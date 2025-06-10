บล็อก ClickUp

วิธีการใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเพื่อการร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น

10 มิถุนายน 2568

เกือบ 60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แม้ว่าการตอบกลับอย่างรวดเร็วและการสื่อสารแบบเรียลไทม์เหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่กลับรบกวนสมาธิและขัดขวางการทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจอย่างลึกซึ้ง

หากเราต้องการประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่แท้จริง การสื่อสารจำเป็นต้องได้รับการปรับใหม่

การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันให้ดีขึ้น. มันคือทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการทีม, ลดเวลาที่เสียไป, และรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว.

โพสต์บล็อกนี้จะอธิบายว่ามันคืออะไร ทำไมมันถึงได้ผล และมันสามารถให้ประโยชน์แก่คุณได้อย่างไร และหากคุณอยู่กับเราต่อไป เราจะแบ่งปันข้อมูลลับเกี่ยวกับวิธีที่ClickUpเป็นเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการเพื่อนำมาใช้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันได้อย่างราบรื่น!

การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสคืออะไร?

การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous communication) คือรูปแบบการสื่อสารที่ผู้คน แบ่งปันข้อมูลโดยไม่คาดหวังการตอบกลับทันที แทนที่จะเป็นการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์หรือแบบเผชิญหน้า เช่น การประชุมหรือการโทรศัพท์ การสนทนาจะเกิดขึ้นตามลำดับเวลาผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมล แอปพลิเคชันส่งข้อความ หรือวิดีโอที่บันทึกไว้

ทุกคนสามารถตอบกลับได้เมื่อสะดวกที่สุดสำหรับตนเอง—ไม่จำเป็นต้องออนไลน์พร้อมกัน

👀 คุณรู้หรือไม่? 51% ของพนักงานเกิดความเครียดเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ดี การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันสามารถลดความเครียดในที่ทำงานได้อย่างมาก—โดยเฉพาะในทีมดิจิทัลหรือทีมที่ทำงานจากระยะไกลเป็นหลัก—โดยให้ผู้คนมีการควบคุม ความชัดเจน และพื้นที่สำหรับการโต้ตอบมากขึ้น

ทำไมการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสจึงมีความสำคัญ?

การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสให้ทีม มีพื้นที่ในการมุ่งเน้น คิดอย่างชัดเจน และหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า โดยปราศจากแรงกดดันในการตอบสนองทันที ผู้คนสามารถทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้งและหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนอย่างต่อเนื่อง

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมระดับโลกหรือทีมที่ทำงานจากระยะไกลซึ่งต้องจัดการกับเขตเวลาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยัง ช่วยปรับปรุงคุณภาพของการสนทนา โดยธรรมชาติ: ผู้คนใช้เวลาในการประมวลผลและตอบสนองอย่างรอบคอบ

เครื่องมือแบบอะซิงโครนัสยัง ทิ้งร่องรอยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกไว้ ทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงการตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด กล่าวโดยสรุป มันสัญญาว่าจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เวลาในการทำงานที่มุ่งเน้นมากขึ้น และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

📮ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมเฉลี่ย 8 คนขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่าการประชุมโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 51 นาที การประชุมขนาดใหญ่เหล่านี้อาจทำให้เสียเวลาในการประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับองค์กร

จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลดเวลาได้?ClickUpเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของทีม! แทนที่จะประชุมยาวๆ คุณสามารถทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายในงานโดยใช้ความคิดเห็น ไฟล์แนบ บันทึกเสียง คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย—ในที่เดียว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมทั่วโลกของ STANLEY Security ได้ประหยัดเวลาไปแล้วกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากการประชุมและการอัปเดตด้วยแอปสำหรับงานของเรา!

การทำงานของการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส

แนวคิดแบบอะซิงโครนัสสร้างขึ้นจากแนวคิดง่ายๆ: แบ่งปันข้อมูลตอนนี้ ตอบกลับเมื่อสะดวกสำหรับคุณ

📌 ตัวอย่างของการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส ได้แก่ นักเขียนและบรรณาธิการที่แก้ไขกรณีศึกษาด้วยกัน (แต่ไม่ใช่ในเวลาเดียวกัน) บนเอกสาร ClickUp Docs ที่แชร์ร่วมกัน การรวบรวมบริบทจากกระทู้สนทนาของโครงการในช่อง ClickUp Chat การโพสต์ความคืบหน้าเป็นความคิดเห็นใน ClickUp Task และการแชร์การบันทึกหน้าจอสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ผ่าน ClickUp Clips

คลิกอัพ ด็อกส์
ทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสโดยการมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมของคุณใน ClickUp Docs

นี่เป็นเพียงบางส่วนของเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณจัดการและเข้าถึงการอัปเดตของคุณได้อย่างเป็นระเบียบทุกเมื่อที่คุณต้องการ (เราจะพูดถึงวิธีใช้เครื่องมือทั้งหมดนี้ 🔜 ในบล็อกโพสต์ถัดไป อย่าลืมติดตามนะคะ!)

