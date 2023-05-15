การจ้างบริหารโครงการภายนอก: ประโยชน์ของการจ้างบริหารจัดการธุรกิจของคุณ

การจ้างงานภายนอกเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุดในการบริหารจัดการธุรกิจของคุณ มันช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานให้กับพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลได้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่หน้าที่หลักของธุรกิจ แต่การบริหารจัดการโครงการที่จ้างงานภายนอกให้ประสบความสำเร็จอาจเป็นเรื่องท้าทายหากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน
หากเราบอกคุณว่ามีวิธีที่จะทำให้การบริหารโครงการแบบเอาท์ซอร์สง่ายขึ้นล่ะ?
ผู้ช่วยเสมือนจริงเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับประสิทธิภาพทางธุรกิจในด้านการขาย, การบัญชี, การสนับสนุนลูกค้า, และอื่น ๆ อีกมากมาย การจัดการโครงการเป็นหนึ่งในงานที่นิยมที่สุดที่คุณสามารถมอบหมายให้กับผู้ช่วยเสมือนจริงได้!
ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการที่คุณสามารถจ้างการจัดการโครงการภายนอก ใช้ผู้ช่วยเสมือน (VA) เพื่อธุรกิจของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการทำงานเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและขยายธุรกิจของคุณ ผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น ลดภาระงาน และทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์อย่างดีและตรงเวลา
ก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องการจ้างบริหารโครงการภายนอก มาดูกันก่อนว่าการจ้างงานภายนอกคืออะไร 👀
การจ้างงานภายนอกคืออะไร?
การจ้างงานภายนอกคือการจ้างบุคคลภายนอกมาทำงานหรือให้บริการเพื่อช่วยเหลือทีมภายในของคุณ คุณสามารถใช้การจ้างงานภายนอกเพื่อเติมเต็มช่องว่างในการทำงานหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเมื่อมีงานมากเกินไป
สิ่งนี้สามารถช่วยให้ธุรกิจให้บริการสนับสนุนลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แม้จะมีเวลาทำการจำกัด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร ทำให้ทีมงานสามารถมุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญหลัก เช่น การขายหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มีหลายวิธีในการจ้างงานภายนอก ขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของธุรกิจของคุณ รวมถึง:
- การจ้างงานนอกชายฝั่ง: เมื่อธุรกิจว่าจ้างบริษัทภายนอกในประเทศหรือภูมิภาคอื่นเพื่อดำเนินงานหรือให้บริการเฉพาะด้าน
- การจ้างงานภายนอกในประเทศ: เมื่อธุรกิจนำการดำเนินงานกลับมายังประเทศต้นทาง
- การจ้างงานภายนอกแบบเฉพาะทาง: เมื่อธุรกิจว่าจ้างทีมงานจากบุคคลที่สามเพื่อมุ่งเน้นเฉพาะโครงการ ฟังก์ชัน หรือกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเท่านั้น
- การเสริมกำลังบุคลากร: เมื่อธุรกิจเสริมทีมภายในด้วยแรงงานระยะไกล
- การจ้างงานผู้ช่วยเสมือนจริงภายนอก: เมื่อธุรกิจว่าจ้างและมอบหมายงานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักให้กับผู้ช่วยเสมือนจริง
5 ประโยชน์ของการจ้างบริการภายนอกสำหรับธุรกิจของคุณ
การจ้างงานภายนอกมีประโยชน์มากมาย และธุรกิจทุกขนาดใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน. นี่คือประโยชน์หลักห้าประการของการจ้างงานภายนอก.
