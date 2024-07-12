บล็อก ClickUp
วิธีทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: คู่มือ 5 ขั้นตอนสู่การทำงานอัตโนมัติอย่างง่ายดาย

วิธีทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: คู่มือ 5 ขั้นตอนสู่การทำงานอัตโนมัติอย่างง่ายดาย

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
12 กรกฎาคม 2567

เคยมีช่วงเวลาที่น่าเบื่อหน่ายที่คุณตระหนักว่าคุณกำลังเสียเวลาไปกับการคัดลอกข้อมูลระหว่างระบบและจัดรูปแบบเซลล์ในเวิร์กชีตมากเกินไป แทนที่จะคิดกลยุทธ์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใช่ไหม? คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอก

ประมาณ 60% ขององค์กรรายงานว่าทีมของพวกเขาเสียเวลาไป5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับงานที่ต้องทำด้วยตนเองและกระบวนการที่ทำซ้ำๆ — นั่นคือประมาณ 1.5 เดือนต่อปี! และหลายคนในกลุ่มนี้คือพนักงานที่มีความรู้ซึ่งมีศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติ ลองนึกภาพดูว่างานที่ทำซ้ำๆ เหล่านี้จะทำให้ทีมอื่นๆ ต้องสูญเสียเวลาไปมากเพียงใด

ข่าวดีก็คือคุณสามารถกู้คืนเวลาที่มีค่านี้ได้โดยการทำให้งานที่เป็นกิจวัตรและซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นในการทำงานที่ท้าทายมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เพื่อช่วยในการทำภารกิจนี้ นี่คือคู่มือ 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ของเราสำหรับการทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ

การทำความเข้าใจการอัตโนมัติของงาน

ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp
ตั้งค่าสูตรการทำงานอัตโนมัติบน ClickUp เพื่อทำให้งานเป็นอัตโนมัติ

การอัตโนมัติของงานใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นและเสร็จสมบูรณ์โดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ซึ่งรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม และเครื่องมือเพื่อ:

  • จำลองการกระทำของมนุษย์ที่อาจง่ายเพียงแค่คัดลอกข้อมูลไปจนถึงซับซ้อนเช่นการกระทำตามเงื่อนไขทางตรรกศาสตร์
  • ดำเนินการงานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • ตอบสนองต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์เฉพาะ และกระตุ้นให้เกิดการกระทำต่อไป

วัตถุประสงค์คือการมอบหมายงานให้กับโซลูชันดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่มากขึ้น ส่วนถัดไปจะกล่าวถึงประโยชน์โดยละเอียด

ทำไมคุณควรทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ?

การทำงานอัตโนมัติช่วยประโยชน์แก่บุคคลและธุรกิจในลักษณะต่อไปนี้:

  • ประหยัดเวลา และแรงงานด้วยการจัดการกับกระบวนการที่น่าเบื่อซ้ำซาก เวลาที่ประหยัดได้สามารถนำไปใช้กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือวางแผนกลยุทธ์ได้
  • กำจัดงานที่ทำซ้ำหรือเกินความจำเป็น และ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้บุคคลสามารถทำงานได้มากขึ้น ทำงานเสร็จเร็วขึ้น และส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
  • ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ โดยการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่แม่นยำ
  • สร้างแบรนด์บนพื้นฐานของความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือ เนื่องจากกระบวนการอัตโนมัติให้ผลลัพธ์ที่ สม่ำเสมอ
  • เพิ่ม ขวัญกำลังใจของพนักงาน และความพึงพอใจในงาน เนื่องจากบุคคลไม่ต้องมีส่วนร่วมในงานที่น่าเบื่อหรือซ้ำซากอีกต่อไป
  • ลดต้นทุน โดยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องทำด้วยมือ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการลดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
  • รักษา ความสามารถในการขยายตัว ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มปริมาณงานหรือขีดความสามารถได้โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่ผันผวนและอัตราการเติบโตที่แตกต่างกันได้
  • ให้ทีมสามารถรวบรวม, รักษา, และอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจมีข้อมูลที่ดีขึ้น และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
  • ขับเคลื่อน ความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า
  • ปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริง โดยการปลดปล่อยทรัพยากรบุคคลให้สามารถทำงานที่ท้าทายหรือซับซ้อนมากขึ้น เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
  • รับประกัน ความปลอดภัยของข้อมูล และความถูกต้องสมบูรณ์ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลและการจัดการด้วยมือ

วิธีทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ: คู่มือ 5 ขั้นตอน

ตามที่สัญญาไว้ นี่คือคู่มือขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ:

ขั้นตอนที่ 1: ระบุงานที่ทำซ้ำ

ก่อนอื่น คุณต้องระบุงานที่ทำซ้ำๆ ที่กินเวลาและความพยายาม

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

  1. สร้างรายการงาน ควรมีการบันทึกงานทั้งหมดของคุณ พร้อมด้วยลำดับความสำคัญ ความถี่ และวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน
  2. นำเครื่องมือติดตามเวลาไปใช้เพื่อวัดปริมาณเวลาที่จำเป็นในการทำแต่ละงานให้เสร็จ
  3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำซ้ำ

งานที่ทำซ้ำคืองานที่เกิดขึ้นบ่อย ใช้เวลาค่อนข้างมาก และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบงานอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึง:

  • งานตามกฎเกณฑ์ ที่ปฏิบัติตามกฎหรือตรรกะที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นระบบอัตโนมัติทางอีเมลที่ส่งข้อความตอบกลับโดยอัตโนมัติไปยังอีเมลที่เข้ามา
  • งานซอฟต์แวร์ ที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ซึ่งมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติในตัว เช่น การที่คุณสามารถตั้งค่าให้ Excelคำนวณข้อมูลโดยอัตโนมัติ
  • งานที่ใช้เวลานาน ซึ่งต้องการการดูแลจากมนุษย์เพียงเล็กน้อยแต่ใช้เวลาเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่นการทำงานอัตโนมัติของ DevOpsเพื่อตรวจสอบระบบสำหรับบันทึกข้อผิดพลาดและแจ้งเตือนเหตุการณ์
  • งานป้อนข้อมูลและจัดการข้อมูล ที่คุณต้องรวบรวม จัดการ จัดระเบียบ อัปเดต และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านการขายร่วมกับระบบCRM เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การขายให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย

ระบุงานดังกล่าวอย่างเป็นระบบขณะที่คุณเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนถัดไป โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่เป้าหมายที่จะให้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: วัดศักยภาพของระบบอัตโนมัติ

แม้ว่าคุณอาจมีรายการงานยาวที่เหมาะสำหรับการอัตโนมัติ แต่ให้เราเน้นไปที่งานที่ทำซ้ำๆ กันก่อน

ในขั้นตอนนี้ คุณจะวัดศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อคำนวณสิ่งนี้ คุณจะต้องวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่อไปนี้:

งานที่เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติตามพารามิเตอร์
เวลาที่ต้องใช้ในการทำภารกิจให้เสร็จสิ้นงานที่ยาวนาน
ความสม่ำเสมอของการเกิดงานดังกล่าวงานที่เกิดขึ้นบ่อย
ความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้สำเร็จงานที่สามารถคาดการณ์ได้และมีกฎเกณฑ์ชัดเจนซึ่งมีความซับซ้อนน้อยกว่า
ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองในการทำงานงานที่ต้องใช้แรงงานคนอย่างมาก
อัตราความผิดพลาดเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการทำงานด้วยมืองานที่มีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดมากกว่า
ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานงานที่มีความสำคัญสูงและส่งผลกระทบสูง

การวิเคราะห์เช่นนี้ดำเนินการตามแนวทางเชิงกลยุทธ์พร้อมทั้งทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ. คุณสามารถใช้สูตรที่มีน้ำหนักเพื่อเตรียมรายการที่มีความสำคัญเป็นฐานสำหรับการทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติ.

