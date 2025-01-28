10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Google Tasks ที่ดีที่สุดในปี 2025

สวัสดีครับ/ค่ะ ผู้ชื่นชอบ Google Tasks ทุกท่าน! แม้ว่า Google Tasks จะเป็นทางเลือกที่หลายคนเลือกใช้เพื่อจัดการงานประจำวันอย่างง่ายดาย แต่มันอาจไม่ได้มีฟีเจอร์ทุกอย่างที่คุณต้องการ หากคุณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม หรือกำลังมองหาอะไรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องกังวลไป เพราะยังมีทางเลือกอื่น ๆ สำหรับ Google Tasksอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เราได้ค้นหาอย่างละเอียดในความกว้างใหญ่ของอินเทอร์เน็ตและพบคู่แข่ง 10 อันดับแรกของ Google Tasks ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นในปี2024 มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Google Tasks?
ในอุดมคติ เครื่องมือใหม่ของคุณควรใช้งานง่าย มีคุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่ง และมีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้อย่างราบรื่น
แอปจัดการงานควรช่วยให้คุณสร้างและจัดการงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการกำหนดลำดับความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และกำหนดเวลาส่งงาน
นอกจากนี้ จะดีมากหากเครื่องมือของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ และให้ตัวเลือกในการปรับแต่งมุมมองตามความต้องการของคุณ คุณต้องการซอฟต์แวร์ที่ทำงานหนักเพื่อคุณ ไม่ใช่คุณที่ต้องทำงานหนักเพื่อซอฟต์แวร์ ใช่ไหม?
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Tasks ที่คุณควรใช้
เตรียมเปิดใช้งานตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Tasks
1.คลิกอัพ
สวัสดี ClickUp – เพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพ! ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการงานแต่เป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรและหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดในตลาดมันช่วยให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผน และจิตใจของคุณปลอดโปร่ง
ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอย่างลึกซึ้ง เช่น การเชื่อมโยงงาน การกำหนดสถานะแบบกำหนดเอง และระบบแสดงความคิดเห็นที่ทรงประสิทธิภาพ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนบุคคลหรือการทำงานเป็นทีม
คุณจะพบว่าการจัดระเบียบที่ชัดเจนช่วยให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นระเบียบและอยู่ภายใต้การควบคุม ในขณะที่อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมากทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย ตัวเลือกการแสดงผลที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยให้คุณสร้างงานและมองเห็นภาพงานเหล่านั้นในวิธีที่เหมาะกับการจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณมากที่สุด
และด้วยความสามารถในการซิงค์งานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะยังคงสูงอยู่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง
มันยืดหยุ่น มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมาย ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมคนเดียวหรือ 100 คน ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการจัดระเบียบเอกสาร ClickUp ดูแลคุณครบทุกด้าน และส่วนที่ดีที่สุดคือ? มันสามารถเชื่อมต่อกับแอปที่คุณใช้อยู่แล้วได้เกือบทุกแอป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp:
- จัดระเบียบงานของคุณด้วยClickUp Tasksและงานย่อยแบบซ้อนเพื่อบริหารโครงการอย่างละเอียด
- สลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น รายการ, กระดาน, แผนงานกานท์, ปฏิทิน, แผนที่ และอื่นๆ
- จัดการงานด้วยสถานะ, แท็ก, และฟิลด์กำหนดเองอื่น ๆ
- พูดคุยเกี่ยวกับงานโดยตรงบนแพลตฟอร์มและแบ่งปันผลงานของคุณกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ
- ซิงค์อย่างราบรื่นกับ Google Calendar, Slack, Zapier และแอปอื่นๆ กว่า 1000 แอป
- เทมเพลตการจัดการงานมากมายที่จะทำให้การจัดระเบียบชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุก
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- มีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุม
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปมือถือไม่มีความสามารถเทียบเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. TickTick
เข้าสู่ TickTick เครื่องมือจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดลำดับความสำคัญของโครงการง่ายขึ้น
ผสมผสานความเรียบง่ายและฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณได้ ไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างไร
คุณจะชื่นชอบตัวจับเวลา Pomo ที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งช่วยส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิค Pomodoro ไม่เพียงแต่คุณสามารถเพิ่มงานและเตือนความจำที่เกิดซ้ำได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังสามารถจัดหมวดหมู่เพื่อจัดการงานได้ดีขึ้นอีกด้วย
เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานส่วนตัวและหน้าที่การงานอย่างไม่ยุ่งยาก
เปรียบเทียบTickTick กับ Todoist!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- กำหนดระดับความสำคัญที่แตกต่างกันให้กับงานของคุณ
- รายการที่สร้างโดยอัตโนมัติ เช่น "วันนี้" และ "สัปดาห์" ช่วยในการจัดระเบียบงาน
- ทำตามเทคนิคโพโมโดโร หนึ่งในเทคนิคสุดยอดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเวลา
- แชร์คำอธิบายงานและรายการกับสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของ TickTick
- การขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ละเอียด
- คุณสมบัติพรีเมียมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พรีเมียม: $27.99/ปี
คะแนนและรีวิวของ TickTick
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ลองใช้คู่แข่งของ TickTick เหล่านี้ดูสิ!
