15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ TimeCamp ในปี 2025

Alex York
Alex York
28 มกราคม 2568

เคยได้ยินเกี่ยวกับ กฎของพาร์กินสัน ไหม?

แนวคิดก็คือ งานจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่คุณกำหนดไว้เสมอ ดังนั้นหากคุณได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้เวลาเพียง 30 นาทีในการทำให้เสร็จ แต่คุณให้เวลาสามวัน งานนั้นก็จะใช้เวลาสามวันเต็มในการทำให้เสร็จอยู่ดี

บทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้คือ? เมื่อคุณรู้ว่าคุณมีเวลาว่าง—คุณจะมีเวลาว่างจริงๆ แต่ข้อดีของกฎของพาร์กินสันคือมันทำงานในทางกลับกันด้วย นี่คือเหตุผลที่วันอาทิตย์ของคุณหมดไปกับการไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไปเล่นพิลาทิส, และทำอาหารเย็น แต่ในวันถัดมาคุณใช้เวลาเพียงแปดชั่วโมงในการปรับโครงสร้างแผนกทั้งหมด, เขียนข้อเสนอทางธุรกิจ, และแก้ปัญหาความหิวโหยของโลก

ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ!และแอปพลิเคชันการจัดการเวลาอย่างTimeCamp ได้ประสบความสำเร็จโดยการทำงานตามแนวคิดนี้

การติดตามเวลาของโครงการ, การตรวจสอบการจัดสรรเวลา, การเปรียบเทียบรายงานเวลา, และการบล็อกเวลา เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดบางประการในการเอาชนะความท้าทายของกฎของพาร์กินสัน—และบางคุณสมบัติที่ TimeCamp เป็นที่รู้จักมากที่สุด

…แต่ TimeCamp คือเครื่องมือจัดการเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณหรือไม่? ด้วยราคาของมัน คุณจะต้องมั่นใจในคำตอบของคุณ!

ก่อนที่คุณจะเริ่มกรอกข้อมูลการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติลงในหน้าขายของ TimeCamp ขอแนะนำให้อ่านบทความนี้ก่อนเพื่อค้นหา 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ TimeCamp สำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ⏱

TimeCamp คืออะไร?

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ TimeCamp
TimeCamp เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ช่วยฟรีแลนซ์ ทีม และเอเจนซี่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการจัดการเวลา การเข้างาน และการออกใบแจ้งหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกฟีเจอร์ของ TimeCamp หมุนรอบการติดตามและทบทวนเวลา—ไม่ว่าคุณจะกำลังขอเวลาหยุดงาน ระบุงานที่ทำให้วันของคุณหมดไป หรือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของคุณตลอดเวลาที่ผ่านมา TimeCamp มีโซลูชันสำหรับคุณ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับที่ปรึกษาที่ติดป้ายเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ด้วยอัตราที่แตกต่างกันหรือออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าหลายรายเป็นประจำ

การติดตามงบประมาณใน TimeCamp
จริงๆ แล้ว เมื่อพูดถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเวลา TimeCamp ก้าวไปข้างหน้าแล้ว นี่คือคุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ TimeCamp:

  • ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันของคุณ
  • งบประมาณ, เวลา, และการรายงานของพนักงาน
  • การบันทึกและอนุมัติเวลาทำงาน
  • การออกใบแจ้งหนี้และอัตราค่าบริการ
  • การจัดการเวลาและการเข้าออกงาน
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 70 รายการกับเครื่องมือทำงานยอดนิยม—เช่น ClickUp. ?

เจ๋งมาก! ยกเว้นเมื่อคุณต้องการยกระดับการจัดการเวลาของคุณไปอีกขั้น...ถึงเวลาที่ต้องลงทุนในซอฟต์แวร์อีกตัวเพื่อช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง

สูตรในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
ค้นหาตัวเลขที่แม่นยำได้ทันทีด้วยสูตรง่ายหรือสูตรขั้นสูงในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

TimeCamp มีความโดดเด่นในการรายงานและบันทึกเวลา แต่ขาดวิธีการในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณอาจต้องมองหาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือทางเลือกอื่นของ TimeCamp หากคุณกำลังมองหาฟีเจอร์เพื่อ:

  • สร้างกระบวนการทำงานในแพลตฟอร์มเดียวกันที่คุณใช้ติดตามเวลาของคุณ
  • ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ
  • มอบหมายและจัดระเบียบงานใหม่ให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
  • ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายของคุณในหลายวิธี
  • เพิ่มการปรับแต่งให้มากขึ้นในรายงานเวลาและข้อมูลเชิงลึกของคุณ
  • สื่อสารและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ TimeCamp อาจมีราคาค่อนข้างสูง.