นี่คือสิ่งที่ทำให้มันทำงาน:

  • เข้าถึงข้อมูล เช่น ความคิดเห็น เอกสาร หรือข้อความที่จัดเก็บและแชร์ในช่องทางการสื่อสารได้ตลอดเวลา
  • ชะลอการตอบกลับโดยไม่รู้สึกผิด เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมีอิสระในการตอบกลับอย่างรอบคอบ ไม่ใช่เพียงเพื่อความรวดเร็ว
  • ทำงานก้าวหน้าอย่างอิสระและตามจังหวะของคุณเอง โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนอยู่พร้อมกันในเวลาเดียวกัน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อัตราการเข้าทำงานในสำนักงานยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดของโรคถึง 30%เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการทำงานแบบผสมผสาน

วิธีการนำการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสมาใช้ในที่ทำงานของคุณ

คุณไม่สามารถนำวิธีการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสมาใช้ในที่ทำงานสมัยใหม่ได้เพียงแค่จัดหรือเข้าร่วม การประชุมน้อยลงเท่านั้น คุณจำเป็นต้องจัดตั้งระบบที่เหมาะสม สร้างนิสัยที่ดี และกำหนดความคาดหวังผ่านการวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่สูญเสียความชัดเจน

นี่คือวิธีที่คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนนี้ได้:

ขั้นตอนที่ 1: ระบุงานใดที่ควรทำงานแบบอะซิงโครนัส

เริ่มต้นด้วยการแบ่งแยกขั้นตอนการทำงานและข้อความที่คุณสามารถจัดการแบบอะซิงโครนัสได้

  • มีการอัปเดตงานหรือไม่? ใช่
  • กำลังระดมความคิดเพื่อรับมือกับวิกฤต? อาจจะไม่ใช่

ความแตกต่างนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานแบบอะซิงโครนัสจะไม่ทำให้เรื่องเร่งด่วนล่าช้า

นี่คือคู่มือที่สะดวกสำหรับเมื่อเกิดความสับสน:

ประเภทการสื่อสารเหมาะสำหรับตัวอย่าง
ไม่พร้อมกันงานที่ชัดเจนและไม่เร่งด่วนการวางแผนโครงการ, การเสนอคุณสมบัติ, และการร่วมมือข้ามสายงาน
🔄 ไฮบริดหัวข้อที่ซับซ้อนเล็กน้อยซึ่งอาจต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมการวางแผนโครงการ, การเสนอคุณสมบัติ, การร่วมมือข้ามสายงาน
🗣️ แบบซิงโครนัสเรื่องเร่งด่วน, อารมณ์, หรือมีเดิมพันสูงการแก้ไขข้อขัดแย้ง, การตอบสนองต่อวิกฤต, การระดมความคิดแบบเรียลไทม์, และการอนุมัติภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วน

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดสถานที่เฉพาะสำหรับการทำงานแบบอะซิงโครนัส

การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อกระจายอยู่ทั่วอีเมล แอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน ให้เลือกพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงาน เอกสาร การอัปเดต และความรับผิดชอบ

คำแนะนำของเรา: ClickUp!

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, *คือศูนย์กลางการทำงานแบบไม่พร้อมกันของคุณ—สร้างขึ้นเพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีการประชุมหรือการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง. มันนำงาน, เอกสาร, และการแชทของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลังและได้รับการสนับสนุนจาก AI, ทำให้ไม่มีอะไรสูญหายไปในเส้นทางการสื่อสารทางอีเมลหรือข้อความใน Slack.

ต้องการอัปเดตโครงการหรือไม่? ใช้ Team StandUpAutopilot Agentหรือ ClickUp Brain เพื่อสรุปความคืบหน้าโดยใช้ AI โดยไม่ต้องถามสมาชิกในทีมของคุณ ต้องการให้ข้อเสนอแนะหรือไม่? แสดงความคิดเห็นในเอกสารและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง

คลิกอัพ เอไอ
ทำให้การประชุมสแตนด์อัพประจำวันและรายสัปดาห์ของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp AI

จากระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ClickUp รวมศูนย์ความรู้และการสื่อสารของทีมเพื่อให้งานดำเนินไปข้างหน้า แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์ ด้วยทุกอย่างในที่เดียว ทีมงานของคุณจะได้รับความชัดเจน ความรับผิดชอบ และพื้นที่หายใจที่พวกเขาต้องการเพื่อทำงานให้ดีที่สุด—ในเวลาของพวกเขาเอง

สนทนาพร้อมบริบทใน ClickUp Chat และความคิดเห็น

การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทุกคนมีข้อมูลครบถ้วน—และนี่คือสิ่งที่ClickUp Chatมอบให้อย่างแท้จริง แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเธรดใน Slack และข้อความที่กระจัดกระจาย ทีมงานของคุณสามารถสนทนาอย่างมีสมาธิได้โดยตรงภายในรายการงานและพื้นที่โครงการ เพื่อรักษาบริบทของงานอยู่เสมอ

คลิกอัพ แชท
สื่อสารแบบไม่พร้อมกันกับสมาชิกในทีมของคุณโดยใช้ ClickUp Chat

ทีมของคุณสามารถตอบกลับ, แนบลิงก์ไปยังงานที่เกี่ยวข้อง, หรือแม้แต่เปลี่ยนข้อความแชทให้กลายเป็นงานที่ต้องทำหากจำเป็น การสนทนาจะยังคงเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในที่ที่มันควรอยู่

