10 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักเดินทางไร้พรมแดนที่ดีที่สุดสำหรับคนทำงานระยะไกลในปี 2025

การใช้ชีวิตจากกระเป๋าเดินทางและทำงานจากร้านกาแฟทั่วโลกอาจฟังดูเป็นชีวิตในฝัน แต่การเป็นดิจิทัลโนแมดไม่ได้มีแค่โพสต์ในอินสตาแกรมที่กระตุ้นความอิจฉาเท่านั้น มันเป็นวิถีชีวิตที่จริงจังซึ่งผสมผสานความยืดหยุ่นของการทำงานทางไกลเข้ากับความหลงใหลในการเดินทาง
และมีผู้คนมากกว่าที่เคยยอมรับวิถีนี้ Statista รายงานว่าจำนวนดิจิทัลโนแมดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 17.3 ล้านคน ณ กลางปี 2023 เพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านคนเมื่อเทียบกับปี 2019
แต่เช่นเดียวกับสิ่งดี ๆ ทุกอย่าง การเป็นดิจิทัลโนแมดก็มาพร้อมกับความท้าทายเช่นกัน การเดินทางอยู่ตลอดเวลาทำให้คุณต้องสร้างกลไกสำหรับการทำงานแบบอะซิงโครนัส การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการมองเห็นงานที่ต้องส่งมอบและกำหนดเวลาส่งงานอย่างชัดเจน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานร่วมกัน, ประสิทธิภาพ, และความปลอดภัยไม่ว่าคุณจะตั้งสำนักงานของคุณที่ไหนทุกวัน, โปรดอ่านต่อ.
เราได้คัดสรรเครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักเดินทางไร้พรมแดนที่ดีที่สุด เพื่อทำให้การเดินทางและการทำงานไปด้วยกันได้อย่างลงตัว ?
แนะนำการอ่าน:สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นดิจิทัลโนแมดในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสำหรับนักเดินทางดิจิทัล?
มีเครื่องมือการทำงานทางไกลหลายชนิดที่เหมาะสำหรับนักเดินทางดิจิทัลทั่วโลก อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ก่อนที่คุณจะเลือกเครื่องมือจัดการประสิทธิภาพการทำงานทางไกลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ให้แน่ใจว่าเครื่องมือเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่ต้องมีต่อไปนี้:
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: เครื่องมือนี้ต้องสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ เช่น แล็ปท็อป แท็บเล็ต และโทรศัพท์ เนื่องจากคุณจะต้องใช้งานขณะเดินทาง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซควรมีความตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถใช้งานได้โดยไม่มีความยุ่งยาก
- น้ำหนักเบา: เครื่องมือไม่ควรใช้พื้นที่จัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณมากเกินไป—คุณอาจต้องใช้งานหลายแอปพร้อมกัน และไม่มีใครอยากทนกับระบบที่ช้าและหนักเครื่อง
- เชื่อถือได้: ปัญหาทางซอฟต์แวร์ เช่น บั๊กและเวลาในการโหลดที่ช้า ควรมีน้อยที่สุดเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- การผสานรวม: แอปควรสามารถสื่อสารกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้
- การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้: คุณควรได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมักทำงานนอกเวลาทำการปกติ
ดูเหมือนจะขอมากเกินไปหรือเปล่า? ไม่ต้องกังวล! เราได้ทำการบ้านมาอย่างดีเพื่อนำเสนอเครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักเดินทางแบบโนแมดที่ดีที่สุดซึ่งตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ให้กับคุณแล้ว
10 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักเดินทางที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือ 10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณควรใช้เป็นประจำ เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานทางไกลอย่างคุณมีชีวิตที่ปราศจากความเครียดและประสบความสำเร็จในสายอาชีพ:
1. คลิกอัพ
กังวลเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างสมาชิกทีมระยะไกลของคุณหรือไม่? ClickUp คือแพลตฟอร์มการทำงานครบวงจรที่ตอบโจทย์ดิจิทัลโนแมดอย่างคุณ ด้วยฟีเจอร์การทำงานระยะไกลของ ClickUp คุณและทีมจะทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างใกล้ชิด ติดตามความคืบหน้าและข้อมูลเดียวกันได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกันและติดตามความคืบหน้าในแต่ละงานในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานะของแต่ละเป้าหมายแบบซิงค์ได้ ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแม้ว่าคุณจะทำงานแบบไม่พร้อมกันก็ตาม
การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสอาจยอดเยี่ยม แต่ ClickUp เข้าใจว่ามันไม่เหมาะกับทุกสิ่งทุกอย่าง บางครั้งทีมอาจต้องเข้าร่วมหรือออกจากประชุมได้ คุณสามารถเริ่มหรือกำหนดเวลาการประชุมผ่าน Zoom ได้จากแดชบอร์ดของ ClickUp ในกรณีเช่นนี้ สมาชิกทีมของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้น ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือเปิดใช้งานZoom ClickApp!
