15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ TimeCamp ในปี 2025

เคยได้ยินเกี่ยวกับ กฎของพาร์กินสัน ไหม?
แนวคิดก็คือ งานจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่คุณกำหนดไว้เสมอ ดังนั้นหากคุณได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้เวลาเพียง 30 นาทีในการทำให้เสร็จ แต่คุณให้เวลาสามวัน งานนั้นก็จะใช้เวลาสามวันเต็มในการทำให้เสร็จอยู่ดี
บทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้คือ? เมื่อคุณรู้ว่าคุณมีเวลาว่าง—คุณจะมีเวลาว่างจริงๆ แต่ข้อดีของกฎของพาร์กินสันคือมันทำงานในทางกลับกันด้วย นี่คือเหตุผลที่วันอาทิตย์ของคุณหมดไปกับการไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไปเล่นพิลาทิส, และทำอาหารเย็น แต่ในวันถัดมาคุณใช้เวลาเพียงแปดชั่วโมงในการปรับโครงสร้างแผนกทั้งหมด, เขียนข้อเสนอทางธุรกิจ, และแก้ปัญหาความหิวโหยของโลก
ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ!และแอปพลิเคชันการจัดการเวลาอย่างTimeCamp ได้ประสบความสำเร็จโดยการทำงานตามแนวคิดนี้
การติดตามเวลาของโครงการ, การตรวจสอบการจัดสรรเวลา, การเปรียบเทียบรายงานเวลา, และการบล็อกเวลา เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดบางประการในการเอาชนะความท้าทายของกฎของพาร์กินสัน—และบางคุณสมบัติที่ TimeCamp เป็นที่รู้จักมากที่สุด
…แต่ TimeCamp คือเครื่องมือจัดการเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณหรือไม่? ด้วยราคาของมัน คุณจะต้องมั่นใจในคำตอบของคุณ!
ก่อนที่คุณจะเริ่มกรอกข้อมูลการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติลงในหน้าขายของ TimeCamp ขอแนะนำให้อ่านบทความนี้ก่อนเพื่อค้นหา 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ TimeCamp สำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ⏱
TimeCamp คืออะไร?
TimeCamp เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ช่วยฟรีแลนซ์ ทีม และเอเจนซี่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการจัดการเวลา การเข้างาน และการออกใบแจ้งหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกฟีเจอร์ของ TimeCamp หมุนรอบการติดตามและทบทวนเวลา—ไม่ว่าคุณจะกำลังขอเวลาหยุดงาน ระบุงานที่ทำให้วันของคุณหมดไป หรือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของคุณตลอดเวลาที่ผ่านมา TimeCamp มีโซลูชันสำหรับคุณ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับที่ปรึกษาที่ติดป้ายเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ด้วยอัตราที่แตกต่างกันหรือออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าหลายรายเป็นประจำ
จริงๆ แล้ว เมื่อพูดถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเวลา TimeCamp ก้าวไปข้างหน้าแล้ว นี่คือคุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ TimeCamp:
- ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันของคุณ
- งบประมาณ, เวลา, และการรายงานของพนักงาน
- การบันทึกและอนุมัติเวลาทำงาน
- การออกใบแจ้งหนี้และอัตราค่าบริการ
- การจัดการเวลาและการเข้าออกงาน
- การเชื่อมต่อมากกว่า 70 รายการกับเครื่องมือทำงานยอดนิยม—เช่น ClickUp. ?
เจ๋งมาก! ยกเว้นเมื่อคุณต้องการยกระดับการจัดการเวลาของคุณไปอีกขั้น...ถึงเวลาที่ต้องลงทุนในซอฟต์แวร์อีกตัวเพื่อช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง
TimeCamp มีความโดดเด่นในการรายงานและบันทึกเวลา แต่ขาดวิธีการในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณอาจต้องมองหาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือทางเลือกอื่นของ TimeCamp หากคุณกำลังมองหาฟีเจอร์เพื่อ:
- สร้างกระบวนการทำงานในแพลตฟอร์มเดียวกันที่คุณใช้ติดตามเวลาของคุณ
- ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ
- มอบหมายและจัดระเบียบงานใหม่ให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายของคุณในหลายวิธี
- เพิ่มการปรับแต่งให้มากขึ้นในรายงานเวลาและข้อมูลเชิงลึกของคุณ
- สื่อสารและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ TimeCamp อาจมีราคาค่อนข้างสูง.
