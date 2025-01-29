10 ซอฟต์แวร์จัดการการเดินทางที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนทริปในปี 2025

อุตสาหกรรมการจัดการการเดินทางเพื่อธุรกิจระดับโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคยเป็นมา โดยคาดว่าการใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อธุรกิจจะสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้! การใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี้ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากซอฟต์แวร์การจัดการการเดินทางเพื่อธุรกิจที่ใหม่และนวัตกรรมกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการโลจิสติกส์การเดินทางเพื่อธุรกิจ การวางแผนการเดินทาง และการจัดการค่าใช้จ่าย
โซลูชันการจัดการการเดินทางขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้กระบวนการจองง่ายขึ้น,ทำให้การวางแผนการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น, และทำให้การวางแผนการเดินทางง่ายกว่าที่เคย.
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10 เครื่องมือการจัดการการเดินทางที่ดีที่สุด พร้อมคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการเดินทาง?
บริษัทต่างๆ ลงทุนในเครื่องมือการจัดการการเดินทางเพื่อทำให้กระบวนการเดินทางขององค์กรง่ายขึ้น นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ:
- การจองที่ง่ายดาย: ซอฟต์แวร์การจัดการการเดินทางควรทำงานได้อย่างราบรื่นและให้การเข้าถึงที่พักที่ดีที่สุด, เที่ยวบิน, และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลา
- โซลูชันการจัดการค่าใช้จ่าย: เครื่องมือการจัดการการเดินทางที่ดีที่สุดยังทำงานได้ดีในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายอีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับทุกอย่างในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับซอฟต์แวร์อยู่ตลอดเวลา
- การผสานรวม: ความสามารถในการผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดการการเดินทางขององค์กรของคุณกับซอฟต์แวร์องค์กรที่ใช้ในทุกวัน จะช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
- ประหยัดงบประมาณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ตรงกับงบประมาณของคุณและช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย มองหาซอฟต์แวร์ที่มีนโยบายราคาที่โปร่งใสและไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
- การรายงาน: ความสามารถในการรายงานขั้นสูงช่วยให้คุณค้นหาพื้นที่ที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- การสนับสนุนผู้ใช้: การสนับสนุนผู้ใช้สามารถทำให้ประสบการณ์ของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้ ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณมีการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลา
10 ซอฟต์แวร์จัดการการเดินทางที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
ซอฟต์แวร์การจัดการการเดินทางเพื่อธุรกิจที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ. มาดูตัวเลือกกัน:
1. ClickUp
ในฐานะเครื่องมือจัดตารางโครงการ, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, และวางแผนแบบครบวงจร ClickUp อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการซอฟต์แวร์การจัดการการเดินทางทางธุรกิจที่ดีที่สุดในปี 2024 คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างและแชร์แผนการเดินทาง, วางแผนงบประมาณการเดินทาง, วางแผนการเดินทาง, เป็นต้น
ยกระดับการวางแผนการเดินทางของคุณด้วยมุมมองแผนที่ของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้แผนการเดินทางของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นในแบบที่เห็นภาพได้ เครื่องมือที่ล้ำสมัยนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบการเดินทางของคุณตามภูมิศาสตร์และวางแผนการผจญภัยของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซแบบคลิกและลากที่ง่ายดาย
จากข้อมูลโรงแรมไปจนถึงรายละเอียดเที่ยวบิน ข้อมูลการเดินทางทั้งหมดของคุณจะพร้อมใช้งานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้าย่อยในเอกสารเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าการวางแผนการเดินทางทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวกัน คุณยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างตารางเวลาฟรีเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดจากการทำงานในนาทีสุดท้าย
หากคุณไม่ถนัดในการวางแผนการเดินทางสำหรับองค์กร ไม่ต้องกังวล เพราะClickUp AIจะช่วยคุณทำทุกอย่าง! ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการสร้างโครงร่างการเดินทางที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ มันสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและเงินได้
ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนการเดินทางหลายแบบที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและทุกวันรวมถึงเทมเพลต ClickUp Travel Plannerอันยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้คุณจัดการการเตรียมการเดินทางทั้งหมดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางขององค์กรได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่วมมือกันวางแผนการเดินทาง จัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ปกป้องแผนการเดินทางของคุณด้วยการควบคุมความเป็นส่วนตัว และยกระดับประสบการณ์การเดินทางโดยรวมด้วย ClickUp Docs
- สร้างแผนงานและโครงร่างโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp AI และเข้าถึงได้ทุกที่
- ใช้เทมเพลตแผนการเดินทาง เช่นแผนการเดินทางธุรกิจของ ClickUpและเทมเพลตวางแผนการเดินทาง เพื่อทำเครื่องหมายและเน้นแผนการเดินทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย หากคุณกำลังวางแผนการเดินทางแบบเบลชัวร์ (ธุรกิจ + การพักผ่อน)คุณสามารถใช้เทมเพลตวางแผนวันหยุดของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ใช้ ClickUpเป็นแอปวางแผนประจำวันของคุณเพื่อวางแผนกิจกรรมการเดินทางในแต่ละวันตั้งการแจ้งเตือน และจดบันทึกใน ClickUp Notepad
- เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, YouTube, Google Calendar, Alexa, Chrome, Zoom และ Google Sheets
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้บางคนพบว่ามันยากเล็กน้อยที่จะใช้ในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Travefy
เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวประหยัดเวลาพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพ Travefy นำเสนอเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยให้การเดินทางธุรกิจสะดวกสบาย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลทัวร์ได้ รวมถึงที่พัก การเดินทาง และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ต้องการ
รองรับการเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์มากกว่า 100 ราย และคู่มือเมืองกว่า 625 แห่ง เพื่อให้คุณสามารถสร้างแผนการเดินทางอย่างละเอียด (พร้อมรูปภาพและลิงก์!) และประหยัดเงินและเวลาได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์เทมเพลตการเดินทางและเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ CRM ของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Travefy
- สร้างและแชร์แผนการเดินทางได้อย่างง่ายดายด้วย อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- ทำให้เนื้อหาการเดินทางของคุณน่าสนใจด้วยห้องสมุดภาพในตัวที่มีภาพและวิดีโอที่สวยงาม
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์มากกว่า 100 ราย
- เข้าถึงการเดินทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
- รับการอัปเดตเที่ยวบินอัตโนมัติด้วยฐานข้อมูลเที่ยวบินสด
ข้อจำกัดของ Travefy
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ยากต่อการใช้งาน
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
ราคาของ Travefy
- รายเดือน: $49 ต่อเดือน
- รายไตรมาส: $44 ต่อเดือน
- รายปี: $35 ต่อเดือน
- สำหรับผู้ใช้มากกว่า 25 คน กรุณาติดต่อ Travefy เพื่อขอราคา
คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมได้ในราคา $25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Travefy
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (15 รีวิว)
3. SAP Concur
SAP Concur เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายแบบครบวงจร ให้บริการโซลูชันที่ผสานรวมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ การรายงานค่าใช้จ่าย และการจัดการใบแจ้งหนี้ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนและเข้าถึงข้อมูลการเดินทาง
นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการการเดินทางสำหรับการจองที่พักอีกด้วย คุณสามารถจองที่พัก รถเช่า ตั๋วเครื่องบิน และอื่น ๆ ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อผู้เดินทางและกำหนดการเดินทางผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเดินทางโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Concur
- สร้าง, ส่ง, และอนุมัติรายงานค่าใช้จ่ายได้จากทุกที่และผ่านทุกอุปกรณ์
- เชื่อมต่อ SAP Concur กับระบบ CRM, HR และการเงินของคุณเพื่อการเดินทางธุรกิจที่ราบรื่นไร้รอยต่อ คุณยังสามารถผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Uber, TripIt, American Airlines และอื่นๆ อีกมากมาย
- ควบคุมการเดินทางเพื่อธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายการเดินทางขององค์กรและหน้าที่ในการดูแล
- ใช้ API แบบเปิดเพื่อสร้างฟีเจอร์และการผสานรวมที่กำหนดเองตามความต้องการเฉพาะของคุณ
ข้อจำกัดของ SAP Concur
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับบริการลูกค้า
- บางรีวิวพบว่าการใช้งานในช่วงแรกค่อนข้างยาก
ราคาของ SAP Concur
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SAP Concur
- G2: 4. 0/5 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
4. TripIt
เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้การวางแผนและการเดินทางง่ายขึ้นกว่าที่เคย TripIt เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนการเดินทางเพื่อธุรกิจ สิ่งที่คุณต้องทำคือแชร์อีเมลยืนยันการจองของคุณกับอีเมลอย่างเป็นทางการของ TripIt และมันจะสร้างแผนการเดินทางที่ครอบคลุมให้โดยอัตโนมัติ
สงสัยว่ามันทำอะไรได้อีกบ้าง? มันยังช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดการเดินทางลงในปฏิทินของคุณได้โดยตรง (ไม่ว่าคุณจะใช้ปฏิทินใด) และเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้จากทุกที่ทุกเวลา
หากคุณเลือก TripIt Pro คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเพิ่มไฟล์ PDF และรูปภาพ การแจ้งเตือนการเช็คอิน ตัวติดตามราคาตั๋ว สถานะเที่ยวบิน ข้อมูลการรับกระเป๋า และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ TripIt
- สร้างแผนการเดินทางที่ครอบคลุมจากอีเมลยืนยันของคุณได้ในเพียงไม่กี่วินาที
- รับการแจ้งเตือนสำหรับการเช็คอิน เวลาที่ควรออกเดินทาง และสถานะเที่ยวบิน เพื่อให้คุณบริหารเวลาได้ตามเป้าหมาย(เฉพาะบน TripIt Pro)
- รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับท่าอากาศยานและประตูทางออก, เที่ยวบินเชื่อมต่อ, การรับกระเป๋า, ตัวเลือกเที่ยวบินสำรอง, และที่นั่งที่ดีขึ้น (เฉพาะบน TripIt Pro)
- ใช้แอปเพื่อรับแผนการเดินทางธุรกิจของคุณไว้ในปลายนิ้ว
ข้อจำกัดของ TripIt
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซที่ล้าสมัย
- คุณสมบัติส่วนใหญ่มีให้เฉพาะใน TripIt Pro เท่านั้น
- ไม่มีการรายงานค่าใช้จ่าย
ราคาของ TripIt
- ทริปอิท ฟรี
- TripIt Pro: $49 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ TripIt
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: ไม่สามารถใช้งานได้
5. แฮปปี้
Happay เป็นโซลูชันการจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กรที่ครอบคลุมทุกด้าน นอกเหนือจากการนำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงแล้ว ยังมีกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ล้ำสมัยซึ่งช่วยให้คุณควบคุมทุกแง่มุมของแผนงานได้อย่างสมบูรณ์
ซอฟต์แวร์นี้มีเครื่องมือจองด้วยตนเองที่มีผู้ให้บริการหลายราย ช่วยให้คุณจองโรงแรม เที่ยวบิน และรถแท็กซี่ที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้ยังสามารถวางแผน บันทึก รายงาน อนุมัติ และกระทบยอดค่าใช้จ่าย ทำให้การรายงานค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ การจดจำอักขระด้วยภาพ (OCR) บนเว็บและมือถือยังช่วยเพิ่มความสามารถในการบันทึกค่าใช้จ่ายอีกด้วย
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามนโยบายการเดินทางและเพิ่มการประหยัดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Happay
- ผสานระบบ Happay กับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa และอื่น ๆ
- รับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด ผู้ที่ละเมิดนโยบาย ผู้เดินทางเพื่อธุรกิจ เวลาที่ใช้ในการอนุมัติ เที่ยวบิน และโรงแรม เพื่อการจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เชื่อมต่อกับผู้จัดหาที่พักและการเดินทางหลายรายบนแพลตฟอร์มเดียว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย 100%
- รับการแจ้งเตือนเมื่อมีราคาต่ำสุดสำหรับที่พักและเที่ยวบินที่คุณเลือก
- ใช้ตัวเลือกการตรึงค่าโดยสารเพื่อจองราคาตั๋ว. สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อมีการอนุมัติจากผู้จัดการล่าช้า
- เพลิดเพลินกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภาษีกับสายการบิน พร้อมการมองเห็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางธุรกิจอย่างครบถ้วน
ข้อจำกัดของ Happay
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าที่ล่าช้า
- การใช้งานผลิตภัณฑ์ยังไม่ปราศจากข้อบกพร่องทั้งหมด
ราคาสุดคุ้ม
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ Happay
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
6. ถือว่า
Deem มอบประสบการณ์การเดินทางที่ง่ายดายและเข้าใจง่ายด้วยคุณสมบัติอัจฉริยะ พนักงานของคุณสามารถจอง แก้ไข และปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังรับประกันความปลอดภัยของพวกเขา (รวมถึงหน้าที่ในการดูแลของคุณ) ด้วยตัวเลือกการตรวจสอบความปลอดภัยที่ติดตั้งในระหว่างการจอง
สิ่งที่ทำให้ Deem โดดเด่นคือมันให้คะแนนการปล่อยคาร์บอนเพื่อช่วยคุณประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการเดินทางของคุณ ดังนั้นคุณสามารถตัดสินใจเลือกการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดีขึ้นในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- จองแผนการเดินทางของคุณโดยใช้การสนับสนุนส่วนบุคคลที่จัดเตรียมโดย Deem
- รับข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณ
- ค้นหาที่พักและเที่ยวบินที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ผู้ให้บริการที่หลากหลายบนแอป คุณสามารถเปรียบเทียบระดับราคาได้ในมุมมองเดียว
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Workday, Chrome River และอื่น ๆ
- รับการสนับสนุนใน 14 ภาษา
การกำหนดข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนเกี่ยวกับการโหลดที่ช้า
- บางคุณสมบัติไม่สามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ยืดหยุ่นของผลการค้นหา
กำหนดราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (25 รีวิว)
7. Rydoo
Rydoo เป็นโซลูชันการจัดการค่าใช้จ่ายหลักที่ช่วยให้พนักงานสามารถสร้าง ส่ง และอนุมัติค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแอป Rydoo และระบบจะจับคู่ธุรกรรมกับค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติผ่านบัตรองค์กร
นอกจากนี้ ผู้จัดการสามารถทำให้กระบวนการอนุมัติสำหรับค่าใช้จ่ายที่มีความเสี่ยงต่ำเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย เพื่อเร่งการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้น ด้วย Rydoo คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของพนักงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามนโยบาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
คุณสมบัติเด่นของ Rydoo
- ปรับแต่งนโยบายการเดินทางของคุณและทำให้การอนุมัติค่าใช้จ่าย การรายงาน และการกระทบยอดเป็นอัตโนมัติ
- สแกนใบเสร็จของคุณด้วยแอป Rydoo แล้วระบบจะเตรียมค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับการส่งโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- รับข้อมูลการเดินทางที่ชัดเจนด้วยการบันทึกระยะทางที่สร้างขึ้นผ่านแผนที่ที่ผสานรวมของ Google
- ผสานการทำงานของ Rydoo กับเครื่องมือมากกว่า 35 รายการ รวมถึงระบบ HR, ERP และซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ
ข้อจำกัดของ Rydoo
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาทางเทคนิคในการโหลดใบเสร็จ การรายงานค่าใช้จ่าย และการลบข้อมูล
- บางคนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสแกนที่ใช้เวลานาน
ราคาของ Rydoo
- สิ่งจำเป็น: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Rydoo
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 4/5 (190+ รีวิว)
8. นาวาน
เดิมชื่อ TripActions, Navan เป็นโซลูชันการจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจแบบครบวงจร เป็นที่รู้จักกันดีในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายด้วยอัตราส่วนลดและการควบคุมนโยบาย
Navan นำเสนอเครื่องมือ AI รวมถึง Ava (ตัวแทนท่องเที่ยว AIของพวกเขา) สำหรับการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน กระบวนการจองออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น มีสินค้าคงคลังที่หลากหลายและผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด! ยังมีฟีเจอร์การรายงานค่าใช้จ่ายขั้นสูงพร้อมข้อมูลเชิงลึกอีกด้วย
จุดเด่นที่ดีที่สุดของนาวาน
- ควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นด้วยนโยบายแบบไดนามิก, การรายงานค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ, และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- จองการเดินทางแบบกลุ่มสำหรับพนักงานสูงสุด 50 คนต่อครั้ง
- รับคะแนนสะสมและรางวัลสำหรับการเลือกที่คุ้มค่า
- ติดตามและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนขององค์กรของคุณด้วยเครื่องมือความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางและทีมงานเฉพาะทางเพื่อสร้างโปรแกรมการเดินทางที่ไม่เหมือนใครและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของนาวาน
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามันมีราคาแพงกว่าตัวเลือกอื่น ๆ
ราคาที่นาวาน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของนาวาน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
9. Rocketrip
เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและประหยัดค่าใช้จ่าย Rocketrip จึงนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพที่โปร่งใสและรางวัลสำหรับการลดค่าใช้จ่าย แพลตฟอร์มนี้มีอัลกอริทึมที่กำหนดราคาที่แข่งขันได้ โดยอิงจากข้อมูลประวัติการเดินทาง 12 เดือน นโยบายการเดินทาง อัตราต่อรองที่ได้จากการเจรจา ผู้ให้บริการที่ชื่นชอบ และการปรึกษาหารือกับผู้ดูแลของคุณ
นอกจากนี้ยังผสานข้อมูลของพนักงานที่เดินทางกับเครื่องมือการจองออนไลน์ของคุณ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งตามความต้องการเกี่ยวกับการใช้จ่ายและต้นทุน
คุณสมบัติเด่นของ Rocketrip
- เพิ่มการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยรางวัลสำหรับการลดการใช้จ่ายโดยการเลือกเที่ยวบินที่ถูกกว่า, ลดระดับชั้นโดยสารเป็นชั้นประหยัด, เป็นต้น
- รับรายงานค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์โดยละเอียดตามแผนก เส้นทาง และพนักงาน ช่วยให้ทีมการเงินของคุณตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- รับการมองเห็นอย่างครบถ้วนในการเดินทางปัจจุบันและตำแหน่งของพนักงานตลอดเวลา
- รับการแจ้งเตือนการเดินทางสำหรับความเสี่ยงและติดตามการใช้จ่ายที่เกินนโยบาย
ข้อจำกัดของ Rocketrip
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างไม่ลื่นไหล
- เว็บไซต์มักล่มและมีเวลาโหลดช้า
ราคาของ Rocketrip
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Rocketrip
- G2: 4. 3/5 (10 รีวิว)
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
10. แพ็คพอยท์
PackPoint เป็นเครื่องมือจัดรายการของใช้ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเป็นหลัก ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งของที่ควรนำติดตัวไป เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมของสำคัญใดๆ โดยจะแนะนำรายการของใช้ตามระยะเวลาการเดินทางและรายละเอียดจุดหมายปลายทาง รวมถึงสภาพอากาศและกิจกรรมที่วางแผนไว้
ด้วย PackPoint Premium คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติมมากมาย เช่น การเชื่อมต่อกับ TripIt, การแชร์รายการของใช้ที่ต้องแพ็ค และการปรับแต่งแอปตามความต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ PackPoint
- แอปใช้งานง่ายมาก คุณเพียงแค่เพิ่มรายละเอียดการเดินทางและเลือกกิจกรรมที่ต้องการ จากนั้นคุณจะได้รับรายการของที่ต้องเตรียมพร้อมทันที
- คุณสามารถผสานรวม PackPoint กับ TripIt ได้โดยใช้ PackPoint Pro
ข้อจำกัดของ PackPoint
- คุณสมบัติที่จำกัด
ราคาของ PackPoint
- ฟรี
- พรีเมียม: $2.99
คะแนนและรีวิวของ PackPoint
- G2: ไม่พร้อมใช้งาน
- Capterra: ไม่สามารถใช้งานได้
ทำให้การวางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือจัดการการเดินทาง
ระบบจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่แข็งแกร่งช่วยให้บริษัทประหยัดเวลาและเงิน, ปรับปรุงประสบการณ์การเดินทางขององค์กร, และลดความเครียดในการวางแผนการเดินทาง. ดังนั้น, ค้นหาตัวเลือกของคุณ, ทดลองใช้ฟรี, และตัดสินใจว่าซอฟต์แวร์นี้เหมาะกับความต้องการของคุณหรือไม่.
ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้ AI เพื่อสร้างแผนการเดินทาง, ใช้ Docs เพื่อวางแผนทริป, ใช้เทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนการเดินทาง, แผนการเดินทาง,และบันทึกเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับแผนการเดินทางล่าสุด ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้!