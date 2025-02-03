10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Sunsama ฟรีในปี 2025

ซันซามา คือตัวช่วยวางแผนประจำวันและเครื่องมือจัดการงานที่มีมาตั้งแต่ปี 2013. และแม้ว่าแอปเว็บนี้จะมีอายุเกิน 10 ปีแล้ว แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมและได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง.
แฟน ๆ ชื่นชอบแอปปฏิทิน ฟังก์ชันการจัดการงาน และความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Trello และ Asana แต่ขาดการผสานรวมกับเครื่องมืออัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพที่จำเป็น เช่น Zapier, Toggl และTickTick
ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันแพงเกินไปสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กบางราย โดยมีอัตราค่าบริการรายเดือนอยู่ที่ 20 ดอลลาร์
และนั่นคือจุดที่ตัวเลือกฟรีเข้ามาช่วย! 👀
คู่มือนี้เน้นตัวเลือกยอดนิยมของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Sunsama พร้อมด้วยคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย และระดับราคา
อ่านต่อเพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น (และประหยัดงบประมาณมากขึ้น)
คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทน Sunsama?
เราเข้าใจ—การเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อคุณมีงบประมาณจำกัด แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงความปวดหัวได้ด้วยการถามตัวเองเพียงไม่กี่คำถาม:
- คุณเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่ออัปเกรดหากคุณชอบเวอร์ชันฟรีของแอปจัดการงานหรือไม่?
- คุณต้องการให้ทางเลือกแทน Sunsama ของคุณเชื่อมต่อกับแอป เครื่องมือ และแพลตฟอร์มใดบ้าง?
- คุณต้องการให้ความสำคัญกับฟังก์ชันใดบ้างในแอปฟรี?
- มีสมาชิกในทีมกี่คนที่จะใช้ทางเลือก Sunsama ของคุณ?
คุณอาจต้องการตั้งเวลา Pomodoroสั้นๆ และจดบันทึกสิ่งที่คุณต้องการหากคุณเป็นคนชอบทำรายการ แต่ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่มีเวลาทำเช่นนั้น—เราพร้อมช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะทางใดก็ตาม 🙂
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Sunsama
พร้อมที่จะค้นหาตัวเปลี่ยนเกมของคุณหรือยัง? ลองดูรายการ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Sunsama ของเราเพื่อดูว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าและราคาที่เหมาะสมกับเวิร์กโฟลว์ของคุณหรือไม่
1.คลิกอัพ
ใช่ครับ, เราอาจมีความลำเอียงไปทาง ClickUp นิดหน่อย และคุณอาจคาดหวังว่ามันจะอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการของเรา แต่นี่ไม่ใช่รายการเดียวที่มันอยู่ในอันดับต้น ๆ ClickUp ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ 1ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในปี 2023 บนG2! และด้วยเหตุผลที่ดี 🙌
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ โดยมีอย่างน้อย 10 แบบที่สามารถใช้ได้ฟรี มุมมองเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับวิธีการทำงานของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจากเทมเพลตนับพันในศูนย์กลางเทมเพลตของเราสำหรับการวางแผน การจัดตารางเวลา และการจัดระเบียบงานหรือเอกสารของคุณ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ ClickUp Daily Plannerนั้นสามารถเปรียบเทียบได้กับแพลนเนอร์ของ Sunsama แต่สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับสมาชิกทั่วไป โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นทุกคนจึงสามารถนำไปใช้เพื่อจัดตารางนัดหมาย งานที่ทำครั้งเดียว งานประจำ และเป้าหมายสำคัญต่าง ๆสำหรับเป้าหมายประจำวันและรายสัปดาห์ของตนเองได้
นอกจากนี้ยังมีมุมมองปฏิทินของ ClickUp ซึ่งทำให้การบล็อกเวลาเป็นเรื่องง่าย เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ฟรีที่ทุกคนสามารถใช้เพื่อทำให้ทุกอย่าง (และทุกคน) อยู่ในหน้าเดียวกัน
