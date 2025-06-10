วิธีการใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเพื่อการร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น

เกือบ 60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แม้ว่าการตอบกลับอย่างรวดเร็วและการสื่อสารแบบเรียลไทม์เหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่กลับรบกวนสมาธิและขัดขวางการทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจอย่างลึกซึ้ง
หากเราต้องการประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่แท้จริง การสื่อสารจำเป็นต้องได้รับการปรับใหม่
การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันให้ดีขึ้น. มันคือทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการทีม, ลดเวลาที่เสียไป, และรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว.
โพสต์บล็อกนี้จะอธิบายว่ามันคืออะไร ทำไมมันถึงได้ผล และมันสามารถให้ประโยชน์แก่คุณได้อย่างไร และหากคุณอยู่กับเราต่อไป เราจะแบ่งปันข้อมูลลับเกี่ยวกับวิธีที่ClickUpเป็นเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการเพื่อนำมาใช้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันได้อย่างราบรื่น!
การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสคืออะไร?
การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous communication) คือรูปแบบการสื่อสารที่ผู้คน แบ่งปันข้อมูลโดยไม่คาดหวังการตอบกลับทันที แทนที่จะเป็นการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์หรือแบบเผชิญหน้า เช่น การประชุมหรือการโทรศัพท์ การสนทนาจะเกิดขึ้นตามลำดับเวลาผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมล แอปพลิเคชันส่งข้อความ หรือวิดีโอที่บันทึกไว้
ทุกคนสามารถตอบกลับได้เมื่อสะดวกที่สุดสำหรับตนเอง—ไม่จำเป็นต้องออนไลน์พร้อมกัน
👀 คุณรู้หรือไม่? 51% ของพนักงานเกิดความเครียดเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ดี การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันสามารถลดความเครียดในที่ทำงานได้อย่างมาก—โดยเฉพาะในทีมดิจิทัลหรือทีมที่ทำงานจากระยะไกลเป็นหลัก—โดยให้ผู้คนมีการควบคุม ความชัดเจน และพื้นที่สำหรับการโต้ตอบมากขึ้น
ทำไมการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสจึงมีความสำคัญ?
การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสให้ทีม มีพื้นที่ในการมุ่งเน้น คิดอย่างชัดเจน และหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า โดยปราศจากแรงกดดันในการตอบสนองทันที ผู้คนสามารถทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้งและหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนอย่างต่อเนื่อง
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมระดับโลกหรือทีมที่ทำงานจากระยะไกลซึ่งต้องจัดการกับเขตเวลาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยัง ช่วยปรับปรุงคุณภาพของการสนทนา โดยธรรมชาติ: ผู้คนใช้เวลาในการประมวลผลและตอบสนองอย่างรอบคอบ
เครื่องมือแบบอะซิงโครนัสยัง ทิ้งร่องรอยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกไว้ ทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงการตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด กล่าวโดยสรุป มันสัญญาว่าจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เวลาในการทำงานที่มุ่งเน้นมากขึ้น และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
📮ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมเฉลี่ย 8 คนขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่าการประชุมโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 51 นาที การประชุมขนาดใหญ่เหล่านี้อาจทำให้เสียเวลาในการประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับองค์กร
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลดเวลาได้?ClickUpเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของทีม! แทนที่จะประชุมยาวๆ คุณสามารถทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายในงานโดยใช้ความคิดเห็น ไฟล์แนบ บันทึกเสียง คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย—ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมทั่วโลกของ STANLEY Security ได้ประหยัดเวลาไปแล้วกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากการประชุมและการอัปเดตด้วยแอปสำหรับงานของเรา!
การทำงานของการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
แนวคิดแบบอะซิงโครนัสสร้างขึ้นจากแนวคิดง่ายๆ: แบ่งปันข้อมูลตอนนี้ ตอบกลับเมื่อสะดวกสำหรับคุณ
📌 ตัวอย่างของการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส ได้แก่ นักเขียนและบรรณาธิการที่แก้ไขกรณีศึกษาด้วยกัน (แต่ไม่ใช่ในเวลาเดียวกัน) บนเอกสาร ClickUp Docs ที่แชร์ร่วมกัน การรวบรวมบริบทจากกระทู้สนทนาของโครงการในช่อง ClickUp Chat การโพสต์ความคืบหน้าเป็นความคิดเห็นใน ClickUp Task และการแชร์การบันทึกหน้าจอสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ผ่าน ClickUp Clips
นี่เป็นเพียงบางส่วนของเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณจัดการและเข้าถึงการอัปเดตของคุณได้อย่างเป็นระเบียบทุกเมื่อที่คุณต้องการ (เราจะพูดถึงวิธีใช้เครื่องมือทั้งหมดนี้ 🔜 ในบล็อกโพสต์ถัดไป อย่าลืมติดตามนะคะ!)
