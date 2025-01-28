บล็อก ClickUp
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Google Tasks ที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
28 มกราคม 2568

สวัสดีครับ/ค่ะ ผู้ชื่นชอบ Google Tasks ทุกท่าน! แม้ว่า Google Tasks จะเป็นทางเลือกที่หลายคนเลือกใช้เพื่อจัดการงานประจำวันอย่างง่ายดาย แต่มันอาจไม่ได้มีฟีเจอร์ทุกอย่างที่คุณต้องการ หากคุณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม หรือกำลังมองหาอะไรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องกังวลไป เพราะยังมีทางเลือกอื่น ๆ สำหรับ Google Tasksอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เราได้ค้นหาอย่างละเอียดในความกว้างใหญ่ของอินเทอร์เน็ตและพบคู่แข่ง 10 อันดับแรกของ Google Tasks ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นในปี2024 มาเริ่มกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Google Tasks?

ในอุดมคติ เครื่องมือใหม่ของคุณควรใช้งานง่าย มีคุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่ง และมีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้อย่างราบรื่น

แอปจัดการงานควรช่วยให้คุณสร้างและจัดการงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการกำหนดลำดับความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และกำหนดเวลาส่งงาน

นอกจากนี้ จะดีมากหากเครื่องมือของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ และให้ตัวเลือกในการปรับแต่งมุมมองตามความต้องการของคุณ คุณต้องการซอฟต์แวร์ที่ทำงานหนักเพื่อคุณ ไม่ใช่คุณที่ต้องทำงานหนักเพื่อซอฟต์แวร์ ใช่ไหม?

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Tasks ที่คุณควรใช้

เตรียมเปิดใช้งานตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Tasks

1.คลิกอัพ

ลากและวางงานบนตารางคลิกอัพ
ลากและวางงานบนมุมมองตารางของ ClickUp เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย

สวัสดี ClickUp – เพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพ! ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการงานแต่เป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรและหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดในตลาดมันช่วยให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผน และจิตใจของคุณปลอดโปร่ง

ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอย่างลึกซึ้ง เช่น การเชื่อมโยงงาน การกำหนดสถานะแบบกำหนดเอง และระบบแสดงความคิดเห็นที่ทรงประสิทธิภาพ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนบุคคลหรือการทำงานเป็นทีม

คุณจะพบว่าการจัดระเบียบที่ชัดเจนช่วยให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นระเบียบและอยู่ภายใต้การควบคุม ในขณะที่อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมากทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย ตัวเลือกการแสดงผลที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยให้คุณสร้างงานและมองเห็นภาพงานเหล่านั้นในวิธีที่เหมาะกับการจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณมากที่สุด

และด้วยความสามารถในการซิงค์งานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะยังคงสูงอยู่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง

มันยืดหยุ่น มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมาย ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมคนเดียวหรือ 100 คน ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการจัดระเบียบเอกสาร ClickUp ดูแลคุณครบทุกด้าน และส่วนที่ดีที่สุดคือ? มันสามารถเชื่อมต่อกับแอปที่คุณใช้อยู่แล้วได้เกือบทุกแอป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp:

  • จัดระเบียบงานของคุณด้วยClickUp Tasksและงานย่อยแบบซ้อนเพื่อบริหารโครงการอย่างละเอียด
  • สลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น รายการ, กระดาน, แผนงานกานท์, ปฏิทิน, แผนที่ และอื่นๆ
  • จัดการงานด้วยสถานะ, แท็ก, และฟิลด์กำหนดเองอื่น ๆ
  • พูดคุยเกี่ยวกับงานโดยตรงบนแพลตฟอร์มและแบ่งปันผลงานของคุณกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ
  • ซิงค์อย่างราบรื่นกับ Google Calendar, Slack, Zapier และแอปอื่นๆ กว่า 1000 แอป
  • เทมเพลตการจัดการงานมากมายที่จะทำให้การจัดระเบียบชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุก

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • มีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุม
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปมือถือไม่มีความสามารถเทียบเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. TickTick

