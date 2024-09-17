10 เครื่องมือ AI ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ Google Sheets เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสเปรดชีตของคุณ

ด้วยแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ความเป็นไปได้ของสิ่งที่เครื่องมือ AIสามารถทำได้นั้นไม่มีขีดจำกัด
ตั้งแต่การอัตโนมัติงานประจำและการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ตลาด—กรณีการใช้งานของ AIมีความหลากหลายและครอบคลุมมาก
หนึ่งในแอปพลิเคชันยอดนิยมของ AI คือการเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น Google Sheets เป็นเครื่องมือจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมในตัวเอง และด้วย AI คุณสามารถทำให้ฟีเจอร์ของมันไปได้ไกลยิ่งขึ้น
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AIเพื่อใช้กับ Google Sheets เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โปรดอ่านต่อไป บทความบล็อกนี้จะพูดถึงเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Google Sheets ที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานสเปรดชีตที่เหนือชั้นและช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับ Google Sheets?
เครื่องมือ AI ไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันทั้งหมด นี่คือวิธีในการระบุเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประสบการณ์การใช้งาน Google Sheets ของคุณ
- ความสะดวกในการผสานรวม: คุณควรสามารถตั้งค่าเครื่องมือ AI ใน Google Sheets ได้โดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าเฉพาะใด ๆ กล่าวคือ คุณควรสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีผู้ช่วยด้านเทคนิค
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: คุณควรสามารถเข้าใจการทำงานของเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว และรู้วิธีทำให้เครื่องมือทำตามที่คุณต้องการ
- ฟังก์ชันการทำงาน: เครื่องมือสำหรับ AI ใน Google Sheets ควรถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งที่คุณต้องการใช้งานอย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็น NLP สำหรับการดึงข้อมูลจำลอง การประมวลผลและการวิเคราะห์ การทำงานอัตโนมัติของงาน หรือการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- การปรับแต่ง: เครื่องมือ AI ที่ดีจะให้คุณปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ เช่น การผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ความสามารถในการขยายขนาด: เครื่องมือ AI ควรสามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้ หากโครงการของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น
- ความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล และมีมาตรการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูล
- อัปเดต: ด้วยการอัปเดตเป็นประจำ ระบบ AI ใน Google Sheets ควรสามารถแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพและตามทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้
10 เครื่องมือ AI สำหรับ Google Sheets ที่ดีที่สุดในปี 2024
การเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณเป็นงานที่ท้าทาย เว้นแต่คุณกำลังมองหาโซลูชันฟรีการซื้อซอฟต์แวร์สเปรดชีตถือเป็นการลงทุนที่ต้องมีเหตุผลรองรับ
เครื่องมือสเปรดชีต AI ควรช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพเวลาและความพยายามที่ใช้กับสเปรดชีต ไม่ต้องกังวล—เราได้ทำการบ้านมาแล้ว ตรวจสอบรายการของเราที่ประกอบด้วยตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ AI สำหรับ Google Sheets:
1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการจัดการโครงการ
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบองค์รวมหนึ่งในกรณีการใช้งาน AIของมันคือการเพิ่มประสิทธิภาพ Google Sheets ในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบอย่างดีและสามารถทำงานร่วมกันได้
ใช้คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp ร่วมกับความสามารถของสเปรดชีตใน Google Sheets สร้างระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง เช่น การอัปเดตสเปรดชีตโดยอัตโนมัติด้วยงานใหม่ใน ClickUp การซิงค์สถานะ และการส่งข้อมูลการติดตามเวลาไปยังสเปรดชีต
ClickUp Brainสามารถสร้างเทมเพลต, กรอกสูตรสเปรดชีตเฉพาะ, และสรุปข้อมูลสเปรดชีตในรูปแบบที่มีโครงสร้างตามที่กำหนดไว้ ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์แนวโน้มและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการที่ซับซ้อนและกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มในระดับกลยุทธ์ได้
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโซลูชันในแพลตฟอร์ม,Table View ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการฐานข้อมูล, สินค้าคงคลัง, และชุดข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย.