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันทำงาน:
- เข้าถึงข้อมูล เช่น ความคิดเห็น เอกสาร หรือข้อความที่จัดเก็บและแชร์ในช่องทางการสื่อสารได้ตลอดเวลา
- ชะลอการตอบกลับโดยไม่รู้สึกผิด เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมีอิสระในการตอบกลับอย่างรอบคอบ ไม่ใช่เพียงเพื่อความรวดเร็ว
- ทำงานก้าวหน้าอย่างอิสระและตามจังหวะของคุณเอง โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนอยู่พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อัตราการเข้าทำงานในสำนักงานยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดของโรคถึง 30%เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการทำงานแบบผสมผสาน
วิธีการนำการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสมาใช้ในที่ทำงานของคุณ
คุณไม่สามารถนำวิธีการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสมาใช้ในที่ทำงานสมัยใหม่ได้เพียงแค่จัดหรือเข้าร่วม การประชุมน้อยลงเท่านั้น คุณจำเป็นต้องจัดตั้งระบบที่เหมาะสม สร้างนิสัยที่ดี และกำหนดความคาดหวังผ่านการวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่สูญเสียความชัดเจน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนนี้ได้:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุงานใดที่ควรทำงานแบบอะซิงโครนัส
เริ่มต้นด้วยการแบ่งแยกขั้นตอนการทำงานและข้อความที่คุณสามารถจัดการแบบอะซิงโครนัสได้
- มีการอัปเดตงานหรือไม่? ใช่
- กำลังระดมความคิดเพื่อรับมือกับวิกฤต? อาจจะไม่ใช่
ความแตกต่างนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานแบบอะซิงโครนัสจะไม่ทำให้เรื่องเร่งด่วนล่าช้า
นี่คือคู่มือที่สะดวกสำหรับเมื่อเกิดความสับสน:
|ประเภทการสื่อสาร
|เหมาะสำหรับ
|ตัวอย่าง
|✅ ไม่พร้อมกัน
|งานที่ชัดเจนและไม่เร่งด่วน
|การวางแผนโครงการ, การเสนอคุณสมบัติ, และการร่วมมือข้ามสายงาน
|🔄 ไฮบริด
|หัวข้อที่ซับซ้อนเล็กน้อยซึ่งอาจต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม
|การวางแผนโครงการ, การเสนอคุณสมบัติ, การร่วมมือข้ามสายงาน
|🗣️ แบบซิงโครนัส
|เรื่องเร่งด่วน, อารมณ์, หรือมีเดิมพันสูง
|การแก้ไขข้อขัดแย้ง, การตอบสนองต่อวิกฤต, การระดมความคิดแบบเรียลไทม์, และการอนุมัติภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วน
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดสถานที่เฉพาะสำหรับการทำงานแบบอะซิงโครนัส
การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อกระจายอยู่ทั่วอีเมล แอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน ให้เลือกพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงาน เอกสาร การอัปเดต และความรับผิดชอบ
คำแนะนำของเรา: ClickUp!
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, *คือศูนย์กลางการทำงานแบบไม่พร้อมกันของคุณ—สร้างขึ้นเพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีการประชุมหรือการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง. มันนำงาน, เอกสาร, และการแชทของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลังและได้รับการสนับสนุนจาก AI, ทำให้ไม่มีอะไรสูญหายไปในเส้นทางการสื่อสารทางอีเมลหรือข้อความใน Slack.
