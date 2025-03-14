10 ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณในปี 2025

จมอยู่ในทะเลของงานและรู้สึกเหมือนไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนกับเป้าหมายของคุณเลยใช่ไหม? คุณไม่ได้อยู่ในเรือลำนี้เพียงลำพัง ⛵
การจัดการความรับผิดชอบประจำวันควบคู่ไปกับการติดตามเป้าหมายอาจเป็นเรื่องท้าทายหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม นั่นคือเหตุผลที่เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตที่ดีที่สุด10 อันดับแรก เพื่อช่วยให้คุณควบคุมเป้าหมายของคุณได้ มุ่งมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่มุ่งมั่นเพื่อเกรด A+ นักวิชาชีพที่มุ่งสู่จุดสูงสุดของอาชีพ หรือเพียงแค่ใครบางคนที่พยายามหาสมดุลในชีวิต เรามีเครื่องมือสำหรับคุณ
มาดูกันและจับคู่คุณกับสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตคืออะไร?
ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตคือเครื่องมือสร้างแผนที่ดิจิทัลสำหรับวิสัยทัศน์ระยะยาวหรือชีวิตในฝันของคุณ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันช่วยให้คุณเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในชีวิตให้เป็นเป้าหมาย แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า—โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับแอปจัดการโครงการสำหรับชีวิตส่วนตัวของคุณ
เมื่อคุณมีที่สำหรับจัดการเป้าหมายและงานของคุณ คุณสามารถปลดปล่อยพื้นที่ทางความคิด ตัดสินใจได้ดีขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จซึ่งนำไปสู่ชีวิตที่เติมเต็ม
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วางแผนชีวิต?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์วางแผนชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาคุณสมบัติสำคัญบางประการเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการของคุณ นี่คือบางด้านที่ควรพิจารณา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: คุณไม่ต้องการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำความเข้าใจวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ ควรทำให้การตั้งเป้าหมายและการติดตามเป็นเรื่องง่ายมาก
- การปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งหมวดหมู่ ตั้งการแจ้งเตือน และปรับมุมมองให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดสำหรับงานของคุณ
- การจัดการงาน: มองหาฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ การกำหนดเส้นตายและการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นกับงานได้
- การผสานรวม: ตรวจสอบว่าแอปวางแผนชีวิตที่ดีที่สุดสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ได้หรือไม่ เช่น ปฏิทินดิจิทัล, ตัวจัดตารางเวลา, และระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- การแจ้งเตือน: แอปควรแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้คุณไม่พลาดตารางเวลาของคุณ ?️
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกซอฟต์แวร์ที่ให้คุณเข้าถึงเป้าหมายและรายการงานของคุณได้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน
ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
นี่คือ 10เครื่องมือวางแผนชีวิตที่ดีที่สุดที่ควรค่าแก่เวลาของคุณ แต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสำหรับการตั้งเป้าหมาย วางแผนงาน และจัดระเบียบตารางประจำวันของคุณ มาสำรวจรายละเอียดกัน
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับการจัดระเบียบชีวิตของคุณ เพื่อให้คุณสามารถก้าวหน้าในด้านการเติบโตทั้งทางอาชีพและส่วนตัว
