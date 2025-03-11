10 แม่แบบฐานข้อมูลฟรีใน Word, ClickUp และ Access

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรับผิดชอบในการติดตามบันทึกการประชุมของบริษัท หรือกำลังบริหารบล็อกส่วนตัวที่เผยแพร่บทความประเภทลิสต์และรีวิวเป็นประจำ คุณย่อมทราบดีว่าคุณต้องสร้างเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันในโครงสร้างเดิมอยู่บ่อยครั้งเพียงใด
ในแต่ละสัปดาห์ คุณจะพบว่าตัวเองกำลังร่างเอกสารเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารปฐมนิเทศพนักงานใหม่หรือคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานสำหรับงานทั่วไป แม้จะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ต้องใช้เวลาในการจัดทำแต่ละฉบับ ซึ่งทำให้คุณต้องเสียเวลาไปจากงานอื่นที่ต้องการความใส่ใจจากคุณ
แทนที่จะเสียเวลาเขียนข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ ให้ใช้แม่แบบฐานข้อมูลเพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ เลือกแม่แบบและปรับแต่งให้เหมาะกับฐานข้อมูลของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างบันทึกพนักงานใหม่สำหรับพนักงานที่เพิ่งเข้าทำงาน หรือจัดทำฐานความรู้ใหม่สำหรับโครงการ
ที่นี่ เราจะอธิบายว่าเทมเพลตฐานข้อมูลคืออะไร และคุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจหรือส่วนตัวของคุณได้อย่างไร เราจะพูดถึงสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตฐานข้อมูล และแบ่งปันตัวอย่างที่เราชื่นชอบ 10 ตัวอย่างที่คุณสามารถลองใช้ได้วันนี้ ✨
⏰ สรุป 60 วินาที
ประหยัดเวลาในการทำงาน เช่น การบันทึกการประชุมและบันทึกข้อมูลพนักงาน ด้วย เทมเพลตฐานข้อมูล—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- เทมเพลตฐานข้อมูล ClickUp: เทมเพลตอเนกประสงค์สำหรับจัดระเบียบและจัดการข้อมูลประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เทมเพลตฐานข้อมูลบล็อก ClickUp: ติดตามโพสต์บล็อก ฉบับร่าง และกำหนดการเผยแพร่ในที่เดียว
- เทมเพลตฐานข้อมูลหน้า Landing Page ของ ClickUp: จัดการการออกแบบหน้า Landing Page, เนื้อหา, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างราบรื่น
- เทมเพลตบันทึกธุรกิจ ClickUp Book of Record: บันทึกข้อมูลธุรกรรมและการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างครบถ้วน
- เทมเพลตบันทึกข้อมูลพนักงาน ClickUp: จัดเก็บและจัดการข้อมูลพนักงาน ตั้งแต่รายละเอียดการติดต่อไปจนถึงบทบาทงาน
- เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงาน ClickUp: สร้างไดเรกทอรีที่เข้าถึงได้ของพนักงานทุกคนเพื่อการสื่อสารที่ง่ายดาย
- เทมเพลตไดเรกทอรีรูปภาพ ClickUp: สร้างภาพทีมของคุณด้วยรูปภาพพร้อมรายละเอียดพนักงานที่จำเป็น
- เทมเพลตไดเรกทอรีสมาชิกพร้อมรูปภาพ ClickUp: จัดการรายละเอียดสมาชิกพร้อมรูปภาพสำหรับองค์กรหรือชมรม
- เทมเพลตฐานความรู้ HR ของ ClickUp: รวมนโยบาย ขั้นตอน และทรัพยากรด้าน HR ไว้ที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- แม่แบบฐานข้อมูลการกำหนดตารางเวลาปฏิทิน Microsoft Access: กำหนดและติดตามการนัดหมายและกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ Microsoft Access
อะไรคือแบบแผนฐานข้อมูล?
