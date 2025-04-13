บล็อก ClickUp

เทมเพลตการประชุมประจำวันฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทีม

13 เมษายน 2568

เมื่อคุณทำงานกับทีม การประชุมเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่อัปเดต แต่หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการหารือที่ยาวนานและรู้สึกไม่มีที่สิ้นสุด การประชุมสั้น ๆ ทุกวันอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า 35% ของพนักงานไม่เชื่อว่าการใช้เวลาสองถึงห้าชั่วโมงในการประชุมเป็นประโยชน์!

การประชุมเช้าประจำวันเป็นการประชุมสั้น ๆ ที่มุ่งเน้น ซึ่งสมาชิกในทีมจะแบ่งปันข้อมูลอัปเดต พูดคุยเกี่ยวกับแผนงานประจำวัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของพนักงานสำหรับงานสำคัญอื่น ๆ

แบบฟอร์มการประชุมทีมประจำวันหรือการประชุมสั้น ๆ สามารถทำให้ภารกิจง่ายขึ้นได้

คู่มือนี้จะสำรวจเทมเพลตสำหรับการประชุมสั้นประจำวัน วิธีการเลือกเทมเพลตที่เหมาะสม และแหล่งดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีจากClickUp, Google Docs และอื่นๆ อีกมากมาย! 🚀

อะไรคือแบบฟอร์มการประชุมประจำวัน?

เทมเพลตการประชุมทีมประจำวันช่วยให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม ใช้เป็นแนวทางในการครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ทีมต้องพูดคุย

นี่คือองค์ประกอบมาตรฐานที่แม่แบบการประชุมประจำวันควรมี:

  • รายละเอียดการประชุมแบบรวมพลัง: วันที่, เวลา, และผู้เข้าร่วม
  • ภาพรวมของวาระการประชุม: สรุปหัวข้อที่จะครอบคลุม
  • การเช็คอินทีม: การสนทนาแบบเปิดเพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดตสั้น ๆ เกี่ยวกับความคืบหน้าของบุคคลหรือทีม
  • ลำดับความสำคัญหลัก: งานหรือรายการที่ต้องดำเนินการที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้
  • การอัปเดตความคืบหน้า: การทบทวนโครงการที่กำลังดำเนินการและความสำเร็จเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของทีม
  • อุปสรรค: การระบุปัญหาที่ต้องแก้ไข
  • รายการที่ต้องดำเนินการ: การมอบหมายความรับผิดชอบและขั้นตอนต่อไป
  • ข้อคิดเห็นปิดท้าย: ข้อคิดสุดท้าย, ข้อเตือนใจ, หรือข้อความให้กำลังใจ

🔎 คุณทราบหรือไม่?72% ของพนักงานเชื่อว่าการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

แม่แบบการประชุมสั้นประจำวันพื้นฐานจะมีลักษณะดังนี้:

รายละเอียดการประชุมแบบรวมพลัง

  • เวลาและวันที่กำหนดสำหรับการประชุมสั้น
  • สมาชิกทีมที่เข้าร่วม

การเช็คอินเปิด

  • การอัปเดตโครงการอย่างรวดเร็วจากเมื่อวาน
  • การเช็คอินส่วนตัวเพื่อกำหนดบรรยากาศ

ลำดับความสำคัญหลัก

  • ทบทวนเป้าหมายหลักหรือภารกิจอื่น ๆ สำหรับวันข้างหน้า

การอัปเดตความคืบหน้า

  • สรุปงานที่ดำเนินการแล้วตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด

การปิดถนน

  • การอภิปรายเกี่ยวกับอุปสรรคใด ๆ ที่ขัดขวางความก้าวหน้า

รายการดำเนินการและขั้นตอนถัดไป

  • งานที่ได้รับมอบหมาย
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ

หมายเหตุปิดท้าย

  • ข้อคิดสุดท้าย
  • การแจ้งเตือน
  • ข้อความสร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นสมาชิกในทีม

แม่แบบการประชุมประจำวันเพื่อสำรวจ

นี่คือเทมเพลตการประชุมประจำวันยอดนิยมที่คุณสามารถสำรวจเพื่อจัดโครงสร้างวาระการประชุมได้อย่างง่ายดายและจัดการประชุมประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ:

