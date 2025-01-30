วิธีฝึกฝนการประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัสอย่างมีประสิทธิภาพ: เคล็ดลับและเครื่องมือ

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้วิธีปรับตัวและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีกว่านั้นเป็นประโยชน์ต่อเรา
การประชุมแบบยืนแบบดั้งเดิมอาจเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน—มีการประชุมมากเกินไป ใช้เวลาไปเปล่าๆ มากเกินไป และไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ การประชุมแบบอะซิงโครนัสแก้ไขปัญหานี้โดยให้ทีมแชร์การอัปเดตในเวลาของตนเอง ทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ
ไม่ต้องรอให้ทุกคนออนไลน์พร้อมกันอีกต่อไป ไม่ต้องประชุมที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป แค่การอัปเดตที่ชัดเจนและกระชับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การประชุมแบบอะซิงโครนัสประจำวันเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่สถานที่ทำงานแบบระยะไกล แบบผสมผสาน หรือแม้แต่แบบพบหน้ากันสามารถสร้างวัฒนธรรมของความรับผิดชอบและการทำงานแบบอะซิงโครนัสที่ปรับตามจังหวะของแต่ละคนได้
พร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยัง? มาลุยกันเลย 🚀
การประชุมประจำวันแบบอะซิงโครนัสคืออะไร?
ทีม Agile พึ่งพาการประชุมแบบยืน (standups) เพื่อรักษาความก้าวหน้าของโครงการ แต่การประชุมแบบยืนแบบดั้งเดิมอาจไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบกระจาย นั่นคือจุดที่การประชุมแบบยืนรายวันแบบไม่พร้อมกัน (asynchronous daily standups) เข้ามามีบทบาท
แทนที่จะรวบรวมทุกคนในห้องประชุมหรือเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอพร้อมกัน สมาชิกในทีมสามารถส่งข้อมูลอัปเดตในเวลาของตนเองได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ
การเข้าใจการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
ต่างจากการสนทนาแบบเรียลไทม์ที่คำตอบเกิดขึ้นทันที การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลได้โดยไม่ต้องตอบกลับทันที วิธีการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย ช่วยให้ทุกคน—ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเวลาหรือมีตารางเวลาที่แตกต่างกัน—สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมแบบซิงโครนัสกับแบบอะซิงโครนัส: การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว
เพื่อสร้างกรณีสำหรับการประชุมแบบอะซิงค์ (async standups) ให้เราเข้าใจก่อนว่าพวกมันต่างจากแบบดั้งเดิมอย่างไร
|ปัจจัย
|การประชุมแบบยืนพร้อมกัน
|การประชุมแบบไม่พร้อมกัน
|เวลา
|เกิดขึ้นที่ เวลาที่กำหนด ทุกวัน
|การอัปเดตจะถูกแชร์ในเวลาของสมาชิกทีม เอง
|การมีส่วนร่วม
|สมาชิกทีมทุกคน ต้องเข้าร่วม
|สมาชิกทีมมีส่วนร่วม เมื่อมีเวลาว่าง
|รูปแบบ
|ดำเนินการผ่านการพบปะ แบบตัวต่อตัว หรือ การสนทนาผ่านวิดีโอ
|แชร์ผ่าน การอัปเดตเป็นลายลักษณ์อักษร ใน เครื่องมือจัดการโครงการ
|ความยืดหยุ่น
|การจัดตารางเวลาที่เข้มงวด อาจรบกวน การทำงานเชิงลึก
|สามารถปรับตัวเข้ากับ ทีมระยะไกล ที่มีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นได้
|เอกสาร
|บันทึกจำกัดหรือขึ้นอยู่กับการ บันทึกการประชุม
|สร้าง บันทึกการประชุม อัตโนมัติเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
|การมีส่วนร่วม
|ส่งเสริมการตอบกลับทันที แต่สามารถนำไปสู่ การสนทนาที่ยืดเยื้อ
|ส่งเสริม การอัปเดตที่กระชับ และลดการสนทนาที่ไม่จำเป็น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่ทำงานร่วมกัน ในเขตเวลาเดียวกัน
|ทีมที่กระจายตัว ที่ทำงานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
การประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัสไม่ได้เป็นเพียงการแทนที่การประชุมแบบเดิมเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีม ทำให้ผู้พัฒนา สก럼มาสเตอร์ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าแทนที่จะเป็นการประชุม
ประโยชน์ของการประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัส
การประชุมแบบยืนแบบดั้งเดิมมักให้ความรู้สึกเหมือนเป็นภาระหน้าที่ที่น่ารำคาญ มันขัดจังหวะการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง บังคับให้ทุกคนต้องจัดตารางเวลาให้ตรงกัน และบางครั้งก็ยืดเยื้อเกินความจำเป็น การประชุมแบบอะซิงโครนัสช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้โดยมอบความยืดหยุ่นและความมุ่งเน้นที่มากขึ้นให้กับทีม
นี่คือวิธีที่พวกเขาทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น
ไม่มีตารางชนกันอีกต่อไป📅
เคยต้องตื่นเช้าหรืออยู่ดึกเพียงเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบยืนหรือไม่? ด้วยการประชุมแบบอะซิงโครนัส สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตงานในเวลาของตนเอง ทำให้ทีมที่ทำงานจากระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องปวดหัวกับการจัดตารางเวลา
อัปเดตให้ทันสมัยและตรงประเด็น 🎯
การประชุมแบบยืนสดอาจกลายเป็นการสนทนายืดยาวได้ ในการประชุมแบบอะซิงค์ ข้อมูลอัปเดตจะถูกจัดโครงสร้างให้กระชับ รวดเร็ว และง่ายต่อการรับชม ไม่มีเวลาสูญเปล่า มีเพียงข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น
ทุกอย่างถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ 📋
คุณพลาดการประชุมสแตนด์อัพหรือไม่? ไม่มีปัญหา. ข้อมูลอัปเดตถูกเก็บไว้ในเครื่องมือจัดการโครงการ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า, อบรมพนักงานใหม่, หรือทบทวนการตัดสินใจที่สำคัญ. ไม่ต้องวุ่นวายจำว่าใครพูดอะไรอีกต่อไป.
ทีมระยะไกลและทีมทั่วโลกยังคงทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง 🙌
เมื่อทีมทำงานข้ามเขตเวลา การประชุมสดจะทำให้บางคนไม่สามารถเข้าร่วมได้ การประชุมแบบสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัสช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้เมื่อพร้อม ทำให้มั่นใจว่าทุกเสียงได้รับการรับฟังโดยไม่จำเป็นต้องทำงานในเวลาที่ไม่เหมาะสม
มีสมาธิมากขึ้น ขัดจังหวะน้อยลง 🌸
การกระโดดเข้าไปในที่ประชุมแบบยืนในขณะที่กำลังทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งนั้นน่าหงุดหงิด การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถอัปเดตงานหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว รักษาความต่อเนื่องของงานไว้ได้ และลดการสลับบริบทที่ไม่จำเป็น
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยไม่มีการควบคุมงานอย่างละเอียด 👨💻
ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ แต่ไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การอัปเดตจะถูกบันทึกไว้ ความคืบหน้าโปร่งใส และสมาชิกในทีมยังคงรับผิดชอบงานของตนเองโดยไม่รู้สึกว่าถูกจับตามอง
ทำงานได้อย่างมหัศจรรย์สำหรับทีมที่กำลังเติบโต 📈
ยิ่งทีมใหญ่ขึ้นเท่าไร การทำให้การประชุมสแตนด์อัพแบบสดยังคงมีประสิทธิภาพก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น การประชุมสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัสสามารถขยายขนาดได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าทีมจะมีสมาชิกห้าคนหรือห้าสิบคน ข้อมูลอัปเดตก็จะยังคงมีโครงสร้าง ติดตามได้ง่าย และไม่เคยกลายเป็นเวลาที่สูญเปล่าโดยไร้ประโยชน์
วิธีดำเนินการประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัสอย่างมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนไปใช้การประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัสต้องใช้มากกว่าการแทนที่การประชุมด้วยการอัปเดตเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่มีแนวทางที่เป็นระบบ การอัปเดตอาจกระจัดกระจาย นำไปสู่ความสับสนแทนที่จะเป็นความชัดเจน
การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นต้องการกระบวนการที่ชัดเจน เครื่องมือที่เหมาะสม และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม
คู่มือการเปลี่ยนผ่านสู่การประชุมสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัส
การเปลี่ยนจากการประชุมแบบซิงโครนัสเป็นการประชุมแบบอะซิงโครนัสต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ให้เน้นที่:
- การกำหนดโครงสร้างการอัปเดตที่ชัดเจน: รักษาความสม่ำเสมอของการประชุมสแตนด์อัพโดยใช้รูปแบบที่รวมถึงองค์ประกอบเช่น สิ่งที่เสร็จสิ้นแล้ว สิ่งที่จะทำต่อไป และอุปสรรคใด ๆ
- การเลือกแพลตฟอร์มกลาง: ควรโพสต์การอัปเดตในพื้นที่เฉพาะที่สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงและตอบกลับได้อย่างไม่พร้อมกัน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: การประชุมแบบ Async จะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ การกำหนดความคาดหวังล่วงหน้าจะช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ
- การอัปเดตให้กระชับและเกี่ยวข้อง: วัตถุประสงค์คือการเน้นความคืบหน้าที่สำคัญ ไม่ใช่การเขียนรายงานยาว
เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการประชุมแบบไม่พร้อมกันให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การประชุมแบบไม่พร้อมกันมีประสิทธิภาพ ทีมจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการและการสื่อสารที่เหมาะสม การมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นโครงสร้างช่วยให้การอัปเดตสามารถติดตาม จัดระเบียบ และนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีการส่งข้อความไปมาอย่างต่อเนื่อง
จัดระเบียบการอัปเดตในหัวข้อสนทนาหลัก
แทนที่จะกระจายข้อความไปทั่วแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้ใช้ClickUp ChatและClickUp Comments. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระบบในสื่อสารในที่ทำงานของคุณ.
สมาชิกในทีมของคุณสามารถใช้ ClickUp Chat เพื่อแบ่งปันความคืบหน้าภายในงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงาน ติดแท็กประกาศสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ง่ายต่อการติดตามการอัปเดตโดยไม่สูญเสียบริบท
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความ สามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ใช้การอัปเดตผ่านวิดีโอเมื่อจำเป็น
ไม่ใช่ทุกการอัปเดตที่จะสามารถใส่ลงในข้อความได้อย่างเรียบร้อย ข้อความวิดีโอสั้นๆ จะช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องอธิบายอุปสรรคหรือปัญหาที่ซับซ้อนClickUp Clipsช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกและแชร์วิดีโออัปเดตภายในงานได้ ลดความจำเป็นในการถามคำถามติดตามผล
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิปและวิธีการใช้งาน โปรดดูบทแนะนำสั้น ๆ นี้ 👇
รักษาเอกสารไว้เพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
การประชุมแบบไม่พร้อมกัน (Async standups) จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อการอัปเดตที่ผ่านมาสามารถค้นหาได้ง่าย ใช้เอกสารClickUp Docsแบบร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่า การสนทนาที่สำคัญ ความคืบหน้าของสปรินต์ และการตัดสินใจต่างๆ ถูกเก็บไว้ในที่เดียว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการกลับมาดูบันทึกและติดตามความคืบหน้าในระยะยาว
ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและการตรวจสอบประจำวัน
หนึ่งในความท้าทายของการประชุมแบบ async คือการทำให้แน่ใจว่าการอัปเดตเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ การตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านClickUp Automationsจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกในทีมตรวจสอบสถานะโดยไม่ต้องมีการติดตามผลด้วยตนเอง ทำให้กระบวนการมีความสม่ำเสมอ
ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของทีม
การประชุมแบบไม่พร้อมกันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อการอัปเดตสอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้น คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายและเป้าหมายของทีมของคุณ สมาชิกในทีมของคุณสามารถเห็นได้ว่างานของพวกเขาช่วยสนับสนุนเป้าหมายสำคัญได้อย่างไร โดยไม่จำเป็นต้องมีการอัปเดตด้วยวาจาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น
การเปลี่ยนไปใช้การประชุมแบบอะซิงโครนัสต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้สามารถรักษาการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบได้ ให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดย:
- ทำให้การอัปเดตง่ายต่อการสแกน: รูปแบบที่เรียบง่ายช่วยให้ข้อมูลถูกดูดซับได้อย่างรวดเร็ว
- การสร้างพื้นที่เฉพาะ: การรวมการอัปเดตไว้ที่ศูนย์กลางช่วยป้องกันการสนทนาที่กระจัดกระจาย
- ส่งเสริมการตอบสนองที่รอบคอบ: การอัปเดตแบบไม่พร้อมกันช่วยให้สามารถตอบสนองได้ดีขึ้นแทนที่จะตอบแบบเร่งรีบในเวลาจริง
- หลีกเลี่ยงการจัดการแบบจู้จี้: เชื่อมั่นในทีมให้รายงานความคืบหน้าโดยไม่ต้องติดตามมากเกินไป
- ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง: ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอว่าอะไรที่ได้ผลและปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็น
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง การประชุมแบบอะซิงโครนัสสามารถกำจัดประชุมที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ในขณะที่ยังคงให้ทีมมีความสอดคล้องกันอยู่ ด้วยการใช้การอัปเดตที่มีโครงสร้าง เครื่องมือที่เหมาะสม และการมุ่งเน้นที่การสื่อสารที่ชัดเจน ทีมสามารถเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการขัดจังหวะในแต่ละวัน
ความท้าทายกับการประชุมแบบไม่พร้อมกัน
การประชุมแบบอะซิงค์ให้ความยืดหยุ่น แต่ก็มีความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเช่นกัน. หากไม่มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ทีมอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ความชัดเจน และความรับผิดชอบ.
ด้านล่างนี้คืออุปสรรคที่ทีมมักเผชิญและวิธีการเอาชนะ
1. การมีส่วนร่วมไม่เพียงพอ
ความท้าทาย: สมาชิกในทีมบางคนข้ามการอัปเดต โดยคิดว่างานของตนสามารถพูดแทนตัวเองได้ หากไม่มีการรับผิดชอบทันที การมีส่วนร่วมอาจลดลง
วิธีแก้ไข:
- กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับการโพสต์อัปเดต เช่น ก่อนเวลาที่กำหนดในแต่ละวันทำงาน
- มอบหมายผู้รับผิดชอบการประชุมแบบยืนเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและติดตามผู้ที่ยังไม่ได้อัปเดต
- รักษาการอัปเดตให้เบาและทำได้ง่าย เพื่อไม่ให้รู้สึกเหมือนเป็นงานเพิ่มเติม
- หากการมีส่วนร่วมไม่สม่ำเสมอ ให้ทำการสำรวจทีมอย่างรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ บางครั้ง รูปแบบหรือความถี่อาจต้องปรับเปลี่ยน
2. การประชุมแบบยืนกลายเป็นรายงานสถานะ
ความท้าทาย: แทนที่จะเป็นการอัปเดตที่รวดเร็วและให้ข้อมูลเชิงลึก การประชุมสแตนด์อัพกลับกลายเป็นรายงานยืดยาวที่ขาดความเกี่ยวข้อง สมาชิกในทีมเริ่มอ่านผ่านๆ หรือเพิกเฉยไปเลย
วิธีแก้ไข:
- ปฏิบัติตามรูปแบบที่มีโครงสร้าง: อะไรที่เสร็จสิ้นแล้ว? อะไรที่ต้องทำต่อไป? มีอุปสรรคอะไรหรือไม่?