ในขณะที่มันมีตัวเลือกฟรีแบบจำกัด แผนพื้นฐานของ TimeCamp เริ่มต้นที่ $6.30 ต่อคนต่อเดือน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายเงินสำหรับการสมัครสมาชิก TimeCamp เท่ากับ หรือมากกว่าที่คุณจ่ายสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการปัจจุบันของคุณ
โอ๊ย. ?
โชคดีที่คุณมีตัวเลือกมากมาย! TimeCamp เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลายตัวที่ช่วยทีมและธุรกิจในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ—และเราได้รวบรวม 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ TimeCamp มาให้คุณเพื่อเริ่มต้นการค้นหาซอฟต์แวร์ของคุณ!
15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TimeCamp
TimeCamp อาจฟังดูเหมือนเป็นแพ็กเกจที่สมบูรณ์แบบบนกระดาษ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มันกลับไม่สามารถทำได้ตามที่คาดหวังไว้
ลองสำรวจคู่แข่งชั้นนำ 15 รายของ TimeCamp และดูว่าซอฟต์แวร์การจัดการเวลาใหม่สามารถช่วยให้คุณทะลุผ่านอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่าที่เคย!
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวบรวมทุกโครงการ ข้อมูล และทีมงานของคุณไว้ในศูนย์กลางการทำงานที่มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือมีงบประมาณเท่าใด ClickUp ก็มีโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกทีมในทุกอุตสาหกรรม พร้อมฟีเจอร์ที่หลากหลายนับร้อยสำหรับการติดตามเวลา การประมาณการงาน การจัดการปริมาณงาน และการทำให้วันทำงานของคุณราบรื่น ทั้งหมดนี้จากหน้าจอเดียว
ค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการเวลาด้วยฐานความรู้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มประมาณเวลาที่คุณสามารถแบ่งให้กับทีมเพื่อทำนายปริมาณงานของคุณ
- วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และเวลาที่แน่นอนโดยละเอียดเพื่อความถูกต้องเมื่อกำหนดเส้นตายและเป้าหมาย
- การติดตามและรายงานเวลาโครงการที่ยืดหยุ่นจากอุปกรณ์ใดก็ได้—แม้กระทั่งการสลับระหว่างงานหรือเพิ่มเวลาในภายหลัง
- บันทึกเวลาจากหน้าต่างเบราว์เซอร์ใด ๆได้อย่างรวดเร็วด้วยส่วนขยาย ClickUp สำหรับ Chrome
- บันทึกเวลาเป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และคำนวณค่าใช้จ่ายด้วยสูตร
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและรายงานที่กำหนดเองได้สำหรับมุมมองแบบรายบุคคลหรือแบบรวมของประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
- เทมเพลต: เข้าถึงเทมเพลตการติดตามเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติมากมายในทุกแผนราคาอาจทำให้การเรียนรู้มีความท้าทายเล็กน้อย
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ—ยัง!
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: $19 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (5,510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,510 รายการ)
2. nTask
nTask เป็นเครื่องมือจัดการ งาน และโครงการบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการงาน รวมถึงทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ มีมุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลา แผนภูมิแกนต์สำหรับแสดงความคืบหน้าของโครงการ และฟีเจอร์ติดตามเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการเพิ่มความโปร่งใสและแนวทางสำหรับงบประมาณ nTask มีตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับโครงการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ตัวอย่าง: โครงการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สามารถจัดหมวดหมู่ได้ตามค่าธรรมเนียมคงที่, ค่าธรรมเนียมคงที่ต่อภารกิจ, อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงต่อภารกิจ, และอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงต่อทรัพยากร.