ต้องการอัปเดตโครงการหรือไม่? ใช้ Team StandUpAutopilot Agentหรือ ClickUp Brain เพื่อสรุปความคืบหน้าโดยใช้ AI โดยไม่ต้องถามสมาชิกในทีมของคุณ ต้องการให้ข้อเสนอแนะหรือไม่? แสดงความคิดเห็นในเอกสารและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง
จากระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ClickUp รวมศูนย์ความรู้และการสื่อสารของทีมเพื่อให้งานดำเนินไปข้างหน้า แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์ ด้วยทุกอย่างในที่เดียว ทีมงานของคุณจะได้รับความชัดเจน ความรับผิดชอบ และพื้นที่หายใจที่พวกเขาต้องการเพื่อทำงานให้ดีที่สุด—ในเวลาของพวกเขาเอง
สนทนาพร้อมบริบทใน ClickUp Chat และความคิดเห็น
การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทุกคนมีข้อมูลครบถ้วน—และนี่คือสิ่งที่ClickUp Chatมอบให้อย่างแท้จริง แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเธรดใน Slack และข้อความที่กระจัดกระจาย ทีมงานของคุณสามารถสนทนาอย่างมีสมาธิได้โดยตรงภายในรายการงานและพื้นที่โครงการ เพื่อรักษาบริบทของงานอยู่เสมอ
ทีมของคุณสามารถตอบกลับ, แนบลิงก์ไปยังงานที่เกี่ยวข้อง, หรือแม้แต่เปลี่ยนข้อความแชทให้กลายเป็นงานที่ต้องทำหากจำเป็น การสนทนาจะยังคงเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในที่ที่มันควรอยู่
คุณยังสามารถใช้@mentionsในความคิดเห็นของ ClickUp เพื่อดึงความสนใจของใครบางคนไปยังงานหรือเอกสารเฉพาะได้
นี่คือวิธี:
- พิมพ์ "@" เพื่อแท็กบุคคลหรือทีม: ในคำอธิบายงาน, ความคิดเห็น, เอกสาร, และแม้กระทั่งแชท, การกล่าวถึงด้วย @ จะดึงดูดความสนใจ
- เพิ่มผู้ติดตามโดยอัตโนมัติ: การกล่าวถึงใครบางคนในความคิดเห็นของงานจะทำให้พวกเขาเป็นผู้ติดตามทันทีและรับการอัปเดต
- การแจ้งเตือน: ผู้ที่ถูก @กล่าวถึงจะได้รับการแจ้งเตือนทันที เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ทำให้การอัปเดตแบบอะซิงโครนัสเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain และ Autopilot Agents
ระบบนิเวศของ ClickUp ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI เพื่อจัดการงานและการสื่อสารของคุณ
ตัวอย่างเช่นClickUp Brain ให้สรุปอย่างรวดเร็วของงาน เอกสาร และการสื่อสาร โดยใช้คำสั่งที่ง่าย
เพื่อความช่วยเหลือที่เข้าใจบริบทอย่างสมบูรณ์ ระบบจะสแกนงาน เอกสาร และการโต้ตอบของทีมคุณ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและคำตอบที่เกี่ยวข้อง ลดความจำเป็นในการประชุมแบบเรียลไทม์
การทำงานแบบอะซิงโครนัสจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเครื่องมือของคุณทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย สามารถตีความและดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีการตอบสนองแบบเรียลไทม์ClickUp's Autopilot Agentsทำสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
🎯 ตัวอย่างเช่น ตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถตอบคำถามภาษาธรรมชาติ เช่น "สถานะของการเปิดตัวการตลาดเป็นอย่างไร?" หรือ "ฉันจะหาเช็กลิสต์การเริ่มต้นใช้งานได้ที่ไหน?" โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งหมายความว่าผู้คนไม่จำเป็นต้องรอหลายชั่วโมงเพื่อให้ใครบางคนในเขตเวลาอื่นตอบกลับ—พวกเขาสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ทุกเมื่อที่ต้องการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUpสามารถฝึกฝนให้จัดการกับเวิร์กโฟลว์แบบอะซิงโครนัสเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตัวแทนการสื่อสารกับลูกค้าที่คอยตรวจสอบโฟลเดอร์โครงการและให้สรุปข้อมูลล่าสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คุณเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ น้ำเสียง และแหล่งข้อมูลของตัวแทน—เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นเพื่อนร่วมทีมแบบอะซิงโครนัสที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มอบหมายงานซ้ำๆ ที่ไม่สำคัญให้กับระบบอัตโนมัติของ ClickUp
คุณยังสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการทำงานด้วยตนเองและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการส่งข้อความClickUp Automationsช่วยให้ทีมสามารถตั้งค่าการทริกเกอร์ตามกฎเกณฑ์เพื่อให้งานถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ ทำให้งานคืบหน้าและแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบไปมาอย่างต่อเนื่อง
