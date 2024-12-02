วิธีการนำการจัดการงานประจำวันมาใช้ในองค์กรของคุณ

ถึงเวลาสิ้นสุดอีกวันหนึ่งของการทำงาน และอีกครั้งที่คุณมีความรู้สึกค้างคาใจว่าคุณ—หรือใครสักคนในทีมของคุณ—อาจพลาดอะไรบางอย่างไป
คุณพยายามทำตามรายการสิ่งที่ต้องทำ แต่ปัญหาคือไม่มีใครรู้ว่าใครรับผิดชอบรายละเอียดใด นั่นหมายความว่าเมื่อมีอะไรผิดพลาด มันจะกลายเป็นการคาดเดาความรับผิดชอบแทนที่จะลงมือทำเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไป
โชคดีที่การจัดการงานประจำวัน (DWM) ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นภาระ ด้วยกลยุทธ์ง่ายๆ ไม่กี่ข้อ คุณและทีมของคุณสามารถสร้างโครงสร้างที่ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและทำให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบของตนได้
ในบล็อกนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีทำสิ่งนั้น
⏰ สรุป 60 วินาที
🎯 กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำได้ในแต่ละวัน และจัดลำดับความสำคัญโดยใช้กรอบการทำงานเช่น Eisenhower Matrix หรือ MoSCoW เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
👍🏾 มอบหมายงานอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ ลดความสับสนและความล่าช้า
📅 ใช้การประชุมจัดการงานประจำวันแบบยืนเร็วเพื่อปรับความสอดคล้องในลำดับความสำคัญ แก้ไขปัญหาที่ขัดขวาง และเฉลิมฉลองความสำเร็จ
🗄️ ใช้แพลตฟอร์มเช่น ClickUp เพื่อทำให้การจัดการงานเป็นระบบ, ทำให้การจัดการงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และปรับปรุงการสื่อสารในทีม
👩🏾🤝👩🏽ส่งเสริมวัฒนธรรมที่สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตและความท้าทายต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
📈 ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัด เช่น การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ อัตราความผิดพลาด และความเป็นอิสระของทีม เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน
การจัดการงานประจำวันคืออะไร?
การจัดการงานประจำวัน(DWM) เป็นแนวทางที่เป็นระบบในการ รับประกันการดำเนินงานของงาน กระบวนการ และเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอในแต่ละวัน ช่วยรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้นและผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวของคุณ
ในฐานะเจ้าของกระบวนการหรือผู้นำธุรกิจ คุณวางแผน ตรวจสอบ และปรับกิจกรรมประจำวันเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และรักษาประสิทธิภาพของทีมให้คงอยู่ในระยะยาว
บทบาทของการจัดการงานประจำวันในการดำเนินธุรกิจ
คิดถึง DWM เป็นเหมือนเครื่องยนต์ประจำวันของคุณ ที่ขับเคลื่อนการกระทำอย่างมีวินัยที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้ นี่คือบทบาทของมันในการดำเนินงานทางธุรกิจ
1. ความคล่องตัวที่มากขึ้น
DWM ช่วยให้คุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในขณะที่ยังคง ควบคุมงานหลัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัวนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดจะไม่ทำให้ความก้าวหน้าสะดุด แต่จะถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มสมาธิ
แผนงานประจำวันที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะ ลดสิ่งรบกวนและความไม่แน่นอน การชี้แจงลำดับความสำคัญ ช่วยลดความพยายามที่สูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ทุกคนสามารถทุ่มเทพลังงานไปกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
3. คุณภาพการทำงานที่สูงขึ้น
ด้วยการนำกระบวนการมาตรฐานและ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ชัดเจน มาใช้ DWM ช่วยให้ทีมของคุณสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพสูงในทุกงานได้ การบริหารจัดการแบบมองเห็นได้นี้ช่วยลดความแปรปรวนให้น้อยที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่างานที่ส่งมอบแต่ละชิ้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
4. วัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ
เมื่อมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ก็ย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ชัดเจนเช่นกัน DWM เสริมพลังให้สมาชิกในทีมทุกคน มีแรงจูงใจและมุ่งมั่นในการดำเนินงานส่วนที่ตนเองรับผิดชอบในโครงการให้สำเร็จ สิ่งนี้ช่วยสร้างความรับผิดชอบและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ทุกคนให้ความสำคัญกับกำหนดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องมีการเตือนเพิ่มเติม
5. เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
DWM คือการรักษาสภาพปัจจุบันไว้ และระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้ล่วงหน้า คุณปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยรวมโดยการตรวจจับความไม่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เนิ่นๆ และทำตามตัวอย่างการอัตโนมัติ
การนำการจัดการงานประจำวันมาใช้: คู่มือทีละขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ในที่สุด คุณไม่ต้องการเพียงแค่มอบหมายงาน คุณต้องการสร้างกรอบการทำงานที่สอดคล้องกับความพยายามของทุกคน เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้เกิดความก้าวหน้า—โดยปราศจากความยุ่งยาก นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำระบบการจัดการประจำวันแบบลีนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. กำหนดเป้าหมายประจำวัน
การตั้งเป้าหมายเป็นงานที่น่ากลัวในตัวเอง และหากคุณต้องทำเป็นประจำ คุณอาจจินตนาการถึงความน่ากลัวได้ อย่ากังวล—หายใจลึก ๆ และระบุสิ่งที่คุณต้องการให้ทีมของคุณบรรลุทุกวัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้า ความสำคัญในวันนั้นอาจรวมถึง:
- การปรับแต่งข้อความอีเมลสำหรับการเปิดตัวให้สมบูรณ์
- การได้รับการอนุมัติในเอกสารสรุปโฆษณา PPC
- ดำเนินการตรวจสอบหน้าแลนดิ้งเพจครั้งสุดท้ายเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย
คุณเห็นไหมว่าเป้าหมายเหล่านี้ชัดเจนแค่ไหน และพวกมันมีอิทธิพลต่อการเปิดตัวสินค้าของคุณอย่างไร?
ClickUp Goalsเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับ การสร้างความโปร่งใสในลำดับความสำคัญประจำวัน
มันช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มและจัดประเภทเป้าหมายและเป้าหมายย่อยของคุณ (เช่น เป้าหมายเชิงตัวเลข, ใช่/ไม่ใช่, หรือเป้าหมายทางการเงิน) โดยการเพิ่มคำอธิบายที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้คุณและทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปสู่สิ่งใด
คุณสามารถเชื่อมโยงงานหรือรายการกับเป้าหมายได้ และ ClickUp จะติดตามความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านั้นเสร็จ
2. ให้คะแนนความสำคัญของวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
ไม่ใช่ทุกงานที่คุณต้องทำในทันที วัตถุประสงค์คือการ จัดการกับงานที่เร่งด่วนที่สุด อย่างรวดเร็ว ในขณะที่กระจายงานที่ไม่เร่งด่วนออกไปตามเวลา การจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณวางแผนการทำงานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ว่า Eisenhower Matrix จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่คุณยังสามารถใช้กรอบการทำงานอื่น ๆ เช่น วิธี MoSCoW (ต้องมี, ควรมี, อาจมี, ไม่มี) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดลำดับความสำคัญได้เช่นกัน
ตัวอย่าง:
- การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้า? นั่นคือสิ่งที่ต้องทำในวันนี้
- กำลังวางแผนกลยุทธ์การตลาดในอนาคตอยู่หรือไม่? สำคัญ แต่สามารถรอได้จนกว่าภารกิจที่สำคัญจะเสร็จสิ้น
มุมมองรายการของ ClickUpสามารถช่วยได้ที่นี่
ที่นี่ แต่ละงานบนแพลตฟอร์มสามารถกำหนดระดับความสำคัญได้—ด่วน สูง ปกติ หรือต่ำ เพียงคลิกที่ไอคอนธงข้างงานเพื่อกำหนดระดับความสำคัญ คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เช่น กล่องกาเครื่องหมาย แถบความคืบหน้า หรือสูตร
3. ชี้แจงบทบาทและมอบหมายความรับผิดชอบ
ความไม่ชัดเจนนำไปสู่การเสียเวลาและความหงุดหงิด. ทีมของคุณจะไม่ทราบวิธีการจัดการกับงานส่วนตัวหากพวกเขาไม่ชัดเจนอย่างสมบูรณ์ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไร.