1. การเข้าถึงทักษะและความสามารถเฉพาะทาง
ด้วยการจ้างงานภายนอก สถานที่ตั้งไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการจ้างงานอีกต่อไป เพราะคุณสามารถจ้างพนักงานที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและความพยายามเพิ่มเติม
เข้าถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่อาจไม่มีในองค์กร เพื่อจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดลำดับความสำคัญรวมถึงจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
สิ่งนี้สามารถช่วยปรับสมดุลภาระงานโดยการย้ายงานบางส่วนออกจากพนักงานที่มีภาระงานมากเกินไปไปยังผู้ให้บริการภายนอกที่สามารถจัดการงานเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่างานจะถูกมอบหมายให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถมากที่สุด ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
การเข้าถึงแหล่งบุคลากรระดับโลกยังมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้คุณในการเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรม ตอบสนองต่อความต้องการ และมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพของโครงการ
การจ้างงานภายนอกช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ ในขณะที่มอบหมายงานที่ไม่ใช่แกนหลักให้กับผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้การจ้างบริหารโครงการภายนอกยังช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
บริการผู้ช่วยเสมือนไม่ได้ต้องการเพียงแค่คนเพิ่มเพื่อทำงานโครงการหรือเพิ่มปริมาณงานเท่านั้น ผู้ช่วยเสมือนยังสามารถช่วยคุณวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น
3. การประหยัดค่าใช้จ่าย
ธุรกิจของคุณสามารถลดต้นทุนด้านแรงงาน ค่าใช้จ่ายทั่วไป และการดำเนินงานได้ด้วยการจ้างงานภายนอก เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากในการจ้างและฝึกอบรมพนักงานใหม่ เช่น ผู้จัดการโครงการภายในองค์กร
4. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาด
คุณอาจต้องการที่จะขยายธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจฟังดูง่ายกว่าที่จะทำจริง แต่การจ้างงานภายนอกเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจคุณได้ เพราะมันมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องลงทุนมากมายในการจ้างงาน การฝึกอบรม หรืออุปกรณ์
การสำรวจจากClutchพบว่าเจ้าของธุรกิจมีความเชื่อมั่นใน outsourcing เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการลดช่องว่างทักษะ ลดค่าใช้จ่าย และขยายธุรกิจให้เติบโตถึงระดับใหม่
5. ลดความเสี่ยง
การจ้างงานภายนอกคือการที่คุณโอนความเสี่ยงบางส่วนไปยังผู้ให้บริการ เพื่อให้คุณสามารถกระจายการดำเนินงานได้ แทนที่จะต้องลงทุนทั้งเวลาและเงินในการจ้างงานภายในองค์กร คุณสามารถมอบความรับผิดชอบนั้นให้กับผู้ให้บริการภายนอกและรับพนักงานใหม่เกือบจะทันทีหากสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
นอกจากนี้ บริษัทที่รับจ้างภายนอกยังมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะหลากหลาย ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้พนักงานที่เหมาะสมตั้งแต่ครั้งแรก แทนที่จะต้องคัดกรองประวัติย่อจำนวนมากและนั่งสัมภาษณ์ที่น่าเบื่อหน่าย
การจ้างงานภายนอกในด้านการจัดการโครงการคืออะไร?
ตามที่เราได้กล่าวไว้การบริหารโครงการเป็นหนึ่งในงานที่พบบ่อยที่สุดที่มักจะจ้างให้ผู้ช่วยเสมือนดูแล
การจ้างบริการจัดการโครงการภายนอกหมายถึงการว่าจ้างบุคคลที่สามหรือผู้จัดการโครงการภายนอกเพื่อจัดการงานเฉพาะหรืองานโครงการทั้งหมดแทนธุรกิจ อาจรวมถึงบริการผู้ช่วยเสมือนในด้านการขาย การสนับสนุนลูกค้า การบัญชี การออกแบบกราฟิก หรืองาน PM อื่นๆ
เมื่อคุณจ้างงานการจัดการโครงการภายนอก พนักงานที่มีประสบการณ์จะช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา อยู่ในงบประมาณ และตรงตามมาตรฐานคุณภาพ สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีเวลาไปทำกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า เช่น การขับเคลื่อนยอดขายหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณ
4 ประโยชน์ของการจ้างบริหารโครงการภายนอก
การจ้างบริหารโครงการภายนอกสามารถเป็นกลยุทธ์หลักของคุณในการดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น
นี่คือประโยชน์หลักสี่ประการของการจ้างงานภายนอกในด้านการจัดการโครงการ:
1. การเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะสูง
การจ้างโครงการภายนอกช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีทักษะสูงเพื่อเสริมสร้างธุรกิจของคุณ คุณสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาของคุณ หรือผู้เชี่ยวชาญทั่วไปที่มีความสามารถรอบด้านและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างคล่องตัว
