11 โปรแกรมสร้างตารางเวลาฟรีที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

5 มีนาคม 2568

เวลา 10 โมงเช้า และวันของคุณก็เริ่มต้นอย่างวุ่นวายแล้ว ระหว่างงานกองโตกับปฏิทินที่เต็มไปด้วยการประชุมต่อเนื่องกัน การรักษาความมีระเบียบดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย

ผู้สร้างตารางเวลาที่เชื่อถือได้สามารถเปลี่ยนปริศนาประจำวันให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นได้

ในขณะที่เครื่องมือจัดตารางเวลาพรีเมียมมีอยู่มากมายในตลาด การวางแผนอย่างชาญฉลาดไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไป มีทางเลือกฟรีบางตัวที่อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพมากพอที่จะแข่งขันกับเวอร์ชันเสียเงินได้

บทความบล็อกนี้จะสำรวจเครื่องมือจัดตารางเวลาฟรี 11 รายการที่โดดเด่นในด้านความเรียบง่าย ความยืดหยุ่น และฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริง (🍪 พร้อมเทมเพลตตารางเวลาโบนัส) มาเริ่มกันเลย! 💪🏼

⏰ สรุป 60 วินาที

  1. ClickUp ( เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่ปรับแต่งได้และการจัดการงาน)
  2. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางการประชุมและนัดหมายกับลูกค้าแบบอัตโนมัติ)
  3. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบร่วมมือกันในทีมและการผสานกับ Google Workspace)
  4. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางงานแบบโครงการและการประสานงานทีม)
  5. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขายและการจัดการเส้นทางของลูกค้า)
  6. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบตารางงานแบบภาพและการวางแผนเนื้อหา)
  7. ZoomShift (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกะพนักงานและการควบคุมต้นทุนแรงงาน)
  8. Google Sheets (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาแบบกำหนดเองและการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
  9. Sling (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานธุรกิจขนาดเล็กและการสื่อสารภายในทีม)
  10. โฮมเบส (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการดำเนินงานธุรกิจขนาดเล็กอย่างครอบคลุม)
  11. ดูเดิล (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการประชุมที่เน้นการตัดสินใจร่วมกันอย่างรวดเร็ว)

อะไรคือผู้จัดทำตารางเวลา?

เครื่องมือสร้างตารางเวลาคือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดระเบียบงาน กิจกรรม หรือตารางเรียน ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถวางแผนเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกภาระผูกพันได้รับการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม

เมื่อคุณใช้โปรแกรมสร้างตารางเวลาเพื่อสร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์ คุณจะควบคุมเวลาของคุณได้และลดความเครียดที่ไม่จำเป็น ทุกอย่างถูกจัดวางไว้ในที่เดียว ทำให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมจัดตาราง

ผู้สร้างตารางเวลาให้ประโยชน์หลายประการเพื่อช่วยคุณในการจัดการโครงการตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ. สิ่งเหล่านี้รวมถึง:

  • การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: การจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้กับแต่ละงานอย่างมีกลยุทธ์ช่วยหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
  • การจัดตารางเวลาที่ปราศจากความขัดแย้ง: การให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานและการประชุมช่วยป้องกันการทับซ้อนและลดการปรับเปลี่ยนในนาทีสุดท้าย
  • คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา: การใช้เครื่องมือลากและวาง, การแจ้งเตือน, และการทำงานอัตโนมัติช่วยลดเวลาในการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • บันทึกที่แม่นยำ: การบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างละเอียดช่วยติดตามความคืบหน้าและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ:การแบ่งปันตารางเวลาโครงการผ่าน ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องและได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ทำให้ทุกคนทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกันโดยไม่เกิดความสับสน
  • การปรับเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น: การปรับเปลี่ยนแผนอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานของคุณหยุดชะงัก
  • โครงสร้างที่เป็นระบบ: การวางแผนอย่างชัดเจนช่วยลดการคาดเดา ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมั่นใจและมีสมาธิ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มเวลาพักสั้น ๆ หรือเวลาสำรองไว้ในตารางงานของคุณ เพื่อเติมพลังและจัดการกับความล่าช้าที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างตารางเวลา?