ตัวอย่างรายการที่ใช้ TickTick
ผ่านทางTickTick

เข้าสู่ TickTick เครื่องมือจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดลำดับความสำคัญของโครงการง่ายขึ้น

ผสมผสานความเรียบง่ายและฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณได้ ไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างไร

คุณจะชื่นชอบตัวจับเวลา Pomo ที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งช่วยส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิค Pomodoro ไม่เพียงแต่คุณสามารถเพิ่มงานและเตือนความจำที่เกิดซ้ำได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังสามารถจัดหมวดหมู่เพื่อจัดการงานได้ดีขึ้นอีกด้วย

เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานส่วนตัวและหน้าที่การงานอย่างไม่ยุ่งยาก

เปรียบเทียบTickTick กับ Todoist!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick

  • กำหนดระดับความสำคัญที่แตกต่างกันให้กับงานของคุณ
  • รายการที่สร้างโดยอัตโนมัติ เช่น "วันนี้" และ "สัปดาห์" ช่วยในการจัดระเบียบงาน
  • ทำตามเทคนิคโพโมโดโร หนึ่งในเทคนิคสุดยอดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเวลา
  • แชร์คำอธิบายงานและรายการกับสมาชิกในทีม

ข้อจำกัดของ TickTick

  • การขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ละเอียด
  • คุณสมบัติพรีเมียมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ TickTick

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $27.99/ปี

คะแนนและรีวิวของ TickTick

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

ลองใช้คู่แข่งของ TickTick เหล่านี้ดูสิ!

3. Todoist

จัดการงานและรายการที่ต้องทำของคุณด้วย Todoist
ผ่านทางTod oist

ทางเลือกนี้แทน Google Tasks เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นำเสนออินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายTodoist มุ่งเน้นช่วยให้คุณจัดการสิ่งที่ต้องทำโดยปราศจากสิ่งรบกวน ฟีเจอร์เพิ่มงานอย่างรวดเร็วของมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ช่วยให้คุณเพิ่มงานได้ทันทีที่ต้องการ

ด้วยระบบคะแนนกรรม คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเปลี่ยนการจัดการงานให้กลายเป็นเกมได้

ระบบป้อนข้อมูลอัจฉริยะจะจดจำและจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • จัดกลุ่มงานภายในโครงการเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น
  • เพิ่มความคิดเห็นหรือแนบไฟล์ไปยังงานใดก็ได้
  • เพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบคะแนนสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดของ Todoist

  • คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
  • ผู้ใช้บางท่านพบว่าฟังก์ชันการค้นหาค่อนข้างพื้นฐาน

ราคาของ Todoist

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

4. OmniFocus

ผ่านทางOmniFocus

OmniFocus คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความซับซ้อนและความเรียบง่าย สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Apple และเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Google Tasks

ทางเลือกของ Google Tasks นี้มีการจัดระเบียบตามบริบท เพื่อให้คุณเห็นงานที่เกี่ยวข้องกับบริบทปัจจุบันของคุณ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือการผสานรวมกับ Siri ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วผ่านคำสั่งเสียง การออกแบบที่ซับซ้อนแต่สะอาดตาช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้โดยไม่รู้สึกถูกท่วมท้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus

  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามสถานที่ เครื่องมือ หรือบุคคล
  • การตรวจสอบโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
  • ดูงานที่กำลังจะมาถึงในปฏิทิน
  • เพิ่มงานอย่างรวดเร็วโดยใช้ Siri
  • ตั้งค่างานที่ต้องทำซ้ำด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

ข้อจำกัดของ OmniFocus

  • มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
  • อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นเนื่องจากคุณสมบัติที่ซับซ้อน

ราคาของ OmniFocus

  • การสมัครสมาชิก: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $49.99 ซื้อครั้งเดียว
  • ข้อดี: $99. 99 ซื้อครั้งเดียว

การให้คะแนนและรีวิวของ OmniFocus

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับOmniFocus!