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลและติดตามได้ จากนั้นแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นแผนปฏิบัติการด้วยClickUp Tasks ซึ่งคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและงานย่อย รวมถึงกำหนดเส้นตายได้ กระบวนการทีละขั้นตอนนี้ช่วยให้เริ่มต้นทำงานกับเป้าหมายของคุณได้ง่ายขึ้น พร้อมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
ขอบคุณคุณสมบัติฟิลด์และมุมมองที่กำหนดเองของ ClickUp (เช่น ตาราง, คันบัน, และปฏิทิน) คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้—ไม่ว่าคุณจะติดตามการเงิน, ฟิตเนส, หรือทักษะใหม่ ๆ
ไม่อยากเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหม? เลือกจากเทมเพลตวางแผนชีวิตกว่า120 แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแผนชีวิต ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและมองเห็นภาพรวมของแผนชีวิตได้อย่างชัดเจน
หากคุณกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกับเพื่อน ครอบครัว หรือสมาชิกในทีม ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว แบ่งปันเป้าหมายและงานของคุณ และตรวจสอบความคืบหน้าของทุกคน เป็นวิธีที่สนุกในการรักษาแรงจูงใจและทำให้ทุกคนตื่นตัวอยู่เสมอ! ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เข้าถึง ClickUp ได้บนเว็บ, เดสก์ท็อป และอุปกรณ์มือถือ
- ซิงค์งานประจำวันกับ Outlook, Apple และ Google Calendars เพื่อดูทุกอย่างในที่เดียว
- ตั้งค่างานและตัวเตือนซ้ำเพื่อให้คุณติดตามนิสัยของคุณได้แบบเรียลไทม์
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามการเสร็จสิ้นของงานและความคืบหน้าของเป้าหมายอย่างชัดเจน
- บันทึกความคิด, อารมณ์, และความคิดสร้างสรรค์ของคุณไว้ในClickUp Docs
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
- บางคุณสมบัติของเว็บและเดสก์ท็อปไม่มีในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $7 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. แนวคิด
Notion เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้อย่างเป็นระบบ สร้างหน้าและฐานข้อมูลสำหรับเป้าหมาย งาน ภารกิจ นิสัย และบันทึกต่าง ๆ ของคุณ คุณสามารถออกแบบหน้าเหล่านี้ด้วยแบนเนอร์ อีโมจิ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
แม้ว่า Notion จะมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเรียบง่าย แต่อาจต้องใช้เวลาสักพักในการนำทางและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ แต่ถ้าคุณเปิดใจที่จะเรียนรู้—มีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เข้าถึงเทมเพลตฟรีมากกว่า 5,000 แบบ เพื่อจัดการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีส่วนตัว อาชีพ การเงิน และประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- จัดระเบียบงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง 20 ฟิลด์ รวมถึงข้อความ สถานะ และวันที่
- จัดรูปแบบข้อความด้วยหัวข้อ ลิงก์ ข้อความเน้นย้ำ คำพูดอ้างอิง และอื่น ๆ
- ตั้งการแจ้งเตือนในแอปและทางอีเมลสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Notion
- มีมุมมองจำกัดสำหรับการติดตามเป้าหมายและการเสร็จสิ้นงาน
- ทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับหน้าที่ยาว
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,837 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,946 รีวิว)
3. Goalscape
Goalscape เป็นเครื่องมือจัดการเป้าหมายแบบภาพที่จัดวางเป้าหมายของคุณบนแผนที่แบบรัศมี (หรือที่เรียกว่า goalscape) เป้าหมายหลักจะอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเป้าหมายย่อยและงานต่างๆ
คุณสามารถเห็นสิ่งที่สำคัญได้ในพริบตา. ภาคที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงเป้าหมายย่อยและงานที่มีความสำคัญสูงขึ้น และการไล่ระดับสีจะบอกคุณว่าคุณได้ทำความคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใด. ด้วย Goalscape การมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญนั้นง่ายขึ้นมาก. ?