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการที่จ้างจากภายนอกสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น จัดการความเสี่ยง และรับมือกับโครงการขนาดใหญ่ได้ ให้ความสำคัญกับหน้าที่หลักของธุรกิจของคุณ ในขณะที่ปล่อยให้งานที่ซับซ้อนและมักใช้เวลามากอย่างการจัดการโครงการเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ
เคล็ดลับมืออาชีพ ปรับปรุงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณและมั่นใจว่าคุณครอบคลุมทุกด้านด้วยการใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบการต้อนรับของ ClickUpเพื่อให้ผู้จัดการโครงการภายนอกหรือทีมของคุณเข้าใจงานได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่น้อยลง
2. การจ้างงานอย่างรวดเร็ว
ด้วยผู้จัดการโครงการที่จ้างภายนอกในทีมของคุณ คุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างและฝึกอบรมผู้จัดการโครงการประจำเต็มเวลาได้ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณสามารถจ่ายค่าบริการจัดการโครงการตามความต้องการได้
นี่หมายถึงระยะเวลาการดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทผู้ให้บริการภายนอกชั้นนำสามารถจ้างบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์
เคล็ดลับมืออาชีพ ตั้งความคาดหวังและรักษาความสอดคล้องตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการของ ClickUp เอกสารเทมเพลตนี้จะสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการที่ตกลงกันไว้ เช่น ขอบเขตของบริการและเงื่อนไขของสัญญา
3. ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมืออเนกประสงค์
ผู้จัดการโครงการที่จ้างจากภายนอกมักมีทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยเสมือนรู้วิธีใช้เครื่องมือจัดการโครงการมากมายเช่น เครื่องมือขั้นสูงอย่างClickUp ซึ่งสามารถให้ฟีเจอร์ที่หลากหลายสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน ผู้ช่วยเสมือนที่คุ้นเคยกับ ClickUpสามารถจัดการโครงการโดยใช้วิธีการจัดการโครงการทั่วไป เช่นAgile, Waterfall หรือ Hybrid เป็นต้น
ผู้ช่วยเสมือนจริง (VA) ที่เป็นผู้จัดการโครงการสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและบรรลุเป้าหมายของคุณ
เคล็ดลับมืออาชีพ มีรูปแบบหลากหลายของวิธีการแบบอไจล์ที่ผู้เริ่มต้นและแม้แต่ผู้จัดการโครงการผู้เชี่ยวชาญอาจรู้สึกท่วมท้น—แต่ข่าวดีก็คือคุณสามารถนำกระบวนการทำงานแบบอไจล์พื้นฐานไปใช้กับโครงการของคุณได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตอไจล์ เช่นเทมเพลตการจัดการโครงการอไจล์ของ ClickUp
4. การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่
ด้วยผู้ช่วยเสมือนจริง (VA) ที่เป็นผู้จัดการโครงการ คุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่คุณอาจไม่สามารถซื้อได้หรือไม่มีเวลาในการตั้งค่า ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและกำลังเปลี่ยนแปลงหลายอุตสาหกรรม
ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราความต้องการทักษะด้าน AI และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 71% ในอีกห้าปีข้างหน้า ดังนั้นจึงไม่มีเวลาไหนเหมาะไปกว่านี้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ให้เป็นประโยชน์กับคุณ!
ประการหนึ่งพนักงานระยะไกลของ Magicได้รับการติดตั้ง MagicAI ที่ปรับแต่งเฉพาะ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขา องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการจ้างงานภายนอกนี้มุ่งเน้นการเสริมศักยภาพผู้ช่วยด้วยAI เพื่อทำงานอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ และช่วยเหลือผู้ช่วยเสมือนของผู้จัดการโครงการในการสร้างร่างอีเมล ช่วยลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการเขียนข้อความใหม่ตั้งแต่ต้น
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้ClickUp AIเพื่อช่วยให้ทีมภายในของคุณเขียนได้เร็วขึ้นและผลิตเนื้อหาที่เขียนคุณภาพสูง และทำงานร่วมกับผู้ช่วยเสมือนของ Magic ที่มาพร้อมกับ MagicAI เพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง และส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพตรงตามกำหนดเวลา
วิธีการจ้างบริหารโครงการภายนอกสำหรับธุรกิจของคุณ
การจ้างโครงการภายนอกเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน และเพิ่มเวลาให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่า
มีวิธีการจ้างงานภายนอกสำหรับการบริหารโครงการที่หลากหลาย ดังนั้นเรามาสำรวจตัวเลือกยอดนิยมกัน
1. บริษัทที่ให้บริการเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจ
บริษัทให้บริการเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจ (BPO) คือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการกระบวนการทางธุรกิจหลากหลายประเภท:
- งานด้านหลัง เช่นการป้อนข้อมูลและการประมวลผลเงินเดือน
