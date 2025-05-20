บล็อก ClickUp
Google Workspace

วิธีสร้างไทม์ไลน์ใน Google Docs (พร้อมเทมเพลต)

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
20 พฤษภาคม 2568

การสร้างไทม์ไลน์สำหรับโครงการของคุณสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากในแง่ของการจัดระเบียบและการสื่อสาร

ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผน แต่ยังช่วยให้การมองเห็นภาพรวมของโครงการง่ายขึ้นมากอีกด้วย ซึ่งเอื้อต่อการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมได้ดีขึ้น เพราะทุกคนจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบงานใดบ้างและต้องเสร็จเมื่อไร 🙋‍♀️ ✔️

นอกจากนี้ ด้วยการมีตัวแทนภาพที่ชัดเจนของโครงการ คุณและทีมของคุณสามารถป้องกันการทับซ้อนหรือการพลาดกำหนดเวลา และคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่

ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นขั้นตอนการสร้างไทม์ไลน์ใน Google Docs พร้อมคำแนะนำและเครื่องมืออื่น ๆสำหรับการสร้างไทม์ไลน์โครงการ 🙌

ดูวิธีที่จะทำให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผนด้วยไทม์ไลน์!

สรุป 60 วินาที

  • ประโยชน์ของการมีไทม์ไลน์ ได้แก่ การจัดระเบียบที่ดีขึ้น การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม
  • ในการสร้างไทม์ไลน์ใน Google Docs ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวนอนและใช้เครื่องมือวาดเพื่อร่างโครงร่างไทม์ไลน์ของคุณ
  • คุณสามารถเพิ่มรูปภาพเพื่อทำให้ไทม์ไลน์ของคุณน่าสนใจและดึงดูดสายตาได้มากขึ้น
  • เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คุณสามารถบันทึกและแก้ไขไทม์ไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา
  • การใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสามารถช่วยประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการสร้างไทม์ไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ข้อจำกัดของ Google Docs ได้แก่ การขาดคุณสมบัติการจัดการงานและการเข้าถึงแบบออฟไลน์
  • ClickUpเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่ง ให้บริการการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม พร้อมไทม์ไลน์และแผนภูมิแกนต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีสร้างไทม์ไลน์ใน Google Docs

เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน ไทม์ไลน์ของคุณจำเป็นต้องอยู่ในแอปที่ทุกคนสามารถดูได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ

⭐ แม่แบบแนะนำ

กำลังพยายามสร้างไทม์ไลน์ใน Google Docs อยู่หรือเปล่า? มันใช้เวลานาน และพูดตามตรง... มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้เลย ใช้เทมเพลต Gantt Timelineฟรีใน ClickUp—ชัดเจน ยืดหยุ่น และพร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที

เทมเพลตเส้นทางการทำงานที่สำคัญของไทม์ไลน์โครงการ ClickUp Gantt
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตไทม์ไลน์แกนต์ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์สำหรับโครงการใดก็ได้

เหมือน Google Docs!

นี่คือขั้นตอนการสร้างไทม์ไลน์ใน Google Docs:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเอกสาร Google

Google Drive ของคุณมี Google Sheet, Doc และ Slide ทุกอันที่คุณสร้างขึ้น

ไปที่หน้าแรกของ Google Docs และคลิกที่ 👉 ไปที่ Google Docs

Google Docs

คุณจะถูกลิงก์ไปยังหน้าใหม่ซึ่งแสดงแกลเลอรีของเทมเพลต

👉 คลิกที่ ว่าง เพื่อเริ่มสร้างไทม์ไลน์

แกลเลอรีเทมเพลต Google Docs

จะไม่มีชื่อเรื่อง คุณสามารถตั้งชื่อเอกสารได้ตามต้องการ

สำหรับตอนนี้ ขอตั้งชื่อว่า โครงการไทม์ไลน์ นะคะ 😊

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดทิศทางของหน้า

คุณต้องการพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการสร้างไทม์ไลน์

และเนื่องจาก Google Docs ถูกตั้งค่าเป็นแนวตั้งโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวนอนได้

เพื่อทำเช่นนั้น 👉 คลิกที่เมนู ไฟล์ ทางด้านซ้ายบนของเอกสาร Google ของคุณ จากนั้นเลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

คุณเห็นตัวเลือก การจัดรูปแบบเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ หรือไม่?