ในขณะที่มันมีตัวเลือกฟรีแบบจำกัด แผนพื้นฐานของ TimeCamp เริ่มต้นที่ $6.30 ต่อคนต่อเดือน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายเงินสำหรับการสมัครสมาชิก TimeCamp เท่ากับ หรือมากกว่าที่คุณจ่ายสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการปัจจุบันของคุณ

โอ๊ย. ?

โชคดีที่คุณมีตัวเลือกมากมาย! TimeCamp เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลายตัวที่ช่วยทีมและธุรกิจในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ—และเราได้รวบรวม 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ TimeCamp มาให้คุณเพื่อเริ่มต้นการค้นหาซอฟต์แวร์ของคุณ!

15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TimeCamp

TimeCamp อาจฟังดูเหมือนเป็นแพ็กเกจที่สมบูรณ์แบบบนกระดาษ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มันกลับไม่สามารถทำได้ตามที่คาดหวังไว้

ลองสำรวจคู่แข่งชั้นนำ 15 รายของ TimeCamp และดูว่าซอฟต์แวร์การจัดการเวลาใหม่สามารถช่วยให้คุณทะลุผ่านอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่าที่เคย!

1.คลิกอัพ

ClickUp ตัวจับเวลาทั่วโลก
ติดตามเวลา ตั้งค่าประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่ด้วย Global Timer ของ ClickUp

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวบรวมทุกโครงการ ข้อมูล และทีมงานของคุณไว้ในศูนย์กลางการทำงานที่มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือมีงบประมาณเท่าใด ClickUp ก็มีโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกทีมในทุกอุตสาหกรรม พร้อมฟีเจอร์ที่หลากหลายนับร้อยสำหรับการติดตามเวลา การประมาณการงาน การจัดการปริมาณงาน และการทำให้วันทำงานของคุณราบรื่น ทั้งหมดนี้จากหน้าจอเดียว

ค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการเวลาด้วยฐานความรู้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติมากมายในทุกแผนราคาอาจทำให้การเรียนรู้มีความท้าทายเล็กน้อย
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ—ยัง!

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • บิซิเนส พลัส: $19 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (5,510+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,510 รายการ)

2. nTask

คุณสมบัติการติดตามเวลาทำงานของงาน
nTask เป็นเครื่องมือจัดการ งาน และโครงการบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการงาน รวมถึงทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ มีมุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลา แผนภูมิแกนต์สำหรับแสดงความคืบหน้าของโครงการ และฟีเจอร์ติดตามเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการเพิ่มความโปร่งใสและแนวทางสำหรับงบประมาณ nTask มีตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับโครงการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ตัวอย่าง: โครงการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สามารถจัดหมวดหมู่ได้ตามค่าธรรมเนียมคงที่, ค่าธรรมเนียมคงที่ต่อภารกิจ, อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงต่อภารกิจ, และอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงต่อทรัพยากร.

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • กระดานคัมบังแบบลากและวาง
  • วันที่กำหนดและวันที่จริง
  • พื้นที่ทำงานเฉพาะ
  • การจัดสรรทรัพยากร

ข้อจำกัดของ nTask

  • การแนบไฟล์ขนาดใหญ่เมื่อแชร์ใช้เวลานานกว่าปกติ
  • เหมาะสำหรับทีมที่มีสมาชิกน้อยกว่า 50 คนเท่านั้น เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ TimeCamp

การกำหนดราคา nTask

  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $60/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ nTask เพื่อขอใบเสนอราคา

nTask ระดับคะแนนและรีวิว

  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)