3. Todoist
ทางเลือกนี้แทน Google Tasks เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นำเสนออินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายTodoist มุ่งเน้นช่วยให้คุณจัดการสิ่งที่ต้องทำโดยปราศจากสิ่งรบกวน ฟีเจอร์เพิ่มงานอย่างรวดเร็วของมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ช่วยให้คุณเพิ่มงานได้ทันทีที่ต้องการ
ด้วยระบบคะแนนกรรม คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเปลี่ยนการจัดการงานให้กลายเป็นเกมได้
ระบบป้อนข้อมูลอัจฉริยะจะจดจำและจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดกลุ่มงานภายในโครงการเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น
- เพิ่มความคิดเห็นหรือแนบไฟล์ไปยังงานใดก็ได้
- เพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบคะแนนสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- ผู้ใช้บางท่านพบว่าฟังก์ชันการค้นหาค่อนข้างพื้นฐาน
ราคาของ Todoist
- ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
4. OmniFocus
OmniFocus คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความซับซ้อนและความเรียบง่าย สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Apple และเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Google Tasks
ทางเลือกของ Google Tasks นี้มีการจัดระเบียบตามบริบท เพื่อให้คุณเห็นงานที่เกี่ยวข้องกับบริบทปัจจุบันของคุณ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือการผสานรวมกับ Siri ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วผ่านคำสั่งเสียง การออกแบบที่ซับซ้อนแต่สะอาดตาช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้โดยไม่รู้สึกถูกท่วมท้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามสถานที่ เครื่องมือ หรือบุคคล
- การตรวจสอบโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
- ดูงานที่กำลังจะมาถึงในปฏิทิน
- เพิ่มงานอย่างรวดเร็วโดยใช้ Siri
- ตั้งค่างานที่ต้องทำซ้ำด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ข้อจำกัดของ OmniFocus
- มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
- อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นเนื่องจากคุณสมบัติที่ซับซ้อน
ราคาของ OmniFocus
- การสมัครสมาชิก: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $49.99 ซื้อครั้งเดียว
- ข้อดี: $99. 99 ซื้อครั้งเดียว
การให้คะแนนและรีวิวของ OmniFocus
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับOmniFocus!
5. Microsoft To-Do
Microsoft To-Do ใช้งานง่ายมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะขาดฟีเจอร์สำคัญแต่อย่างใด
ในฐานะผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับบริการอื่น ๆ จากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี. To-Do คือโซลูชันที่ตรงไปตรงมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.
คุณจะไม่พบพื้นที่ทำงานที่รกหรือฟังก์ชันที่ซับซ้อนที่นี่ แต่คุณจะพบกับคู่แข่งของ Google Tasks ที่มอบประสบการณ์การจัดการงานที่ไม่ซับซ้อนและไร้ปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To-Do
- วางแผนวันของคุณด้วยสมุดวางแผนรายวันส่วนตัว
- รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับงานที่ควรเพิ่มใน My Day ของคุณ
- ร่วมมือกับผู้อื่นในการทำงาน
- ซิงค์กับงานใน Outlook
ข้อจำกัดของ Microsoft To-Do
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ไม่เป็นธรรมชาติเท่า Google Tasks
ราคาของ Microsoft To-Do
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Microsoft To-Do
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Microsoft To-Do เหล่านี้!
6. Taskque
พบกับ Taskqueเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังซึ่งเชี่ยวชาญในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน มันทำให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น
คุณสามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณได้ในทันที และฟีเจอร์การจัดการทรัพยากรช่วยให้คุณจัดการและกำหนดทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่ทำให้ Taskque โดดเด่นในฐานะแอปจัดการงานคือการมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน; ทุกฟีเจอร์ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นและเสร็จสิ้นงานในเวลาที่น้อยลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Taskque
- อัตโนมัติการจัดสรรงานและเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด
- ชมภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณจากมุมสูง
- สื่อสารและร่วมมือกันได้ทันทีภายในหน้าต่างงาน
- จัดการและมอบหมายทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Taskque
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างจำกัด
ราคาของ Taskque
- พื้นฐาน: ฟรี
- ธุรกิจ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Taskque
- G2: 4. 1/5 (6+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
7. MeisterTask
ด้วยการออกแบบที่ดึงดูดสายตาและกระดานโครงการที่ยืดหยุ่น MeisterTask ยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้น
มันช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้ ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ น้อยน่าเบื่อลง แต่ไม่ใช่แค่การจัดการงานเท่านั้น MeisterTask ยังสามารถเชื่อมต่อกับ MindMeister เพื่อสร้างงานจากแผนผังความคิดได้อีกด้วย
ไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะพบเครื่องมือที่ทั้งดูสวยงามและทรงพลังในการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeisterTask
- สร้างภาพงานด้วยกระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้
- ทำให้ขั้นตอนในกระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ
- สร้างงานจากแผนผังความคิดผ่าน MindMeister
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น แผนภูมิแกนต์และงานย่อย ไม่สามารถใช้ได้
- ความสามารถในการรายงานอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ราคาของ MeisterTask
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $11.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $23. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ MeisterTask เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ MeisterTask
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
8. ทูดเดิลโด
Toodledo โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากกว่าการจัดการงานแบบธรรมดา
เครื่องมือนี้มอบให้คุณพร้อมตัวติดตามนิสัย, เครื่องมือสร้างโครงร่าง, และความสามารถในการตั้งการแจ้งเตือนในรูปแบบต่าง ๆ. นี่คือโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าของคุณตลอดเวลา.