👉 เลือกมันแล้วคลิก ตกลง

การตั้งค่าหน้ากระดาษใน Google Docs

เอกสารของคุณจะอยู่ในแนวนอนแล้ว 🙌

ขั้นตอนที่ 3: เปิดเครื่องมือวาด

เราจะสร้างไทม์ไลน์ของคุณโดยใช้เครื่องมือวาดภาพของ Google Docs

เป็นเครื่องมือในตัวที่ช่วยให้คุณวาดเส้น สร้างข้อความ สร้างรูปร่าง และเพิ่มสีสันให้กับเอกสารสีขาวที่ดูน่าเบื่อ

เพื่อเข้าถึงเครื่องมือวาดภาพ 👉 คลิกที่เมนู แทรก ทางด้านซ้ายบนของเอกสารของคุณ > วาด > + ใหม่.

คุณจะเห็นผืนผ้าใบเปล่าวางอยู่บนเอกสารของคุณ

เครื่องมือวาดภาพของ Google Docs

📌 หมายเหตุด่วน: แทนที่จะวาดโดยตรงใน Google Doc คุณสามารถใช้ Google Drawing เพื่อสร้างไทม์ไลน์ได้เช่นกัน บันทึกไว้ใน Google Drive แล้วจึงแทรกเข้าไปใน Google Doc ของคุณเมื่อพร้อม

ขั้นตอนที่ 4: สร้างไทม์ไลน์

ตอนนี้ที่ผืนผ้าใบของคุณพร้อมแล้ว มาปลุกศิลปินในตัวคุณและสร้างไทม์ไลน์กันเถอะ 👩‍🎨

👉 จากแถบเครื่องมือของผืนผ้าใบวาดภาพ ให้คลิกปุ่มแบบเลื่อนลงที่อยู่ข้างเครื่องมือ เส้น จากนั้นเลือกตัวเลือก ลูกศร จากเมนูแบบเลื่อนลง

Google Docs กำลังสร้างไทม์ไลน์

👉 ตอนนี้ ให้คลิกและลากเส้นในแนวนอนเพื่อสร้างไทม์ไลน์ของคุณ โดยเริ่มจากปลายด้านหนึ่งของผืนผ้าใบ เส้นจะตรงเสมอหากคุณลากตามตารางสีขาวและสีเทา

Google Docs วาดภาพ

ปลายทั้งสองด้านของเส้นแนวนอนของคุณควรมีลูกศร

👉 เพื่อทำเช่นนี้ ให้คลิกที่ จุดเริ่มต้นของเส้น บนแถบเครื่องมือ

👉 จากนั้นเลือกประเภทลูกศรจากรายการแบบเลื่อนลง

คุณยังสามารถเปลี่ยนความหนาของเส้นได้โดยการเลือกน้ำหนักพิกเซลที่ใหญ่ขึ้นจากตัวเลือก น้ำหนักเส้น

น้ำหนักเส้นใน Google Docs

ทำตามขั้นตอนที่คล้ายกันเพื่อสร้างแผนผังใน Google Docs.

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มเหตุการณ์หรือภารกิจในไทม์ไลน์

ตอนนี้เราพร้อมที่จะเพิ่มงานหรือเหตุการณ์บางอย่างลงในไทม์ไลน์การจัดการโครงการแล้ว

ในการทำเช่นนั้น คุณจะต้องใช้กล่องข้อความ

เห็นกล่องที่มี T หรือเปล่า? 👀

👉 เลือกมันแล้วคลิกที่บริเวณด้านบนหรือด้านล่างของเส้นแนวนอน

เสร็จหรือยัง?

ตอนนี้ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มงาน, กิจกรรม, และกราฟิกหรือองค์ประกอบอื่น ๆ บนไทม์ไลน์:

  • ลากมุมหรือด้านใดก็ได้ของกล่องข้อความเพื่อปรับขนาดและจัดตำแหน่งใหม่ตามต้องการ
  • วางไว้ตรงที่คุณต้องการ
  • พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการภายในกล่อง (เหตุการณ์, วันที่, งาน, เป็นต้น)

ที่นี่ เราจะกำหนดหมายเลขวัน

Google Docs กำลังเพิ่มข้อความ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอื่น ๆ คุณสามารถไฮไลต์กล่องข้อความและคลิกที่ จุดสามจุด บนแถบเครื่องมือ

คุณจะพบตัวเลือกทั้งหมดตั้งแต่ตัวหนา ตัวเอียง การจัดตำแหน่ง ลูกศร ฯลฯ

ตัวเลือกการจัดรูปแบบของ Google Docs

เพื่อประหยัดเวลา ให้คัดลอกและวางกล่องข้อความแรกเพื่อทำซ้ำรูปแบบและสไตล์

จากนั้นแก้ไขข้อความให้เหมาะสม

เมื่อคุณจัดรูปแบบและเพิ่มกล่องข้อความที่จำเป็นเสร็จแล้ว ไทม์ไลน์ของคุณอาจดูประมาณนี้:

ไทม์ไลน์ของ Google Docs

👉 ตอนนี้ ให้เชื่อมต่องานกิจกรรมกับหมายเลขวันที่ที่เกี่ยวข้องด้วยเส้นแนวตั้ง. เพื่อทำเช่นนั้น ให้เลือกเครื่องมือ เส้น เดียวกันที่คุณใช้ในขั้นตอนที่สี่.