3. Clockify

คุณสมบัติการติดตามเวลาของ clockify
Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ช่วยให้ธุรกิจ ทีม และบุคคลสามารถตรวจสอบเวลาและเข้าใจว่าเวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับอะไร ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติของงานหรือการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม เช่น Zapier มีให้บริการเพื่อทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ใช้มีตัวเลือกการรายงานให้เลือกหลากหลาย รวมถึงรายงานรายสัปดาห์ รายงานค่าใช้จ่าย และรายงานงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเจาะลึกข้อมูลรายละเอียดของเวลาที่บันทึกไว้ ตัวอย่างเช่น รายงานรายสัปดาห์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ ในสัปดาห์ที่กำหนด เปรียบเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ และดูภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานของตนในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • การกำหนดเวลาอย่างรวดเร็วในปฏิทินของคุณ
  • แผนภูมิกิจกรรมเวลาบนแดชบอร์ด
  • การจัดหมวดหมู่เวลาและการติดแท็ก
  • ส่วนขยาย Chrome และ Firefox

ข้อจำกัดของ Clockify

  • อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ TimeCamp ในรายการนี้
  • ทีมอาจต้องการการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของมัน

ราคาของ Clockify

  • พื้นฐาน: $3.99/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • มาตรฐาน: $5. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: $11.99/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Clockify

  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Clockify เหล่านี้!

4. Toggl Track

การติดตามเวลาใน Toggl
Toggl Trackเป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์และทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการควบคุมงานของตนเอง ผู้ใช้สามารถวัดและวิเคราะห์การทำงานของตนได้อย่างง่ายดายโดยการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ควรใช้เวลาเพิ่มหรือลดเวลาลง

ผู้จัดการจะพบว่า "รายงานตารางเวลาส่งทางอีเมล" เป็นคุณสมบัติที่สะดวกมาก! คุณสามารถตั้งค่าการรายงานเวลาทำงานอัตโนมัติให้ส่งถึงกล่องจดหมายของคุณอย่างสม่ำเสมอได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับงานและโครงการต่าง ๆ ได้ และวางแผนตารางการทำงานของคุณได้ดีขึ้น

ลองใช้การติดตามเวลาด้วย Toggl ใน ClickUp!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track

  • การคำนวณเงินเดือนสำหรับผู้รับเหมาและผู้จ้างงาน
  • รายงานสรุป รายงานละเอียด และรายงานรายสัปดาห์
  • การปัดเวลาให้ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุด
  • การติดตามแบบเรียลไทม์หรือแบบออฟไลน์

ข้อจำกัดของ Toggl Track

  • สมาชิกแผนฟรีไม่สามารถปักหมุดรายการเวลาที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
  • ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องมือบริหารทีมเพียงอย่างเดียว

ราคาของ Toggl Track

  • ทีม: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

Toggl Track คะแนนและรีวิว

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)

5. เก็บเกี่ยว

แดชบอร์ดและรายงานการติดตามเวลาการเก็บเกี่ยว
เครื่องมือติดตามเวลา Harvest ช่วยให้ ธุรกิจและทีมที่ทำงานทางไกลสามารถควบคุมเวลาทำงาน โครงการ และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาทำงาน ตรวจสอบใบลงเวลาแบบเรียลไทม์ สร้างใบแจ้งหนี้ และจัดการค่าใช้จ่ายได้

Harvest มีฟีเจอร์ที่สะดวกเรียกว่า Timesheet Reminders ซึ่งจะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติ และจะไม่ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ได้บันทึกหรือส่งเวลาการทำงานแล้ว ฟีเจอร์นี้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การจัดการโครงการ และการประเมินผลงาน

การแจ้งเตือนการติดตามเวลาสามารถช่วยให้พนักงานมีสมาธิและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน เนื่องจากพวกเขาได้รับการเตือนให้บันทึกเวลาของตนในช่วงเวลาที่กำหนดตลอดทั้งวัน!

เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • รายงานความจุเพื่อเข้าใจปริมาณงานของทีม
  • การเชื่อมต่อ PayPal และ Stripe เพื่อชำระใบแจ้งหนี้ออนไลน์
  • ตัวกรองเพื่อแสดงภาพเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
  • ข้อมูลเวลาทำงานและต้นทุนที่ถูกต้อง

ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว

  • ขาดคุณสมบัติการจัดสรรงานเป็นชุดสำหรับนายจ้างที่ทำงานกับฟรีแลนซ์หลายคน
  • แผนฟรีมาพร้อมกับที่นั่งเพียงหนึ่งที่และสองโครงการ

การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว

  • ฟรี: 1 ที่นั่ง, 2 โครงการ
  • ข้อดี: $10. 80/ที่นั่งต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว

  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)

ทางเลือกอื่น ๆ ของการเก็บเกี่ยว!

