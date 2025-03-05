11 โปรแกรมสร้างตารางเวลาฟรีที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

เวลา 10 โมงเช้า และวันของคุณก็เริ่มต้นอย่างวุ่นวายแล้ว ระหว่างงานกองโตกับปฏิทินที่เต็มไปด้วยการประชุมต่อเนื่องกัน การรักษาความมีระเบียบดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย
ผู้สร้างตารางเวลาที่เชื่อถือได้สามารถเปลี่ยนปริศนาประจำวันให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นได้
ในขณะที่เครื่องมือจัดตารางเวลาพรีเมียมมีอยู่มากมายในตลาด การวางแผนอย่างชาญฉลาดไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไป มีทางเลือกฟรีบางตัวที่อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพมากพอที่จะแข่งขันกับเวอร์ชันเสียเงินได้
บทความบล็อกนี้จะสำรวจเครื่องมือจัดตารางเวลาฟรี 11 รายการที่โดดเด่นในด้านความเรียบง่าย ความยืดหยุ่น และฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริง (🍪 พร้อมเทมเพลตตารางเวลาโบนัส) มาเริ่มกันเลย! 💪🏼
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUp ( เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่ปรับแต่งได้และการจัดการงาน)
- Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางการประชุมและนัดหมายกับลูกค้าแบบอัตโนมัติ)
- Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบร่วมมือกันในทีมและการผสานกับ Google Workspace)
- อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางงานแบบโครงการและการประสานงานทีม)
- HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขายและการจัดการเส้นทางของลูกค้า)
- Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบตารางงานแบบภาพและการวางแผนเนื้อหา)
- ZoomShift (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกะพนักงานและการควบคุมต้นทุนแรงงาน)
- Google Sheets (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาแบบกำหนดเองและการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
- Sling (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานธุรกิจขนาดเล็กและการสื่อสารภายในทีม)
- โฮมเบส (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการดำเนินงานธุรกิจขนาดเล็กอย่างครอบคลุม)
- ดูเดิล (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการประชุมที่เน้นการตัดสินใจร่วมกันอย่างรวดเร็ว)
อะไรคือผู้จัดทำตารางเวลา?
เครื่องมือสร้างตารางเวลาคือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดระเบียบงาน กิจกรรม หรือตารางเรียน ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถวางแผนเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกภาระผูกพันได้รับการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม
เมื่อคุณใช้โปรแกรมสร้างตารางเวลาเพื่อสร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์ คุณจะควบคุมเวลาของคุณได้และลดความเครียดที่ไม่จำเป็น ทุกอย่างถูกจัดวางไว้ในที่เดียว ทำให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมจัดตาราง
ผู้สร้างตารางเวลาให้ประโยชน์หลายประการเพื่อช่วยคุณในการจัดการโครงการตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ. สิ่งเหล่านี้รวมถึง:
- การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: การจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้กับแต่ละงานอย่างมีกลยุทธ์ช่วยหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
- การจัดตารางเวลาที่ปราศจากความขัดแย้ง: การให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานและการประชุมช่วยป้องกันการทับซ้อนและลดการปรับเปลี่ยนในนาทีสุดท้าย
- คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา: การใช้เครื่องมือลากและวาง, การแจ้งเตือน, และการทำงานอัตโนมัติช่วยลดเวลาในการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- บันทึกที่แม่นยำ: การบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างละเอียดช่วยติดตามความคืบหน้าและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ:การแบ่งปันตารางเวลาโครงการผ่าน ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องและได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ทำให้ทุกคนทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกันโดยไม่เกิดความสับสน
- การปรับเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น: การปรับเปลี่ยนแผนอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานของคุณหยุดชะงัก
- โครงสร้างที่เป็นระบบ: การวางแผนอย่างชัดเจนช่วยลดการคาดเดา ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมั่นใจและมีสมาธิ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มเวลาพักสั้น ๆ หรือเวลาสำรองไว้ในตารางงานของคุณ เพื่อเติมพลังและจัดการกับความล่าช้าที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างตารางเวลา?
