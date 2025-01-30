บล็อก ClickUp
วิธีฝึกฝนการประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัสอย่างมีประสิทธิภาพ: เคล็ดลับและเครื่องมือ

30 มกราคม 2568

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้วิธีปรับตัวและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีกว่านั้นเป็นประโยชน์ต่อเรา

การประชุมแบบยืนแบบดั้งเดิมอาจเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน—มีการประชุมมากเกินไป ใช้เวลาไปเปล่าๆ มากเกินไป และไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ การประชุมแบบอะซิงโครนัสแก้ไขปัญหานี้โดยให้ทีมแชร์การอัปเดตในเวลาของตนเอง ทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ

ไม่ต้องรอให้ทุกคนออนไลน์พร้อมกันอีกต่อไป ไม่ต้องประชุมที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป แค่การอัปเดตที่ชัดเจนและกระชับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การประชุมแบบอะซิงโครนัสประจำวันเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่สถานที่ทำงานแบบระยะไกล แบบผสมผสาน หรือแม้แต่แบบพบหน้ากันสามารถสร้างวัฒนธรรมของความรับผิดชอบและการทำงานแบบอะซิงโครนัสที่ปรับตามจังหวะของแต่ละคนได้

พร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยัง? มาลุยกันเลย 🚀

การประชุมประจำวันแบบอะซิงโครนัสคืออะไร?

ทีม Agile พึ่งพาการประชุมแบบยืน (standups) เพื่อรักษาความก้าวหน้าของโครงการ แต่การประชุมแบบยืนแบบดั้งเดิมอาจไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบกระจาย นั่นคือจุดที่การประชุมแบบยืนรายวันแบบไม่พร้อมกัน (asynchronous daily standups) เข้ามามีบทบาท

แทนที่จะรวบรวมทุกคนในห้องประชุมหรือเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอพร้อมกัน สมาชิกในทีมสามารถส่งข้อมูลอัปเดตในเวลาของตนเองได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ

การเข้าใจการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน

ต่างจากการสนทนาแบบเรียลไทม์ที่คำตอบเกิดขึ้นทันที การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลได้โดยไม่ต้องตอบกลับทันที วิธีการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย ช่วยให้ทุกคน—ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเวลาหรือมีตารางเวลาที่แตกต่างกัน—สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมแบบซิงโครนัสกับแบบอะซิงโครนัส: การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว

เพื่อสร้างกรณีสำหรับการประชุมแบบอะซิงค์ (async standups) ให้เราเข้าใจก่อนว่าพวกมันต่างจากแบบดั้งเดิมอย่างไร

ปัจจัยการประชุมแบบยืนพร้อมกันการประชุมแบบไม่พร้อมกัน
เวลาเกิดขึ้นที่ เวลาที่กำหนด ทุกวันการอัปเดตจะถูกแชร์ในเวลาของสมาชิกทีม เอง
การมีส่วนร่วมสมาชิกทีมทุกคน ต้องเข้าร่วมสมาชิกทีมมีส่วนร่วม เมื่อมีเวลาว่าง
รูปแบบดำเนินการผ่านการพบปะ แบบตัวต่อตัว หรือ การสนทนาผ่านวิดีโอแชร์ผ่าน การอัปเดตเป็นลายลักษณ์อักษร ใน เครื่องมือจัดการโครงการ
ความยืดหยุ่นการจัดตารางเวลาที่เข้มงวด อาจรบกวน การทำงานเชิงลึกสามารถปรับตัวเข้ากับ ทีมระยะไกล ที่มีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นได้
เอกสารบันทึกจำกัดหรือขึ้นอยู่กับการ บันทึกการประชุมสร้าง บันทึกการประชุม อัตโนมัติเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
การมีส่วนร่วมส่งเสริมการตอบกลับทันที แต่สามารถนำไปสู่ การสนทนาที่ยืดเยื้อส่งเสริม การอัปเดตที่กระชับ และลดการสนทนาที่ไม่จำเป็น
เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกัน ในเขตเวลาเดียวกันทีมที่กระจายตัว ที่ทำงานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

การประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัสไม่ได้เป็นเพียงการแทนที่การประชุมแบบเดิมเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีม ทำให้ผู้พัฒนา สก럼มาสเตอร์ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าแทนที่จะเป็นการประชุม

ประโยชน์ของการประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัส

การประชุมแบบยืนแบบดั้งเดิมมักให้ความรู้สึกเหมือนเป็นภาระหน้าที่ที่น่ารำคาญ มันขัดจังหวะการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง บังคับให้ทุกคนต้องจัดตารางเวลาให้ตรงกัน และบางครั้งก็ยืดเยื้อเกินความจำเป็น การประชุมแบบอะซิงโครนัสช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้โดยมอบความยืดหยุ่นและความมุ่งเน้นที่มากขึ้นให้กับทีม

นี่คือวิธีที่พวกเขาทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น

ไม่มีตารางชนกันอีกต่อไป📅

เคยต้องตื่นเช้าหรืออยู่ดึกเพียงเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบยืนหรือไม่? ด้วยการประชุมแบบอะซิงโครนัส สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตงานในเวลาของตนเอง ทำให้ทีมที่ทำงานจากระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องปวดหัวกับการจัดตารางเวลา

อัปเดตให้ทันสมัยและตรงประเด็น 🎯

การประชุมแบบยืนสดอาจกลายเป็นการสนทนายืดยาวได้ ในการประชุมแบบอะซิงค์ ข้อมูลอัปเดตจะถูกจัดโครงสร้างให้กระชับ รวดเร็ว และง่ายต่อการรับชม ไม่มีเวลาสูญเปล่า มีเพียงข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น

ทุกอย่างถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ 📋

คุณพลาดการประชุมสแตนด์อัพหรือไม่? ไม่มีปัญหา. ข้อมูลอัปเดตถูกเก็บไว้ในเครื่องมือจัดการโครงการ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า, อบรมพนักงานใหม่, หรือทบทวนการตัดสินใจที่สำคัญ. ไม่ต้องวุ่นวายจำว่าใครพูดอะไรอีกต่อไป.

ทีมระยะไกลและทีมทั่วโลกยังคงทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง 🙌

เมื่อทีมทำงานข้ามเขตเวลา การประชุมสดจะทำให้บางคนไม่สามารถเข้าร่วมได้ การประชุมแบบสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัสช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้เมื่อพร้อม ทำให้มั่นใจว่าทุกเสียงได้รับการรับฟังโดยไม่จำเป็นต้องทำงานในเวลาที่ไม่เหมาะสม

มีสมาธิมากขึ้น ขัดจังหวะน้อยลง 🌸

การกระโดดเข้าไปในที่ประชุมแบบยืนในขณะที่กำลังทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งนั้นน่าหงุดหงิด การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถอัปเดตงานหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว รักษาความต่อเนื่องของงานไว้ได้ และลดการสลับบริบทที่ไม่จำเป็น

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยไม่มีการควบคุมงานอย่างละเอียด 👨‍💻

ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ แต่ไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การอัปเดตจะถูกบันทึกไว้ ความคืบหน้าโปร่งใส และสมาชิกในทีมยังคงรับผิดชอบงานของตนเองโดยไม่รู้สึกว่าถูกจับตามอง

ทำงานได้อย่างมหัศจรรย์สำหรับทีมที่กำลังเติบโต 📈

ยิ่งทีมใหญ่ขึ้นเท่าไร การทำให้การประชุมสแตนด์อัพแบบสดยังคงมีประสิทธิภาพก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น การประชุมสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัสสามารถขยายขนาดได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าทีมจะมีสมาชิกห้าคนหรือห้าสิบคน ข้อมูลอัปเดตก็จะยังคงมีโครงสร้าง ติดตามได้ง่าย และไม่เคยกลายเป็นเวลาที่สูญเปล่าโดยไร้ประโยชน์

วิธีดำเนินการประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัสอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนไปใช้การประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัสต้องใช้มากกว่าการแทนที่การประชุมด้วยการอัปเดตเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่มีแนวทางที่เป็นระบบ การอัปเดตอาจกระจัดกระจาย นำไปสู่ความสับสนแทนที่จะเป็นความชัดเจน

การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นต้องการกระบวนการที่ชัดเจน เครื่องมือที่เหมาะสม และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม

คู่มือการเปลี่ยนผ่านสู่การประชุมสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัส

การเปลี่ยนจากการประชุมแบบซิงโครนัสเป็นการประชุมแบบอะซิงโครนัสต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ให้เน้นที่:

  • การกำหนดโครงสร้างการอัปเดตที่ชัดเจน: รักษาความสม่ำเสมอของการประชุมสแตนด์อัพโดยใช้รูปแบบที่รวมถึงองค์ประกอบเช่น สิ่งที่เสร็จสิ้นแล้ว สิ่งที่จะทำต่อไป และอุปสรรคใด ๆ
  • การเลือกแพลตฟอร์มกลาง: ควรโพสต์การอัปเดตในพื้นที่เฉพาะที่สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงและตอบกลับได้อย่างไม่พร้อมกัน
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: การประชุมแบบ Async จะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ การกำหนดความคาดหวังล่วงหน้าจะช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ
  • การอัปเดตให้กระชับและเกี่ยวข้อง: วัตถุประสงค์คือการเน้นความคืบหน้าที่สำคัญ ไม่ใช่การเขียนรายงานยาว

เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการประชุมแบบไม่พร้อมกันให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การประชุมแบบไม่พร้อมกันมีประสิทธิภาพ ทีมจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการและการสื่อสารที่เหมาะสม การมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นโครงสร้างช่วยให้การอัปเดตสามารถติดตาม จัดระเบียบ และนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีการส่งข้อความไปมาอย่างต่อเนื่อง

จัดระเบียบการอัปเดตในหัวข้อสนทนาหลัก

รวมศูนย์การสื่อสารของทีมคุณด้วย ClickUp Chat
รวมศูนย์การสื่อสารของทีมคุณด้วย ClickUp Chat

แทนที่จะกระจายข้อความไปทั่วแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้ใช้ClickUp ChatและClickUp Comments. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระบบในสื่อสารในที่ทำงานของคุณ.

สมาชิกในทีมของคุณสามารถใช้ ClickUp Chat เพื่อแบ่งปันความคืบหน้าภายในงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงาน ติดแท็กประกาศสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ง่ายต่อการติดตามการอัปเดตโดยไม่สูญเสียบริบท

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล

ด้วยความ สามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

ใช้การอัปเดตผ่านวิดีโอเมื่อจำเป็น

ไม่ใช่ทุกการอัปเดตที่จะสามารถใส่ลงในข้อความได้อย่างเรียบร้อย ข้อความวิดีโอสั้นๆ จะช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องอธิบายอุปสรรคหรือปัญหาที่ซับซ้อนClickUp Clipsช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกและแชร์วิดีโออัปเดตภายในงานได้ ลดความจำเป็นในการถามคำถามติดตามผล

รักษาเอกสารไว้เพื่อการอ้างอิงที่ง่าย

การประชุมแบบไม่พร้อมกัน (Async standups) จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อการอัปเดตที่ผ่านมาสามารถค้นหาได้ง่าย ใช้เอกสารClickUp Docsแบบร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่า การสนทนาที่สำคัญ ความคืบหน้าของสปรินต์ และการตัดสินใจต่างๆ ถูกเก็บไว้ในที่เดียว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการกลับมาดูบันทึกและติดตามความคืบหน้าในระยะยาว

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและการตรวจสอบประจำวัน

ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp
ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp

หนึ่งในความท้าทายของการประชุมแบบ async คือการทำให้แน่ใจว่าการอัปเดตเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ การตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านClickUp Automationsจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกในทีมตรวจสอบสถานะโดยไม่ต้องมีการติดตามผลด้วยตนเอง ทำให้กระบวนการมีความสม่ำเสมอ

ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของทีม

การประชุมแบบไม่พร้อมกันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อการอัปเดตสอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้น คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายและเป้าหมายของทีมของคุณ สมาชิกในทีมของคุณสามารถเห็นได้ว่างานของพวกเขาช่วยสนับสนุนเป้าหมายสำคัญได้อย่างไร โดยไม่จำเป็นต้องมีการอัปเดตด้วยวาจาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามความคืบหน้า, จุดสำคัญ, และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Goals
ติดตามความคืบหน้า, จุดสำคัญ, และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Goals

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น

การเปลี่ยนไปใช้การประชุมแบบอะซิงโครนัสต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้สามารถรักษาการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบได้ ให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดย:

  • ทำให้การอัปเดตง่ายต่อการสแกน: รูปแบบที่เรียบง่ายช่วยให้ข้อมูลถูกดูดซับได้อย่างรวดเร็ว
  • การสร้างพื้นที่เฉพาะ: การรวมการอัปเดตไว้ที่ศูนย์กลางช่วยป้องกันการสนทนาที่กระจัดกระจาย
  • ส่งเสริมการตอบสนองที่รอบคอบ: การอัปเดตแบบไม่พร้อมกันช่วยให้สามารถตอบสนองได้ดีขึ้นแทนที่จะตอบแบบเร่งรีบในเวลาจริง
  • หลีกเลี่ยงการจัดการแบบจู้จี้: เชื่อมั่นในทีมให้รายงานความคืบหน้าโดยไม่ต้องติดตามมากเกินไป
  • ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง: ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอว่าอะไรที่ได้ผลและปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็น

ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง การประชุมแบบอะซิงโครนัสสามารถกำจัดประชุมที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ในขณะที่ยังคงให้ทีมมีความสอดคล้องกันอยู่ ด้วยการใช้การอัปเดตที่มีโครงสร้าง เครื่องมือที่เหมาะสม และการมุ่งเน้นที่การสื่อสารที่ชัดเจน ทีมสามารถเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการขัดจังหวะในแต่ละวัน

ความท้าทายกับการประชุมแบบไม่พร้อมกัน

การประชุมแบบอะซิงค์ให้ความยืดหยุ่น แต่ก็มีความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเช่นกัน. หากไม่มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ทีมอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ความชัดเจน และความรับผิดชอบ.

ด้านล่างนี้คืออุปสรรคที่ทีมมักเผชิญและวิธีการเอาชนะ

1. การมีส่วนร่วมไม่เพียงพอ

ความท้าทาย: สมาชิกในทีมบางคนข้ามการอัปเดต โดยคิดว่างานของตนสามารถพูดแทนตัวเองได้ หากไม่มีการรับผิดชอบทันที การมีส่วนร่วมอาจลดลง

วิธีแก้ไข:

  • กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับการโพสต์อัปเดต เช่น ก่อนเวลาที่กำหนดในแต่ละวันทำงาน
  • มอบหมายผู้รับผิดชอบการประชุมแบบยืนเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและติดตามผู้ที่ยังไม่ได้อัปเดต
  • รักษาการอัปเดตให้เบาและทำได้ง่าย เพื่อไม่ให้รู้สึกเหมือนเป็นงานเพิ่มเติม
  • หากการมีส่วนร่วมไม่สม่ำเสมอ ให้ทำการสำรวจทีมอย่างรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ บางครั้ง รูปแบบหรือความถี่อาจต้องปรับเปลี่ยน

2. การประชุมแบบยืนกลายเป็นรายงานสถานะ

ความท้าทาย: แทนที่จะเป็นการอัปเดตที่รวดเร็วและให้ข้อมูลเชิงลึก การประชุมสแตนด์อัพกลับกลายเป็นรายงานยืดยาวที่ขาดความเกี่ยวข้อง สมาชิกในทีมเริ่มอ่านผ่านๆ หรือเพิกเฉยไปเลย