หากคุณต้องการทำให้ทุกแง่มุมของวันคุณเป็นไปอย่างราบรื่น, Toodledo คือเครื่องมือของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toodledo
- ติดตามนิสัยของคุณตลอดเวลาและวัดความก้าวหน้าของคุณ
- จัดระเบียบความคิดของคุณด้วยโครงร่างที่มีโครงสร้าง
- รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ข้อความ หรือการแจ้งเตือนแบบพุช
- แชร์รายการและมอบหมายงานให้ผู้อื่น
ข้อจำกัดของ Toodledo
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางคน
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชันเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
ราคาของ Toodledo
- ฟรี
- มาตรฐาน: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อ Toodledo เพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Toodledo
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
9. จอปลิน
Joplin เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ครอบคลุมทุกด้าน เป็นแอปโอเพนซอร์สที่จัดการบันทึกและรายการที่ต้องทำ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
แม้ว่า Joplin อาจไม่มีอินเทอร์เฟซการจัดการงานเฉพาะทางเหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ แต่ก็สามารถชดเชยได้ด้วยเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ
สำหรับผู้ที่ชอบวิธีการทำเอง, Joplin เป็นตัวเลือกที่มั่นคง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโจพลิน
- ใช้และแก้ไขได้ฟรี
- บันทึกทั้งหมดถูกเขียนและแสดงผลในรูปแบบ Markdown
- ซิงค์กับบริการคลาวด์หลายแห่ง
- คลิปเว็บเพจไปยังบันทึกของคุณโดยตรง
ข้อจำกัดของโจพลิน
- ขาดอินเทอร์เฟซเฉพาะสำหรับการจัดการงาน
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
ราคาของ Joplin
- พื้นฐาน: $1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $5.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Joplin
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
Super Productivity เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ไม่ซับซ้อนแต่ยังคงประสิทธิภาพสูง แอปนี้มีฟีเจอร์ติดตามสิ่งรบกวนที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมที่รบกวนสมาธิและเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น ด้วยตัวติดตามเวลาในตัว คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณใช้เวลาไปกับงานแต่ละชิ้นมากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ คุณสมบัติการจัดการโครงการยังช่วยให้คุณจัดการโครงการหลายโครงการได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ. ทั้งความง่ายและความทรงพลัง ทั้งหมดในแพ็กเกจเดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Super Productivity
- บันทึกกิจกรรมที่รบกวนสมาธิและเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยง
- ระบบติดตามเวลาแบบบูรณาการพร้อมบันทึกการทำงาน, ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro, และตัวเตือนการพัก
- ซิงค์ข้อมูลของคุณข้ามหลายอุปกรณ์
- จัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของซูเปอร์โปรดักทิวิตี้
- ต้องมีการตั้งค่าและกำหนดค่าด้วยตนเองบางส่วน
- อาจไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Super Productivity
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวของ Super Productivity
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
กำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับงานของคุณอยู่หรือไม่?ลองดูทางเลือกอื่นของ Taskade เหล่านี้!
พร้อมที่จะเลือกทางเลือกสำหรับ Google Tasks ของคุณหรือยัง?
และนี่คือ 10 ทางเลือกของ Google Tasks ที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2024 แต่ละเครื่องมือมีจุดเด่นและความพิเศษเฉพาะตัว ดังนั้นการเลือกที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ
หากคุณยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกใช้เครื่องมือจัดการงานหรือเครื่องมือบริหารโครงการใดอย่าลืมว่าเครื่องมือจัดการงานหรือเครื่องมือบริหารโครงการที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความต้องการ งบประมาณ และสไตล์การทำงานของคุณ
หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด อย่าลืมตรวจสอบ ClickUp. ตั้งแต่การมอบหมายงาน, การติดตามเวลา, การตั้งลำดับความสำคัญ, ไปจนถึงมุมมองที่ปรับแต่งได้ และการผสานการทำงานที่แข็งแกร่ง, ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้คุณมีระเบียบ, ติดตามเวลาที่ใช้ไป, และทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น.
สำรวจ คุณสมบัติการจัดการงานของเราเพื่อดูว่า ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณและช่วยให้คุณจัดการกับรายการที่ต้องทำได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนได้อย่างไร ขอให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น!