📌 ตัวอย่างเช่น แทนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินระหว่างนักเขียนคำโฆษณาและนักออกแบบ คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่กำหนดเองเพื่อมอบหมายงานแคมเปญโซเชียลมีเดียให้กับนักออกแบบโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นและพร้อมสำหรับการออกแบบแล้ว
กฎที่ทำงานตามเงื่อนไขเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดใน ClickUp แม้ว่าจะไม่มีใครออนไลน์ในเวลาเดียวกันก็ตาม
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดมาตรฐานเวลาตอบสนอง
การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสจะสูญเสียประสิทธิภาพทันทีที่สมาชิกในทีมของคุณเริ่มมองข้าม ดังนั้น ควรกำหนดช่วงเวลาการตอบกลับที่ชัดเจนโดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและบทบาทของแต่ละคน
👉🏼 ตัวอย่าง:
→ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ส่งมอบภายใน 24 ชั่วโมง
→ จัดการการตรวจสอบการอัปเดตโครงการภายในหนึ่งวันทำการ
→ ทำการตรวจสอบแบบไม่เป็นทางการทุกสอง/สามวัน
📌 บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ในคู่มือของทีมหรือวิกิภายใน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน หรือใช้แม่แบบการประชุมสั้นประจำวันก็ได้
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนการสื่อสารของ ClickUp ช่วยให้ทีมที่ทำงานระยะไกลสามารถตั้งค่าและรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและมีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับเวลาในการตอบกลับ การจัดระเบียบเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และการวางแผนช่องทางการสื่อสาร
การมีมาตรฐานเหล่านี้เขียนไว้และมองเห็นได้ช่วยให้พนักงานแบบไฮบริดและระยะไกลสามารถสื่อสารกันได้ในสภาพแวดล้อมที่การทำงานแบบอะซิงโครนัสเป็นวิธีหลักในการดำเนินงาน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบเป้าหมายการสื่อสาร, ระยะเวลา, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และเอกสารที่ต้องส่งมอบไว้ในที่เดียว
- ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเอง และฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามทุกส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ
- กำหนดวิธีการสื่อสารสำหรับงานแบบอะซิงโครนัสประเภทต่างๆ (เช่น การให้ข้อเสนอแนะ การอัปเดตความคืบหน้าของโครงการการตรวจสอบงานแบบไม่เป็นทางการ)
- มอบหมายความรับผิดชอบและตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้
- วัดความสำเร็จโดยการตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของงานในทีม
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนการสื่อสารโครงการ (ตัวอย่างและเทมเพลต)
ขั้นตอนที่ 4: ส่งเสริมการบันทึกข้อมูลมากกว่าการสนทนา
เปลี่ยนวิธีคิดจาก 'มาคุยกันทางโทรศัพท์' เป็น 'ให้ฉันบันทึกเรื่องนี้ก่อน'
นี่คือลักษณะที่อาจปรากฏ:
- แทนที่การอัปเดตด้วยวาจาด้วยบันทึกโครงการที่มีโครงสร้างหรือวิดีโอสรุป
- ส่งเสริมนิสัยในการสรุปขั้นตอนถัดไปหรือการตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีหลังจากการสนทนา
คุณสามารถใช้เทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUpเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงจากการสนทนาไปสู่การบันทึกเป็นเอกสารเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องพึ่งพาการพูดคุยแบบสุ่มหรือการโทรที่มักถูกลืม เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนการสื่อสารภายในองค์กรที่มีโครงสร้างชัดเจนและสามารถอัปเดตได้ตลอดเวลา
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- ประเมินวิธีการสื่อสารปัจจุบันของคุณเพื่อระบุช่องว่างและจุดติดขัด
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การสื่อสารภายในองค์กรของคุณควรบรรลุอะไร (สปอยล์: การประชุมน้อยลงคือหนึ่งในนั้น)
- จัดตั้งช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ (อีเมล, แชทภายใน, ข้อความวิดีโอสั้น) และกำหนดให้ใช้ช่องเหล่านี้เท่านั้น