ขั้นตอนที่ 3: สำรวจโซลูชันระบบอัตโนมัติ

ตอนนี้คุณมีรายการงานประจำของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะเลือกเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานที่เหมาะสม

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการวิจัยตลาดซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานเพื่อค้นหาโซลูชันที่สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถดำเนินการต่อได้:

  1. ระบุความต้องการของคุณอย่างชัดเจนและกำหนดข้อกำหนดที่สอดคล้องจากเครื่องมืออัตโนมัติ แยกความต้องการของคุณ ออกเป็นความต้องการ ความต้องการ และแผนในอนาคตเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่เกิดขึ้นซ้ำที่มีความสำคัญสูง
  2. กำหนดเป้าหมาย ของเครื่องมืออัตโนมัติ โดยในอุดมคติ ควรระบุเป้าหมายเหล่านี้ตามเกณฑ์ SMART เพื่อแสดงและวัดผลกระทบของกระบวนการอัตโนมัติต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  3. เมื่อคุณมีแนวคิดพื้นฐานแล้ว ให้ทำการค้นหาออนไลน์สำหรับเครื่องมืออัตโนมัติที่ได้รับความนิยมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของคุณ สำรวจตัวเลือกของคุณ โดยเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ฟอรัมเฉพาะทางอุตสาหกรรม กระดานสนทนา ฯลฯ
  4. คัดเลือก ทางออกที่เป็นไปได้และเปรียบเทียบและประเมินคุณสมบัติของเครื่องมือเหล่านั้น พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการขยายตัว ความสามารถในการผสานรวม ความง่ายในการใช้งาน ความเข้ากันได้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ ฯลฯ
  5. ตอนนี้ที่คุณมีตัวเลือกน้อยลงแล้ว ให้ตรวจสอบอย่างละเอียดรีวิวจากผู้ใช้ คำรับรองจากลูกค้า และกรณีศึกษา เพื่อทำความเข้าใจอย่างสมจริงเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังได้จากเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงาน บันทึกข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องใดๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อเป้าหมายการอัตโนมัติงานของคุณอย่างไร
  6. ณ จุดนี้ คุณจะมีตัวเลือกประมาณสองถึงสามตัวเลือกให้เลือก ติดต่อผู้ขายและลงทะเบียนเพื่อรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ ทดลองใช้ฟรี และดูการแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อรับ แนวคิดโดยตรง เกี่ยวกับความสามารถของเครื่องมืออัตโนมัติแต่ละตัว
  7. หลังจากช่วงทดลองและทดสอบแล้ว เลือกเครื่องมืออัตโนมัติ ตามความต้องการขององค์กร งบประมาณ และความสามารถของทีมของคุณ คุณต้องการโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับเป้าหมายระยะยาว แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเล็กน้อยก็ตาม ด้วยเหตุนี้เครื่องมือที่มีการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AIจะทำงานได้ดีกว่าเครื่องมือที่ขาดคุณสมบัตินี้

ขั้นตอนที่ 4: อัตโนมัติงาน

ตอนนี้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีแล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มทำงานอัตโนมัติแล้ว

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้งานเป็นอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์แบบ:

  • เริ่มต้นด้วยการเตรียมแผนงานโดยละเอียดของ แผนการดำเนินงาน ระบุงานหลายอย่างที่คุณจะทำการอัตโนมัติและกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงาน คุณอาจเริ่มการอัตโนมัติงานในขนาดเล็กก่อนแล้วค่อยขยายต่อไป
  • ต่อไป กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับการอัตโนมัติงาน ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) และตัวชี้วัดที่คุณจะใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของงานที่อัตโนมัติ และนำข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่เครื่องมืออัตโนมัติ
  • เริ่มต้นโครงการ ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานของพนักงานขับ ของคุณ โดยควรเลือกโครงการที่เรียบง่ายและให้ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนก่อน นี่เป็นวิธีที่ดีในการทดสอบระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ ก่อนที่จะขยายไปสู่ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • ประเมิน ประสิทธิภาพและผลกระทบของขั้นตอนการอัตโนมัติของงานในขั้นแรกนี้ ปรับปรุง กระบวนการอัตโนมัติตามข้อเสนอแนะ ผลลัพธ์เบื้องต้น และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ปรับแต่ง เวิร์กโฟลว์ ปรับการตั้งค่าให้เหมาะสม และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อประสานการทำงานให้ราบรื่น
  • เมื่อผ่านขั้นตอนการวนซ้ำและการปรับปรุงในการทำงานอัตโนมัติของงานประจำแล้ว ให้ดำเนินการ เปิดตัวเต็มรูปแบบ โดยการขยายไปยังงานอื่น ๆ, กระบวนการทำงาน, และแผนกต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป การดำเนินการในลักษณะนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องทางธุรกิจและการหยุดชะงักน้อยที่สุด

การฝึกอบรมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องควรมีควบคู่ไปกับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในระยะการนำไปใช้จริง คุณต้องสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของคุณเกี่ยวกับประโยชน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการทำงานอัตโนมัติด้วย

ขั้นตอนที่ 5: วัดผลกระทบของระบบอัตโนมัติ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการวัดผลกระทบของความพยายามในการทำงานอัตโนมัติของคุณ จำได้ไหมว่าคุณต้องกำหนด KPI และตัวชี้วัดเพื่อหาสิ่งนี้? KPI ของคุณอาจวัดเวลาที่ประหยัดได้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การประหยัดต้นทุน หรือการลดข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร นี่คือจุดที่คุณติดตามสิ่งเหล่านี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยรวม ประสิทธิภาพ และประโยชน์ที่ได้รับ

ในการทำเช่นนี้ คุณต้อง:

  1. บันทึกข้อมูล ในขั้นตอนก่อนการอัตโนมัติ วัดค่าต่างๆ เช่น เวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ อัตราความผิดพลาดเฉลี่ย และอื่นๆ
  2. ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อ รับข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับกระบวนการทำงานและการดำเนินงานทางธุรกิจหลังจากที่ได้ทำการอัตโนมัติกระบวนการแล้ว รวบรวมข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้
  3. วัด ความแปรปรวน เพื่อประเมินการปรับปรุงและผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ตั้งค่าสิ่งเหล่านี้เป็น เกณฑ์มาตรฐาน สำหรับการวัดในอนาคต

นอกจากนี้ ให้ปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและรวบรวมความคิดเห็นจากพวกเขา ข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาอาจช่วยให้เห็นแง่มุมที่จับต้องไม่ได้บางประการของการทำงานอัตโนมัติที่ข้อมูลอาจมองข้ามไป เช่น การเพิ่มขวัญกำลังใจหรือการร่วมมือกันในทีม

กำหนดตารางการทบทวนเป็นระยะและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างจากโลกจริงของการทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำ

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจตามขั้นตอนห้าขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้น:

การตลาด: ทำให้ปฏิทินโซเชียลมีเดียง่ายขึ้น

  1. ระบุงาน: การจัดตารางเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆ ใช้เวลามาก
  2. ประเมินศักยภาพ: งานนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ต้องปฏิบัติตามตารางและกระบวนการโพสต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และต้องการการกำกับดูแลเพียงเล็กน้อย
  3. ค้นหาวิธีแก้ปัญหา: เครื่องมือเช่น Hootsuite หรือ Buffer อาจช่วยในการจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติ
  4. อัตโนมัติ: เตรียมปฏิทินเนื้อหา, ออกแบบสื่อการตลาด, สร้างโพสต์, และใช้เครื่องมือเพื่ออัตโนมัติการเผยแพร่ตามกำหนดการ
  5. วัดผลกระทบ: ติดตามประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ความสม่ำเสมอในการโพสต์ และการเติบโตของการมีส่วนร่วมโดยใช้การวิเคราะห์

การเงิน: ปรับปรุงความถูกต้องของใบแจ้งหนี้

  1. ระบุงาน: การป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองใช้เวลามากและต้องใช้ความพยายาม อีกทั้งยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง
  2. ประเมินศักยภาพ: งานนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีรูปแบบที่อิงตามกฎ และมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดของมนุษย์
  3. สำรวจโซลูชัน: OCR สามารถดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้และกรอกข้อมูลลงในระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ
  4. อัตโนมัติ: ผสานรวมซอฟต์แวร์ OCR เข้ากับระบบบัญชีและตั้งค่ากฎสำหรับการดึงข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้อง
  5. วัดผลกระทบ: ติดตามการลดลงของเวลาในการประมวลผล, การลดลงของข้อผิดพลาด, และการปรับปรุงความถูกต้องของบันทึกทางการเงิน

บริการลูกค้า: ทำมากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม

  1. ระบุงาน: การตอบคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ใช้เวลาของเจ้าหน้าที่สนับสนุนลูกค้ามากเกินไป
  2. ประเมินศักยภาพ: การตอบคำถามที่พบบ่อยเป็นงานที่ทำซ้ำ มีรูปแบบที่คาดการณ์ได้ และไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
  3. สำรวจโซลูชัน: แชทบอทสามารถฝึกให้ตอบคำถามที่พบบ่อยและส่งต่อปัญหาที่ซับซ้อนไปยังเจ้าหน้าที่สดได้
  4. อัตโนมัติ: ออกแบบแชทบอทที่มีกระบวนการตัดสินใจและโครงสร้างคำตอบเพื่อจัดการกับคำถามที่พบบ่อย และผสานแชทบอทเข้ากับแพลตฟอร์มบริการลูกค้า
  5. วัดผลกระทบ: ติดตามตัวชี้วัดเช่น NPS (คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ), CSAT (คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า), FRT (เวลาการตอบกลับครั้งแรก), คำขอซ้ำ, เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างระบบอัตโนมัติ

เหตุผลในการใช้ ClickUp สำหรับการอัตโนมัติของงาน

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาการอัตโนมัติของงานหรือการจัดการโครงการแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ClickUp ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะในกรณีใด

เพื่อที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำงานอัตโนมัติได้อย่างไร ให้พิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้:

การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

ClickUp 3.0 รายการจัดการการทำงานอัตโนมัติ
สร้างรายการระบบอัตโนมัติและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ClickUp Automationsช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกฎที่กำหนดเองหรือเลือกจากไลบรารีของ สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างงาน

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่ออัปเดตความสำคัญของงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่องานเสร็จสิ้น การทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดิจิทัลในขณะที่ช่วยให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมด

คลิกอัพ เบรน

ตัวอย่างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ClickUp AI
ทำให้งานอัตโนมัติ เช่น การสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยใช้ ClickUp Brain

ClickUp Brainเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยลดอุปสรรคทางเทคนิคในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเช่น AI ผู้ช่วย AI นี้รับคำสั่งในภาษาธรรมชาติและแปลเป็นกฎการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้! ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำให้งานหรือกระบวนการทำงานใด ๆ เป็นอัตโนมัติได้เพียงแค่บรรยายกระบวนการทำงานที่ต้องการในภาษาที่ง่ายและชัดเจน ขณะที่ ClickUp Brain ทำงานทั้งหมดให้คุณ

การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่บอก Brain ว่า "เมื่อมีงานที่ถูกทำเครื่องหมายว่าสำคัญมาก ให้มอบหมายงานนั้นให้กับ Jane และกำหนดวันครบกำหนดเป็นวันถัดไป" ClickUp Brain จะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติให้ทันที ในทำนองเดียวกัน มันสามารถทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น การเตรียมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การร่างอีเมล การสรุปบันทึกการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย! สิ่งนี้ทำให้ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกทุกคนในทีม ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงใดก็ตาม

ClickUp Forms

ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์มความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
ตั้งค่าตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม ClickUp เพื่ออัตโนมัติการเก็บข้อมูล

มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpช่วยขจัดงานที่เสียเวลาในการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง ใช้เพื่อสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดเองอย่างละเอียดที่เก็บข้อมูลและแปลงเป็นงานโดยตรง มีประโยชน์สองประการ

ก่อนอื่น คุณไม่จำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรเฉพาะสำหรับการป้อนข้อมูล

ประการที่สอง มันช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลโดยไม่มีจุดที่ข้อมูลขาดหายและการแทรกแซงด้วยมือ แบบฟอร์มที่ได้ซึ่งใช้งานง่าย แม่นยำ และสามารถนำไปปฏิบัติได้นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย การรับลูกค้าใหม่ และการขอใช้บริการ

งานที่ทำซ้ำใน ClickUp

งานที่ทำซ้ำเพื่อทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นระบบใน ClickUp
ตั้งค่าความถี่สำหรับงานที่ทำซ้ำด้วยฟีเจอร์งานที่ทำซ้ำ

ใช้ClickUp งานที่ทำซ้ำเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติ—ง่ายเพียงแค่นั้น กำหนดเวลางาน ที่ทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายงาน การออกใบแจ้งหนี้ หรือการติดตามผล คุณสามารถปรับรูปแบบการทำซ้ำได้ด้วยตัวเลือกเช่น 'ทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์' หรือ 'ในวันสุดท้ายของเดือน' เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณสอดคล้องกับงานที่ทำเป็นระยะ เมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp Automations คุณลักษณะนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีงานใดตกหล่น เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีระดับสูงกว่าได้