ภายในฐานข้อมูล คุณจะพบเนื้อหาที่ถูกสร้างและทำซ้ำอยู่บ่อยครั้ง ตัวอย่างของสิ่งนี้ได้แก่ บันทึกการประชุม ขั้นตอนของโครงการ บันทึกข้อมูลพนักงาน และโครงร่างการออกแบบ แม่แบบฐานข้อมูลคือเครื่องมือที่ช่วยทำซ้ำหน้าและโครงสร้างที่ใช้บ่อยในพื้นที่ทำงาน
เทมเพลตเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบอัตโนมัติ แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเขียนโครงสร้างเดิมซ้ำและคัดลอกเนื้อหาเดิม ให้ใช้เทมเพลตเพื่อทำงานแทนคุณ
เทมเพลตฐานข้อมูลมีกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันหลายร้อยกรณี ในการจัดการโครงการ คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนของบริษัทและแนวทางโครงการได้ในไม่กี่วินาที สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคล เทมเพลตฐานข้อมูลสามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสร้างบันทึกพนักงาน เอกสารการปฐมนิเทศ และนโยบายของบริษัทเพื่อแบ่งปันกับพนักงานใหม่
นักการตลาดสามารถใช้เทมเพลตฐานข้อมูลเพื่อจัดการงาน, ปรับปรุงกระบวนการสร้างบล็อกให้มีประสิทธิภาพ, หรือเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือในที่ทำงานระหว่างทีมเขียนและทีมแก้ไข. ✍️
ด้วยเทมเพลตฐานข้อมูล คุณเพียงแค่คลิกไม่กี่ครั้งก็สามารถสร้างโครงสร้างหรือรูปแบบพื้นฐานสำหรับเนื้อหาที่ใช้เป็นประจำได้ เมื่อคุณมีโครงสร้างและรูปแบบใหม่แล้ว คุณสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ จากนั้นแชร์เอกสารหรือสเปรดชีตใหม่กับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตฐานข้อมูลดี?
พร้อมที่จะเริ่มประหยัดเวลาและพลังงานในการทำซ้ำข้อมูลสำคัญแล้วหรือยัง? การเลือกเทมเพลตฐานข้อมูลเป็นก้าวแรก แต่คุณไม่ต้องการเทมเพลตเก่าๆ ทั่วไป คุณต้องการเทมเพลตที่เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือตอบสนองความต้องการส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจง 🛠️
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลตฐานข้อมูลที่ดี:
- โครงสร้างองค์กร: แม่แบบฐานข้อมูลควรมีเครื่องมือในการกำหนดขอบเขตและจัดระเบียบเนื้อหาหรือรายการความรู้ต่าง ๆ เช่น หัวข้อ เมนูแบบเลื่อนลง และส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการคัดลอกข้อมูลในฐานข้อมูลและทำให้อ่านเข้าใจได้ง่าย
- การควบคุมสิทธิ์: คุณอาจไม่ต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณกับทุกคน นั่นคือจุดที่สิทธิ์การเข้าถึงแม่แบบฐานข้อมูลเข้ามามีบทบาท มองหาเครื่องมือที่มีการอนุญาตให้แชร์และดูไฟล์ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถแชร์แม่แบบฐานข้อมูลกับแผนกเฉพาะหรือบุคคลเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
- การผสานรวมพื้นที่ทำงาน: เทมเพลตฟรีบางแบบสามารถใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ทำงานเดียวเท่านั้น ในขณะที่บางแบบสามารถผสานรวมกับพื้นที่และแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันได้ หากคุณต้องการเทมเพลตที่สามารถใช้ได้กับหลายแผนก ควรเลือกแบบที่มีการผสานรวมในพื้นที่ทำงานหลายแห่ง
10 แม่แบบฐานข้อมูลฟรี
สร้างและทำซ้ำเนื้อหาที่มีค่าที่สุดของคุณในฐานข้อมูลภายในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลต ด้วยการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ คุณสามารถมุ่งเน้นพลังงานไปที่สิ่งอื่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาวิธีในการทำให้ชีวิตส่วนตัวของคุณง่ายขึ้น หรือเครื่องมือที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็มีเทมเพลตฐานข้อมูลที่เหมาะกับคุณเสมอ นี่คือ 10 เทมเพลตฐานข้อมูลที่ดีที่สุดที่คุณควรลองใช้ในวันนี้ 👀
1. แม่แบบฐานข้อมูล ClickUp
เทมเพลตฐานข้อมูล ClickUpเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบและจัดการข้อมูล ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับปรุงการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ หรือจัดการการจัดสรรทรัพยากร เทมเพลตฐานข้อมูลทั่วไปนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
ฟังก์ชันทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายภายในมุมมองตารางของ ClickUp ซึ่งนำเสนออินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ลดความยุ่งยากในการจัดการฐานข้อมูลด้วยโซลูชันที่ปรับแต่งได้นี้ ซึ่งให้การปรับแต่งที่ราบรื่น การจัดเรียงงานที่ง่ายดาย และการอัปเดตอัตโนมัติ ใช้เทมเพลตฐานข้อมูล ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการจัดระเบียบ
2. แม่แบบฐานข้อมูลบล็อก ClickUp
สร้างฐานข้อมูลเนื้อหาและติดตามทุกสิ่งที่คุณได้เผยแพร่ไปแล้วและสิ่งที่กำลังจะตามมา ด้วยเทมเพลตฐานข้อมูลบล็อกของ ClickUp. เทมเพลตนี้เก็บทุกงานเนื้อหาของคุณไว้ในที่เดียว. ใช้เป็นเทมเพลตติดตามเพื่อตรวจสอบตัวชี้วัดและดูว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการเผยแพร่.
