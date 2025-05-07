วิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานแบบอะซิงโครนัส

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็นเพียงตำนานในองค์กร—เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครบางคนมีประสิทธิภาพจริงๆ? ดังนั้นเราจึงสร้างจุดตรวจสอบ เช่น การประชุมที่ตรงเวลา การปรากฏตัวในที่ทำงาน การพักกลางวันตามเวลา และการทำงานตามเวลา 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น
อย่างไรก็ตาม เวลาได้เปลี่ยนไปแล้ว การทำงานแบบซิงโครนัสในสำนักงานไม่ใช่รูปแบบการทำงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป คนทำงานในปัจจุบันต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ใช่แค่เวลาทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการทำงานด้วย
ในฐานะผู้นำธุรกิจ ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล คุณสามารถนำกลยุทธ์การทำงานแบบไม่พร้อมกันมาใช้เพื่อช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน
การทำงานแบบอะซิงโครนัสคืออะไร?
การทำงานแบบอะซิงโครนัสหมายถึงรูปแบบการทำงานที่พนักงานสามารถทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานตามตารางเวลาของตนเอง โดยปราศจากแรงกดดันจากการโต้ตอบหรือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เป็นรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งให้อิสระแก่พนักงานในการควบคุมเวลาทำงานของตนเองได้มากขึ้น
โดยพื้นฐานแล้ว ชั่วโมงการทำงานของแต่ละบุคคลในทีมไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับผู้อื่นเสมอไป ดังนั้น รูปแบบการทำงานนี้จึงเรียกว่าการทำงานแบบอะซิงโครนัส
การทำงานแบบอะซิงโครนัส vs. การทำงานทางไกล: สถานที่ทำงานแบบอะซิงโครนัสมีลักษณะอย่างไร?
การทำงานแบบอะซิงโครนัสไม่ได้หมายความว่าทุกคนในทีมของคุณต้องทำงานจากระยะไกลหรืออยู่ในส่วนต่างๆ ของโลก มันเพียงแค่หมายความว่า ทุกคนมีอิสระในการออกแบบวิธีการ สถานที่ และเวลาที่พวกเขาทำงาน
การทำงานแบบอะซิงโครนัสมีลักษณะดังนี้:
- พนักงานมีความยืดหยุ่นในการทำงานจากระยะไกลและสามารถจัดสรรเวลาทำงานได้ด้วยตนเอง
- พวกเขาออกแบบตารางการทำงานให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน นิสัย และวงจรการทำงานที่มีประสิทธิภาพของตนเอง
- ทีมสื่อสารผ่านเครื่องมือการทำงานทางไกล เอกสารร่วมกัน อีเมล และระบบการจัดการโครงการ (แทนการประชุมแบบเรียลไทม์ตัวต่อตัว)
- พวกเขาตัดสินใจกฎเกณฑ์ ขอบเขต และจรรยาบรรณที่ควบคุมการทำงานแบบไม่พร้อมกันของพวกเขา
- การร่วมมือแบบเรียลไทม์ใด ๆ จะถูกจัดตารางล่วงหน้าและปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
โดยสรุป การทำงานแบบอะซิงโครนัสแยกประสิทธิภาพการทำงานออกจากความสามารถในการมองเห็นและความพร้อมใช้งาน ดังที่ไทเลอร์ กิลเลสพี ผู้ก่อตั้งและพนักงานแบบอะซิงโครนัส ได้กล่าวไว้ในบล็อกของเขาเกี่ยวกับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
[การทำงานแบบอะซิงค์เป็น] เครื่องพิสูจน์ว่าพนักงานและสมาชิกในทีมเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องถูกตรวจสอบหรือจัดการตลอดเวลา
สรุปคือ? คุณไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ในห้องทำงานของคุณเพื่อให้ใครเห็นว่ากำลังทำงาน!
การเข้าใจการทำงานแบบไม่พร้อมกัน
การทำงานแบบอะซิงโครนัสแยกประสิทธิภาพการทำงานออกจากการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารแบบอะซิงค์ช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยวิธีที่รบกวนน้อยที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องมีการตอบสนองหรือปฏิกิริยาในทันที ในรูปแบบการทำงานนี้ เพื่อนร่วมงานจะเคารพในความเป็นอิสระของกันและกันและให้คุณค่ากับความยืดหยุ่นในที่ทำงาน
แล้วมันแตกต่างจากงานแบบดั้งเดิม (ที่เราเรียกว่างานแบบซิงโครนัส) อย่างไรบ้าง? มาหาคำตอบกัน
การทำงานแบบซิงโครนัสกับอะซิงโครนัส: ความแตกต่างคืออะไร?
การทำงานแบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัสเป็นสองรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างหลักในแง่ของความพร้อมของสมาชิกในทีมในเวลาที่กำหนด การทำงานแบบซิงโครนัสมักจะเป็นเวลา 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น เมื่อทุกคนอยู่ในสำนักงานหรือสามารถออนไลน์ได้
การทำงานแบบอะซิงโครนัสเกิดขึ้นเมื่อทีมตั้งเป้าหมายและเกณฑ์การยอมรับร่วมกัน จากนั้นจึงแยกย้ายกันไปทำงานในส่วนของตนในเวลาและพื้นที่ของตนเอง ความแตกต่างนี้แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ
|คุณสมบัติ
|การทำงานแบบไม่พร้อมกัน
|การทำงานแบบซิงโครนัส
|แบบจำลองการทำงาน
|พนักงานสามารถทำงานได้อย่างอิสระทั้งในด้านสถานที่และเวลา
|ทีมที่กระจายอยู่ต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|การสื่อสาร
|ผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการ, อีเมล, การสื่อสาร, เป็นต้น
|พบกันตัวต่อตัวหรือผ่านการสนทนาวิดีโอ/เสียงสด
|การจัดการ
|มีความสามารถในการจัดการตนเองสูง
|ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญ
|เวลาการตอบกลับ
|ตกลงร่วมกันโดยทีม
|ต้องการการตอบกลับโดยทันที
|ความไว้วางใจ
|ความไว้วางใจสูงและอิสระในการทำงาน
|ความไว้วางใจต่ำ (พร้อมการตรวจสอบ)
การทำงานแบบไม่พร้อมกันมีข้อดีอย่างไรบ้าง?
ลองนึกภาพสถานการณ์ในสำนักงาน: คุณลงเวลาเข้างานแล้ว พูดคุยทักทายกันพอสมควร จากนั้นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งขอให้คุณสร้างเนื้อหาหนึ่งชิ้น คือบทความบล็อกสำหรับเว็บไซต์ คุณจึงเริ่มทำงานกับมัน
เคาะ เคาะ คุณถูกขัดจังหวะโดยเพื่อนร่วมงานอีกคนที่เดินผ่านโต๊ะของคุณและต้องการพูดคุยเกี่ยวกับรายงาน Google Analytics ประจำเดือน คุณแอบดูตัวเลขและคำนวณในใจเมื่อ...ปิง! ผู้จัดการของคุณต้องการให้คุณรับสายด่วนกับพวกเขา
คุณจัดลำดับความสำคัญของงานบางงานใหม่และพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาบางเรื่องของคนในทีม ก่อนที่คุณจะรู้ตัว ก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว
ในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่ รายการงานเดิมของคุณยังคงไม่ได้รับการดำเนินการ
แม้ว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในงานแบบอะซิงโครนัสเช่นกัน แต่ระบบก็มีกลยุทธ์และวิธีการบางอย่างเพื่อป้องกันไว้
- ปิดการแจ้งเตือน: คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนจาก Slack เพื่อมุ่งเน้นกับงานของคุณได้ (แต่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงเพื่อนร่วมงานที่เดินผ่านออฟฟิศได้!)
- การวางแผนประจำวันที่ดีขึ้น: คุณสามารถจัดสรรเวลาเพื่อตรวจสอบข้อความหรืออีเมลได้ เพื่อไม่ให้คุณเสียสมาธิขณะทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจสูง (คุณวางแผนอย่างไรเมื่อมีคนมาเคาะไหล่?)