6. ไทม์ ด็อกเตอร์

การติดตามเวลาใน Time Doctor
Time Doctor เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปเข้าใจการใช้เวลาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยทำงานอยู่เบื้องหลังบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ ติดตามแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ใช้ และจัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละอย่าง

แอปโปรดของคุณ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึง CRM สามารถผสานการทำงานกับ Time Doctor ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้คุณสามารถจัดการโครงการทั้งหมดได้จากที่เดียว

ลองดูการผสานการทำงานระหว่างClickUp และ Time Doctor!

คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor

  • การตรวจสอบการเข้างานและใบบันทึกเวลาทำงานของพนักงานโดยอัตโนมัติ
  • วิดเจ็ตสมดุลชีวิตการทำงานเพื่อติดตามปริมาณงานของพนักงาน
  • ภาพหน้าจอ, การบันทึกหน้าจอ, และระดับกิจกรรม
  • แดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Time Doctor

  • การตรวจสอบหน้าจออาจบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการถ่ายภาพหน้าจอแบบสุ่ม
  • ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีอยู่ในตัวเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ TimeCamp

ราคาของ Time Doctor

  • พื้นฐาน: $70/ผู้ใช้ต่อปี
  • มาตรฐาน: $100/ผู้ใช้ต่อปี
  • พรีเมียม: $200/ผู้ใช้ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Time Doctor

  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)

7. Paymo

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Paymo
ด้วยเครื่องมือติดตามเวลาของ Paymo ธุรกิจสามารถติดตามได้ว่าพนักงานใช้เวลาไปกับงานต่างๆ โครงการ และลูกค้าเท่าใด นอกจากนี้Paymoยังมีรายงานอัตโนมัติเพื่อช่วยผู้จัดการในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมของพนักงานและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ข้อมูลบันทึกเวลาสามารถช่วยให้ลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถติดตามเวลาทั้งที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ด้วยเครื่องมือติดตามเวลาของ Paymo ซึ่งช่วยปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดราคา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo

  • การแก้ไขเวลาจำนวนมากสำหรับงานและโครงการ
  • การประมาณการโครงการและการออกใบแจ้งหนี้
  • บัตรบันทึกเวลาทำงานของสมาชิกทีม
  • ตัวจับเวลาเว็บจากเบราว์เซอร์

ข้อจำกัดของ Paymo

  • ไม่มีการจัดการงานขั้นสูงในแผนฟรี
  • การผสานการทำงานมีให้เฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ Paymo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $4. 95/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $20. 79/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Paymo

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

8. ทันเวลา

ตัวอย่างคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ทันเวลา
แอป Timely ช่วยให้คุณจัดการเวลาได้ดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป ด้วย Timely คุณสามารถติดตามเวลาของคุณสำหรับโครงการใด ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก มันทำให้การจัดระเบียบงานและตารางเวลาของคุณง่ายขึ้น ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตั้งการแจ้งเตือน สร้างงาน และติดตามเป้าหมายของคุณได้ ทำให้คุณควบคุมงานของคุณได้ตลอดเวลา

แอปนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น บันทึกการทำงานอย่างละเอียด เครื่องมือวางแผนงบประมาณ และการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้คุณสามารถตรวจสอบเวลาที่ใช้ในแต่ละงานหรือโครงการได้อย่างง่ายดาย และระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้อย่างชัดเจน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา

  • การผสานรวมแบบเนทีฟและ API แบบเปิดเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลข้ามระบบเทคโนโลยีของคุณ
  • ติดแท็กรายการเพื่อมาตรฐานวิธีการรายงานชั่วโมงที่บันทึกไว้
  • แอปบน Mac, Windows, iOS และ Android
  • การติดตามเวลาอัตโนมัติ