ปรับแต่งเทมเพลตโดยเพิ่มหมวดหมู่สำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ และแท็กความสำคัญสำหรับเนื้อหาที่ต้องการความสนใจทันที เข้าสู่มุมมอง Database Hub เพื่อดูภาพรวมทีละขั้นตอนของเนื้อหาบล็อกทั้งหมด หรือเจาะลึกเพิ่มเติมโดยใช้มุมมอง Database List และ Board เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละงานที่กำลังดำเนินการอยู่ 📚
3. แม่แบบฐานข้อมูลหน้าแลนดิ้ง ClickUp
ต้องการวิธีในการปรับปรุงและติดตามการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจให้ง่ายขึ้นหรือไม่? ใช้เทมเพลตฐานข้อมูลหน้าแลนดิ้งเพจของ ClickUpเพื่อทำงานให้สำเร็จ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถดูได้ว่าหน้าแลนดิ้งเพจใดกำลังดำเนินการอยู่ หน้าใดที่ต้องปรับปรุง และหน้าใดที่คุณยังต้องสร้างอยู่ ซึ่งทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงานง่ายกว่าที่เคย
ในแต่ละงาน คุณสามารถสร้างคำอธิบายและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้งานง่ายขึ้นสำหรับสมาชิกในทีม ฝังบทช่วยสอนสำหรับขั้นตอนทั่วไปที่คุณต้องการใช้เมื่อสร้างหรืออัปเดตหน้าแลนดิ้งเพจ เชื่อมโยงไปยังฐานความรู้เพื่อแสดงรายการพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำหนดค่าหน้าแลนดิ้งเพจใหม่ เพิ่มการติดตามข้อบกพร่องหรือการติดตามสินทรัพย์เพื่อทำเครื่องหมายปัญหาเมื่อเกิดขึ้นหรือระบุรายการสำคัญที่ควรรวมไว้
4. เทมเพลตธุรกิจบันทึกข้อมูล ClickUp Book of Record
สมุดบันทึกข้อมูลเป็นเอกสารสำคัญที่ธุรกิจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ ด้วยเทมเพลต Book of Record จาก ClickUp คุณสามารถจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยบัญชีแยกประเภทขาย, สมุดเงินสดขาย, บัญชีแยกประเภทซื้อ, สมุดเงินสดซื้อและค่าใช้จ่าย, และสรุปสมุดเงินสด แต่ละหน้าจะมีตารางให้คุณกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถกลับไปทำงานที่สำคัญกว่าได้ 👩💻
5. แม่แบบบันทึกข้อมูลพนักงาน ClickUp
เทมเพลตฐานข้อมูลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการทรัพยากร รวมถึงช่วยในการจ้างและฝึกอบรมพนักงานใหม่ ตรวจสอบขั้นตอนการจ่ายเงินเดือน และติดตามความก้าวหน้าของพนักงาน
สร้างฐานข้อมูลใหม่สำหรับข้อมูลพนักงานโดยใช้แม่แบบบันทึกข้อมูลพนักงานจาก ClickUp แม่แบบนี้ประกอบด้วยเจ็ดหน้าเพื่อกรอกไฟล์ประวัติพนักงานอย่างรวดเร็วและเพิ่มพนักงานใหม่ ใช้หน้าสัญญาจ้างงานและคำอธิบายหน้าที่หน้าเพื่อประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารการจ้างงาน
ใช้เทมเพลตเพื่อติดตามความสำเร็จของพนักงานด้วยหน้าติดตามความก้าวหน้า 30 วัน, 60 วัน, และ 90 วัน หน้าบันทึกข้อมูลพนักงานหลักให้ภาพรวมของงานโดยรวมของพนักงานในบริษัท และเป็นจุดที่ดีสำหรับการรวมข้อมูลติดต่อพื้นฐาน, ตำแหน่งงาน, และวันที่จ้างงาน
6. แม่แบบไดเรกทอรีพนักงาน ClickUp
หากคุณบริหารองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ การมีฐานข้อมูลรายชื่อติดต่อของพนักงานจะเป็นประโยชน์ ช่วยให้สมาชิกจากทีมและแผนกต่างๆ รู้จักบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนและทราบว่าใครรับผิดชอบงานใด สร้างฐานข้อมูลพนักงานได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUp
ด้วยรูปแบบการดูข้อมูลเจ็ดแบบในเทมเพลตการจัดการผู้ติดต่อนี้คุณสามารถกรองและดูสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทได้อย่างง่ายดายในทุกช่วงเวลา ใช้มุมมองสถานะการทำงานและมุมมองที่กำลังทำงานอยู่เพื่อดูว่าพนักงานคนใดกำลังทำงานและมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ สลับไปยังมุมมองแผนกเพื่อเจาะจงทีมเฉพาะหรือดูปฏิทินการลาเพื่อทราบว่าใครกำลังลาพักร้อนหรือลาหยุด
ยี่สิบเอ็ดช่องข้อมูลที่กำหนดเองช่วยให้การสร้างไดเรกทอรีพนักงานนี้มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริง เพิ่มช่องเขตเวลา, บัตรเวลา, สถานที่, และชุดทักษะ หรือสนุกไปกับช่องวันเกิด, วันครบรอบการทำงาน, และโบนัสที่ทำให้การเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญเป็นเรื่องง่าย 🥳
7. แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพ ClickUp
ชอบภาพสวยใช่ไหม?เทมเพลตไดเรกทอรีรูปภาพของ ClickUpยกระดับฐานข้อมูลพนักงานแบบคลาสสิกไปอีกขั้น มาพร้อมกับบัตรภาพของพนักงานแต่ละคนและข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงรายละเอียดการติดต่อและตำแหน่งงาน เพิ่มงานในกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่เพื่อสร้างเทมเพลตใหม่สำหรับพนักงานแต่ละคนเมื่อพวกเขาได้รับการว่าจ้างด้วยเครื่องมือที่สะดวกนี้
เทมเพลตไดเรกทอรีสมาชิก ClickUp พร้อมรูปภาพ
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่ออกแบบเฉพาะอาจมีราคาสูง แต่คุณสามารถได้รับประโยชน์บางประการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากด้วยซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีเช่นClickUp Membership Directory with Photos Template ฐานข้อมูลนี้ช่วยให้คุณติดตามโปรแกรมสมาชิก ดูความสัมพันธ์กับลูกค้า และตรวจสอบการลงทะเบียนได้อย่างง่ายดาย
ใช้ประเภทมุมมองทั้งห้าแบบเพื่อกรองฐานข้อมูลการเข้าถึงตามประเภทสมาชิกหรือเพื่อดูภาพรวมของสมาชิกทั้งหมด ด้วยมุมมองแบบฟอร์มสมาชิก คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่และรับการลงทะเบียนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม 💪
9. แม่แบบฐานความรู้ HR ของ ClickUp
ฐานความรู้ของพนักงานเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ประโยชน์ได้ ฐานข้อมูลเหล่านี้รวบรวมข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งหมด ขั้นตอนการทำงาน และนโยบายต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันจะทราบแหล่งข้อมูลพื้นฐานของบริษัท ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการตอบคำถามที่พบบ่อย
สร้างฐานข้อมูลบริษัทที่มีประโยชน์ด้วยเทมเพลตฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ฐานข้อมูลการเข้าถึงนี้มีหมวดหมู่สำหรับนโยบายการลา สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และขั้นตอนอื่นๆ เช่น วิธีการเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญและข้อเสนอพิเศษด้านทรัพยากรบุคคล