คุณยังสามารถใช้@mentionsในความคิดเห็นของ ClickUp เพื่อดึงความสนใจของใครบางคนไปยังงานหรือเอกสารเฉพาะได้

แดชบอร์ด ClickUp
หยุดเสียเวลาคัดกรองสมาชิกทีม และเพียงแค่ @mention พวกเขาใน ClickUp

นี่คือวิธี:

  • พิมพ์ "@" เพื่อแท็กบุคคลหรือทีม: ในคำอธิบายงาน, ความคิดเห็น, เอกสาร, และแม้กระทั่งแชท, การกล่าวถึงด้วย @ จะดึงดูดความสนใจ
  • เพิ่มผู้ติดตามโดยอัตโนมัติ: การกล่าวถึงใครบางคนในความคิดเห็นของงานจะทำให้พวกเขาเป็นผู้ติดตามทันทีและรับการอัปเดต
  • การแจ้งเตือน: ผู้ที่ถูก @กล่าวถึงจะได้รับการแจ้งเตือนทันที เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ

ทำให้การอัปเดตแบบอะซิงโครนัสเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain และ Autopilot Agents

ระบบนิเวศของ ClickUp ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI เพื่อจัดการงานและการสื่อสารของคุณ

ตัวอย่างเช่นClickUp Brain ให้สรุปอย่างรวดเร็วของงาน เอกสาร และการสื่อสาร โดยใช้คำสั่งที่ง่าย

ClickUp Brain
สรุปข้อมูลสำคัญจากความคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงสถานะ งานย่อยใหม่ และการอัปเดตโครงการที่สำคัญอย่างรวดเร็วโดยใช้ ClickUp Brain

เพื่อความช่วยเหลือที่เข้าใจบริบทอย่างสมบูรณ์ ระบบจะสแกนงาน เอกสาร และการโต้ตอบของทีมคุณ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและคำตอบที่เกี่ยวข้อง ลดความจำเป็นในการประชุมแบบเรียลไทม์

ClickUp Brain
รับข้อมูลอัปเดตแบบอะซิงโครนัส—รับการแจ้งเตือนงานทันทีด้วย ClickUp Brain จากพื้นที่ทำงานของคุณ!

การทำงานแบบอะซิงโครนัสจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเครื่องมือของคุณทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย สามารถตีความและดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีการตอบสนองแบบเรียลไทม์ClickUp's Autopilot Agentsทำสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

🎯 ตัวอย่างเช่น ตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถตอบคำถามภาษาธรรมชาติ เช่น "สถานะของการเปิดตัวการตลาดเป็นอย่างไร?" หรือ "ฉันจะหาเช็กลิสต์การเริ่มต้นใช้งานได้ที่ไหน?" โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งหมายความว่าผู้คนไม่จำเป็นต้องรอหลายชั่วโมงเพื่อให้ใครบางคนในเขตเวลาอื่นตอบกลับ—พวกเขาสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ทุกเมื่อที่ต้องการ

ตัวแทนอัตโนมัติใน ClickUp
ฝึกอบรมตัวแทน Autopilot แบบกำหนดเองใน ClickUp เพื่อจัดการกับเวิร์กโฟลว์แบบอะซิงโครนัส

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUpสามารถฝึกฝนให้จัดการกับเวิร์กโฟลว์แบบอะซิงโครนัสเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตัวแทนการสื่อสารกับลูกค้าที่คอยตรวจสอบโฟลเดอร์โครงการและให้สรุปข้อมูลล่าสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

คุณเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ น้ำเสียง และแหล่งข้อมูลของตัวแทน—เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นเพื่อนร่วมทีมแบบอะซิงโครนัสที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ClickUp Autopilot Agents
ระบุตัวกระตุ้น เงื่อนไข คำสั่ง และแหล่งความรู้เพื่อสร้างตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp

มอบหมายงานซ้ำๆ ที่ไม่สำคัญให้กับระบบอัตโนมัติของ ClickUp

คุณยังสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการทำงานด้วยตนเองและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการส่งข้อความClickUp Automationsช่วยให้ทีมสามารถตั้งค่าการทริกเกอร์ตามกฎเกณฑ์เพื่อให้งานถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ ทำให้งานคืบหน้าและแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบไปมาอย่างต่อเนื่อง

📌 ตัวอย่างเช่น แทนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินระหว่างนักเขียนคำโฆษณาและนักออกแบบ คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่กำหนดเองเพื่อมอบหมายงานแคมเปญโซเชียลมีเดียให้กับนักออกแบบโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นและพร้อมสำหรับการออกแบบแล้ว

ClickUp อัตโนมัติ
บอก ClickUp Brain ถึงสิ่งที่คุณต้องการให้ทำงานอัตโนมัติ แล้วดูมันสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งเองโดยใช้ ClickUp Automations

กฎที่ทำงานตามเงื่อนไขเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดใน ClickUp แม้ว่าจะไม่มีใครออนไลน์ในเวลาเดียวกันก็ตาม