- การจัดการความคาดหวัง: ทีมที่ทำงานแบบไม่พร้อมกันไม่คาดหวังการตอบกลับทันที ทำให้ง่ายขึ้นที่จะปฏิเสธสิ่งต่าง ๆ หากจำเป็น (มันยากกว่ามากที่จะปฏิเสธใครสักคนที่ขอคุณคุยแบบตัวต่อตัวว่า "คุยแป๊บเดียว")
- ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ: ทีมแบบอะซิงโครนัสยังมีเอกสารประกอบ การจัดการโครงการ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะเปิดเผยและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่ต้องการ (คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนตอบคำถามทั้งหมด)
- การจัดการปฏิทิน: คุณสามารถกำหนด 'เวลาติดต่อสื่อสาร' เช่นเดียวกับเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์ เพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าคุณพร้อมสำหรับการโทรในช่วงเวลาใด (การทำเช่นนี้ในสำนักงานอาจดูเหมือนมีค่าใช้จ่ายสูง)
การทำงานแบบอะซิงโครนัสคือการเคาะที่ไหล่ซึ่งยังคงค้างอยู่จนกว่าคุณจะหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเข้าสู่ระบบหรือเริ่มเขียนเอกสารร่วมกันข้ามเขตเวลาที่แตกต่างกัน
นั่นหมายความว่างานแบบซิงโครนัสทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่? ไม่เลย!
ไม่ใช่การสื่อสารแบบซิงโครนัสทั้งหมดที่ไม่จำเป็น มีหลายกรณีที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทีมทุกคนเข้าใจตรงกัน
เมื่อใดที่การทำงานแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัสเหมาะสม?
การทำงานแบบซิงโครนัสเหมาะที่สุดเมื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์มีความจำเป็น เช่น:
- การทบทวนทีม: การพบปะกันแบบตัวต่อตัวในเวลาจริงช่วยให้สามารถจัดการกับแง่มุมทางอารมณ์และมนุษย์ของข้อเสนอแนะได้ดีขึ้น
- การระดมความคิด: การพร้อมใช้งานพร้อมกันช่วยให้สามารถต่อยอดความคิดของกันและกันในสภาพแวดล้อมที่ปิด
- การเกิดความคิดอย่างไม่คาดคิด: ช่วงเวลาสบาย ๆ ที่พูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการสามารถนำไปสู่การค้นพบที่สำคัญได้ หากทีมงานทำงานประสานกันอย่างลงตัว
- การโน้มน้าวใจ: เป็นไปได้ยากมากที่คุณจะสามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซื้อ หรือทำให้ลูกค้าที่โกรธอยู่เปลี่ยนใจโดยไม่มีการพูดคุยแบบตัวต่อตัว
- เวิร์กช็อป: การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจะดีกว่าเมื่อทำด้วยตนเองและในเวลาจริง สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการคนสองคนหรือมากกว่านั้นในการทำงานร่วมกัน
การทำงานแบบไม่พร้อมกันจะดีกว่าเมื่อทีมต้องการพื้นที่ในการทำงานที่มุ่งเน้น เช่น:
หากคุณปฏิบัติตามแบบจำลองที่ผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน คุณสามารถทำให้การสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
ตอนนี้ที่เราเข้าใจแล้วว่าการทำงานแบบอะซิงโครนัสคืออะไรและแตกต่างจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างไร นี่คือวิธีที่คุณสามารถยอมรับและนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่
วิธีการนำการทำงานแบบอะซิงโครนัสมาใช้: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ในทางทฤษฎี การทำงานแบบอะซิงโครนัสเป็นเรื่องง่าย—ให้ผู้คนจัดการตัวเองและงานของพวกเขาในวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้อาจสร้างความโกลาหลได้
เพื่อดำเนินการทำงานแบบไม่พร้อมกันได้อย่างราบรื่น คุณจำเป็นต้องมีบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยไม่เพียงแต่พนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ด้วย มาดูกันว่าเราจะใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อความสำเร็จได้อย่างไร
1. ระบุผู้นำที่สนับสนุนการทำงานแบบไม่พร้อมกันและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
คุณไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จหากผู้คนไม่เชื่อและไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งนั้น
เพื่อเปิดใช้งานการทำงานแบบอะซิงโครนัส คุณจำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของผู้รับสารอย่างลึกซึ้ง คุณต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้นำและประเมินความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน
การได้รับการสนับสนุนจากผู้นำ
การได้รับการสนับสนุนจากผู้นำในการทำงานแบบอะซิงโครนัสนั้นขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงจุดต่างๆ ระหว่างเป้าหมายของพวกเขา (ประสิทธิภาพ, ผลผลิต, วัฒนธรรม, ผลลัพธ์) กับ ประโยชน์ของการทำงานแบบอะซิงโครนัส
เชื่อมโยงงานแบบอะซิงโครนัสกับผลลัพธ์ที่ผู้นำให้ความสำคัญ:
- ความเร็ว: ใช้เวลาน้อยลงในการประชุมที่ไม่จำเป็น = การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
- คุณภาพ: ผู้คนมีเวลาให้ความสนใจมากขึ้น = การคิดลึกซึ้งขึ้น และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- ค่าใช้จ่าย: การประชุมน้อยลง = ลดความเหนื่อยล้าจากเวลา, มีเวลามากขึ้นสำหรับงานที่มีผลกระทบสูง
- การทำงานร่วมกันของทีมทั่วโลก: Async ทำให้การทำงานข้ามเขตเวลาเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้ประโยคเช่น: "การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นในการคิดอย่างชัดเจนและตอบสนองอย่างมีคุณภาพ โดยไม่ต้องรอเวลาประชุม"
การประเมินสิ่งที่พนักงานต้องการ
- ดำเนินการสำรวจเพื่อทำความเข้าใจว่าทีมของคุณต้องการการทำงานแบบไม่พร้อมกันหรือไม่; ClickUp Formsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้
- ถามพวกเขาว่าต้องการแค่เวลาทำงานยืดหยุ่นหรือต้องการสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นด้วย
- เรียนรู้วิธีการทำงานในปัจจุบันและระดับประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
จากนั้น ให้ระบุสมาชิกในทีมที่มีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษ ซึ่งจะเป็นผู้นำในการผลักดันเรื่องนี้ในกลุ่มสมาชิกคนอื่น ๆ มอบอำนาจให้พวกเขาด้วยเครื่องมือและกระบวนการที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2. สร้างระบบ
ทีมที่ทำงานทางไกลยังต้องการสถานที่ทำงานร่วมกัน ยกเว้นว่ามันจะเป็นสถานที่เสมือนจริง ให้ทีมของคุณมีพื้นที่ทำงานเสมือนจริงที่ครอบคลุมและหลากหลายด้านคลิกอัพ แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการทำงานทางไกลให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขับเคลื่อนการทำงานแบบไม่พร้อมกัน:
- โครงการและงาน
- มุมมองหลายด้าน
- การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
- การจัดการประสิทธิภาพ
- เอกสาร
- ระบบอัตโนมัติ
3. รวมการสื่อสาร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบใด ๆ ที่คุณตั้งค่าไว้สามารถสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, และร่วมมือกันในประเด็นที่ต้องดำเนินการได้
ClickUp มีฟีเจอร์การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสหลายอย่างเช่นกันงานใน ClickUpมีความคิดเห็นแบบซ้อนกันเพื่อให้ทีมสามารถอภิปราย/พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดในบริบทเดียวกันได้กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดของ ClickUpทำให้การทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงทั้งมีภาพและได้ผล โดยให้ทีมมีพื้นที่ร่วมกันในการระดมความคิด เชื่อมโยงกับความรู้ที่มีอยู่ผ่าน ClickUp Docs และแม้กระทั่งสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการติดตามผล
ClickUp Chatถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานแบบอะซิงโครนัส ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็น สามารถดำเนินการต่อได้ และอยู่ในที่เดียวกับการทำงาน
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปส่งข้อความและเครื่องมือจัดการงาน ทีมงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ได้โดยตรงภายใน ClickUp—บนหน้าเดียวกันกับงาน เอกสาร และไทม์ไลน์ของพวกเขา คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีม เชื่อมโยงไปยังงานหรือเอกสารเฉพาะ และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
หัวข้อช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบ ในขณะที่การแจ้งเตือนช่วยให้ไม่พลาดสิ่งสำคัญ แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างกันหลายชั่วโมงก็ตาม เป็นแบบเรียลไทม์เมื่อคุณต้องการ และเป็นแบบอะซิงโครนเมื่อคุณไม่ต้องการ
4. ก้าวข้ามการส่งข้อความเพื่อลดการใช้ Slack