ยังมีส่วนสำหรับทีม HR ที่คุณสามารถเพิ่มรูปถ่ายใบหน้า ข้อมูลติดต่อ และตำแหน่งงานไว้ในกรณีที่มีพนักงานต้องการติดต่อ
ที่ดีที่สุดคือ มีส่วนคำถามที่พบบ่อยในเทมเพลตที่คุณสามารถตอบคำถามที่มักถูกถามได้ ใช้พื้นที่นี้สำหรับคำถามเช่น หากวันหยุดลาป่วยแบบได้รับค่าจ้างหมดแล้วจะทำอย่างไร, วิธีการรายงานการร้องเรียน, และอื่น ๆ
10. แม่แบบฐานข้อมูลตารางเวลาปฏิทิน Microsoft Access โดย Access Templates
เทมเพลตฐานข้อมูลMicrosoft Accessนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดตารางและการควบคุมปฏิทินง่ายขึ้น ระบบการจัดการนี้เป็นฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป สลับไปยังมุมมองต่างๆ ในเทมเพลต MS Access เพื่อดูตารางตามพารามิเตอร์รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน
กรองตามสมาชิกทีมเพื่อดูตารางงานของพนักงานเฉพาะราย หรือเลือกดูภาพรวมของบริษัทเพื่อดูปริมาณงานที่แตกต่างกันของแต่ละแผนก ใช้โค้ด VBA หรือแมโคร เช่น ฟังก์ชัน Access SQL server รวมถึงตารางและฟอร์ม เพื่อสร้างนัดหมายในปฏิทินและดูรายงาน
ใช้ฟังก์ชันค้นหาเพื่อปรับแต่งมุมมองของคุณในเทมเพลตฐานข้อมูล MS Access เพิ่มได้สูงสุดเจ็ดบุคคลเพื่อดูข้อมูลของวันใดวันหนึ่งโดยเฉพาะ กำหนดสีให้กับแต่ละบุคคลเพื่อให้คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครกำลังยุ่งและเวลาใด
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตฐานข้อมูล
เทมเพลตฐานข้อมูลสามารถทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือการตลาด หรือดำเนินธุรกิจด้วยตัวเอง ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่ไดเรกทอรีบริษัทและฐานความรู้ ไปจนถึงฐานข้อมูลบล็อกและบันทึกธุรกิจ
เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาที่คุณใช้บ่อยได้ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถมุ่งเน้นพลังงานของคุณไปที่งานที่สำคัญกว่าได้ แบบเทมเพลตฐานข้อมูลไม่ได้มีไว้สำหรับธุรกิจเท่านั้น
มีวิธีมากมายที่คุณสามารถใช้เทมเพลตฐานข้อมูลในชีวิตส่วนตัวของคุณได้ ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างรายการทรัพย์สินในบ้านสำหรับวัตถุประสงค์ด้านประกันภัย หรือหากคุณกำลังปล่อยเช่าบ้านของคุณเป็นบ้านพักตากอากาศ
หรือใช้เพื่อติดตามรายงานค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงบ้านหรือการบำรุงรักษายานพาหนะเป็นประจำ เทมเพลตฐานข้อมูลปฏิทินเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการตารางเวลาของครอบครัวคุณ—ตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลและการซ้อมวงดนตรีไปจนถึงเวลาว่างของคู่สมรสหรือพี่เลี้ยงเด็กของคุณ 🏡
มีเทมเพลตฐานข้อมูลสำหรับทุกกรณีการใช้งานลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อดูว่าเทมเพลตเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ชีวิตการทำงานของคุณสนุกยิ่งขึ้นได้อย่างไร เรียกดูแกลเลอรีเทมเพลตของเราเพื่อค้นหาเทมเพลตฐานข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารประกอบพื้นที่ทำงานสำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