หากคุณมีทีมข้ามสายงานที่ทำงานในแคมเปญการตลาด ตัวอย่างเช่น ให้มอบหมายการสร้างเนื้อหาให้กับคนหนึ่ง การออกแบบโฆษณาให้กับอีกคนหนึ่ง และการติดตามการวิเคราะห์ให้กับคนที่สาม
โชคดีสำหรับคุณ ClickUp มอบ ภาพรวมที่สมบูรณ์ของปริมาณงานในทีม ให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดเส้นตายของแต่ละบุคคลและติดตามความคืบหน้าโดยใช้สกอร์การ์ดรายสัปดาห์
คุณสามารถสร้างงานใน ClickUpและให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับงานเหล่านั้น รวมถึงอธิบายว่างานมีลักษณะอย่างไรและส่งผลต่อโครงการอย่างไร
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น ลิงก์, เมนูแบบเลื่อนลง, ที่อยู่อีเมล, และอื่น ๆ เพื่อให้สมาชิกทีมแต่ละคนมีบริบทที่ต้องการเพื่อทำให้งานเสร็จสมบูรณ์
4. ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ
การตั้งเป้าหมายเป็นเพียงด้านหนึ่งของเหรียญ คุณยังต้องมีกิจวัตรประจำวันเพื่อเน้นย้ำจุดสำคัญหลักของวันนั้นด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ จัดประชุมแบบยืน 10 นาที ในตอนเช้าเพื่อปรับความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ, การตรวจสอบความคืบหน้าในช่วงกลางวัน, และช่วงเวลาสะท้อนผลงานในตอนท้ายของวันซึ่งทุกคนสามารถแบ่งปันสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่อาจต้องการความช่วยเหลือ
แนวคิดที่นี่คือการเฉลิมฉลองชัยชนะร่วมกันเป็นทีม และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
5. ใช้เครื่องมือจัดการงานที่เหมาะสม
ต้องการประหยัดเวลาหนึ่งวันทุกสัปดาห์หรือไม่?
เตรียมเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการจัดการงานได้อย่างราบรื่นให้กับทีมของคุณ
ตัวอย่างเช่นกระดานคัมบังบน ClickUpจะ สะท้อนขั้นตอนของโครงการ ของคุณ เช่น 'กำหนดขอบเขต', 'กำลังดำเนินการ', 'รอการตรวจสอบ', และ 'เสร็จสิ้น' คุณสามารถเพิ่ม, ซ่อน, หรือจัดเรียงงานใหม่ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับให้เข้ากับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
ในทางกลับกันการติดตามเวลาโครงการใน ClickUpช่วยให้คุณเห็น ว่าเวลาของทีมคุณถูกใช้ไปที่ไหน กำหนดประมาณการ และดูรายงานเพื่อระบุความไม่มีประสิทธิภาพที่ต้องปรับปรุง คุณสามารถบันทึกเวลาได้จริงๆ จากเดสก์ท็อป มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยาย Chrome ฟรีของ ClickUp
การจัดการตารางเวลาของทีมอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่แผนที่ชัดเจนสามารถทำให้ง่ายขึ้นมากเทมเพลตตารางเวลาพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบกะงาน ติดตามความพร้อมใช้งาน จัดการต้นทุนแรงงานของแต่ละแผนก และแม้แต่จัดการคำขอลาหยุด—ทั้งหมดในที่เดียว
ในการตั้งค่าตารางเวลาของคุณ คุณเพียงแค่ต้องทำตามขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน:
- กำหนดความต้องการความคุ้มครองของคุณ
- รวบรวมความพร้อมใช้งานจากสมาชิกในทีม
- ร่างตารางเวลา, ดำเนินการกลไกการตรวจสอบที่มีโครงสร้าง, และสรุปการเปลี่ยนแปลง
6. เปิดช่องทางการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ
สมาชิกในทีมของคุณควรสามารถเข้าถึงใครก็ได้เพื่อขอความช่วยเหลือหรือขอคำชี้แจงได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้น ส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารเชิงรุก ที่พวกเขาจะรู้สึกได้รับการสนับสนุนให้อัปเดตข้อมูล แบ่งปันข้อกังวล หรือเพียงแค่พูดคุยกัน
ตัวอย่างเช่น หากนักพัฒนาพบข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อเวลาการส่งมอบ พวกเขาสามารถแจ้งเตือนสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
ในทำนองเดียวกัน หากตัวแทนฝ่ายขายได้รับข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าในนาทีสุดท้ายซึ่งต้องการให้ทีมออกแบบปรับเปลี่ยน พวกเขาควรสามารถแชร์ข้อมูลนั้นได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า การสื่อสารแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้โครงการที่กำลังดำเนินอยู่เป็นไปตามแผน
