10 ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
14 มีนาคม 2568

จมอยู่ในทะเลของงานและรู้สึกเหมือนไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนกับเป้าหมายของคุณเลยใช่ไหม? คุณไม่ได้อยู่ในเรือลำนี้เพียงลำพัง ⛵

การจัดการความรับผิดชอบประจำวันควบคู่ไปกับการติดตามเป้าหมายอาจเป็นเรื่องท้าทายหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม นั่นคือเหตุผลที่เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตที่ดีที่สุด10 อันดับแรก เพื่อช่วยให้คุณควบคุมเป้าหมายของคุณได้ มุ่งมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่มุ่งมั่นเพื่อเกรด A+ นักวิชาชีพที่มุ่งสู่จุดสูงสุดของอาชีพ หรือเพียงแค่ใครบางคนที่พยายามหาสมดุลในชีวิต เรามีเครื่องมือสำหรับคุณ

มาดูกันและจับคู่คุณกับสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตคืออะไร?

ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตคือเครื่องมือสร้างแผนที่ดิจิทัลสำหรับวิสัยทัศน์ระยะยาวหรือชีวิตในฝันของคุณ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันช่วยให้คุณเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในชีวิตให้เป็นเป้าหมาย แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า—โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับแอปจัดการโครงการสำหรับชีวิตส่วนตัวของคุณ

เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
ติดตามงานประจำวันของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner

เมื่อคุณมีที่สำหรับจัดการเป้าหมายและงานของคุณ คุณสามารถปลดปล่อยพื้นที่ทางความคิด ตัดสินใจได้ดีขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จซึ่งนำไปสู่ชีวิตที่เติมเต็ม

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วางแผนชีวิต?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์วางแผนชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาคุณสมบัติสำคัญบางประการเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการของคุณ นี่คือบางด้านที่ควรพิจารณา:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: คุณไม่ต้องการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำความเข้าใจวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ ควรทำให้การตั้งเป้าหมายและการติดตามเป็นเรื่องง่ายมาก
  • การปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งหมวดหมู่ ตั้งการแจ้งเตือน และปรับมุมมองให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดสำหรับงานของคุณ
  • การจัดการงาน: มองหาฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ การกำหนดเส้นตายและการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นกับงานได้
  • การผสานรวม: ตรวจสอบว่าแอปวางแผนชีวิตที่ดีที่สุดสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ได้หรือไม่ เช่น ปฏิทินดิจิทัล, ตัวจัดตารางเวลา, และระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
  • การแจ้งเตือน: แอปควรแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้คุณไม่พลาดตารางเวลาของคุณ ?️
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกซอฟต์แวร์ที่ให้คุณเข้าถึงเป้าหมายและรายการงานของคุณได้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

นี่คือ 10เครื่องมือวางแผนชีวิตที่ดีที่สุดที่ควรค่าแก่เวลาของคุณ แต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสำหรับการตั้งเป้าหมาย วางแผนงาน และจัดระเบียบตารางประจำวันของคุณ มาสำรวจรายละเอียดกัน

1.คลิกอัพ

สร้างภาพแผนชีวิตของคุณและรับรองความโปร่งใสด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
สร้างภาพแผนชีวิตของคุณและรับรองความโปร่งใสด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

ClickUp เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับการจัดระเบียบชีวิตของคุณ เพื่อให้คุณสามารถก้าวหน้าในด้านการเติบโตทั้งทางอาชีพและส่วนตัว

ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลและติดตามได้ จากนั้นแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นแผนปฏิบัติการด้วยClickUp Tasks ซึ่งคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและงานย่อย รวมถึงกำหนดเส้นตายได้ กระบวนการทีละขั้นตอนนี้ช่วยให้เริ่มต้นทำงานกับเป้าหมายของคุณได้ง่ายขึ้น พร้อมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ

ขอบคุณคุณสมบัติฟิลด์และมุมมองที่กำหนดเองของ ClickUp (เช่น ตาราง, คันบัน, และปฏิทิน) คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้—ไม่ว่าคุณจะติดตามการเงิน, ฟิตเนส, หรือทักษะใหม่ ๆ

ไม่อยากเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหม? เลือกจากเทมเพลตวางแผนชีวิตกว่า120 แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแผนชีวิต ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและมองเห็นภาพรวมของแผนชีวิตได้อย่างชัดเจน

สร้างเป้าหมาย กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนชีวิต ClickUp
สร้างเป้าหมาย กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนชีวิต ClickUp

หากคุณกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกับเพื่อน ครอบครัว หรือสมาชิกในทีม ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว แบ่งปันเป้าหมายและงานของคุณ และตรวจสอบความคืบหน้าของทุกคน เป็นวิธีที่สนุกในการรักษาแรงจูงใจและทำให้ทุกคนตื่นตัวอยู่เสมอ! ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เข้าถึง ClickUp ได้บนเว็บ, เดสก์ท็อป และอุปกรณ์มือถือ
  • ซิงค์งานประจำวันกับ Outlook, Apple และ Google Calendars เพื่อดูทุกอย่างในที่เดียว
  • ตั้งค่างานและตัวเตือนซ้ำเพื่อให้คุณติดตามนิสัยของคุณได้แบบเรียลไทม์
  • สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามการเสร็จสิ้นของงานและความคืบหน้าของเป้าหมายอย่างชัดเจน
  • บันทึกความคิด, อารมณ์, และความคิดสร้างสรรค์ของคุณไว้ในClickUp Docs

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
  • บางคุณสมบัติของเว็บและเดสก์ท็อปไม่มีในแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $7 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. แนวคิด

ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิต: แม่แบบติดตามนิสัยของ Notion
ผ่านทางNotion

Notion เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้อย่างเป็นระบบ สร้างหน้าและฐานข้อมูลสำหรับเป้าหมาย งาน ภารกิจ นิสัย และบันทึกต่าง ๆ ของคุณ คุณสามารถออกแบบหน้าเหล่านี้ด้วยแบนเนอร์ อีโมจิ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ

แม้ว่า Notion จะมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเรียบง่าย แต่อาจต้องใช้เวลาสักพักในการนำทางและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ แต่ถ้าคุณเปิดใจที่จะเรียนรู้—มีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • เข้าถึงเทมเพลตฟรีมากกว่า 5,000 แบบ เพื่อจัดการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีส่วนตัว อาชีพ การเงิน และประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • จัดระเบียบงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง 20 ฟิลด์ รวมถึงข้อความ สถานะ และวันที่
  • จัดรูปแบบข้อความด้วยหัวข้อ ลิงก์ ข้อความเน้นย้ำ คำพูดอ้างอิง และอื่น ๆ
  • ตั้งการแจ้งเตือนในแอปและทางอีเมลสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดของ Notion

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (4,837 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,946 รีวิว)

3. Goalscape

ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิต: แผนที่รัศมีใน Goalscape
ผ่านทางGoalscape

Goalscape เป็นเครื่องมือจัดการเป้าหมายแบบภาพที่จัดวางเป้าหมายของคุณบนแผนที่แบบรัศมี (หรือที่เรียกว่า goalscape) เป้าหมายหลักจะอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเป้าหมายย่อยและงานต่างๆ

คุณสามารถเห็นสิ่งที่สำคัญได้ในพริบตา. ภาคที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงเป้าหมายย่อยและงานที่มีความสำคัญสูงขึ้น และการไล่ระดับสีจะบอกคุณว่าคุณได้ทำความคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใด. ด้วย Goalscape การมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญนั้นง่ายขึ้นมาก. ?

คุณสมบัติเด่นของ Goalscape

  • สร้างเป้าหมายหลายแบบสำหรับเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  • เพิ่มบันทึกพร้อมข้อความ ลิงก์ รูปภาพ วิดีโอ และตาราง
  • เน้นย้ำส่วนต่าง ๆ ของเป้าหมายตามวันที่, ความคืบหน้า, ผู้รับผิดชอบ, และแท็ก
  • ส่งออกเป้าหมายในรูปแบบไฟล์ PNG, CSV, XLSX และ DOCX

ข้อจำกัดของ Goalscape

  • การเพิ่มหลายภาคส่วนทำให้ยากต่อการระบุเป้าหมายและภารกิจ
  • ไม่มีแผนฟรี แต่มีการทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ

Goalscape ราคา

  • ข้อดี: $9. 90/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Goalscape

  • G2: 5. 0/5 (1+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 10+ รายการ)

4. จำไว้

ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิต: การสร้างแผนเป้าหมายใน Remente
ผ่านทางRemente

Remente เป็นแอปพัฒนาตนเองสำหรับติดตามเป้าหมายพร้อมดูแลสุขภาพจิตของคุณ เริ่มต้นด้วยแผนเป้าหมายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหรือสร้างของคุณเอง แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยพร้อมกำหนดเส้นตายและแจ้งเตือน