1. แม่แบบการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตการประชุมประจำวัน ClickUp: เทมเพลตการประชุมสั้นประจำวัน
วางแผนและจัดระเบียบการประชุมสั้นประจำวันเพื่อให้ทีมเชื่อมต่อกัน เป็นระเบียบ และสอดคล้องกับเป้าหมายด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Standup

ทีมส่วนใหญ่พบว่าการวางแผนการประชุมประจำวันเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อต้องพึ่งพาตารางคำนวณหรือเครื่องมือที่คล้ายกัน ด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Standup คุณสามารถวางแผนการประชุมเช้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้สมาชิกในทีมมีความสอดคล้องกัน

เทมเพลตนี้มีพื้นที่สำหรับวางแผน เพิ่มบันทึก และ ติดตามความคืบหน้า คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานสำคัญใดถูกมองข้าม ซึ่งช่วยให้การประชุมสแตนด์อัพประจำวันมีประสิทธิภาพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • มอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนในรายการตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและการทำงานซ้ำซ้อน
  • เพิ่มรูปร่าง, ตัวเชื่อมต่อ, โน้ตติด, รูปภาพ, และแผนผังความคิดเพื่อจัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของงานที่กำลังดำเนินการ งานที่ต้องทำ และงานที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัว, ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์, และทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการการเช็คอินรายวันที่มีโครงสร้างเพื่อติดตามลำดับความสำคัญและความคืบหน้า

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังสงสัยว่าจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนและละเอียดในที่ทำงานได้อย่างไร? เรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสารที่มากเกินไปในที่ทำงานเพื่อทำให้ประเด็นชัดเจน

2. แม่แบบกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp

เทมเพลตกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp: เทมเพลตการประชุมประจำวัน
จัดการโครงการ, ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม, และติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตกิจกรรม ClickUp Agile Sprints

การวิ่งสปรินท์และการจัดการโครงการหลายโครงการอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวหากไม่มีการวางแผนและการจัดระเบียบที่เหมาะสมเทมเพลตกิจกรรมสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUpจะช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถสร้างไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและแผนปฏิบัติการสำหรับแต่ละสปรินต์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ร่วมมือและหารือเกี่ยวกับเป้าหมายของสปรินต์ และเพิ่มบันทึกการประชุมสั้น ๆ และงานที่ค้างอยู่เพื่อให้ทีมและงานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน
  • สร้างรายการตรวจสอบการวางแผนสปรินต์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดหลุดรอดไป
  • มอบบทบาทให้กับสมาชิกในทีมเพื่อรักษาการทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนและติดตามสถานะของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัว, ผู้จัดการโครงการ, และ Scrum Master ที่ต้องการวางแผนและดำเนินการสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมติดตามตัวชี้วัด

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแพลนเนอร์รายวันฟรีใน Word, Excel และ ClickUp

3. แม่แบบระดมความคิดสำหรับการทบทวน Sprint ใน ClickUp

เทมเพลตการระดมความคิดสำหรับการทบทวน Sprint ใน ClickUp : เทมเพลตการประชุมประจำวัน
ระดมความคิดในการปรับปรุง, ระบุแนวโน้มประสิทธิภาพ, และติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตร่วมระดมความคิดสำหรับการทบทวน Sprint ของ ClickUp

การค้นหาองค์ประกอบสำคัญต่าง ๆ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงหลังจากการทำสปรินต์เสร็จสิ้น อาจเป็นเรื่องท้าทายหากไม่มีการจัดระเบียบที่เหมาะสม. เทมเพลตการระดมความคิดเพื่อการทบทวนสปรินต์ของ ClickUpมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดระเบียบสิ่งเหล่านี้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะสอดคล้องกับเป้าหมายและมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จในสปรินต์ เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบอไจล์ในการสะท้อนผลงานของตนเอง ระบุความสำเร็จและความท้าทาย รวมถึงค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ใช้กระดาษโน้ตแบบติดได้สำหรับสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ รายการที่ต้องดำเนินการ และเป้าหมายสำหรับการทบทวน เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วน
  • เพิ่มภาพประกอบควบคู่กับงานเพื่อเพิ่มความชัดเจนและดึงดูดสายตาให้ดียิ่งขึ้น
  • ใช้ลูกศรและรูปทรงเพื่อรักษาการไหลเวียนและโครงสร้างที่เป็นตรรกะในงาน