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดมาตรฐานเวลาตอบสนอง

การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสจะสูญเสียประสิทธิภาพทันทีที่สมาชิกในทีมของคุณเริ่มมองข้าม ดังนั้น ควรกำหนดช่วงเวลาการตอบกลับที่ชัดเจนโดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและบทบาทของแต่ละคน

👉🏼 ตัวอย่าง:

→ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ส่งมอบภายใน 24 ชั่วโมง

→ จัดการการตรวจสอบการอัปเดตโครงการภายในหนึ่งวันทำการ

→ ทำการตรวจสอบแบบไม่เป็นทางการทุกสอง/สามวัน

📌 บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ในคู่มือของทีมหรือวิกิภายใน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน หรือใช้แม่แบบการประชุมสั้นประจำวันก็ได้

ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนการสื่อสารของ ClickUp ช่วยให้ทีมที่ทำงานระยะไกลสามารถตั้งค่าและรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและมีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับเวลาในการตอบกลับ การจัดระเบียบเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และการวางแผนช่องทางการสื่อสาร

การมีมาตรฐานเหล่านี้เขียนไว้และมองเห็นได้ช่วยให้พนักงานแบบไฮบริดและระยะไกลสามารถสื่อสารกันได้ในสภาพแวดล้อมที่การทำงานแบบอะซิงโครนัสเป็นวิธีหลักในการดำเนินงาน

เทมเพลตแผนการสื่อสาร ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้การทำงานระยะไกลง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบเป้าหมายการสื่อสาร, ระยะเวลา, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และเอกสารที่ต้องส่งมอบไว้ในที่เดียว
  • ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเอง และฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามทุกส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ
  • กำหนดวิธีการสื่อสารสำหรับงานแบบอะซิงโครนัสประเภทต่างๆ (เช่น การให้ข้อเสนอแนะ การอัปเดตความคืบหน้าของโครงการการตรวจสอบงานแบบไม่เป็นทางการ)
  • มอบหมายความรับผิดชอบและตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้
  • วัดความสำเร็จโดยการตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของงานในทีม

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนการสื่อสารโครงการ (ตัวอย่างและเทมเพลต)

ขั้นตอนที่ 4: ส่งเสริมการบันทึกข้อมูลมากกว่าการสนทนา

เปลี่ยนวิธีคิดจาก 'มาคุยกันทางโทรศัพท์' เป็น 'ให้ฉันบันทึกเรื่องนี้ก่อน'

นี่คือลักษณะที่อาจปรากฏ:

  • แทนที่การอัปเดตด้วยวาจาด้วยบันทึกโครงการที่มีโครงสร้างหรือวิดีโอสรุป
  • ส่งเสริมนิสัยในการสรุปขั้นตอนถัดไปหรือการตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีหลังจากการสนทนา

คุณสามารถใช้เทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUpเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงจากการสนทนาไปสู่การบันทึกเป็นเอกสารเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องพึ่งพาการพูดคุยแบบสุ่มหรือการโทรที่มักถูกลืม เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนการสื่อสารภายในองค์กรที่มีโครงสร้างชัดเจนและสามารถอัปเดตได้ตลอดเวลา

เทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารภายในองค์กร ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ให้พนักงานได้รับข้อมูล มีส่วนร่วม และมีแรงจูงใจด้วยเทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUp

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • ประเมินวิธีการสื่อสารปัจจุบันของคุณเพื่อระบุช่องว่างและจุดติดขัด
  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การสื่อสารภายในองค์กรของคุณควรบรรลุอะไร (สปอยล์: การประชุมน้อยลงคือหนึ่งในนั้น)
  • จัดตั้งช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ (อีเมล, แชทภายใน, ข้อความวิดีโอสั้น) และกำหนดให้ใช้ช่องเหล่านี้เท่านั้น
  • สร้างขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้โดยการแบ่งแผนออกเป็นงานที่สามารถมอบหมายได้และติดตามได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณยังสามารถใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อถอดความการสนทนาและจับประเด็นสำคัญจากการประชุมได้อีกด้วย โปรแกรมจะบันทึกการประชุมของคุณและสรุปประเด็นสำคัญ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้บริบทเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

ในความเป็นจริงClickUp Meetingsช่วยให้คุณสามารถติดตามและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงในบันทึกการประชุมเหล่านี้

ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมนำเสนอความคืบหน้าของโครงการใหม่และมีงานที่ต้องติดตามเพิ่มเติม คุณสามารถใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpและมอบหมายงานนั้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายในเอกสารการประชุม

ความคิดเห็นใน ClickUp
สร้างรายการการกระทำอย่างรวดเร็ว และใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp เพื่อแจ้งให้สมาชิกทีมทราบ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง แทนที่จะส่งข้อความถึงใครบางคนว่า 'เฮ้ คุณเห็นสิ่งนี้ไหม?' ห้าครั้งในสถานที่ต่างๆ คุณเพียงแค่แสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนไว้บนงานหรือเอกสารนั้น และมอบหมายให้พวกเขา มันเหมือนกับการเตือนเบาๆ พร้อมกับความรับผิดชอบในตัว พวกเขาสามารถรับงานนั้นเมื่อพร้อม