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- กระดานคัมบังแบบลากและวาง
- วันที่กำหนดและวันที่จริง
- พื้นที่ทำงานเฉพาะ
- การจัดสรรทรัพยากร
ข้อจำกัดของ nTask
- การแนบไฟล์ขนาดใหญ่เมื่อแชร์ใช้เวลานานกว่าปกติ
- เหมาะสำหรับทีมที่มีสมาชิกน้อยกว่า 50 คนเท่านั้น เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ TimeCamp
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $60/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ nTask เพื่อขอใบเสนอราคา
nTask ระดับคะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
3. Clockify
Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ช่วยให้ธุรกิจ ทีม และบุคคลสามารถตรวจสอบเวลาและเข้าใจว่าเวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับอะไร ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติของงานหรือการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม เช่น Zapier มีให้บริการเพื่อทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้ใช้มีตัวเลือกการรายงานให้เลือกหลากหลาย รวมถึงรายงานรายสัปดาห์ รายงานค่าใช้จ่าย และรายงานงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเจาะลึกข้อมูลรายละเอียดของเวลาที่บันทึกไว้ ตัวอย่างเช่น รายงานรายสัปดาห์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ ในสัปดาห์ที่กำหนด เปรียบเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ และดูภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานของตนในช่วงเวลาที่ผ่านมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- การกำหนดเวลาอย่างรวดเร็วในปฏิทินของคุณ
- แผนภูมิกิจกรรมเวลาบนแดชบอร์ด
- การจัดหมวดหมู่เวลาและการติดแท็ก
- ส่วนขยาย Chrome และ Firefox
ข้อจำกัดของ Clockify
- อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ TimeCamp ในรายการนี้
- ทีมอาจต้องการการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของมัน
ราคาของ Clockify
- พื้นฐาน: $3.99/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $5. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: $11.99/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Clockify
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
4. Toggl Track
Toggl Trackเป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์และทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการควบคุมงานของตนเอง ผู้ใช้สามารถวัดและวิเคราะห์การทำงานของตนได้อย่างง่ายดายโดยการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ควรใช้เวลาเพิ่มหรือลดเวลาลง
ผู้จัดการจะพบว่า "รายงานตารางเวลาส่งทางอีเมล" เป็นคุณสมบัติที่สะดวกมาก! คุณสามารถตั้งค่าการรายงานเวลาทำงานอัตโนมัติให้ส่งถึงกล่องจดหมายของคุณอย่างสม่ำเสมอได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับงานและโครงการต่าง ๆ ได้ และวางแผนตารางการทำงานของคุณได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- การคำนวณเงินเดือนสำหรับผู้รับเหมาและผู้จ้างงาน
- รายงานสรุป รายงานละเอียด และรายงานรายสัปดาห์
- การปัดเวลาให้ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุด
- การติดตามแบบเรียลไทม์หรือแบบออฟไลน์
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- สมาชิกแผนฟรีไม่สามารถปักหมุดรายการเวลาที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
- ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องมือบริหารทีมเพียงอย่างเดียว
ราคาของ Toggl Track
- ทีม: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
5. เก็บเกี่ยว
เครื่องมือติดตามเวลา Harvest ช่วยให้ ธุรกิจและทีมที่ทำงานทางไกลสามารถควบคุมเวลาทำงาน โครงการ และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาทำงาน ตรวจสอบใบลงเวลาแบบเรียลไทม์ สร้างใบแจ้งหนี้ และจัดการค่าใช้จ่ายได้
Harvest มีฟีเจอร์ที่สะดวกเรียกว่า Timesheet Reminders ซึ่งจะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติ และจะไม่ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ได้บันทึกหรือส่งเวลาการทำงานแล้ว ฟีเจอร์นี้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การจัดการโครงการ และการประเมินผลงาน
การแจ้งเตือนการติดตามเวลาสามารถช่วยให้พนักงานมีสมาธิและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน เนื่องจากพวกเขาได้รับการเตือนให้บันทึกเวลาของตนในช่วงเวลาที่กำหนดตลอดทั้งวัน!
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รายงานความจุเพื่อเข้าใจปริมาณงานของทีม
- การเชื่อมต่อ PayPal และ Stripe เพื่อชำระใบแจ้งหนี้ออนไลน์
- ตัวกรองเพื่อแสดงภาพเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
- ข้อมูลเวลาทำงานและต้นทุนที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- ขาดคุณสมบัติการจัดสรรงานเป็นชุดสำหรับนายจ้างที่ทำงานกับฟรีแลนซ์หลายคน
- แผนฟรีมาพร้อมกับที่นั่งเพียงหนึ่งที่และสองโครงการ
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรี: 1 ที่นั่ง, 2 โครงการ
- ข้อดี: $10. 80/ที่นั่งต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
6. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปเข้าใจการใช้เวลาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยทำงานอยู่เบื้องหลังบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ ติดตามแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ใช้ และจัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละอย่าง
แอปโปรดของคุณ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึง CRM สามารถผสานการทำงานกับ Time Doctor ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้คุณสามารถจัดการโครงการทั้งหมดได้จากที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- การตรวจสอบการเข้างานและใบบันทึกเวลาทำงานของพนักงานโดยอัตโนมัติ
- วิดเจ็ตสมดุลชีวิตการทำงานเพื่อติดตามปริมาณงานของพนักงาน
- ภาพหน้าจอ, การบันทึกหน้าจอ, และระดับกิจกรรม
- แดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- การตรวจสอบหน้าจออาจบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการถ่ายภาพหน้าจอแบบสุ่ม
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีอยู่ในตัวเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ TimeCamp
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $70/ผู้ใช้ต่อปี
- มาตรฐาน: $100/ผู้ใช้ต่อปี
- พรีเมียม: $200/ผู้ใช้ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
7. Paymo
ด้วยเครื่องมือติดตามเวลาของ Paymo ธุรกิจสามารถติดตามได้ว่าพนักงานใช้เวลาไปกับงานต่างๆ โครงการ และลูกค้าเท่าใด นอกจากนี้Paymoยังมีรายงานอัตโนมัติเพื่อช่วยผู้จัดการในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมของพนักงานและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ข้อมูลบันทึกเวลาสามารถช่วยให้ลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถติดตามเวลาทั้งที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ด้วยเครื่องมือติดตามเวลาของ Paymo ซึ่งช่วยปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดราคา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- การแก้ไขเวลาจำนวนมากสำหรับงานและโครงการ
- การประมาณการโครงการและการออกใบแจ้งหนี้
- บัตรบันทึกเวลาทำงานของสมาชิกทีม
- ตัวจับเวลาเว็บจากเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ Paymo
- ไม่มีการจัดการงานขั้นสูงในแผนฟรี
- การผสานการทำงานมีให้เฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Paymo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $4. 95/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $20. 79/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Paymo
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
8. ทันเวลา
แอป Timely ช่วยให้คุณจัดการเวลาได้ดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป ด้วย Timely คุณสามารถติดตามเวลาของคุณสำหรับโครงการใด ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก มันทำให้การจัดระเบียบงานและตารางเวลาของคุณง่ายขึ้น ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตั้งการแจ้งเตือน สร้างงาน และติดตามเป้าหมายของคุณได้ ทำให้คุณควบคุมงานของคุณได้ตลอดเวลา
แอปนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น บันทึกการทำงานอย่างละเอียด เครื่องมือวางแผนงบประมาณ และการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้คุณสามารถตรวจสอบเวลาที่ใช้ในแต่ละงานหรือโครงการได้อย่างง่ายดาย และระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- การผสานรวมแบบเนทีฟและ API แบบเปิดเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลข้ามระบบเทคโนโลยีของคุณ
- ติดแท็กรายการเพื่อมาตรฐานวิธีการรายงานชั่วโมงที่บันทึกไว้
- แอปบน Mac, Windows, iOS และ Android
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ
ข้อจำกัดทางเวลา
- ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ AI ทำให้ผู้ใช้ต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
- ความแม่นยำของเวลาอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณกำลังเปลี่ยนเขตเวลา
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- เริ่มต้น: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ไม่จำกัด: $22/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
9. DeskTime
DeskTime ช่วยให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุดจากทีมของตนโดยการเพิ่มการมองเห็นในประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและปรับปรุงการมีส่วนร่วม
ใน DeskTime สมาชิกในทีมของคุณสามารถหยุดพักชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยการใช้ฟีเจอร์เวลาส่วนตัว เมื่อเปิดใช้งานแล้ว การติดตามกิจกรรมบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะหยุดลง DeskTime จะไม่แสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่พนักงานของคุณเข้าชมหากคุณเลือกที่จะไม่ถาม
ประโยชน์เพิ่มเติมอีกอย่างคือ เมื่อทีมของคุณใช้แอปพลิเคชันและโปรแกรมเฉพาะ เช่น Microsoft Excel หรือ Adobe, DeskTime จะไม่เพียงแต่แสดงเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปเท่านั้น แต่ยังแสดงชื่อเอกสารหรือไฟล์ และเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละรายการด้วย
คุณสมบัติเด่นของ DeskTime
- การติดตาม URL และแอปเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- การคำนวณต้นทุนเพื่อช่วยในการจัดการเงินเดือน
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ
- ตัวติดตามเวลาแบบ Pomodoro
ข้อจำกัดของ DeskTime
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานนอกหน้าจอ
- คุณสมบัติพื้นฐานที่จำกัดในแผนฟรี
ราคา DeskTime
- ไลท์: ฟรีสำหรับผู้ใช้ 1 คนเท่านั้น
- ข้อดี: $6. 42/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $9. 17/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $18. 33/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ DeskTime
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
10. TMetric
TMetric เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและจัดการโครงการที่ออกแบบมาสำหรับทีมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ผู้ใช้สามารถกำหนดอัตราค่าบริการ สร้างรายงานและใบแจ้งหนี้โดยละเอียด และติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการและงานต่างๆ ได้ นอกเหนือจากฟีเจอร์ปฏิทินและการจัดการงานที่มีอยู่แล้ว เครื่องมือนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเวลาการประชุม แบ่งปันข้อมูล และติดตามงานของพวกเขาได้อีกด้วย
ทุก ๆ 10 นาที จะมีการจับภาพหน้าจอของพนักงานโดยใช้ฟีเจอร์ Screenshots Capturing พนักงานบางคนอาจรู้สึกไม่สบายใจกับระดับการตรวจสอบนี้ ดังนั้นหากคุณมีนโยบายต่อต้านการสอดแนม โปรดพิจารณาทางเลือกอื่นของ TimeCamp ในรายการนี้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TMetric
- อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บได้สำหรับพื้นที่ทำงาน สมาชิกพื้นที่ทำงาน โครงการ หรือลูกค้า
- 50+ การเชื่อมต่อเพื่อวัดความก้าวหน้าและกิจกรรมในเครื่องมือใด ๆ ที่คุณใช้
- การจัดการและการติดตามการลาหยุด
- ระบบรายงานที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ TMetric
- แอปติดตามเวลาแบบสแตนด์อโลนที่ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
- ความถูกต้องของเวลาขึ้นอยู่กับการเช็คอินและการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอของผู้ใช้
ราคาของ TMetric
- ฟรี
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $18.75/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $26. 25/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TMetric
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
11. Trackabi
Trackabi นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้ทีมระยะไกลวัดประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการตลอดเวลา สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อปรับแนวทางตามความจำเป็น—โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
โปรแกรมตั้งเวลาบนเดสก์ท็อป Trackabi มีตั้งค่าการติดตามเวลาอัตโนมัติ: ผู้ใช้สามารถเลือกแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับงานและบันเทิงได้
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาให้เริ่มติดตามเมื่อพวกเขาเปิดซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและหยุดเมื่อพวกเขาเปิดเพลย์ลิสต์ Spotify ของพวกเขา ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ ระบบสามารถเริ่มหรือหยุดจับเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนจากการทำงานไปทำกิจกรรมพักผ่อนหรือในทางกลับกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trackabi
- การจัดการการลาของพนักงานเพื่อติดตามการลาปัจจุบันและการลาที่วางแผนไว้
- บทบาทการเข้าถึงของผู้ใช้และสิทธิ์การควบคุมสำหรับแผ่นเวลา
- ไดเรกทอรีลูกค้าเพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลในแบบฟอร์มเวลาทำงานให้ดียิ่งขึ้น
