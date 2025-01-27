10+ ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Clockify ปี 2025

เวลาที่จะเริ่มทำงานเกี่ยวกับการจัดการเวลาคือตอนนี้เสมอ แต่คุณจะวัดผลผลิตได้อย่างไร? เป็นการวัดประสิทธิภาพของทีม, เวลาที่ใช้ไปกับโปรเจ็กต์, หรือเวลาทำงานจริง ๆ?
สำหรับหลายองค์กร นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาออนไลน์กลายเป็นสิ่งจำเป็น และหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Clockify อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบเครื่องมือนี้ ซึ่งทำให้หลายคนถามว่า มีทางเลือกอื่นใดของ Clockify ที่ควรพิจารณาบ้าง?
โชคดีที่คุณได้มาพบกับรายการที่ดีที่สุดที่นำเสนอทางเลือกแทน Clockify เราได้วิเคราะห์และแยกแยะเครื่องมือติดตามเวลาที่จำเป็นที่คุณต้องรู้ในปี 2023 และอนาคต
แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ 10+ ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clockify ขอให้เราดูอย่างใกล้ชิดถึง Clockify และเหตุผลที่บางคนอาจคิดจะเปลี่ยน.
Clockify คืออะไร?
Clockify เป็นแอปติดตามเวลาที่ช่วยให้คุณติดตามการทำงานในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงทำงาน กิจกรรมรายสัปดาห์ในตารางเวลา หรือการลงเวลาเข้างานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
เครื่องมือติดตามเวลาออนไลน์นี้ไม่มีขีดจำกัดจำนวนผู้ใช้ภายในแอป และให้บริการแผนฟรีที่แข็งแกร่งตลอดไป Clockify ให้รายงานละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในโครงการต่าง ๆ ทำให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าใครทำอะไร และนานเท่าใด
ข้อดี
- มีแผนฟรีที่แข็งแกร่ง
- ผู้ใดที่ได้รับอนุญาตสามารถดูรายงานโดยละเอียดและแนบใบแจ้งหนี้ได้โดยตรง
- ง่ายต่อการนำไปใช้, ควบคุม, และติดตามผลผลิต
ข้อเสีย
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าซอฟต์แวร์มักจะ "ค้าง" อยู่บ่อยครั้ง
- มีการสนับสนุนจำกัด
- คุณสมบัติอาจถูกจำกัดในแผนฟรี
การกำหนดราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $3.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $5. 49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $11.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
ทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Clockify
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือติดตามเวลาสำหรับโครงการที่มีฟีเจอร์ไดนามิกมากมาย—ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clockify ในตลาด สำหรับผู้เริ่มต้น ClickUp อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตามเวลาได้จากทุกที่ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ผ่านการป๊อปอัพที่ไม่รบกวนการทำงานหรือผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome ของมัน
นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเวลาขณะเดินทางหรือเริ่มและหยุดตัวจับเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้เพื่อให้ได้เวลาที่บันทึกไว้อย่างแม่นยำที่สุด สามารถย่อหรือขยายเครื่องมือติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดให้กับงานหรืองานย่อย หรือกำหนดให้กับผู้ใช้เฉพาะใน ClickUp
ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถซิงค์บันทึกเวลาทั้งหมดจากแอปอื่น ๆ ที่คุณอาจเคยใช้มาก่อนเข้าสู่ ClickUp ได้ ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณในการรวบรวมเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับโครงการใด ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียอะไรไปเมื่อคำนวณทั้งหมด