ปรับแต่งเทมเพลตสเปรดชีตที่แก้ไขได้ของ ClickUpสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตั้งแต่การสร้างสเปรดชีตง่ายๆ และการทำบัญชีไปจนถึงการวางแผนทรัพยากรและการวางแผนประจำวันอย่างครอบคลุม
จัดระเบียบ, มองเห็นภาพ, และจัดการข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตทรงพลังนี้
- เลิกป้อนข้อมูลด้วยตนเอง: อัตโนมัติการนำเข้าข้อมูลเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- คำนวณตัวเลขอย่างมืออาชีพ: สร้างสูตรและสมการที่กำหนดเองเพื่อการคำนวณที่ง่ายดาย
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว: เพลิดเพลินกับภาพที่เข้าใจง่ายช่วยให้คุณควบคุมโครงการและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายนี้ ใช้ศักยภาพของการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Zapierเพื่อทำงานบน Google Sheets ได้อย่างราบรื่น อัตโนมัติงานต่าง ๆ จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 'ส่งแล้ว', 'สั่งซื้อแล้ว', และ 'ต้องทำ' ในสเปรดชีตการจัดการโครงการของคุณ
- สร้างแถวใน Google Sheets โดยผสานการเชื่อมต่อ Zapier; ส่งข้อความกระตุ้นเมื่อมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงงาน รายการ หรือโฟลเดอร์
- สร้างตารางที่มีข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์สำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่ร้านอาหารไปจนถึงคู่แข่ง โดยใช้ClickUp Brain
- จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะเพื่อจัดการรายการในสเปรดชีตที่มีชื่อฟิลด์แตกต่างกันตามการใช้งานของคุณ
- กรอกสูตรสเปรดชีตเฉพาะให้สมบูรณ์และสรุปข้อมูลใน Google Sheets ของคุณด้วย ClickUp Brain
- ปรับปรุงการติดตามเซลล์/ค่าด้วยแท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และความสามารถในการติดตามเวลา
- สร้างเอกสารด้วยสูตรและรูปแบบที่กำหนดเองได้อย่างรวดเร็ว
- รับรองมาตรฐานกระบวนการด้วย AI สร้างสรรค์ของ ClickUp ที่ผสานการทำงานกับ Google Drive ได้อย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp ยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปมือถือในขณะนี้
- ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนราคาให้เลือกสี่แบบ:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
2. Ajelix – เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ SaaSที่มีโมเดล AI สำหรับเขียนสูตร แปลสเปรดชีต สร้างเทมเพลต และสร้างรายงานโดยใช้ AI Ajelix คือคำตอบสำหรับคุณ
Ajelix เป็นโซลูชัน AI สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล—ผู้ใช้ Google Sheets และ Excelเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ Ajelix เข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการให้สำเร็จ
ตัวอย่างเช่น ใช้ตัวสร้างสูตร Excel เพื่ออธิบายสูตรในการคำนวณค่าที่ป้อนเข้าไป และ Ajelix จะสร้างไวยากรณ์ Excel ที่ถูกต้องให้
บอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Ajelix สร้างคำตอบเกี่ยวกับ Excel สามารถให้ตัวอย่างและอธิบายแนวคิดได้ เครื่องมือสร้างสูตรที่ทรงพลังนี้ช่วยลดงานค้นคว้าสูตรด้วยตนเองสำหรับงานเฉพาะ Ajelix สามารถทำงานร่วมกับ Excel และ Google Sheets
คุณสมบัติเด่นของ Ajelix
- สร้างสูตรใน Google Sheets ตามข้อความที่ป้อน ทำให้ง่ายแม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้นในการคำนวณที่ซับซ้อน
- สร้างรายงานที่น่าดึงดูดทางสายตาภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยการผสานรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ChatGPT
- ปรับปรุงโค้ดของคุณให้อ่านง่ายขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้น 10 เท่า
- สร้างเทมเพลตสเปรดชีตจากคำหลักของคุณด้วย AI
ข้อจำกัดของ Ajelix
- ขีดจำกัดการขอรายเดือนในแผนฟรีอาจจำกัดผู้ใช้ที่มีความต้องการในการทำงานที่ซับซ้อน
- ขึ้นอยู่กับอัปเดตและโมเดล ML/ อาจมีความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราวที่ต้องการการตรวจสอบจากผู้ใช้
ราคาของ Ajelix
- ฟรี
- มาตรฐาน: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 19.95 บาท
คะแนนและรีวิวของ Ajelix
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. SheetAI. app – เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพลังของ AI