👉 จากนั้นเลือก 'เส้น' จากเมนูดรอปดาวน์ และเริ่มเชื่อมต่อเหตุการณ์/งานกับลูกศรไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์ของ Google Docs

ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มรูปภาพ

📌 หมายเหตุด่วน: ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือกทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มรูปภาพลงในไทม์ไลน์การวางแผนกิจกรรมของคุณได้หากคุณต้องการเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มภาพที่สนุกสนานหรือสำคัญ

คุณสามารถแทรกภาพได้โดย:

  • การค้นหาผ่าน Google
  • การอัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • เลือกภาพจากอัลบั้มของคุณหรือ Google Drive
  • การวาง URL ของรูปภาพ
อัปโหลดรูปภาพไปยัง Google Docs

คุณจะพบตัวเลือกในเครื่องมือ ภาพ ในแถบเครื่องมือ

หลังจากแทรกภาพแล้ว ให้ปรับขนาดและจัดตำแหน่งตามต้องการ

ที่นี่เราได้เพิ่มภาพ Harley Quinn ที่เขียนว่า 'ฉันมีไอเดียที่ดีที่สุด' ไว้เหนือเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 👩‍🎤 ✨

เพิ่มรูปภาพในไทม์ไลน์ใน Google Docs

ลากและวางองค์ประกอบไทม์ไลน์ของคุณตามต้องการเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 7: บันทึกไทม์ไลน์

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้มองหาปุ่ม บันทึกและปิด สีฟ้าขนาดใหญ่เพื่อคลิก จากนั้นไทม์ไลน์จะถูกบันทึกไว้ในเอกสาร Google ของคุณ

ลืมเพิ่มอะไรหรือเปล่า?

เพียงแค่ดับเบิลคลิกที่ไทม์ไลน์ แล้วคุณจะกลับไปที่ผืนผ้าใบวาดภาพ

ทำการเปลี่ยนแปลงและคลิก บันทึกและปิด อีกครั้ง

และนั่นแหละ

คุณได้สร้างไทม์ไลน์ของคุณเองใน Google Docs แล้ว! 👏👏 👏

ตัวอย่างไทม์ไลน์โครงการใน Google Docs

เทมเพลตไทม์ไลน์ของ Google Docs

การทำงานด้วยตนเองอาจสนุกสักครั้งหรือสองครั้ง แต่การทำแบบนี้กับทุกโครงการฟังดูเหมือนแผนที่ไม่ดี

ตัวเลือกที่ฉลาดกว่าคือประหยัดเวลาโดยใช้เทมเพลต Google Docs ⚡️

1. แม่แบบเอกสาร Google สำหรับการตั้งเป้าหมาย โดย Template.net

เทมเพลตเอกสาร Google สำหรับการตั้งเป้าหมาย
ผ่านทาง Template.net

2. แม่แบบเอกสาร Google Timeline ย้อนหลัง

เทมเพลตไทม์ไลน์ย้อนหลังใน Google Docs
ผ่านทาง Template.net

ข้อจำกัดในการสร้างไทม์ไลน์ใน Google Docs

การสร้างไทม์ไลน์ใน Google Docs สามารถทำได้ แต่อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดในระยะยาว

นี่คือเหตุผล 👇

1. ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับไทม์ไลน์

มาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อน

คุณสามารถปรับแต่งเอกสาร Google ให้แสดงไทม์ไลน์พื้นฐานได้ แต่แอป Google นี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างและแชร์เอกสารเช่นเดียวกับMicrosoft Word

เราคงไม่ติดอะไรหาก Google Docs มีแม่แบบไทม์ไลน์ในตัวหรือหากการใช้เครื่องมือวาดภาพเป็นเรื่องง่าย

2. การทำงานแบบออฟไลน์ไม่สะดวก

Google Docs ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานบนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นข้อจำกัดเช่นกัน

ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต=ไม่มีไทม์ไลน์ 🙆‍♀️

Google ยังมีแอป Drive สำหรับ Chrome และโปรแกรม Drive บนเดสก์ท็อป ซึ่งให้การเข้าถึงไฟล์ Drive ทั้งหมดแบบออฟไลน์ รวมถึงไฟล์ใน Docs

ฟังดูดีนะ แต่มีบางสิ่งที่คุณควรทราบ 👀

ในการทำงานแบบออฟไลน์ คุณจำเป็นต้องวางแผน คุณต้องตั้งค่า Drive สำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์และเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเข้าถึงแบบออฟไลน์ล่วงหน้า

หากคุณไม่ทำ คุณจะไม่สามารถใช้เอกสารแบบออฟไลน์ได้ในกรณีเร่งด่วน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากไวไฟของคุณดับลงกะทันหัน คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้ 😅

3. ไม่มีความสามารถในการจัดการขั้นตอนการทำงาน

สมมติว่าคุณสร้างไทม์ไลน์โครงการใน Google Docs เพราะคุณต้องการท้าทายตัวเอง

แต่คุณสามารถสร้างงานได้ไหม? ไม่สามารถ

แล้วเรื่องการกำหนดตารางเวลาหรือมอบหมายงานให้พวกเขาล่ะ? ไม่ค่ะ/ครับ

เพราะเดาอะไรได้ไหม?

เรามีทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับGoogle Docsสำหรับคุณ!

นี่คือ ClickUp—หนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดซึ่งใช้โดยทั้งผู้ประกอบการเดี่ยวไปจนถึงทีมองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม

โบนัส:วิธีสร้างแผนผังความคิดใน Google Docs!

ซอฟต์แวร์ไทม์ไลน์ทางเลือกสำหรับ Google Docs

พบกับ ClickUpเครื่องมือสร้างไทม์ไลน์เพียงหนึ่งเดียวที่คุณต้องการ! เพื่อสร้างมุมมองไทม์ไลน์ของคุณเองใน ClickUp ให้ไปที่ Workspace ที่มีอยู่แล้วของคุณและเพิ่มมุมมองไทม์ไลน์ นั่นแหละ!

การเปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับทีมของคุณเพื่อตรวจสอบนั้นง่ายมาก แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น: ClickUp มอบ มากกว่าการจัดการงานและเครื่องมือการมองเห็นโครงการ ✨

หากคุณต้องการดูรายละเอียดที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการ ให้เปลี่ยนไปที่มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp มุมมองแผนภูมิแกนต์จะให้คุณเห็นภาพรวมของทุกพื้นที่ โครงการ และรายการต่างๆ สามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณ ติดตามการพึ่งพาของงาน และจัดลำดับความสำคัญของงานและโครงการ ทั้งหมดในที่เดียว

เป็นไปไม่ได้ที่ผู้จัดการโครงการจะอยู่ทุกที่ได้พร้อมกัน แต่ ClickUp ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยการรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

จากการจัดการลำดับความสำคัญไปจนถึงการวางแผนไทม์ไลน์และการดูความคืบหน้า ทำทุกอย่างได้ด้วยแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp
ลองใช้มุมมอง Gantt
จากการจัดการลำดับความสำคัญไปจนถึงการวางแผนไทม์ไลน์และการดูความคืบหน้า ทำทุกอย่างได้ด้วยแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp

โอ้ แล้วเราได้พูดถึงเทมเพลตหรือยัง?ยืมเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUpเพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของคุณในแดชบอร์ดที่สะดวกเพียงหนึ่งเดียวเทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUpทำให้การวางแผนโครงการและกิจกรรมของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว แต่ไม่ต้องกังวล—ถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ Ganttเทมเพลตไทม์ไลน์ Gantt ของ ClickUpก็พร้อมให้บริการคุณเช่นกัน

ดูหลายโครงการบนแผนภูมิแกนต์เดียวใน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ดูหลายโครงการบนแผนภูมิแกนต์เดียวใน ClickUp

ติดตามโครงการพร้อมไทม์ไลน์ใน ClickUp

การสร้างไทม์ไลน์โครงการใน Google Docs อาจดูเหมือนประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ความจริงแล้วอาจใช้เวลามากและจำกัดความสามารถ โชคดีที่มีทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอย่าง ClickUp อยู่ ในฐานะเครื่องมือสร้างไทม์ไลน์โครงการที่ทรงพลัง ClickUp ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทรัพยากร ผู้จดบันทึก และตัวติดตามเวลาได้อีกด้วย มากกว่าแค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp ยังมีฟีเจอร์มากมายให้ใช้ฟรี ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเริ่มต้นโครงการของคุณวันนี้

ที่ดีที่สุดคือมันฟรี—นั่นคือสัญญาณให้คุณเริ่มต้นวันนี้เลย 😉