วิธีแก้ไข:

  • ปฏิบัติตามรูปแบบที่มีโครงสร้าง: อะไรที่เสร็จสิ้นแล้ว? อะไรที่ต้องทำต่อไป? มีอุปสรรคอะไรหรือไม่?
  • ส่งเสริมการอัปเดตที่กระชับและสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเน้นที่ความคืบหน้าของงานมากกว่าการอธิบายยาว
  • รักษาการอัปเดตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมเพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง
  • หากการอัปเดตดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์ ให้กระตุ้นให้สมาชิกในทีมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกหรือบทเรียนที่ได้รับพร้อมกับความคืบหน้าของพวกเขา มันจะทำให้การประชุมสแตนด์อัพมีความน่าสนใจและมีประโยชน์

3. การตอบกลับล่าช้าทำให้ความคืบหน้าช้าลง

ความท้าทาย: ต่างจากการประชุมแบบสแตนด์อัพสดที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางได้ทันที การอัปเดตแบบอะซิงโครนัสอาจถูกมองข้ามเป็นเวลาหลายชั่วโมง ส่งผลให้เกิดคอขวด

วิธีแก้ไข:

  • กำหนดเวลาการตอบสนองที่คาดหวังสำหรับปัญหาที่ขัดขวางการทำงาน เพื่อให้สมาชิกในทีมทราบว่าเมื่อใดควรตรวจสอบการอัปเดต
  • ใช้การแท็กหรือการกล่าวถึงด้วย @ใน ClickUpเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกทีมเฉพาะที่ต้องการให้ตอบกลับ
  • จัดตั้งช่องทางแยกสำหรับการสนทนาเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้อุปสรรคขัดขวางการทำงาน
  • หากมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ่อย ให้สร้างการตรวจสอบแบบอะซิงโครนัสรายสัปดาห์ที่สมาชิกในทีมสามารถแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ก่อนที่จะเกิดความล่าช้า
ให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดด้วย ClickUp Mentions
ให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดด้วย ClickUp Mentions

4. ขาดบริบททำให้เกิดความสับสน

ความท้าทาย: การอัปเดตที่คลุมเครือเกินไปหรือขาดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทำให้ทีมเข้าใจความคืบหน้าได้ยาก

วิธีแก้ไข:

  • ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมให้รายละเอียดสำคัญในการอัปเดตของพวกเขาโดยไม่อธิบายมากเกินไป
  • ขอให้สมาชิกในทีมเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง งาน หรือโค้ดสั้น ๆ เมื่อจำเป็น
  • ใช้แม่แบบเพื่อเป็นแนวทางในการอัปเดตและเพื่อให้เกิดความชัดเจน
  • หากยังคงมีความสับสนอยู่ กรุณาทบทวนการอัปเดตที่ผ่านมาและยกตัวอย่างการประชุมสแตนด์อัพที่เขียนได้ดีเพื่อกำหนดมาตรฐาน

5. สมาชิกในทีมรู้สึกไม่เชื่อมโยงกัน

ความท้าทาย: การประชุมแบบสแตนด์อัพที่ไม่มีการพบปะกันแบบตัวต่อตัวอาจทำให้รู้สึกไม่มีความเป็นส่วนตัว ส่งผลให้ขาดความมีส่วนร่วม

วิธีแก้ไข:

  • ส่งเสริมการอัปเดตด้วยเสียงหรือวิดีโอเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความสัมพันธ์แบบมนุษย์
  • สร้างพื้นที่สำหรับการอัปเดตที่ไม่เป็นทางการและไม่เกี่ยวกับงานเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในทีม
  • กำหนดเวลาการเช็คอินสดตามความจำเป็นเพื่อการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • แนะนำคำถามสนุก ๆ ที่ท้ายการประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์. บางอย่างง่าย ๆ เช่น 'อะไรคือชัยชนะหนึ่งอย่างในสัปดาห์นี้?' ช่วยรักษาการมีส่วนร่วมให้สูงไว้โดยไม่ต้องเพิ่มงานเพิ่มเติม.