- สร้างขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้โดยการแบ่งแผนออกเป็นงานที่สามารถมอบหมายได้และติดตามได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณยังสามารถใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อถอดความการสนทนาและจับประเด็นสำคัญจากการประชุมได้อีกด้วย โปรแกรมจะบันทึกการประชุมของคุณและสรุปประเด็นสำคัญ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้บริบทเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน
ในความเป็นจริงClickUp Meetingsช่วยให้คุณสามารถติดตามและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงในบันทึกการประชุมเหล่านี้
ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมนำเสนอความคืบหน้าของโครงการใหม่และมีงานที่ต้องติดตามเพิ่มเติม คุณสามารถใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpและมอบหมายงานนั้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายในเอกสารการประชุม
กล่าวอีกนัยหนึ่ง แทนที่จะส่งข้อความถึงใครบางคนว่า 'เฮ้ คุณเห็นสิ่งนี้ไหม?' ห้าครั้งในสถานที่ต่างๆ คุณเพียงแค่แสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนไว้บนงานหรือเอกสารนั้น และมอบหมายให้พวกเขา มันเหมือนกับการเตือนเบาๆ พร้อมกับความรับผิดชอบในตัว พวกเขาสามารถรับงานนั้นเมื่อพร้อม
ขั้นตอนที่ 5: เป็นแบบอย่างที่ดี
วัฒนธรรมไหลจากบนลงล่าง หากผู้นำยังคงใช้การประชุมแบบพบหน้ากันเป็นค่าเริ่มต้นหรือคาดหวังการตอบกลับทันที การทำงานแบบไม่พร้อมกันจะไม่มีวันหยั่งรากลึก
พวกเขาต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาสอน—ใช้เครื่องมือแบบอะซิงโครนัส หลีกเลี่ยงการส่งข้อความหลังเวลาทำการ และบันทึกวิดีโออัปเดตที่สามารถแชร์ได้แทนการนัดประชุมทางโทรศัพท์ สิ่งนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศและขจัดความรู้สึกผิดของพนักงานที่ไม่สามารถตอบกลับได้ทันที
หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจและต้องการให้ผู้อื่นทำตามคุณได้ง่ายขึ้น ลองใช้ClickUp Clips ดูสิ มันจะช่วยให้คุณผสานพฤติกรรมแบบ async-first เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย
แทนที่จะเรียกทีมของคุณเข้าประชุมย่อยแบบ 'ด่วน' อีกครั้งซึ่งสุดท้ายก็ยืดเยื้อไป 45 นาที คุณอาจเลือกบันทึกวิดีโอสั้น ๆ แทน—เป็นวิดีโอหน้าจอสั้น ๆ ที่คุณอธิบายความคืบหน้าของโปรเจกต์ ให้ข้อเสนอแนะ หรืออธิบายขั้นตอนที่ซับซ้อน
ผู้คนสามารถรับชมข้อความสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาหรือเขตเวลา สามารถเล่นซ้ำได้หากจำเป็น และเข้าใจข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น วิธีนี้ช่วยสร้างแบบอย่างของการทำงานที่มีจังหวะเหมาะสม และแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับเวลาที่ทีมของคุณต้องการสมาธิอย่างจริงจัง
ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบ วัดผล และปรับแก้ไข
เมื่อระบบแบบอะซิงโครนถูกติดตั้งแล้ว ให้ประเมินอย่างสม่ำเสมอว่าอะไรที่ทำงานได้ดีและอะไรที่ไม่ได้ผล
ถามคำถามเหล่านี้:
- กำหนดเวลาถูกปฏิบัติตามหรือไม่
- มีเครื่องมือบางอย่างที่ถูกใช้ไม่เพียงพอหรือไม่?
- ยังมีใครรู้สึกหนักใจกับวิดีโอคอลอยู่บ้างไหม?
- การสนทนาที่สำคัญกำลังสูญหายไปในหัวข้อที่ยาวเกินไปหรือไม่?
รวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงเอกสารของคุณ และทบทวนกระบวนการของคุณทุกไตรมาส หรือคุณสามารถติดตามการทำงานของคุณด้วย ClickUp Dashboards และ Workload View
แดชบอร์ดของ ClickUpแปลงข้อมูลในพื้นที่ทำงานให้เป็นแผนภูมิและกราฟที่มองเห็นได้ ให้ภาพรวมของผลกระทบของทีมคุณ คุณสามารถดูและวัดความก้าวหน้าส่วนบุคคล เวลาที่ติดตาม และประสิทธิภาพของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตามข้อมูลด้วยตนเอง และลดความเสี่ยงของการสูญเสียการสนทนาที่สำคัญในหัวข้อที่ยาว
ในขณะที่แดชบอร์ดของ ClickUp ติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของทีมของคุณ,มุมมองภาระงานของ ClickUpแสดงให้เห็นงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมในช่วงเวลาที่กำหนด
ชุดClickUp Remote Workนี้มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณเห็นได้ว่าใครมีภาระงานมากเกินไปและใครมีศักยภาพเหลืออยู่ เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรงานใหม่ได้อย่างเหมาะสม
📖 อ่านเพิ่มเติม: การประชุมแบบอะซิงค์คืออะไรและจะดำเนินการอย่างไร?
ประโยชน์ของการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