เคล็ดลับมืออาชีพ? คุณไม่จำเป็นต้องบันทึกและแชร์บันทึกการประชุมผ่านอีเมลหลายฉบับ รับรายละเอียดการประชุมพร้อมลิงก์บันทึกภายหลังหรือมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการบนClickUp โดยแท็กบุคคลและทีมเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบแบบไม่พร้อมกัน
อะไรเพิ่มเติมอีก? เพื่อให้คุณเริ่มต้นการทำงานระยะไกลได้อย่างมั่นใจนี่คือเทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUp ใช้เพื่อจัดระเบียบงาน รายการ และเอกสารของทีมคุณ พีสท์…ปรับแต่งได้และฟรี!
ClickUp มีทรัพยากรเพิ่มเติมมากมายเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูเทมเพลตสำหรับฟรีแลนซ์และเครื่องมือ AIที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์ เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ด ClickUp: ดูงานทั้งหมดของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ รับชมภาพรวมอย่างรวดเร็วของบุคคลและทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละงาน พร้อมติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- มุมมองที่กำหนดเอง: วาดและดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์โดยดูข้อมูลโครงการของคุณที่จัดเรียงในรูปแบบ Gantt, แผนภูมิวงกลม, แผ่นไทม์ไลน์, แผนผังความคิด หรือตาราง
- งานใน ClickUp: เร่งรัดโครงการร่วมกันอย่างรวดเร็วด้วยการติดแท็กผู้รับผิดชอบหลายคนและให้ข้อมูลสรุปผ่านไฟล์บันทึกหน้าจอที่แนบมา
- ClickUp Docs: รวมเอกสารทั้งหมดของคุณให้สื่อสารกับงานต่าง ๆ ได้ในที่เดียว และแชร์อย่างปลอดภัยด้วยการปรับแต่งการเข้าถึงและความเป็นส่วนตัว
- เป้าหมาย ClickUp: สร้างสปรินต์ กิจกรรมรายสัปดาห์ และงานประจำวัน และเชื่อมโยงกลับไปยังเป้าหมายใหญ่ของทีม แผนผังตัวชี้วัดและติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้น
- กล่องจดหมาย ClickUp: รับการแจ้งเตือนทางอีเมลทันทีเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้งหมด นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดการแจ้งเตือน ClickUpของคุณเองได้
- การผสานรวม:อัตโนมัติทุกงานของคุณภายใน ClickUpและข้ามไปยังระบบเทคโนโลยีของคุณ ClickUp ผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการสำหรับนักเดินทางดิจิทัล เช่น Slack, Figma และแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าหากคุณต้องการปรับแต่งมากเกินไป
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. SavvyCal
การประชุมบางอย่างสามารถส่งอีเมลได้ บางอย่างก็ไม่สามารถ สำหรับกรณีหลัง คุณมี SavvyCal ใช้เพื่อกำหนดเวลาการประชุมเสมือนจริง แต่ไม่ต้องใช้การตอบโต้ไปมาอย่างต่อเนื่อง
SavvyCal มอบการควบคุมเวลาให้กับนักเดินทางดิจิทัลอีกครั้ง ตั้งเวลาว่างของคุณและจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการ เพื่อให้ผู้คนสามารถนัดหมายกับคุณได้อย่างง่ายดาย พวกเขาสามารถซ้อนปฏิทินที่คุณแชร์ไว้บนปฏิทินของพวกเขาเพื่อระบุช่วงเวลาที่ว่างตรงกันได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ SavvyCal
- ข้อมูลผู้รับที่กรอกไว้ล่วงหน้า: สร้างความประทับใจให้ผู้รับของคุณด้วยการกรอกข้อมูลของพวกเขาไว้ล่วงหน้า ก่อนส่งลิงก์ SavvyCal ให้พวกเขา
- การจัดอันดับความพร้อมใช้งาน: ติดป้ายกำกับช่วงเวลาที่คุณสะดวกสำหรับการประชุมให้กับผู้จัดตารางของคุณ แทนที่จะแสดงช่วงเวลาว่างทั้งหมดของคุณ
- ตารางเขตเวลา: อัปเดตเขตเวลาของคุณโดยอัตโนมัติในปฏิทินเมื่อคุณเดินทาง
- ลิงก์ฝังตัว: เปิดให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณสามารถนัดหมายการประชุมผ่านลิงก์ฝังตัวได้
ข้อจำกัดของ SavvyCal
- ปัญหาการซิงค์ช้า
การกำหนดราคาของ SavvyCal
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน/ผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SavvyCal
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Toggl Track
เวลาคือ (เงิน) สำหรับฟรีแลนซ์อย่างแท้จริง เครื่องมือติดตามเวลาของ Toggl ที่ชื่อว่า Toggle Track ช่วยให้คุณและทีมของคุณได้รับค่าตอบแทนจากลูกค้าสำหรับทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การติดตามชั่วโมงการทำงานช่วยให้สามารถจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับทีมของคุณ
Toggl เป็นที่รู้จักดีที่สุดในเรื่องการรายงานอัตโนมัติ แม่นยำ และทรงพลัง นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการมุ่งมั่นต่อต้านการสอดแนม 100% ทำให้ทีมของคุณสามารถนำเครื่องมือสำหรับนักเดินทางดิจิทัลมาใช้ได้โดยไม่ต้องกังวล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- การติดตามที่แม่นยำ: สร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าของคุณตามจำนวนชั่วโมงที่บันทึกไว้
- ทีมที่รับผิดชอบ: มองเห็นภาพรวมของปริมาณงานและการปฏิบัติตามกำหนดเวลาของสมาชิกในทีม และปรับปรุงความรับผิดชอบ
- รายงานและเงินเดือนที่ง่ายดาย: สร้างรายงานผลการปฏิบัติงานได้ทันทีที่ช่วยทั้งในระหว่างการตรวจสอบของลูกค้าและรอบการจ่ายเงินเดือน
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: เพิ่มผลกำไรของทีมคุณด้วยการระบุพื้นที่ที่สามารถทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และใช้ประโยชน์จากแต่ละวันทำงานได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- ศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติที่ดีขึ้น—ผู้ใช้ต้องคลิก 'เริ่ม' เพื่อเริ่มการติดตาม
- มันสามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น
- การติดตามเวลาหลายโครงการสามารถทำได้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- เริ่มต้น: $10/เดือน/ผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2200+ รีวิว)
4. Trello
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างและติดตามงานทั้งหมดของทีมได้ มันช่วยให้ทีมจัดระเบียบงานทั้งหมดของพวกเขาเป็นบอร์ด, รายการ, และบัตร
การ์ดสไตล์คัมบังที่ดึงดูดใจและใช้งานง่ายทำให้ได้รับความนิยม ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของ Trello คือการจัดการงานจะกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อเมื่อโครงการมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ตั้งค่าคำสั่งอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำใน Trello เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- มุมมอง: รับมุมมองที่ชัดเจนในโครงการของคุณจากหลากหลายมุมและมุมมอง
- การเพิ่มประสิทธิภาพและการผสานรวม: ผสานเครื่องมือการทำงานของทีมคุณเข้ากับ Trello เพื่อขจัดความยุ่งยากในกระบวนการทำงาน
- เทมเพลต: ใช้แบบแปลนและเทมเพลตที่พร้อมใช้งานซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมในชุมชน Trello
ข้อจำกัดของ Trello
- ต้องใช้ปลั๊กอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน/ผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: $17.5/เดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23000+ รีวิว)
5. คอนเทนต์สตูดิโอ
ใช้ ContentStudio เพื่อจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณอย่างไม่มีปัญหา
แพลตฟอร์มครบวงจรนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ติดตาม และปรับปรุงแคมเปญโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณได้ มันช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดภายในแอป
ContentStudio โดดเด่นในบรรดาเครื่องมือโซเชียลมีเดียด้วยตัวเลือกการกำหนดเวลาซ้ำที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการพรีวิวเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentStudio
- ผู้เขียน AI: สร้างข้อความและคำบรรยายสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณได้เร็วขึ้นด้วยความช่วยเหลือจาก AI
- การกำหนดเวลาแบบไม่ต้องใช้มือ: กำหนดเวลาโพสต์อย่างชาญฉลาดด้วยคิวที่กำหนดเอง
- โพสต์ที่ปรับให้เหมาะกับเครือข่าย: ปฏิบัติตามมาตรฐานการเผยแพร่ของแต่ละช่องทางโซเชียลของคุณด้วยโพสต์ที่ปรับแต่งเฉพาะ
- การติดตาม UTM: ติดตามผลการดำเนินงานหลังการเผยแพร่ในแต่ละช่องทางได้โดยการเพิ่มพารามิเตอร์ UTM ลงในลิงก์ที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ ContentStudio
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- ฟีเจอร์ใหม่ส่วนใหญ่จะถูกซ่อนอยู่หลังระบบชำระเงิน และจะไม่เปิดให้ใช้งานโดยอัตโนมัติตามแผนการสมัครสมาชิกของคุณ
ราคาของ ContentStudio
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- หน่วยงาน: $99–$299/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ContentStudio
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (660+ รีวิว)
6. ทอชล์
การรับมือกับรายได้ที่ไม่แน่นอนเป็นหนึ่งในแง่มุมที่น่ากลัวที่สุดของการเป็นดิจิทัลโนแมด คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับวันที่ฝนตก และ Toshl สามารถช่วยคุณทำได้
ในฐานะแอปติดตามการเงิน Toshl ช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณได้ มันติดตามบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร และธุรกรรมเงินสดทั้งหมดของคุณ Toshl ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับธนาคารหลักและดูการลงทุนและยอดคงเหลือของสกุลเงินดิจิทัลของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toshl
- การเชื่อมต่อธนาคาร: เชื่อมต่อบัตรและบัญชีธนาคารของคุณกับ Toshl ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเชื่อมต่อกับธนาคารมากกว่า 13,800 แห่งทั่วโลก
- นำเข้าจากไฟล์: อัปโหลดแผ่นค่าใช้จ่ายหรือข้อมูลการใช้จ่ายของคุณได้อย่างง่ายดาย เนื่องจาก Toshl รองรับไฟล์ได้ถึงแปดรูปแบบ
- การตั้งเป้าหมายทางการเงิน: กำหนดเป้าหมายทางการเงินของคุณและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- รองรับหลายสกุลเงิน: เพิ่มค่าใช้จ่าย รายได้ และการโอนเงินในกว่า 300 สกุลเงินที่รองรับ
ข้อจำกัดของ Toshl
- ต้องการการแก้ไขข้อบกพร่อง
ราคาของ Toshl
- ฟรี
- ข้อดี: $2. 99/เดือน
- เมดิชี: $4. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Toshl
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
7. ความคิด
Notion เป็นเครื่องมือที่นักเดินทางดิจิทัลชื่นชอบในการใช้สำหรับการเขียน การวางแผน และการจัดระเบียบงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ผู้ที่ทำงานระยะไกลและฟรีแลนซ์ต่างชื่นชมความสามารถของมันในการทำหน้าที่เป็นเสมือนพื้นที่ทำงานเสมือนจริง
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานได้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานต่างๆ ตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการสร้างหน้าเว็บ
ไม่ว่าคุณต้องการแดชบอร์ดเพื่อจัดการโครงการให้กับลูกค้าหลายคนหรือติดตามเป้าหมายส่วนตัวและแผนการเดินทาง Notion ก็ช่วยให้คุณเห็นทุกอย่างได้ในพริบตาเดียว การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ก็ง่ายดาย และการเข้าถึงแบบออฟไลน์ช่วยให้คุณทำงานได้ทุกที่โดยไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตที่เสถียร
Notion มอบพลังให้กับนักเดินทางไร้พรมแดนในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย แทนที่จะตอบสนองต่อสิ่งรอบตัว ความยืดหยุ่นของมันช่วยให้สามารถมุ่งเน้นท่ามกลางความวุ่นวายที่เป็นระเบียบของไลฟ์สไตล์ดิจิทัลโนแมดข้ามเขตเวลาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- วิกิ: จัดระเบียบ แบ่งปัน และซิงค์เอกสารและกระบวนการได้อย่างง่ายดาย
- โครงการ: ดูโครงการในรูปแบบรายการตรวจสอบ, ไทม์ไลน์ หรือปฏิทินงาน เพื่อดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
- Notion AI: ใช้ผู้ช่วย AI ของ Notion เพื่อเขียนได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามันยากที่จะใช้ให้เต็มศักยภาพ
- ความสามารถในการแก้ไขข้อความอย่างจำกัด
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8/เดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
8. Monday.com
หากคุณต้องการจัดระเบียบงาน กระบวนการ และขั้นตอนการทำงานของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลองใช้ Monday.com ดูสิ นี่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ปรับแนวทางให้สอดคล้องกัน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ทำให้ Monday.com แตกต่างคืออินเทอร์เฟซที่มีความเป็นภาพสูง เหมาะสำหรับการจัดการงานพื้นฐานและโครงการที่ค่อนข้างเล็ก แต่เมื่อความซับซ้อนของโครงการเพิ่มขึ้น การติดตามงานย่อยทุกชิ้นจะกลายเป็นเรื่องท้าทาย
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ระบบอัตโนมัติ: เลือกจากสูตรอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานกว่า 200 สูตร เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
- เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง: สร้างกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับทุกส่วนของธุรกิจของคุณ
- การอนุมัติโครงการ: จัดการการอนุมัติแบบอะซิงโครนัสและจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ความสามารถในการปรับแต่งรายงานได้จำกัด
- แอปพลิเคชันมือถืออาจทำงานช้าในบางครั้ง
Monday.com ราคา
- ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
- พื้นฐาน: $10/เดือน/ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $12/เดือน/ผู้ใช้
- ข้อดี: $20/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4500+ รีวิว)
9. Wrike
Wrike ผสานความยืดหยุ่นและการจัดระเบียบเข้าด้วยกัน เพื่อให้ดิจิทัลโนแมดสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานได้ โดยไม่ต้องคอยปรับแต่งระบบอยู่ตลอดเวลา
นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการควบคู่กับการทำงานร่วมกัน ที่ให้มุมมองแบบสามส่วนที่ไม่เหมือนใครของงานทั้งหมดของคุณบนแดชบอร์ด
หน้าต่างแรกจะรวบรวมโครงการและทีมทั้งหมดของคุณเพื่อการจัดการทรัพยากร หน้าต่างที่สองจะเสนอความสามารถในการสร้างและมอบหมายงานใหม่ และหน้าต่างที่สามจะใช้สำหรับจัดการงานและงานย่อยที่มีอยู่
เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้, แผนภูมิแกนต์ และไทม์ไลน์ช่วยให้สามารถติดตามโครงการที่ซับซ้อนกับทีมระยะไกลได้ การผสานรวมช่วยให้สามารถนำงานเข้ามาจากเครื่องมืออื่นได้ แดชบอร์ดและการรายงานช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
แต่เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าในระดับองค์กร ดังนั้นทีมขนาดเล็กจึงมักเผชิญกับความซับซ้อนในการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ระบบอัตโนมัติ: เลือกจากสูตรอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานกว่า 200 สูตร เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
- การตรวจทานและการอนุมัติ: ลดการประชุมตรวจสอบหลายครั้งและการตอบกลับความคิดเห็นไปมา ด้วยระบบแจ้งเตือนการอนุมัติอัตโนมัติ
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ให้โครงการของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่มีอยู่ในตัวของ Wrike
ข้อจำกัดของ Wrike
- การนำทางอาจไม่เป็นที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ไม่มีการนำเสนอการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งาน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 8/เดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร (สำหรับทีมขนาดใหญ่): ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล (สำหรับทีมที่มีความต้องการในการทำงานที่ซับซ้อน): ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
10. nTask
nTask มอบฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเหมือนเครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักเดินทางบางตัว
เครื่องมือจัดการงานและปัญหาสำหรับฟรีแลนซ์สำหรับทีมระยะไกล nTask ช่วยให้คุณติดตามปัญหาสำคัญที่ต้องการการแก้ไขและการติดตามแบบเรียลไทม์
ผู้ใช้ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของ nTask และความสามารถในการสร้างพื้นที่ทำงานได้ไม่จำกัด
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- กระดานคัมบัง: จัดระเบียบงานของคุณด้วยการจัดเรียงงานบนกระดานคัมบัง
- การติดตามปัญหา: ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ตั้งระดับความรุนแรง และเชื่อมโยงกลับไปยังงานที่ใหญ่กว่า
- การจัดการความเสี่ยง: ระบุและกำหนดระดับความเสี่ยงของโครงการของคุณ มอบหมายเจ้าของความเสี่ยง และสร้างแผนสำรอง
ข้อจำกัดของ nTask
- การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่เพียงพอและล่าช้า
- ไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
การกำหนดราคา nTask
- ฟรี 7 วัน
- พรีเมียม: $3/เดือน
- ธุรกิจ: $8/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
nTask ratings and reviews
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ล่องเรือผ่านชีวิตการทำงานระยะไกลของคุณด้วย ClickUp
ชีวิตดิจิทัลนอมัดมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ทุกวันอาจไม่ได้เริ่มต้นด้วยการจิบพินาโคลาด้าใต้ร่มชายหาดขณะออกบิลให้กับลูกค้าใหญ่ แต่ด้วยเครื่องมือทำงานทางไกลที่เหมาะสมในคลังของคุณ คุณสามารถสร้างความเป็นจริงที่คุณฝันถึงได้
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นด้วยเครื่องมือใด? ลองใช้แพลตฟอร์มการทำงานครบวงจรของ ClickUp ดูสิ มันช่วยให้คุณมีความคมชัดและมีประสิทธิภาพแม้จะทำงานจากระยะไกล ให้ ClickUp ดูแลงานจัดการโครงการที่น่าเบื่อทั้งหมด เช่น การติดตามและการรายงาน เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นพลังงานสร้างสรรค์ของคุณไปที่งานที่มีความหมาย
ลงทะเบียนฟรีเพื่อสัมผัสประโยชน์ของ ClickUp ด้วยตัวคุณเอง