ความท้าทายทั่วไปในการดำเนินการจัดการงานประจำวัน (และวิธีเอาชนะ)
แม้ว่าคุณจะมีเจตนาดีที่สุด การปฏิบัติตามแนวทาง DWM ก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไป และมักเต็มไปด้วยอุปสรรค เช่น:
1. รู้สึกถูกควบคุมอย่างละเอียดเกินไป
การดำเนินงานตามแบบแผนแผนงานประจำวันและจัดการกับการเช็คอินอาจรู้สึกถูกจำกัดเกินไปสำหรับสมาชิกทีมบางคน โดยเฉพาะผู้ที่ชอบทำงานอย่างอิสระทางความคิดสร้างสรรค์
ดังนั้น เมื่อพูดถึงความรับผิดชอบ ควรเน้นย้ำถึงประโยชน์ของมัน—เช่น การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นขึ้นและความชัดเจนของทีมที่มากขึ้น—แทนที่จะนำเสนอในรูปแบบของการควบคุมงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณควรกำหนดช่วงเวลา 'บล็อกโฟกัส' ที่ให้ทีมของคุณสามารถติดตามงานที่ต้องใช้ความลึกซึ้งและงานสำคัญสูงสุดได้ในวิธีที่เหมาะสมกับจังหวะการทำงานของพวกเขา ในขณะที่ยังคงรับผิดชอบงานที่ต้องส่งมอบตามกำหนด
2. ประสบปัญหาในการติดตามความก้าวหน้า
การรายงานความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำเสมออาจรู้สึกเหมือนเป็นความพยายาม สมาชิกในทีมอาจเสียสมาธิเนื่องจากการสลับบริบท ซึ่งนำไปสู่ความหงุดหงิดและประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง
แทนที่จะให้ทีมของคุณคอยติดต่อคุณเพื่ออัปเดตข้อมูล ให้แนะนำซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ใช้งานง่าย ซึ่งพวกเขาสามารถทิ้งข้อมูลอัปเดตที่สำคัญได้โดยไม่ต้องออกแรง
ClickUp Chatเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งในด้านนี้ ใช้เพื่อส่งข้อความโดยตรงถึงสมาชิกในทีม สร้างและจัดการงานจากภายในแชท แบ่งปันไฟล์และเอกสาร และแม้กระทั่งเริ่มแชทกลุ่มสำหรับโครงการหรือทีมเฉพาะ
ผสานการทำงานกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณเชื่อมโยงงาน เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้ากับการสนทนาของคุณได้อย่างสะดวก จุดเด่นที่เหนือชั้น? ClickUp Chat ยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแนะนำงาน สรุปหัวข้อสนทนา และให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ ทำให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
3. การสูญเสียแรงจูงใจ
เมื่อไม่เห็นชัดเจนว่าการจัดการงานประจำวันนำไปสู่ความก้าวหน้าโดยรวมอย่างไร สมาชิกในทีมอาจรู้สึกท้อแท้ วิธีแก้ไข? จัดระเบียบเป้าหมายระยะยาวให้เป็น เป้าหมายย่อยที่สามารถบรรลุได้ ซึ่งพวกเขาสามารถเฉลิมฉลองและรักษาแรงจูงใจได้ ใส่ความปรารถนาในระยะยาวของคุณลงใน ClickUp Goals และเริ่มกระบวนการได้เลย
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: นอกจากนี้ ให้ทุกคนสะท้อนความก้าวหน้าของตนเองเมื่อสิ้นสุดวันและแบ่งปันข้อคิดเห็นในกลุ่มแชท สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีทัศนคติในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานเล็กน้อยและทันเวลาเพื่อประโยชน์ของทุกคน
4. การบริหารเวลาในฐานะผู้จัดการ
มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดการโครงการเท่านั้น—คุณยังมีเป้าหมายการทำงานของตัวเองที่ต้องบรรลุอีกด้วย การจัดการงานประจำวันอาจรู้สึกเหมือนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในตารางงานที่แน่นอยู่แล้ว ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆเช่น การส่งการแจ้งเตือน การแชร์รายงาน หรือการนัดหมายประชุม
เทมเพลตแผนรายวันโดย ClickUp ตัวอย่างเช่น สามารถช่วยจัดเตรียมแต่ละเหตุการณ์ นัดหมาย งานที่ต้องทำ และภารกิจต่าง ๆ ได้ คุณยังสามารถมอบหมายความรับผิดชอบบางส่วนให้กับสมาชิกทีมที่คุณไว้วางใจได้อีกด้วย
การวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการงานประจำวัน: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการงานประจำวัน
ไม่ว่าคุณจะใช้แม่แบบตารางงานแบบใดก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าแม่แบบเหล่านั้นสร้างผลลัพธ์ได้จริง
แต่คุณจะหาหลักฐานนั้นได้อย่างไร?
โดยการกำหนดและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การทำงานประจำวัน
แน่นอนว่ามีตัวแปรที่คุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น 'เวลาเฉลี่ยต่อภารกิจ' หรือ 'จำนวนภารกิจเฉลี่ยที่เสร็จสิ้นต่อคนต่อวัน' อย่างไรก็ตาม สำหรับการมองภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการงานประจำวันของคุณ นี่คือตัวชี้วัดที่คุณไม่ควรพลาด
1. อัตราส่วนการโฟกัส
นี่คือตัวชี้วัด เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ไปกับงานที่มีความสำคัญสูง เมื่อเทียบกับงานที่มีความสำคัญต่ำ ยิ่งอัตราส่วนการมุ่งเน้นของคุณสูงเท่าไร ทีมของคุณก็จะยิ่งมีสมาธิกับงานที่สำคัญมากขึ้นเท่านั้น
2. อัตราความผิดพลาด
ส่วนสำคัญของการรู้วิธีประหยัดเวลาคือการวัดความถี่ที่งานต้องแก้ไขหรือทำใหม่ หากอัตราความผิดพลาดของคุณสูง คุณอาจต้องประเมินทักษะการจัดการงานของคุณใหม่ในแง่ของความชัดเจนของคำแนะนำหรือความคาดหวังที่สูงเกินไปต่อแต่ละงาน
3. งานค้าง
นี่คือการวัด ปริมาณงานที่ยังไม่ได้ทำเสร็จ ในเวลาใด ๆ ที่คุณต้องการทราบ คุณกำลังดิ้นรนอย่างต่อเนื่องเพื่อเคลียร์งานค้างอยู่หรือไม่? คุณอาจจำเป็นต้องคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่คุณจัดลำดับความสำคัญและจัดสรรงานของคุณในแต่ละวัน
4. ระดับความเป็นอิสระของทีม
นี่คือตัวชี้วัด ความถี่ที่สมาชิกในทีมของคุณปรึกษาคุณ หรือผู้นำทีมคนอื่น ๆ เพื่อขอคำแนะนำ เป้าหมายคือทำให้พวกเขารู้สึกเป็นอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากพวกเขายังคงเข้ามาหาคุณบ่อย ๆให้พิจารณาปรับรูปแบบตารางการทำงานของคุณเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความมั่นใจในการตัดสินใจ
5. ความพึงพอใจในการเป็นเจ้าของงาน
ดำเนินการสำรวจเป็นระยะ เกี่ยวกับความรู้สึกของทีมของคุณเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบของพวกเขา หากคะแนนความพึงพอใจไม่สูงเท่าที่ควร อาจคุ้มค่าที่จะพิจารณาปรับปริมาณงานใหม่เพื่อกระจายภาระงานให้สมดุล
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแผนงานอย่างง่ายของ ClickUpเพื่อช่วยให้มองเห็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
6. เวลาในการแก้ไขปัญหา
ทีมของคุณใช้เวลานานแค่ไหนในการ แก้ไขปัญหาหรือจุดติดขัด ในงานประจำวัน? ยิ่งค่านี้ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปมากเท่าไร วิธีการแก้ปัญหาของทีมคุณก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
7. ระยะเวลาในการดำเนินงานสำหรับงานเฉพาะกิจ
ความสามารถในการจัดการงานที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ทำให้ตารางงานโดยรวมเกิดความล่าช้า เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญว่า การบริหารจัดการงานประจำวันของคุณมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพียงใด
8. ระดับพลังงานตลอดทั้งวัน
สงสัยว่าจะทำงานเป็นทีมให้เร็วขึ้นได้อย่างไร? จัดสรรงานของคุณให้สอดคล้องกับระดับพลังงานของทีม ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้. ทำการสำรวจสั้น ๆ เกี่ยวกับความรู้สึกของทีมในตอนเช้า, ตอนกลางวัน, และตอนเย็น, และปรับจังหวะการทำงานของคุณให้ไม่ทำให้ทีมรู้สึกถูกกดดันมากเกินไป.