การเลือกเครื่องมือสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ช่วยให้การวางแผนของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มองหาเครื่องมือที่มี:

  • การจัดลำดับความสำคัญของงาน: ผู้สร้างตารางเวลาที่ดีช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามความสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
  • มุมมองปฏิทินแบบภาพ: รูปแบบที่ชัดเจนและอ่านง่ายช่วยให้คุณสามารถติดตามแผนรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนของคุณได้อย่างง่ายดายในพริบตา
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: การแจ้งเตือนช่วยให้คุณไม่พลาดการประชุม งาน หรือกำหนดเวลาสำคัญ ทำให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ปฏิทินที่แชร์และเครื่องมือจัดตารางเวลาช่วยให้ทีมสามารถประสานงานได้อย่างง่ายดาย หลีกเลี่ยงการนัดหมายซ้อนทับและปรับปรุงการสื่อสาร
  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้: ตารางเวลาที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้การตั้งค่ารวดเร็ว พร้อมตัวเลือกที่ปรับได้เพื่อให้คุณสามารถปรับแผนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ

11 โปรแกรมจัดตารางเวลาที่ดีที่สุด

การค้นหาผู้ช่วยจัดตารางเวลาที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อมีตัวเลือกมากมายให้เลือก. ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องทดสอบทั้งหมดด้วยตัวเอง.

เราได้รวบรวมเครื่องมือที่ดีที่สุดซึ่งช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณโดยเฉพาะ มาสำรวจและค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุดกันเถอะ! 👇

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่ปรับแต่งได้และการจัดการงาน)

ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มอบวิธีการที่เข้าใจง่ายในการค้นหา สร้าง และจัดการตารางงานให้กับบุคคลและทีม

คุณสมบัติที่หลากหลายของมันเหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่การวางแผนกิจวัตรประจำวันไปจนถึงการจัดการความร่วมมือขนาดใหญ่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการโซลูชันการจัดตารางเวลาที่ฟรีและปรับแต่งได้

ปฏิทิน ClickUp

สร้างภาพและปรับตารางเวลาประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนของคุณด้วย ClickUp Calendar
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Calendar
สร้างภาพและปรับตารางเวลาประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนของคุณด้วย ClickUp Calendar

ปฏิทินของ ClickUp ผสานการทำงานของงาน และตารางเวลาของคุณอย่างไร้รอยต่อ มอบมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของวันของคุณ ด้วยการเชื่อมต่อปฏิทินที่คุณมีอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การรองรับหลายเขตเวลาและการบล็อกเวลาอัตโนมัติสำหรับงานที่มีความสำคัญ ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน

การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การประชุม ตารางเวลาของทีม และการเสร็จสิ้นงานสอดคล้องกัน

ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่ต้องจัดการกับกำหนดส่งงานหลายชิ้นสามารถสร้างงานใน ClickUp ที่ สำหรับแต่ละงาน ตั้งวันครบกำหนด และลากงานเหล่านี้ข้ามปฏิทินเพื่อ ปรับลำดับความสำคัญเมื่อปริมาณงานเปลี่ยนแปลง

ในทำนองเดียวกัน ทีมขนาดเล็กที่วางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามารถใช้ปฏิทินเพื่อกำหนดเส้นตาย เพิ่มเหตุการณ์สำคัญ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประชุมสอดคล้องกับวันที่สำคัญ ด้วย ข้อมูลเชิงลึกด้านการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ฟีเจอร์อันชาญฉลาดนี้ยังสามารถแนะนำงานและการประชุมตามลำดับความสำคัญและงานที่ค้างอยู่ของคุณได้อีกด้วย

การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือที่ผสานรวมของ ClickUp ตัวอย่างเช่น อาจารย์ที่จัดกลุ่มศึกษาเป็นประจำสามารถใช้ClickUp Meetingsเพื่อกำหนดการประชุมรายสัปดาห์ได้

ClickUp AI ผู้จดบันทึกและ ClickUp Brain

ClickUp AI Notetaker—สรุปการประชุม
รับสรุปการประชุมหรือสรุปโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker

ติดอยู่กับการจดบันทึกท่ามกลางตารางงานที่ยุ่ง? เพิ่มAI Notetaker ของ ClickUp ในการประชุมเพื่อ จับประเด็นสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และรายละเอียดสำคัญในเอกสาร ClickUp ที่จัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบและเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้แล้ว ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการเหล่านั้นให้กลายเป็นงานผ่านClickUp Tasks พร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และความเชื่อมโยงระหว่างงาน ไม่ต้องตามงานหลังประชุมอีกต่อไป เพียงดำเนินการได้อย่างราบรื่น

บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp AI Notetaker
รับบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ ด้วยพลังแห่งการผสมผสานระหว่าง ClickUp AI Notetaker และ ClickUp Brain

ตัวอย่างเช่น นักเขียนอิสระที่รับงานจากลูกค้าหลายคนสามารถใช้รายการงานเพื่อแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ เช่น การวิจัย การร่าง และการแก้ไข ซึ่งช่วยให้กำหนดเส้นตายชัดเจน กระบวนการทำงานเป็นระเบียบ และติดตามความคืบหน้าได้ง่าย

