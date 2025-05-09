บล็อก ClickUp
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Google Sheets ที่ดีที่สุดในปี 2025

9 พฤษภาคม 2568

Google Workspace ซึ่งรวมถึง Google Sheets ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 44%ของเทคโนโลยีชุดสำนักงานหลักทั่วโลกนั่นเป็นสัดส่วนที่สำคัญ แต่ก็ยังหมายความว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้งานยังคงเลือกใช้เครื่องมืออื่น

Google Sheetsเป็นเครื่องมือคลาสสิกอย่างไม่ต้องสงสัย แต่พูดตามตรงนะ? ยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่สามารถทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอย่างจริงจัง

ลองคิดดู: คุณต้องการบางสิ่งที่มีแผนภูมิภาพที่ดีกว่า หรือคุณอาจเบื่อกับการทำงานร่วมกันที่ยุ่งยาก นั่นคือจุดที่ทางเลือกอื่นของ Google Sheets สามารถช่วยได้

ใครบ้างที่ไม่เคยเผลอลบสูตรสำคัญโดยไม่ได้ตั้งใจ? หรือใช้เวลาหลายชั่วโมงพยายามทำให้กราฟง่าย ๆ ดูดี? คุณสมควรได้รับเครื่องมือที่ใช้งานง่ายกว่านี้ ซึ่งทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ดีและทำให้ข้อมูลเป็นเรื่องสนุก

มาทบทวนตัวเลือกที่ดีที่สุดบางตัวกันเถอะ โดยจะพูดถึงข้อดีของแต่ละตัวและเหมาะกับใครมากที่สุด มาหาตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุดกันเถอะ

ทำไมต้องเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Google Sheet

นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณควรพิจารณาทางเลือกอื่นนอกจาก Google Sheets:

  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด: Google Sheets มีฟีเจอร์การจัดรูปแบบข้อความน้อยกว่าโปรแกรมประมวลผลคำเฉพาะทาง ทำให้การจัดรูปแบบขั้นสูงทำได้ยากขึ้น
  • ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: แม้ว่า Google Sheets จะรองรับการทำงานร่วมกันได้ แต่ก็อาจไม่ราบรื่นหรือมีประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานเป็นทีม
  • ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติ: การทำงานอัตโนมัติอย่างกว้างขวางมักต้องการสคริปต์เพิ่มเติมหรือเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก ทำให้ Google Sheets ไม่สะดวกสำหรับการทำงานที่มีระบบอัตโนมัติมาก
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่: Google Sheets อาจทำงานช้าลงอย่างมากเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ในขณะที่ทางเลือกอื่นบางตัวได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า
  • ข้อจำกัดในการผสานรวม: ทางเลือกหลายทางให้การผสานรวมที่ดีขึ้นกับซอฟต์แวร์และบริการอื่น ๆซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานให้เหนือกว่าที่ Google Sheets สามารถทำได้
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง: ทางเลือกบางประการรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ฟังก์ชันที่กำหนดเอง และคุณสมบัติการแสดงข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงซึ่ง Google Sheets ไม่มีให้บริการ

ทางเลือกของ Google Sheets ในพริบตา

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพการจัดการโครงการและข้อมูลแบบครบวงจรแดชบอร์ดที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและชุดข้อมูลขนาดใหญ่สูตรที่ทรงพลัง, ตารางหมุน, และการทำงานอัตโนมัติด้วย VBAมีแผนฟรีแบบจำกัดให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
แอร์เทเบิลสเปรดชีตแบบฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกันมุมมองที่กำหนดเอง, ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, และการทำงานอัตโนมัติมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
สมาร์ทชีตการอัตโนมัติของโครงการและกระบวนการทำงานแผนภูมิแกนต์, การติดตามงาน, และการผสานระบบองค์กรมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Zoho Sheetการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์และการใช้งานทางธุรกิจข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์, การผสานรวมกับ Zohoฟรี
โคด้ารวมเอกสาร, ตารางคำนวณ, และแอปพลิเคชันตารางโต้ตอบ, ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
คำพูดติดตลกการร่วมมือของทีมและการผสานเอกสารแชทภายในสเปรดชีต, การผสานกับ Salesforceมีเฉพาะแผนชำระเงินเท่านั้น
LibreOffice Calcซอฟต์แวร์สเปรดชีตฟรีและโอเพนซอร์สการเข้าถึงแบบออฟไลน์, รองรับสูตรอย่างครอบคลุมฟรี
ตัวเลข (Apple)ผู้ใช้ Mac และสเปรดชีตแบบภาพเทมเพลตที่สวยงาม, ระบบนิเวศของ Apple ที่ไร้รอยต่อฟรี
Apache OpenOffice Calcความต้องการพื้นฐานของสเปรดชีตฟรีโอเพนซอร์ส, อินเตอร์เฟซง่ายมีเฉพาะแผนที่ชำระเงินเท่านั้น

