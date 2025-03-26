11 ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนวันหยุดในปี 2025

ส่วนที่น่าหงุดหงิดที่สุดของการเดินทางคือการวางแผนทริป การใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตัดสินใจเลือกสถานที่ที่จะไป สิ่งที่จะทำ และการจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและน่าหงุดหงิด—เฉพาะเมื่อคุณทำมันด้วยตนเองเท่านั้น
ถ้าใครสักคนสามารถทำทั้งหมดนั้นให้คุณได้ภายในไม่กี่นาทีล่ะ?
นั่นคือจุดที่ผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI เข้ามาช่วย เครื่องมือที่ชาญฉลาดเหล่านี้จะนำความชอบและข้อจำกัดของคุณมาสร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว
ในโพสต์นี้ เราได้รวบรวมรายชื่อผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ รวมถึง ClickUp ด้วย สนุกกับการเดินทางของคุณโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการวางแผนด้วยผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI ที่คุณเลือก! มาเริ่มกันเลย ✈️
⏰ สรุป 60 วินาที
- เลย์ลา (ท่องไปรอบๆ)—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนการเดินทางทันที
- Wonderplan—ดีที่สุดสำหรับคำแนะนำการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
- ผู้ช่วยวางแผนการเดินทาง AI—เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเดินทางแบบครบวงจร
- ไอเพลน. เอไอ—ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งแผนการเดินทางด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- Explorerg—เหมาะที่สุดสำหรับการค้นพบการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์
- GuideGeek—ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเดินทางแบบสนทนา
- คูริโอซิโอ—ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์การเดินทางที่คัดสรรมาอย่างดี
- Vacay—เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเดินทางที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- PlanTripAI. com—เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเดินทางร่วมกัน
- TripBot—ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเดินทางด้วยแชทบอท AI
- ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการวางแผนการเดินทางกับการจัดการงาน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือวางแผนการเดินทางด้วย AI?
เมื่อเลือกเครื่องมือวางแผนการเดินทางด้วย AI ให้มองหาคุณสมบัติต่อไปนี้:
- ระดับของการปรับแต่ง: ประเมินว่า AI ถามคำถามอะไรบ้างและให้เกณฑ์จำนวนเท่าใดในการสร้างแผนการเดินทาง ยิ่งเครื่องมือมีการปรับแต่งได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีสำหรับคุณเท่านั้น
- ความสะดวกในการเข้าถึง: ตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงของแต่ละโปรแกรมวางแผนการเดินทางด้วย AI โปรแกรมนี้มีให้ใช้งานเฉพาะในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือเท่านั้น หรือสามารถเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อปได้เช่นกัน? ดูว่ามีตัวเลือกให้ดาวน์โหลดและบันทึกแผนการเดินทางเพื่อความสะดวกในการใช้งานแบบออฟไลน์หรือไม่
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: แผนการเดินทางด้วย AI บางตัวอนุญาตให้คุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งได้เอง ควรเลือกใช้ตัวที่อนุญาตการทำงานร่วมกันมากกว่าตัวที่ไม่รองรับ
- คำแนะนำส่วนบุคคล: ผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI บางรายจะพิจารณาข้อมูลที่คุณให้และพฤติกรรมในอดีตเพื่อมอบคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เครื่องมือประเภทนี้ได้รับความนิยมมากกว่า
- คุณสมบัติการวางแผนการเดินทางเพิ่มเติม: มองหาคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใคร เช่น มุมมองแผนที่หรือตัวค้นหาเที่ยวบิน ซึ่งช่วยคุณในด้านการวางแผนการเดินทางอื่น ๆ
- ราคา: แม้ว่าผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI ส่วนใหญ่จะให้บริการฟรี แต่บางรายอาจต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง ตรวจสอบว่าราคาคุ้มค่าหรือไม่ หรือคุณสามารถหาสิ่งที่คุณต้องการได้ฟรี
อ่านเพิ่มเติม: ทำงานจากระยะไกลใช่ไหม? เรามีเครื่องมือสำหรับนักเดินทางดิจิทัลและซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตมาแนะนำ
11 โปรแกรมวางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการพักผ่อน
นี่คือรายชื่อผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ดีที่สุดที่คุณควรลองใช้สำหรับการเดินทางครั้งต่อไปของคุณ
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มี AI และเทมเพลตที่ทรงพลังเพื่อช่วยในการวางแผนการเดินทางClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะของแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AIช่วยให้คุณตรวจสอบตารางเวลาของทุกคนและวางแผนการเดินทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
ใช้ ClickUp AIเพื่อสร้างแผนอัตโนมัติและโครงร่างที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ภายในไม่กี่วินาที
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดพร้อมวันที่และกิจกรรมต่างๆ ที่วางแผนไว้ในแต่ละวัน รายการแบบซ้อนได้ไม่จำกัดช่วยให้คุณลงรายละเอียดได้มากเท่าที่ต้องการ หากคุณชอบวางแผนการเดินทางด้วยตัวเองและในรายละเอียดที่ซับซ้อน ClickUp คือเครื่องมือวางแผนการเดินทางด้วย AI เพียงตัวเดียวที่คุณต้องการ
ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนการเดินทางหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยคุณวางแผนทริปอีกด้วย มาดูเทมเพลตเหล่านี้กัน
ใช้เทมเพลตแผนการเดินทางธุรกิจของ ClickUpนี้เพื่อวางแผนรายละเอียดในแต่ละวันของการเดินทางของคุณ มันช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางที่เป็นระเบียบและเห็นรายละเอียดสำคัญทั้งหมดได้ในพริบตา
ใช้การผสมผสานอันทรงพลังของAI plannerและ ClickUp เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ละเอียด เริ่มต้นด้วยการใช้ AI planner เพื่อหาไอเดียสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ จากนั้นใช้ ClickUp Docs หรือหนึ่งในเทมเพลตมากมายที่มีอยู่
📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาผ่านปฏิทิน, งาน, และการแจ้งเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานเอกสาร เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้ไม่จำกัดโดยใช้ ClickUp Docs
- ใช้เทมเพลตการวางแผนการเดินทางของ ClickUp เพื่อสร้างกำหนดการเดินทางและบันทึกข้อมูลการเดินทาง
- บันทึกข้อมูลการติดต่อการเดินทาง, เวลาเที่ยวบิน, และการจองโรงแรม, รวมถึงเวลาเช็คอินและเช็คเอาต์
- แชร์แผนการเดินทางและไอเดียที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียวกับเพื่อนร่วมเดินทางของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่สร้างแผนการเดินทางโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เหมือนกับผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI อื่น ๆ
ราคาของ ClickUp
รีวิวและคะแนนของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,397 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,020 รีวิว)
- Product Hunt: 5/5 (975 รีวิว)
2. เลย์ลา (เดินเตร่)
Layla (เดิมชื่อ Roam Around) คือผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ใช้งานง่าย สร้างแผนการเดินทางแบบกำหนดเองสำหรับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวทั่วโลก เพียงป้อนจุดหมายปลายทาง วันที่เดินทาง และความต้องการของคุณ ก็จะได้รับแผนการเดินทางที่ครบถ้วน
นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผน ทริปนาทีสุดท้าย และวันหยุดพักผ่อนโดยไม่ต้องปวดหัวกับการวางแผนด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยี GPT-3 ในการให้คำแนะนำการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ตั้งแต่สถานที่รับประทานอาหารไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไป
คุณสมบัติเด่นของ Layla
- ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google และเริ่มวางแผนการเดินทางอย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่งแผนการเดินทางตามความสนใจและงบประมาณ
- รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณและคู่มือท่องเที่ยวท้องถิ่น
- คุยกับเลย์ลาเพื่อปรับแต่งแผนการเดินทางของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้น
- สร้างรายการสิ่งที่อยากทำร่วมกันและทำงานร่วมกับเพื่อนของคุณ
- เข้าถึงได้ผ่านแอป Android และ iOS
ข้อจำกัดของเลย์ลา
- จำนวนจุดหมายปลายทางสามารถครอบคลุมได้มากขึ้น
- คำแนะนำอาจไม่ถูกต้อง 100% เสมอไป
ราคาของเลย์ลา
- ฟรี
- พรีเมียม: ไม่มีให้บริการ
Roam Around รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Wonderplan
คุณกำลังมองหาผู้วางแผนการเดินทางที่คำนึงถึงความต้องการที่ละเอียด, งบประมาณ, และข้อจำกัดของคุณเพื่อสร้างแผนการเดินทางให้คุณอยู่หรือไม่?
ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว Wonderplan คือคำตอบ
นี่คือหนึ่งในโปรแกรมวางแผนการเดินทางที่ดีที่สุดที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด โดยให้ การแยกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ คุณสามารถเพิ่มหรือลบสิ่งต่าง ๆ ออกจากแผนการเดินทางของคุณได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Wonderplan
- สร้างแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับคุณตามความต้องการและข้อจำกัดในการเดินทางของคุณ
- รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณสำหรับที่พัก
- ใช้แผนที่แบบโต้ตอบและเครื่องมือนำทางเพื่อแสดงเส้นทาง
- ดาวน์โหลดและบันทึกแผนการเดินทางของคุณเป็นไฟล์ PDF และเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมเดินทางของคุณเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนแผน
- รับรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรม
ข้อจำกัดของ Wonderplan
- จำนวนจุดหมายปลายทางสามารถขยายเพิ่มเติมได้
- ให้บริการสนับสนุนทางอีเมลเท่านั้น
ราคาของ Wonderplan
- ฟรี
รีวิวและคะแนนของ Wonderplan
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ช่วยวางแผนการเดินทาง AI
ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วยระบบ AI นี้ยังสามารถสร้างโปรแกรมการเดินทางตามความต้องการของคุณได้ แต่มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเพื่อช่วยให้กระบวนการวางแผนการเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
Trip Planner AI ช่วยให้คุณค้นหาแรงบันดาลใจจาก Instagram reels และ TikTok videos และเพิ่มสถานที่ที่แนะนำลงในแผนการเดินทางของคุณ ต่างจากผู้ช่วยการเดินทาง AI ส่วนใหญ่ Trip Planner AI ให้บริการ การวางแผนเส้นทาง และสามารถวางแผนการเดินทางหลายจุดหมายได้
คุณสมบัติเด่นของ AI แผนการเดินทาง
- หาแรงบันดาลใจจากวิดีโอแนะนำการท่องเที่ยวในโซเชียลมีเดียและเพิ่มเข้าไปในแผนการเดินทางของคุณ
- ปรับแผนการเดินทางของคุณโดยการเพิ่มหรือลบกิจกรรมจนกว่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
- รับไอเดียการเดินทางจากแผนการเดินทางที่แชร์โดยนักเดินทางคนอื่น ๆ ในชุมชน
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเดินทางบนท้องถนนของคุณ
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมเดินทางของคุณเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งอย่างสูง
- เข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือหรือเดสก์ท็อปของคุณ
ข้อจำกัดของ AI ผู้วางแผนการเดินทาง
- คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้และเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มใช้งานเครื่องมือ
ราคาของ AI ผู้ช่วยวางแผนการเดินทาง
- ฟรี
รีวิวและคะแนนของ AI ผู้วางแผนการเดินทาง
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. ไอเพลน. เอไอ
ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางนี้จะถามคำถามคุณเพียงไม่กี่ข้อเกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณ และสร้างแผนการเดินทางที่ละเอียดตามคำตอบของคุณ
มันช่วยให้คุณแก้ไขและปรับแต่งแผนการเดินทางของคุณโดยการเพิ่มหรือลบกิจกรรมและจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณแชร์แผนการเดินทางของคุณกับเพื่อนร่วมเดินทางได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Iplan. ai
- ตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อและสร้างแผนการเดินทางโดยละเอียดภายในไม่กี่วินาที
- แก้ไขด้วยตัวคุณเองหรือร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อวางแผนการเดินทาง
- แชร์แผนการเดินทางของคุณแบบสาธารณะหรือส่วนตัว และเข้าถึงได้จากทุกที่
- ตั้งงบประมาณและวางแผนการเดินทางของคุณตามงบประมาณนั้นโดยใช้ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI นี้
ข้อจำกัดของ Iplan. ai
- มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถือเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้เดสก์ท็อป
- คุณสมบัติการแชร์และการทำงานร่วมกันมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคา Iplan. ai
- ฟรี
- สมาชิกโปร: $3.99/เดือน
Iplan. ai รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. นักสำรวจ
Explorerg เป็นผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ต้องการให้คุณอธิบายแผนการเดินทางของคุณในรูปแบบเปิดกว้าง และให้ ตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คุณเลือกเมื่อสร้างแผนการเดินทาง
คุณยังมีตัวเลือกในการเลือกวันเดินทางและงบประมาณของคุณ รวมถึงประเภทของการเดินทางและความชอบในการเดินทางอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Explorerg
- เลือกจากโปรแกรมท่องเที่ยวสำเร็จรูปสำหรับจุดหมายปลายทางยอดนิยม
- สร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณโดยอธิบายแผนการเดินทางของคุณและเลือกสิ่งที่คุณต้องการ
- ค้นหาเที่ยวบินราคาประหยัดโดยใช้ฟีเจอร์ค้นหาเที่ยวบิน
- จินตนาการการเดินทางของคุณผ่านฟีเจอร์แผนที่ตัวอย่างและเส้นทางนำทาง
- ติดตามค่าใช้จ่ายและทำให้การเดินทางของคุณอยู่ในงบประมาณ
ข้อจำกัดของ Explorerg
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมวางแผนการเดินทางด้วย AI อื่น ๆ หลายตัว
- แม้ว่ามันสามารถสร้างแผนการเดินทางตามความต้องการได้ แต่มันอาจไม่สามารถรองรับความต้องการในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจงมากได้
- เนื้อหาอาจไม่ถูกต้องเสมอไป
ราคาสำหรับนักสำรวจ
- ฟรี
รีวิวและคะแนนของ Explorerg
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม: ไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนดี? เราได้รวบรวมจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับนักเดินทางดิจิทัลมาแล้ว!
7. GuideGeek
ไม่เหมือนกับผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI อื่น ๆ ในรายการนี้ GuideGeek เป็นผู้ช่วยการเดินทางด้วย AI ที่ ทำงานเหมือนแชทบอท คุณสามารถถามคำถามได้ และมันจะตอบกลับคุณ
หากคุณขอให้มันให้แผนการเดินทางแก่คุณ มันก็จะทำ อย่างไรก็ตาม แผนการเดินทางนั้นจะไม่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับคุณมากเท่ากับเครื่องมือ AI บางตัวที่ให้บริการ
คุณสมบัติเด่นของ GuideGeek
- ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับแผนการเดินทางของคุณและรับคำตอบที่ละเอียด
- ขอคำแนะนำเกี่ยวกับโรงแรม กิจกรรมที่น่าสนใจ และอื่นๆ
- รับเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีประหยัดเงิน หลีกเลี่ยงฝูงชน หรือเรื่องอื่นๆ
- เข้าถึงเครื่องมือผ่าน WhatsApp หรือ Instagram Messenger
ข้อจำกัดของ GuideGeek
- ไม่สามารถสร้างแผนการเดินทางแบบกำหนดเองอย่างละเอียดตามความต้องการเฉพาะได้
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
- คุณไม่สามารถแก้ไขกำหนดการเดินทางได้; คุณสามารถเปลี่ยนคำแนะนำของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไป
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือหรือการเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์
ราคาของ GuideGeek
- ฟรี
รีวิวและคะแนนของ GuideGeek
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. ความอยากรู้อยากเห็น
Curiosio คือเครื่องมือวางแผนการเดินทางที่เหมาะที่สุดสำหรับการเดินทางทางรถยนต์ ที่ช่วยคุณวางแผนเส้นทางที่แม่นยำที่สุดที่คุณควรเดินทาง และจุดแวะที่คุณควรแวะ
กรอกรายละเอียดการเดินทาง แล้ว Curiosio จะจัดเตรียมแผนที่เส้นทางแบบโต้ตอบให้คุณเพื่อใช้งานและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแผนการเดินทางและให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายและเวลาของทริปได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Curiosio
- เพิ่มสถานที่ที่คุณต้องการไปเยี่ยมชมในทริปขับรถของคุณ และรับคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาและเงินของคุณ
- สร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งตามความต้องการในการเดินทางและงบประมาณของคุณ
- กรอกจุดหมายปลายทางของคุณและรับเนื้อหาการเดินทางที่คัดสรรมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนการเดินทางของคุณ
- เพิ่มรายละเอียดเพียงครั้งเดียวและรับตัวเลือกแผนการเดินทางหลายแบบ
ข้อจำกัดของ Curiosio
- มันซับซ้อนกว่าเครื่องมืออื่น ๆ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ; สามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น
ราคาของ Curiosio
- ฟรี
รีวิวและคะแนนของ Curiosio
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. วันหยุดพักผ่อน
Vacay นำเสนอแชทบอท ตัวสร้างแผนการเดินทาง และที่ปรึกษาด้านธีมสำหรับการวางแผนการเดินทางเฉพาะกลุ่ม สิ่งนี้ทำให้เป็นโซลูชันการวางแผนการเดินทางแบบครบวงจรที่ตอบสนองผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแผนการเดินทางอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติหรือต้องการคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง Vacay ก็สามารถช่วยคุณได้ ต่างจากผู้ช่วยการเดินทางด้วย AI ที่ให้บริการฟรี นี่คือเครื่องมือแบบฟรีเมียมที่มีแผนชำระเงินและคุณสมบัติขั้นสูง
Vacay จัดวางแผนการชำระเงินของตนเป็น เครื่องมือสำหรับที่ปรึกษาการเดินทาง และตัวแทนการจอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vacay
- ถามคำถามกับแชทบอท Vacay เพื่อรับคำแนะนำและคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
- ใช้ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางแบบโต้ตอบเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ละเอียด
- ใช้ที่ปรึกษาด้านธีมเพื่อวางแผนการเดินทางตามธีมเฉพาะ เช่น การพักผ่อนหรูหราหรือการเดินทางที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงไปด้วย
- เข้าถึงแหล่งข้อมูลการเดินทางมากมาย ตั้งแต่โรงแรมและเที่ยวบินไปจนถึงเรือสำราญ
ข้อจำกัดในการพักผ่อน
- คุณสมบัติขั้นสูงและเนื้อหาพรีเมียมมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันจำกัดเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
- แม้ว่าจะมีคุณสมบัติหลากหลาย แต่ราคาก็ดูสูงเมื่อพิจารณาว่ามีเครื่องมือที่คล้ายกันให้ใช้ฟรี
ราคาช่วงวันหยุด
- ฟรี
- พรีเมียม: $9.99/เดือน
- มืออาชีพ: $49/เดือน
รีวิวและคะแนนการพักผ่อน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. PlanTripAI. com
นี่คือเครื่องมือฟรีเมียมอีกตัวหนึ่งที่ให้บริการกำหนดการเดินทางตามความต้องการและคำแนะนำการเดินทางที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ นอกเหนือจากคำถามพื้นฐานเช่นวันเดินทางแล้ว ยังถามถึงประเภทของนักเดินทางของคุณและรูปแบบการเดินทางที่คุณชื่นชอบอีกด้วย
อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย มีรูปแบบที่มองเห็นชัดเจนสำหรับกรอกรายละเอียดก่อนที่ระบบจะสร้างแผนการเดินทางให้คุณ ไม่มีรูปแบบการสมัครสมาชิก เพียงแค่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดชีพ ซึ่งมีราคาไม่แพง
PlanTripAI.com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อและรับแผนการเดินทางที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณภายในไม่กี่วินาที
- ใช้ตัวเลือกมากมายที่มีให้ในแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลเพื่อปรับแต่งแผนการเดินทางตามความต้องการของคุณ
- รับลิงก์พร้อมตัวเลือกในการดาวน์โหลดแผนการเดินทางในรูปแบบ PDF, สเปรดชีต และรูปแบบอื่น ๆ
- ใช้แผนการเดินทางได้ตามที่คุณต้องการ แชร์กับผู้อื่น หรือแม้กระทั่งขายต่อได้โดยไม่มีการจำกัด
ข้อจำกัดของ PlanTripAI.com
- คุณต้องมีใบอนุญาตเพื่อดูการเดินทางทั้งหมดในอดีตและบันทึกการเดินทาง
- ไม่มีตัวเลือกในการแก้ไขกำหนดการเดินทางบนแพลตฟอร์มหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น
PlanTripAI.com ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $10 สำหรับใบอนุญาตตลอดชีพ
PlanTripAI.com รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
11. ทริปบอท
สุดท้ายในรายการของเราสำหรับผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI คือ TripBot—แอปวางแผนการเดินทางที่ช่วยให้คุณสร้าง แผนการเดินทางที่ละเอียด
มันให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและเคล็ดลับจากคนในท้องถิ่นเพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและสถานที่ลับที่ซ่อนอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TripBot
- โปรดระบุงบประมาณ ที่พัก และความชอบอื่น ๆ ของคุณเพื่อรับโปรแกรมการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ถามคำถามเกี่ยวกับการเดินทางและรับคำแนะนำการเดินทางที่เหมาะกับคุณ
- เข้าถึงผู้ช่วย AI อื่น ๆ เช่น ผู้ช่วยเขียน
ข้อจำกัดของ TripBot
- ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์
- มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบแอป Google Play Store เท่านั้น
ราคาของ TripBot
- ไม่มีให้บริการ
รีวิวและคะแนนของ TripBot
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ช่วยเสมือน
เดินทางอย่างชาญฉลาดด้วยผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI
ลองใช้เครื่องมือวางแผนการเดินทางและซอฟต์แวร์จัดการการเดินทางที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อดูว่าอันไหนเหมาะกับคุณที่สุด ส่วนใหญ่ของเครื่องมือเหล่านี้เป็นแบบฟรีทั้งหมดหรือมีแผนฟรีให้คุณใช้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อใช้พวกมัน
สำหรับการวางแผนการเดินทางอย่างละเอียด ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างไอเดียร่วมกับ ClickUp เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ละเอียดตามความต้องการเฉพาะของคุณ ClickUpมีเทมเพลตการวางแผนมากมายที่จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสมัครใช้ ClickUp วันนี้!