ด้วยการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้อย่างเชิงรุก การประชุมแบบสแตนด์อัพที่ไม่ตรงกันสามารถยังคงมีประสิทธิภาพเท่ากับการประชุมแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ยังคงทำให้ทีมเชื่อมต่อ มีส่วนร่วม และอยู่ในแนวทางเดียวกัน

ตัวอย่างของการประชุมแบบสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัสที่ประสบความสำเร็จ

การประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัสได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล มาดูตัวอย่างจากสถานการณ์จริงที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมันกัน

การเปลี่ยนผ่านของ Not Only Code สู่การประชุมแบบ Async Standup

เกรกอรี วิตเกก, แบ่งปันประสบการณ์ของเขาบนบล็อก 'Not Only Code', ได้ให้รายละเอียดว่าทีมของเขาเปลี่ยนจากการประชุมแบบสแตนด์อัพแบบดั้งเดิมเป็นการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสอย่างไร

ในตอนแรก การประชุมแบบยืนของพวกเขาใช้เวลาอย่างมากและมักทำให้การทำงานติดขัด ด้วยการเปลี่ยนไปใช้การประชุมแบบอะซิงโครนัสผ่าน Slack สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตข้อมูลประจำวันได้ตามความสะดวกของตนเอง การเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่การสื่อสารที่กระชับมากขึ้น ลดความเหนื่อยล้าจากการประชุม และช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นแม้จะอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน

การประชุมแบบสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัสบน Slack ของ Honeycomb

Honeycomb นำการประชุมแบบอะซิงโครนัสมาใช้โดยให้สมาชิกในทีมตอบคำถามมาตรฐานสามข้อของการประชุมแบบสแตนด์อัพ

  • เมื่อวานนี้คุณทำอะไรไปบ้าง? 🤷‍♀️
  • วันนี้คุณจะทำอะไร? 👨‍🔬
  • มีอะไรขัดขวางอยู่ไหม?

พวกเขาทำเช่นนี้ในช่อง Slack ที่จัดไว้โดยเฉพาะทุกเช้า วิธีการนี้ช่วยลดการรบกวน อนุญาตให้มีการตอบสนองอย่างรอบคอบ และรักษาบันทึกความก้าวหน้าและความท้าทายอย่างโปร่งใส

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการประชุมแบบไม่พร้อมกันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม ลดการประชุมที่ไม่จำเป็น และรองรับตารางการทำงานที่หลากหลายได้อย่างไร

โดยการใช้ประโยชน์จากวิธีการแบบอะซิงโครนัส ทีมงานสามารถรักษาความสอดคล้องและประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดของการประชุมสแตนด์อัพแบบดั้งเดิม

อนาคตของการประชุมแบบยืนคือการทำงานแบบอะซิงค์

การทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องประชุมอีกต่อไป และการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของคุณก็ไม่ควรเช่นกัน ทีมที่ดีที่สุดรู้ว่าการประชุมแบบอะซิงโครนัสเป็นวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียสละการทำงานเชิงลึก

โดยการนำรูปแบบการประชุมแบบยืนที่เน้นการทำงานแบบอะซิงโครนัสมาใช้ ทีมสามารถลดเวลาที่เสียไป เพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม และทำให้การอัปเดตข้อมูลสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นในหลายเขตเวลา กุญแจสำคัญคือการอัปเดตข้อมูลอย่างเป็นระบบ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และวัฒนธรรมที่เน้นความรับผิดชอบ

แม้ว่าการสื่อสารแบบซิงโครนัสจะมีบทบาทสำคัญในบางกรณี แต่ในอนาคตของการทำงานร่วมกันอย่างคล่องตัวนั้น ย่อมต้องมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และถูกออกแบบมาเพื่อทีมยุคใหม่โดยเฉพาะ

พร้อมที่จะทำให้การประชุมแบบยืนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มผลผลิตของทีมหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย 🚀