การผสานปฏิทิน ClickUp

ลองใช้การผสานปฏิทิน ClickUp เพื่อซิงค์ตารางเวลาและภาระผูกพันส่วนตัวของคุณ
ลองใช้การผสานปฏิทิน ClickUp เพื่อซิงค์ตารางเวลาและภาระผูกพันส่วนตัวของคุณ

การผสานการทำงานของ ClickUp Calendarกับ ช่วยให้คุณสามารถซิงค์ตารางเวลาของคุณได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์, Google Calendar, Outlook, หรือ iCloud ทำให้คุณไม่พลาดการประชุมหรือกำหนดเวลาที่สำคัญอีกต่อไป

มืออาชีพสามารถซิงค์งานของตนกับ Google Calendar เพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับการนำเสนอกับลูกค้า พร้อมทั้งติดตามภาระผูกพันส่วนตัว เช่น การนัดหมายกับแพทย์—ทั้งหมดในมุมมองเดียว

⚡️ คลังแม่แบบ: ClickUp มีแม่แบบฟรีมากมายที่ช่วยให้คุณตั้งค่าตารางเวลาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับการวางแผนส่วนบุคคล แม่แบบClickUp Schedule Blocking Templateจาก ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการความตั้งใจสูง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับทีม, ClickUp Team Schedule Template ช่วยให้การวางแผนร่วมกันง่ายขึ้นโดยการจัดระเบียบหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมกำหนดเวลาในแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แสดงสถานะงาน (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว) บนตารางเวลาของคุณโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
  • ใช้ClickUp Remindersเพื่อกำหนดเวลาการอัปเดตงาน กำหนดเส้นตายของโครงการ หรือการติดตามผล ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์และรับการแจ้งเตือนในรูปแบบที่คุณต้องการ เช่น อีเมลหรือการแจ้งเตือนบนมือถือ
  • กำหนดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่ากำหนดเวลาที่สำคัญได้รับการจัดลำดับความสำคัญเหนือกว่างานที่มีความสำคัญน้อยกว่า
  • แชร์ปฏิทินของคุณกับผู้อื่นเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดและสามารถปรับเปลี่ยนได้เรียลไทม์
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและการประชุมโดยตรงในตารางเวลาของคุณด้วยClickUp Time Tracking เพื่อให้เห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpลงในรายการงาน เช่น สถานที่หรือคำแนะนำเฉพาะ เพื่อติดตามและจัดการตารางเวลาของคุณได้ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • หน้าต่างงานและการประชุมแบบครอบคลุมอาจใช้เวลาสักครู่ในการทำความคุ้นเคย

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพอันกว้างขวางของ ClickUp อย่างชัดเจน ลองพิจารณาตัวอย่างของRevPartners องค์กรนี้สามารถลดระยะเวลาการส่งมอบโครงการลงได้ถึง 64% ด้วย ClickUp โดยใช้เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติและเทมเพลตตารางเวลาเพื่อช่วยให้การจัดการง่ายขึ้นและผลักดันผลลัพธ์ที่ดีกว่า

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งการแจ้งเตือนในปฏิทินล่วงหน้าหนึ่งปี พร้อมภารกิจ 'แคปซูลเวลา' นี่อาจเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในวันนี้ หรือบางสิ่งที่คุณต้องการกลับมาทบทวนอีกครั้ง—ใช้เป็นวิธีเชื่อมโยงปัจจุบันกับเป้าหมายในอนาคต

การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมาก เนื่องจากกำหนดเส้นตายของคุณจะแสดงบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนเวลาในแต่ละวัน/สัปดาห์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก

การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมาก เนื่องจากกำหนดเส้นตายของคุณจะแสดงบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนเวลาในแต่ละวัน/สัปดาห์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก

2. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางการประชุมอัตโนมัติและการนัดหมายกับลูกค้า)

Calendly ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าเวลาว่างและการจอง ลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมา
ผ่านCalendly

Calendly ช่วยให้การนัดหมายง่ายขึ้นด้วยการ อัตโนมัติความพร้อมและการทำงานในการจอง ลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมา มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มปฏิทินยอดนิยมเช่น Google และ Outlook ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจและมืออาชีพที่ต้องการโซลูชันการนัดหมายที่มีประสิทธิภาพและเผชิญหน้ากับลูกค้า

กฎการจองที่ปรับแต่งได้ และการจัดตารางแบบหมุนเวียนทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่จัดการกับลูกค้าหลายรายหรือการประชุมจำนวนมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • อัตโนมัติการจัดตารางการประชุมด้วยกฎการจองที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกความพร้อมใช้งาน
  • กระจายการประชุมไปยังสมาชิกในทีมผ่านการจัดตารางแบบหมุนเวียน
  • ปรับแต่งเวลาพักระหว่างการประชุมเพื่อป้องกันการจัดตารางแน่นเกินไปและเพื่อให้มั่นใจในความมีสมาธิ
  • ตั้งค่าลิงก์การจองส่วนตัวพร้อมการปรับแต่งแบรนด์เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ

ข้อจำกัดของ Calendly

  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบการทำงานอัตโนมัติและการผสานการชำระเงิน ถูกจำกัดไว้สำหรับแพ็กเกจพรีเมียม
  • ต้องใช้เวลาในการกำหนดกฎการกำหนดเวลาที่ซับซ้อนสำหรับการใช้งานของทีม

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี

คะแนนและรีวิว Calendly

  • G2: 4. 7/5 (2,280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นาฬิกากลไกเครื่องแรกถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1270 ถึง 1300 ในแคว้นทางตอนเหนือของอิตาลีและตอนใต้ของเยอรมนี โดยเป็นนาฬิกาหอคอยที่ขับเคลื่อนด้วยตุ้มน้ำหนัก นาฬิกาเหล่านี้ไม่มีหน้าปัดหรือเข็ม และบอกเวลาด้วยการตีระฆัง

3. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบร่วมมือในทีมและการผสานกับ Google Workspace)

Google Calendar เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Google Workspace มอบโซลูชันการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ
ผ่านGoogle ปฏิทิน

Google Calendar โดดเด่นด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Google Workspace มอบโซลูชันการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์สำหรับการใช้งานส่วนตัว โรงเรียน และงานมืออาชีพ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้การแชร์ปฏิทินและประสานงานกิจกรรมภายในทีมเป็นเรื่องง่าย

นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปรับเขตเวลา ยังช่วยให้กระบวนการจัดประชุมประจำหรือความร่วมมือระหว่างประเทศง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar

  • จัดการตารางการทำงานของคุณด้วยการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ในทุกอุปกรณ์และทุกแพลตฟอร์ม
  • ตั้งค่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่นและการจัดการข้อยกเว้นสำหรับความต้องการเฉพาะ
  • แชร์ปฏิทินพร้อมการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
  • ใช้คำแนะนำการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาดเพื่อจัดระเบียบการประชุมตามความพร้อมของผู้เข้าร่วม

ข้อจำกัดของ Google Calendar

  • ขาดการประมวลผลการชำระเงินในตัวหรือระบบอัตโนมัติขั้นสูงหากไม่มีเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
  • ต้องใช้บัญชี Google เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด ซึ่งอาจจำกัดความเข้ากันได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Google

ราคา Google Calendar

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวใน Google ปฏิทิน

  • G2: 4. 6/5 (42,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)

🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาเผยว่าการประชุมใช้เวลาประมาณ10% ของสัปดาห์การทำงานของพนักงาน โดยเฉลี่ย 4.48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พนักงานส่วนใหญ่เข้าร่วมการประชุม 11 ถึง 25 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่สำคัญของการประชุมต่อประสิทธิภาพการทำงาน

Google Calendar เป็นประโยชน์กับฉันมากทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ วิธีที่ง่ายในการจัดตารางการประชุมและปฏิทินพร้อมกับปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้นั้นสะดวกมาก ฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งและมันค่อนข้างยากในการตั้งค่าเหล่านั้นด้วย

Google Calendar เป็นประโยชน์กับฉันมากทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ วิธีที่ง่ายในการจัดตารางการประชุมและปฏิทิน รวมถึงปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้นั้นสะดวกมาก ฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งและมันค่อนข้างยากในการตั้งค่าเหล่านั้นด้วย

4. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางงานแบบโครงการและการประสานงานทีม)

อาสนะ เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ผสานการจัดการตารางเวลาเข้ากับกรอบการทำงานของมัน มอบโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ผ่านทางAsana

Asana ผสานการกำหนดตารางเวลาเข้ากับกรอบการจัดการโครงการ มอบแนวทางที่ปรับให้เหมาะสมกับทีมที่ต้องจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน โดย เชื่อมโยงตารางเวลาเข้ากับงานเฉพาะ, กำหนดเวลา, และเป้าหมายสำคัญ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการโครงการข้ามสายงาน

ด้วยมุมมองที่หลากหลาย เช่น ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และบอร์ด คุณสามารถปรับกระบวนการจัดตารางเวลาให้เหมาะสมกับความต้องการของทั้งงานระยะสั้นและเป้าหมายโครงการระยะยาวได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana

  • ติดตามการพึ่งพาของงานและปรับกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของโครงการ
  • จัดการปริมาณงานของทีมด้วยตัวกรองปฏิทินและเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและปัญหาคอขวด
  • สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลา
  • ติดตามเป้าหมายและกำหนดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่างานโครงการจะเสร็จตามกำหนด

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • ความสามารถในการติดตามเวลาแบบดั้งเดิมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ราคาของ Asana