ขั้นตอนที่ 5: เป็นแบบอย่างที่ดี

วัฒนธรรมไหลจากบนลงล่าง หากผู้นำยังคงใช้การประชุมแบบพบหน้ากันเป็นค่าเริ่มต้นหรือคาดหวังการตอบกลับทันที การทำงานแบบไม่พร้อมกันจะไม่มีวันหยั่งรากลึก

พวกเขาต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาสอน—ใช้เครื่องมือแบบอะซิงโครนัส หลีกเลี่ยงการส่งข้อความหลังเวลาทำการ และบันทึกวิดีโออัปเดตที่สามารถแชร์ได้แทนการนัดประชุมทางโทรศัพท์ สิ่งนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศและขจัดความรู้สึกผิดของพนักงานที่ไม่สามารถตอบกลับได้ทันที

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจและต้องการให้ผู้อื่นทำตามคุณได้ง่ายขึ้น ลองใช้ClickUp Clips ดูสิ มันจะช่วยให้คุณผสานพฤติกรรมแบบ async-first เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย

คลิป ClickUp
ฝังคลิป ClickUp ลงในงาน เอกสาร และการแชทเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

แทนที่จะเรียกทีมของคุณเข้าประชุมย่อยแบบ 'ด่วน' อีกครั้งซึ่งสุดท้ายก็ยืดเยื้อไป 45 นาที คุณอาจเลือกบันทึกวิดีโอสั้น ๆ แทน—เป็นวิดีโอหน้าจอสั้น ๆ ที่คุณอธิบายความคืบหน้าของโปรเจกต์ ให้ข้อเสนอแนะ หรืออธิบายขั้นตอนที่ซับซ้อน

ผู้คนสามารถรับชมข้อความสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาหรือเขตเวลา สามารถเล่นซ้ำได้หากจำเป็น และเข้าใจข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น วิธีนี้ช่วยสร้างแบบอย่างของการทำงานที่มีจังหวะเหมาะสม และแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับเวลาที่ทีมของคุณต้องการสมาธิอย่างจริงจัง

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบ วัดผล และปรับแก้ไข

เมื่อระบบแบบอะซิงโครนถูกติดตั้งแล้ว ให้ประเมินอย่างสม่ำเสมอว่าอะไรที่ทำงานได้ดีและอะไรที่ไม่ได้ผล

ถามคำถามเหล่านี้:

  • กำหนดเวลาถูกปฏิบัติตามหรือไม่
  • มีเครื่องมือบางอย่างที่ถูกใช้ไม่เพียงพอหรือไม่?
  • ยังมีใครรู้สึกหนักใจกับวิดีโอคอลอยู่บ้างไหม?
  • การสนทนาที่สำคัญกำลังสูญหายไปในหัวข้อที่ยาวเกินไปหรือไม่?

รวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงเอกสารของคุณ และทบทวนกระบวนการของคุณทุกไตรมาส หรือคุณสามารถติดตามการทำงานของคุณด้วย ClickUp Dashboards และ Workload View

แดชบอร์ดของ ClickUpแปลงข้อมูลในพื้นที่ทำงานให้เป็นแผนภูมิและกราฟที่มองเห็นได้ ให้ภาพรวมของผลกระทบของทีมคุณ คุณสามารถดูและวัดความก้าวหน้าส่วนบุคคล เวลาที่ติดตาม และประสิทธิภาพของโครงการได้อย่างรวดเร็ว

แดชบอร์ด ClickUp: การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
ปล่อยให้การติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้วยตนเองเป็นเรื่องของอดีตด้วยแดชบอร์ดจาก ClickUp

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตามข้อมูลด้วยตนเอง และลดความเสี่ยงของการสูญเสียการสนทนาที่สำคัญในหัวข้อที่ยาว

ในขณะที่แดชบอร์ดของ ClickUp ติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของทีมของคุณ,มุมมองภาระงานของ ClickUpแสดงให้เห็นงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมในช่วงเวลาที่กำหนด

มุมมองปริมาณงานของ ClickUp: การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
ป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมรู้สึกหนักใจกับมุมมองปริมาณงานใน ClickUp

ชุดClickUp Remote Workนี้มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณเห็นได้ว่าใครมีภาระงานมากเกินไปและใครมีศักยภาพเหลืออยู่ เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรงานใหม่ได้อย่างเหมาะสม

📖 อ่านเพิ่มเติม: การประชุมแบบอะซิงค์คืออะไรและจะดำเนินการอย่างไร?

ประโยชน์ของการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน

👀 คุณรู้หรือไม่? 71% ของมืออาชีพที่ทำงานคิดว่ามีความสำคัญที่จะต้องมีขอบเขตในที่ทำงาน แต่พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลมักมีปัญหาในการรักษาขอบเขตเหล่านี้ ClickUp พบว่า 30% ของพนักงานพบว่ามันยากทางจิตใจที่จะตัดขาดจากงาน และมีเพียง 8% เท่านั้นที่ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนกับการแจ้งเตือนและข้อความงาน

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณยอมรับแนวคิดแบบอะซิงโครนัสอย่างเต็มที่:

  • ให้ทีมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการตารางเวลาและช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุดของตนเอง
  • หลีกเลี่ยงการประชุมหลายครั้งโดยการย้ายการอัปเดต คำถาม และข้อเสนอแนะไปยังการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบที่บันทึกไว้
  • ส่งเสริมการคิดอย่างลึกซึ้งโดยให้เวลาเพิ่มเติมในการคิดค้นคำตอบที่รอบคอบแทนการตอบสนองอย่างไม่คิด
  • ปรับปรุงเอกสารอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อการสื่อสารด้วยวาจาเปลี่ยนเป็นการอัปเดตเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ลดความเครียดและปรับปรุงสุขภาพจิตโดยการกำจัดความคาดหวังในการตอบกลับข้อความทันทีหรือการพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

📮 ClickUp Insight: 48% ของพนักงานกล่าวว่าการทำงานแบบไฮบริดเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยสัดส่วน 50% ที่ยังคงทำงานในสำนักงานเป็นหลัก การรักษาความสอดคล้องกันระหว่างสถานที่ต่างๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อทีมทุกประเภท: ทำงานทางไกล, ไฮบริด, แบบไม่พร้อมกัน และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น

ด้วยClickUp Chat&Assigned Comments ทีมงานสามารถแชร์อัปเดต ให้ข้อเสนอแนะ และเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องประชุมไม่รู้จบ ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp DocsและClickUp Whiteboards มอบหมายงานโดยตรงจากความคิดเห็น และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security พบว่าความพึงพอใจในการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้นถึง 80% ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นของ ClickUp

ความท้าทายของการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส

👀 คุณรู้หรือไม่? ในขณะที่38% ของพนักงานทำงานในบริษัทที่มีนโยบายการทำงานแบบไม่พร้อมกันเป็นอันดับแรก แต่ 34% ไม่แน่ใจว่าต้องการนโยบายนี้หรือไม่

การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสฟังดูสะดวก แต่ไม่มีอะไรที่ปราศจากข้อจำกัด นี่คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้น:

  • การตอบกลับล่าช้า: หากไม่มีการตั้งความคาดหวังไว้ล่วงหน้า การทำงานแบบอะซิงโครนัสอาจรู้สึกเหมือนหลุมดำ (นั่นคือเหตุผลที่คุณควรกำหนดแนวทางเกี่ยวกับเวลาในการตอบกลับ)
  • การสื่อสารมากเกินไปหรือสื่อสารผิดพลาด: การให้รายละเอียดมากเกินไปอาจทำให้ผู้รับสารรู้สึกถูกท่วมท้น และการให้รายละเอียดน้อยเกินไปอาจทำให้ผู้รับสารเกิดความสับสน (อย่าลืมหาสมดุลที่เหมาะสม)
  • เครื่องมือล้นเกิน: การทำงานแบบอะซิงโครนัสข้ามหลายแพลตฟอร์มอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและกระจายข้อมูล (รวมศูนย์ทุกอย่างด้วย ClickUp)
  • การขาดการเชื่อมต่อระหว่างบุคคล: การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวหากไม่ได้มีการสนทนาแบบพร้อมกันเป็นครั้งคราว (อย่าละเลยการพบปะพูดคุยแบบเห็นหน้ากัน)
  • ปัญหาการไม่สอดคล้อง: การขาดการสื่อสารแบบเรียลไทม์อาจทำให้ผู้คนหลุดโฟกัส (เก็บเครื่องมือการมองเห็นโครงการ, แดชบอร์ด, และการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใกล้ตัว)

🎯อ่านเพิ่มเติม:เมื่อมากกลับยิ่งดี: วิธีสื่อสารเกินพอในที่ทำงาน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส

หากทำอย่างถูกต้อง การทำงานแบบอะซิงโครนัสสามารถกำจัดวิดีโอคอล ลดคอขวด และเพิ่มผลผลิตได้โดยไม่ทำให้คนทำงานล้า

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาของคุณ:

1. ทำให้ข้อความสามารถดำเนินการได้

การขออนุมัติที่ชัดเจนพร้อมกำหนดเวลาช่วยประหยัดเวลาและป้องกันความสับสน

ระบุให้ชัดเจน: เกิดอะไรขึ้น? คุณต้องการอะไร? ภายในเมื่อไหร่?

📌 ตัวอย่าง: "กรุณาตรวจสอบข้อเสนอที่แนบมาและส่งความคิดเห็นภายในวันศุกร์ เวลา 15.00 น."

2. ให้บริบทที่ครบถ้วนตั้งแต่ต้น

การให้บริบทล่วงหน้าช่วยลดการสื่อสารซ้ำและปรับปรุงการตัดสินใจ

  • เพิ่มสรุป 2–3 ประโยคก่อนใส่ลิงก์หรือไฟล์
  • ระบุภารกิจ, การตัดสินใจที่ต้องการ, และกำหนดเวลา

📌 ตัวอย่าง: "การต่อสัญญาต้องได้รับการอนุมัติทางกฎหมายสำหรับมาตรา 4. 2 และ 7. 1 ภายในวันพฤหัสบดีสิ้นวันทำการ"

3. เน้นจุดสำคัญ

รักษาความชัดเจนและกระชับเพื่อป้องกันความสับสนและความล่าช้า

  • นำด้วยประเด็นสำคัญ ('TL;DR') หากข้อความยาวกว่าห้าบรรทัด
  • ใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อย เน้นข้อมูลสำคัญด้วยตัวหนา และเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลโดยตรง

4. บันทึกการตัดสินใจไว้เป็นสาธารณะ

เก็บบันทึกการตัดสินใจเพื่อขจัดความสับสนและสร้างความรับผิดชอบ

  • บันทึกผลลัพธ์ในเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน (ClickUp, เอกสารที่ใช้ร่วมกัน, รายการงาน)
  • มอบกรรมสิทธิ์ทันที

📌 ตัวอย่าง: 'จอห์นส่งร่างภายในวันที่ 10 พฤษภาคม'

5. ฝึกอบรมทีมงานเกี่ยวกับมารยาทในการทำงานแบบไม่พร้อมกัน

แม้ว่าพนักงาน 9 ใน 10คนจะรู้วิธีใช้เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัส แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผล เพราะพนักงานของคุณคนหนึ่งจะยังคงผสมผสานวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของทีมของคุณ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ประหยัดเวลาและฝึกอบรมพนักงานของคุณด้วยClickUp University การทำงานภายในระบบนิเวศของ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณเข้าถึงคู่มือการใช้งานที่น่าสนใจและเชี่ยวชาญเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน

เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน

ตอนนี้คุณรู้วิธีใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว นี่คือเครื่องมือเสริมที่แนะนำเพื่อทำให้ชีวิตและการสนทนาง่ายขึ้น—หากคุณไม่ต้องการรวมทุกอย่างไว้ใน ClickUp! 🤷🏻‍♀️🤷🏼‍♂️

1. เครื่องทอผ้า

Loom: การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
ผ่านทางLoom

Loom เป็นเครื่องมือส่งข้อความวิดีโอสำหรับบันทึกและแชร์ข้อความวิดีโอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน คุณสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องมีการประชุมแบบเรียลไทม์ และช่วยพัฒนาการทำงานเป็นทีมระยะไกลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. สแล็ก

Slack: การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
ผ่านทางSlack

ช่อง Slack จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อ โครงการ หรือทีม คุณสามารถโพสต์อัปเดต แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องรอการตอบกลับทันที ลดการพึ่งพาการประชุมทางวิดีโอ

3. Microsoft Teams

Microsoft Teams: การสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
ผ่านทางMicrosoft Teams

Microsoft Teams เป็นศูนย์รวมการแชท การประชุมวิดีโอ และการจัดเก็บไฟล์รองรับการส่งข้อความแบบอะซิงโครนัสผ่านการสนทนาแบบกระทู้ เอกสารที่แชร์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมที่อยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกันได้

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

เมื่อใดควรใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเทียบกับการสื่อสารแบบซิงโครนัส

มาเรียนรู้วิธีเลือกการสื่อสารแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัสตามความต้องการของสถานการณ์กันเถอะ

ใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเมื่อ:

1. คุณต้องการคำตอบที่รอบคอบและละเอียด

คุณกำลังทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการที่ต้องการข้อมูลจากทีมที่กระจายอยู่

แทนที่จะนัดประชุม ให้โพสต์เอกสารClickUp Docที่สรุปโครงร่างและมอบหมายความคิดเห็นให้กับผู้ตรวจสอบแต่ละคน พวกเขาสามารถใช้เวลาและเพิ่มคำตอบที่คิดมาอย่างดีได้

ClickUp Docs: การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
ทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสโดยการมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมของคุณใน ClickUp Docs

2. คุณกำลังจัดการกับเขตเวลาที่แตกต่างกัน

ผู้นำด้านการตลาดของคุณอยู่ที่นิวยอร์ก แต่ดีไซเนอร์ของคุณอยู่ที่เบอร์ลิน การประชุม Zoom ตอน 6 โมงเช้า/4 ทุ่มฟังดูเหมือนฝันร้ายใช่ไหม?

ดังนั้น บันทึกวิดีโอข้อความด้วย ClickUp Clips เพื่ออธิบายการอัปเดตการออกแบบและแท็กนักออกแบบพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการภายในแพลตฟอร์มเดียวกันการทำงานร่วมกันข้ามสายงานช่วยให้พวกเขาตอบกลับได้ระหว่างวันทำงาน ช่วยประหยัดเวลาจากการประชุมอีกครั้ง

3. การอัปเดตนี้ไม่เร่งด่วนหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์

คุณได้ปิดการสปรินต์แล้วและต้องการแชร์การอัปเดตสถานะ แต่ไม่ต้องการคำตอบทันที

ในกรณีนี้ กรุณาโพสต์การอัปเดตโครงการใน ClickUp Chat และแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักหรือสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง

4. คุณต้องการเส้นทางที่สามารถค้นหาได้และมีเอกสารบันทึก

คุณกำลังดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายในการจ้างงานสมาชิกใหม่ของทีม กรุณาบันทึกวิดีโอ ClickUp Clip ที่แสดงขั้นตอนทั้งหมดและแนบลิงก์ไว้ในเอกสารกระบวนการทำงานของคุณใน ClickUp

นี่ไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการรับเข้าทำงานมีความเป็นเอกภาพ แต่ยังช่วยให้คุณจัดเตรียมคู่มือสำหรับพนักงานใหม่ที่สามารถอ้างอิงได้ทุกเมื่อ