เหมาะสำหรับ: ทีม Agile และ Scrum ที่ต้องการวิเคราะห์สปรินต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และระดมความคิดสำหรับกลยุทธ์ในอนาคต

4. แม่แบบการประชุม Scrum ของ ClickUp

เทมเพลตการประชุม Scrum ของ ClickUp: เทมเพลตการประชุมประจำวัน
วางแผนสปรินต์ ตรวจสอบความคืบหน้า และจัดระเบียบทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์สปรินต์ที่ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตการประชุม Scrum ของ ClickUp

การประชุม Scrum ประจำวันมีบทบาทสำคัญในการรักษาการทำงานแบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพเทมเพลตการประชุม Scrum ของ ClickUp ช่วยให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิผลโดยจัดระเบียบวิธีการอภิปรายความคืบหน้าและยกประเด็นปัญหา นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานมาตรฐานและลดเวลาที่สูญเปล่าได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ใช้กระดาษโน้ตติดเพื่อเพิ่มงานที่ทำไปแล้ว งานที่กำลังทำอยู่ และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง เพื่อรักษาการไหลของงาน
  • ใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับสมาชิกแต่ละทีมเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและการทำงานซ้ำซ้อน
  • ร่วมมือกับทีมเพื่อวางแผนและระดมความคิดโดยใช้มุมมองกระดานไวท์บอร์ด

เหมาะสำหรับ: ทีม Scrum, ทีม Agile, เจ้าของผลิตภัณฑ์, และนักพัฒนาที่ต้องจัดโครงสร้างการประชุม Scrum ประจำวันเพื่อการวางแผนและดำเนินการสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันที่ดีที่สุด

5. แม่แบบการประชุม ClickUp

เทมเพลตการประชุม ClickUp: เทมเพลตการประชุมประจำวัน
จัดระเบียบการประชุมและรักษาความสอดคล้องกับทีมด้วยเทมเพลตการประชุม ClickUp

การติดตามการประชุมทุกครั้งที่ต้องเข้าร่วมนั้นเป็นเรื่องยาก. ClickUp Meetings Templateทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นด้วยการจัดเตรียมวิธีการที่มีระบบในการเพิ่มการประชุมทั้งหมดลงในเทมเพลต.

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของการประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า, ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, และการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตใด ๆ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เพิ่มเอกสารและทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดที่สำคัญอยู่ในปลายนิ้วของคุณ
  • รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของหัวข้อการประชุมทีมและการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการเข้าร่วมประชุมที่สำคัญ
  • เชิญเพื่อนร่วมทีมของคุณและหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญและระดมความคิดในห้องแชทสำหรับการอภิปราย
  • ติดตามความคืบหน้าของงานทั้งหมดของทีมด้วยมุมมองบอร์ด

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการติดตามวาระการประชุมประจำวัน การสนทนา และผลลัพธ์ของการประชุม

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีเลือกจังหวะการประชุมที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

6. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp

เทมเพลตวาระการประชุม ClickUp: เทมเพลตการประชุมประจำวัน
สรุปหัวข้อ แบ่งงาน และมอบหมายความรับผิดชอบเพื่อการประชุมที่ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตวาระการประชุม ClickUp

การจัดประชุมโดยไม่มีแผนคือความวุ่นวาย ด้วยเทมเพลตวาระการประชุมของ ClickUp การทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพจะกลายเป็นหัวใจสำคัญในการประชุมของคุณ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและรักษาความรับผิดชอบในการทำงานของคุณได้ คุณยังสามารถครอบคลุมทุกหัวข้อ รักษาโครงสร้าง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของสมาชิกในทีม และให้ภาพรวมของงานแก่ผู้เข้าร่วมได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในตารางรายละเอียดการประชุมเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประเภท สถานที่ เวลา และรายละเอียดอื่นๆ
  • สร้างรายการตรวจสอบของผู้เข้าร่วมและเพิ่มชื่อของผู้ดำเนินการประชุมและชื่อผู้จดบันทึก
  • สร้างรายการตรวจสอบวาระการประชุม จัดสรรรายการดำเนินการสำหรับแต่ละวาระ และมอบหมายผู้รับผิดชอบสำหรับแต่ละรายการดำเนินการ
  • กรอกรายละเอียดหลังการประชุม รวมถึงลิงก์การประชุมที่บันทึกไว้ และวันที่ เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมประจำวันครั้งถัดไป

