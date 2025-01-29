10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Harvest ในปี 2025

คุณทราบหรือไม่ว่า44% ของธุรกิจต้องเผชิญกับข้อผิดพลาดในเอกสารบันทึกเวลาการทำงานเป็นประจำ?
ไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าของธุรกิจและฟรีแลนซ์ทั่วโลกต่างพยายามหาวิธีลดข้อผิดพลาดในใบลงเวลา หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดคือการค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่สมบูรณ์แบบ!
Harvest เป็นหนึ่งในเครื่องมือติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากให้ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการและงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย Harvest มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมายที่ทำให้เครื่องมือนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและเจ้าของธุรกิจ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การสร้างรายงาน และการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม Harvest อาจไม่เหมาะกับทุกคน ผู้ใช้บางคนอาจพบว่าการใช้งานยาก ในขณะที่บางคนอาจต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมในราคาที่ต่ำกว่า ดังนั้นหากคุณประสบปัญหาคล้ายกันกับ Harvest บทความสรุปนี้เหมาะสำหรับคุณ
นี่คือ 10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Harvest ที่มีให้บริการในปัจจุบัน!
แอป Harvest คืออะไร?
Harvest เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยให้บริษัทสามารถ:
- รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของทีม
- สร้างรายงานเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการและโครงการที่ผ่านมา
- เปลี่ยนเวลาที่ติดตามเป็นใบแจ้งหนี้
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ Harvest คือผู้ใช้สามารถทดลองใช้ฟรีได้ 30 วัน หลังจากนั้น คุณสามารถใช้ Harvest ต่อไปได้ฟรีโดยมีข้อจำกัด เช่น จำนวนที่นั่งและฟีเจอร์
ทำไมการเก็บเกี่ยวอาจไม่เหมาะกับทุกคน
แม้ว่า Harvest จะยอดเยี่ยมเพียงใด แต่ก็ยังมีข้อเสียบางประการที่อาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ใช้บางคน เพื่อให้เห็นภาพรวมของประสบการณ์การใช้งาน Harvest จากผู้ใช้หลากหลาย เราได้รวบรวมรีวิวที่พบบ่อยที่สุดบางส่วนจากCapterra ซึ่งเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมที่ช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ส่วนใหญ่ของบทวิจารณ์เหล่านี้ถูกทำโดยผู้ใช้ที่ทำงานในด้านการตลาด, ที่ปรึกษา, การศึกษาออนไลน์, การดูแลสุขภาพ, และสาขาไอที. นี่คือข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุด:
- การป้อนข้อมูลด้วยตนเองใช้เวลานานและเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดจากมนุษย์
- ขาดสรุปกิจกรรมสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- การขาดการปรับแต่ง
- การผสานรวมแบบจำกัด
- การขาดตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับฟีเจอร์งบประมาณ
- ไม่มีภาพรวมโครงการสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- ไม่มีประวัติการเรียกเก็บอัตรา
ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดควรมีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันไม่ให้คุณเสียเวลาไปกับงานบริหารพื้นฐาน ให้คุณมีความยืดหยุ่นตามที่คุณต้องการเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ดีที่สุด และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและน่าเพลิดเพลิน
ดังนั้นในประเด็นนี้ นี่คือ 10 อันดับทางเลือกของ Harvest ที่คุณควรพิจารณา!