👀 คุณรู้หรือไม่? 71% ของมืออาชีพที่ทำงานคิดว่ามีความสำคัญที่จะต้องมีขอบเขตในที่ทำงาน แต่พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลมักมีปัญหาในการรักษาขอบเขตเหล่านี้ ClickUp พบว่า 30% ของพนักงานพบว่ามันยากทางจิตใจที่จะตัดขาดจากงาน และมีเพียง 8% เท่านั้นที่ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนกับการแจ้งเตือนและข้อความงาน
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณยอมรับแนวคิดแบบอะซิงโครนัสอย่างเต็มที่:
- ให้ทีมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการตารางเวลาและช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุดของตนเอง
- หลีกเลี่ยงการประชุมหลายครั้งโดยการย้ายการอัปเดต คำถาม และข้อเสนอแนะไปยังการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบที่บันทึกไว้
- ส่งเสริมการคิดอย่างลึกซึ้งโดยให้เวลาเพิ่มเติมในการคิดค้นคำตอบที่รอบคอบแทนการตอบสนองอย่างไม่คิด
- ปรับปรุงเอกสารอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อการสื่อสารด้วยวาจาเปลี่ยนเป็นการอัปเดตเป็นลายลักษณ์อักษร
- ลดความเครียดและปรับปรุงสุขภาพจิตโดยการกำจัดความคาดหวังในการตอบกลับข้อความทันทีหรือการพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
📮 ClickUp Insight: 48% ของพนักงานกล่าวว่าการทำงานแบบไฮบริดเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยสัดส่วน 50% ที่ยังคงทำงานในสำนักงานเป็นหลัก การรักษาความสอดคล้องกันระหว่างสถานที่ต่างๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อทีมทุกประเภท: ทำงานทางไกล, ไฮบริด, แบบไม่พร้อมกัน และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
ด้วยClickUp Chat&Assigned Comments ทีมงานสามารถแชร์อัปเดต ให้ข้อเสนอแนะ และเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องประชุมไม่รู้จบ ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp DocsและClickUp Whiteboards มอบหมายงานโดยตรงจากความคิดเห็น และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security พบว่าความพึงพอใจในการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้นถึง 80% ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นของ ClickUp
ความท้าทายของการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
👀 คุณรู้หรือไม่? ในขณะที่38% ของพนักงานทำงานในบริษัทที่มีนโยบายการทำงานแบบไม่พร้อมกันเป็นอันดับแรก แต่ 34% ไม่แน่ใจว่าต้องการนโยบายนี้หรือไม่
การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสฟังดูสะดวก แต่ไม่มีอะไรที่ปราศจากข้อจำกัด นี่คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้น:
- การตอบกลับล่าช้า: หากไม่มีการตั้งความคาดหวังไว้ล่วงหน้า การทำงานแบบอะซิงโครนัสอาจรู้สึกเหมือนหลุมดำ (นั่นคือเหตุผลที่คุณควรกำหนดแนวทางเกี่ยวกับเวลาในการตอบกลับ)
- การสื่อสารมากเกินไปหรือสื่อสารผิดพลาด: การให้รายละเอียดมากเกินไปอาจทำให้ผู้รับสารรู้สึกถูกท่วมท้น และการให้รายละเอียดน้อยเกินไปอาจทำให้ผู้รับสารเกิดความสับสน (อย่าลืมหาสมดุลที่เหมาะสม)
- เครื่องมือล้นเกิน: การทำงานแบบอะซิงโครนัสข้ามหลายแพลตฟอร์มอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและกระจายข้อมูล (รวมศูนย์ทุกอย่างด้วย ClickUp)
- การขาดการเชื่อมต่อระหว่างบุคคล: การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวหากไม่ได้มีการสนทนาแบบพร้อมกันเป็นครั้งคราว (อย่าละเลยการพบปะพูดคุยแบบเห็นหน้ากัน)
- ปัญหาการไม่สอดคล้อง: การขาดการสื่อสารแบบเรียลไทม์อาจทำให้ผู้คนหลุดโฟกัส (เก็บเครื่องมือการมองเห็นโครงการ, แดชบอร์ด, และการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใกล้ตัว)
🎯อ่านเพิ่มเติม:เมื่อมากกลับยิ่งดี: วิธีสื่อสารเกินพอในที่ทำงาน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
หากทำอย่างถูกต้อง การทำงานแบบอะซิงโครนัสสามารถกำจัดวิดีโอคอล ลดคอขวด และเพิ่มผลผลิตได้โดยไม่ทำให้คนทำงานล้า
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาของคุณ:
1. ทำให้ข้อความสามารถดำเนินการได้
การขออนุมัติที่ชัดเจนพร้อมกำหนดเวลาช่วยประหยัดเวลาและป้องกันความสับสน
ระบุให้ชัดเจน: เกิดอะไรขึ้น? คุณต้องการอะไร? ภายในเมื่อไหร่?
📌 ตัวอย่าง: "กรุณาตรวจสอบข้อเสนอที่แนบมาและส่งความคิดเห็นภายในวันศุกร์ เวลา 15.00 น."
2. ให้บริบทที่ครบถ้วนตั้งแต่ต้น
การให้บริบทล่วงหน้าช่วยลดการสื่อสารซ้ำและปรับปรุงการตัดสินใจ
- เพิ่มสรุป 2–3 ประโยคก่อนใส่ลิงก์หรือไฟล์
- ระบุภารกิจ, การตัดสินใจที่ต้องการ, และกำหนดเวลา
📌 ตัวอย่าง: "การต่อสัญญาต้องได้รับการอนุมัติทางกฎหมายสำหรับมาตรา 4. 2 และ 7. 1 ภายในวันพฤหัสบดีสิ้นวันทำการ"
3. เน้นจุดสำคัญ
รักษาความชัดเจนและกระชับเพื่อป้องกันความสับสนและความล่าช้า
- นำด้วยประเด็นสำคัญ ('TL;DR') หากข้อความยาวกว่าห้าบรรทัด
- ใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อย เน้นข้อมูลสำคัญด้วยตัวหนา และเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลโดยตรง
4. บันทึกการตัดสินใจไว้เป็นสาธารณะ
เก็บบันทึกการตัดสินใจเพื่อขจัดความสับสนและสร้างความรับผิดชอบ
- บันทึกผลลัพธ์ในเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน (ClickUp, เอกสารที่ใช้ร่วมกัน, รายการงาน)
- มอบกรรมสิทธิ์ทันที
📌 ตัวอย่าง: 'จอห์นส่งร่างภายในวันที่ 10 พฤษภาคม'
5. ฝึกอบรมทีมงานเกี่ยวกับมารยาทในการทำงานแบบไม่พร้อมกัน
แม้ว่าพนักงาน 9 ใน 10คนจะรู้วิธีใช้เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัส แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผล เพราะพนักงานของคุณคนหนึ่งจะยังคงผสมผสานวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของทีมของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ประหยัดเวลาและฝึกอบรมพนักงานของคุณด้วยClickUp University การทำงานภายในระบบนิเวศของ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณเข้าถึงคู่มือการใช้งานที่น่าสนใจและเชี่ยวชาญเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน
เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
ตอนนี้คุณรู้วิธีใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว นี่คือเครื่องมือเสริมที่แนะนำเพื่อทำให้ชีวิตและการสนทนาง่ายขึ้น—หากคุณไม่ต้องการรวมทุกอย่างไว้ใน ClickUp! 🤷🏻♀️🤷🏼♂️
1. เครื่องทอผ้า
Loom เป็นเครื่องมือส่งข้อความวิดีโอสำหรับบันทึกและแชร์ข้อความวิดีโอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน คุณสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องมีการประชุมแบบเรียลไทม์ และช่วยพัฒนาการทำงานเป็นทีมระยะไกลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. สแล็ก
ช่อง Slack จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อ โครงการ หรือทีม คุณสามารถโพสต์อัปเดต แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องรอการตอบกลับทันที ลดการพึ่งพาการประชุมทางวิดีโอ
3. Microsoft Teams
Microsoft Teams เป็นศูนย์รวมการแชท การประชุมวิดีโอ และการจัดเก็บไฟล์รองรับการส่งข้อความแบบอะซิงโครนัสผ่านการสนทนาแบบกระทู้ เอกสารที่แชร์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมที่อยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกันได้
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
เมื่อใดควรใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเทียบกับการสื่อสารแบบซิงโครนัส
มาเรียนรู้วิธีเลือกการสื่อสารแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัสตามความต้องการของสถานการณ์กันเถอะ
ใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเมื่อ:
1. คุณต้องการคำตอบที่รอบคอบและละเอียด
คุณกำลังทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการที่ต้องการข้อมูลจากทีมที่กระจายอยู่
แทนที่จะนัดประชุม ให้โพสต์เอกสารClickUp Docที่สรุปโครงร่างและมอบหมายความคิดเห็นให้กับผู้ตรวจสอบแต่ละคน พวกเขาสามารถใช้เวลาและเพิ่มคำตอบที่คิดมาอย่างดีได้
2. คุณกำลังจัดการกับเขตเวลาที่แตกต่างกัน
ผู้นำด้านการตลาดของคุณอยู่ที่นิวยอร์ก แต่ดีไซเนอร์ของคุณอยู่ที่เบอร์ลิน การประชุม Zoom ตอน 6 โมงเช้า/4 ทุ่มฟังดูเหมือนฝันร้ายใช่ไหม?
ดังนั้น บันทึกวิดีโอข้อความด้วย ClickUp Clips เพื่ออธิบายการอัปเดตการออกแบบและแท็กนักออกแบบพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการภายในแพลตฟอร์มเดียวกันการทำงานร่วมกันข้ามสายงานช่วยให้พวกเขาตอบกลับได้ระหว่างวันทำงาน ช่วยประหยัดเวลาจากการประชุมอีกครั้ง
3. การอัปเดตนี้ไม่เร่งด่วนหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์
คุณได้ปิดการสปรินต์แล้วและต้องการแชร์การอัปเดตสถานะ แต่ไม่ต้องการคำตอบทันที
ในกรณีนี้ กรุณาโพสต์การอัปเดตโครงการใน ClickUp Chat และแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักหรือสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
4. คุณต้องการเส้นทางที่สามารถค้นหาได้และมีเอกสารบันทึก
คุณกำลังดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายในการจ้างงานสมาชิกใหม่ของทีม กรุณาบันทึกวิดีโอ ClickUp Clip ที่แสดงขั้นตอนทั้งหมดและแนบลิงก์ไว้ในเอกสารกระบวนการทำงานของคุณใน ClickUp
นี่ไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการรับเข้าทำงานมีความเป็นเอกภาพ แต่ยังช่วยให้คุณจัดเตรียมคู่มือสำหรับพนักงานใหม่ที่สามารถอ้างอิงได้ทุกเมื่อ
ใช้การสื่อสารแบบซิงโครนัสเมื่อ:
1. คุณต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วหรือการระดมความคิด
คุณกำลังพยายามตัดสินใจเลือกชื่อผลิตภัณฑ์
การสนทนาในความคิดเห็นของ ClickUp อาจใช้เวลาหลายวันกับคำถามว่า 'แล้วอันนี้ล่ะ?', 'เอ่อ...อาจจะ', หรือ 'อันนี้ดีกว่า' จะเร็วกว่าถ้าจัดการประชุมวิดีโอสั้นๆ แทน
ส่วนที่ดีที่สุดคือClickUp Integrationsสามารถเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Zoom และ Microsoft Teams. คุณสามารถนัดหมายการประชุมได้โดยตรงจากปฏิทิน ClickUpของคุณโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม.
2. คุณกำลังพูดถึงหัวข้อที่ละเอียดอ่อนหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์
คุณจำเป็นต้องให้ข้อเสนอแนะโดยทันทีเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่พลาดไป โดยคำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อประเด็นเฉพาะนั้นด้วย
ในกรณีนี้ การโทรวิดีโอแบบตัวต่อตัวช่วยให้คุณสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจ อ่านภาษากาย และหลีกเลี่ยงการตีความผิดที่อาจเกิดขึ้นในข้อความได้
3. คุณกำลังแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
มีบั๊กแปลกๆ ในแอปที่ไม่มีใครสามารถทำซ้ำได้ แทนที่จะส่งข้อความหลายสิบข้อความ การโทรคุยกับทีมพัฒนาพร้อมแชร์หน้าจอผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อดูปัญหาแบบเรียลไทม์จะแก้ปัญหาได้เร็วกว่า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เข้าร่วมการสนทนาแบบเสียงและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วโดยตรงจากภายใน ClickUp Chat ด้วยฟีเจอร์SyncUps ของ ClickUpคุณสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของคุณ—และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการแชร์หน้าจอในตัว
4. คุณกำลังสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์
ต้องการให้สมาชิกใหม่รู้สึกสบายใจหรือไม่? การสนทนาแบบเผชิญหน้าพร้อมกับการละลายพฤติกรรมบางอย่าง เป็นเครื่องมือสร้างทีมที่ยอดเยี่ยม สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะพัฒนาได้
ใครได้ประโยชน์มากที่สุดจากการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน?
การทำงานแบบไม่พร้อมกันจะเพิ่มปริมาณงานให้กับบุคคลและทีมบางกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด นี่คือผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด:
|ประเภทของบุคคล/ทีม
|การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสช่วยพวกเขาอย่างไร
|ทีมที่อยู่ห่างไกลและกระจายตัว
|ทำงานข้ามเขตเวลาโดยไม่มีความล่าช้าหรือการทำงานข้ามคืน
|ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการทำงานอย่างลึกซึ้ง
|ปกป้องชั่วโมงการทำงานที่ต่อเนื่องและไม่มีสิ่งรบกวน เพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง
|บริษัทระดับโลก
|เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อโดยไม่จำเป็นต้องทำงานในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน
|คนเก็บตัวและผู้คิดใคร่ครวญ
|จัดสรรเวลาให้เพียงพอในการพิจารณาและจัดทำคำตอบที่รอบคอบ มีโครงสร้างที่ดี
|องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
|เคารพเวลาส่วนตัว ลดความเหนื่อยล้า และสนับสนุนขอบเขตการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำงานจากที่บ้าน: เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ทำงานให้สอดคล้องกัน แม้ในสถานการณ์ที่ไม่สอดคล้องกัน—ทำได้ด้วย ClickUp เท่านั้น
การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันช่วยส่งเสริมเวลาในการมีสมาธิ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และลดความจำเป็นในการประชุมที่ไม่จำเป็น ปัจจัยเหล่านี้เมื่อรวมกันยังช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอีกด้วย
แต่เพื่อให้การทำงานแบบอะซิงโครนัสมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง คุณต้องการมากกว่าความตั้งใจที่ดี—คุณต้องการระบบที่เหมาะสม
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารอีกตัวหนึ่ง แต่เป็นศูนย์กลางการทำงานแบบอะซิงโครนัสครบวงจรของคุณ—ที่ซึ่งงาน เอกสาร ความคิดเห็น แชท และเอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มารวมกันเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้อง มีข้อมูลครบถ้วน และก้าวไปข้างหน้าได้ ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานเมื่อไหร่หรือที่ไหนก็ตาม
ดังนั้น ClickUp และคุณสมบัติของมันจึงเหมาะสมอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์นี้ไม่เพียงแต่จัดการการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเข้าใจกระบวนการทำงานของคุณและกลายเป็นโซลูชันที่คุณเลือกใช้สำหรับทุกการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกันหลายรูปแบบ
ทำไมต้องใช้เครื่องมือห้าอย่างที่แตกต่างกันเมื่อ ClickUp ทำได้ทั้งหมดในหนึ่งเดียว?ลองใช้ ClickUp ฟรีและดูว่าการทำงานแบบอะซิงโครนัสควรเป็นอย่างไร