รายการความยอดเยี่ยมสามารถยาวต่อไปได้ แต่สรุปสั้น ๆ คือ ClickUp ครอบคลุมทุกด้าน:ปฏิทินการจัดการโครงการ, โซลูชัน CRM,แอปส่งข้อความธุรกิจแบบเรียลไทม์, ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกัน, รายการสิ่งที่ต้องทำ, และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับมืออาชีพและทีมที่ใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ คุณสามารถเข้าถึง ClickUp ผ่านแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android, แอปเดสก์ท็อปสำหรับ Windows, Linux, และ Mac,และส่วนขยาย Chrome
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สมาชิกฟรีสามารถเข้าถึงคุณสมบัติมากมาย รวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูล 100 MB งานไม่จำกัด ผู้ใช้ไม่จำกัด การดูฟรีมากกว่า 10 ครั้ง กระดานไวท์บอร์ด แชท กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ การติดตามเวลาแบบเนทีฟ มุมมองปฏิทิน การบันทึกในแอป และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น งานย่อยแบบซ้อน งานที่เกิดซ้ำ การติดตามเวลาแบบเนทีฟ แม่แบบงานและสถานะ รายการตรวจสอบที่เกิดซ้ำ งานที่เกิดซ้ำ จุดสำคัญ และการแจ้งเตือน
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ, การแจ้งเตือน, ผู้รับผิดชอบ, ตัวกรอง, คีย์ลัด, ทางลัด, การแนบไฟล์แบบลากและวาง, สเปรดชีต, แท็ก และสถานะ
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การซิงค์ปฏิทินแบบสองทาง รายละเอียดรายการและการสนทนา การกล่าวถึง การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การมอบหมายความคิดเห็น การตัดต่อ ใครออนไลน์ กลุ่มผู้ใช้ การตรวจทาน ความคิดเห็นและคำตอบในหัวข้อ การทำเครื่องหมาย และการเข้าถึงแบบออฟไลน์
- การเชื่อมต่อ ClickUpครอบคลุมเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Trello, Asana, Slack, Jira, Todoist, TickTick และ Zapier
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ (แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยเดโมฟรีและการฝึกอบรม)
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการแจ้งเตือนมากเกินไปหากไม่ได้ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
2. Todoist
Todoistอยู่ในวงการการจัดการโครงการมาตั้งแต่ปี 2007 และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ตรงไปตรงมาและช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
แฟน ๆ ของ Todoist ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายของมัน ช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถทำงานร่วมกันในรายการงานและโครงการง่าย ๆ ได้ และยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเดี่ยวสามารถจัดการกับกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าผู้ใช้จำนวนมากต้องการทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อต้องเผชิญกับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการจัดการงานที่มากกว่าการจัดการขั้นพื้นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- คุณสมบัติฟรีรวมถึงโครงการที่ใช้งานได้สูงสุดห้าโครงการ ผู้ร่วมงานห้าคนต่อโครงการ อัปโหลดไฟล์ขนาด 5 MB ตัวกรองสามตัว และประวัติกิจกรรมย้อนหลังหนึ่งสัปดาห์
- ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยรายการงาน การจัดเวลาแบบสะดวกระดับความสำคัญ รายการโปรด การแจ้งเตือน และการ์ดสไตล์ Kaban
- มอบหมายงานระหว่างสมาชิกทีมระยะไกลเพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย และปรับแต่งการแจ้งเตือนตามต้องการ
- ปรับแต่งธีม สี และการแจ้งเตือน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Outlook, Chrome, Gmail และ Alexa
ข้อจำกัดของ Todoist
- ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์หรือความสามารถในการติดตามเวลาภายในแอป
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานความไม่พอใจกับการไม่มีตัวเลือกการปรับแต่ง
- แผนฟรีมีผู้ร่วมงาน โครงการ และประวัติกิจกรรมจำกัด
ราคาของ Todoist
- ฟรี
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
3. nTask