SheetAI. app ทำให้ประสบการณ์การใช้ Google Sheets ของคุณง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยทำงานซ้ำๆ เช่น การแก้ไขข้อความโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังแปลงค่าที่ป้อนเป็นข้อมูลการวิเคราะห์และการแสดงผลในรูปแบบตารางหมุนเพื่อแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบที่ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถรันรูปแบบต่าง ๆ ของคำสั่ง ChatGPT-3 ได้โดยตรงในสเปรดชีตของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน คุณจะชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติที่สามารถทำงานสเปรดชีตทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ SheetAI. app
- สร้างสโลแกนที่โดดเด่น, จับคู่แท็ก, และแปลข้อความที่ป้อนเข้ามาโดยดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลผู้ใช้ด้วย AI
- ใช้ DALL•E ภายในสเปรดชีตเพื่อสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์จากศูนย์โดยใช้คำสั่ง
- รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำตามรูปแบบและแนวโน้มของข้อมูล โดยใช้ SheetAI เป็นแถบข้างตัวคูณ
- สนับสนุนการเพิ่มข้อมูลผ่านข้อความและ URL
ข้อจำกัดของ SheetAI. app
- ความเข้ากันได้จำกัดกับฟังก์ชันและสูตรสเปรดชีตขั้นสูงบางรายการในแอปหรือแพลตฟอร์มบางประเภท
- ไม่สามารถทำงานสเปรดชีตอื่น ๆ ที่ต้องการการตัดสินใจหรือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้ เช่น การเขียนรายงานตามข้อมูลจากตารางสรุป
SheetAI. แอปราคา
- ฟรี
- สูตร Genie: $2/เดือน
- ไม่จำกัด: $6/เดือน
SheetAI. คะแนนและรีวิวแอป
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. XLMiner Analysis ToolPak – เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง
XLMiner Analysis ToolPak มีให้บริการในรูปแบบของส่วนเสริม Google Sheetsและมอบชุดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงแก่ผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ฟูเรียร์ การจัดกลุ่ม การพยากรณ์อนุกรมเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
โดยการผสานรวมความสามารถของ XLMiner Analysis ToolPak คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น และทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้โดยตรงภายในเอกสารสเปรดชีตของคุณ เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีงานวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เช่น การทำนายทางการเงิน และการวิจัยตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ XLMiner
- นำเข้าข้อมูล, ดำเนินการวิเคราะห์, และแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
- เลือกประเภทการวิเคราะห์ที่คุณต้องการดำเนินการได้อย่างราบรื่น
- ทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office มานานกว่า 20 ปี
- ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านสถิติ AI
- เสียบปลั๊กและขุดข้อมูลได้อย่างง่ายดายจาก Google Sheets ที่เลือก
ข้อจำกัดของ XLMiner
- แพลตฟอร์มมีแนวโน้มที่จะเกิดความล่าช้า ซึ่งอาจทำให้การไหลของงานหยุดชะงักและสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง การปรับแต่ง และวิธีการวิเคราะห์ที่มีในซอฟต์แวร์สถิติเฉพาะทางยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยสูตร GPT
ราคาของ XLMiner
- เริ่มต้น: $9. 95 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ XLMiner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. MonkeyLearn – เหมาะที่สุดสำหรับการติดแท็กใน Google Sheets
คุณกำลังมองหาวิธีลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและงานซ้ำๆ ในการประมวลผลแถวข้อความใน Google Sheets อยู่หรือไม่? คีย์ API ของ MonkeyLearn ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้ความรู้ด้านการเรียนรู้ของเครื่อง จะช่วยอัตโนมัติการวิเคราะห์ข้อความให้คุณ
มันช่วยสร้างเกณฑ์การติดแท็กที่สม่ำเสมอ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลปราศจากข้อผิดพลาดด้วยแท็กหนึ่งหรือมากกว่าในรูปแบบที่กำหนดไว้ และให้ข้อมูลเชิงลึกในสเปรดชีตได้รวดเร็วขึ้น เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทีมการตลาดและการขาย และผู้ให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MonkeyLearn
- รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลได้เร็วขึ้นด้วยการวิเคราะห์อัตโนมัติ
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการด้วย Google Sheets หรือเครื่องมือ BI ของคุณเอง
- รวมและกรองข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล รวมถึงวันที่และฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยโมเดลสำเร็จรูป เช่น การสกัดคำสำคัญหรือการวิเคราะห์ความรู้สึก
ข้อจำกัดของ MonkeyLearn
- การสนับสนุนการผสานกับ Google Sheets อย่างจำกัด
- ข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ MonkeyLearn