  • ส่วนบุคคล: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • เริ่มต้น: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองวางแผนย้อนกลับ เริ่มต้นจากเป้าหมายสุดท้ายของคุณแล้วค่อยๆ ทำงานย้อนกลับมา แทนที่จะเติมวันด้วยงานต่างๆ ให้สร้างวันของคุณขึ้นมาจากผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นและทำงานย้อนกลับมาอย่างมีนัยสำคัญ

5. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขายและการจัดการเส้นทางลูกค้า)

HubSpot เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ผสานความสามารถในการจัดตารางเวลาเข้ากับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทีมขายและการตลาด
ผ่านทางHubSpot

HubSpot ผสานความสามารถในการจัดตารางเวลาเข้ากับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทีมขายและการตลาด ความสามารถ เฉพาะตัวในการเชื่อมโยงตารางการประชุมกับข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขายโดยตรง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเดินทางของลูกค้าที่ราบรื่น

คุณสมบัติของเครื่องมือ เช่น การติดตามการประชุมอัตโนมัติและพอร์ทัลลูกค้า สนับสนุนธุรกิจที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ทำให้กระบวนการติดตามผลเป็นอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมมีความสม่ำเสมอหลังการประชุม
  • ให้ลูกค้าสามารถเลือกกำหนดเวลาด้วยตนเองผ่านพอร์ทัลส่วนบุคคล
  • เปิดใช้งานการจัดตารางเวลาสำหรับทั้งทีมผ่านการมอบหมายงานแบบหมุนเวียนและตัวเลือกการประชุมกลุ่ม
  • ปรับแต่งประเภทการประชุมและกฎการจองตามขั้นตอนเฉพาะในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • คุณสมบัติการอัตโนมัติต้องการการตั้งค่าอย่างละเอียดและต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบ CRM
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม CRM

ราคาของ HubSpot

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $1,300/เดือน (รวมผู้ใช้ 5 คน)
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $4,300/เดือน (รวมผู้ใช้ 7 คน)

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (10,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,200+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? การจัดการปริมาณงานเป็นความท้าทายสำหรับพนักงานหลายคน โดยมีเพียง20%เท่านั้นที่รู้สึกว่าปริมาณงานของตนอยู่ภายใต้การควบคุมในแต่ละวัน ในขณะเดียวกัน 21% กล่าวว่างานของตนไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมหรือจัดการได้เลย

ฉันชอบวิธีที่ฉันสามารถส่งอีเมลถึงลูกค้า โทรหาลูกค้า กำหนดงานให้ตัวเองและพนักงานคนอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย การเชื่อมต่อกับ CRM ของ Hubspot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันชอบที่สามารถติดตามผู้ติดต่อทางการตลาดได้ รวมถึงดูเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดต่อที่เปิดอีเมล จำนวนที่เป็นบอท จำนวนที่อ่านอีเมลแบบผ่าน ๆ และจำนวนที่อีเมลตีกลับ

ฉันชอบวิธีที่ฉันสามารถส่งอีเมลถึงลูกค้า โทรหาลูกค้า กำหนดงานให้ตัวเองและพนักงานคนอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย การเชื่อมต่อกับ CRM ของ Hubspot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันชอบที่สามารถติดตามข้อมูลการติดต่อทางการตลาด รวมถึงดูเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดต่อที่เปิดอีเมล จำนวนที่เป็นบอท จำนวนที่อ่านอีเมลแบบผ่าน ๆ และจำนวนที่อีเมลตีกลับ

6. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบตารางงานแบบภาพและการวางแผนเนื้อหา)

Canva เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลาโดยทำให้ดูน่าสนใจและดึงดูดความสนใจ
ผ่านทางCanva

Canva เปลี่ยนการจัดการตารางเวลาให้กลายเป็นกระบวนการที่น่าสนใจและดึงดูดสายตา

แม้จะไม่ใช่เครื่องมือจัดตารางเวลาแบบดั้งเดิม แต่เครื่องมือนี้โดดเด่นในการสร้างตารางเวลาแบบปรับแต่งได้และปฏิทินเนื้อหาสำหรับทีมหรือบุคคล ความสามารถในการออกแบบช่วยให้คุณสามารถสร้างตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพและดึงดูดสายตา ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ทำการตลาด ผู้สร้างเนื้อหา และผู้จัดการโซเชียลมีเดีย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • ออกแบบตารางเวลาที่ดึงดูดสายตาโดยใช้ห้องสมุดเทมเพลตที่หลากหลาย
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างและแก้ไขตารางเวลาพร้อมทีมของคุณ
  • กำหนดตารางและวางแผนหลักสูตร โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และแคมเปญต่าง ๆ ได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อปฏิทินเนื้อหา
  • ปรับขนาดตารางเวลาและงานออกแบบของคุณได้ทันทีเพียงคลิกเดียว ประหยัดเวลาจากการปรับแต่งด้วยตนเอง
  • บันทึกและนำเทมเพลตที่ปรับแต่งเองกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในโครงการต่างๆ