แพลตฟอร์ม nTask ได้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็กในฐานะเครื่องมือจัดการงานบนคลาวด์ตั้งแต่ปี 2015 โดยมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงสมาชิกในทีมและพื้นที่ทำงานที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ฟรีที่ดี
สมาชิกฟรีสามารถเพิ่มสมาชิกทีมได้สูงสุดห้าคน พร้อมงานและพื้นที่ทำงานไม่จำกัด พวกเขาจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์การจัดการงานอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกวันทำงานเป็นระเบียบ
และหากคุณชอบมันมากพอที่จะอัปเกรด สมาชิกแบบชำระเงินของ nTask จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงแผนภูมิแกนต์ งานที่เกิดซ้ำ รายงานความคืบหน้า และคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- แผนฟรีมีคุณสมบัติพื้นที่ทำงานไม่จำกัด งาน การประชุม บันทึกเวลาทำงาน และการติดตามปัญหาสำหรับสมาชิกทีมสูงสุดห้าคน
- จัดการวันทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดตารางเวลา, กระดานคัมบังแบบลากและวาง,แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญ, การติดตามงาน, การเข้าถึงแบบออฟไลน์ และการดำเนินการติดตามผล
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ไฟล์แนบ บทบาทที่ได้รับมอบหมาย สิทธิ์การเข้าถึง และการจัดการทีม
- ผสานการทำงานกับปฏิทิน Outlook, ปฏิทิน Google, ปฏิทิน Apple, Microsoft Teams, Google Meet และ Zoom
ข้อจำกัดของ nTask
- สมาชิกบางท่านรายงานว่ามีตัวเลือกในการปรับแต่งและจัดรูปแบบที่จำกัด
- แผนฟรีจำกัดสมาชิกทีมเพียงห้าคน
การกำหนดราคา nTask
- nTask Basic: ฟรี
- nTask Premium: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- nTask Business: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- nTask Enterprise: ติดต่อเพื่อขอราคา
4. ปฏิทิน Google
เราชอบ Google Calendar ที่ดี! 🤩
มันใช้งานง่าย สะดวก และฟรีสำหรับทุกคนที่มีบัญชี Google และยากที่จะเชื่อว่ามันมีมาตั้งแต่ปี 2009 แล้วกับการอัปเดตบ่อยครั้งขนาดนี้
ฟีเจอร์ของ Google Calendar เช่น การบล็อกเวลาที่เข้าใจง่าย ตอบโจทย์หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทนมุมมองปฏิทินของ Sunsama มันจะช่วยให้คุณใช้เวลาในการทำสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น และใช้เวลาในการวางแผนน้อยลง
ผู้ที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันจะชื่นชอบมุมมองแบบดั้งเดิมของงาน ประชุม และกิจกรรมในแต่ละวันของคุณ และเนื่องจาก Google Calendar ทำให้การกำหนดเวลาและประชุมเป็นเรื่องง่าย พร้อมการซิงค์อัตโนมัติสำหรับสมาชิกและอุปกรณ์ทั้งหมด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน
โดยรวมแล้ว Google Calendar เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริง แม้จะเรียบง่าย สำหรับโครงการ ทีม และธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- ฟรีสำหรับผู้ใช้ Gmail และ Google Workspace ทุกคน
- จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนการประชุม งานประจำ งานย่อย และเป้าหมายของโครงการ
- มุมมองหลายแบบ, สีของกิจกรรม, ระยะเวลาของงานเริ่มต้น, และพื้นหลัง
- ทุกคนสามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้โดยการแบ่งปันงาน ปฏิทิน โครงการ การประชุม และสถานะ
- การผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack,Google Tasks และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการแก้ไขและสร้างงานมีความยุ่งยาก ซึ่งอาจนำไปสู่การแชร์เหตุการณ์ส่วนตัวในปฏิทินการทำงาน
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจยากต่อการค้นหาและใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติการจัดการงานไม่ตรงกับความหลากหลายของเครื่องมือจัดการงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ราคาของ Google Calendar
- มาตรฐาน: ฟรี
- แพ็กเกจเริ่มต้นสำหรับธุรกิจบน Google Workspace: เพียง 6 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับแอป Google ทั้งหมด
เรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendarในคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเรา!
5. TickTick
TickTick เป็นเครื่องมือจัดการงานที่เน้นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นหลัก ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย มาพร้อมการใช้งานที่แข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2013
ด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคล การป้อนข้อมูลด้วยเสียง การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง และการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ TickTick จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์รายการกับทีมของคุณ จัดลำดับความสำคัญและติดตามงาน และทำให้ทุกคนในทีมของคุณได้รับข้อมูลล่าสุด
TickTick เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเส้นทางการจัดการงานและเจ้าของธุรกิจคนเดียวที่ไม่ต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- ผู้ใช้ฟรีสามารถสร้างได้สูงสุด 9 รายการ พร้อมรายการละ 99 งาน, 19 งานย่อย และ 2 การแจ้งเตือนต่อหนึ่งงาน
- ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยโฟลเดอร์, การแชร์รายการ, การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง, แท็ก, วันที่อัจฉริยะ, การป้อนด้วยเสียง, ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro, มุมมองหลายแบบ, และการตั้งค่าระยะเวลาของงาน
- สร้างหรือเลือกสมาร์ทลิสต์แบบกำหนดเอง, ตัวเลือกการปัด, และธีม
- การผสานรวมรวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น Alexa, Gmail, Google Assistant, Zapier และ Spark
ข้อจำกัดของ TickTick
- เวอร์ชันฟรีมีการเข้าถึงฟีเจอร์ที่จำกัด
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับแอปจัดการงานยอดนิยมได้หลายแอป
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการนำทางแอปและ UI ที่ยากลำบาก
ราคาของ TickTick
- TickTick ฟรี
- TickTick Premium: $27.99/เดือน ต่อผู้ใช้
เปรียบเทียบTickTick กับ Todoist!
6. ไทม์แคมป์
TimeCampคือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น. มันปรากฏตัวในปี 2009 และแม้ว่าอายุของมันอาจปรากฏให้เห็นบ้างในบางครั้ง แต่มันยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด.
แอปบนคลาวด์ที่เป็นมิตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้จัดการโครงการและองค์กรในการติดตามชั่วโมงการทำงาน ตรวจสอบสถานะของโครงการ และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทีมของพวกเขา TimeCamp ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ทำงานจากที่บ้าน ซึ่งมักพึ่งพา TimeCamp เพื่อรักษาความรับผิดชอบระหว่างวันทำงานของพวกเขา
ควรกล่าวถึงว่าฟีเจอร์ฟรีของ TimeCamp มีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ก็มีเพียงพอสำหรับทีมทุกขนาดที่จะได้รับประโยชน์จากฟังก์ชันพื้นฐานของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- คุณสมบัติของแผนฟรีประกอบด้วยผู้ใช้ไม่จำกัด, โครงการ, และงาน
- ติดตามเวลาการใช้งานจากเดสก์ท็อป, เว็บ, และแอปพลิเคชันมือถือ
- การผสานรวมกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยม เช่น Asana, ClickUp, Gmail, Airtable และ Google Calendar
- ทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับสมาชิกแผนฟรี
- สมาชิกบางท่านได้สังเกตเห็นอินเทอร์เฟซของแอปที่ใช้งานยากและมีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับฟังก์ชันขั้นสูง
- ฟังก์ชันการติดตามเวลาที่อาจเกิดข้อผิดพลาดจากการดำเนินการด้วยตนเอง
ราคาของ TimeCamp
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $10.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TimeCamp ในคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเรา!
7. เบสแคมป์
Basecampถูกออกแบบมาให้เป็น, เอ่อ, ฐานปฏิบัติการสำหรับสมาชิกในทีม, โครงการ, และงานของคุณ. มันคือแอปจัดการโครงการแบบครบวงจรที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2004.