ใช้สมุดบันทึกอารมณ์ใน Remente เพื่อติดตามอารมณ์ของคุณในแต่ละวันและอธิบายความรู้สึกของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์มากในการช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบอารมณ์ของตนเองและจัดการสุขภาพจิตของคุณ ?‍♂️

คุณสมบัติเด่นของ Remente

  • ติดตามความสำเร็จในแปดด้านของชีวิตคุณ รวมถึงความสัมพันธ์ สุขภาพ อาชีพ และการเงิน บนวงล้อชีวิต
  • ชมวิดีโอประจำวันจากโค้ชชีวิตเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสุขภาพจิต
  • เข้าถึงทรัพยากรกว่า 100 รายการที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมาย การมีสติ และอื่นๆ
  • กำหนดการแจ้งเตือนครั้งเดียวหรือซ้ำเพื่อดำเนินการงานให้เสร็จสมบูรณ์ในกระบวนการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของ Remente

  • ไม่มีแผนฟรี และการทดลองใช้เจ็ดวันต้องใช้รายละเอียดบัตรเครดิต
  • ไม่สามารถตั้งงานที่เกิดซ้ำได้

ราคาของ Remente

  • เริ่มต้นที่ $4.99/เดือน

เรเมนเต้ เรตติ้ง และรีวิว

  • G2: 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. เป้าหมายในชีวิต

ซอฟต์แวร์วางแผนชีวิต: มุมมองบนมือถือของ Google Life Goals
ผ่านGoogle Play Store

เป้าหมายชีวิต เป็นแอปวางแผนเป้าหมายและคำยืนยันสำหรับบันทึกและสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายชีวิตของคุณ มีสี่ส่วนหลัก:

  • จุดมุ่งหมายในชีวิต: เขียนสรุปจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายระยะยาวของคุณ
  • เป้าหมายชีวิต: กำหนดเป้าหมายพร้อมภาพ คำอธิบาย และวันที่ครบกำหนด
  • บันทึกประจำวัน: เขียนความคิดและไอเดียของคุณ
  • คำยืนยัน: รายการคำยืนยันเพื่อดึงดูดความสำเร็จ พร้อมตัวเลือกในการบันทึกเสียงของคุณเอง

แอปยังมีแดชบอร์ดสำหรับติดตามเป้าหมายของคุณ—เพียงแค่วางเป้าหมายไว้ใต้สถานะรอดำเนินการหรือเสร็จสิ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเป้าหมายชีวิต

  • จัดหมวดหมู่คำยืนยันเชิงบวก เช่น ความอุดมสมบูรณ์ ความกตัญญู และความมั่นใจในตนเอง
  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับท่องหรือฟังคำยืนยัน
  • เล่นคำยืนยันอัตโนมัติพร้อมเวลาช่วงที่สามารถปรับแต่งได้
  • เปิดเพลงบรรเลงขณะอ่านคำยืนยัน ?

ข้อจำกัดของเป้าหมายชีวิต

  • สามารถเข้าถึงได้เฉพาะบนอุปกรณ์ Android เท่านั้น
  • มีโฆษณาในแอปในเวอร์ชันฟรี

ราคาเป้าหมายชีวิต

  • ฟรี
  • ชำระค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $1.99 เพื่อลบโฆษณา

การให้คะแนนและรีวิวเป้าหมายชีวิต

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. ผู้ช่วยสร้างความสำเร็จ

แดชบอร์ดของ Success Wizard
ผ่านทางSuccess Wizard

Success Wizard ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายแบบ SMARTและติดตามความคืบหน้าเพื่อบรรลุความฝันที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความเป็นจริงเพื่อระบุความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญและเพิ่มความชัดเจนในเป้าหมายของคุณ

แบ่งเป้าหมายเหล่านี้ออกเป็นหมุดหมาย กิจกรรม นิสัย และกิจวัตร ใช้ฟีเจอร์การจัดการเวลาเพื่อช่วยให้คุณเป็นระเบียบ—กำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันและติดตามระยะเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละกิจกรรม เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จแล้ว ให้จินตนาการถึงความก้าวหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้น ?