การเลือกเครื่องมือสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ช่วยให้การวางแผนของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มองหาเครื่องมือที่มี:
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: ผู้สร้างตารางเวลาที่ดีช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามความสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- มุมมองปฏิทินแบบภาพ: รูปแบบที่ชัดเจนและอ่านง่ายช่วยให้คุณสามารถติดตามแผนรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนของคุณได้อย่างง่ายดายในพริบตา
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: การแจ้งเตือนช่วยให้คุณไม่พลาดการประชุม งาน หรือกำหนดเวลาสำคัญ ทำให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ปฏิทินที่แชร์และเครื่องมือจัดตารางเวลาช่วยให้ทีมสามารถประสานงานได้อย่างง่ายดาย หลีกเลี่ยงการนัดหมายซ้อนทับและปรับปรุงการสื่อสาร
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้: ตารางเวลาที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้การตั้งค่ารวดเร็ว พร้อมตัวเลือกที่ปรับได้เพื่อให้คุณสามารถปรับแผนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
11 โปรแกรมจัดตารางเวลาที่ดีที่สุด
การค้นหาผู้ช่วยจัดตารางเวลาที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อมีตัวเลือกมากมายให้เลือก. ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องทดสอบทั้งหมดด้วยตัวเอง.
เราได้รวบรวมเครื่องมือที่ดีที่สุดซึ่งช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณโดยเฉพาะ มาสำรวจและค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุดกันเถอะ! 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่ปรับแต่งได้และการจัดการงาน)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มอบวิธีการที่เข้าใจง่ายในการค้นหา สร้าง และจัดการตารางงานให้กับบุคคลและทีม
คุณสมบัติที่หลากหลายของมันเหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่การวางแผนกิจวัตรประจำวันไปจนถึงการจัดการความร่วมมือขนาดใหญ่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการโซลูชันการจัดตารางเวลาที่ฟรีและปรับแต่งได้
ปฏิทิน ClickUp
ปฏิทินของ ClickUp ผสานการทำงานของงาน และตารางเวลาของคุณอย่างไร้รอยต่อ มอบมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของวันของคุณ ด้วยการเชื่อมต่อปฏิทินที่คุณมีอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การรองรับหลายเขตเวลาและการบล็อกเวลาอัตโนมัติสำหรับงานที่มีความสำคัญ ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การประชุม ตารางเวลาของทีม และการเสร็จสิ้นงานสอดคล้องกัน
ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่ต้องจัดการกับกำหนดส่งงานหลายชิ้นสามารถสร้างงานใน ClickUp ที่ สำหรับแต่ละงาน ตั้งวันครบกำหนด และลากงานเหล่านี้ข้ามปฏิทินเพื่อ ปรับลำดับความสำคัญเมื่อปริมาณงานเปลี่ยนแปลง
ในทำนองเดียวกัน ทีมขนาดเล็กที่วางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามารถใช้ปฏิทินเพื่อกำหนดเส้นตาย เพิ่มเหตุการณ์สำคัญ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประชุมสอดคล้องกับวันที่สำคัญ ด้วย ข้อมูลเชิงลึกด้านการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ฟีเจอร์อันชาญฉลาดนี้ยังสามารถแนะนำงานและการประชุมตามลำดับความสำคัญและงานที่ค้างอยู่ของคุณได้อีกด้วย
การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือที่ผสานรวมของ ClickUp ตัวอย่างเช่น อาจารย์ที่จัดกลุ่มศึกษาเป็นประจำสามารถใช้ClickUp Meetingsเพื่อกำหนดการประชุมรายสัปดาห์ได้
ClickUp AI ผู้จดบันทึกและ ClickUp Brain
ติดอยู่กับการจดบันทึกท่ามกลางตารางงานที่ยุ่ง? เพิ่มAI Notetaker ของ ClickUp ในการประชุมเพื่อ จับประเด็นสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และรายละเอียดสำคัญในเอกสาร ClickUp ที่จัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบและเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้แล้ว ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการเหล่านั้นให้กลายเป็นงานผ่านClickUp Tasks พร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และความเชื่อมโยงระหว่างงาน ไม่ต้องตามงานหลังประชุมอีกต่อไป เพียงดำเนินการได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น นักเขียนอิสระที่รับงานจากลูกค้าหลายคนสามารถใช้รายการงานเพื่อแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ เช่น การวิจัย การร่าง และการแก้ไข ซึ่งช่วยให้กำหนดเส้นตายชัดเจน กระบวนการทำงานเป็นระเบียบ และติดตามความคืบหน้าได้ง่าย