เมื่อส่งข้อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่พูดสำเนียงต่างกันหรือมาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน โทนเสียงของคุณอาจถูกเข้าใจผิดได้ ดังนั้น ตัดความวุ่นวาย—เลิกใช้แอปแชทที่รบกวนและสร้างโอกาสในการสื่อสารผ่านข้อความ เสียง วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่นClickUp Clipsช่วยให้คุณสามารถแชร์วิดีโอการบันทึกหน้าจอได้ทันทีและให้ข้อเสนอแนะด้วยเสียง แทนที่จะต้องทำการโทรผ่านวิดีโอ (ซึ่งต้องอาศัยความพร้อมใช้งานร่วมกัน) คุณสามารถสร้างวิดีโอ (พร้อมหรือไม่มีคำบรรยาย) เพื่อให้ผู้รับสามารถดูได้ในภายหลัง
ด้วยคลิป คุณสามารถทำได้เช่นกัน:
- ถอดเสียงการบันทึกและคัดลอกส่วนที่เกี่ยวข้องของการสนทนาสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
- เพิ่มความคิดเห็นภายในวิดีโอและเริ่มการสนทนาบนไทม์ไลน์
- เปลี่ยนคำอธิบายคลิปเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำจริง
- ค้นหาในบันทึกการสนทนาเพื่อหาประเด็นการพูดคุยที่ต้องการ
5. จัดการความคาดหวังและสื่อสารให้มากเกินพอ
นำทีมมารวมกันเพื่อกำหนดขอบเขตและความคาดหวังซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องต่อไปนี้:
- ต้องตอบกลับข้อความภายในเวลาเท่าใด?
- กำหนดเวลาส่งงานอยู่ในเขตเวลาใด?
- เราสามารถขอการสนทนาแบบเรียลไทม์ได้เมื่อใด?
- ควรให้ข้อเสนอแนะที่ไหนและอย่างไร?
สร้างกฎการทำงานแบบอะซิงโครนัสสำหรับทีม/องค์กรของคุณบนClickUp Docs. แชร์กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง. เชิญให้พวกเขาแสดงความคิดเห็น/ให้คำแนะนำ. ปรับปรุงไปตามการใช้งาน!
ในวัฒนธรรมการทำงานแบบอะซิงโครนัส การสื่อสารมากเกินไปไม่ใช่ข้อผิดพลาด—แต่เป็นคุณสมบัติ เพราะคุณไม่ได้พึ่งพาการสนทนาแบบเรียลไทม์เพื่อเติมเต็มช่องว่าง การชัดเจนและละเอียดตั้งแต่แรกจะช่วยป้องกันความเข้าใจผิด ความล่าช้า และการทำงานซ้ำ
นี่คือวิธีที่จะ สื่อสารมากเกินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวัฒนธรรมการทำงานแบบอะซิงค์—โดยไม่ทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักใจ
- รวมบริบท ไม่ใช่แค่ภารกิจ: แทนที่จะพูดว่า "อัปเดตสเปรดชีต" ให้พูดว่า: "อัปเดตสเปรดชีตรายได้ไตรมาส 2 ด้วยตัวเลขใหม่จากฝ่ายขาย ตัวเลขสะท้อนถึงดีลที่ปิดแล้ว ณ วันที่ 5 พฤษภาคม ดูรายละเอียดแยกตามภูมิภาคได้ที่แท็บ 3"
- ใช้การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและการอัปเดตที่สามารถเชื่อมโยงได้เป็นค่าเริ่มต้น: ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp Docs หรืองานที่มีความคิดเห็นเพื่อบันทึกการตัดสินใจ เหตุผล และขั้นตอนต่อไป ด้วยวิธีนี้ คนอื่นสามารถดำเนินการต่อจากที่คุณค้างไว้ได้—โดยไม่ต้องประชุม
- สรุปหัวข้อที่ยาว: หากคุณมีการสนทนาหรือการทำงานร่วมกันที่ยาวนาน ให้สรุปด้วย TL;DR: "สรุป: เราตกลงเรื่องการเปลี่ยนกำหนดเวลา (เป็นวันที่ 1 มิถุนายน) ขั้นตอนต่อไปคือให้ Alex อัปเดตบรีฟ รายละเอียดทั้งหมดอยู่ด้านบน"
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp Brain เพื่อสรุปเอกสารยาวหรือหัวข้อการสนทนาได้ในไม่กี่วินาที ด้วยคำสั่งที่ง่าย ๆ
6. ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
แม้ว่าทีมอาจไม่ชอบการถูกติดตามว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ หรือเมื่อพวกเขากำลังทำงาน เป็นต้น แต่มันช่วยให้องค์กรสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้ กระตุ้นให้สมาชิกในทีม:
- ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานของพวกเขา
- กำหนดความพร้อมใช้งานให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้จัดการโครงการสามารถมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม
- ประมาณเวลาในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างแม่นยำใกล้เคียง
ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับการประชุม, อีเมล, ข้อความแชท, การประชุมใน Slack, ฯลฯ เพื่อวัดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานจากการทำงานแบบไม่พร้อมกัน
7. ป้องกันการคิดแบบกลุ่ม
การคิดแบบกลุ่ม (Groupthink) กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ การเห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรอบคอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะผู้คนต้องการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ปัญหานี้อาจรุนแรงขึ้นในทีมที่ทำงานระยะไกล เนื่องจากผู้ที่เห็นต่างสามารถเลือกที่จะเงียบได้ง่ายกว่า
เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น:
- ส่งเสริมให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น
- แท็กบุคคลและเชิญให้แสดงความคิดเห็น
- โค้ชผู้ที่เป็นแชมป์งานแบบอะซิงโครนัส (จำได้จากขั้นตอนที่ 1 ใช่ไหม?) ให้ช่วยกระตุ้นหรือเตือนผู้ที่เงียบ ๆ ให้มีส่วนร่วม
- เมื่อจำเป็นอย่างยิ่ง ให้สร้างวิธีการป้อนข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนผ่านแบบฟอร์มและการสำรวจความคิดเห็น
8. ผสานการทำงานและกระบวนการทำงาน
ทีมส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือหลายอย่างในการทำงานให้สำเร็จ การผสานรวมเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้การทำงานง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUp เพื่อเริ่มการโทรได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ ด้วยการผสานการทำงานกับ Slack คุณสามารถแจ้งเตือนบุคคลเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของงานได้ ทีมซอฟต์แวร์ผสานการทำงานของเครื่องมือเช่น GitHub, LambdaTest เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการทำงานของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่น
แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ความท้าทายก็ยังคงเกิดขึ้นได้เสมอ มาดูกันว่าอะไรที่คุณอาจต้องเผชิญและวิธีที่คุณสามารถเอาชนะมันได้
การทำงานแบบอะซิงโครนัส: ความท้าทายและข้อจำกัด
เราได้เห็นแล้วว่าการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสมีประโยชน์หลายประการและเป็นที่นิยมอย่างมากในทีมสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม การทำงานแบบอะซิงโครนัสเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกกรณี นี่คือเหตุผลและวิธีที่คุณสามารถเอาชนะข้อจำกัดดังกล่าวได้
ความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom และการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
การทำงานในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่แตกต่างกันอาจทำให้ผู้คนส่งข้อความถึงกันบ่อยเกินไปหรือเรียกรวมตัวประชุมมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้จุดประสงค์ของการทำงานแบบอะซิงโครนัสสูญเสียไป
🔷 วิธีแก้ไข
สร้างวัฒนธรรมการบันทึกเอกสารในองค์กร ส่งเสริมให้ทีมบันทึกความคิดสำคัญ กระบวนการคิด ความคิดเห็น และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้เมื่อต้องการ ใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบไม่พร้อมกัน (asynchronous workflow) ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับทุกคนในระยะยาว
การสื่อสารข้ามเขตเวลาหลายเขต
เคยส่งข้อความว่า "สวัสดี" แล้วพออีกฝ่ายตอบกลับมา คุณกลับลืมไปแล้วว่าต้องการจะพูดอะไรหรือเปล่า? เรื่องนี้เกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นเมื่อทีมต้องทำงานข้ามเขตเวลา
🔷 วิธีแก้ไข
- ระบุช่วงเวลาทำงานที่พบบ่อยเพื่อจัดตารางการประชุมวิดีโอที่สำคัญ การสื่อสารแบบเรียลไทม์ และงานส่งมอบโครงการ
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาและวิธีการที่สมาชิกในทีมจะตอบสนองต่อข้อความของกันและกัน
- กำหนดแม่แบบและกรอบสำหรับการสนทนา—เช่น กระตุ้นให้ทุกคนให้บริบทและถามคำถามทั้งหมดแทนที่จะพูดแค่ "สวัสดี"
การมีส่วนร่วมของทีม
การแยกตัวจากการทำงานระยะไกลและการไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากับเพื่อนร่วมงาน อาจส่งผลต่อแรงจูงใจ การสื่อสารด้วยภาษากายและพลังงานที่แสดงออกเมื่อพบกันโดยตรงมีบทบาทสำคัญในการรักษาขวัญและกำลังใจให้สูงขึ้น สมาชิกในทีมอาจสูญเสียความรู้สึกถึงเป้าหมายและทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
🔷 วิธีแก้ไข
รวมการมีส่วนร่วมของทีมไว้ในขอบเขตความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ (KRAs) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความสนุกสนานเป็นครั้งคราว (คุณอาจขอให้สมาชิกในทีมแชร์รูปแมวของพวกเขา—ได้ผลเสมอ!)
ความเร่งด่วน vs. ความยืดหยุ่น
การทำงานจากระยะไกลหมายความว่าสมาชิกในทีมอาจไม่เข้าใจความเร่งด่วนหรือผลกระทบของปัญหาบางประการ ตัวอย่างเช่น ตั๋ว "ลำดับความสำคัญหนึ่ง" จำเป็นต้องได้รับการจัดการทันที ซึ่งทีมที่ยืดหยุ่นอาจไม่มีใครพร้อมให้บริการ
🔷 วิธีแก้ไข
วางแผนตารางเวลาที่ยืดหยุ่นของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) ได้ หากคุณต้องการให้สมาชิกทีมพร้อมให้บริการในเวลาที่กำหนด ให้ระบุไว้ล่วงหน้าและจัดตารางให้เหมาะสม
ประสิทธิผลของการฝึกอบรม
แม้ว่าการเรียนรู้แบบกำหนดความเร็วและปรับตามความสามารถของแต่ละบุคคลจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แต่ก็มักไม่ได้ผลดีที่สุด การบันทึกหรือถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลภายในสภาพแวดล้อมการทำงานนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ การทำงานในสำนักงานเดียวกันช่วยให้สามารถเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งอาจทำได้ยากเมื่อทำงานแบบไม่พร้อมกัน
🔷 วิธีแก้ไข
สร้างโมดูลการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง รวบรวมทีมเข้าด้วยกันเพื่อเรียนรู้จากกันและกัน ทำให้แผนการสอนมีความโต้ตอบ อย่าหยุดเพียงแค่การปฐมนิเทศเบื้องต้น—สร้างช่องทางสำหรับการฝึกอบรมและฝึกซ้ำสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอ
ความสำคัญของการทำงานแบบไม่พร้อมกันในวัฒนธรรมการทำงานปัจจุบัน
ผู้นำทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลไม่สามารถหลีกเลี่ยงโครงสร้างการทำงานแบบไม่พร้อมกันได้อีกต่อไป เนื่องจากเหตุผลหลายประการ
ความต้องการของผู้สมัครงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณ98% ของแรงงานต้องการทำงานทางไกล อย่างน้อยก็แบบพาร์ทไทม์
พนักงาน GenZ มีแนวโน้มที่จะทำงานทางไกลมากกว่า และความเป็นอิสระในการทำงานดึงดูดใจผู้หญิงในแรงงาน
นักเดินทางดิจิทัล
หลายคนที่ทำงานด้านความรู้สมัยใหม่ชอบทำงานขณะเดินทาง ทักษะที่มีความเชี่ยวชาญสูงและได้รับค่าตอบแทนสูงบางประเภทมีเฉพาะในหมู่ผู้ที่ต้องการอิสระด้านสถานที่และเวลาเท่านั้น สำหรับพวกเขา การทำงานแบบไม่พร้อมกันและเครื่องมือสำหรับนักเดินทางดิจิทัลกลายเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน
นโยบายการลาทางเลือก
จนถึงปัจจุบัน งานเต็มเวลาหนึ่งตำแหน่งถูกปฏิบัติโดยบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งได้รับจำนวนวันที่กำหนดไว้เป็นวันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง วันนี้ พนักงานต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น พวกเขาต้องการลาพักร้อนระยะยาวและลาหยุดเพื่อทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนใจ
สิ่งนี้ได้ก่อให้เกิดการแบ่งงาน ซึ่งช่วยให้พนักงานสองคนสามารถแบ่งปันความรับผิดชอบของตำแหน่งงานเต็มเวลาหนึ่งตำแหน่งได้การปฏิบัตินี้กำลังเป็นที่นิยมในสำนักงานกฎหมาย ที่ที่ที่ปรึกษาจะแบ่งงานตามความเร่งด่วนและรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน
มันช่วยให้พนักงานสามารถแบ่งปันงานและเวลาของตนได้ ทำให้มีผู้รับผิดชอบงานอยู่เสมอ ความยืดหยุ่นนี้ยังหมายถึงการพึ่งพาพนักงานเพียงคนเดียวน้อยลง ซึ่งช่วยลดปัญหาการติดขัดเนื่องจากความพึ่งพาอาศัยกัน
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทุกองค์กรกำลังพิจารณาการทำงานทางไกล/แบบผสมผสานในปัจจุบัน
🧠 เกร็ดความรู้: AirBnB มีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานและอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกผู้ให้บริการค้นหาอินเทอร์เน็ตDuckDuckGoมีพนักงานในกว่า 15 ประเทศ และ ClickUp ก็มีทีมงานที่ทำงานทางไกล โดยมีพนักงานและสำนักงานในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย!
คุณจำเป็นต้องเป็นบริษัทที่ไม่ทำงานแบบเรียลไทม์เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน
ช่องว่างด้านความสามารถ
เมื่อพูดถึงช่องว่างด้านความสามารถ องค์กรที่คุ้นเคยกับการทำงานแบบไม่พร้อมกันสามารถจ้างงานจากทุกที่ในโลกได้ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ประโยชน์อย่างมากในระยะยาว
หากฟังดูน่าสนใจ (หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้) นี่คือวิธีการนำแนวปฏิบัติการทำงานแบบอะซิงโครนัสมาใช้ในองค์กรของคุณ
อนาคตของแรงงาน: การทำงานแบบไม่พร้อมกันกำลังเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานอย่างไร?
โดยธรรมชาติแล้ว การทำงานแบบอะซิงโครนัสต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวัฒนธรรมและโครงสร้างทางอารมณ์ขององค์กรทั้งหมด
พนักงานจำเป็นต้องบริหารจัดการตนเอง และผู้จัดการจำเป็นต้องมีความไว้วางใจมากขึ้นต่อพนักงานที่ไม่ได้พบเห็นเป็นประจำหรือไม่เคยพบเห็นมาก่อน
ช่องว่างด้านความสามารถที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้ความรู้ ได้บังคับให้ผู้จัดการต้องยอมรับและส่งเสริมการทำงานแบบไม่พร้อมกัน
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: 55% ของนายจ้างให้ความสำคัญกับการจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุด แม้ว่าจะต้องรับสมัครพนักงานที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ ก็ตาม ในขณะเดียวกัน 60% ของนายจ้างยอมรับว่าได้รับผู้สมัครที่มีคุณภาพสูงขึ้นนับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ระบบการทำงานแบบกระจายตัว
Ace การทำงานแบบอะซิงโครนัสด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะทำงานแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส ประสิทธิภาพการทำงานมักจะเป็นเรื่องในตำนาน เหมือนยูนิคอร์นหรือแมวเชสเชียร์ ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบดั้งเดิม เครื่องหมายของประสิทธิภาพการทำงานเคยเป็นความมองเห็นได้ การออนไลน์ การนั่งอยู่ในคูบิเคิล การพูดในที่ประชุม เป็นต้น
ในโลกที่ไม่พร้อมกัน การมองเห็นเป็นสิ่งรองลงมา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ทีมที่ไม่พร้อมกันจำเป็นต้องมีวิธีการใหม่ทั้งหมดในการจัดการงาน การสื่อสาร และประสิทธิภาพการทำงาน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ ด้วยกระดานไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด, การแชทแบบเรียลไทม์, การจัดการงาน, เอกสาร, แดชบอร์ด, และอื่น ๆ อีกมากมาย ClickUp จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของทีมคุณ—ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