5. Microsoft To-Do

แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำ ไมโครซอฟต์ ทูดู
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft To-Do ใช้งานง่ายมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะขาดฟีเจอร์สำคัญแต่อย่างใด

ในฐานะผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับบริการอื่น ๆ จากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี. To-Do คือโซลูชันที่ตรงไปตรงมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.

คุณจะไม่พบพื้นที่ทำงานที่รกหรือฟังก์ชันที่ซับซ้อนที่นี่ แต่คุณจะพบกับคู่แข่งของ Google Tasks ที่มอบประสบการณ์การจัดการงานที่ไม่ซับซ้อนและไร้ปัญหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To-Do

  • วางแผนวันของคุณด้วยสมุดวางแผนรายวันส่วนตัว
  • รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับงานที่ควรเพิ่มใน My Day ของคุณ
  • ร่วมมือกับผู้อื่นในการทำงาน
  • ซิงค์กับงานใน Outlook

ข้อจำกัดของ Microsoft To-Do

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ไม่เป็นธรรมชาติเท่า Google Tasks

ราคาของ Microsoft To-Do

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Microsoft To-Do

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Microsoft To-Do เหล่านี้!

6. Taskque

ผ่านทางTaskque

พบกับ Taskqueเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังซึ่งเชี่ยวชาญในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน มันทำให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณได้ในทันที และฟีเจอร์การจัดการทรัพยากรช่วยให้คุณจัดการและกำหนดทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย

สิ่งที่ทำให้ Taskque โดดเด่นในฐานะแอปจัดการงานคือการมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน; ทุกฟีเจอร์ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นและเสร็จสิ้นงานในเวลาที่น้อยลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Taskque

  • อัตโนมัติการจัดสรรงานและเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด
  • ชมภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณจากมุมสูง
  • สื่อสารและร่วมมือกันได้ทันทีภายในหน้าต่างงาน
  • จัดการและมอบหมายทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Taskque

  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างจำกัด

ราคาของ Taskque

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ธุรกิจ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Taskque

  • G2: 4. 1/5 (6+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2+ รีวิว)

7. MeisterTask

ไมสเตอร์ทาสก์ ทางเลือกแทนอาซานา
ผ่านทางMeisterTask

ด้วยการออกแบบที่ดึงดูดสายตาและกระดานโครงการที่ยืดหยุ่น MeisterTask ยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้น

มันช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้ ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ น้อยน่าเบื่อลง แต่ไม่ใช่แค่การจัดการงานเท่านั้น MeisterTask ยังสามารถเชื่อมต่อกับ MindMeister เพื่อสร้างงานจากแผนผังความคิดได้อีกด้วย

ไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะพบเครื่องมือที่ทั้งดูสวยงามและทรงพลังในการใช้งาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeisterTask

  • สร้างภาพงานด้วยกระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้
  • ทำให้ขั้นตอนในกระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ
  • สร้างงานจากแผนผังความคิดผ่าน MindMeister
  • ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น แผนภูมิแกนต์และงานย่อย ไม่สามารถใช้ได้
  • ความสามารถในการรายงานอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ราคาของ MeisterTask

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $11.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $23. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ MeisterTask เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ MeisterTask

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)

8. ทูดเดิลโด

แอปจัดการงาน toodledo
ผ่านทางToodledo

Toodledo โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากกว่าการจัดการงานแบบธรรมดา

เครื่องมือนี้มอบให้คุณพร้อมตัวติดตามนิสัย, เครื่องมือสร้างโครงร่าง, และความสามารถในการตั้งการแจ้งเตือนในรูปแบบต่าง ๆ. นี่คือโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าของคุณตลอดเวลา.