เทมเพลต ClickUp

ด้วยคลังเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้หลากหลาย คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน เพิ่มผลผลิต และประหยัดเวลาได้ โซลูชันสำเร็จรูปเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ ทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานทั่วไป

นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถใช้เริ่มต้นได้:

อัตโนมัติการส่งออกอีเมลด้วยเทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมลจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
อัตโนมัติการส่งออกอีเมลด้วยเทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมลจาก ClickUp

เทมเพลต ClickUp สำหรับการอัตโนมัติทางอีเมล

นำงานที่ต้องทำด้วยมือออกจากการติดต่อทางอีเมลและส่ง อีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ตามค่าของฟิลด์ที่กำหนดเองหรือการทริกเกอร์งาน ลองนึกภาพการส่งอีเมลต้อนรับโดยอัตโนมัติให้กับลูกค้าที่เพิ่งลงทะเบียนใหม่หรือส่งชุดอีเมลแนะนำสำหรับพนักงานใหม่! สิ่งนี้ช่วยให้คุณส่งอีเมลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมในขณะที่ยังช่วยให้ทีมมีเวลาว่างสำหรับงานอื่นๆ คุณสามารถสร้างงานสำหรับอีเมลอัตโนมัติแต่ละฉบับและตั้งค่ากฎใน ClickUp เพื่อกำหนดทริกเกอร์ได้

สร้างข้อเสนอโครงการที่ชนะด้วยเทมเพลตข้อเสนอโครงการอัตโนมัติจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างข้อเสนอโครงการที่ชนะด้วยเทมเพลตข้อเสนอโครงการอัตโนมัติจาก ClickUp

เทมเพลต ClickUp สำหรับการอัตโนมัติการเสนอโครงการ

ปรับปรุงกระบวนการจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายกิจกรรมการสร้างข้อเสนอให้กับสมาชิกในทีม การส่งการแจ้งเตือนและคำเตือนเกี่ยวกับกำหนดเวลา และการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อข้อเสนอเสร็จสมบูรณ์ มุมมองข้อเสนอโครงการ จะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของข้อเสนอทั้งหมดแก่คุณ

ติดตาม KPI ของระบบอัตโนมัติทั้งหมดด้วยเทมเพลตติดตาม KPI ระบบอัตโนมัติจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตาม KPI ของระบบอัตโนมัติทั้งหมดด้วยเทมเพลตติดตาม KPI ระบบอัตโนมัติจาก ClickUp

เทมเพลตการติดตาม KPI อัตโนมัติของ ClickUp

อย่าเพียงแค่ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ แต่ให้วัดผลกระทบของการกระทำนี้ด้วย ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ ทดสอบประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติของคุณ มันให้กรอบการทำงานสำหรับการวัด KPI ที่สำคัญที่คุณสามารถติดตามเพื่อประเมินว่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณกำลังทำงานตามศักยภาพของมันหรือไม่ รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น แผนก, ค่าเป้าหมาย, ความแตกต่าง, เป็นต้น คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์และเป้าหมายของโครงการระบบอัตโนมัติของคุณได้ด้วย มุมมองไทม์ไลน์ และติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละอย่างได้ด้วย มุมมองความคืบหน้า

อย่าทำซ้ำ แค่ทำให้เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp

จากทุกสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาจนถึงตอนนี้ เป็นที่ชัดเจนว่า การทำงานอัตโนมัติไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยหรือเป็นเพียงฟีเจอร์ที่ "มีไว้ก็ดี" อีกต่อไป คุณจำเป็นต้องทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติให้ได้มากที่สุด เพื่อก้าวไปสู่ระดับใหม่ของประสิทธิภาพ ผลผลิต และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล หวังว่าคู่มือ 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ของเราจะเป็นแผนที่นำทางที่ชัดเจนสำหรับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้

โซลูชันการจัดการโครงการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานประจำวันของคุณด้วยพลังของการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาด

ลงทะเบียนฟรีบน ClickUpเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของคุณให้สูงสุด!