- แยกพื้นที่ส่วนตัวและบริษัทออกจากกันในโครงการ
ข้อจำกัดของ Trackabi
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการในตัว
- อินเตอร์เฟซล้าสมัย
ราคาของ Trackabi
- เริ่มต้น: ฟรีสำหรับ 5 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน, คิดค่าบริการรายปี
- บิสิเนส พลัส: $20/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน, ชำระรายปี
- องค์กร: ติดต่อ Trackabi เพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของ Trackabi
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
12. กิจกรรมวอทช์
เครื่องมือโอเพนซอร์สนี้ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมประจำวันและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของคุณในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในแต่ละวันตลอดระยะเวลา
ด้วย ActivityWatch คุณจะเข้าใจกิจกรรมที่คุณมีส่วนร่วมและเวลาที่คุณใช้ไปกับกิจกรรมเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อระบุรูปแบบพฤติกรรมของคุณและหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
หากคุณไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส ActivityWatch ก็สามารถผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ ได้เช่นกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเวลาให้ทรงพลังยิ่งขึ้น!
คุณสมบัติเด่นของ ActivityWatch
- หน้า "ข้อมูลดิบ" เพื่อดาวน์โหลดทุกจุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เป็นไฟล์เดียว
- ไอคอนถาดระบบสำหรับจัดการบริการ ActivityWatch ที่จะให้ทำงาน
- มุมมองหมวดหมู่เพื่อเพิ่ม แก้ไข และกำหนดกฎ
- การกรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อหยุดการบันทึก
ข้อจำกัดของ ActivityWatch
- ข้อบกพร่องในความแม่นยำของเวลา โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ไว้แต่กำลังดูหน้าต่างอื่น
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการสำหรับธุรกิจ
ราคาของ ActivityWatch
- ActivityWatch ฟรี
คะแนนและรีวิวของ ActivityWatch
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
13. Everhour
Everhour เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการโครงการของทีมง่ายขึ้น ช่วยให้พวกเขาประมาณความพยายาม ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และปรับแต่งกระบวนการทำงานเพื่อความร่วมมือที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม เครื่องมือนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งการแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับกำหนดส่งหรืองานที่ล่าช้าได้อีกด้วย
ด้วย Everhour ทีมของคุณสามารถวางแผนและจัดการโครงการในรูปแบบที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานและขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบประกอบด้วยฟีเจอร์การติดตามงาน ไทม์ไลน์ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everhour
- การเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่น
- อัตราค่าบริการงานที่กำหนดเอง
- ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโร
- มุมมองรายการและมุมมองบอร์ด
ข้อจำกัดของ Everhour
- การขาดการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับการสรุปเวลา
- ขาดหมวดหมู่เวลาสำหรับการจัดหมวดหมู่ภารกิจและโครงการ
ราคาของ Everhour
- ฟรี
- ไลท์: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 2 ผู้ใช้
- ทีม: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 5 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Everhour
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
14. ฮับสตาฟ
Hubstaff เป็นโซลูชันการติดตามเวลาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการพนักงานระยะไกลและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ นายจ้างสามารถติดตามกิจกรรมของพนักงาน กำหนดเป้าหมาย และควบคุมต้นทุนแรงงาน Hubstaff ช่วยให้การติดตามวันทำงานของสมาชิกในทีมทุกคนเป็นเรื่องง่าย และมั่นใจได้ว่าทุกคนมีทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
Hubstaff ยังมีฟีเจอร์การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Asana, Slack และ Trello เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถดูความคืบหน้าของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้อย่างละเอียดมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่สร้างขึ้นจากข้อมูลการติดตามเวลาทำงานของพนักงานของคุณ
- รายงานเวลาการทำงาน 17 แบบ รวมถึงการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ
- เหรียญตราความสำเร็จเสมือนจริง
- ตัวติดตามเวลาว่าง
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- การผสานการทำงานกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด (แต่สิ่งที่คุณต้องการมีเพียงการผสานกับ ClickUp และ Hubstaff เท่านั้น!)