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Sheets ที่คุณควรใช้

นี่คือเครื่องมือบางอย่างที่สามารถใช้เป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์สำหรับ Google Sheets:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและข้อมูลแบบครบวงจร)

หากคุณต้องการเครื่องมือที่มีรูปแบบสเปรดชีตซึ่งสามารถทำได้มากกว่าการเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียวClickUpคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ

ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร การสื่อสารทีม และโซลูชันสเปรดชีตเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยให้จัดการงานและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Brain
ป้อนข้อมูล Excel ไปยัง ClickUp Brain แล้วระบบจะสรุปผลลัพธ์ให้คุณอย่างรวดเร็ว

ด้วยClickUp Brain คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การอัปเดตสถานะ การสร้างงานย่อย และการสร้างรายงานความคืบหน้า ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเองที่มักเกิดขึ้นในสเปรดชีตแบบดั้งเดิม เช่น Google Sheets

โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ผู้ใช้สามารถเขียนคำสั่งอัตโนมัติได้โดยตรง ทำให้การตั้งค่าการทำงานเป็นไปอย่างง่ายดาย ClickUp Brain ให้การอัปเดตและสรุปข้อมูลแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลของงาน ทำให้การประสานงานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

มุมมองตาราง ClickUp
ปรับแต่งสเปรดชีตได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

มุมมองตารางของ ClickUpมอบอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยคล้ายสเปรดชีต ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากสเปรดชีตแบบดั้งเดิม ตารางเหล่านี้ถูกผสานรวมอยู่ในระบบนิเวศการจัดการโครงการที่กว้างขวาง ทำให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างงานและฟิลด์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น

คุณสามารถกรอง, จัดเรียง, และจัดระเบียบข้อมูลได้ทางสายตาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะในขณะที่รักษาการอัปเดตแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายในที่เดียวด้วยเทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายในที่เดียวด้วยเทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUp

เทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUpมอบตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ให้คุณเพื่อใช้ติดตามงาน งบประมาณ กระบวนการทำงาน หรือข้อมูลโครงการใด ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดของสเปรดชีตแบบดั้งเดิม ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ ทำงานอัตโนมัติ และทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอป Everything สำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การอัปเดตสถานะของงาน การกระตุ้นการแจ้งเตือนตามค่าของฟิลด์ที่กำหนดเอง หรือการเริ่มการติดตามเวลาเมื่อเงื่อนไขของงานเปลี่ยนแปลง
  • สร้างภาพข้อมูล ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และสร้างรายงานแบบเรียลไทม์
  • ผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการกับแดชบอร์ดและเครื่องมือรายงานเพื่อการกำกับดูแลที่ครอบคลุม
  • สร้างแผนภูมิ แผนที่ และการแสดงผลแบบภาพอื่น ๆ ได้โดยตรงจากข้อมูลโครงการ โดยดึงข้อมูลจากทั้งฟิลด์ภายใน ClickUp และรูปแบบภายนอก เช่น Google Docs หรือสเปรดชีต
  • เชื่อมต่อสเปรดชีตของคุณกับเอกสาร เก็บข้อมูล บันทึก และรายละเอียดโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive, Slack และ Zapier
  • แสดงความคิดเห็น, แท็กเพื่อนร่วมทีม, และอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่Leon Prather II, CTS, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ AVIXA ได้กล่าวไว้:

เราใช้เครื่องมือเดียวในการติดตามงานตอนนี้ นั่นแหละ ไม่มีอีกแล้วที่ต้องสลับไปมาระหว่างสองหรือสามเครื่องมือกับไฟล์ Excel

2. Microsoft Excel (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและชุดข้อมูลขนาดใหญ่)

ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
ผ่านทางMicrosoft Excel

Microsoft Excel คือแอปพลิเคชันสเปรดชีตต้นแบบ—ทรงพลัง เชื่อถือได้ และอัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมาย เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณตัวเลข สร้างรายงาน หรือจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน จึงไม่แปลกใจที่กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Google Sheets