- ส่งเสริมการอัปเดตที่กระชับและสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเน้นที่ความคืบหน้าของงานมากกว่าการอธิบายยาว
- รักษาการอัปเดตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมเพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง
- หากการอัปเดตดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์ ให้กระตุ้นให้สมาชิกในทีมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกหรือบทเรียนที่ได้รับพร้อมกับความคืบหน้าของพวกเขา มันจะทำให้การประชุมสแตนด์อัพมีความน่าสนใจและมีประโยชน์
3. การตอบกลับล่าช้าทำให้ความคืบหน้าช้าลง
ความท้าทาย: ต่างจากการประชุมแบบสแตนด์อัพสดที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางได้ทันที การอัปเดตแบบอะซิงโครนัสอาจถูกมองข้ามเป็นเวลาหลายชั่วโมง ส่งผลให้เกิดคอขวด
วิธีแก้ไข:
- กำหนดเวลาการตอบสนองที่คาดหวังสำหรับปัญหาที่ขัดขวางการทำงาน เพื่อให้สมาชิกในทีมทราบว่าเมื่อใดควรตรวจสอบการอัปเดต
- ใช้การแท็กหรือการกล่าวถึงด้วย @ใน ClickUpเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกทีมเฉพาะที่ต้องการให้ตอบกลับ
- จัดตั้งช่องทางแยกสำหรับการสนทนาเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้อุปสรรคขัดขวางการทำงาน
- หากมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ่อย ให้สร้างการตรวจสอบแบบอะซิงโครนัสรายสัปดาห์ที่สมาชิกในทีมสามารถแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ก่อนที่จะเกิดความล่าช้า
4. ขาดบริบททำให้เกิดความสับสน
ความท้าทาย: การอัปเดตที่คลุมเครือเกินไปหรือขาดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทำให้ทีมเข้าใจความคืบหน้าได้ยาก
วิธีแก้ไข:
- ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมให้รายละเอียดสำคัญในการอัปเดตของพวกเขาโดยไม่อธิบายมากเกินไป
- ขอให้สมาชิกในทีมเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง งาน หรือโค้ดสั้น ๆ เมื่อจำเป็น
- ใช้แม่แบบเพื่อเป็นแนวทางในการอัปเดตและเพื่อให้เกิดความชัดเจน
- หากยังคงมีความสับสนอยู่ กรุณาทบทวนการอัปเดตที่ผ่านมาและยกตัวอย่างการประชุมสแตนด์อัพที่เขียนได้ดีเพื่อกำหนดมาตรฐาน
5. สมาชิกในทีมรู้สึกไม่เชื่อมโยงกัน
ความท้าทาย: การประชุมแบบสแตนด์อัพที่ไม่มีการพบปะกันแบบตัวต่อตัวอาจทำให้รู้สึกไม่มีความเป็นส่วนตัว ส่งผลให้ขาดความมีส่วนร่วม
วิธีแก้ไข:
- ส่งเสริมการอัปเดตด้วยเสียงหรือวิดีโอเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความสัมพันธ์แบบมนุษย์
- สร้างพื้นที่สำหรับการอัปเดตที่ไม่เป็นทางการและไม่เกี่ยวกับงานเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในทีม
- กำหนดเวลาการเช็คอินสดตามความจำเป็นเพื่อการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- แนะนำคำถามสนุก ๆ ที่ท้ายการประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์. บางอย่างง่าย ๆ เช่น 'อะไรคือชัยชนะหนึ่งอย่างในสัปดาห์นี้?' ช่วยรักษาการมีส่วนร่วมให้สูงไว้โดยไม่ต้องเพิ่มงานเพิ่มเติม.
ด้วยการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้อย่างเชิงรุก การประชุมแบบสแตนด์อัพที่ไม่ตรงกันสามารถยังคงมีประสิทธิภาพเท่ากับการประชุมแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ยังคงทำให้ทีมเชื่อมต่อ มีส่วนร่วม และอยู่ในแนวทางเดียวกัน
ตัวอย่างของการประชุมแบบสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัสที่ประสบความสำเร็จ
การประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัสได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล มาดูตัวอย่างจากสถานการณ์จริงที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมันกัน
การเปลี่ยนผ่านของ Not Only Code สู่การประชุมแบบ Async Standup
เกรกอรี วิตเกก, แบ่งปันประสบการณ์ของเขาบนบล็อก 'Not Only Code', ได้ให้รายละเอียดว่าทีมของเขาเปลี่ยนจากการประชุมแบบสแตนด์อัพแบบดั้งเดิมเป็นการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสอย่างไร
ในตอนแรก การประชุมแบบยืนของพวกเขาใช้เวลาอย่างมากและมักทำให้การทำงานติดขัด ด้วยการเปลี่ยนไปใช้การประชุมแบบอะซิงโครนัสผ่าน Slack สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตข้อมูลประจำวันได้ตามความสะดวกของตนเอง การเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่การสื่อสารที่กระชับมากขึ้น ลดความเหนื่อยล้าจากการประชุม และช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นแม้จะอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
การประชุมแบบสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัสบน Slack ของ Honeycomb
Honeycomb นำการประชุมแบบอะซิงโครนัสมาใช้โดยให้สมาชิกในทีมตอบคำถามมาตรฐานสามข้อของการประชุมแบบสแตนด์อัพ
- เมื่อวานนี้คุณทำอะไรไปบ้าง? 🤷♀️
- วันนี้คุณจะทำอะไร? 👨🔬
- มีอะไรขัดขวางอยู่ไหม? ⚔
พวกเขาทำเช่นนี้ในช่อง Slack ที่จัดไว้โดยเฉพาะทุกเช้า วิธีการนี้ช่วยลดการรบกวน อนุญาตให้มีการตอบสนองอย่างรอบคอบ และรักษาบันทึกความก้าวหน้าและความท้าทายอย่างโปร่งใส
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการประชุมแบบไม่พร้อมกันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม ลดการประชุมที่ไม่จำเป็น และรองรับตารางการทำงานที่หลากหลายได้อย่างไร
โดยการใช้ประโยชน์จากวิธีการแบบอะซิงโครนัส ทีมงานสามารถรักษาความสอดคล้องและประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดของการประชุมสแตนด์อัพแบบดั้งเดิม
อนาคตของการประชุมแบบยืนคือการทำงานแบบอะซิงค์
การทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องประชุมอีกต่อไป และการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของคุณก็ไม่ควรเช่นกัน ทีมที่ดีที่สุดรู้ว่าการประชุมแบบอะซิงโครนัสเป็นวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียสละการทำงานเชิงลึก
โดยการนำรูปแบบการประชุมแบบยืนที่เน้นการทำงานแบบอะซิงโครนัสมาใช้ ทีมสามารถลดเวลาที่เสียไป เพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม และทำให้การอัปเดตข้อมูลสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นในหลายเขตเวลา กุญแจสำคัญคือการอัปเดตข้อมูลอย่างเป็นระบบ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และวัฒนธรรมที่เน้นความรับผิดชอบ
แม้ว่าการสื่อสารแบบซิงโครนัสจะมีบทบาทสำคัญในบางกรณี แต่ในอนาคตของการทำงานร่วมกันอย่างคล่องตัวนั้น ย่อมต้องมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และถูกออกแบบมาเพื่อทีมยุคใหม่โดยเฉพาะ