รายการการผสานการทำงานที่ยาวของ ClickUp หมายความว่าคุณมี เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถซิงค์กับระบบปัจจุบันของคุณได้ ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาในการโอนย้ายระหว่างระบบ นอกจากนี้ การปรับแต่งของ ClickUp ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานการติดตามเวลาอย่างละเอียดเพื่อวัดเวลาที่ประมาณการไว้, ใบบันทึกเวลา, และการรายงานเวลาได้
คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp
- บันทึกและป้ายกำกับ: จัดหมวดหมู่, ติดป้ายกำกับ, และบันทึกข้อมูลเวลาที่ติดตามใน ClickUp
- การจัดเรียงและการกรอง: จัดเรียงเวลาที่ติดตามตามวันที่, สถานะ, แท็ก, และผู้รับผิดชอบ
- สรุป: รับผลรวมทั้งหมดของเวลาที่ใช้ไปกับงานหรืองานย่อยทั้งหมด
- เรียกเก็บเงินได้: กำหนดบันทึกการติดตามเวลาให้เป็นนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการติดตามค่าใช้จ่าย
- สร้างรายงานที่กำหนดเอง: สร้างรายงานหรือบันทึกเวลาที่ละเอียดและปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- ส่วนขยาย Chrome สำหรับการติดตามเวลาใน ClickUp: ติดตามเวลาบนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ หรือติดตามผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเชื่อมโยงเวลาไปยังงานหรืองานย่อยใด ๆ
- เทมเพลตการจัดสรรเวลา&เทมเพลตบันทึกเวลา
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิว
2. TMetric
เครื่องมือติดตามเวลาอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในรายชื่อทางเลือกของ Clockify คือ TMetric ระบบที่ทรงพลังนี้ช่วยให้คุณสามารถทำฟังก์ชันการติดตามเวลาทั้งหมดที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่รวมถึง:
- เวลาที่ออกใบแจ้งหนี้
- เวลาที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ (คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟรีแลนซ์!)
- เวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง
- สถิติการจัดการทีม
หากคุณต้องการภาพรวมในระดับสูงว่าเวลาถูกใช้ไปอย่างไรภายในองค์กรที่คุณดูแล มีเพียงไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้ดีเท่ากับ TMetric
การกำหนดราคา
- ฟรี: $0 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $5 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
3. เก็บเกี่ยว
พนักงานที่ใช้แอปติดตามเวลา Harvestสามารถป้อนเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ในครั้งเดียว หรือจะติดตามเวลาเป็นระยะก็ได้ วิธีใดที่สะดวกที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับสิ่งที่พวกเขาต้องการทำ ควรเลือกใช้วิธีนั้น
นอกจากนี้ Harvest ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ควรทราบอีกด้วย ได้แก่:
- การคาดการณ์: แอปพลิเคชันน้องใหม่ที่ช่วยให้ผู้จ้างงานสามารถจัดตารางเวลาของพนักงานทั้งสัปดาห์ล่วงหน้าได้
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อส่งแบบฟอร์มเวลาทำงาน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Quickbooks, Google Calendar และ Slack
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Harvest เหล่านี้!
4. พนักงาน
Apployeเป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มอบความสามารถในการตรวจสอบพนักงาน มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด ติดตามงานที่กำลังดำเนินอยู่ สร้างใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า และคำนวณชั่วโมงที่พนักงานสามารถเรียกเก็บเงินได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์พิเศษ เช่น ฟีดสด ภาพหน้าจอแบบเรียลไทม์ ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เป็นต้น