เครื่องมือเพื่อปรับปรุงการจัดการงานประจำวัน
1. คลิกอัพ
คิดถึง ClickUp เป็นศูนย์กลางการผลิตที่มีศูนย์กลาง
ลองนึกภาพการเริ่มต้นวันของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งเองซึ่งรวบรวมงาน ข้อความ และการอัปเดตจากทุกเครื่องมือของคุณไว้ในที่เดียว ให้คุณเห็นสิ่งที่เร่งด่วนโดยไม่ต้องสลับแอปหรือแท็บ
หรือใช้ประโยชน์จากมุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อวางแผนลำดับความสำคัญของวัน คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนและเตือนความจำสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาสำคัญหรือการประชุมใดๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นการอัปเดตสถานะด้วยพลังของ AI
- ตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็วด้วยตัวย่อ และClickUp Brainจะสร้างข้อความของคุณด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมอย่างน่าอัศจรรย์
- ทบทวนสิ่งที่ได้ผล (หรือไม่) จากกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณโดยใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp อย่างต่อเนื่อง
- นำทางสปรินต์ของคุณไปสู่ความสำเร็จ โดยมั่นใจว่าทีมของคุณยังคงมีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้วยClickUp Dashboards
2. Trello
ระบบ Kanban แบบภาพของ Trello โดดเด่นสำหรับผู้ที่ชอบเห็นงานของตนถูกจัดวางอย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจง่าย ฟีเจอร์อัตโนมัติ Butler ตัวอย่างเช่น จัดการการอัปเดตประจำ เช่น การมอบหมายการ์ดให้เพื่อนร่วมทีมโดยอัตโนมัติหรือเลื่อนกำหนดส่งเมื่อกำหนดเวลาเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เน้นงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการในหลายวันอย่างละเอียดด้วยคุณสมบัติ Card Aging
- ซิงค์เครื่องมือทั้งหมดของคุณ เช่น Slack, Google Drive และ Evernote ด้วย Power-Ups (การเชื่อมต่อ)
- ทำให้กระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นมาตรฐานได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบ
3. Microsoft To Do
หากคุณชอบเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกระดานที่สะอาด My Day ใน Microsoft To Do เหมาะสำหรับคุณอย่างยิ่ง มันช่วยให้คุณ คัดสรรรายการความสำคัญใหม่ ทุกเช้า ลดความวุ่นวายด้วยการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องทำในตอนนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เปลี่ยนอีเมลที่ถูกทำเครื่องหมายให้เป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการผสานรวมกับ Outlook
- ให้คำแนะนำอัจฉริยะช่วยเตือนคุณด้วยงานที่คุณอาจลืม
- ลากและวางเพื่อปรับวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดได้ทันที
4. อาสนะ
อาสนะคือตัวเลือกแรกของคุณหากวันของคุณเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการและทีมหลายทีม. คุณสมบัติการตั้งค่ากฎ ตัวอย่างเช่น ช่วยให้คุณสามารถจัดการการอัปเดตซ้ำ ๆ ได้—เช่น การมอบหมายงานใหม่เมื่อความพร้อมของใครบางคนเปลี่ยนแปลง—โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบและกำหนดวันส่งที่แน่นอน
- ดูภาพรวมความสามารถในการทำงานประจำวันของทีมคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ Workload
- สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อดูเป้าหมายที่อยู่ในเส้นทาง, นอกเส้นทาง, หรือมีความเสี่ยงได้ทันที
ประสบความสำเร็จในชีวิตประจำวันด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการงานประจำวันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสติและมองเห็นภาพรวมในขณะที่ลำดับความสำคัญของธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงและโครงการงานของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น
ด้วยการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน คุณจะมีทีมงานที่มีแรงจูงใจ รับผิดชอบงานแต่ละอย่าง และกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
อย่าลืมคำนึงถึงความสมเหตุสมผลในสิ่งที่พวกเขาสามารถรับผิดชอบได้ อย่างไรก็ตาม การวัด KPI ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนที่ช่วยให้พวกเขาปรับปรุงผลลัพธ์ประจำวันได้โดยไม่เหนื่อยล้า
และเหนือสิ่งอื่นใด อย่ากลัวที่จะปรับตัว—นั่นจะทำให้คุณนำหน้าอยู่เสมอ
ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานประจำวันคืออะไร? ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งอย่าง ClickUp!
นี่คือระบบควบคุมที่สมบูรณ์แบบ สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเวลาได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยคุณสมบัติมากมาย เช่น งาน, เป้าหมาย, และแชท ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเกี่ยวกับไอเดียโครงการ, บันทึกการประชุม, และอื่น ๆ
เริ่มใช้ ClickUp ฟรีและควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้เต็มที่ ขอให้โชคดี!