คุณสมบัติเด่นของ Goalscape
- สร้างเป้าหมายหลายแบบสำหรับเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- เพิ่มบันทึกพร้อมข้อความ ลิงก์ รูปภาพ วิดีโอ และตาราง
- เน้นย้ำส่วนต่าง ๆ ของเป้าหมายตามวันที่, ความคืบหน้า, ผู้รับผิดชอบ, และแท็ก
- ส่งออกเป้าหมายในรูปแบบไฟล์ PNG, CSV, XLSX และ DOCX
ข้อจำกัดของ Goalscape
- การเพิ่มหลายภาคส่วนทำให้ยากต่อการระบุเป้าหมายและภารกิจ
- ไม่มีแผนฟรี แต่มีการทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
Goalscape ราคา
- ข้อดี: $9. 90/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Goalscape
- G2: 5. 0/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 10+ รายการ)
4. จำไว้
Remente เป็นแอปพัฒนาตนเองสำหรับติดตามเป้าหมายพร้อมดูแลสุขภาพจิตของคุณ เริ่มต้นด้วยแผนเป้าหมายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหรือสร้างของคุณเอง แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยพร้อมกำหนดเส้นตายและแจ้งเตือน
ใช้สมุดบันทึกอารมณ์ใน Remente เพื่อติดตามอารมณ์ของคุณในแต่ละวันและอธิบายความรู้สึกของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์มากในการช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบอารมณ์ของตนเองและจัดการสุขภาพจิตของคุณ ?♂️
คุณสมบัติเด่นของ Remente
- ติดตามความสำเร็จในแปดด้านของชีวิตคุณ รวมถึงความสัมพันธ์ สุขภาพ อาชีพ และการเงิน บนวงล้อชีวิต
- ชมวิดีโอประจำวันจากโค้ชชีวิตเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสุขภาพจิต
- เข้าถึงทรัพยากรกว่า 100 รายการที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมาย การมีสติ และอื่นๆ
- กำหนดการแจ้งเตือนครั้งเดียวหรือซ้ำเพื่อดำเนินการงานให้เสร็จสมบูรณ์ในกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Remente
- ไม่มีแผนฟรี และการทดลองใช้เจ็ดวันต้องใช้รายละเอียดบัตรเครดิต
- ไม่สามารถตั้งงานที่เกิดซ้ำได้
ราคาของ Remente
- เริ่มต้นที่ $4.99/เดือน
เรเมนเต้ เรตติ้ง และรีวิว
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. เป้าหมายในชีวิต
เป้าหมายชีวิต เป็นแอปวางแผนเป้าหมายและคำยืนยันสำหรับบันทึกและสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายชีวิตของคุณ มีสี่ส่วนหลัก:
- จุดมุ่งหมายในชีวิต: เขียนสรุปจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายระยะยาวของคุณ
- เป้าหมายชีวิต: กำหนดเป้าหมายพร้อมภาพ คำอธิบาย และวันที่ครบกำหนด
- บันทึกประจำวัน: เขียนความคิดและไอเดียของคุณ
- คำยืนยัน: รายการคำยืนยันเพื่อดึงดูดความสำเร็จ พร้อมตัวเลือกในการบันทึกเสียงของคุณเอง
แอปยังมีแดชบอร์ดสำหรับติดตามเป้าหมายของคุณ—เพียงแค่วางเป้าหมายไว้ใต้สถานะรอดำเนินการหรือเสร็จสิ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเป้าหมายชีวิต
- จัดหมวดหมู่คำยืนยันเชิงบวก เช่น ความอุดมสมบูรณ์ ความกตัญญู และความมั่นใจในตนเอง
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับท่องหรือฟังคำยืนยัน
- เล่นคำยืนยันอัตโนมัติพร้อมเวลาช่วงที่สามารถปรับแต่งได้
- เปิดเพลงบรรเลงขณะอ่านคำยืนยัน ?
ข้อจำกัดของเป้าหมายชีวิต
- สามารถเข้าถึงได้เฉพาะบนอุปกรณ์ Android เท่านั้น
- มีโฆษณาในแอปในเวอร์ชันฟรี
ราคาเป้าหมายชีวิต
- ฟรี
- ชำระค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $1.99 เพื่อลบโฆษณา
การให้คะแนนและรีวิวเป้าหมายชีวิต
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ช่วยสร้างความสำเร็จ
Success Wizard ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายแบบ SMARTและติดตามความคืบหน้าเพื่อบรรลุความฝันที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความเป็นจริงเพื่อระบุความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญและเพิ่มความชัดเจนในเป้าหมายของคุณ
แบ่งเป้าหมายเหล่านี้ออกเป็นหมุดหมาย กิจกรรม นิสัย และกิจวัตร ใช้ฟีเจอร์การจัดการเวลาเพื่อช่วยให้คุณเป็นระเบียบ—กำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันและติดตามระยะเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละกิจกรรม เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จแล้ว ให้จินตนาการถึงความก้าวหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้น ?
คุณสมบัติเด่นของ Success Wizard
- ติดตามอารมณ์ด้วยมาตรวัดอารมณ์
- เชื่อมต่อกับปฏิทิน Google และ Apple ของคุณ
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ และแสดงภาพสรุปด้วยแผนภูมิวงกลม
- เริ่มต้นและสิ้นสุดวันของคุณด้วยการบันทึกความคิด ความตั้งใจ ความสำเร็จ และบทเรียน
ข้อจำกัดของ Success Wizard
- แผนฟรีจำกัดการติดตามเป้าหมายได้เพียงสามเป้าหมาย, กิจวัตรสามอย่าง, และกิจกรรม 50 รายการ
- ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคุ้นเคยกับฟีเจอร์ทั้งหมด
ราคาของ Success Wizard
- ฟรี
- 4. 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและความคิดเห็นของผู้ใช้ Success Wizard
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. เสร็จแล้ว
Done เป็นแอปติดตามนิสัยสำหรับการสร้างนิสัยที่ดีและเลิกนิสัยที่ไม่ดี ติดตามนิสัยได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกปี
ต่างจากตัวติดตามนิสัยส่วนใหญ่ คุณสามารถเลือกวันเฉพาะสำหรับนิสัยของคุณและจำนวนครั้งต่อวันที่ต้องทำให้สำเร็จได้ ซึ่งช่วยสร้างตารางนิสัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้อย่างลงตัว
และไม่ต้องกังวลว่าจะลืม—ตั้งการแจ้งเตือนหลายครั้งเพื่อให้คุณทำตามแผนได้
ทำดีที่สุดแล้ว
- เชื่อมต่อกับ Apple HealthKit เพื่อบันทึกข้อมูลสุขภาพโดยอัตโนมัติ เช่น จำนวนก้าว นาทีของการออกกำลังกาย และชั่วโมงการนอนหลับ
- ติดตามสถิติการทำซ้ำในปฏิทินเพื่อให้คุณไม่พลาดการต่อเนื่อง
- แสดงอัตราการสำเร็จของนิสัยในรูปแบบกราฟแท่ง และส่งออกเป็นไฟล์ CSV สำหรับใช้ในสเปรดชีต
- สะท้อนและบันทึกเกี่ยวกับนิสัยของคุณ
ข้อจำกัดที่ดำเนินการแล้ว
- มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ iOS เท่านั้น
- แผนฟรีให้คุณติดตามนิสัยได้เพียงสามอย่าง
เสร็จสิ้นการกำหนดราคา
- ฟรี
- 59.99 ดอลลาร์ต่อปี
การให้คะแนนและรีวิวเสร็จสิ้น
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. แพลนเนอร์ชีวิต
Life Planner เป็นแอปครบวงจรสำหรับการติดตามงาน, นิสัย, การเงินส่วนตัว, และบันทึกประจำวัน. จัดหมวดหมู่, บันทึก, และตั้งกำหนดเวลาเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเรียบร้อย.
คุณยังสามารถทำเครื่องหมายงานว่าสำคัญหรือเร่งด่วนเพื่อจัดการลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานต่างๆ และเมื่อคุณพร้อม ให้เริ่มจับเวลาเพื่อรักษาสมาธิ ⏰
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Life Planner
- มีโหมดมืด
- มีให้บริการในกว่า 270 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ดัตช์ สเปน และจีน
- ติดตามและแสดงค่าใช้จ่ายบนแผนภูมิโดนัท
- เพิ่มข้อความ รูปภาพ และการบันทึกเสียงลงในบันทึกประจำวันของคุณ
ข้อจำกัดของ Life Planner
- ไม่มีแผนฟรี และต้องสมัครสมาชิกหลังจากเจ็ดวัน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องและการขัดข้องเป็นครั้งคราว
- งานสามารถตั้งค่าให้ทำซ้ำได้เฉพาะรายวันเท่านั้น
ราคาของ Life Planner
- 2.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Life Planner
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. วาระที่แฝงด้วยศิลปะ
Artful Agenda เป็นหนึ่งในแอปวางแผนรายวันที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายและงานต่างๆ มันเจ๋งมากเพราะให้ความรู้สึกเหมือนสมุดวางแผนกระดาษแต่ทำงานเหมือนดิจิทัล ปรับแต่งได้ด้วยปกน่ารักๆ ฟอนต์ที่เหมือนลายมือ งานที่แยกสีเพื่อความสะดวก สติกเกอร์ และอิโมจิ
สลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเพื่อดูตารางเวลาของคุณได้ตามที่คุณต้องการ มุมมองรายวันช่วยให้คุณจัดรายการงานสำคัญ วางแผนวันของคุณเป็นช่วงเวลา จดบันทึก และแม้แต่ติดตามการดื่มน้ำของคุณ
จุดเด่นของ Artful Agenda
- วางแผนมื้ออาหารในมุมมองรายสัปดาห์
- ซิงค์กับปฏิทิน Google, Outlook และ iCal ของคุณ
- รับแรงบันดาลใจด้วยคำคมสร้างแรงบันดาลใจในทุกมุมมอง
- ใช้ฟีเจอร์เลื่อนเตือนเพื่อย้ายงานที่ยังไม่ได้ทำไปยังวันที่ในอนาคต
ข้อจำกัดของวาระที่แฝงด้วยศิลปะ
- ไม่มีแผนฟรี มีเพียงทดลองใช้ฟรีสองสัปดาห์
- มีปกและสติกเกอร์ฟรีจำนวนจำกัด และแบบพรีเมียมมีค่าใช้จ่าย
- ตัวเลือกฟอนต์มีน้อย ไม่มีตัวเลือกในการอัปโหลดฟอนต์ที่กำหนดเองหรือแปลงลายมือเป็นฟอนต์
การกำหนดราคาตามเจตนาที่แยบยล
- 34.99 ดอลลาร์ต่อปี
การจัดอันดับและบทวิจารณ์ของ Artful Agenda
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Habitica
Habitica เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่เปลี่ยนการติดตามนิสัยให้กลายเป็นเกม สร้างตัวละคร RPG ของคุณเองที่เติบโต เลเวลอัพ และได้รับทองเมื่อคุณทำนิสัยประจำวัน (หรือกิจวัตรประจำวัน) และรายการสิ่งที่ต้องทำ(หรือภารกิจ) สำเร็จ ยิ่งภารกิจยากเท่าไร คุณก็จะได้รับทองมากขึ้นเท่านั้น
ใช้ทองของคุณเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับตัวละครของคุณหรือปลดล็อกรางวัลพิเศษตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นของรางวัลพิเศษ เวลาว่างเพิ่มเติม หรือคืนดูหนัง ?
สำหรับนักเล่นเกมส์ที่ชื่นชอบการสะสมไอเท็มและปลดล็อกความสำเร็จที่สูงขึ้น Habitica เป็นตัวกระตุ้นที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความมีประสิทธิภาพแม้ในเวลาที่คุณรู้สึกเบื่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- ปรับแต่งอวตาร RPG ตามรูปร่าง สีผิว ทรงผม และส่วนเสริมอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ
- เพิ่มรายการตรวจสอบและบันทึกย่อให้กับงานของคุณ ตั้งค่าความยาก และปรับความถี่ในการทำซ้ำ
- เข้าร่วมกลุ่มและกิจกรรมท้าทายเพื่อความรับผิดชอบร่วมกับผู้ใช้รายอื่น
- เข้าถึง Habitica ผ่านเว็บแอป, อุปกรณ์ Android และ iOS
ข้อจำกัดของ Habitica
- การเริ่มต้นอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ธีมย้อนยุคแบบพิกเซลอาจไม่ถูกใจทุกคน
- มันง่ายที่จะติดกับองค์ประกอบของเกมและโกงเพื่อรับรางวัล
ราคา Habitica
- ฟรี
- 4. 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Habitica
- G2: 4. 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ควบคุมชีวิตของคุณและบรรลุเป้าหมายของคุณ
การเลือกแอปวางแผนชีวิตที่ดีจะช่วยให้การตั้งเป้าหมาย การจัดการงาน และการวางแผนในแต่ละวันง่ายขึ้นมาก สิ่งสำคัญคือการหาแอปที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของคุณอย่างแท้จริง ดังนั้นโปรดคำนึงถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดขณะที่คุณประเมินตัวเลือกยอดนิยมข้างต้นแต่ละตัว
หากคุณกำลังมองหาแอปเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่าง ClickUp คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับงานนี้ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การสร้างแดชบอร์ดแบบภาพและการติดตามความคืบหน้า ทุกอย่างอยู่ภายใต้หลังคาเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับแอปที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Gmail, Trello, Evernote, Slack และ Microsoft Teams
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีเพื่อตั้งเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นของคุณ และดูเป้าหมายเหล่านั้นกลายเป็นความจริง ?