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดแทนการเก็บเกี่ยว
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร, การทำงานร่วมกันในทีม, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp คือโซลูชันการจัดการโครงการและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด สร้างขึ้นด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงหลายร้อยรายการเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น ช่วยคุณรวมแอปต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และจัดการปริมาณงานของทีมคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็ก เอเจนซี่ หรือองค์กรขนาดใหญ่ คุณจะพบว่า ClickUp มีประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานประจำวันของคุณและสำหรับกรณีการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย
สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Harvest คือ ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าทีมและธุรกิจทุกขนาดสามารถกำหนดค่า ClickUp ให้เข้ากับความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานของตนเองได้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจในขณะที่เติบโต
สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม, การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน, การติดตามความคืบหน้าของโครงการ, และการรับประกันว่าโครงการจะถูกส่งมอบตามกำหนดเวลา, ระบบมีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัวที่ช่วยให้คุณสามารถวัดเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ และบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งทีมของคุณ
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp ยังสามารถช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้:
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ใน Workspace ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน
- ดูรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับเวลาของคุณ
- เพิ่มการประมาณเวลาให้กับงานของคุณ
- เพิ่มบันทึกในรายการเวลาของคุณ
- บันทึกเวลาเป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อการออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง
- ป้อนและแก้ไขเวลาด้วยตนเองหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
- ค้นหาและกรองรายการเวลา
- ดูสรุปเวลาและยอดรวมทั้งหมดของเวลาที่ใช้ไปกับงานและงานย่อยทั้งหมด
- และอีกมากมาย
และเนื่องจาก ClickUp สามารถใช้งานได้ทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป คุณจึงสามารถเริ่ม หยุดชั่วคราว และหยุดการบันทึกเวลาได้ข้ามอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเวลาด้วยตนเองในกรณีที่คุณลืมเริ่มจับเวลา และยังสามารถเพิ่มแท็กที่กำหนดเองเพื่อติดป้ายกำกับและจัดระเบียบเวลาของคุณได้อีกด้วย
โดยรวมแล้ว ClickUp คือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านการจัดการโครงการ การบริหารงาน และการติดตามเวลาของคุณ ปรับกระบวนการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp กับแอปมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Google Workspace, Slack, Front และตัวติดตามเวลาอีกมากมายในรายการนี้ เพื่อซิงค์เวลาทั้งหมดของคุณเข้าสู่ ClickUp และรวมทุกงานไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่น
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: กำหนดค่าแพลตฟอร์มได้ตามต้องการเพื่อรองรับกระบวนการทำงาน ความชอบ และความต้องการทางธุรกิจของคุณ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง,ClickApps และอื่นๆ
- มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15แบบ: ดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ—เข้าถึงมุมมองของปริมาณงาน, ไทม์ไลน์, รายการ และมุมมองที่กำหนดเองอื่น ๆ เพื่อให้คุณเห็นงานในแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณและทีมของคุณ
- การติดตามเวลาทั่วโลก: บันทึก เริ่ม และหยุดเวลาได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ใดก็ได้ จัดการสถานะโครงการ และรวมเวลาที่คุณใช้ไปกับงานทั้งหมดของคุณด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกในตัวใน ClickUp
- การรายงานเวลา: การได้รับภาพรวมระดับสูงของรายการเวลาของคุณ, การประมาณการ, ระยะเวลา, และเป้าหมายของโครงการเพื่อช่วยคุณตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์เกี่ยวกับกระบวนการของคุณ
- การจัดเรียงและการกรอง: บันทึก, ป้ายกำกับ, หรือแท็ก จะช่วยคุณจัดระเบียบและเข้าถึงรายการเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย
- แดชบอร์ดพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์:สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองตามความต้องการของคุณเพื่อปรับปรุงการติดตามโครงการและการจัดการทีมพร้อมทั้งได้รับภาพรวมระดับสูงของงาน ทรัพยากร และอื่น ๆ
- ส่วนขยาย Chrome: ClickUp ยังมีส่วนขยาย Chrome ฟรี ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงตัวจับเวลาทั่วโลกและการบันทึกเวลาทำได้ง่ายขึ้น
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการเพื่อรวมแอปของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือ: เข้าถึงงานของคุณและติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ จากทุกที่ด้วยแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัด
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
การกำหนดราคา
- แผนฟรีตลอดไป: เวอร์ชันฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติพร้อมใช้งาน
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา; แผนนี้สำหรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การใส่แบรนด์ของคุณเอง, การอนุญาตขั้นสูง, การสร้างบทบาทที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด, และอื่นๆ
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (3,633 รีวิว)
- G2: 4. 7 จาก 5 (6,622 รีวิว)
2. Clockify
เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และค่าใช้จ่ายของโครงการ
Clockifyเป็นหนึ่งในเครื่องมือติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Harvest เนื่องจากแอปนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์การจัดการเวลาที่หลากหลาย ทำให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูลและติดตามกิจกรรมและความคืบหน้าของทีมของคุณ
สำหรับการบันทึกเวลา, Clockify อนุญาตให้คุณ:
- ติดตามชั่วโมงของคุณแบบเรียลไทม์ หรือเพิ่มเวลาด้วยตนเอง
- บล็อกและจัดการเวลาโดยใช้ปฏิทิน
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ
- ติดตามเว็บไซต์และเว็บไซต์ที่ใช้
- ลงเวลาเข้า/ออกงานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันผ่านคีออสก์
นอกจากนี้Clockify ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ มากกว่า 80 รายการ รวมถึง ClickUp, Google Workspace, Pumble และ Trello
คุณสมบัติเด่น
- การติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบงาน อัตรา และคาดการณ์
- การรายงาน: สร้างรายงานสำหรับแต่ละโครงการ
- บันทึกเวลาทำงาน: บันทึกกิจกรรมทุกครั้งอย่างรวดเร็ว
- การออกใบแจ้งหนี้: ออกใบแจ้งหนี้ตามเวลาที่คุณได้ติดตามไว้
- การติดตามค่าใช้จ่าย: บันทึกค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร
ข้อจำกัด
- แม้ว่า Clockify จะมีฟังก์ชันการรายงานพื้นฐาน แต่รายงานที่สร้างขึ้นค่อนข้างเรียบง่ายและอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ทุกคน บางผู้ใช้อาจต้องการรายงานที่มีรายละเอียดมากขึ้นและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: $4.99 ต่อเดือน; มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่นแม่แบบโครงการ, การตรวจสอบเวลา, การพักเบรก, และการแก้ไขแบบกลุ่ม
- มาตรฐาน: $6. 99 ต่อเดือน; มาพร้อมกับตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น การหยุดงาน, การออกใบแจ้งหนี้, และการอนุมัติ
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือน; มีฟีเจอร์การจัดตารางเวลา, ค่าใช้จ่าย, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ต้นทุนแรงงาน, และกำไร, รวมถึงฟีเจอร์อื่น ๆ
- องค์กรธุรกิจ: $14.99 ต่อเดือน; มีคุณสมบัติมากมาย เช่น โดเมนย่อยที่กำหนดเองและบันทึกการตรวจสอบ
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (4,449 รีวิว)
- G2: 4. 5 จาก 5 (143 รีวิว)
3. ไทม์แคมป์
ดีที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการติดตามผลกำไร
TimeCampเป็นแอปติดตามเวลาเข้างานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเวลา สร้างรายงาน และออกใบแจ้งหนี้ได้ ด้วยเครื่องมือนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น แผนภูมิวงกลมของโครงการ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบุคคลและทีม และอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงได้
ผสานการทำงานของ TimeCamp กับแอปยอดนิยมต่างๆ รวมถึง ClickUp, Google Workspace, Outlook, Slack และFreshdesk
คุณสมบัติเด่น
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ: เริ่มตัวติดตามเวลาด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- รายงาน: รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการของคุณ
- การออกใบแจ้งหนี้: เปลี่ยนเวลาที่ติดตามให้เป็นอัตราค่าบริการ
- การแจ้งเตือนงบประมาณ: รับการแจ้งเตือนเมื่อโครงการกำลังจะเกินงบประมาณ
- คำขอลาหยุด: อนุญาตให้พนักงานส่งคำขอลาหยุด