ข้อจำกัดของ Canva

  • ขาดตรรกะการจัดตารางแบบดั้งเดิมและการจัดการเหตุการณ์แบบเรียลไทม์
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดสำหรับเหตุการณ์หรือการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • ไม่มีการผสานปฏิทินในตัวสำหรับการอัปเดตตารางเวลาแบบเรียลไทม์

ราคาของ Canva

  • ฟรี
  • ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (4,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (12,200+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สลับงานที่คุณไม่ค่อยชอบกับงานที่คุณรอคอย การจับคู่ระหว่างงานที่น่าเบื่อกับสิ่งที่คุณเพลิดเพลินสามารถทำให้ทั้งสองงานจัดการได้ง่ายขึ้นและเพิ่มพลังงานโดยรวมของคุณ

📖 อ่านเพิ่มเติม: 15 เทคนิคการจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

7. ZoomShift (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกะพนักงานและการควบคุมต้นทุนแรงงาน)

ZoomShift เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการจัดตารางงานสำหรับธุรกิจที่มีการทำงานเป็นกะ โดยนำเสนอเครื่องมือในการจัดการความพร้อมของพนักงาน กะงาน และต้นทุนแรงงาน
ผ่านทางZoomShift

ZoomShift เชี่ยวชาญด้านการจัดตารางงานสำหรับธุรกิจที่มีการทำงานเป็นกะ โดยให้บริการเครื่องมือในการ จัดการความพร้อมของพนักงาน, กะการทำงาน, และต้นทุนแรงงาน คุณสมบัติของ ZoomShift มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเช่นค้าปลีก, การบริการ, และการแพทย์ ที่การจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน

แพลตฟอร์มยังช่วยพนักงานด้วยตัวเลือกการบริการตนเอง ทำให้การจัดตารางเป็นกระบวนการที่ร่วมมือกัน

คุณสมบัติเด่นของ ZoomShift

  • ติดตามต้นทุนแรงงานแบบเรียลไทม์เพื่อให้อยู่ในงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจในการจัดตารางงาน
  • อนุญาตให้พนักงานสลับกะและขอลาหยุดได้โดยตรงจากบัญชีของตนเอง
  • ตรวจจับความขัดแย้งของตารางเวลาโดยอัตโนมัติและแก้ไขอย่างรวดเร็ว
  • ผสานระบบบันทึกเวลาและระบบเงินเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ข้อจำกัดของ ZoomShift

  • เน้นการทำงานเป็นกะอย่างมาก ทำให้ไม่เหมาะกับความต้องการการจัดตารางงานแบบดั้งเดิม
  • ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าอย่างมากสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขาหรือมีกฎกะการทำงานที่ซับซ้อน

ราคาของ ZoomShift

  • สิ่งจำเป็น: ฟรี
  • เริ่มต้น: $1/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $2/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ ZoomShift

  • G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

🧠 เกร็ดความรู้: เบนจามิน แฟรงคลินเชี่ยวชาญการจัดการเวลาด้วยสมุดวางแผนรายวันที่แบ่งออกเป็นหกช่วงเวลาสำหรับแต่ละวัน

📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย

หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล เอกสาร หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป

8. Google Sheets (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่กำหนดเองและการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)

Google Sheets มอบความสามารถในการปรับแต่งสูงสำหรับการจัดตารางเวลา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตารางตามความต้องการเฉพาะผ่านสูตรที่กำหนดเอง การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และการตรวจสอบข้อมูล : ผู้สร้างตารางเวลา
ผ่านGoogle Sheets

คุณสามารถสร้างตารางเวลาใน Google Sheets ได้ที่ พร้อมความสามารถในการปรับแต่งสูง. ต่างจากเครื่องมือตารางเวลาแบบดั้งเดิม Google Sheets ให้คุณอิสระในการสร้าง ตารางเวลาที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะผ่านสูตรที่กำหนดเอง, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข, และการตรวจสอบข้อมูล.