ตั้งแต่นั้นมา ได้ถูกอัปเดต ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นตามคำแนะนำจากทีมหลายแสนทีม กระบวนการนี้ได้ก่อให้เกิดชุดเครื่องมือและวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของการจัดการโครงการ
Basecamp ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมการจัดการงานและการสื่อสารของทีมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ด้วยวิธีนี้ มันมีเป้าหมายเพื่อลดความซับซ้อนของการจัดการโครงการและทำให้มันไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป
น่าเสียดายที่ Basecamp ไม่มีเวอร์ชันฟรีอย่างแท้จริง คุณสามารถทดลองใช้ฟรีได้ 30 วัน แต่คุณจะต้องลงทะเบียนหากคุณต้องการใช้แอปต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- รายการสิ่งที่ต้องทำนั้นง่ายต่อการสร้าง จัดการ จัดเก็บ จัดสรร และแก้ไข และฟีเจอร์การค้นหาอย่างรวดเร็วทำให้ง่ายต่อการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
- แผนภูมิเนินเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของ Basecamp ให้มุมมองแบบภาพรวมของโครงการและความคืบหน้าของคุณ โดยแบ่งออกเป็นช่วงขึ้นเนิน (การคิดค้นแนวคิด) และช่วงลงเนิน (การดำเนินการ) ซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นและแก้ไขได้
- การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยกระดานข้อความ งานส่วนบุคคล และการปรับแต่งการแจ้งเตือน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Asana และ Wrike
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือการติดตามเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ
- การปรับแต่งที่จำกัด การติดตามความคืบหน้า และมุมมองโครงการ
- ราคาสูงหลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน
8. Microsoft Outlook
Microsoft Outlook เป็นเครื่องมือที่เก่าแก่ที่สุดในรายการนี้ เปิดตัวในปี 1997 ในฐานะเครื่องมือจัดการข้อมูล และมีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office และ Microsoft 365
แม้ว่า Microsoft Outlook จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการโดยเฉพาะ แต่ก็มีฟังก์ชันที่มีประโยชน์หลายอย่าง และหากเป็นบริการอีเมลหลักของคุณ ก็ยิ่งสะดวกมากขึ้น
คุณสามารถสร้างงานจากอีเมล และใช้บอร์ดแบบเห็นภาพรวมและโน้ตติดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบได้ และมันสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์อื่น ๆ เช่น SharePoint, Excel, และ PowerPoint
นอกจากนี้ สมาชิกสามารถใช้ Microsoft Planner ซึ่งเป็นกระดานสไตล์คัมบังแบบพื้นฐาน เพื่อจัดระเบียบ แบ่งปันและกำหนดเวลาโครงการ งานและกิจกรรมของพวกเขา
โปรดทราบว่าผู้ที่ต้องการใช้แผนฟรีจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ได้จำกัดเมื่อเทียบกับแพ็คเกจ Microsoft Suite แบบชำระเงิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Outlook
- ผู้ใช้ฟรีสามารถเข้าถึงเครื่องมือปฏิทิน, อีเมล, ที่เก็บข้อมูลไฟล์ 5 GB, ที่เก็บข้อมูลอีเมล 15 GB, และคุณสมบัติพื้นฐานของ Teams
- การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยการแชร์ปฏิทิน, การติดแท็ก, การกล่าวถึง, การจัดตารางอีเมล, การจัดการข้อความ และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- เช่นเดียวกับ Gmail, Outlook ให้การแจ้งเตือนไฟล์แนบหากคุณกล่าวถึงไฟล์แนบในอีเมลแต่ลืมแนบไฟล์นั้น
- การอัปเดตปฏิทินอัตโนมัติจะเพิ่มกิจกรรม เที่ยวบิน การประชุม และอื่นๆ ลงในปฏิทินของคุณจากอีเมล
- ทำงานร่วมกับ Microsoft Project ซึ่งให้การเข้าถึงไทม์ไลน์ที่จัดระเบียบเครื่องมือติดตามโครงการ รายงานโครงการ การจัดการงบประมาณ แม่แบบโครงการสำเร็จรูป และชุมชนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike และ Asana
ข้อจำกัดของ Microsoft Outlook
- ปัญหาความเข้ากันได้อาจเกิดขึ้นได้หากสมาชิกในทีมทุกคนไม่ได้ใช้เครื่องมือและเวอร์ชันเดียวกัน
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- มันมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