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ, ผู้นำทีม, และผู้จัดการที่ต้องการแผนการประชุมที่มีโครงสร้างเพื่อให้การหารือและการติดตามผลเป็นไปอย่างมีระบบ

🔎 คุณทราบหรือไม่?:67% ของผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าวาระการประชุมที่ชัดเจนทำให้การประชุมมีประสิทธิผลมากขึ้น

7. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp

แม่แบบการประชุมประจำวัน: แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
จัดการประชุมประจำวัน ติดตามบทเรียนสำคัญและบันทึกต่าง ๆ พร้อมมอบหมายงาน—ทั้งหมดในเอกสารเดียวด้วยเทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUp

สรุปการประชุมที่กระชับมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งอีเมลยาวๆ แบบต่อเนื่อง การใช้แม่แบบที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดได้โดยไม่พลาดสิ่งสำคัญใดๆ แม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUpเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบันทึกการประชุม

เทมเพลตนี้มีหน้าเว็บที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้คุณสามารถจัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการ ติดตามความคืบหน้าและบทเรียนสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกในทีมได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการและผู้รับผิดชอบในรูปแบบตารางเพื่อความชัดเจน
  • รายการอัปเดตทั่วไป ขั้นตอนต่อไป และอุปสรรคเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของการหารือ
  • ขอให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเพิ่มข้อมูลอัปเดตในเอกสารก่อนการประชุมเพื่อประหยัดเวลา

เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารที่ต้องบันทึกและติดตามการหารือที่สำคัญในประชุมและจุดดำเนินการ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างClickUp Brain คุณสามารถจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกันได้อย่างง่ายดายด้วยสรุปและบันทึกการประชุมอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นและทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ

8. แม่แบบบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp: เทมเพลตการประชุมประจำวัน
อัปเดตบันทึกการประชุมและจัดระเบียบประเด็นการสนทนาด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp

การเก็บบันทึกการประชุมช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่การอัปเดตบันทึกเหล่านั้นให้ทันสมัยนั้นใช้เวลามากแม่แบบบันทึกการประชุมประจำของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบบันทึก อ้างอิงบันทึกและการสนทนาที่ผ่านมา และรักษาความสม่ำเสมอระหว่างการประชุมประจำวันได้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะมีแหล่งข้อมูลเดียวที่สามารถอ้างอิงได้เมื่อต้องตัดสินใจในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบประจำวันหรือการติดตามผลรายสัปดาห์ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกประเด็นสำคัญที่ได้พูดคุยไว้ได้อย่างง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างโครงสร้างการประชุม รวมถึงการทบทวนการประชุมครั้งล่าสุด วัตถุประสงค์ของการประชุม สิ่งที่ต้องทำ รายการที่ต้องดำเนินการ หรือรายละเอียดที่จำเป็นอื่น ๆ
  • ใช้ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายเพื่อเลือกบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายงานเฉพาะให้ และทำเครื่องหมายรายการที่ต้องดำเนินการว่าเสร็จสิ้นแล้ว

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการติดตามการสนทนา, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีวางแผนและกำหนดเวลาการประชุมประจำ

9. แม่แบบสรุปประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตสรุปประจำวัน ClickUp: เทมเพลตประชุมสั้นประจำวัน
สร้างกิจวัตรประจำวัน ให้ความชัดเจนในภารกิจ และรักษาความเป็นระเบียบด้วยเทมเพลตรายงานประจำวันของ ClickUp

การประชุมสรุปประจำวันเกี่ยวกับงานที่ต้องทำให้เสร็จช่วยให้การจัดการเป็นระเบียบง่ายขึ้น.แบบสรุปประจำวันของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ.