- ไม่รองรับบนเดสก์ท็อปของ Chromebook
ราคาของ Hubstaff
- โต๊ะว่าง: สำหรับผู้ใช้ 1 คนเท่านั้น
- เริ่มต้นใช้งาน: $5. 83/ผู้ใช้ต่อเดือน, รวม 2 ผู้ใช้
- เดสก์โปร: $8. 33/ผู้ใช้ต่อเดือน, รวมผู้ใช้ 2 คน
- องค์กร: ติดต่อ Hubstaff เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- Capterra: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
15. Wrike
Wrikeเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานต่างๆ ได้ดีขึ้น ผู้ใช้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกได้
คุณสมบัติหมวดหมู่เวลาบันทึก (Timelog Categories) ใน Wrike สามารถใช้เพื่อช่วยสมาชิกทีมและผู้จัดการติดตามปริมาณเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ภายในโครงการได้ คุณสมบัตินี้มอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามผลผลิตเพื่อกำหนดว่าทรัพยากรควรถูกจัดสรรไปที่ใด
หมวดหมู่การบันทึกเวลาสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก: แบบงาน, แบบโครงการ, และแบบทรัพยากร ตัวอย่างแบบทรัพยากรอาจเป็นนักออกแบบ, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, หรือวิศวกรซอฟต์แวร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- แดชบอร์ดโครงการ
- การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
- การตรวจปรู๊ฟไฟล์หลายรูปแบบ
- การวางแผนทรัพยากรโครงการ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ตัวติดตามเวลาในแอปมีให้บริการในแผนธุรกิจหรือแผนองค์กร
- แผนภูมิแกนต์เป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อขอใบเสนอราคา
- ยอดเขา: ติดต่อ Wrike เพื่อขอใบเสนอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- Capterra: 4. 3/5 (1,900+ รีวิว)
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,200+)
ยกระดับการบริหารเวลาของคุณไปอีกขั้น
มีทางเลือกมากมายสำหรับ TimeCamp ให้เลือก แต่การเริ่มต้นด้วยตัวเลือกใด ๆ จาก 15 ตัวเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด!
แต่ละทางเลือกครอบคลุมพื้นฐานของคุณเมื่อพูดถึงการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ, การดู, และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวลา—แต่มีเพียงเครื่องมือเดียวที่ผสานรวมกับงานของคุณได้อย่างราบรื่น และเครื่องมือนั้นคือ ClickUp. ?
อันดับแรกในรายการนี้—และในใจของเรา—คือ ClickUp ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ TimeCamp เมื่อพูดถึงคุณสมบัติ ความยืดหยุ่น ราคา และอื่นๆ อีกมากมาย
ไม่เพียงแต่ ClickUp จะมีความสามารถในการจัดการเวลาเทียบเท่ากับ TimeCamp เท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติการจัดการโครงการทั้งหมดที่คุณจะต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์อื่นหากคุณยังคงใช้ TimeCamp อยู่
เข้าถึงเครื่องมือประหยัดเวลาได้มากมาย,มุมมองโครงการหลายแบบ, งานไม่จำกัด, สมาชิก, และอื่น ๆ อีกมากมายเมื่อคุณลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้!