนภูมิ แผนที่ และการแสดงผลแบบภาพอื่น ๆ ได้โดยตรงจากข้อมูลโครงการ โดยดึงข้อมูลจากทั้งฟิลด์ภายใน ClickUp และรูปแบบภายนอก เช่น Google Docs หรือสเปรดชีต
- เชื่อมต่อสเปรดชีตของคุณกับเอกสาร เก็บข้อมูล บันทึก และรายละเอียดโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive, Slack และ Zapier
- แสดงความคิดเห็น, แท็กเพื่อนร่วมทีม, และอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่Leon Prather II, CTS, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ AVIXA ได้กล่าวไว้:
เราใช้เครื่องมือเดียวในการติดตามงานตอนนี้ นั่นแหละ ไม่มีอีกแล้วที่ต้องสลับไปมาระหว่างสองหรือสามเครื่องมือกับไฟล์ Excel
2. Microsoft Excel (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและชุดข้อมูลขนาดใหญ่)
Microsoft Excel คือแอปพลิเคชันสเปรดชีตต้นแบบ—ทรงพลัง เชื่อถือได้ และอัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมาย เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณตัวเลข สร้างรายงาน หรือจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน จึงไม่แปลกใจที่กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Google Sheets
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Excel
- ดำเนินการคำนวณที่ซับซ้อนด้วยสูตรและฟังก์ชันที่ทรงพลัง
- สร้างแผนภูมิ, กราฟ, และตาราง pivot ที่มีความเคลื่อนไหวได้เพื่อการตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายดาย
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้มาโครและการเขียนสคริปต์ VBA
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ Microsoft 365, Power BI และเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ
- วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตัว เช่น Goal Seek, Solver และ Power Query
ข้อจำกัดของ Microsoft Excel
- ความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและสูตรที่ซับซ้อน
- ท่วมท้นผู้เริ่มต้นด้วยคุณสมบัติที่มากมายและเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ Microsoft Excel
- พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ราคาขายแยก (ราคาซื้อครั้งเดียว): $179.99
- ธุรกิจพื้นฐาน: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $1. 5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจพรีเมียม: 26.40 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ: 8.25 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Excel
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500+)
- Capterra: 4. 8/5 (19,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Excel อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
ฉันชอบที่มันถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของเรา ทำให้เข้าถึงได้และสามารถนำไปใช้ได้กับผู้ใช้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรรกะต่างๆ ก็มีประโยชน์มากและช่วยในการทำงานอัตโนมัติสำหรับตัวฉันเองและคนอื่นๆ ในการป้อนข้อมูล
👀 คุณรู้หรือไม่? กลุ่มแฟนคลับ Wor Flagsของสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิล ยูไนเต็ดใช้ Excel ในการออกแบบการแสดงผลขนาดใหญ่ในสนามกีฬาเซนต์เจมส์พาร์ค พวกเขาสร้างแผนผังที่นั่งใน Excel และวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการจัดวางภาพที่ซับซ้อน เพื่อยกระดับประสบการณ์ในวันแข่งขันให้กับแฟนๆ หลายพันคน
3. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับสเปรดชีตแบบฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกัน)
Airtable เป็นเครื่องมือไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อยกระดับการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทางเลือกของ Google Sheets นี้มอบแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์พร้อมอินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีต ไม่ว่าจะเป็นการติดตามแคมเปญการตลาด การวางแผนกิจกรรม หรือการสร้างปฏิทินเนื้อหา Airtable ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมผ่านมุมมองที่แชร์ ความคิดเห็น และการแจ้งเตือน
- ดูข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองตาราง, ปฏิทิน, คันบัน, แกลเลอรี, หรือไทม์ไลน์
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับแอปต่าง ๆ เช่น Slack, Google Drive และ Zapier
ข้อจำกัดของ Airtable
- แผนฟรีมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับบันทึกและการจัดเก็บ
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน
- ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (2900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
การเชื่อมต่อ Airtable กับ Zapier ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับเรา ฉันไม่แน่ใจว่ามีทางเลือกที่ถูกกว่านี้หรือไม่ แต่การใช้งานทั้งสองระบบดูเหมือนจะทำงานได้ดีมาก และถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เมื่อเทียบกับการนั่งปวดหัวกับคีย์บอร์ดกับอะไรบางอย่างที่อาจจะใช้ได้หรือไม่ก็ได้
4. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติโครงการและกระบวนการทำงาน)
คุณเคยปรารถนาให้สเปรดชีตของคุณสามารถจัดการโครงการแทนที่จะจ้องมองคุณด้วยแถวและคอลัมน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่? Smartsheet นำทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบเกี่ยวกับสเปรดชีตมาเพิ่มการจัดการโครงการ, ระบบอัตโนมัติ, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- จัดการโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยการมอบหมายงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และกำหนดเวลา
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยชีตที่แชร์ ความคิดเห็น และการแจ้งเตือน
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์ตามกฎเพื่อจัดระเบียบการอนุมัติและการอัปเดต
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับชุดโปรแกรม Microsoft Office, Google Workspace, Slack และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- การเชื่อมต่อแบบอินเตอร์เฟซมีความแข็งตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ยืดหยุ่น
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (19,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
Smartsheet ช่วยให้สามารถวางแผน ติดตาม อัตโนมัติ ดำเนินการ และรายงานงานได้แบบเรียลไทม์ ฉันชอบที่ Smartsheet มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่หลากหลาย เช่น Okta, Tableau, Google Calendar เป็นต้น
5. Zoho Sheet (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันบนคลาวด์และการใช้งานทางธุรกิจ)
Zoho Sheet สามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Google Sheets ได้. เป็นเครื่องมือสเปรดชีตแบบออนไลน์ที่ให้บริการฟรี พร้อมระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์.
สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือการมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกัน มันมีฟังก์ชันมากกว่า 350 รายการและผู้ช่วย AI ที่ชื่อว่า Zia
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Sheet
- แก้ไขและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมได้เหมือนกับGoogle Sheets
- ให้ตัวเลือกการจัดรูปแบบหลายแบบและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับแอป Zoho อื่น ๆ, Google Workspace และ Microsoft 365
ข้อจำกัดของ Zoho Sheet
- ยากต่อการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Zoho Sheet
- ฟรี
Zoho Sheet การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Sheet อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายที่สุดสำหรับการอัปเดตข้อมูลจำนวนมากใน Zoho CRM. ฉันต้องอัปเดตหลายฟิลด์และหลายเรคอร์ด และเนื่องจากฉันมีข้อมูลนั้นอยู่ในไฟล์ Excel ของฉันอยู่แล้ว จึงสามารถคัดลอกและวางลงใน Zoho Sheets ได้ในครั้งเดียว. ดังนั้นจึงเป็นมิตรกับผู้ใช้มากในแง่นี้.
👀 คุณรู้หรือไม่? การสมัครสมาชิก Zoho Oneให้คุณเข้าถึงแอปธุรกิจมากกว่า 50 แอป— ไม่ใช่แค่ Zoho Sheet เท่านั้น! เปรียบเสมือนมีชุดโปรแกรมธุรกิจครบวงจรในหนึ่งเดียว
6. Coda (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมเอกสาร, สเปรดชีต, และแอปพลิเคชัน)
มันไม่ใช่สเปรดชีต และไม่ใช่แค่ตัวแก้ไขเอกสาร Coda เป็นระบบไฮบริด และนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันไม่เหมือนใคร มันคือพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งรวมตาราง ข้อความและการทำงานอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกัน
Coda เป็นทางเลือกของ Google Sheets ที่นำเสนอฟังก์ชันสเปรดชีตเพื่อรวมเวิร์กโฟลว์กับแอปพลิเคชันจัดการเอกสารอื่นๆ
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- สร้างตารางที่ยืดหยุ่นซึ่งทำงานเหมือนฐานข้อมูล ทำให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
- ปรับแต่งมุมมองด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบ ตัวกรอง และสูตร
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Calendar และ Zapier
ข้อจำกัดของโคดา
- ทางเลือกนี้มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $36/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda
- G2: 4. 7/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Coda อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraกล่าวไว้:
Coda ทำให้ฉันประทับใจอย่างแท้จริงด้วยความหลากหลายและความสามารถของฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ครบครัน ด้วยความสามารถในการจัดการทั้งงานง่ายและงานซับซ้อน เช่น การรวบรวมรายการ การเขียนโค้ด และอื่น ๆ อีกมากมาย Coda มอบแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการและดำเนินโครงการทั้งหมดของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ วิธีการทำงานที่เป็นระเบียบและมีการจัดระบบอย่างดี ยังช่วยให้ฉันสลับระหว่างแท็บต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกโดยไม่มีปัญหาใด ๆ เลย
🧠เกร็ดความรู้: ปี 1900 ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน แม้จะสามารถหารด้วย 4 ลงตัว แต่ก็หารด้วย 100 ลงตัวเช่นกัน แต่หารด้วย 400 ลงตัวไม่ได้ ซึ่งทำให้เป็นข้อยกเว้นของกฎปีอธิกสุรทิน ข้อนี้อาจนำไปสู่การคำนวณผิดพลาดในสเปรดชีต เนื่องจากฟังก์ชันวันที่อาจนับปี 1900 เป็นปีอธิกสุรทินโดยอัตโนมัติ หากสูตรไม่ได้ระบุข้อยกเว้นนี้ไว้
7. Quip (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการผสานรวมเอกสาร)
คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะถ้าทีมของคุณให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน Quip ซึ่งออกแบบโดย Salesforce เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่รวมสเปรดชีต เอกสาร และการสื่อสารของทีมเข้าไว้ด้วยกัน
ทีมสามารถสร้างและแชร์เอกสาร และทำงานผ่านรายการตรวจสอบงานร่วมกันได้ โดยสื่อสารผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึงภายในไฟล์
คุณสมบัติเด่นของ Quip
- แชทได้ทันทีภายในเอกสารและชีตของคุณเพื่อให้การสนทนาอยู่ในบริบท
- ฝังสเปรดชีตไว้ในเอกสารเพื่อการรายงานแบบไดนามิก
- ผสานการทำงานกับ Salesforce ได้อย่างง่ายดายเพื่อการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Quip
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงของสเปรดชีต เช่น สูตรที่ซับซ้อนและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
ราคาของ Quip
- เริ่มต้น: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $100/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Quip
- G2: 4. 2/5 (1100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
8. LibreOffice Calc (ซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่ดีที่สุด ฟรีและโอเพนซอร์ส)