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Apploye ได้แก่:
- คุณสมบัติการติดตามพนักงานทางไกล: ภาพหน้าจอ, การใช้แอปพลิเคชัน และการติดตาม URL
- รายงานและแดชบอร์ด: การเปรียบเทียบตามผลการดำเนินงาน, รายงานกิจกรรมและเวลาที่มีประสิทธิผล, ส่งออกรายงาน
- การจัดการโครงการและงาน:บันทึกเวลาตามงาน, สร้างงานจำนวนมากภายใต้โครงการ, งบประมาณโครงการ, เพิ่มผู้ร่วมงานและสิทธิ์การเข้าถึง
การกำหนดราคา
- คนเดียว: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เอลิต: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
5. nTask
ตัวเลือกยอดนิยมในรายการทางเลือกของ Clockify คือ nTask เครื่องมือติดตามเวลาตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าประทับใจที่สุดเพราะมีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้วยมันมีฟีเจอร์ที่คุณไม่ได้รับจากตัวติดตามเวลาอื่น ๆ และคุณจะได้รับทั้งหมดนี้ในราคาที่สมเหตุสมผล
ยิ่งคุณจ่ายเงินสำหรับแผนของคุณมากเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถใช้คุณสมบัติได้มากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บางคนก็พอใจที่จะใช้แผนฟรีไปนานเท่าที่จะทำได้
ควรสังเกตว่าแผนการชำระเงินบางแผนมีคุณสมบัติเช่นแอปมือถือ nTask, แบบฟอร์มบันทึกเวลาที่ง่ายที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ, และการเชื่อมต่อข้อมูลจากแอปพลิเคชันติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า 100 แอปผ่านผู้ให้บริการภายนอก
การกำหนดราคา
- แผนพื้นฐาน: ฟรี
- แผนพรีเมียม: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี
คะแนนและรีวิว
6. Everhour
การเคลื่อนไหวของการทำงานทางไกลได้มาถึงแล้ว และหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clockify ที่พึ่งพาคุณสมบัติการติดตามเวลาออนไลน์ของมันคือEverhour.โดยทั่วไป ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเหมาะที่สุดสำหรับทีมทางไกลเพื่อให้พวกเขาสามารถบันทึกเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใดในโลก.
สิ่งหนึ่งที่บางคนได้สังเกตว่าไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเลือก Everhour คือพวกเขาไม่มีแอปมือถือสำหรับ Android นอกจากนี้ ขณะนี้ยังไม่รองรับการติดตามเวลาแบบออฟไลน์
นั่นหมายความว่าอาจจำเป็นต้องมีการติดตามบางอย่างผ่านไฟล์ Excelหากดำเนินการแบบออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่น่าประทับใจอยู่
- การติดตามงบประมาณโครงการ
- ผู้จัดการสามารถล็อกเวลาทำงานของพนักงานได้ (มีประโยชน์เมื่อพนักงานลืมลงเวลาออก)
- ง่ายต่อการจัดตารางทรัพยากรไปยังที่ที่ต้องการ
การกำหนดราคา
- แผนทีม: $8.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เริ่มต้นที่ 5 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว
7. Toggl
เครื่องมือติดตามเวลาอีกตัวหนึ่งคือ Toggl ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Clockify ในรายการของเรา การติดตามประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการทรัพยากร การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และ Toggl สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้
คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรช่วยให้ผู้จัดการทราบได้ว่าพนักงานของพวกเขากำลังทำอะไรอยู่—ไม่ว่าจะเป็นงานน้อยเกินไปหรือมากเกินไป.ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเช่น Togglช่วยให้ผู้นำทีมสามารถตรวจสอบพนักงานของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีปริมาณงานที่สามารถจัดการได้จริง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล.
นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ทีมทั้งหมดรับผิดชอบและเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน หนึ่งในคุณสมบัติยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ Toggl คือ คุณสมบัติการระบุเวลาว่าง ซึ่งทำงานได้ดีกว่าการจัดการเวลาทำงาน
เครื่องมือติดตามเวลานี้ช่วยให้หัวหน้าทีมได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอยู่ในสถานะว่างในขณะนั้น จากนั้นสามารถติดตามเวลาโดยเปรียบเทียบการใช้งานคอมพิวเตอร์กับจำนวนนาทีว่าง เพื่อวัดผลเทียบกับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด แม้ว่าฟีเจอร์นี้อาจดูเป็นการล่วงล้ำสำหรับทีมภายในองค์กร แต่จะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมช่วยเหลือภายนอกที่ต้องการความแม่นยำในการติดตามเวลาอย่างสูง
การกำหนดราคา
- ฟรี: สูงสุด 5 ผู้ใช้
- เริ่มต้น: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: มีบริการกำหนดราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
8. TSheets (Intuit Quickbooks)
TSheets ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Intuit Quickbooks เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Clockify สำหรับการติดตามเวลา เนื่องจากสามารถย้ายข้อมูลที่เชื่อมต่อจาก Clockify ได้ คุณสมบัติหลักของมันทำให้ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงการป้อนเวลาด้วยตนเองเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงาน ทำให้คุณสามารถย้ายจาก Clockify ได้อย่างง่ายดาย
การติดตามด้วย GPS และการกำหนดเขตภูมิศาสตร์ เป็นสองคุณสมบัติการติดตามเวลาของ TSheets ที่อนุญาตให้บันทึกเวลาที่พนักงานใช้ขณะทำงานในสำนักงาน ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลที่เข้ามาทำงานในสำนักงานด้วย
ผู้จัดการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและยอมรับเฉพาะข้อมูลการเข้างานที่บันทึกไว้ภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่กำหนด (สำนักงานจริง) เท่านั้น ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มีการติดตามเวลาของพนักงานในสถานที่ที่ไม่รู้จักเมื่อพนักงานถูกขอให้อยู่ในสำนักงานหรือในช่วงเวลาทำงานที่กำหนด
นอกจากนี้ยังง่ายขึ้นมากที่จะได้รับรายงานที่ละเอียดเพื่อจัดการกับเวลาทำงานล่วงเวลาและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
การกำหนดราคา
- ProAdvisor: ฟรี (1 บัญชี)
- พรีเมียม: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (บวกค่าธรรมเนียมฐาน $20 ต่อเดือน)
- เอลิต: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (บวกค่าธรรมเนียมฐาน $40 ต่อเดือน)
คะแนนและรีวิว
9. ไทม์ ด็อกเตอร์
หากคุณยังคงมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Clockify ที่มีฟังก์ชันทั้งหมดที่คุณต้องการ คุณจะไม่ผิดหวังหากเลือกใช้Time Doctor พวกเขามีทุกสิ่งที่คุณอาจต้องการเมื่อต้องติดตามเวลา รวมถึง:
- การแจ้งเตือนการเสียสมาธิสำหรับพนักงาน
- ภาพหน้าจอและการตรวจสอบระดับกิจกรรม
- ตัวเลือกการจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- การติดตามเวลา (ออนไลน์และออฟไลน์)
Time Doctor สามารถช่วยให้คุณจัดการระบบเงินเดือนและบริหารโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการบริหารจัดการพนักงานที่มีอยู่ Time Doctor คือทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: $70 ต่อผู้ใช้ต่อปี
- มาตรฐาน: $100 ต่อผู้ใช้ต่อปี
- พรีเมียม: $200 ต่อผู้ใช้ต่อปี
คะแนนและรีวิว
10. ทันเวลา
แอปติดตามเวลา Timely นี้มีลูกค้ามากกว่า 5,000 รายที่ใช้รายงานประสิทธิภาพการทำงานที่ละเอียดเพื่อการติดตามเวลาที่แม่นยำอย่างจริงจัง Timely เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Clockify เนื่องจากสามารถลดเวลาที่ใช้ในการติดตามเวลาจริงได้ถึง 75%
การวัดประสิทธิภาพของพนักงาน, การติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และคุณสมบัติการรายงานอื่น ๆ ทำให้ Timely เป็นเครื่องมือติดตามเวลาออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม. แอปนี้ยังติดตามงบประมาณโครงการของคุณผ่านรายงานที่ละเอียด.