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Excel

  • ดำเนินการคำนวณที่ซับซ้อนด้วยสูตรและฟังก์ชันที่ทรงพลัง
  • สร้างแผนภูมิ, กราฟ, และตาราง pivot ที่มีความเคลื่อนไหวได้เพื่อการตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายดาย
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้มาโครและการเขียนสคริปต์ VBA
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ Microsoft 365, Power BI และเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตัว เช่น Goal Seek, Solver และ Power Query

ข้อจำกัดของ Microsoft Excel

  • ความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและสูตรที่ซับซ้อน
  • ท่วมท้นผู้เริ่มต้นด้วยคุณสมบัติที่มากมายและเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ Microsoft Excel

  • พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ราคาขายแยก (ราคาซื้อครั้งเดียว): $179.99
  • ธุรกิจพื้นฐาน: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $1. 5/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจพรีเมียม: 26.40 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ: 8.25 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Excel

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500+)
  • Capterra: 4. 8/5 (19,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Excel อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

ฉันชอบที่มันถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของเรา ทำให้เข้าถึงได้และสามารถนำไปใช้ได้กับผู้ใช้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรรกะต่างๆ ก็มีประโยชน์มากและช่วยในการทำงานอัตโนมัติสำหรับตัวฉันเองและคนอื่นๆ ในการป้อนข้อมูล

ฉันชอบที่มันถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของเรา ทำให้เข้าถึงได้และสามารถนำไปใช้ได้กับผู้ใช้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรรกะต่างๆ ก็ยอดเยี่ยมมากและมีประโยชน์ในการช่วยอัตโนมัติงานสำหรับตัวฉันเองและคนอื่นๆ ในการป้อนข้อมูล

👀 คุณรู้หรือไม่? กลุ่มแฟนคลับ Wor Flagsของสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิล ยูไนเต็ดใช้ Excel ในการออกแบบการแสดงผลขนาดใหญ่ในสนามกีฬาเซนต์เจมส์พาร์ค พวกเขาสร้างแผนผังที่นั่งใน Excel และวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการจัดวางภาพที่ซับซ้อน เพื่อยกระดับประสบการณ์ในวันแข่งขันให้กับแฟนๆ หลายพันคน

3. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับสเปรดชีตแบบฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกัน)

แอร์เทเบิล
ผ่านทางAirtable

Airtable เป็นเครื่องมือไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อยกระดับการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทางเลือกของ Google Sheets นี้มอบแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์พร้อมอินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีต ไม่ว่าจะเป็นการติดตามแคมเปญการตลาด การวางแผนกิจกรรม หรือการสร้างปฏิทินเนื้อหา Airtable ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมผ่านมุมมองที่แชร์ ความคิดเห็น และการแจ้งเตือน
  • ดูข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองตาราง, ปฏิทิน, คันบัน, แกลเลอรี, หรือไทม์ไลน์
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับแอปต่าง ๆ เช่น Slack, Google Drive และ Zapier

ข้อจำกัดของ Airtable

  • แผนฟรีมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับบันทึกและการจัดเก็บ

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $24/เดือน
  • ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (2900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

การเชื่อมต่อ Airtable กับ Zapier ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับเรา ฉันไม่แน่ใจว่ามีทางเลือกที่ถูกกว่านี้หรือไม่ แต่การใช้งานทั้งสองระบบดูเหมือนจะทำงานได้ดีมาก และถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เมื่อเทียบกับการนั่งปวดหัวกับคีย์บอร์ดกับอะไรบางอย่างที่อาจจะใช้ได้หรือไม่ก็ได้

การเชื่อมต่อ Airtable กับ Zapier ได้เปลี่ยนเกมสำหรับเราไปเลย ฉันไม่รู้ว่ามีทางเลือกที่ถูกกว่านี้หรือไม่ แต่การใช้งานบนทั้งสองแพลตฟอร์มดูเหมือนจะทำงานได้ดีมาก และนั่นคือเงินที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการที่ต้องนั่งปวดหัวกับคีย์บอร์ดกับอะไรบางอย่างที่อาจจะทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย

4. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติโครงการและกระบวนการทำงาน)

สมาร์ทชีต: ทางเลือกของกูเกิลชีต
ผ่านทางSmartsheet

คุณเคยปรารถนาให้สเปรดชีตของคุณสามารถจัดการโครงการแทนที่จะจ้องมองคุณด้วยแถวและคอลัมน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่? Smartsheet นำทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบเกี่ยวกับสเปรดชีตมาเพิ่มการจัดการโครงการ, ระบบอัตโนมัติ, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • จัดการโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยการมอบหมายงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และกำหนดเวลา
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยชีตที่แชร์ ความคิดเห็น และการแจ้งเตือน
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์ตามกฎเพื่อจัดระเบียบการอนุมัติและการอัปเดต
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับชุดโปรแกรม Microsoft Office, Google Workspace, Slack และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • การเชื่อมต่อแบบอินเตอร์เฟซมีความแข็งตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ยืดหยุ่น

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (19,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

Smartsheet ช่วยให้สามารถวางแผน ติดตาม อัตโนมัติ ดำเนินการ และรายงานงานได้แบบเรียลไทม์ ฉันชอบที่ Smartsheet มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่หลากหลาย เช่น Okta, Tableau, Google Calendar เป็นต้น

Smartsheet ช่วยให้สามารถวางแผน ติดตาม อัตโนมัติ ดำเนินการ และรายงานงานได้แบบเรียลไทม์ ฉันชอบที่ Smartsheet มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่หลากหลาย เช่น Okta, Tableau, Google Calendar เป็นต้น

5. Zoho Sheet (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันบนคลาวด์และการใช้งานทางธุรกิจ)

Zoho Sheet: ทางเลือกของ Google Sheets
ผ่านทางZoho Sheet

Zoho Sheet สามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Google Sheets ได้. เป็นเครื่องมือสเปรดชีตแบบออนไลน์ที่ให้บริการฟรี พร้อมระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์.

สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือการมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกัน มันมีฟังก์ชันมากกว่า 350 รายการและผู้ช่วย AI ที่ชื่อว่า Zia

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Sheet

  • แก้ไขและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมได้เหมือนกับGoogle Sheets
  • ให้ตัวเลือกการจัดรูปแบบหลายแบบและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับแอป Zoho อื่น ๆ, Google Workspace และ Microsoft 365

ข้อจำกัดของ Zoho Sheet

  • ยากต่อการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ราคาของ Zoho Sheet

  • ฟรี

Zoho Sheet การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Sheet อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายที่สุดสำหรับการอัปเดตข้อมูลจำนวนมากใน Zoho CRM. ฉันต้องอัปเดตหลายฟิลด์และหลายเรคอร์ด และเนื่องจากฉันมีข้อมูลนั้นอยู่ในไฟล์ Excel ของฉันอยู่แล้ว จึงสามารถคัดลอกและวางลงใน Zoho Sheets ได้ในครั้งเดียว. ดังนั้นจึงเป็นมิตรกับผู้ใช้มากในแง่นี้.

นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายที่สุดสำหรับการอัปเดตข้อมูลใน Zoho CRM แบบหมู่. ฉันต้องอัปเดตหลายฟิลด์และหลายเรคอร์ด และเนื่องจากฉันมีข้อมูลนั้นอยู่ในไฟล์ Excel ของฉันแล้ว จึงสามารถคัดลอกและวางลงใน Zoho Sheets ได้ในครั้งเดียว. ดังนั้นจึงเป็นมิตรกับผู้ใช้มากในแง่นี้.

👀 คุณรู้หรือไม่? การสมัครสมาชิก Zoho Oneให้คุณเข้าถึงแอปธุรกิจมากกว่า 50 แอป— ไม่ใช่แค่ Zoho Sheet เท่านั้น! เปรียบเสมือนมีชุดโปรแกรมธุรกิจครบวงจรในหนึ่งเดียว

6. Coda (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมเอกสาร, สเปรดชีต, และแอปพลิเคชัน)

โคด้า: ทางเลือกของ Google Sheets
ผ่านทางโคด้า

มันไม่ใช่สเปรดชีต และไม่ใช่แค่ตัวแก้ไขเอกสาร Coda เป็นระบบไฮบริด และนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันไม่เหมือนใคร มันคือพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งรวมตาราง ข้อความและการทำงานอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกัน

Coda เป็นทางเลือกของ Google Sheets ที่นำเสนอฟังก์ชันสเปรดชีตเพื่อรวมเวิร์กโฟลว์กับแอปพลิเคชันจัดการเอกสารอื่นๆ