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรประจำวันมาตรฐานสำหรับทีมของคุณและแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมให้ดียิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • มอบหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเป็นผู้ติดตามเพื่อให้พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่มความคิดเห็น
  • รายงานความคืบหน้าและอุปสรรคเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความโปร่งใสในทีม
  • เพิ่มลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน ซึ่งรวมถึงงานที่ต้องดำเนินการ รวมถึงงานที่ต้องพึ่งพาและงานที่ต้องส่งต่อ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีการเช็คอินรายวัน, ทีมที่ทำงานทางไกล, และทีมปฏิบัติการที่ต้องรักษาความสอดคล้องในภารกิจและลำดับความสำคัญ

10. แม่แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp

เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp: เทมเพลตการประชุมสั้นประจำวัน
ติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของพนักงาน และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงด้วยเทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงานจาก ClickUp

การจัดการประสิทธิภาพของพนักงานเป็นองค์ประกอบสำคัญของบทบาทผู้นำทีม การติดตามกิจกรรมของทีมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUpช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าของทีมได้โดยไม่ต้องประชุมกับสมาชิกแต่ละคนทุกวัน

แม่แบบนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและทำให้สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบโดยการเก็บบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานที่เสร็จสิ้น งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่มีความสำคัญสำหรับวันถัดไปของแต่ละสมาชิกในทีม
  • รายการงานทั้งหมดที่เสร็จสิ้น พร้อมเวลาที่ใช้และวันที่เสร็จสิ้น
  • เพิ่มบันทึกที่กำลังดำเนินการอยู่, วันที่ครบกำหนด, และบันทึกที่สำคัญเกี่ยวกับงานเพื่อให้ได้ภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการอยู่
  • ให้พนักงานระบุลำดับความสำคัญสำหรับสัปดาห์หรือวันที่จะมาถึง และระบุความช่วยเหลือที่ต้องการเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และการเสร็จสิ้นงานของพนักงานทุกวัน

📮ClickUp Insight: พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานโดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จซึ่งหมายความว่าต้องติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ความท้าทายนี้เป็นเรื่องจริง—การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน และจุดบอดในการมองเห็นข้อมูลทำให้ประสิทธิภาพของทีมลดลง แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เช่นClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส

11. แม่แบบรายงานสิ้นวันของ ClickUp

เทมเพลตรายงานสิ้นวันของ ClickUp
บันทึกการอัปเดตที่สำคัญของงานและสื่อสารความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสิ้นสุดวันทำงานด้วยเทมเพลตรายงานสิ้นวันของ ClickUp

การแบ่งปันความคืบหน้าและอุปสรรคที่พบระหว่างวันช่วยให้ทีมและเป้าหมายสอดคล้องกันได้ง่ายขึ้นแม่แบบรายงานสิ้นวันของ ClickUpมอบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับภาพรวมที่สมบูรณ์ของวัน

แม่แบบนี้จัดระเบียบข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ภาพรวมที่ชัดเจนของการดำเนินงาน ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความโปร่งใส

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ขอให้ทีมของคุณกรอกแบบฟอร์มรายงานสิ้นวัน ซึ่งใช้เป็นบันทึกสุดท้ายก่อนที่ทีมจะสิ้นสุดวัน
  • ดูความคืบหน้าของทุกงานด้วยมุมมองรายงานประจำวัน
  • ตรวจสอบรายงานของใครที่คุณยังไม่ได้ดูในมุมมองสำหรับตรวจสอบ ซึ่งรายงานจะถูกจัดกลุ่มตามแผนก
  • ตรวจสอบสรุปผลการปฏิบัติงานของทีมสำหรับวันนี้ภายใต้มุมมองสรุปประจำวัน

เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการ, และพนักงานที่ต้องการสรุปความคืบหน้าและอุปสรรคประจำวันก่อนสิ้นสุดวันทำงาน

12. แม่แบบการประชุม 1 ต่อ 1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการใน ClickUp

เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานและผู้จัดการใน ClickUp
วางแผน จัดระเบียบ และติดตามการประชุมแบบตัวต่อตัวด้วยแม่แบบการประชุม 1-ต่อ-1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการใน ClickUp

การประชุมแบบตัวต่อตัวระหว่างพนักงานและผู้จัดการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจของพนักงาน. เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานและผู้จัดการของ ClickUpให้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการนัดหมายการประชุมเหล่านี้.

แม่แบบนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของพนักงานและหารือเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารและช่วยให้หัวหน้าทีมและพนักงานมีความสอดคล้องกัน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เพิ่มรายการและวาระการประชุมก่อนการประชุม 1-on-1 เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญ
  • อภิปรายประเด็นสำคัญในกรอบที่มีโครงสร้างและสอดคล้องกัน
  • บันทึกข้อสังเกตร่วมกันในคำอธิบายงานโดยใช้โครงร่างแบบ 1-ต่อ-1 ระหว่างการประชุม
  • มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงานและติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองคณะกรรมการ
  • กำหนดประเด็นสำคัญที่จะหารือในการประชุมครั้งต่อไป

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและพนักงานที่ต้องการจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีโครงสร้างเพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหา และแผนงาน

13. เอกสารแม่แบบวาระการประชุมประจำวันใน Google Docs

Google Docs
การรักษาทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายต้องการความร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทมเพลตวาระการประชุมประจำวัน โดย Google Docs ช่วยให้การจัดระเบียบและโครงสร้างการประชุมประจำวันเป็นเรื่องง่าย

เมื่อเตรียมแบบฟอร์มไว้แล้ว ทุกคนในทีมจะทราบว่าจะต้องคาดหวังอะไร และเตรียมตัวสำหรับการประชุมไว้ล่วงหน้า

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ถามคำถามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าและอุปสรรค
  • พูดคุยเกี่ยวกับความสำเร็จและชัยชนะเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงาน
  • กำหนดลำดับความสำคัญสำหรับวันนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและระเบียบในการทำงาน

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเทมเพลตการประชุมสั้นประจำวันแบบง่ายและแชร์ได้ผ่าน Google Docs สำหรับจัดระเบียบการสนทนา

14. แบบร่างวาระการประชุมพื้นฐาน โดย Vertex42

Vertex42
แบบแผนการประชุมพื้นฐาน โดย Vertex42 ช่วยให้การจัดระเบียบประเด็นการหารือเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและมีระบบ แบบแผนที่มีโครงสร้างและง่ายต่อการใช้งานช่วยให้คุณครอบคลุมทุกรายละเอียดที่สำคัญได้โดยไม่พลาดสิ่งใดไป

รูปแบบที่สแกนได้ง่ายช่วยให้เห็นภาพรวมของทุกประเด็นและรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • ใช้พื้นที่นี้เพื่อระบุประเด็นการหารือที่สำคัญสำหรับการประชุมของคุณ
  • เก็บบันทึกอย่างถูกต้องโดยระบุวันที่ เวลา และสถานที่
  • รักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพด้วยการจัดวางและฟอนต์ที่สะอาดเรียบร้อย

15. แม่แบบการประชุมประจำวันในสเปรดชีต โดย Geekbot

กีคบอท
การจัดการประชุมประจำวันพร้อมกันหลายกลุ่มอาจเป็นเรื่องท้าทายในบางครั้ง เทมเพลต Spreadsheet Daily Huddle โดย Geekbot ช่วยทำให้กระบวนการประชุมสั้นลงง่ายขึ้น โดยให้ทีมสามารถกรอกข้อมูลในสเปรดชีตได้อย่างไม่พร้อมกันในเวลาที่สะดวกของแต่ละคน

เทมเพลต Excel หรือ Google Sheets ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมจากเขตเวลาต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาติดตามอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เก็บรายละเอียดของสมาชิกแต่ละทีมให้เป็นระเบียบเพื่อรักษาการร่วมมือและลดความสับสน
  • ติดตามอุปสรรคของสมาชิกคนอื่น ๆ และดูว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่
  • กรอกรายละเอียดโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดตารางเวลาทางไกลสำหรับการประชุมวิดีโอแบบเห็นหน้ากันในเขตเวลาที่แตกต่างกัน

เหมาะสำหรับ: ทีมที่กระจายตัวและทีมที่ทำงานแบบไม่พร้อมกันซึ่งทำงานข้ามเขตเวลาต่าง ๆ และต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการอัปเดตความคืบหน้าของพวกเขา

16. การประชุมการจัดการประจำ โดย Slidesgo

สไลด์โก
การสร้างภาพที่น่าสนใจสำหรับการนำเสนอในที่ประชุมของคุณสามารถเป็นเรื่องง่ายได้ด้วยเทมเพลตการประชุมการจัดการประจำจาก Slidesgo! ครอบคลุมทุกประเด็นการหารือด้วยเทมเพลตนี้ในรูปแบบที่เป็นระบบ พร้อมการออกแบบ 20 สไลด์ที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการ

ตั้งแต่การถ่ายทอดแนวคิดไปจนถึงการแสดงข้อเท็จจริงและตัวอย่างที่สนับสนุน มันช่วยให้คุณนำเสนอแนวคิดของคุณได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • ใช้กราฟ แผนที่ ตาราง ไทม์ไลน์ และแบบจำลองเพื่อนำเสนอข้อมูลอย่างน่าสนใจ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของข้อมูลด้วยไอคอนและส่วนขยายของ Flaticon
  • เพิ่มรูปภาพเพื่อแนะนำทีมของคุณหรือสนับสนุนแนวคิดของคุณด้วยภาพ
  • ปรับแต่งสไลด์ให้สอดคล้องกับธีมของโครงการเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ

17. แม่แบบการประชุมแบบ Team StandUp โดย Canva

Canva
การจัดระเบียบงานและความท้าทายทั้งหมดสำหรับหัวหน้าทีมและสมาชิกแต่ละคนโดยไม่มีโครงสร้างที่เหมาะสมอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาด การขาดรายละเอียดสำคัญ และการแก้ปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ เทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพทีม โดย Canva มอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการกรอกข้อมูลสำคัญทั้งหมด

ด้วยส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ แม่แบบการประชุมประจำวันช่วยให้คุณสามารถดูความคืบหน้าและอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ใช้ไอคอนและโน้ตติดเพื่อเติมรายละเอียดและเพิ่มความน่าสนใจทางสายตา
  • เพิ่มส่วนและตารางเพื่อปรับแต่งกระดานไวท์บอร์ดให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
  • กรอกข้อมูลการเตือนหรือการสนับสนุนที่ต้องการในตารางแยกต่างหากเพื่อให้เห็นชัดเจน และดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น

เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังมองหาเทมเพลตที่มีโครงสร้างชัดเจนและปรับแต่งได้สำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีเชี่ยวชาญการประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัส: เคล็ดลับและเครื่องมือ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการประชุมประจำวันที่ดี?

แม่แบบการประชุมประจำวันที่ดีควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับงานและอุปสรรค นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในแม่แบบการประชุมประจำวัน:

  • รูปแบบที่มีโครงสร้าง: แม่แบบที่มีโครงสร้างที่ดีควรนำทางสมาชิกในทีมผ่านส่วนสำคัญต่างๆ เช่น การอัปเดต, ความสำคัญ, และอุปสรรค ในลำดับที่มีเหตุผล
  • การปรับแต่งการออกแบบ: ทีมควรสามารถปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได้, เพิ่มหรือลบฟิลด์, หรือปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของตน. เทมเพลตควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และพลวัตของทีม
  • การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: แม่แบบควรเอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น รูปแบบควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วม อัปเดต และหารือประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดความสับสน
  • ความดึงดูดทางสายตา: เทมเพลตที่ดึงดูดสายตาจะเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้น การใช้รหัสสี, จุดสัญลักษณ์, และการแบ่งส่วนเพื่อเน้นจุดสำคัญสามารถช่วยแยกแยะพื้นที่ที่เน้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ติดตามได้ง่าย: แม่แบบที่จัดระเบียบอย่างดีช่วยให้มั่นใจว่าประเด็นสำคัญทั้งหมดถูกบันทึกไว้และสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณกำลังประสบปัญหาในการวางแผนและดำเนินการประชุมอยู่หรือไม่? นี่คือ ซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่ดีที่สุดที่เราคัดสรรมาเพื่อช่วยขจัดความวุ่นวายทั้งหมด!

เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมประจำวันของคุณด้วย ClickUp

การดูแลให้โครงการดำเนินไปตามแผนต้องอาศัยการติดตามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อย่างรอบคอบทุกวัน ด้วยเทมเพลตการประชุมประจำวันที่เหมาะสม คุณสามารถวัดความก้าวหน้า ค้นหาอุปสรรค และสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการบรรลุเป้าหมาย

ClickUp จัดระเบียบกระบวนการประชุมประจำวันได้อย่างราบรื่นในฐานะแอปสำหรับงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ClickUp Docs สำหรับการบันทึกข้อมูล, แชทแบบบูรณาการ, ผู้ช่วย AI ใน ClickUp Brain และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการประชุมประจำวันและการประชุมเช้า คุณสามารถจัดการทีมและงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่าปล่อยให้กระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายทำให้ความคืบหน้าช้าลง—สมัครใช้ ClickUpวันนี้