- งานที่ติดต่อกับลูกค้า เช่น การสนับสนุนลูกค้าและการสนับสนุนฝ่ายขาย
- งานบริหารโครงการ เช่น การวางแผนโครงการและการประกันคุณภาพ
บริษัท BPO อาจตั้งอยู่ในประเทศเดียวกับลูกค้าหรือต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนแรงงาน พวกเขาให้บริการโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้และปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด
การจ้างงานขายภายนอกเป็นตัวอย่างหนึ่งของบริการ BPO การจ้างทีมขายทางไกลเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า และประหยัดกว่าการจ้างทีมขายเอง ตัวแทนพัฒนาการขายที่จ้างภายนอกสามารถค้นหา คัดกรอง และหาลูกค้าเป้าหมาย โทรหาลูกค้าใหม่ นัดหมาย และทำงานอื่นๆ อีกมากมายสำหรับธุรกิจทุกขนาด
2. บริษัทที่ให้บริการเอาท์ซอร์สกระบวนการทางความรู้
บริษัทที่ให้บริการกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Process Outsourcing - KPO) ให้บริการที่มีมูลค่าสูงและใช้ความรู้เป็นฐาน ซึ่งต้องการทักษะและความเชี่ยวชาญขั้นสูง พวกเขาจ้างพนักงานที่มีการศึกษาสูงและมีทักษะเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เช่น:
- การวิจัยตลาด
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การวิเคราะห์ทางการเงิน
- บริการทางกฎหมาย
- การออกแบบทางวิศวกรรม
เมื่อคุณจ้างการจัดการโครงการให้กับ KPO คุณจะได้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วย KPO คุณไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานประจำหรือลงทุนในเทคโนโลยีและการฝึกอบรมที่มีราคาแพง
3. การจ้างผู้ช่วยเสมือนภายนอก
ผู้ช่วยเสมือนเป็นผู้จัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของคุณ. พวกเขาเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี, ใส่ใจในรายละเอียด, และทำงานได้ดีกับทั้งทีมภายในและภายนอก.
พวกเขายังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างพนักงานเต็มเวลา และง่ายต่อการผสานเข้ากับการดำเนินงานของคุณ
เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น พวกเขาสามารถช่วยเหลืองานด้านการบริหาร เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดการอีเมล และการจัดระเบียบไฟล์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าให้กับคุณและทีมของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
การบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จยังรวมถึงการติดตามกำหนดเวลาและการทำให้แน่ใจว่าโครงการอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ และผู้ช่วยเสมือนมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารอย่างขยันขันแข็ง นอกจากนี้ เมื่อทำงานกับบริษัทเอาท์ซอร์ส คุณสามารถจ้างผู้จัดการโครงการได้ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมน้อยลงมาก
สิ่งที่ควรรู้เมื่อจ้างบริหารโครงการภายนอก
หากคุณเป็นมือใหม่ในด้านการจ้างงานภายนอกหรือการจัดการโครงการภายนอก นี่คือคำแนะนำบางประการที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการนี้:
- ระบุความต้องการของคุณและงานที่คุณต้องการจ้างภายนอก: พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น เป้าหมายของโครงการ สมาชิกในทีม กำหนดเวลา งบประมาณ และความเสี่ยง
- วิจัยและประเมินผู้ให้บริการที่เป็นไปได้: ค้นหาผู้ให้บริการภายนอกที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ งบประมาณ และความต้องการในการบริหารโครงการของคุณ มองหาผู้ให้บริการที่มีผลงานที่พิสูจน์ได้ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และมีความเชี่ยวชาญในงานที่คุณต้องการจ้างภายนอก
- กำหนดขอบเขตของโครงการและความคาดหวัง: กำหนดขอบเขตงานของทีมที่จ้างภายนอกโดยระบุระยะเวลา ผลลัพธ์ และความคาดหวังให้ชัดเจน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
- กำหนดระเบียบการสื่อสารที่ชัดเจน: ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและชัดเจนกับทีมภายนอกของคุณ เพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ อุปสรรค และโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ: แม้ว่าจะมีการจ้างบริหารโครงการภายนอก ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรนั่งรอผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว ควรมีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสมอยู่เสมอ วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าความคืบหน้าของโครงการยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายและข้อคาดหวังของธุรกิจคุณ
การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อการร่วมมือและการสื่อสาร
เครื่องมือการจัดการโครงการมอบคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยให้การร่วมมือและการสื่อสารกับทีม ทั้งภายในและภายนอก ง่ายกว่าที่เคย
ClickUp เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยให้กระบวนการจัดการโครงการ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับทีมภายใน ลูกค้า เอเจนซี่ และผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น โดยการนำทุกคนและงานทั้งหมดมารวมไว้ในที่เดียว
ClickUp สามารถช่วยปรับปรุงการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกับทีมภายนอกได้อย่างไร:
- เชิญแขกเข้าร่วม Workspace ของคุณ:เพียงเชิญแขกเข้าร่วม ClickUp Workspace ของคุณและจัดการสิ่งที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ผ่านตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการอนุญาต คุณสมบัติสำคัญนี้ใน ClickUp จะช่วยให้ทีมภายนอกสามารถทำงานร่วมกับคุณบนแพลตฟอร์มได้เช่นเดียวกับทีมภายในของคุณ ยกเว้นการเข้าถึงที่จำกัดเพื่อปกป้องข้อมูลและโครงการที่มีความสำคัญ
- ติดตามการอัปเดตและสื่อสารแบบอะซิงโครนัสหรือแบบเรียลไทม์: มอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย ติดตามความคืบหน้า รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และสื่อสารในภารกิจผ่านความคิดเห็นมุมมองแชท และทุกที่ใน ClickUp
- แชร์เอกสาร ไฟล์ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย: แชร์ ClickUp Docs แดชบอร์ด กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ ผ่านลิงก์ส่วนตัวหรือสาธารณะ
- แดชบอร์ดพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์: สร้างแดชบอร์ดตามความต้องการของคุณและรับภาพรวมระดับสูงของงานทั้งหมดของคุณ ตรวจสอบความคืบหน้า และจัดการกับปัญหาคอขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000แบบสำหรับผู้รับเหมาทุกประเภท เพื่อเริ่มต้นงานทุกประเภทได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเทมเพลตการจัดการโครงการ
นอกจากนี้เครื่องมือการจัดการโครงการยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับทีมที่อยู่ห่างไกล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์เอกสารสำคัญและการอัปเดตต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและง่ายดาย ผู้ใช้สามารถติดตามได้ว่าใครได้เห็นการอัปเดตแล้ว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างสมาชิกทีมที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ
ในที่สุด การนำเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp มาใช้ จะช่วยให้ทีมภายในและภายนอกสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภาพสูงขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการโครงการและการจ้างงานภายนอกเพื่อยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น
การจ้างบริการจัดการโครงการจากภายนอกจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ
การประหยัดเวลาและขยายขนาดธุรกิจโดยไม่ต้องรับพนักงานเพิ่มนั้นถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ด้วยการจ้างงานภายนอก คุณยังได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงบุคลากรชั้นนำระดับโลก ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น และความเสี่ยงที่ลดลง
แต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้! หากคุณเลือกที่จะจ้างผู้ช่วยเสมือนในการจัดการโครงการ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจได้มากขึ้นเมื่อคุณรับโครงการที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
คนส่วนใหญ่คิดว่าผู้ช่วยเสมือน (VA) ทำได้แค่การป้อนข้อมูลและเขียนอีเมลเท่านั้น แต่พวกเขายังเป็นผู้จัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย พวกเขาให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับคุณและความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการหรือธุรกิจของคุณ และใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
พร้อมที่จะทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น เร็วขึ้น และคุ้มค่ามากขึ้นหรือไม่?
ClickUp เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและไร้ความยุ่งยากในการจัดการโครงการของคุณ มีคุณสมบัติและเครื่องมือที่รองรับวิธีการจัดการโครงการทุกประเภทและทำให้การเริ่มจ้างโครงการภายนอกเป็นเรื่องง่าย และที่ Magic ผู้ช่วยเสมือนจริงของพวกเขาอยู่ในกลุ่ม 3% แรกของความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือและซอฟต์แวร์หลายประเภท
ทำให้การฝึกอบรม VA เป็นผู้จัดการโครงการภายนอกง่ายยิ่งขึ้นด้วยการใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเริ่มต้นงานทุกประเภทได้ทันที เริ่มต้นตอนนี้และยกระดับการบริหารโครงการด้วยการจ้างงานภายนอก!
ผู้เขียนรับเชิญ:
Li เป็นนักเขียนเนื้อหาที่ Magic ซึ่งทุ่มเทในการถ่ายทอดเรื่องราวที่ให้ความรู้และจุดประกายการสนทนาในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น การจ้างงานภายนอกกระบวนการทางธุรกิจ การขาย การสนับสนุนลูกค้า และการดำเนินงานทางธุรกิจ