หากคุณต้องการทำให้ทุกแง่มุมของวันคุณเป็นไปอย่างราบรื่น, Toodledo คือเครื่องมือของคุณ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toodledo

  • ติดตามนิสัยของคุณตลอดเวลาและวัดความก้าวหน้าของคุณ
  • จัดระเบียบความคิดของคุณด้วยโครงร่างที่มีโครงสร้าง
  • รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ข้อความ หรือการแจ้งเตือนแบบพุช
  • แชร์รายการและมอบหมายงานให้ผู้อื่น

ข้อจำกัดของ Toodledo

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางคน
  • เส้นทางการเรียนรู้อาจชันเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย

ราคาของ Toodledo

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บวก: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ติดต่อ Toodledo เพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Toodledo

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

9. จอปลิน

ตัวอย่างแอปพลิเคชัน Joplin
ผ่านทางโจพลิน

Joplin เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ครอบคลุมทุกด้าน เป็นแอปโอเพนซอร์สที่จัดการบันทึกและรายการที่ต้องทำ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง

แม้ว่า Joplin อาจไม่มีอินเทอร์เฟซการจัดการงานเฉพาะทางเหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ แต่ก็สามารถชดเชยได้ด้วยเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ

สำหรับผู้ที่ชอบวิธีการทำเอง, Joplin เป็นตัวเลือกที่มั่นคง.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโจพลิน

  • ใช้และแก้ไขได้ฟรี
  • บันทึกทั้งหมดถูกเขียนและแสดงผลในรูปแบบ Markdown
  • ซิงค์กับบริการคลาวด์หลายแห่ง
  • คลิปเว็บเพจไปยังบันทึกของคุณโดยตรง

ข้อจำกัดของโจพลิน

  • ขาดอินเทอร์เฟซเฉพาะสำหรับการจัดการงาน
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น

ราคาของ Joplin

  • พื้นฐาน: $1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $5.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Joplin

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

แดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ผ่านซูเปอร์ โปรดักทีฟ

Super Productivity เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ไม่ซับซ้อนแต่ยังคงประสิทธิภาพสูง แอปนี้มีฟีเจอร์ติดตามสิ่งรบกวนที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมที่รบกวนสมาธิและเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น ด้วยตัวติดตามเวลาในตัว คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณใช้เวลาไปกับงานแต่ละชิ้นมากน้อยเพียงใด

นอกจากนี้ คุณสมบัติการจัดการโครงการยังช่วยให้คุณจัดการโครงการหลายโครงการได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ. ทั้งความง่ายและความทรงพลัง ทั้งหมดในแพ็กเกจเดียว.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Super Productivity

  • บันทึกกิจกรรมที่รบกวนสมาธิและเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยง
  • ระบบติดตามเวลาแบบบูรณาการพร้อมบันทึกการทำงาน, ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro, และตัวเตือนการพัก
  • ซิงค์ข้อมูลของคุณข้ามหลายอุปกรณ์
  • จัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของซูเปอร์โปรดักทิวิตี้

  • ต้องมีการตั้งค่าและกำหนดค่าด้วยตนเองบางส่วน
  • อาจไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคาของ Super Productivity

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวของ Super Productivity

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

กำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับงานของคุณอยู่หรือไม่?ลองดูทางเลือกอื่นของ Taskade เหล่านี้!

พร้อมที่จะเลือกทางเลือกสำหรับ Google Tasks ของคุณหรือยัง?

และนี่คือ 10 ทางเลือกของ Google Tasks ที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2024 แต่ละเครื่องมือมีจุดเด่นและความพิเศษเฉพาะตัว ดังนั้นการเลือกที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ

หากคุณยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกใช้เครื่องมือจัดการงานหรือเครื่องมือบริหารโครงการใดอย่าลืมว่าเครื่องมือจัดการงานหรือเครื่องมือบริหารโครงการที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความต้องการ งบประมาณ และสไตล์การทำงานของคุณ

หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด อย่าลืมตรวจสอบ ClickUp. ตั้งแต่การมอบหมายงาน, การติดตามเวลา, การตั้งลำดับความสำคัญ, ไปจนถึงมุมมองที่ปรับแต่งได้ และการผสานการทำงานที่แข็งแกร่ง, ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้คุณมีระเบียบ, ติดตามเวลาที่ใช้ไป, และทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น.

สำรวจ คุณสมบัติการจัดการงานของเราเพื่อดูว่า ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณและช่วยให้คุณจัดการกับรายการที่ต้องทำได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนได้อย่างไร ขอให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น!