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาในการปรับเวลา
- การขาดการปรับแต่ง
การกำหนดราคา
- ฟรี: ผู้ใช้สามารถสร้างโปรเจกต์และงานได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมใช้งานโดยผู้ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวน
- พื้นฐาน: $8.99 ต่อผู้ใช้/เดือน; มีคุณสมบัติเช่น การปัดเวลา, รายงานที่กำหนดเอง, และการเชื่อมต่อไม่จำกัด
- ข้อดี: $11.99 ต่อผู้ใช้/เดือน; มีอัตราค่าบริการและฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (583 รีวิว)
- G2: 4. 7 จาก 5 (191 รีวิว)
4. Toggl Track
เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการสร้างรายงานเวลา
Toggl Track เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ใช้งานง่าย จุดประสงค์หลักของ Toggl Track คือการเพิ่มผลกำไรและประสิทธิภาพของธุรกิจ ทุกฟีเจอร์ของ Toggl Trackช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้านธุรการได้มาก ทางเลือกของ Harvest นี้มีมากกว่าเครื่องมือติดตามเวลาทั่วไป เพราะมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเรียกเก็บเงิน การออกใบแจ้งหนี้และการจัดทำงบประมาณโครงการ
เชื่อมต่อ Toggl กับเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp และแอปทำงานอื่น ๆ เช่น Adobe, Google Workspace, Trello, Backlog และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่น
- มุมมองปฏิทิน: ตรวจสอบรายการเวลาในรูปแบบปฏิทิน
- การเรียกเก็บเงิน: กำหนดอัตราค่าบริการให้กับพื้นที่ทำงานและสมาชิก
- การรายงาน: สร้างรายงานและการคาดการณ์ได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการ เงินเดือน: การจัดการเงินเดือนอย่างรวดเร็วโดยอิงจากชั่วโมงที่ติดตามและสามารถเรียกเก็บเงินได้
ข้อจำกัด
- ไม่มีตัวเลือกในการหยุดชั่วคราวเซสชัน
- การแก้ไขข้อผิดพลาดในแบบฟอร์มเวลาทำงานอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้บางคน
การกำหนดราคา
- ฟรี: มาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นและสามารถใช้ได้สูงสุดห้าคน
- เริ่มต้น: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน; เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่ต้องการฟีเจอร์มากมาย
- พรีเมียม: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน; เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมอย่างใกล้ชิด
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (2,150 รีวิว)
- G2: 4. 6 จาก 5 (1,524 รีวิว)
5. ทันเวลา
เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการจัดตารางเวลา
Timelyเป็นระบบติดตามเวลาอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้านการบริหารจัดการพื้นฐานอย่างมาก ผู้ใช้สามารถบันทึกเวลาที่พนักงานแต่ละคนใช้ไปกับแอปต่างๆ และการทำงานต่างๆ โดยอัตโนมัติ รักษาความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมของพนักงาน และมีอำนาจควบคุมข้อมูลที่แชร์ได้อย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติเด่น
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ: เริ่มติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- การติดตามประสิทธิภาพ: ติดตามความคืบหน้าและความสามารถในการทำกำไรของโครงการ
- การจัดตารางงาน: ติดตามเวลาในกิจกรรมต่างๆ โดยอัตโนมัติและสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาที่แม่นยำ
ข้อจำกัด
- ขาดตัวกรองการรายงาน
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: $11 ต่อผู้ใช้/เดือน; ผู้ใช้จะได้รับสามทีมและ 50 โครงการ
- พรีเมียม: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน; มาพร้อมกับจำนวนทีมและโปรเจ็กต์ไม่จำกัดที่สามารถทำงานได้
- ไม่จำกัด: $28 ต่อผู้ใช้/เดือน; พร้อมฟีเจอร์ไม่จำกัดและความจุส่วนบุคคล
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (649 รีวิว)
- G2: 4. 8 จาก 5 (269 รีวิว)
6. Hubstaff
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการและการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
Hubstaffช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาสำหรับงานและโครงการเฉพาะได้อย่างแม่นยำ และบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้อีกด้วย อีกทั้งยังช่วยจัดการตารางเวลา ติดตามงาน และทำให้การจ่ายเงินเดือนเป็นอัตโนมัติไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามที่ทีมของคุณตั้งอยู่
คุณสมบัติเด่น
- การติดตามเวลา: ติดตามความคืบหน้า, ค้นหาบันทึกเวลาโดยละเอียด, และกำหนดขีดจำกัด
- การติดตามพนักงาน:ตรวจสอบกิจกรรมของพนักงานและตรวจสอบ URL ที่เข้าชม
- การติดตามใบแจ้งหนี้และเงินเดือน: เพิ่มอัตราค่าจ้างสำหรับสมาชิกทุกคน
- การจัดการโครงการ: แบ่งโครงการใหญ่เป็นงานย่อย ตรวจสอบความคืบหน้ากับทีมอย่างสม่ำเสมอ
ข้อจำกัด
- การตรวจสอบพนักงานมากเกินไป
- ตัวเลือกการผสานรวมไม่เพียงพอ
การกำหนดราคา
- Hubstaff Time: เหมาะสำหรับการสร้างรายงานและติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน Time Free: มีให้บริการ Time Stater: $5.83 ต่อผู้ใช้/เดือน Time Pro: $8.33 ต่อผู้ใช้/เดือน
- เวลาฟรี: พร้อมให้บริการ
- Time Stater: $5.83 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ไทม์โปร: $8. 33 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Hubstaff Desk: รองรับการจัดการทีม, การยืนยันงาน, และการติดตามเวลา
- ฮับสตาฟ ฟีลด์: ให้คุณจัดการทีมของคุณ และมีคุณสมบัติการติดตามเวลาด้วยระบบ GPS
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- เวลาฟรี: พร้อมให้บริการ
- Time Stater: $5.83 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ไทม์โปร: $8. 33 ต่อผู้ใช้/เดือน
รีวิวจากลูกค้า
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (1,384 รีวิว)
- G2: 4. 3 จาก 5 (416 รีวิว)
7. Paymo
เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา การจัดทำงบประมาณโครงการ และการออกใบแจ้งหนี้
Paymoเป็นตัวติดตามเวลาที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการวางแผนและติดตามกิจกรรมต่างๆ แต่ยังช่วยในการจัดการทรัพยากรและการวางแผนทางการเงินอีกด้วย แอปนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้และการจัดการค่าใช้จ่าย ทำให้ธุรกิจต่างๆ จัดการงานบัญชีและการเรียกเก็บเงินได้ง่ายขึ้น เข้าถึง Paymo ได้ทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป และผสานรวมกับแอปทำงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่น
- การจัดการงาน: สร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกแต่ละคน
- การวางแผนและการจัดตาราง: ตั้งค่าการจองแบบโกสต์ตามงานที่เคยทำมาก่อน
- การจัดทำงบประมาณ: กำหนดงบประมาณและวัดผลลัพธ์
- การรายงาน: สร้างและส่งออกรายงานโครงการ
- บัญชี: สร้างใบแจ้งหนี้ตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน โครงการ และอื่นๆ
ข้อจำกัด
การกำหนดราคา
- ฟรี: มีให้บริการ
- เริ่มต้น: $4.95 ต่อผู้ใช้/เดือน; ให้บริการประมาณการและค่าใช้จ่ายไม่จำกัด
- สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95 ต่อผู้ใช้/เดือน; เข้าถึงรายงานแบบเรียลไทม์, ตัวจับเวลาที่ใช้งานอยู่ และอื่นๆ
- ธุรกิจ: $20.79 ต่อผู้ใช้/เดือน; รวมการจัดตารางงานพนักงานและการอบรมเบื้องต้นฟรี
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (454 รีวิว)
- G2 : 4. 6 จาก 5 (579 รีวิว)
8. TrackingTime
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน
TrackingTimeเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมประจำวันและความคืบหน้าของทีมได้ เครื่องมือติดตามเวลานี้มาพร้อมกับแบบฟอร์มบันทึกเวลาที่ช่วยลดความจำเป็นในการทำงานด้านการบริหารขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเวลาและการติดตามงาน
นอกเหนือจากคุณสมบัติการติดตามเวลาตามปกติแล้ว TrackingTime ยังมีระบบออกใบแจ้งหนี้และรายงานเวลาให้บริการอีกด้วย คุณสามารถสร้างรายงานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ทำให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการและรายงานให้ลูกค้าง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่น
- การจัดการงาน: ดูกิจกรรมของสมาชิกทุกคนและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
- การติดตาม การเข้างาน: ตรวจสอบการเข้างานและการลาของพนักงานทุกคนได้อย่างง่ายดาย
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน: หยุดเสียเวลาไปกับงานเอกสารโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของ TrackingTime
ข้อจำกัด
- การจัดการงานหลายอย่างและผู้ใช้หลายคนอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้บางคน
การกำหนดราคา
- ฟรี: ให้บริการการติดตามเวลาพื้นฐาน และสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ไม่เกินสามคน
- ข้อดี: $5 ต่อผู้ใช้/เดือน; เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบไม่จำกัดและธุรกิจที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การรายงานและการจัดการเวลา
- ธุรกิจ: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน; อนุญาตให้ปรับแต่งได้มากขึ้น และมาพร้อมกับความปลอดภัยและการสนับสนุนเพิ่มเติม
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (39 รีวิว)
- G2: 4. 5 จาก 5 (63 รีวิว)
9. Scoro
เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา, การทำบิลอัตโนมัติ, การทำงานอัตโนมัติ
Scoroเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบโครงการและทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น เครื่องมือนี้แสดงศูนย์ควบคุมสำหรับบริษัทของคุณและช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการงานและโครงการหลายอย่างพร้อมกันได้
นอกจากนี้ แอปนี้ยังให้คุณเห็นภาพรวมอย่างละเอียดของสถานะการเงินทั้งหมดของคุณ และช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์การเรียกเก็บเงินที่หลากหลาย เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมในทุกแง่มุมทางการเงินของโครงการได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติเด่น
- การจัดการเวลา: ใช้ปฏิทินและแผ่นบันทึกเวลาที่ใช้ร่วมกัน
- การจัดการทีม: จัดสรรทรัพยากรตามความพร้อมของสมาชิก
- การเสนอราคาและการเรียกเก็บเงิน: ใช้รายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการเสนอราคา
- การรายงาน: ติดตามผลการดำเนินงานและโครงการแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัด
- Scoro เป็นซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความคุ้นเคย
- แม้ว่า Scoro จะสามารถปรับแต่งได้ แต่การเปลี่ยนแปลงระบบอาจซับซ้อนและท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ด้านไอที
การกำหนดราคา
- จำเป็น: $26 ต่อผู้ใช้/เดือน; มีคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น ปฏิทิน, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, แดชบอร์ด, และรายงานการทำงาน
- มาตรฐาน: $37 ต่อผู้ใช้/เดือน; เพิ่มจากพื้นฐานด้วยการรวมเครื่องมือต่างๆ เช่นแผนภูมิแกนต์, ตัวติดตามเวลา, ตัวกระตุ้นและการดำเนินการ, และใบสั่งซื้อ
- ข้อดี: $63 ต่อผู้ใช้/เดือน; มีตัววางแผน, บันทึกเวลาทำงานและการล็อกเวลา, งบประมาณโครงการ, และเมทริกซ์งาน
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (217 รีวิว)
- G2: 4. 5 จาก 5 (375 รีวิว)
10. Worksnaps
เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา, การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน, การสร้างรายงาน
Worksnapsเป็นเครื่องมือติดตามเวลาและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามกิจกรรมการทำงานของตน ถ่ายภาพหน้าจอ และสร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานได้ นอกจากนี้ เครื่องมือทางเลือกของ Harest นี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการจัดการการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินของลูกค้า
คุณสมบัติเด่น
- การจัดระเบียบงาน: จัดการทีมได้อย่างง่ายดายโดยการวางผู้ใช้แต่ละคนในโครงการที่แตกต่างกัน
- การรายงาน: ใช้แดชบอร์ดที่มีรายละเอียดและสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- การกรองความเป็นส่วนตัว: ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการส่งภาพหน้าจอ
- การออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน: Worksnaps มีฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินในตัว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัด
- ในขณะที่ Worksnaps สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ ได้ การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ธุรกิจอื่นๆ อาจมีข้อจำกัด
- Worksnaps เป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ที่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต. ผู้ใช้อาจประสบปัญหาหากพวกเขาทำงานในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ดี.
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: $20 ต่อเดือน (สี่ผู้ใช้)
- ทีม: $40 ต่อเดือน (10 ผู้ใช้)
- แผนก: $70 ต่อเดือน (20 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $90 ต่อเดือน (30 ผู้ใช้)
รีวิวจากลูกค้า
- Capterra: 4. 2 จาก 5 (6 รีวิว)
- G2: 4. 4 จาก 5 (4 รีวิว)
ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บเกี่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริหารเวลาของคุณ
Harvest เป็นเครื่องมือที่ดีในการลงทุน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถทำได้ดีกว่านี้
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่จะช่วยคุณในการติดตามเวลา, การตรวจสอบความคืบหน้า,และการจัดการกำลังคน, แอปติดตามเวลาที่กล่าวถึงในรายการนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Harvest.
ClickUp เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ทรงพลัง พร้อมฟีเจอร์การติดตามเวลาที่ล้ำหน้ากว่า Harvest โดยมีฟีเจอร์ขั้นสูงและยืดหยุ่นหลายร้อยรายการเพื่อปรับปรุงการจัดการทีม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และรักษาการเชื่อมต่อของทีมแบบไฮบริดและระยะไกลให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา
ทดลองใช้ฟรีและค้นพบว่าทำไมกว่า6 ล้านคนถึงเลือกใช้ ClickUp 😌
ผู้เขียนรับเชิญ:
Teodora Coguricเป็นนักเขียนและนักวิจัยด้านประสิทธิภาพการทำงาน