คุณสามารถลดปริมาณความพยายามและเวลาที่คุณต้องใช้ในการคำนวณสิ่งเช่นนี้ และไปทำสิ่งต่อไปได้ นอกจากนี้ รายงานที่ออกมาจาก Timely ยังช่วยให้คุณเห็นได้ง่ายขึ้นว่าแต่ละนาทีถูกใช้ไปอย่างไร คุณจึงสามารถติดตามสิ่งที่คุณทำได้ตลอดเวลา
การกำหนดราคา
- แพ็กเกจ: $20 ต่อเดือน (รวม SMS 100 ข้อความต่อเดือน)
- ยกระดับ: $30 ต่อเดือน (รวม SMS 200 ข้อความต่อเดือน)
- นวัตกรรม: $35 ต่อเดือน (รวม SMS 300 ข้อความต่อเดือน)
คะแนนและรีวิว
11. ไทม์แคมป์
ทีมที่ทำงานทางไกลและนักทำงานอิสระได้รับการส่งเสริมให้ตรวจสอบ Timecamp. มันช่วยให้สามารถบล็อกเวลาได้ในวิธีที่ไม่เคยสามารถทำได้มาก่อนสำหรับผู้คนกลุ่มเดียวกันนี้. นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Timecamp:
- คุณสามารถใช้ได้ทั้งบนเว็บและผ่านแอป
- สามารถอนุมัติแบบฟอร์มเวลาทำงานได้โดยอัตโนมัติหากต้องการ
- ลูกค้าสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการได้แบบเรียลไทม์
การกำหนดราคา
- แผนฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $6. 30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิว
ลองดูทางเลือกอื่นของ TimeCamp เหล่านี้!
ทำไมผู้คนถึงย้ายออกจาก Clockify?
Clockify ยังคงครองตำแหน่งอันดับหนึ่งสำหรับผู้ใช้จำนวนมากในกลุ่มนี้ แต่ยังมีฟีเจอร์บางอย่างที่ขาดหายไป ทำให้หลายคนกำลังมองหาตัวเลือกที่ดีกว่า Clockify มีแผนการใช้งานฟรีที่แข็งแกร่งและสามารถติดตามเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีข้อบกพร่องในบางด้าน
ตัวอย่างเช่น การบำรุงรักษาแพลตฟอร์มและช่วงเวลาที่ระบบล่มทำให้เกิดการหยุดให้บริการซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือกู้คืนเวลาที่สำคัญได้ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลุ่มคนจำนวนน้อย อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณทำงานกับพนักงานจำนวนมากและเผชิญกับการหยุดให้บริการ หรือต้องรีเฟรชหน้าเว็บเพื่อให้ตัวจับเวลาแสดงเวลาที่ถูกต้อง
แม้ว่าจะมีประโยชน์สำหรับความต้องการพื้นฐาน แต่ไม่มีระบบการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรวบรวมเวลาจากผู้ใช้หลายคนไว้ในโครงการเดียวได้ และไม่มีระบบอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำงานในกิจกรรมมากกว่าหนึ่งได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่องานหรือผู้ใช้
Clockify ยังมีปัญหาในการทำงานอัตโนมัติของการติดตามเวลาที่รู้ว่าเวลาทับซ้อนกันในรายการต่างๆ ซึ่งหมายถึงการติดตามเวลาและการแก้ไขตารางเวลาหรือรายงานด้วยตนเองมากขึ้น
ผู้ใช้พบว่าตัวเองต้องทำงานที่ยุ่งยาก เช่น การย้ายเอกสารเวลาทำงานรายสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ ในขณะที่บางคนพบว่าการแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยแทนการแบ่งตามลูกค้าเป็นเรื่องยาก
เมื่อกล่าวมาทั้งหมดนี้ Clockify เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด—การติดตามเวลา อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็กหรือจำเป็นต้องผสานการติดตามเวลาเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการงานหรือการจัดการโครงการ ทางเลือกอื่นในรายการของเรา เช่น ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
เลือกทางเลือกของ Clockify ที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยรวมแล้ว มีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกเมื่อพูดถึงการหาทางเลือกอื่นสำหรับ Clockify หลายตัวเลือกนั้นมีประโยชน์อย่างมากและมอบประโยชน์มากกว่าที่แอป Clockify สามารถให้ได้
หากคุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่สิ่งต่อไปหลังจาก Clockify แล้ว คุณอาจต้องการพิจารณาเครื่องมือเช่น ClickUp ที่ไม่เพียงแต่ติดตามเวลาเท่านั้น แต่ยังผสานการทำงานกับโครงการของคุณได้อีกด้วย