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจหรือบุคคลที่มีความต้องการตารางเวลาที่ไม่เหมือนใคร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets

  • สร้างตารางเวลาที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้สูตรและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  • ใช้การกรองขั้นสูงและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าตารางเวลาถูกต้องและสะอาด
  • จัดตารางเวลาในหลายแผ่นงานสำหรับโครงการหรือทีมที่มีความต้องการหลากหลาย

ข้อจำกัดของ Google Sheets

  • ขาดระบบอัตโนมัติในการจัดตารางเวลาหรือการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับกิจกรรม
  • ไม่รองรับตรรกะการกำหนดเวลาขั้นสูงสำหรับงานที่ทับซ้อนกันหรือเขตเวลา

ราคาของ Google Sheets

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Sheets

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (12,960+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่?นาฬิกาแดดที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นประมาณ 3500 ปีก่อนคริสตกาลในอียิปต์โบราณ เป็นเพียงก้านบอกเวลาแบบง่าย ๆ เท่านั้น นาฬิกาแดดยุคแรกเหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตารางเวลา ช่วยให้ผู้คนวางแผนงานต่าง ๆ ตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์

9. สลิง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานธุรกิจขนาดเล็กและการสื่อสารในทีม)

Sling มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กด้วยการผสานการจัดตารางงานของพนักงานเข้ากับเครื่องมือสื่อสารในตัว : ผู้สร้างตารางเวลา
ผ่านทางSling

Sling นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยรวมการจัดตารางงานของพนักงานเข้ากับเครื่องมือสื่อสารในตัว

มันช่วยให้ผู้จัดการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงาน จัดการความพร้อมของพนักงาน และจัดการตารางกะได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ยัง มอบตัวเลือกบริการตนเองให้กับพนักงาน เช่น การสลับกะและการขอลาหยุด เพื่อให้แน่ใจว่าตารางงานตรงกับความต้องการทางธุรกิจโดยไม่กระทบต่อความพึงพอใจของพนักงาน

คุณสมบัติเด่นของสลิง

  • สื่อสารกับสมาชิกในทีมได้ทันทีผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวม
  • เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานด้วยเครื่องมือที่ติดตามประสิทธิภาพการจัดตารางงาน
  • อนุญาตให้พนักงานขอลาหยุด, สลับกะ, หรือตั้งค่าความชอบได้โดยตรง
  • แจกจ่ายตารางเวลาให้พนักงานโดยอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

ข้อจำกัดของสายสะพาย

  • มุ่งเน้นไปที่การจัดตารางการทำงานแบบกะเป็นหลัก ทำให้ไม่เหมาะกับความต้องการการจัดตารางที่กว้างขวางมากขึ้น
  • ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่

ราคาแบบสลิง

  • ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 50 คน
  • พรีเมียม: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของสลิง

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)

สิ่งที่สะดวกที่สุดเกี่ยวกับ Sling คือคุณสามารถสร้างกะเวลาทำงานที่แตกต่างกันในเวลาต่างกันได้ แต่คุณยังสามารถทิ้งข้อความไว้เมื่อคุณต้องการแจ้งให้ใครบางคนทราบว่าคุณไม่สามารถทานอาหารกลางวันได้หรือคุณต้องออกก่อนเวลา

สิ่งที่สะดวกที่สุดเกี่ยวกับ Sling คือคุณสามารถสร้างกะงานที่แตกต่างกันในเวลาที่ต่างกันได้ แต่คุณยังสามารถทิ้งข้อความไว้เมื่อคุณต้องการแจ้งให้ใครบางคนทราบว่าคุณไม่สามารถทานอาหารกลางวันได้หรือคุณต้องออกก่อนเวลา

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างตารางงานย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ

10. โฮมเบส (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจขนาดเล็กแบบครบวงจร)

โฮมเบสเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาโดยการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการธุรกิจอื่น ๆ เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, การเตรียมเงินเดือน, และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด. : ผู้สร้างตารางเวลา
ผ่านทางHomebase

โฮมเบสยกระดับการจัดตารางงานไปอีกขั้นด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการธุรกิจที่กว้างขึ้น เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมเงินเดือน และการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันครบวงจรในการจัดการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของมันประกอบด้วยการติดตามความพร้อมของพนักงาน, การจัดการเวลาหยุด, และการจัดตารางเวลาอัตโนมัติทุกสัปดาห์ เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการสื่อสารในทีมและการติดตามประสิทธิภาพทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการจัดการตารางเวลาและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Homebase

  • ติดตามความพร้อมของพนักงาน จัดการกะงาน และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน
  • เตรียมเงินเดือนได้อย่างราบรื่นด้วยระบบติดตามเวลาทำงานและระบบบันทึกการเข้าออกที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • จัดการคำขอลาและแจกจ่ายตารางงานให้พนักงานโดยอัตโนมัติ
  • เข้าถึงรายงานขั้นสูงเพื่อติดตามต้นทุนแรงงานและระบุรูปแบบการจัดตารางงาน

ข้อจำกัดของบ้าน

  • ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับที่สูงกว่า
  • ต้องการกระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา

ราคาที่โฮมเบส

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $24.95/เดือน ต่อสถานที่
  • เพิ่มเติม: $59. 95/เดือน ต่อสถานที่
  • ครบจบในหนึ่งเดียว: $99.95/เดือน ต่อสถานที่