คุณสมบัติเด่นของ Coda

  • สร้างตารางที่ยืดหยุ่นซึ่งทำงานเหมือนฐานข้อมูล ทำให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
  • ปรับแต่งมุมมองด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบ ตัวกรอง และสูตร
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Calendar และ Zapier

ข้อจำกัดของโคดา

  • ทางเลือกนี้มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาโคด้า

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีม: $36/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda

  • G2: 4. 7/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Coda อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraกล่าวไว้:

Coda ทำให้ฉันประทับใจอย่างแท้จริงด้วยความหลากหลายและความสามารถของฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ครบครัน ด้วยความสามารถในการจัดการทั้งงานง่ายและงานซับซ้อน เช่น การรวบรวมรายการ การเขียนโค้ด และอื่น ๆ อีกมากมาย Coda มอบแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการและดำเนินโครงการทั้งหมดของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ วิธีการทำงานที่เป็นระเบียบและมีการจัดระบบอย่างดี ยังช่วยให้ฉันสลับระหว่างแท็บต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกโดยไม่มีปัญหาใด ๆ เลย

Coda ทำให้ฉันประทับใจอย่างแท้จริงด้วยความหลากหลายของความสามารถและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มากมาย ด้วยความสามารถในการรับมือกับงานทั้งง่ายและซับซ้อน เช่น การรวบรวมรายการ การเขียนโค้ด และอื่น ๆ อีกมากมาย มันมอบแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบให้ฉันสำหรับการจัดการและดำเนินการโครงการทั้งหมดของฉัน นอกจากนี้ วิธีการที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบของมันยังทำให้การสลับระหว่างแท็บต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายและสะดวกเป็นพิเศษโดยไม่มีปัญหาใด ๆ

🧠เกร็ดความรู้: ปี 1900 ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน แม้จะสามารถหารด้วย 4 ลงตัว แต่ก็หารด้วย 100 ลงตัวเช่นกัน แต่หารด้วย 400 ลงตัวไม่ได้ ซึ่งทำให้เป็นข้อยกเว้นของกฎปีอธิกสุรทิน ข้อนี้อาจนำไปสู่การคำนวณผิดพลาดในสเปรดชีต เนื่องจากฟังก์ชันวันที่อาจนับปี 1900 เป็นปีอธิกสุรทินโดยอัตโนมัติ หากสูตรไม่ได้ระบุข้อยกเว้นนี้ไว้

7. Quip (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการผสานรวมเอกสาร)

Quip: ทางเลือกของ Google Sheets
ผ่านทางQuip

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะถ้าทีมของคุณให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน Quip ซึ่งออกแบบโดย Salesforce เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่รวมสเปรดชีต เอกสาร และการสื่อสารของทีมเข้าไว้ด้วยกัน

ทีมสามารถสร้างและแชร์เอกสาร และทำงานผ่านรายการตรวจสอบงานร่วมกันได้ โดยสื่อสารผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึงภายในไฟล์

คุณสมบัติเด่นของ Quip

  • แชทได้ทันทีภายในเอกสารและชีตของคุณเพื่อให้การสนทนาอยู่ในบริบท
  • ฝังสเปรดชีตไว้ในเอกสารเพื่อการรายงานแบบไดนามิก
  • ผสานการทำงานกับ Salesforce ได้อย่างง่ายดายเพื่อการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ Quip

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงของสเปรดชีต เช่น สูตรที่ซับซ้อนและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

ราคาของ Quip

  • เริ่มต้น: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • เพิ่มเติม: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ขั้นสูง: $100/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Quip

  • G2: 4. 2/5 (1100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

8. LibreOffice Calc (ซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่ดีที่สุด ฟรีและโอเพนซอร์ส)

LibreOffice Calc: ทางเลือกของ Google Sheets
ผ่านLibreOffice Calc

LibreOffice Calc เป็นแอปพลิเคชันในรูปแบบ Open Document Format ที่ให้ชุดคุณสมบัติสเปรดชีตที่แข็งแกร่งฟรี เป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตแบบโอเพนซอร์สที่สามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม

คุณกำลังมองหาทางเลือกที่ทรงพลังแทน Google Sheets หรือ Microsoft Excel โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกอยู่หรือไม่? Calc น่าสนใจให้ลองดู