การผสานปฏิทิน ClickUp
การผสานการทำงานของ ClickUp Calendarกับ ช่วยให้คุณสามารถซิงค์ตารางเวลาของคุณได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์, Google Calendar, Outlook, หรือ iCloud ทำให้คุณไม่พลาดการประชุมหรือกำหนดเวลาที่สำคัญอีกต่อไป
มืออาชีพสามารถซิงค์งานของตนกับ Google Calendar เพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับการนำเสนอกับลูกค้า พร้อมทั้งติดตามภาระผูกพันส่วนตัว เช่น การนัดหมายกับแพทย์—ทั้งหมดในมุมมองเดียว
⚡️ คลังแม่แบบ: ClickUp มีแม่แบบฟรีมากมายที่ช่วยให้คุณตั้งค่าตารางเวลาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับการวางแผนส่วนบุคคล แม่แบบClickUp Schedule Blocking Templateจาก ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการความตั้งใจสูง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับทีม, ClickUp Team Schedule Template ช่วยให้การวางแผนร่วมกันง่ายขึ้นโดยการจัดระเบียบหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมกำหนดเวลาในแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แสดงสถานะงาน (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว) บนตารางเวลาของคุณโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
- ใช้ClickUp Remindersเพื่อกำหนดเวลาการอัปเดตงาน กำหนดเส้นตายของโครงการ หรือการติดตามผล ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์และรับการแจ้งเตือนในรูปแบบที่คุณต้องการ เช่น อีเมลหรือการแจ้งเตือนบนมือถือ
- กำหนดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่ากำหนดเวลาที่สำคัญได้รับการจัดลำดับความสำคัญเหนือกว่างานที่มีความสำคัญน้อยกว่า
- แชร์ปฏิทินของคุณกับผู้อื่นเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดและสามารถปรับเปลี่ยนได้เรียลไทม์
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและการประชุมโดยตรงในตารางเวลาของคุณด้วยClickUp Time Tracking เพื่อให้เห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpลงในรายการงาน เช่น สถานที่หรือคำแนะนำเฉพาะ เพื่อติดตามและจัดการตารางเวลาของคุณได้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- หน้าต่างงานและการประชุมแบบครอบคลุมอาจใช้เวลาสักครู่ในการทำความคุ้นเคย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพอันกว้างขวางของ ClickUp อย่างชัดเจน ลองพิจารณาตัวอย่างของRevPartners องค์กรนี้สามารถลดระยะเวลาการส่งมอบโครงการลงได้ถึง 64% ด้วย ClickUp โดยใช้เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติและเทมเพลตตารางเวลาเพื่อช่วยให้การจัดการง่ายขึ้นและผลักดันผลลัพธ์ที่ดีกว่า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งการแจ้งเตือนในปฏิทินล่วงหน้าหนึ่งปี พร้อมภารกิจ 'แคปซูลเวลา' นี่อาจเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในวันนี้ หรือบางสิ่งที่คุณต้องการกลับมาทบทวนอีกครั้ง—ใช้เป็นวิธีเชื่อมโยงปัจจุบันกับเป้าหมายในอนาคต
การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมาก เนื่องจากกำหนดเส้นตายของคุณจะแสดงบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนเวลาในแต่ละวัน/สัปดาห์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก
2. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางการประชุมอัตโนมัติและการนัดหมายกับลูกค้า)
Calendly ช่วยให้การนัดหมายง่ายขึ้นด้วยการ อัตโนมัติความพร้อมและการทำงานในการจอง ลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมา มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มปฏิทินยอดนิยมเช่น Google และ Outlook ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจและมืออาชีพที่ต้องการโซลูชันการนัดหมายที่มีประสิทธิภาพและเผชิญหน้ากับลูกค้า
กฎการจองที่ปรับแต่งได้ และการจัดตารางแบบหมุนเวียนทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่จัดการกับลูกค้าหลายรายหรือการประชุมจำนวนมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- อัตโนมัติการจัดตารางการประชุมด้วยกฎการจองที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกความพร้อมใช้งาน