คะแนนและรีวิวของโฮมเบส

  • G2: 4. 2/5 (125+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,075+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะทุกสัปดาห์ที่ห้ามใช้หน้าจอทุกชนิด ใช้เวลานี้สำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างเต็มที่ การเดินเล่นในธรรมชาติ หรือการคิดสร้างสรรค์ การ 'รีเซ็ต' แบบนี้จะช่วยให้คุณตัดขาดจากสิ่งรบกวนและกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้ง

11. ดูเดิล (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการประชุมที่เน้นการตัดสินใจร่วมกันอย่างรวดเร็ว)

Doodle ช่วยให้การจัดตารางกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการระบุเวลาว่างที่ตรงกันระหว่างผู้เข้าร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ : ผู้สร้างตารางเวลา
ผ่านทางDoodle

Doodle ช่วยให้การนัดหมายกลุ่มเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยเน้นการค้นหาช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมทุกคนว่างตรงกันอย่างรวดเร็ว

มันช่วยให้คุณสามารถ สร้างแบบสำรวจอย่างรวดเร็ว กำหนดเส้นตายสำหรับการตอบกลับ และระบุเวลาประชุมที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ ตามความพร้อมของผู้เข้าร่วม ความเรียบง่ายและประสิทธิภาพนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจและบุคคลที่ต้องการประสานตารางเวลาโดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ Doodle

  • สร้างแบบสำรวจด่วนเพื่อรวบรวมความพร้อมของผู้เข้าร่วมหลายคน
  • กำหนดเส้นตายสำหรับการตอบแบบสำรวจเพื่อสรุปเวลาประชุมอย่างรวดเร็ว
  • ปรับแต่งแบบสำรวจด้วยตัวเลือกการสร้างแบรนด์และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขั้นสูง
  • ใช้การรองรับหลายเขตเวลาเพื่อกำหนดเวลาการประชุมระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของดูเดิล

  • ความสามารถในการรายงานขั้นพื้นฐานไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดตารางเวลา
  • มุ่งเน้นเฉพาะการประสานงานการประชุมเท่านั้น โดยไม่มีฟังก์ชันการจัดตารางงานที่ครอบคลุมมากขึ้น

ราคาแบบคร่าวๆ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้ห้าคน)

การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น

  • G2: 4. 4/5 (2,060+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,810 รายการ)

Doodle ทำให้การ "สำรวจความคิดเห็น" เกี่ยวกับวันที่และเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมง่ายขึ้นมาก มันช่วยประหยัดเวลาและความเครียดของเราในการพยายามหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมกับกลุ่มคนจำนวนมากที่มีปฏิทินที่แตกต่างกัน คุณสามารถสร้างบัญชีได้อย่างง่ายดายและโปรแกรมก็ใช้งานง่ายมาก เราใช้ Doodle อย่างน้อยเดือนละครั้ง ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการติดตั้ง คุณสามารถใช้งานได้ทันที

Doodle ทำให้การ "สำรวจความคิดเห็น" เกี่ยวกับวันที่และเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมง่ายขึ้นมาก มันช่วยประหยัดเวลาและความเครียดในการพยายามหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมกลุ่มใหญ่ที่มีปฏิทินแตกต่างกัน คุณสามารถสร้างบัญชีได้อย่างง่ายดายและโปรแกรมก็เข้าใจง่ายมาก เราใช้ Doodle อย่างน้อยเดือนละครั้ง ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการติดตั้ง คุณสามารถใช้งานได้ทันที

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างตารางการทำงานจากที่บ้านอย่างมีสุขภาพดี

ดับเบิลคลิกสู่ความอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดเวลา

เวลาเป็นทรัพยากรที่คุณไม่สามารถเรียกคืนได้ ดังนั้นทำไมไม่ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดล่ะ? ผู้ช่วยสร้างตารางเวลาที่ยอดเยี่ยมสามารถลดความยุ่งยากในการวางแผน ทำให้เป้าหมายของคุณเป็นไปตามแผนโดยไม่มีความเครียด

ด้วยตัวเลือกฟรีที่น่าทึ่งมากมายให้เลือก คุณเพียงแค่ไม่กี่คลิกก็สามารถเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจนได้

ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุด ตั้งแต่การจัดการตารางส่วนตัวของคุณไปจนถึงการวางแผนโครงการของทีม ClickUp Calendar View ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การผสมผสานอันทรงพลังของ ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยการจับประเด็นสำคัญและจัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติ ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้และการผสานรวม ClickUp เปลี่ยนความยุ่งเหยิงให้กลายเป็นความชัดเจน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบทั้งในสภาพแวดล้อมส่วนตัวและทีม