คุณสมบัติเด่นของ Success Wizard

  • ติดตามอารมณ์ด้วยมาตรวัดอารมณ์
  • เชื่อมต่อกับปฏิทิน Google และ Apple ของคุณ
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ และแสดงภาพสรุปด้วยแผนภูมิวงกลม
  • เริ่มต้นและสิ้นสุดวันของคุณด้วยการบันทึกความคิด ความตั้งใจ ความสำเร็จ และบทเรียน

ข้อจำกัดของ Success Wizard

  • แผนฟรีจำกัดการติดตามเป้าหมายได้เพียงสามเป้าหมาย, กิจวัตรสามอย่าง, และกิจกรรม 50 รายการ
  • ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคุ้นเคยกับฟีเจอร์ทั้งหมด

ราคาของ Success Wizard

  • ฟรี
  • 4. 99 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและความคิดเห็นของผู้ใช้ Success Wizard

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. เสร็จแล้ว

มุมมองบนมือถือของ Done
เสร็จแล้ว

Done เป็นแอปติดตามนิสัยสำหรับการสร้างนิสัยที่ดีและเลิกนิสัยที่ไม่ดี ติดตามนิสัยได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกปี

ต่างจากตัวติดตามนิสัยส่วนใหญ่ คุณสามารถเลือกวันเฉพาะสำหรับนิสัยของคุณและจำนวนครั้งต่อวันที่ต้องทำให้สำเร็จได้ ซึ่งช่วยสร้างตารางนิสัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้อย่างลงตัว

และไม่ต้องกังวลว่าจะลืม—ตั้งการแจ้งเตือนหลายครั้งเพื่อให้คุณทำตามแผนได้

ทำดีที่สุดแล้ว

  • เชื่อมต่อกับ Apple HealthKit เพื่อบันทึกข้อมูลสุขภาพโดยอัตโนมัติ เช่น จำนวนก้าว นาทีของการออกกำลังกาย และชั่วโมงการนอนหลับ
  • ติดตามสถิติการทำซ้ำในปฏิทินเพื่อให้คุณไม่พลาดการต่อเนื่อง
  • แสดงอัตราการสำเร็จของนิสัยในรูปแบบกราฟแท่ง และส่งออกเป็นไฟล์ CSV สำหรับใช้ในสเปรดชีต
  • สะท้อนและบันทึกเกี่ยวกับนิสัยของคุณ

ข้อจำกัดที่ดำเนินการแล้ว

  • มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ iOS เท่านั้น
  • แผนฟรีให้คุณติดตามนิสัยได้เพียงสามอย่าง

เสร็จสิ้นการกำหนดราคา

  • ฟรี
  • 59.99 ดอลลาร์ต่อปี

การให้คะแนนและรีวิวเสร็จสิ้น

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. แพลนเนอร์ชีวิต

แดชบอร์ดการเงินของ Life Planner
ผ่านทางLife Planner

Life Planner เป็นแอปครบวงจรสำหรับการติดตามงาน, นิสัย, การเงินส่วนตัว, และบันทึกประจำวัน. จัดหมวดหมู่, บันทึก, และตั้งกำหนดเวลาเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเรียบร้อย.

คุณยังสามารถทำเครื่องหมายงานว่าสำคัญหรือเร่งด่วนเพื่อจัดการลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานต่างๆ และเมื่อคุณพร้อม ให้เริ่มจับเวลาเพื่อรักษาสมาธิ ⏰

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Life Planner

  • มีโหมดมืด
  • มีให้บริการในกว่า 270 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ดัตช์ สเปน และจีน
  • ติดตามและแสดงค่าใช้จ่ายบนแผนภูมิโดนัท
  • เพิ่มข้อความ รูปภาพ และการบันทึกเสียงลงในบันทึกประจำวันของคุณ

ข้อจำกัดของ Life Planner

  • ไม่มีแผนฟรี และต้องสมัครสมาชิกหลังจากเจ็ดวัน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องและการขัดข้องเป็นครั้งคราว
  • งานสามารถตั้งค่าให้ทำซ้ำได้เฉพาะรายวันเท่านั้น

ราคาของ Life Planner

  • 2.99 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Life Planner

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. วาระที่แฝงด้วยศิลปะ

การปรับแต่งปฏิทินของ Artful Agenda
ผ่านทางArtful Agenda

Artful Agenda เป็นหนึ่งในแอปวางแผนรายวันที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายและงานต่างๆ มันเจ๋งมากเพราะให้ความรู้สึกเหมือนสมุดวางแผนกระดาษแต่ทำงานเหมือนดิจิทัล ปรับแต่งได้ด้วยปกน่ารักๆ ฟอนต์ที่เหมือนลายมือ งานที่แยกสีเพื่อความสะดวก สติกเกอร์ และอิโมจิ

สลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเพื่อดูตารางเวลาของคุณได้ตามที่คุณต้องการ มุมมองรายวันช่วยให้คุณจัดรายการงานสำคัญ วางแผนวันของคุณเป็นช่วงเวลา จดบันทึก และแม้แต่ติดตามการดื่มน้ำของคุณ

จุดเด่นของ Artful Agenda

  • วางแผนมื้ออาหารในมุมมองรายสัปดาห์
  • ซิงค์กับปฏิทิน Google, Outlook และ iCal ของคุณ
  • รับแรงบันดาลใจด้วยคำคมสร้างแรงบันดาลใจในทุกมุมมอง
  • ใช้ฟีเจอร์เลื่อนเตือนเพื่อย้ายงานที่ยังไม่ได้ทำไปยังวันที่ในอนาคต

ข้อจำกัดของวาระที่แฝงด้วยศิลปะ

  • ไม่มีแผนฟรี มีเพียงทดลองใช้ฟรีสองสัปดาห์
  • มีปกและสติกเกอร์ฟรีจำนวนจำกัด และแบบพรีเมียมมีค่าใช้จ่าย
  • ตัวเลือกฟอนต์มีน้อย ไม่มีตัวเลือกในการอัปโหลดฟอนต์ที่กำหนดเองหรือแปลงลายมือเป็นฟอนต์

การกำหนดราคาตามเจตนาที่แยบยล

  • 34.99 ดอลลาร์ต่อปี

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ของ Artful Agenda

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. Habitica

หน้างานใน Habitica
ผ่านทางHabitica

Habitica เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่เปลี่ยนการติดตามนิสัยให้กลายเป็นเกม สร้างตัวละคร RPG ของคุณเองที่เติบโต เลเวลอัพ และได้รับทองเมื่อคุณทำนิสัยประจำวัน (หรือกิจวัตรประจำวัน) และรายการสิ่งที่ต้องทำ(หรือภารกิจ) สำเร็จ ยิ่งภารกิจยากเท่าไร คุณก็จะได้รับทองมากขึ้นเท่านั้น

ใช้ทองของคุณเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับตัวละครของคุณหรือปลดล็อกรางวัลพิเศษตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นของรางวัลพิเศษ เวลาว่างเพิ่มเติม หรือคืนดูหนัง ?

สำหรับนักเล่นเกมส์ที่ชื่นชอบการสะสมไอเท็มและปลดล็อกความสำเร็จที่สูงขึ้น Habitica เป็นตัวกระตุ้นที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความมีประสิทธิภาพแม้ในเวลาที่คุณรู้สึกเบื่อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica

  • ปรับแต่งอวตาร RPG ตามรูปร่าง สีผิว ทรงผม และส่วนเสริมอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ
  • เพิ่มรายการตรวจสอบและบันทึกย่อให้กับงานของคุณ ตั้งค่าความยาก และปรับความถี่ในการทำซ้ำ
  • เข้าร่วมกลุ่มและกิจกรรมท้าทายเพื่อความรับผิดชอบร่วมกับผู้ใช้รายอื่น
  • เข้าถึง Habitica ผ่านเว็บแอป, อุปกรณ์ Android และ iOS

ข้อจำกัดของ Habitica

  • การเริ่มต้นอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ธีมย้อนยุคแบบพิกเซลอาจไม่ถูกใจทุกคน
  • มันง่ายที่จะติดกับองค์ประกอบของเกมและโกงเพื่อรับรางวัล

ราคา Habitica

  • ฟรี
  • 4. 99 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Habitica

  • G2: 4. 5/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ควบคุมชีวิตของคุณและบรรลุเป้าหมายของคุณ

การเลือกแอปวางแผนชีวิตที่ดีจะช่วยให้การตั้งเป้าหมาย การจัดการงาน และการวางแผนในแต่ละวันง่ายขึ้นมาก สิ่งสำคัญคือการหาแอปที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของคุณอย่างแท้จริง ดังนั้นโปรดคำนึงถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดขณะที่คุณประเมินตัวเลือกยอดนิยมข้างต้นแต่ละตัว

หากคุณกำลังมองหาแอปเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่าง ClickUp คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับงานนี้ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การสร้างแดชบอร์ดแบบภาพและการติดตามความคืบหน้า ทุกอย่างอยู่ภายใต้หลังคาเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับแอปที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Gmail, Trello, Evernote, Slack และ Microsoft Teams

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีเพื่อตั้งเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นของคุณ และดูเป้าหมายเหล่านั้นกลายเป็นความจริง ?