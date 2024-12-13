10 แอปแพลนเนอร์ดิจิทัลฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025

เป็นช่วงต้นสัปดาห์แล้ว ถึงเวลาจดบันทึกสามงานที่สำคัญที่สุดของวันนี้ตั้งการแจ้งเตือน และตรวจสอบและแก้ไขบันทึกจากสัปดาห์ที่แล้ว
แต่เดี๋ยวก่อน
คุณควรทำในGoogle Docs ดีไหม? แอปวางแผนใหม่ที่คุณเพื่อนแนะนำให้คุณรู้จัก? หรือจะง่าย ๆ อยู่กับแอปบันทึกบนโทรศัพท์ของคุณ?
คุณอาจเคยเจอสถานการณ์นี้มากกว่าหนึ่งครั้งแล้ว หากคุณยังไม่โชคดีในการหาผู้วางแผนดิจิทัล
ยอมรับว่า สมุดวางแผนรายวันแทบทุกเล่มในปัจจุบันสามารถจัดการกับงานพื้นฐานได้เกือบทั้งหมด แต่มีเพียงไม่กี่เล่มเท่านั้นที่สามารถรวมและจัดการทุกความต้องการในการวางแผนของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้ช่วยดิจิทัลที่ดีที่สุด เราได้รวบรวมรายการตัวเลือกทั้งหมดที่ควรพิจารณาไว้ด้านล่างนี้
มาเจาะลึกในรายละเอียดกัน
คุณควรค้นหาอะไรในแอปวางแผนดิจิทัล?
หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของแพลนเนอร์คือความใช้งานง่าย การใช้งานแพลนเนอร์ดิจิทัลให้ต่อเนื่องในระยะยาวนั้นยากพออยู่แล้ว—อย่าทำให้ตัวเองลำบากยิ่งขึ้นด้วยการพยายามใช้แพลนเนอร์ดิจิทัลที่แข็งทื่อและใช้งานยากในชีวิตประจำวันของคุณ
แพลนเนอร์ดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณสามารถรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ที่เดียวได้อย่างง่ายดาย นั่นหมายความว่า การตรวจสอบแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณอาจใช้งานอยู่แล้ว (เช่น Gmail หรือ Slack) เป็นความคิดที่ดีเสมอ เพื่อให้สามารถผสานการทำงานกับระบบเดิมของคุณได้อย่างราบรื่น
แม้ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล แต่ยิ่งมีระบบเชื่อมต่อและฟีเจอร์มากเท่าไรในแพลนเนอร์ดิจิทัล ก็ยิ่งดีเท่านั้น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะนี่คือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลดจำนวนแอปพลิเคชันที่คุณต้องใช้สลับไปมา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสาร ติดตามใบแจ้งหนี้ การแจ้งเตือน หรือแม้แต่ความคืบหน้าของโปรเจกต์ต่าง ๆ ของคุณ 📚
10 แอปวางแผนดิจิทัลที่ดีที่สุดในปี 2025
1.คลิกอัพ
ในฐานะผู้วางแผนดิจิทัล คิดถึง ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่ดูแลทุกความต้องการตั้งแต่การวางแผนที่ง่ายที่สุดไปจนถึงซับซ้อนที่สุดสำหรับทีมและบุคคลทั่วไป ใช่แล้ว มันมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายและปรับแต่งได้อย่างละเอียด—เหมาะสำหรับผู้วางแผนดิจิทัลที่มีความพิถีพิถันในการติดตามและจัดการงาน(หรือชีวิตส่วนตัว) ของพวกเขา 📖
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองปฏิทินของ ClickUp: จัดระเบียบงานของคุณอย่างเป็นระบบ กำหนดเส้นตาย และสร้างปฏิทินแบบไดนามิกที่ช่วยให้ทีมของคุณติดตามความคืบหน้าและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบอัตโนมัติ: จัดการกับงานที่ทำซ้ำๆ อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติขั้นสูงของ ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มพื้นที่ว่างในความคิดและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยตัวกระตุ้นและเงื่อนไขของระบบอัตโนมัติ คุณสามารถทำให้การสร้างงาน การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ การแจ้งเตือน และลำดับความสำคัญของงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ เป็นต้น
- การปรับแต่งส่วนบุคคล:สมุดวางแผนรายวันที่ดีที่สุดคือแบบที่ยืดหยุ่นได้—ด้วยวิธีนี้ คุณไม่ต้องจัดการกับช่องข้อมูลที่แข็งทื่อและไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณ ClickUp ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการปรับแต่ง ซึ่งหมายความว่าคุณควรใช้เวลาสักหน่อยเพื่อทำความคุ้นเคยกับวิธีการทำงานของหน้า โฟลเดอร์ มุมมอง และงานต่างๆ เพื่อให้ได้เวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาสำหรับคุณโดยเฉพาะ
- เทมเพลต: ใครไม่ชอบเทมเพลตบ้าง? ClickUp มอบเทมเพลตให้ผู้ใช้หลายร้อยแบบ ครอบคลุมทุกความต้องการ เช่นการวางแผนทรัพยากร และการวางแผนกิจกรรม เริ่มต้นกับเทมเพลตแผนประจำวันของ ClickUp ได้เลย!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอ้างถึงเครื่องมือสเปรดชีตที่มีจำกัดและสูตรที่ซับซ้อน
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนมือถือ (ยัง!)