- พื้นฐาน: ฟรี
- MonkeyLearn API: $299 ต่อเดือน พร้อม 10,000 คำค้นหาต่อเดือน
- MonkeyLearn Studio: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ MonkeyLearn
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. FormulasHQ – เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อความและการตรวจจับความรู้สึก
FormulasHQ เป็นเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับ Google Sheets และ Excel การใช้งานอื่นๆ ของมันรวมถึงการสร้างสูตรที่กำหนดเองตามข้อมูลภาษาธรรมชาติ การเขียนโค้ด Apps Script หรือ VBA และการสร้างรูปแบบ regex สำหรับการจัดการข้อความ
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสูตรที่ซับซ้อนหรือทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติใน Google Sheets ได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม
คุณสมบัติเด่นของ FormulasHQ
- ทำให้รูปแบบข้อความที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ Regular Expression ช่วยให้การจับคู่รูปแบบและการสกัดข้อมูลมีความแม่นยำสูง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงและการมีประสิทธิภาพในภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาอังกฤษ, ภาษาฮินดี, ภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส, และภาษาตุรกี
- รับความช่วยเหลือทันทีในการสร้างไอเดียด้วยคำสั่ง ChatGPT ที่ติดตั้งไว้
- อัตโนมัติการทำงานและเพิ่มศักยภาพของ Google Sheets ด้วยการผสาน VBA
ข้อจำกัดของ FormulasHQ
- ประสิทธิภาพของสูตรและสคริปต์โค้ดที่สร้างโดย AI ขึ้นอยู่กับการอธิบายผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างมาก
- คุณสมบัติขั้นสูงบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ VBA หรือ Apps Script อาจไม่รองรับอย่างสมบูรณ์กับทุกเวอร์ชันของ Google Sheets
ราคาของ FormulasHQ
- พื้นฐาน: ฟรี
- โปรรายปี: $4. 33 ต่อเดือน
- สูตร Pro: $5. 99 ต่อเดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ FormulasHQ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. ค่าสัมประสิทธิ์ – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสูตร
Coefficient เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าและวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติเข้าสู่ Google Sheets ได้อย่างรวดเร็ว สร้างภาพข้อมูลเชิงลึกและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วยเทมเพลตแดชบอร์ด Google Sheetsที่สร้างไว้ล่วงหน้า
เครื่องมือ AI ที่มีอินเทอร์เฟซสเปรดชีตแบบไดนามิกสำหรับ Google Sheets ขณะนี้พร้อมใช้งานสำหรับ Salesforce, HubSpot, Snowflake, MySQL และ PostgreSQL ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่จัดการกับปริมาณข้อมูลมหาศาล
สัมประสิทธิ์คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เปิดตัวเทมเพลต Google Sheets ที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ทันที
- ทำให้การรีเฟรชสเปรดชีตและกระบวนการข้อมูลเป็นอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนรายงานสดและแดชบอร์ด
- เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหรือระบบธุรกิจใด ๆ กับ Google Sheets และดึงข้อมูลได้ในคลิกเดียว
- ส่งออกข้อมูลจำนวนมากจาก Google Sheets ไปยังระบบต้นทางของคุณด้วยความสามารถในการซิงค์แบบสองทาง
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่าน Slack และอีเมลเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงในค่าเซลล์หรือเงื่อนไข
ข้อจำกัดของสัมประสิทธิ์
- ขึ้นอยู่กับคำแนะนำในข้อความ
- พึ่งพาข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างมาก
- ต้องการความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน GPTX()
การกำหนดราคาตามสัมประสิทธิ์
- พื้นฐาน: ฟรี
- เริ่มต้น: 59 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: 119 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของสัมประสิทธิ์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Excel Formula Bot – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสคริปต์และ Regex
Excel Formula Bot เป็นเครื่องมือ AI สำหรับ Google Sheets และ Excel ที่รองรับงานต่างๆ ที่เกินกว่าสูตรสเปรดชีตทั่วไป เช่น สคริปต์ งานพื้นฐาน regex การสร้างสเปรดชีต และ SQL
ผู้เข้ามาใหม่ในตลาด, แชทบอท AI ตัวนี้คือผู้เปลี่ยนเกมสำหรับผู้ใช้ Google Sheet. ในฐานะแท็บผู้ช่วย GPT, Excel Formula Bot ทำให้การสร้างสูตรที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการแปลงคำแนะนำภาษาอังกฤษธรรมดาเป็นสูตร.
คุณสมบัติเด่นของ Excel Formula Bot
- สร้างคำสั่ง SQL จากตารางฐานข้อมูลของผู้ใช้และคำแนะนำในรูปแบบข้อความ
- สร้างโค้ด VBA และ Apps Script เพื่อทำงานอัตโนมัติใน Google Sheets
- สร้างสเปรดชีตสำหรับทุกสถานการณ์ เช่น ตัวติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย
- ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลใน Google Sheets สร้างตารางหรือแผนภูมิ ให้คำตอบสำหรับคำถาม และดำเนินการเฉพาะในสเปรดชีต เช่น การปรับใช้รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับงานที่กำหนด
ข้อจำกัดของ Excel Formula Bot
- อาจไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ซ้ำกันและซับซ้อนที่ต้องการสูตรที่สร้างสรรค์หรือไม่เป็นไปตามแบบแผน
- อาจไม่สามารถสร้างสูตรที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปัญหาเฉพาะ
ราคาของ Excel Formula Bot
- แผนฟรี: $0 ต่อเดือน
- แผนโปร: 9 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Excel Formula Bot
- G2: 4. 5/5 (89 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Simple ML for Sheets – เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Machine Learning
Simple ML for Sheets เป็นส่วนเสริมสำหรับ Google Sheets ที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขงานแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ที่พบบ่อยที่สุดได้ เช่น การวิเคราะห์การถดถอย การพยากรณ์ค่าในอนาคต และการตรวจจับความผิดปกติในชุดข้อมูลใด ๆ ในสเปรดชีต
ส่วนที่ดีที่สุดคือใครก็ตามที่คุ้นเคยกับ Google Sheets ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ หรือแม้แต่นักเรียน ก็สามารถสร้างการคาดการณ์ที่มีคุณค่าได้โดยอัตโนมัติด้วย Simple ML for Sheets
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simple ML สำหรับ Sheets
- เรียกใช้บนเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อให้ข้อมูลของคุณอยู่ในที่ที่คุณกำลังทำงาน—ปลอดภัยใน Google Sheets ของคุณ
- ใช้ ML กับข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- อัปเดตสเปรดชีตใน Google Drive ของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณแชร์กับทีมของคุณได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Simple ML สำหรับ Sheets
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ Simple ML สำหรับ Sheets
- เครื่องมือ Google Sheets ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวด้วย ML แบบง่ายสำหรับ Sheets
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. PromptLoop – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลด้วย AI ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพ
PromptLoop ช่วยสร้างโมเดลสเปรดชีตสำหรับการแปลง, การสกัด, หรือการสรุปข้อความด้วยเครื่องมือ AI มันทำงานเหมือนฟังก์ชัน SUM หรือ VLOOKUP ในการสร้างข้อความและคำตอบในรูปแบบที่กำหนด
นอกจากนี้ คุณสามารถเริ่มสร้างบนข้อมูลของพวกเขาได้หลากหลายวิธี รวมถึงการสร้างคำค้นหา การวิเคราะห์รายการขาย การจัดทำรายการสินค้าออนไลน์และการติดต่อทางอีเมลด้วยสูตรGPT
คุณสมบัติเด่นของ PromptLoop
- แปลง, คัดแยก, หรือสรุปข้อมูลข้อความในตารางคำนวณ
- สร้างและฝึกฝนโมเดล AI ที่ปรับแต่งเองด้วยข้อมูลของคุณ
- สร้างกระบวนการทำงานและโซลูชันที่กำหนดเองได้ ด้วยความสามารถในการสร้างข้อความ สรุปเนื้อหา และค้นหาข้อมูลบนเว็บ
- ดึงข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ที่กำหนดเองลงในชุดข้อมูลได้ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานร่วมกับ Google Sheets
- ผสานรวมโมเดล PromptLoop ที่มีอยู่กับการสร้างข้อความ การสรุป และจุดสิ้นสุดที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบัน
ข้อจำกัดของ PromptLoop
- มีแนวโน้มที่จะล่าช้าหรือค้าง
- อาจไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับชุดข้อมูลที่ซับซ้อนหรือไม่เป็นระเบียบ
ราคาของ PromptLoop
- ฟรี: $0 ต่อเดือน
- บุคคล: 90 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ PromptLoop
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณบนสเปรดชีตด้วย AI
AI ที่เหมาะสมใน Google Sheets อยู่ตรงจุดตัดระหว่างสิ่งที่คุณต้องการให้มันทำ ระดับที่คุณอยากให้มันพัฒนาไปได้ และเวลาและเงินที่คุณยินดีจะลงทุนกับมัน
มีเครื่องมือ AI มากมายให้เลือกใช้ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีและดูว่าเครื่องมือเหล่านั้นเหมาะสมกับโปรเจกต์ Google Sheets ของคุณหรือไม่—รับรองว่าคุณจะต้องพบสิ่งที่ลงตัวอย่างแน่นอน
ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลผ่านคุณสมบัติของสเปรดชีตที่ทันสมัยและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับGoogle Sheets เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน