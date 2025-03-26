บล็อก ClickUp

11 ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนวันหยุดในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
26 มีนาคม 2568

ส่วนที่น่าหงุดหงิดที่สุดของการเดินทางคือการวางแผนทริป การใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตัดสินใจเลือกสถานที่ที่จะไป สิ่งที่จะทำ และการจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและน่าหงุดหงิด—เฉพาะเมื่อคุณทำมันด้วยตนเองเท่านั้น

ถ้าใครสักคนสามารถทำทั้งหมดนั้นให้คุณได้ภายในไม่กี่นาทีล่ะ?

นั่นคือจุดที่ผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI เข้ามาช่วย เครื่องมือที่ชาญฉลาดเหล่านี้จะนำความชอบและข้อจำกัดของคุณมาสร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว

ในโพสต์นี้ เราได้รวบรวมรายชื่อผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ รวมถึง ClickUp ด้วย สนุกกับการเดินทางของคุณโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการวางแผนด้วยผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI ที่คุณเลือก! มาเริ่มกันเลย ✈️

⏰ สรุป 60 วินาที

  • เลย์ลา (ท่องไปรอบๆ)—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนการเดินทางทันที
  • Wonderplan—ดีที่สุดสำหรับคำแนะนำการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
  • ผู้ช่วยวางแผนการเดินทาง AI—เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเดินทางแบบครบวงจร
  • ไอเพลน. เอไอ—ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งแผนการเดินทางด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • Explorerg—เหมาะที่สุดสำหรับการค้นพบการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • GuideGeek—ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเดินทางแบบสนทนา
  • คูริโอซิโอ—ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์การเดินทางที่คัดสรรมาอย่างดี
  • Vacay—เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเดินทางที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
  • PlanTripAI. com—เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเดินทางร่วมกัน
  • TripBot—ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเดินทางด้วยแชทบอท AI
  • ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการวางแผนการเดินทางกับการจัดการงาน

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือวางแผนการเดินทางด้วย AI?

เมื่อเลือกเครื่องมือวางแผนการเดินทางด้วย AI ให้มองหาคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • ระดับของการปรับแต่ง: ประเมินว่า AI ถามคำถามอะไรบ้างและให้เกณฑ์จำนวนเท่าใดในการสร้างแผนการเดินทาง ยิ่งเครื่องมือมีการปรับแต่งได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีสำหรับคุณเท่านั้น
  • ความสะดวกในการเข้าถึง: ตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงของแต่ละโปรแกรมวางแผนการเดินทางด้วย AI โปรแกรมนี้มีให้ใช้งานเฉพาะในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือเท่านั้น หรือสามารถเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อปได้เช่นกัน? ดูว่ามีตัวเลือกให้ดาวน์โหลดและบันทึกแผนการเดินทางเพื่อความสะดวกในการใช้งานแบบออฟไลน์หรือไม่
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: แผนการเดินทางด้วย AI บางตัวอนุญาตให้คุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งได้เอง ควรเลือกใช้ตัวที่อนุญาตการทำงานร่วมกันมากกว่าตัวที่ไม่รองรับ
  • คำแนะนำส่วนบุคคล: ผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI บางรายจะพิจารณาข้อมูลที่คุณให้และพฤติกรรมในอดีตเพื่อมอบคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เครื่องมือประเภทนี้ได้รับความนิยมมากกว่า
  • คุณสมบัติการวางแผนการเดินทางเพิ่มเติม: มองหาคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใคร เช่น มุมมองแผนที่หรือตัวค้นหาเที่ยวบิน ซึ่งช่วยคุณในด้านการวางแผนการเดินทางอื่น ๆ
  • ราคา: แม้ว่าผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI ส่วนใหญ่จะให้บริการฟรี แต่บางรายอาจต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง ตรวจสอบว่าราคาคุ้มค่าหรือไม่ หรือคุณสามารถหาสิ่งที่คุณต้องการได้ฟรี

อ่านเพิ่มเติม: ทำงานจากระยะไกลใช่ไหม? เรามีเครื่องมือสำหรับนักเดินทางดิจิทัลและซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตมาแนะนำ

11 โปรแกรมวางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการพักผ่อน

นี่คือรายชื่อผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ดีที่สุดที่คุณควรลองใช้สำหรับการเดินทางครั้งต่อไปของคุณ

1. คลิกอัพ

ใช้ ClickUp Brain เพื่อช่วยคุณวางแผนวันหยุดพักผ่อนครั้งต่อไป
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อช่วยคุณวางแผนวันหยุดพักผ่อนครั้งต่อไป

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มี AI และเทมเพลตที่ทรงพลังเพื่อช่วยในการวางแผนการเดินทางClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะของแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AIช่วยให้คุณตรวจสอบตารางเวลาของทุกคนและวางแผนการเดินทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย

ใช้ ClickUp AIเพื่อสร้างแผนอัตโนมัติและโครงร่างที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ภายในไม่กี่วินาที

ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดพร้อมวันที่และกิจกรรมต่างๆ ที่วางแผนไว้ในแต่ละวัน รายการแบบซ้อนได้ไม่จำกัดช่วยให้คุณลงรายละเอียดได้มากเท่าที่ต้องการ หากคุณชอบวางแผนการเดินทางด้วยตัวเองและในรายละเอียดที่ซับซ้อน ClickUp คือเครื่องมือวางแผนการเดินทางด้วย AI เพียงตัวเดียวที่คุณต้องการ

ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนการเดินทางหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยคุณวางแผนทริปอีกด้วย มาดูเทมเพลตเหล่านี้กัน

ใช้เทมเพลตแผนการเดินทางธุรกิจของ ClickUpนี้เพื่อวางแผนรายละเอียดในแต่ละวันของการเดินทางของคุณ มันช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางที่เป็นระเบียบและเห็นรายละเอียดสำคัญทั้งหมดได้ในพริบตา

สร้างแผนการเดินทางที่เป็นระเบียบโดยใช้รูปแบบเวิร์กชีต และจดบันทึกเวลาเที่ยวบินและกำหนดเวลาสำคัญอื่น ๆ ในรูปแบบที่อ่านง่ายด้วย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างแผนการเดินทางที่เป็นระเบียบโดยใช้รูปแบบเวิร์กชีต และจดบันทึกเวลาเที่ยวบินและกำหนดเวลาสำคัญอื่น ๆ ในรูปแบบที่อ่านง่ายด้วย ClickUp

ใช้การผสมผสานอันทรงพลังของAI plannerและ ClickUp เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ละเอียด เริ่มต้นด้วยการใช้ AI planner เพื่อหาไอเดียสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ จากนั้นใช้ ClickUp Docs หรือหนึ่งในเทมเพลตมากมายที่มีอยู่

📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาผ่านปฏิทิน, งาน, และการแจ้งเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานเอกสาร เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้ไม่จำกัดโดยใช้ ClickUp Docs
  • ใช้เทมเพลตการวางแผนการเดินทางของ ClickUp เพื่อสร้างกำหนดการเดินทางและบันทึกข้อมูลการเดินทาง
  • บันทึกข้อมูลการติดต่อการเดินทาง, เวลาเที่ยวบิน, และการจองโรงแรม, รวมถึงเวลาเช็คอินและเช็คเอาต์
  • แชร์แผนการเดินทางและไอเดียที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียวกับเพื่อนร่วมเดินทางของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่สร้างแผนการเดินทางโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เหมือนกับผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI อื่น ๆ

ราคาของ ClickUp

รีวิวและคะแนนของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,397 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,020 รีวิว)
  • Product Hunt: 5/5 (975 รีวิว)

2. เลย์ลา (เดินเตร่)

หน้าแรกของผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์ Layla
ผ่านทางเลย์ลา

Layla (เดิมชื่อ Roam Around) คือผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ใช้งานง่าย สร้างแผนการเดินทางแบบกำหนดเองสำหรับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวทั่วโลก เพียงป้อนจุดหมายปลายทาง วันที่เดินทาง และความต้องการของคุณ ก็จะได้รับแผนการเดินทางที่ครบถ้วน

นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผน ทริปนาทีสุดท้าย และวันหยุดพักผ่อนโดยไม่ต้องปวดหัวกับการวางแผนด้วยตัวเอง

นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยี GPT-3 ในการให้คำแนะนำการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ตั้งแต่สถานที่รับประทานอาหารไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไป

คุณสมบัติเด่นของ Layla

  • ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google และเริ่มวางแผนการเดินทางอย่างรวดเร็ว
  • ปรับแต่งแผนการเดินทางตามความสนใจและงบประมาณ
  • รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณและคู่มือท่องเที่ยวท้องถิ่น
  • คุยกับเลย์ลาเพื่อปรับแต่งแผนการเดินทางของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้น
  • สร้างรายการสิ่งที่อยากทำร่วมกันและทำงานร่วมกับเพื่อนของคุณ
  • เข้าถึงได้ผ่านแอป Android และ iOS

ข้อจำกัดของเลย์ลา

  • จำนวนจุดหมายปลายทางสามารถครอบคลุมได้มากขึ้น
  • คำแนะนำอาจไม่ถูกต้อง 100% เสมอไป

ราคาของเลย์ลา

  • ฟรี
  • พรีเมียม: ไม่มีให้บริการ

Roam Around รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. Wonderplan

Wonderplan AI แผนการเดินทาง
ผ่านทางWonderplan

คุณกำลังมองหาผู้วางแผนการเดินทางที่คำนึงถึงความต้องการที่ละเอียด, งบประมาณ, และข้อจำกัดของคุณเพื่อสร้างแผนการเดินทางให้คุณอยู่หรือไม่?

ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว Wonderplan คือคำตอบ

นี่คือหนึ่งในโปรแกรมวางแผนการเดินทางที่ดีที่สุดที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด โดยให้ การแยกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ คุณสามารถเพิ่มหรือลบสิ่งต่าง ๆ ออกจากแผนการเดินทางของคุณได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Wonderplan

  • สร้างแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับคุณตามความต้องการและข้อจำกัดในการเดินทางของคุณ
  • รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณสำหรับที่พัก
  • ใช้แผนที่แบบโต้ตอบและเครื่องมือนำทางเพื่อแสดงเส้นทาง
  • ดาวน์โหลดและบันทึกแผนการเดินทางของคุณเป็นไฟล์ PDF และเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมเดินทางของคุณเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนแผน
  • รับรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรม

ข้อจำกัดของ Wonderplan

  • จำนวนจุดหมายปลายทางสามารถขยายเพิ่มเติมได้
  • ให้บริการสนับสนุนทางอีเมลเท่านั้น

ราคาของ Wonderplan

  • ฟรี

รีวิวและคะแนนของ Wonderplan

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. ผู้ช่วยวางแผนการเดินทาง AI

หน้าแรก AI วางแผนการเดินทาง
ผ่านTrip Planner AI

ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วยระบบ AI นี้ยังสามารถสร้างโปรแกรมการเดินทางตามความต้องการของคุณได้ แต่มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเพื่อช่วยให้กระบวนการวางแผนการเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

Trip Planner AI ช่วยให้คุณค้นหาแรงบันดาลใจจาก Instagram reels และ TikTok videos และเพิ่มสถานที่ที่แนะนำลงในแผนการเดินทางของคุณ ต่างจากผู้ช่วยการเดินทาง AI ส่วนใหญ่ Trip Planner AI ให้บริการ การวางแผนเส้นทาง และสามารถวางแผนการเดินทางหลายจุดหมายได้

คุณสมบัติเด่นของ AI แผนการเดินทาง

  • หาแรงบันดาลใจจากวิดีโอแนะนำการท่องเที่ยวในโซเชียลมีเดียและเพิ่มเข้าไปในแผนการเดินทางของคุณ
  • ปรับแผนการเดินทางของคุณโดยการเพิ่มหรือลบกิจกรรมจนกว่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
  • รับไอเดียการเดินทางจากแผนการเดินทางที่แชร์โดยนักเดินทางคนอื่น ๆ ในชุมชน
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเดินทางบนท้องถนนของคุณ
  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมเดินทางของคุณเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งอย่างสูง
  • เข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือหรือเดสก์ท็อปของคุณ

ข้อจำกัดของ AI ผู้วางแผนการเดินทาง

  • คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้และเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มใช้งานเครื่องมือ

ราคาของ AI ผู้ช่วยวางแผนการเดินทาง

  • ฟรี

รีวิวและคะแนนของ AI ผู้วางแผนการเดินทาง

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. ไอเพลน. เอไอ

หน้าแรกของเว็บไซต์ Iplan.ai
ผ่านทางIplan.ai

ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางนี้จะถามคำถามคุณเพียงไม่กี่ข้อเกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณ และสร้างแผนการเดินทางที่ละเอียดตามคำตอบของคุณ

มันช่วยให้คุณแก้ไขและปรับแต่งแผนการเดินทางของคุณโดยการเพิ่มหรือลบกิจกรรมและจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณแชร์แผนการเดินทางของคุณกับเพื่อนร่วมเดินทางได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Iplan. ai

  • ตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อและสร้างแผนการเดินทางโดยละเอียดภายในไม่กี่วินาที
  • แก้ไขด้วยตัวคุณเองหรือร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อวางแผนการเดินทาง
  • แชร์แผนการเดินทางของคุณแบบสาธารณะหรือส่วนตัว และเข้าถึงได้จากทุกที่
  • ตั้งงบประมาณและวางแผนการเดินทางของคุณตามงบประมาณนั้นโดยใช้ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI นี้

ข้อจำกัดของ Iplan. ai

  • มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถือเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้เดสก์ท็อป
  • คุณสมบัติการแชร์และการทำงานร่วมกันมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคา Iplan. ai

  • ฟรี
  • สมาชิกโปร: $3.99/เดือน

Iplan. ai รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. นักสำรวจ

หน้าแรกของนักสำรวจ
ผ่านทางExplorerg

Explorerg เป็นผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ต้องการให้คุณอธิบายแผนการเดินทางของคุณในรูปแบบเปิดกว้าง และให้ ตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คุณเลือกเมื่อสร้างแผนการเดินทาง

คุณยังมีตัวเลือกในการเลือกวันเดินทางและงบประมาณของคุณ รวมถึงประเภทของการเดินทางและความชอบในการเดินทางอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่นของ Explorerg

  • เลือกจากโปรแกรมท่องเที่ยวสำเร็จรูปสำหรับจุดหมายปลายทางยอดนิยม
  • สร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณโดยอธิบายแผนการเดินทางของคุณและเลือกสิ่งที่คุณต้องการ
  • ค้นหาเที่ยวบินราคาประหยัดโดยใช้ฟีเจอร์ค้นหาเที่ยวบิน
  • จินตนาการการเดินทางของคุณผ่านฟีเจอร์แผนที่ตัวอย่างและเส้นทางนำทาง
  • ติดตามค่าใช้จ่ายและทำให้การเดินทางของคุณอยู่ในงบประมาณ

ข้อจำกัดของ Explorerg

  • ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมวางแผนการเดินทางด้วย AI อื่น ๆ หลายตัว
  • แม้ว่ามันสามารถสร้างแผนการเดินทางตามความต้องการได้ แต่มันอาจไม่สามารถรองรับความต้องการในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจงมากได้
  • เนื้อหาอาจไม่ถูกต้องเสมอไป

ราคาสำหรับนักสำรวจ

  • ฟรี

รีวิวและคะแนนของ Explorerg

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม: ไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนดี? เราได้รวบรวมจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับนักเดินทางดิจิทัลมาแล้ว!

7. GuideGeek

ผู้ช่วยการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ GuideGeek
ผ่านทางGuideGeek

ไม่เหมือนกับผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI อื่น ๆ ในรายการนี้ GuideGeek เป็นผู้ช่วยการเดินทางด้วย AI ที่ ทำงานเหมือนแชทบอท คุณสามารถถามคำถามได้ และมันจะตอบกลับคุณ

หากคุณขอให้มันให้แผนการเดินทางแก่คุณ มันก็จะทำ อย่างไรก็ตาม แผนการเดินทางนั้นจะไม่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับคุณมากเท่ากับเครื่องมือ AI บางตัวที่ให้บริการ

คุณสมบัติเด่นของ GuideGeek

  • ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับแผนการเดินทางของคุณและรับคำตอบที่ละเอียด
  • ขอคำแนะนำเกี่ยวกับโรงแรม กิจกรรมที่น่าสนใจ และอื่นๆ
  • รับเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีประหยัดเงิน หลีกเลี่ยงฝูงชน หรือเรื่องอื่นๆ
  • เข้าถึงเครื่องมือผ่าน WhatsApp หรือ Instagram Messenger

ข้อจำกัดของ GuideGeek

  • ไม่สามารถสร้างแผนการเดินทางแบบกำหนดเองอย่างละเอียดตามความต้องการเฉพาะได้
  • ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
  • คุณไม่สามารถแก้ไขกำหนดการเดินทางได้; คุณสามารถเปลี่ยนคำแนะนำของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไป
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือหรือการเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์

ราคาของ GuideGeek

  • ฟรี

รีวิวและคะแนนของ GuideGeek

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. ความอยากรู้อยากเห็น

โปรแกรมวางแผนการเดินทางด้วยรถยนต์ Curiosio
ผ่านทางCuriosio

Curiosio คือเครื่องมือวางแผนการเดินทางที่เหมาะที่สุดสำหรับการเดินทางทางรถยนต์ ที่ช่วยคุณวางแผนเส้นทางที่แม่นยำที่สุดที่คุณควรเดินทาง และจุดแวะที่คุณควรแวะ

กรอกรายละเอียดการเดินทาง แล้ว Curiosio จะจัดเตรียมแผนที่เส้นทางแบบโต้ตอบให้คุณเพื่อใช้งานและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแผนการเดินทางและให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายและเวลาของทริปได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Curiosio

  • เพิ่มสถานที่ที่คุณต้องการไปเยี่ยมชมในทริปขับรถของคุณ และรับคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง
  • รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาและเงินของคุณ
  • สร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งตามความต้องการในการเดินทางและงบประมาณของคุณ
  • กรอกจุดหมายปลายทางของคุณและรับเนื้อหาการเดินทางที่คัดสรรมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนการเดินทางของคุณ
  • เพิ่มรายละเอียดเพียงครั้งเดียวและรับตัวเลือกแผนการเดินทางหลายแบบ

ข้อจำกัดของ Curiosio

  • มันซับซ้อนกว่าเครื่องมืออื่น ๆ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ; สามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น

ราคาของ Curiosio

  • ฟรี

รีวิวและคะแนนของ Curiosio

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. วันหยุดพักผ่อน

หน้าแรกของเว็บไซต์ Vacay
ผ่านทางVacay

Vacay นำเสนอแชทบอท ตัวสร้างแผนการเดินทาง และที่ปรึกษาด้านธีมสำหรับการวางแผนการเดินทางเฉพาะกลุ่ม สิ่งนี้ทำให้เป็นโซลูชันการวางแผนการเดินทางแบบครบวงจรที่ตอบสนองผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม

ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแผนการเดินทางอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติหรือต้องการคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง Vacay ก็สามารถช่วยคุณได้ ต่างจากผู้ช่วยการเดินทางด้วย AI ที่ให้บริการฟรี นี่คือเครื่องมือแบบฟรีเมียมที่มีแผนชำระเงินและคุณสมบัติขั้นสูง

Vacay จัดวางแผนการชำระเงินของตนเป็น เครื่องมือสำหรับที่ปรึกษาการเดินทาง และตัวแทนการจอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vacay

  • ถามคำถามกับแชทบอท Vacay เพื่อรับคำแนะนำและคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
  • ใช้ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางแบบโต้ตอบเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ละเอียด
  • ใช้ที่ปรึกษาด้านธีมเพื่อวางแผนการเดินทางตามธีมเฉพาะ เช่น การพักผ่อนหรูหราหรือการเดินทางที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงไปด้วย
  • เข้าถึงแหล่งข้อมูลการเดินทางมากมาย ตั้งแต่โรงแรมและเที่ยวบินไปจนถึงเรือสำราญ

ข้อจำกัดในการพักผ่อน

  • คุณสมบัติขั้นสูงและเนื้อหาพรีเมียมมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันจำกัดเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
  • แม้ว่าจะมีคุณสมบัติหลากหลาย แต่ราคาก็ดูสูงเมื่อพิจารณาว่ามีเครื่องมือที่คล้ายกันให้ใช้ฟรี

ราคาช่วงวันหยุด

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $9.99/เดือน
  • มืออาชีพ: $49/เดือน

รีวิวและคะแนนการพักผ่อน

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. PlanTripAI. com

หน้าแรกของ PlanTrip AI
ผ่านทางPlanTripAI.com

นี่คือเครื่องมือฟรีเมียมอีกตัวหนึ่งที่ให้บริการกำหนดการเดินทางตามความต้องการและคำแนะนำการเดินทางที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ นอกเหนือจากคำถามพื้นฐานเช่นวันเดินทางแล้ว ยังถามถึงประเภทของนักเดินทางของคุณและรูปแบบการเดินทางที่คุณชื่นชอบอีกด้วย

อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย มีรูปแบบที่มองเห็นชัดเจนสำหรับกรอกรายละเอียดก่อนที่ระบบจะสร้างแผนการเดินทางให้คุณ ไม่มีรูปแบบการสมัครสมาชิก เพียงแค่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดชีพ ซึ่งมีราคาไม่แพง

PlanTripAI.com คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อและรับแผนการเดินทางที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณภายในไม่กี่วินาที
  • ใช้ตัวเลือกมากมายที่มีให้ในแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลเพื่อปรับแต่งแผนการเดินทางตามความต้องการของคุณ
  • รับลิงก์พร้อมตัวเลือกในการดาวน์โหลดแผนการเดินทางในรูปแบบ PDF, สเปรดชีต และรูปแบบอื่น ๆ
  • ใช้แผนการเดินทางได้ตามที่คุณต้องการ แชร์กับผู้อื่น หรือแม้กระทั่งขายต่อได้โดยไม่มีการจำกัด

ข้อจำกัดของ PlanTripAI.com

  • คุณต้องมีใบอนุญาตเพื่อดูการเดินทางทั้งหมดในอดีตและบันทึกการเดินทาง
  • ไม่มีตัวเลือกในการแก้ไขกำหนดการเดินทางบนแพลตฟอร์มหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น

PlanTripAI.com ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $10 สำหรับใบอนุญาตตลอดชีพ

PlanTripAI.com รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

11. ทริปบอท

หน้าแรกของแอป TripBot
ผ่านทางTripBot

สุดท้ายในรายการของเราสำหรับผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI คือ TripBot—แอปวางแผนการเดินทางที่ช่วยให้คุณสร้าง แผนการเดินทางที่ละเอียด

มันให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและเคล็ดลับจากคนในท้องถิ่นเพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและสถานที่ลับที่ซ่อนอยู่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TripBot

  • โปรดระบุงบประมาณ ที่พัก และความชอบอื่น ๆ ของคุณเพื่อรับโปรแกรมการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • ถามคำถามเกี่ยวกับการเดินทางและรับคำแนะนำการเดินทางที่เหมาะกับคุณ
  • เข้าถึงผู้ช่วย AI อื่น ๆ เช่น ผู้ช่วยเขียน

ข้อจำกัดของ TripBot

  • ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์
  • มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบแอป Google Play Store เท่านั้น

ราคาของ TripBot

  • ไม่มีให้บริการ

รีวิวและคะแนนของ TripBot

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ที่เกี่ยวข้อง:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ช่วยเสมือน

เดินทางอย่างชาญฉลาดด้วยผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI

ลองใช้เครื่องมือวางแผนการเดินทางและซอฟต์แวร์จัดการการเดินทางที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อดูว่าอันไหนเหมาะกับคุณที่สุด ส่วนใหญ่ของเครื่องมือเหล่านี้เป็นแบบฟรีทั้งหมดหรือมีแผนฟรีให้คุณใช้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อใช้พวกมัน

สำหรับการวางแผนการเดินทางอย่างละเอียด ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างไอเดียร่วมกับ ClickUp เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ละเอียดตามความต้องการเฉพาะของคุณ ClickUpมีเทมเพลตการวางแผนมากมายที่จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสมัครใช้ ClickUp วันนี้!