ใช้การสื่อสารแบบซิงโครนัสเมื่อ:

1. คุณต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วหรือการระดมความคิด

คุณกำลังพยายามตัดสินใจเลือกชื่อผลิตภัณฑ์

การสนทนาในความคิดเห็นของ ClickUp อาจใช้เวลาหลายวันกับคำถามว่า 'แล้วอันนี้ล่ะ?', 'เอ่อ...อาจจะ', หรือ 'อันนี้ดีกว่า' จะเร็วกว่าถ้าจัดการประชุมวิดีโอสั้นๆ แทน

ส่วนที่ดีที่สุดคือClickUp Integrationsสามารถเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Zoom และ Microsoft Teams. คุณสามารถนัดหมายการประชุมได้โดยตรงจากปฏิทิน ClickUpของคุณโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม.

ClickUp Calendar: การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยตรงจากภายใน ClickUp โดยใช้ ClickUp Calendar

2. คุณกำลังพูดถึงหัวข้อที่ละเอียดอ่อนหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์

คุณจำเป็นต้องให้ข้อเสนอแนะโดยทันทีเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่พลาดไป โดยคำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อประเด็นเฉพาะนั้นด้วย

ในกรณีนี้ การโทรวิดีโอแบบตัวต่อตัวช่วยให้คุณสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจ อ่านภาษากาย และหลีกเลี่ยงการตีความผิดที่อาจเกิดขึ้นในข้อความได้

3. คุณกำลังแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

มีบั๊กแปลกๆ ในแอปที่ไม่มีใครสามารถทำซ้ำได้ แทนที่จะส่งข้อความหลายสิบข้อความ การโทรคุยกับทีมพัฒนาพร้อมแชร์หน้าจอผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อดูปัญหาแบบเรียลไทม์จะแก้ปัญหาได้เร็วกว่า

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เข้าร่วมการสนทนาแบบเสียงและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วโดยตรงจากภายใน ClickUp Chat ด้วยฟีเจอร์SyncUps ของ ClickUpคุณสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของคุณ—และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการแชร์หน้าจอในตัว

4. คุณกำลังสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์

ต้องการให้สมาชิกใหม่รู้สึกสบายใจหรือไม่? การสนทนาแบบเผชิญหน้าพร้อมกับการละลายพฤติกรรมบางอย่าง เป็นเครื่องมือสร้างทีมที่ยอดเยี่ยม สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะพัฒนาได้

ใครได้ประโยชน์มากที่สุดจากการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน?

การทำงานแบบไม่พร้อมกันจะเพิ่มปริมาณงานให้กับบุคคลและทีมบางกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด นี่คือผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด:

ประเภทของบุคคล/ทีมการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสช่วยพวกเขาอย่างไร
ทีมที่อยู่ห่างไกลและกระจายตัวทำงานข้ามเขตเวลาโดยไม่มีความล่าช้าหรือการทำงานข้ามคืน
ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการทำงานอย่างลึกซึ้งปกป้องชั่วโมงการทำงานที่ต่อเนื่องและไม่มีสิ่งรบกวน เพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง
บริษัทระดับโลกเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อโดยไม่จำเป็นต้องทำงานในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน
คนเก็บตัวและผู้คิดใคร่ครวญจัดสรรเวลาให้เพียงพอในการพิจารณาและจัดทำคำตอบที่รอบคอบ มีโครงสร้างที่ดี
องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวเคารพเวลาส่วนตัว ลดความเหนื่อยล้า และสนับสนุนขอบเขตการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำงานจากที่บ้าน: เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ทำงานให้สอดคล้องกัน แม้ในสถานการณ์ที่ไม่สอดคล้องกัน—ทำได้ด้วย ClickUp เท่านั้น

การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันช่วยส่งเสริมเวลาในการมีสมาธิ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และลดความจำเป็นในการประชุมที่ไม่จำเป็น ปัจจัยเหล่านี้เมื่อรวมกันยังช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอีกด้วย

แต่เพื่อให้การทำงานแบบอะซิงโครนัสมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง คุณต้องการมากกว่าความตั้งใจที่ดี—คุณต้องการระบบที่เหมาะสม

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารอีกตัวหนึ่ง แต่เป็นศูนย์กลางการทำงานแบบอะซิงโครนัสครบวงจรของคุณ—ที่ซึ่งงาน เอกสาร ความคิดเห็น แชท และเอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มารวมกันเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้อง มีข้อมูลครบถ้วน และก้าวไปข้างหน้าได้ ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานเมื่อไหร่หรือที่ไหนก็ตาม

ดังนั้น ClickUp และคุณสมบัติของมันจึงเหมาะสมอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์นี้ไม่เพียงแต่จัดการการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเข้าใจกระบวนการทำงานของคุณและกลายเป็นโซลูชันที่คุณเลือกใช้สำหรับทุกการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกันหลายรูปแบบ

ทำไมต้องใช้เครื่องมือห้าอย่างที่แตกต่างกันเมื่อ ClickUp ทำได้ทั้งหมดในหนึ่งเดียว?ลองใช้ ClickUp ฟรีและดูว่าการทำงานแบบอะซิงโครนัสควรเป็นอย่างไร