ข้อจำกัดทางเวลา

  • ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ AI ทำให้ผู้ใช้ต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
  • ความแม่นยำของเวลาอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณกำลังเปลี่ยนเขตเวลา

การกำหนดราคาที่ทันเวลา

  • เริ่มต้น: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ไม่จำกัด: $22/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

9. DeskTime

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ DeskTime
DeskTime ช่วยให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุดจากทีมของตนโดยการเพิ่มการมองเห็นในประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและปรับปรุงการมีส่วนร่วม

ใน DeskTime สมาชิกในทีมของคุณสามารถหยุดพักชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยการใช้ฟีเจอร์เวลาส่วนตัว เมื่อเปิดใช้งานแล้ว การติดตามกิจกรรมบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะหยุดลง DeskTime จะไม่แสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่พนักงานของคุณเข้าชมหากคุณเลือกที่จะไม่ถาม

ประโยชน์เพิ่มเติมอีกอย่างคือ เมื่อทีมของคุณใช้แอปพลิเคชันและโปรแกรมเฉพาะ เช่น Microsoft Excel หรือ Adobe, DeskTime จะไม่เพียงแต่แสดงเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปเท่านั้น แต่ยังแสดงชื่อเอกสารหรือไฟล์ และเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละรายการด้วย

คุณสมบัติเด่นของ DeskTime

  • การติดตาม URL และแอปเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
  • การคำนวณต้นทุนเพื่อช่วยในการจัดการเงินเดือน
  • การติดตามเวลาอัตโนมัติ
  • ตัวติดตามเวลาแบบ Pomodoro

ข้อจำกัดของ DeskTime

  • ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานนอกหน้าจอ
  • คุณสมบัติพื้นฐานที่จำกัดในแผนฟรี

ราคา DeskTime

  • ไลท์: ฟรีสำหรับผู้ใช้ 1 คนเท่านั้น
  • ข้อดี: $6. 42/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: $9. 17/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $18. 33/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ DeskTime

  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

10. TMetric

คุณสมบัติการติดตามเวลาในรายงานของ TMetric
TMetric เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและจัดการโครงการที่ออกแบบมาสำหรับทีมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ผู้ใช้สามารถกำหนดอัตราค่าบริการ สร้างรายงานและใบแจ้งหนี้โดยละเอียด และติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการและงานต่างๆ ได้ นอกเหนือจากฟีเจอร์ปฏิทินและการจัดการงานที่มีอยู่แล้ว เครื่องมือนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเวลาการประชุม แบ่งปันข้อมูล และติดตามงานของพวกเขาได้อีกด้วย

ทุก ๆ 10 นาที จะมีการจับภาพหน้าจอของพนักงานโดยใช้ฟีเจอร์ Screenshots Capturing พนักงานบางคนอาจรู้สึกไม่สบายใจกับระดับการตรวจสอบนี้ ดังนั้นหากคุณมีนโยบายต่อต้านการสอดแนม โปรดพิจารณาทางเลือกอื่นของ TimeCamp ในรายการนี้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TMetric

  • อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บได้สำหรับพื้นที่ทำงาน สมาชิกพื้นที่ทำงาน โครงการ หรือลูกค้า
  • 50+ การเชื่อมต่อเพื่อวัดความก้าวหน้าและกิจกรรมในเครื่องมือใด ๆ ที่คุณใช้
  • การจัดการและการติดตามการลาหยุด
  • ระบบรายงานที่ยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของ TMetric

  • แอปติดตามเวลาแบบสแตนด์อโลนที่ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
  • ความถูกต้องของเวลาขึ้นอยู่กับการเช็คอินและการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอของผู้ใช้

ราคาของ TMetric

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $18.75/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $26. 25/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ TMetric

  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

11. Trackabi

คุณสมบัติการติดตามเวลาของ trackabi
Trackabi นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้ทีมระยะไกลวัดประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการตลอดเวลา สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อปรับแนวทางตามความจำเป็น—โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

โปรแกรมตั้งเวลาบนเดสก์ท็อป Trackabi มีตั้งค่าการติดตามเวลาอัตโนมัติ: ผู้ใช้สามารถเลือกแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับงานและบันเทิงได้

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาให้เริ่มติดตามเมื่อพวกเขาเปิดซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและหยุดเมื่อพวกเขาเปิดเพลย์ลิสต์ Spotify ของพวกเขา ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ ระบบสามารถเริ่มหรือหยุดจับเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนจากการทำงานไปทำกิจกรรมพักผ่อนหรือในทางกลับกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trackabi

  • การจัดการการลาของพนักงานเพื่อติดตามการลาปัจจุบันและการลาที่วางแผนไว้
  • บทบาทการเข้าถึงของผู้ใช้และสิทธิ์การควบคุมสำหรับแผ่นเวลา
  • ไดเรกทอรีลูกค้าเพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลในแบบฟอร์มเวลาทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  • แยกพื้นที่ส่วนตัวและบริษัทออกจากกันในโครงการ

ข้อจำกัดของ Trackabi

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการในตัว
  • อินเตอร์เฟซล้าสมัย

ราคาของ Trackabi

  • เริ่มต้น: ฟรีสำหรับ 5 ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • บิสิเนส พลัส: $20/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน, ชำระรายปี
  • องค์กร: ติดต่อ Trackabi เพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิวของ Trackabi

  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
  • G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)

12. กิจกรรมวอทช์

เครื่องมือติดตามเวลา ActivityWatch
เครื่องมือโอเพนซอร์สนี้ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมประจำวันและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของคุณในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในแต่ละวันตลอดระยะเวลา

ด้วย ActivityWatch คุณจะเข้าใจกิจกรรมที่คุณมีส่วนร่วมและเวลาที่คุณใช้ไปกับกิจกรรมเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อระบุรูปแบบพฤติกรรมของคุณและหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

หากคุณไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส ActivityWatch ก็สามารถผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ ได้เช่นกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเวลาให้ทรงพลังยิ่งขึ้น!

โบนัส: ตรวจสอบเครื่องมือการจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดในปี 2024

คุณสมบัติเด่นของ ActivityWatch

  • หน้า "ข้อมูลดิบ" เพื่อดาวน์โหลดทุกจุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เป็นไฟล์เดียว
  • ไอคอนถาดระบบสำหรับจัดการบริการ ActivityWatch ที่จะให้ทำงาน
  • มุมมองหมวดหมู่เพื่อเพิ่ม แก้ไข และกำหนดกฎ
  • การกรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อหยุดการบันทึก

ข้อจำกัดของ ActivityWatch

  • ข้อบกพร่องในความแม่นยำของเวลา โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ไว้แต่กำลังดูหน้าต่างอื่น
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการสำหรับธุรกิจ

ราคาของ ActivityWatch

  • ActivityWatch ฟรี

คะแนนและรีวิวของ ActivityWatch

  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง

13. Everhour

เครื่องมือติดตามเวลา Everhour
Everhour เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการโครงการของทีมง่ายขึ้น ช่วยให้พวกเขาประมาณความพยายาม ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และปรับแต่งกระบวนการทำงานเพื่อความร่วมมือที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม เครื่องมือนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งการแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับกำหนดส่งหรืองานที่ล่าช้าได้อีกด้วย

ด้วย Everhour ทีมของคุณสามารถวางแผนและจัดการโครงการในรูปแบบที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานและขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบประกอบด้วยฟีเจอร์การติดตามงาน ไทม์ไลน์ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยๆ ได้

ซิงค์ Everhour และ ClickUp!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everhour

  • การเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่น
  • อัตราค่าบริการงานที่กำหนดเอง
  • ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโร
  • มุมมองรายการและมุมมองบอร์ด

ข้อจำกัดของ Everhour

  • การขาดการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับการสรุปเวลา
  • ขาดหมวดหมู่เวลาสำหรับการจัดหมวดหมู่ภารกิจและโครงการ

ราคาของ Everhour

  • ฟรี
  • ไลท์: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 2 ผู้ใช้
  • ทีม: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 5 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Everhour

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

14. ฮับสตาฟ

ภาพผลิตภัณฑ์ Hubstaff
Hubstaff เป็นโซลูชันการติดตามเวลาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการพนักงานระยะไกลและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ นายจ้างสามารถติดตามกิจกรรมของพนักงาน กำหนดเป้าหมาย และควบคุมต้นทุนแรงงาน Hubstaff ช่วยให้การติดตามวันทำงานของสมาชิกในทีมทุกคนเป็นเรื่องง่าย และมั่นใจได้ว่าทุกคนมีทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

Hubstaff ยังมีฟีเจอร์การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Asana, Slack และ Trello เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถดูความคืบหน้าของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้อย่างละเอียดมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff

  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่สร้างขึ้นจากข้อมูลการติดตามเวลาทำงานของพนักงานของคุณ
  • รายงานเวลาการทำงาน 17 แบบ รวมถึงการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ
  • เหรียญตราความสำเร็จเสมือนจริง
  • ตัวติดตามเวลาว่าง

ข้อจำกัดของ Hubstaff

ราคาของ Hubstaff

  • โต๊ะว่าง: สำหรับผู้ใช้ 1 คนเท่านั้น
  • เริ่มต้นใช้งาน: $5. 83/ผู้ใช้ต่อเดือน, รวม 2 ผู้ใช้
  • เดสก์โปร: $8. 33/ผู้ใช้ต่อเดือน, รวมผู้ใช้ 2 คน
  • องค์กร: ติดต่อ Hubstaff เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของ Hubstaff

  • Capterra: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Hubstaff เหล่านี้!

15. Wrike

ตัวอย่างสเปรดชีต Wrike
Wrikeเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานต่างๆ ได้ดีขึ้น ผู้ใช้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกได้

คุณสมบัติหมวดหมู่เวลาบันทึก (Timelog Categories) ใน Wrike สามารถใช้เพื่อช่วยสมาชิกทีมและผู้จัดการติดตามปริมาณเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ภายในโครงการได้ คุณสมบัตินี้มอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามผลผลิตเพื่อกำหนดว่าทรัพยากรควรถูกจัดสรรไปที่ใด

หมวดหมู่การบันทึกเวลาสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก: แบบงาน, แบบโครงการ, และแบบทรัพยากร ตัวอย่างแบบทรัพยากรอาจเป็นนักออกแบบ, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, หรือวิศวกรซอฟต์แวร์

ตรวจสอบทางเลือกอื่นของ Wrikeเพิ่มเติม!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • แดชบอร์ดโครงการ
  • การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • การตรวจปรู๊ฟไฟล์หลายรูปแบบ
  • การวางแผนทรัพยากรโครงการ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ตัวติดตามเวลาในแอปมีให้บริการในแผนธุรกิจหรือแผนองค์กร
  • แผนภูมิแกนต์เป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อขอใบเสนอราคา
  • ยอดเขา: ติดต่อ Wrike เพื่อขอใบเสนอราคา

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • Capterra: 4. 3/5 (1,900+ รีวิว)
  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,200+)

ยกระดับการบริหารเวลาของคุณไปอีกขั้น

มีทางเลือกมากมายสำหรับ TimeCamp ให้เลือก แต่การเริ่มต้นด้วยตัวเลือกใด ๆ จาก 15 ตัวเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด!

แต่ละทางเลือกครอบคลุมพื้นฐานของคุณเมื่อพูดถึงการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ, การดู, และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวลา—แต่มีเพียงเครื่องมือเดียวที่ผสานรวมกับงานของคุณได้อย่างราบรื่น และเครื่องมือนั้นคือ ClickUp. ?

มากกว่า 15 ครั้งใน ClickUp
มองเห็นงานและเวลาของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp รวมถึงรายการ กระดาน และปฏิทิน

อันดับแรกในรายการนี้—และในใจของเรา—คือ ClickUp ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ TimeCamp เมื่อพูดถึงคุณสมบัติ ความยืดหยุ่น ราคา และอื่นๆ อีกมากมาย

ไม่เพียงแต่ ClickUp จะมีความสามารถในการจัดการเวลาเทียบเท่ากับ TimeCamp เท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติการจัดการโครงการทั้งหมดที่คุณจะต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์อื่นหากคุณยังคงใช้ TimeCamp อยู่

เข้าถึงเครื่องมือประหยัดเวลาได้มากมาย,มุมมองโครงการหลายแบบ, งานไม่จำกัด, สมาชิก, และอื่น ๆ อีกมากมายเมื่อคุณลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้!