ราคาของ Microsoft Outlook
- แผนฟรี
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: 22 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps for Business: 8.25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
9. ใดๆ. ทำ
Any.do เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่เปิดตัวในปี 2011 มุ่งเน้นการจัดการงานสำหรับทีมขนาดเล็กและบุคคลทั่วไป
ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เบาและฟีเจอร์ที่ตรงไปตรงมา จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม Any.do ถึงมีแฟนคลับที่ภักดี และเนื่องจากมันสามารถซิงค์ได้กับทุกอุปกรณ์ แอปเล็กๆ ที่ทรงพลังนี้จะช่วยให้ทุกอย่างของคุณทันสมัยอยู่เสมอ
เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติเพียงพอให้คุณเริ่มต้นกับการจัดการงานส่วนตัวและรายการที่ต้องทำ และหากคุณต้องการอัปเกรดเพื่อใช้ Any.do กับทีม ราคาค่อนข้างต่ำ
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ผู้ใช้ฟรีจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงงานที่ได้รับมอบหมายรายการงาน การแจ้งเตือน มุมมองปฏิทิน มุมมองวางแผนรายวัน และการซิงค์ข้อมูล
- แอปปฏิทินในตัวและแพลนเนอร์ดิจิทัลช่วยให้จัดระเบียบและติดตามโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การแจ้งเตือนแบบครั้งเดียว, แบบประจำ, แบบตามสถานที่, และแบบผ่าน WhatsApp ช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ธีมและแท็กสีที่ปรับแต่งได้
- การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Google Assistant, Zapier, WhatsApp และ Siri
ข้อจำกัดใดๆ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า UI นั้นสับสนและซับซ้อน
- ขาดตัวเลือกบางอย่าง เช่น งานย่อย, การแสดงความคิดเห็น, บันทึก, การจัดการไฟล์, แผนภูมิแกนต์, การวางแผนโครงการ, และการติดตามโครงการ
Any. การกำหนดราคา
- แผนฟรี
- ค่าบริการสำหรับผู้ใช้รายบุคคล: 3 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
- ทีม: $5/เดือนต่อผู้ใช้
10. ความคิด
Notionเป็นแอปจดบันทึกและฐานความรู้ภายในองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2013 ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและภารกิจสำหรับทีมของคุณ สร้างเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ Notion ในการร่างแผนโครงการ สร้างฐานข้อมูล และสร้างคู่มือภายในที่สำคัญและเอกสารการฝึกอบรม นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเค้าโครงและแม่แบบที่ไม่ซ้ำใครโดยใช้ระบบที่ง่ายมากเพื่อจัดระเบียบพื้นที่โครงการของคุณ
Notion ยังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
ข้อเสียคือ เวอร์ชันฟรีของ Notion มีข้อจำกัด และแม้แต่สมาชิกที่ชำระเงินแล้วก็อาจขาดฟีเจอร์การติดตามและการจัดการบางอย่าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สมาชิกฟรีสามารถเข้าถึงบล็อกได้ไม่จำกัด, พื้นที่ทำงานร่วมกัน, การวิเคราะห์หน้าเว็บพื้นฐาน, ประวัติหน้าเว็บ 7 วัน, และผู้เยี่ยมชมได้ถึง 10 คน
- แม่แบบที่แตกต่างกันสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับส่วนประกอบต่าง ๆ ภายใน UI
- การร่วมมือกับสมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นผ่านการแบ่งปันงานและการแก้ไข
ข้อจำกัดของ Notion
- ระบบบล็อกที่ไม่เหมือนใครทำให้ผู้ใช้บางคนไม่ชอบ
- ผู้ใช้หลายคนพบว่าการเรียนรู้ระบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ Notion มีความยากลำบาก (แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการสอนและเอกสารที่ครอบคลุมของพวกเขา)
ราคาของ Notion
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดของ Sunsama สำหรับคุณ
คุณไม่ได้ขอมากเกินไปหากคุณต้องการทางเลือกฟรีของ Sunsama ที่ทำได้ทุกอย่าง อย่างน้อยก็ไม่ใช่ถ้าคุณเลือกใช้ ClickUp!
ด้วยคุณสมบัติฟรีมากมายและแอปพลิเคชันมือถือสำหรับทุกอุปกรณ์ ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการยกระดับทักษะการจัดการองค์กรและการทำงานของคุณ
ดาวน์โหลดแอปวันนี้เพื่อเริ่มต้น!