LibreOffice Calc เป็นแอปพลิเคชันในรูปแบบ Open Document Format ที่ให้ชุดคุณสมบัติสเปรดชีตที่แข็งแกร่งฟรี เป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตแบบโอเพนซอร์สที่สามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม
คุณกำลังมองหาทางเลือกที่ทรงพลังแทน Google Sheets หรือ Microsoft Excel โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกอยู่หรือไม่? Calc น่าสนใจให้ลองดู
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice Calc
- ใช้สูตรและฟังก์ชันขั้นสูงสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อนอย่างสมบูรณ์
- สร้างแผนภูมิและตารางหมุนเวียนแบบไดนามิกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เปิดและแก้ไขไฟล์ Excel ได้โดยไม่มีปัญหาความเข้ากันได้
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยส่วนเสริมจากชุมชน LibreOffice
- ทำงานแบบออฟไลน์โดยไม่ต้องพึ่งพาการเก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ LibreOffice Calc
- LibreOffice Calc ขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันบนคลาวด์
ราคา LibreOffice Calc
- ฟรี
LibreOffice Calc ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2200+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใน LibreOffice Calc, คุณสามารถใช้เครื่องมือ 'Detective' (เครื่องมือ → Detective → Trace Dependents/Precedents) เพื่อติดตามความสัมพันธ์ของสูตรในสเปรดชีตของคุณได้อย่างชัดเจน. สิ่งนี้ช่วยให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดและเข้าใจการไหลของข้อมูลที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น!
9. Numbers (Apple) (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac และสเปรดชีตแบบภาพ)
หากคุณเป็นผู้ใช้ Apple ทำไมไม่ใช้สเปรดชีตที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ macOS และ iOS ล่ะ? Numbers คือคำตอบของ Apple สำหรับ Excel และ Google Sheets โดยมีอินเทอร์เฟซที่เรียบหรู ใช้งานง่าย พร้อมฟีเจอร์สเปรดชีตที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Mac, iPad และ iPhone
คุณสมบัติเด่นของ Numbers (Apple)
- สร้างสเปรดชีตที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- ใช้แผนภูมิแบบโต้ตอบและหมวดหมู่อัจฉริยะเพื่อการแสดงข้อมูลที่เข้าใจง่าย
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ Apple ด้วย iCloud เพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เปิดและส่งออกไฟล์ Excel ได้โดยไม่มีปัญหาความเข้ากันได้
ข้อจำกัดของตัวเลข (Apple)
- การร่วมมือมีจำกัดนอกระบบนิเวศของแอปเปิล
ราคาของตัวเลข (Apple)
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Numbers (Apple)
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
10. Apache OpenOffice Calc (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการสเปรดชีตพื้นฐานฟรี)
คุณกำลังมองหาทางเลือกฟรีและเรียบง่ายสำหรับ Google Sheets อยู่หรือไม่? Apache OpenOffice Calc เป็นตัวเลือกที่มั่นคง! เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม OpenOffice, Calc เป็นซอฟต์แวร์สเปรดชีตฟรีและโอเพนซอร์สที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์และรองรับไฟล์หลายรูปแบบ รวมถึง Excel
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache OpenOffice Calc
- ใช้สูตรและฟังก์ชันขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
- สร้างแผนภูมิ ตารางหมุนข้อมูล และตัวกรองข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลให้ชัดเจน
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยส่วนขยายจากบุคคลที่สามในชุมชน OpenOffice
ข้อจำกัดของ Apache OpenOffice Calc
- Apache ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ราคาของ Apache OpenOffice Calc
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Apache OpenOffice Calc
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
คิดใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ClickUp
สเปรดชีตได้พัฒนาไปไกลกว่าแค่แถวและคอลัมน์! เครื่องมือในปัจจุบันไม่ได้เพียงแค่เก็บข้อมูลเท่านั้น—แต่ยังทำให้ข้อมูลมีชีวิตชีวาด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ตัวกรองที่ทรงพลัง และการแสดงผลที่น่าทึ่งซึ่งทำให้ข้อมูลเชิงลึกโดดเด่นออกมา
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณหรือการสร้างแผนภูมิและกราฟที่มีชีวิตชีวา เครื่องมือสเปรดชีตสมัยใหม่ทำให้การจัดการข้อมูลฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์ได้มากกว่าที่เคย
อย่างไรก็ตาม ClickUp พร้อมด้วยระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การผสานรวม ความสามารถด้าน AI และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ มอบโซลูชันครบวงจรที่คุณสามารถเข้าถึงได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว แล้วทำไมต้องยอมรับสิ่งธรรมดาในเมื่อคุณสามารถทำให้ข้อมูลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้?
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสวิธีการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น!