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
2. ปฏิทิน Google
คุณรู้จักGoogle Calendarว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มวางแผนดิจิทัลต้นแบบ ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาของมันทำให้คุณสามารถผ่านวันทำงานไปได้โดยไม่มีปัญหาจากการประชุมซ้อน เวลางาน หรือเวลาส่วนตัว
แม้จะเป็นพื้นฐาน แต่ Google Calendar ก็ยังมีฟีเจอร์การวางแผนที่ยอดเยี่ยมซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เหมาะสมหรือใช้เป็นการผสานกับแอปที่คุณใช้อยู่แล้ว มันใช้งานง่ายในฐานะแอปวางแผนรายวันหรือวางแผนรายสัปดาห์ คุณยังสามารถกำหนดตารางกิจกรรมตลอดทั้งปีได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: Google Calendar ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมและงานที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ผู้ใช้ไม่พลาดตารางเวลาของตนเอง
- มุมมองปฏิทิน: Google Calendar มีฟีเจอร์มุมมองปฏิทิน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น งาน และบันทึกต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- การแชร์ปฏิทิน: Google Calendar ยังอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์ปฏิทินของตนกับผู้อื่นได้ เพื่อให้สามารถจัดการงาน กิจกรรม และบันทึกต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รองรับการใช้งานบนมือถือ: ใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOS และอุปกรณ์ Android
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- จำกัดเฉพาะการจัดตารางเวลาและการกำหนดช่วงเวลาเท่านั้น
- ขาดคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ทำให้เป็นแดชบอร์ดการวางแผนที่ครบถ้วนอย่างแท้จริง
ราคาของ Google Calendar
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- Capterra: 4. 8/6 (2,000+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
3. Todoist
Todoistเป็นแอปวางแผนดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบและมีประสิทธิภาพในการทำงาน มาพร้อมกับฟีเจอร์และเครื่องมือหลากหลาย เช่น การจัดการงานและโครงการพื้นฐาน รายการสิ่งที่ต้องทำ (หรือที่เรียกว่ารายการสิ่งที่ต้องทำ) การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน และความสามารถในการสร้างตัวกรองที่กำหนดเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- รายการสิ่งที่ต้องทำ: ฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งงานและเป้าหมายออกเป็นรายการย่อยที่จัดการได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์หลายเครื่องเพื่อการวางแผนขณะเดินทาง
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: แอปมาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ติดตามและจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ
- ตัวกรองแบบกำหนดเอง: Todoist ยังมีคุณสมบัติตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อให้ค้นหาและค้นหาภารกิจและข้อมูลได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Todoist
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง (ไม่สามารถเก็บถาวรรายการเก่าได้)
- อาจเป็นเรื่องยากที่จะแบ่งปันรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์
ราคาของ Todoist
- ฟรี:
- ข้อดี: $4 ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- ธุรกิจ: $6/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)
- G2: 4. 4/6 (รีวิวมากกว่า 700+)
4. ความคิด
Notionเป็นมิตรกับผู้ใช้และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลที่ชอบสร้างสรรค์กับแพลนเนอร์ดิจิทัลของพวกเขาด้วยการเริ่มต้นจากผืนผ้าใบเปล่า มันมีเครื่องมือและคุณสมบัติที่มีประโยชน์ รวมถึงการจัดการงาน, มุมมองปฏิทิน, และแถวและคอลัมน์งานที่สามารถปรับแต่งได้
นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลของตนข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง แบ่งปันข้อมูลการวางแผน และผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- การจัดการงาน: Notion มอบระบบจัดการงานที่ใช้งานง่ายให้กับผู้ใช้ สำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และติดตามงานต่างๆ
- ฐานข้อมูลแบบซ้อนและเชื่อมโยง: ฐานข้อมูลแบบซ้อนและเชื่อมโยงของ Notion ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและจัดเก็บหน้าและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำทาง
- คุณสมบัติการผสานรวมและการฝัง: Notion ยังมีคุณสมบัติการผสานรวมและการฝัง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อข้อมูล Notion ของตนกับบริการอื่น ๆ เช่น Gmail หรือ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝังแอปพลิเคชันต่าง ๆ ลงบนแดชบอร์ดของคุณได้โดยตรงเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Notion
- ปัจจุบันยังขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและระบบแจ้งเตือนงานที่แอปวางแผนดิจิทัลอื่น ๆ มีให้บริการ
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันมือถือมีจำกัดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแพลนเนอร์ดิจิทัลอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางคนกล่าวว่าพวกเขาใช้เวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการปรับตัวกับช่วงการเรียนรู้ในตอนแรก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
คะแนนและรีวิวของ Notion
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
5. อาสนะ
หากคุณชื่นชอบการใช้แพลนเนอร์ดิจิทัลที่มีโครงสร้างหรือแนวทางแบบผู้จัดการโครงการในการจัดการงานAsanaเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา มันมีฟีเจอร์หลากหลายให้ผู้ใช้ เช่นซอฟต์แวร์จัดการงานและโครงการแบบคลาสสิก,มุมมองปฏิทิน, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้,การเชื่อมต่อกับแอปเจ๋งๆ อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย และมุมมองที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดระเบียบและเรียงลำดับข้อมูลเหมือนในสเปรดชีตด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองแบบเลือกเดี่ยว, เลือกหลายรายการ, ตัวเลข, และข้อความ
- แบบฟอร์มที่เชื่อมโยงกับโครงการ: รวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับแต่ละงานโดยการเชื่อมต่อแบบฟอร์มคำขอกับโครงการเฉพาะโดยตรง
- กำหนดเวลาของงาน: ดูงานบนปฏิทิน Asana และติดตามความคืบหน้า หรือแม้แต่ดูงานในปฏิทินการทำงานของคุณ
- รายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่าย: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวหรือร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของอาสนะ
- Asana ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบแท้จริง
- บางคนบอกว่ามันไม่ใช่เครื่องมือที่ยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับผู้วางแผนดิจิทัลอื่น ๆ ในรายการนี้
- เครื่องมือสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองอาจรู้สึกมีข้อจำกัด
- เวอร์ชันฟรีอาจมีข้อจำกัดสำหรับสมุดวางแผนประจำวันแบบง่าย
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $24.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
6. สมุดวางแผนประจำวันของฉัน
รวม Mash GoodNotes, Google และ Apple Calendar เข้าด้วยกันแล้วคุณจะได้ MyDailyPlanners แอปแพลนเนอร์รายวันนี้มีตัวเลือกสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำและมีแพลนเนอร์ดิจิทัลแบบเทมเพลตพร้อมลิงก์และการตั้งค่าการแจ้งเตือน ซึ่งทำงานคล้ายกับบูเลตเจอร์นัลและอื่นๆ อีกมากมายในฐานะแพลนเนอร์ดิจิทัลที่สามารถแก้ไขได้ "ด้วยมือ"
คุณสมบัติเด่นของ MyDailyPlanners
- หน้าเว็บที่มีลิงก์: จัดระเบียบและบริหารจัดการแต่ละเดือนด้วยหน้าเว็บที่มีลิงก์ซึ่งสามารถนำทางได้อย่างง่ายดาย
- สติกเกอร์ดิจิทัล: ใช้สติกเกอร์ดิจิทัลในหน้าวางแผนประจำเดือนของคุณได้ทุกหน้า เหมือนกับการใช้ในชีวิตจริง
- แม่แบบ PDF ที่ใช้ซ้ำได้: ใช้แม่แบบ PDF เดิมซ้ำได้หากคุณต้องการใช้หน้าเดียวกันสำหรับการวางแผนเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ MyDailyPlanners
- ไม่ใช่แอปพลิเคชัน แต่เป็นแพลนเนอร์ดิจิทัลแบบใช้แม่แบบสำหรับ iPad หรือแท็บเล็ต
- การอัปเดตแม่แบบแพลนเนอร์ดิจิทัลมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคาของ MyDailyPlanners
- แพลนเนอร์ดิจิทัลและชุดรวมมีราคาตั้งแต่ 15 ถึง 20 ดอลลาร์ขึ้นไป
คะแนนและรีวิว MyDailyPlanners
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
7. Trello
หากคุณเป็นแฟนของแนวทางการวางแผนแบบคัมบังคุณไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าTrello ในฐานะที่เป็นผู้วางแผนดิจิทัล มันเป็นเครื่องมือที่มีความเป็นภาพสูงที่ใช้การ์ดในการวางแผนงานและโครงการต่างๆ แท็กผู้ใช้ เพิ่มรายการตรวจสอบ เชื่อมโยงไฟล์ และตั้งการเตือนอัตโนมัติเพื่อให้คุณติดตามงานทั้งหมดของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง: อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Trello ช่วยให้คุณสามารถย้ายการ์ด รายการ หรือบอร์ดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งดูความคืบหน้าของแต่ละโปรเจกต์ได้อย่างชัดเจน
- การอัปโหลดรูปภาพและไฟล์: Trello อนุญาตให้ผู้ใช้ดูงานที่กำลังจะมาถึง อัปโหลดรูปภาพและไฟล์ และติดตามกำหนดเวลาของโครงการ
- องค์กรที่ยืดหยุ่น: Trello มอบระบบการจัดระเบียบที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยป้ายกำกับที่สามารถปรับแต่งได้ รายการตรวจสอบ และการมอบหมายงาน ซึ่งสามารถทำงานได้ดีสำหรับงานประจำวัน
ข้อจำกัดของ Trello
- สร้างขึ้นโดยใช้กรอบการทำงานของแพลนเนอร์ดิจิทัลประเภทเดียว
- ไม่สามารถผสานรวมหรือฝังแอปอื่นที่คุณใช้อยู่แล้วได้
- อาจต้องใช้ความพยายามมากสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดูเรียบง่าย
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
8. GoodNotes
GoodNotes เป็นแอป iOS ที่เข้าถึงได้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดบันทึกหรือวาดภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แอปวางแผนดิจิทัลนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสร้าง จัดระเบียบ และแก้ไขเอกสารได้
นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดเสมือนจริงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ จัดการ และเข้าถึงบันทึกของตนได้อย่างง่ายดาย ในบรรดาแพลนเนอร์ดิจิทัลที่ดีที่สุด แพลนเนอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานจัดระเบียบที่ต้องการความชัดเจนทางภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodNotes
- ห้องสมุดเสมือนจริง: ให้บริการห้องสมุดเสมือนจริงที่มีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดเก็บ บริหารจัดการ และเข้าถึงบันทึกของผู้ใช้
- การจดจำลายมือ: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ได้โดยการเขียนคำลงบนอุปกรณ์ของตน
- การจดจำข้อความ: แอปวางแผนดิจิทัลจดจำข้อความที่พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือเพื่อแปลงเป็นรูปแบบที่แก้ไขได้ง่าย
ข้อจำกัดของ GoodNotes
- มีให้บริการเฉพาะอุปกรณ์ iOS เท่านั้น (อุปกรณ์ Android อาจมีให้บริการในอนาคต)
- ไม่มีรูปทรงสำเร็จรูปในเครื่องมือสร้างรูปทรง
- ไม่มีฟังก์ชันการซ้อนทำให้ฟีเจอร์การวาดภาพยากมาก
ราคาของ GoodNotes
- ฟรี
- Go Limitless: $8. 99 ชำระครั้งเดียว
คะแนนและรีวิวของ GoodNotes
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
- G2: 4. 8/5 (29+ รีวิว)
9. ใดๆ. ทำ
Any.do มีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสร้างแผนประจำวันได้ทุกที่ทุกเวลา ในบรรดาแพลนเนอร์ดิจิทัลที่ดีที่สุดในรายการนี้ Any.do ถือว่าง่ายที่สุดในการเพิ่มบันทึกและไฟล์แนบลงในรายการของคุณ คุณยังสามารถกำหนดรหัสสีให้กับสิ่งที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญได้อีกด้วย
นี่คือแอปวางแผนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างรายการงานที่รวมศูนย์ไว้ซึ่งสามารถแชร์กับทีมของคุณได้ หรือสร้างเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่าย ๆ
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ปฏิทินที่เหมาะกับมือถือ: เครื่องมือปฏิทินของเราเหมาะกับมือถืออย่างมาก และคุณสามารถเชื่อมต่อ Google Calendar ของคุณได้
- เปลี่ยนอีเมลเป็นงาน: เมื่อคุณเชื่อมต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลเป็นงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณไม่ลืมที่จะตอบกลับเสมอ
- ซิงค์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย: ออกแบบมาเพื่อการวางแผนขณะเดินทาง สามารถทำงานจากแอปได้อย่างง่ายดายและซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ
ข้อจำกัดใดๆ
- เวอร์ชันฟรีให้บริการคุณสมบัติจำกัดเท่านั้น
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับแอปงานอื่น ๆ ได้ดี
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $3 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $5 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
Any. ให้คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
10. Monday.com
ด้วยMonday ผู้ใช้สามารถสร้างโครงการ ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการงาน การแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับกิจกรรมที่สำคัญ และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง
วันจันทร์ยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและบริการหลายร้อยรายการเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- บอร์ดและเอกสารไม่จำกัด: แผนฟรีให้ผู้ใช้สร้างแดชบอร์ดและเอกสารได้ไม่จำกัด
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นซึ่งนำงานที่ต้องทำและโครงการต่างๆ จากสถานะรอดำเนินการไปสู่เสร็จสมบูรณ์ได้ในเวลาอันสั้น
- เครื่องมือจัดการปริมาณงาน: ค้นหาเครื่องมือภายในแดชบอร์ดสำหรับการวางแผนลูกค้า,วัตถุประสงค์และเป้าหมายรายสัปดาห์(OKRs), และการวางแผนระดับสูง
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- เวอร์ชันฟรีอาจรู้สึกจำกัด
- บางคนคิดว่ามันเก็บคุณสมบัติที่ดีที่สุดไว้สำหรับผู้ใช้ที่จ่ายเงินพรีเมียม
- ผู้ใช้บางรายไม่พบว่าฟีเจอร์มีความลึกซึ้งหรือยืดหยุ่นเท่ากับแอปวางแผนดิจิทัลทางเลือกอื่น ๆ
- โดยทั่วไปแล้ว งานนี้เน้นการบริหารจัดการงานมากกว่าการวางแผนดิจิทัล
ราคาวันจันทร์
- พื้นฐาน: ฟรี
- มาตรฐาน: $8 ต่อชุดต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- ข้อดี: $10 ต่อชุดต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
แทนที่แอปวางแผนดิจิทัลทั้งหมดของคุณ
ความงดงามของการวางแผนคือมันไม่ใช่แนวทางที่เหมาะกับทุกคน—มันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างยิ่ง ด้วย ClickUp การค้นหาแอปวางแผนดิจิทัลที่ดีที่สุดของคุณจะสิ้นสุดลงในที่สุด
ใช้เพื่อระดมความคิดจากศูนย์ สร้างเทมเพลต และติดตามงานที่สำคัญที่สุดของคุณทั้งหมดในที่เดียว ClickUp ยังช่วยให้คุณผสานรวมปฏิทิน Google หลายปฏิทินได้อีกด้วย
ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดการความต้องการในการวางแผนส่วนตัวและโครงการงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ เริ่มใช้ ClickUp เพื่อรับรองว่าคุณจะมีเครื่องมือทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการวางแผนดิจิทัลของคุณ