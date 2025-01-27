บล็อก ClickUp

10+ ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Clockify ปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
27 มกราคม 2568

เวลาที่จะเริ่มทำงานเกี่ยวกับการจัดการเวลาคือตอนนี้เสมอ แต่คุณจะวัดผลผลิตได้อย่างไร? เป็นการวัดประสิทธิภาพของทีม, เวลาที่ใช้ไปกับโปรเจ็กต์, หรือเวลาทำงานจริง ๆ?

สำหรับหลายองค์กร นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาออนไลน์กลายเป็นสิ่งจำเป็น และหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Clockify อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบเครื่องมือนี้ ซึ่งทำให้หลายคนถามว่า มีทางเลือกอื่นใดของ Clockify ที่ควรพิจารณาบ้าง?

โชคดีที่คุณได้มาพบกับรายการที่ดีที่สุดที่นำเสนอทางเลือกแทน Clockify เราได้วิเคราะห์และแยกแยะเครื่องมือติดตามเวลาที่จำเป็นที่คุณต้องรู้ในปี 2023 และอนาคต

แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ 10+ ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clockify ขอให้เราดูอย่างใกล้ชิดถึง Clockify และเหตุผลที่บางคนอาจคิดจะเปลี่ยน.

Clockify คืออะไร?

ภาพผลิตภัณฑ์ Clockify
การติดตามเวลาในClockify

Clockify เป็นแอปติดตามเวลาที่ช่วยให้คุณติดตามการทำงานในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงทำงาน กิจกรรมรายสัปดาห์ในตารางเวลา หรือการลงเวลาเข้างานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

เครื่องมือติดตามเวลาออนไลน์นี้ไม่มีขีดจำกัดจำนวนผู้ใช้ภายในแอป และให้บริการแผนฟรีที่แข็งแกร่งตลอดไป Clockify ให้รายงานละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในโครงการต่าง ๆ ทำให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าใครทำอะไร และนานเท่าใด

ข้อดี

  • มีแผนฟรีที่แข็งแกร่ง
  • ผู้ใดที่ได้รับอนุญาตสามารถดูรายงานโดยละเอียดและแนบใบแจ้งหนี้ได้โดยตรง
  • ง่ายต่อการนำไปใช้, ควบคุม, และติดตามผลผลิต

ข้อเสีย

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าซอฟต์แวร์มักจะ "ค้าง" อยู่บ่อยครั้ง
  • มีการสนับสนุนจำกัด
  • คุณสมบัติอาจถูกจำกัดในแผนฟรี

การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $3.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $5. 49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $11.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว

ทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Clockify

1.คลิกอัพ

คุณสมบัติการติดตามเวลาใน ClickUp
ติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายและเชื่อมต่อกับบันทึกไปยังงานหรืองานย่อย

ClickUp เป็นเครื่องมือติดตามเวลาสำหรับโครงการที่มีฟีเจอร์ไดนามิกมากมาย—ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clockify ในตลาด สำหรับผู้เริ่มต้น ClickUp อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตามเวลาได้จากทุกที่ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ผ่านการป๊อปอัพที่ไม่รบกวนการทำงานหรือผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome ของมัน

นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเวลาขณะเดินทางหรือเริ่มและหยุดตัวจับเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้เพื่อให้ได้เวลาที่บันทึกไว้อย่างแม่นยำที่สุด สามารถย่อหรือขยายเครื่องมือติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดให้กับงานหรืองานย่อย หรือกำหนดให้กับผู้ใช้เฉพาะใน ClickUp

ตัวอย่างคุณสมบัติการติดตามเวลาในคลิกอัพ
การติดตามนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน ClickUp นั้นง่ายต่อการบันทึกและมอบหมายให้ผู้ใช้

ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถซิงค์บันทึกเวลาทั้งหมดจากแอปอื่น ๆ ที่คุณอาจเคยใช้มาก่อนเข้าสู่ ClickUp ได้ ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณในการรวบรวมเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับโครงการใด ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียอะไรไปเมื่อคำนวณทั้งหมด

รายการการผสานการทำงานที่ยาวของ ClickUp หมายความว่าคุณมี เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถซิงค์กับระบบปัจจุบันของคุณได้ ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาในการโอนย้ายระหว่างระบบ นอกจากนี้ การปรับแต่งของ ClickUp ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานการติดตามเวลาอย่างละเอียดเพื่อวัดเวลาที่ประมาณการไว้, ใบบันทึกเวลา, และการรายงานเวลาได้

คลิกอัพ ใบบันทึกเวลา
แบบฟอร์มบันทึกเวลาใน ClickUp สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ

คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp

  • บันทึกและป้ายกำกับ: จัดหมวดหมู่, ติดป้ายกำกับ, และบันทึกข้อมูลเวลาที่ติดตามใน ClickUp
  • การจัดเรียงและการกรอง: จัดเรียงเวลาที่ติดตามตามวันที่, สถานะ, แท็ก, และผู้รับผิดชอบ
  • สรุป: รับผลรวมทั้งหมดของเวลาที่ใช้ไปกับงานหรืองานย่อยทั้งหมด
  • เรียกเก็บเงินได้: กำหนดบันทึกการติดตามเวลาให้เป็นนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการติดตามค่าใช้จ่าย
  • สร้างรายงานที่กำหนดเอง: สร้างรายงานหรือบันทึกเวลาที่ละเอียดและปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ
  • ส่วนขยาย Chrome สำหรับการติดตามเวลาใน ClickUp: ติดตามเวลาบนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ หรือติดตามผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเชื่อมโยงเวลาไปยังงานหรืองานย่อยใด ๆ
  • เทมเพลตการจัดสรรเวลา&เทมเพลตบันทึกเวลา

การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิว

2. TMetric

ผ่านทางTMetric

เครื่องมือติดตามเวลาอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในรายชื่อทางเลือกของ Clockify คือ TMetric ระบบที่ทรงพลังนี้ช่วยให้คุณสามารถทำฟังก์ชันการติดตามเวลาทั้งหมดที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่รวมถึง:

หากคุณต้องการภาพรวมในระดับสูงว่าเวลาถูกใช้ไปอย่างไรภายในองค์กรที่คุณดูแล มีเพียงไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้ดีเท่ากับ TMetric

การกำหนดราคา

  • ฟรี: $0 ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $5 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว

3. เก็บเกี่ยว

แดชบอร์ดและรายงานการติดตามเวลาการเก็บเกี่ยว
ผ่านทางHarvest

พนักงานที่ใช้แอปติดตามเวลา Harvestสามารถป้อนเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ในครั้งเดียว หรือจะติดตามเวลาเป็นระยะก็ได้ วิธีใดที่สะดวกที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับสิ่งที่พวกเขาต้องการทำ ควรเลือกใช้วิธีนั้น

นอกจากนี้ Harvest ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ควรทราบอีกด้วย ได้แก่:

  • การคาดการณ์: แอปพลิเคชันน้องใหม่ที่ช่วยให้ผู้จ้างงานสามารถจัดตารางเวลาของพนักงานทั้งสัปดาห์ล่วงหน้าได้
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อส่งแบบฟอร์มเวลาทำงาน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Quickbooks, Google Calendar และ Slack

การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิว

ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Harvest เหล่านี้!

4. พนักงาน

ผ่านทางApploye

Apployeเป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มอบความสามารถในการตรวจสอบพนักงาน มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด ติดตามงานที่กำลังดำเนินอยู่ สร้างใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า และคำนวณชั่วโมงที่พนักงานสามารถเรียกเก็บเงินได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์พิเศษ เช่น ฟีดสด ภาพหน้าจอแบบเรียลไทม์ ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เป็นต้น

คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Apploye ได้แก่:

  • คุณสมบัติการติดตามพนักงานทางไกล: ภาพหน้าจอ, การใช้แอปพลิเคชัน และการติดตาม URL
  • รายงานและแดชบอร์ด: การเปรียบเทียบตามผลการดำเนินงาน, รายงานกิจกรรมและเวลาที่มีประสิทธิผล, ส่งออกรายงาน
  • การจัดการโครงการและงาน:บันทึกเวลาตามงาน, สร้างงานจำนวนมากภายใต้โครงการ, งบประมาณโครงการ, เพิ่มผู้ร่วมงานและสิทธิ์การเข้าถึง

การกำหนดราคา

  • คนเดียว: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • เอลิต: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว

5. nTask

คุณสมบัติการติดตามเวลาทำงานของงาน
ผ่านทางnTask

ตัวเลือกยอดนิยมในรายการทางเลือกของ Clockify คือ nTask เครื่องมือติดตามเวลาตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าประทับใจที่สุดเพราะมีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้วยมันมีฟีเจอร์ที่คุณไม่ได้รับจากตัวติดตามเวลาอื่น ๆ และคุณจะได้รับทั้งหมดนี้ในราคาที่สมเหตุสมผล

ยิ่งคุณจ่ายเงินสำหรับแผนของคุณมากเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถใช้คุณสมบัติได้มากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บางคนก็พอใจที่จะใช้แผนฟรีไปนานเท่าที่จะทำได้

ควรสังเกตว่าแผนการชำระเงินบางแผนมีคุณสมบัติเช่นแอปมือถือ nTask, แบบฟอร์มบันทึกเวลาที่ง่ายที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ, และการเชื่อมต่อข้อมูลจากแอปพลิเคชันติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า 100 แอปผ่านผู้ให้บริการภายนอก

การกำหนดราคา

  • แผนพื้นฐาน: ฟรี
  • แผนพรีเมียม: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

คะแนนและรีวิว

6. Everhour

แดชบอร์ดบันทึกเวลาทำงานของทีม Everhour
ผ่านทางEverhour

การเคลื่อนไหวของการทำงานทางไกลได้มาถึงแล้ว และหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clockify ที่พึ่งพาคุณสมบัติการติดตามเวลาออนไลน์ของมันคือEverhour.โดยทั่วไป ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเหมาะที่สุดสำหรับทีมทางไกลเพื่อให้พวกเขาสามารถบันทึกเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใดในโลก.

สิ่งหนึ่งที่บางคนได้สังเกตว่าไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเลือก Everhour คือพวกเขาไม่มีแอปมือถือสำหรับ Android นอกจากนี้ ขณะนี้ยังไม่รองรับการติดตามเวลาแบบออฟไลน์

นั่นหมายความว่าอาจจำเป็นต้องมีการติดตามบางอย่างผ่านไฟล์ Excelหากดำเนินการแบบออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่น่าประทับใจอยู่

  • การติดตามงบประมาณโครงการ
  • ผู้จัดการสามารถล็อกเวลาทำงานของพนักงานได้ (มีประโยชน์เมื่อพนักงานลืมลงเวลาออก)
  • ง่ายต่อการจัดตารางทรัพยากรไปยังที่ที่ต้องการ

การกำหนดราคา

  • แผนทีม: $8.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เริ่มต้นที่ 5 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิว

7. Toggl

ตัวอย่างแดชบอร์ดการติดตามเวลาของ Toggl
ผ่านทางToggl

เครื่องมือติดตามเวลาอีกตัวหนึ่งคือ Toggl ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Clockify ในรายการของเรา การติดตามประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการทรัพยากร การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และ Toggl สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรช่วยให้ผู้จัดการทราบได้ว่าพนักงานของพวกเขากำลังทำอะไรอยู่—ไม่ว่าจะเป็นงานน้อยเกินไปหรือมากเกินไป.ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเช่น Togglช่วยให้ผู้นำทีมสามารถตรวจสอบพนักงานของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีปริมาณงานที่สามารถจัดการได้จริง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล.

นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ทีมทั้งหมดรับผิดชอบและเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน หนึ่งในคุณสมบัติยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ Toggl คือ คุณสมบัติการระบุเวลาว่าง ซึ่งทำงานได้ดีกว่าการจัดการเวลาทำงาน

เครื่องมือติดตามเวลานี้ช่วยให้หัวหน้าทีมได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอยู่ในสถานะว่างในขณะนั้น จากนั้นสามารถติดตามเวลาโดยเปรียบเทียบการใช้งานคอมพิวเตอร์กับจำนวนนาทีว่าง เพื่อวัดผลเทียบกับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด แม้ว่าฟีเจอร์นี้อาจดูเป็นการล่วงล้ำสำหรับทีมภายในองค์กร แต่จะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมช่วยเหลือภายนอกที่ต้องการความแม่นยำในการติดตามเวลาอย่างสูง

การกำหนดราคา

  • ฟรี: สูงสุด 5 ผู้ใช้
  • เริ่มต้น: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: มีบริการกำหนดราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

คุณสมบัติการติดตามเวลาของ tsheets
ผ่านทางQuickbooks

TSheets ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Intuit Quickbooks เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Clockify สำหรับการติดตามเวลา เนื่องจากสามารถย้ายข้อมูลที่เชื่อมต่อจาก Clockify ได้ คุณสมบัติหลักของมันทำให้ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงการป้อนเวลาด้วยตนเองเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงาน ทำให้คุณสามารถย้ายจาก Clockify ได้อย่างง่ายดาย

การติดตามด้วย GPS และการกำหนดเขตภูมิศาสตร์ เป็นสองคุณสมบัติการติดตามเวลาของ TSheets ที่อนุญาตให้บันทึกเวลาที่พนักงานใช้ขณะทำงานในสำนักงาน ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลที่เข้ามาทำงานในสำนักงานด้วย

ผู้จัดการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและยอมรับเฉพาะข้อมูลการเข้างานที่บันทึกไว้ภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่กำหนด (สำนักงานจริง) เท่านั้น ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มีการติดตามเวลาของพนักงานในสถานที่ที่ไม่รู้จักเมื่อพนักงานถูกขอให้อยู่ในสำนักงานหรือในช่วงเวลาทำงานที่กำหนด

นอกจากนี้ยังง่ายขึ้นมากที่จะได้รับรายงานที่ละเอียดเพื่อจัดการกับเวลาทำงานล่วงเวลาและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

การกำหนดราคา

  • ProAdvisor: ฟรี (1 บัญชี)
  • พรีเมียม: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (บวกค่าธรรมเนียมฐาน $20 ต่อเดือน)
  • เอลิต: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (บวกค่าธรรมเนียมฐาน $40 ต่อเดือน)

คะแนนและรีวิว

9. ไทม์ ด็อกเตอร์

ตัวอย่างการติดตามเวลาด้วยไทม์ด็อกเตอร์
ผ่านทางTime Doctor

หากคุณยังคงมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Clockify ที่มีฟังก์ชันทั้งหมดที่คุณต้องการ คุณจะไม่ผิดหวังหากเลือกใช้Time Doctor พวกเขามีทุกสิ่งที่คุณอาจต้องการเมื่อต้องติดตามเวลา รวมถึง:

  • การแจ้งเตือนการเสียสมาธิสำหรับพนักงาน
  • ภาพหน้าจอและการตรวจสอบระดับกิจกรรม
  • ตัวเลือกการจ่ายเงินเดือนออนไลน์
  • การติดตามเวลา (ออนไลน์และออฟไลน์)

Time Doctor สามารถช่วยให้คุณจัดการระบบเงินเดือนและบริหารโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการบริหารจัดการพนักงานที่มีอยู่ Time Doctor คือทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

การกำหนดราคา

  • พื้นฐาน: $70 ต่อผู้ใช้ต่อปี
  • มาตรฐาน: $100 ต่อผู้ใช้ต่อปี
  • พรีเมียม: $200 ต่อผู้ใช้ต่อปี

คะแนนและรีวิว

10. ทันเวลา

ตัวอย่างแดชบอร์ดการติดตามเวลาที่ทันเวลา
ผ่านทางTimely

แอปติดตามเวลา Timely นี้มีลูกค้ามากกว่า 5,000 รายที่ใช้รายงานประสิทธิภาพการทำงานที่ละเอียดเพื่อการติดตามเวลาที่แม่นยำอย่างจริงจัง Timely เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Clockify เนื่องจากสามารถลดเวลาที่ใช้ในการติดตามเวลาจริงได้ถึง 75%

การวัดประสิทธิภาพของพนักงาน, การติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และคุณสมบัติการรายงานอื่น ๆ ทำให้ Timely เป็นเครื่องมือติดตามเวลาออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม. แอปนี้ยังติดตามงบประมาณโครงการของคุณผ่านรายงานที่ละเอียด.

คุณสามารถลดปริมาณความพยายามและเวลาที่คุณต้องใช้ในการคำนวณสิ่งเช่นนี้ และไปทำสิ่งต่อไปได้ นอกจากนี้ รายงานที่ออกมาจาก Timely ยังช่วยให้คุณเห็นได้ง่ายขึ้นว่าแต่ละนาทีถูกใช้ไปอย่างไร คุณจึงสามารถติดตามสิ่งที่คุณทำได้ตลอดเวลา

การกำหนดราคา

  • แพ็กเกจ: $20 ต่อเดือน (รวม SMS 100 ข้อความต่อเดือน)
  • ยกระดับ: $30 ต่อเดือน (รวม SMS 200 ข้อความต่อเดือน)
  • นวัตกรรม: $35 ต่อเดือน (รวม SMS 300 ข้อความต่อเดือน)

คะแนนและรีวิว

11. ไทม์แคมป์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ TimeCamp
ผ่านทางTimecamp

ทีมที่ทำงานทางไกลและนักทำงานอิสระได้รับการส่งเสริมให้ตรวจสอบ Timecamp. มันช่วยให้สามารถบล็อกเวลาได้ในวิธีที่ไม่เคยสามารถทำได้มาก่อนสำหรับผู้คนกลุ่มเดียวกันนี้. นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Timecamp:

  • คุณสามารถใช้ได้ทั้งบนเว็บและผ่านแอป
  • สามารถอนุมัติแบบฟอร์มเวลาทำงานได้โดยอัตโนมัติหากต้องการ
  • ลูกค้าสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการได้แบบเรียลไทม์

การกำหนดราคา

  • แผนฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $6. 30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

คะแนนและรีวิว

ลองดูทางเลือกอื่นของ TimeCamp เหล่านี้!

ทำไมผู้คนถึงย้ายออกจาก Clockify?

Clockify ยังคงครองตำแหน่งอันดับหนึ่งสำหรับผู้ใช้จำนวนมากในกลุ่มนี้ แต่ยังมีฟีเจอร์บางอย่างที่ขาดหายไป ทำให้หลายคนกำลังมองหาตัวเลือกที่ดีกว่า Clockify มีแผนการใช้งานฟรีที่แข็งแกร่งและสามารถติดตามเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีข้อบกพร่องในบางด้าน

ตัวอย่างเช่น การบำรุงรักษาแพลตฟอร์มและช่วงเวลาที่ระบบล่มทำให้เกิดการหยุดให้บริการซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือกู้คืนเวลาที่สำคัญได้ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลุ่มคนจำนวนน้อย อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณทำงานกับพนักงานจำนวนมากและเผชิญกับการหยุดให้บริการ หรือต้องรีเฟรชหน้าเว็บเพื่อให้ตัวจับเวลาแสดงเวลาที่ถูกต้อง

แม้ว่าจะมีประโยชน์สำหรับความต้องการพื้นฐาน แต่ไม่มีระบบการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรวบรวมเวลาจากผู้ใช้หลายคนไว้ในโครงการเดียวได้ และไม่มีระบบอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำงานในกิจกรรมมากกว่าหนึ่งได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่องานหรือผู้ใช้

ตัวอย่างคุณสมบัติการรายงานของ Clockify
รายงานของ Clockify มีรายละเอียดครบถ้วน แต่อาจต้องใช้แรงงานคนมากกว่าที่คาดไว้

Clockify ยังมีปัญหาในการทำงานอัตโนมัติของการติดตามเวลาที่รู้ว่าเวลาทับซ้อนกันในรายการต่างๆ ซึ่งหมายถึงการติดตามเวลาและการแก้ไขตารางเวลาหรือรายงานด้วยตนเองมากขึ้น

ผู้ใช้พบว่าตัวเองต้องทำงานที่ยุ่งยาก เช่น การย้ายเอกสารเวลาทำงานรายสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ ในขณะที่บางคนพบว่าการแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยแทนการแบ่งตามลูกค้าเป็นเรื่องยาก

เมื่อกล่าวมาทั้งหมดนี้ Clockify เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด—การติดตามเวลา อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็กหรือจำเป็นต้องผสานการติดตามเวลาเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการงานหรือการจัดการโครงการ ทางเลือกอื่นในรายการของเรา เช่น ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เลือกทางเลือกของ Clockify ที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ

โดยรวมแล้ว มีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกเมื่อพูดถึงการหาทางเลือกอื่นสำหรับ Clockify หลายตัวเลือกนั้นมีประโยชน์อย่างมากและมอบประโยชน์มากกว่าที่แอป Clockify สามารถให้ได้

หากคุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่สิ่งต่อไปหลังจาก Clockify แล้ว คุณอาจต้องการพิจารณาเครื่องมือเช่น ClickUp ที่ไม่เพียงแต่ติดตามเวลาเท่านั้น แต่ยังผสานการทำงานกับโครงการของคุณได้อีกด้วย