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice Calc

  • ใช้สูตรและฟังก์ชันขั้นสูงสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อนอย่างสมบูรณ์
  • สร้างแผนภูมิและตารางหมุนเวียนแบบไดนามิกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เปิดและแก้ไขไฟล์ Excel ได้โดยไม่มีปัญหาความเข้ากันได้
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยส่วนเสริมจากชุมชน LibreOffice
  • ทำงานแบบออฟไลน์โดยไม่ต้องพึ่งพาการเก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ข้อจำกัดของ LibreOffice Calc

  • LibreOffice Calc ขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันบนคลาวด์

ราคา LibreOffice Calc

  • ฟรี

LibreOffice Calc ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (2200+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใน LibreOffice Calc, คุณสามารถใช้เครื่องมือ 'Detective' (เครื่องมือ → Detective → Trace Dependents/Precedents) เพื่อติดตามความสัมพันธ์ของสูตรในสเปรดชีตของคุณได้อย่างชัดเจน. สิ่งนี้ช่วยให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดและเข้าใจการไหลของข้อมูลที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น!

9. Numbers (Apple) (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac และสเปรดชีตแบบภาพ)

ตัวเลข (Apple): ทางเลือกของ Google Sheets
ผ่านตัวเลข (Apple)

หากคุณเป็นผู้ใช้ Apple ทำไมไม่ใช้สเปรดชีตที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ macOS และ iOS ล่ะ? Numbers คือคำตอบของ Apple สำหรับ Excel และ Google Sheets โดยมีอินเทอร์เฟซที่เรียบหรู ใช้งานง่าย พร้อมฟีเจอร์สเปรดชีตที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Mac, iPad และ iPhone

คุณสมบัติเด่นของ Numbers (Apple)

  • สร้างสเปรดชีตที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • ใช้แผนภูมิแบบโต้ตอบและหมวดหมู่อัจฉริยะเพื่อการแสดงข้อมูลที่เข้าใจง่าย
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ Apple ด้วย iCloud เพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • เปิดและส่งออกไฟล์ Excel ได้โดยไม่มีปัญหาความเข้ากันได้

ข้อจำกัดของตัวเลข (Apple)

  • การร่วมมือมีจำกัดนอกระบบนิเวศของแอปเปิล

ราคาของตัวเลข (Apple)

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Numbers (Apple)

  • G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

10. Apache OpenOffice Calc (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการสเปรดชีตพื้นฐานฟรี)

Apache OpenOffice Calc: ทางเลือกของ Google Sheets
ผ่านทางApache OpenOffice Calc

คุณกำลังมองหาทางเลือกฟรีและเรียบง่ายสำหรับ Google Sheets อยู่หรือไม่? Apache OpenOffice Calc เป็นตัวเลือกที่มั่นคง! เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม OpenOffice, Calc เป็นซอฟต์แวร์สเปรดชีตฟรีและโอเพนซอร์สที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์และรองรับไฟล์หลายรูปแบบ รวมถึง Excel

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache OpenOffice Calc

  • ใช้สูตรและฟังก์ชันขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สร้างแผนภูมิ ตารางหมุนข้อมูล และตัวกรองข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลให้ชัดเจน
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยส่วนขยายจากบุคคลที่สามในชุมชน OpenOffice

ข้อจำกัดของ Apache OpenOffice Calc

  • Apache ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ราคาของ Apache OpenOffice Calc

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Apache OpenOffice Calc

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

คิดใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ClickUp

สเปรดชีตได้พัฒนาไปไกลกว่าแค่แถวและคอลัมน์! เครื่องมือในปัจจุบันไม่ได้เพียงแค่เก็บข้อมูลเท่านั้น—แต่ยังทำให้ข้อมูลมีชีวิตชีวาด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ตัวกรองที่ทรงพลัง และการแสดงผลที่น่าทึ่งซึ่งทำให้ข้อมูลเชิงลึกโดดเด่นออกมา

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณหรือการสร้างแผนภูมิและกราฟที่มีชีวิตชีวา เครื่องมือสเปรดชีตสมัยใหม่ทำให้การจัดการข้อมูลฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์ได้มากกว่าที่เคย

อย่างไรก็ตาม ClickUp พร้อมด้วยระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การผสานรวม ความสามารถด้าน AI และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ มอบโซลูชันครบวงจรที่คุณสามารถเข้าถึงได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว แล้วทำไมต้องยอมรับสิ่งธรรมดาในเมื่อคุณสามารถทำให้ข้อมูลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้?

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสวิธีการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น!