- กระจายการประชุมไปยังสมาชิกในทีมผ่านการจัดตารางแบบหมุนเวียน
- ปรับแต่งเวลาพักระหว่างการประชุมเพื่อป้องกันการจัดตารางแน่นเกินไปและเพื่อให้มั่นใจในความมีสมาธิ
- ตั้งค่าลิงก์การจองส่วนตัวพร้อมการปรับแต่งแบรนด์เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ Calendly
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบการทำงานอัตโนมัติและการผสานการชำระเงิน ถูกจำกัดไว้สำหรับแพ็กเกจพรีเมียม
- ต้องใช้เวลาในการกำหนดกฎการกำหนดเวลาที่ซับซ้อนสำหรับการใช้งานของทีม
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (2,280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นาฬิกากลไกเครื่องแรกถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1270 ถึง 1300 ในแคว้นทางตอนเหนือของอิตาลีและตอนใต้ของเยอรมนี โดยเป็นนาฬิกาหอคอยที่ขับเคลื่อนด้วยตุ้มน้ำหนัก นาฬิกาเหล่านี้ไม่มีหน้าปัดหรือเข็ม และบอกเวลาด้วยการตีระฆัง
3. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบร่วมมือในทีมและการผสานกับ Google Workspace)
Google Calendar โดดเด่นด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Google Workspace มอบโซลูชันการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์สำหรับการใช้งานส่วนตัว โรงเรียน และงานมืออาชีพ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้การแชร์ปฏิทินและประสานงานกิจกรรมภายในทีมเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปรับเขตเวลา ยังช่วยให้กระบวนการจัดประชุมประจำหรือความร่วมมือระหว่างประเทศง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- จัดการตารางการทำงานของคุณด้วยการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ในทุกอุปกรณ์และทุกแพลตฟอร์ม
- ตั้งค่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่นและการจัดการข้อยกเว้นสำหรับความต้องการเฉพาะ
- แชร์ปฏิทินพร้อมการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
- ใช้คำแนะนำการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาดเพื่อจัดระเบียบการประชุมตามความพร้อมของผู้เข้าร่วม
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- ขาดการประมวลผลการชำระเงินในตัวหรือระบบอัตโนมัติขั้นสูงหากไม่มีเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- ต้องใช้บัญชี Google เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด ซึ่งอาจจำกัดความเข้ากันได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Google
ราคา Google Calendar
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google ปฏิทิน
- G2: 4. 6/5 (42,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาเผยว่าการประชุมใช้เวลาประมาณ10% ของสัปดาห์การทำงานของพนักงาน โดยเฉลี่ย 4.48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พนักงานส่วนใหญ่เข้าร่วมการประชุม 11 ถึง 25 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่สำคัญของการประชุมต่อประสิทธิภาพการทำงาน
Google Calendar เป็นประโยชน์กับฉันมากทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ วิธีที่ง่ายในการจัดตารางการประชุมและปฏิทินพร้อมกับปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้นั้นสะดวกมาก ฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งและมันค่อนข้างยากในการตั้งค่าเหล่านั้นด้วย
4. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางงานแบบโครงการและการประสานงานทีม)
Asana ผสานการกำหนดตารางเวลาเข้ากับกรอบการจัดการโครงการ มอบแนวทางที่ปรับให้เหมาะสมกับทีมที่ต้องจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน โดย เชื่อมโยงตารางเวลาเข้ากับงานเฉพาะ, กำหนดเวลา, และเป้าหมายสำคัญ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการโครงการข้ามสายงาน
ด้วยมุมมองที่หลากหลาย เช่น ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และบอร์ด คุณสามารถปรับกระบวนการจัดตารางเวลาให้เหมาะสมกับความต้องการของทั้งงานระยะสั้นและเป้าหมายโครงการระยะยาวได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- ติดตามการพึ่งพาของงานและปรับกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของโครงการ
- จัดการปริมาณงานของทีมด้วยตัวกรองปฏิทินและเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและปัญหาคอขวด
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลา
- ติดตามเป้าหมายและกำหนดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่างานโครงการจะเสร็จตามกำหนด
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
- ความสามารถในการติดตามเวลาแบบดั้งเดิมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของ Asana
- ส่วนบุคคล: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- เริ่มต้น: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองวางแผนย้อนกลับ เริ่มต้นจากเป้าหมายสุดท้ายของคุณแล้วค่อยๆ ทำงานย้อนกลับมา แทนที่จะเติมวันด้วยงานต่างๆ ให้สร้างวันของคุณขึ้นมาจากผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นและทำงานย้อนกลับมาอย่างมีนัยสำคัญ
5. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขายและการจัดการเส้นทางลูกค้า)
HubSpot ผสานความสามารถในการจัดตารางเวลาเข้ากับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทีมขายและการตลาด ความสามารถ เฉพาะตัวในการเชื่อมโยงตารางการประชุมกับข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขายโดยตรง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเดินทางของลูกค้าที่ราบรื่น
คุณสมบัติของเครื่องมือ เช่น การติดตามการประชุมอัตโนมัติและพอร์ทัลลูกค้า สนับสนุนธุรกิจที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ทำให้กระบวนการติดตามผลเป็นอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมมีความสม่ำเสมอหลังการประชุม
- ให้ลูกค้าสามารถเลือกกำหนดเวลาด้วยตนเองผ่านพอร์ทัลส่วนบุคคล
- เปิดใช้งานการจัดตารางเวลาสำหรับทั้งทีมผ่านการมอบหมายงานแบบหมุนเวียนและตัวเลือกการประชุมกลุ่ม
- ปรับแต่งประเภทการประชุมและกฎการจองตามขั้นตอนเฉพาะในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
ข้อจำกัดของ HubSpot
- คุณสมบัติการอัตโนมัติต้องการการตั้งค่าอย่างละเอียดและต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบ CRM
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม CRM
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $1,300/เดือน (รวมผู้ใช้ 5 คน)
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $4,300/เดือน (รวมผู้ใช้ 7 คน)
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,200+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? การจัดการปริมาณงานเป็นความท้าทายสำหรับพนักงานหลายคน โดยมีเพียง20%เท่านั้นที่รู้สึกว่าปริมาณงานของตนอยู่ภายใต้การควบคุมในแต่ละวัน ในขณะเดียวกัน 21% กล่าวว่างานของตนไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมหรือจัดการได้เลย
ฉันชอบวิธีที่ฉันสามารถส่งอีเมลถึงลูกค้า โทรหาลูกค้า กำหนดงานให้ตัวเองและพนักงานคนอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย การเชื่อมต่อกับ CRM ของ Hubspot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันชอบที่สามารถติดตามผู้ติดต่อทางการตลาดได้ รวมถึงดูเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดต่อที่เปิดอีเมล จำนวนที่เป็นบอท จำนวนที่อ่านอีเมลแบบผ่าน ๆ และจำนวนที่อีเมลตีกลับ
6. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบตารางงานแบบภาพและการวางแผนเนื้อหา)
Canva เปลี่ยนการจัดการตารางเวลาให้กลายเป็นกระบวนการที่น่าสนใจและดึงดูดสายตา
แม้จะไม่ใช่เครื่องมือจัดตารางเวลาแบบดั้งเดิม แต่เครื่องมือนี้โดดเด่นในการสร้างตารางเวลาแบบปรับแต่งได้และปฏิทินเนื้อหาสำหรับทีมหรือบุคคล ความสามารถในการออกแบบช่วยให้คุณสามารถสร้างตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพและดึงดูดสายตา ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ทำการตลาด ผู้สร้างเนื้อหา และผู้จัดการโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ออกแบบตารางเวลาที่ดึงดูดสายตาโดยใช้ห้องสมุดเทมเพลตที่หลากหลาย
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างและแก้ไขตารางเวลาพร้อมทีมของคุณ
- กำหนดตารางและวางแผนหลักสูตร โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และแคมเปญต่าง ๆ ได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อปฏิทินเนื้อหา
- ปรับขนาดตารางเวลาและงานออกแบบของคุณได้ทันทีเพียงคลิกเดียว ประหยัดเวลาจากการปรับแต่งด้วยตนเอง
- บันทึกและนำเทมเพลตที่ปรับแต่งเองกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในโครงการต่างๆ
ข้อจำกัดของ Canva
- ขาดตรรกะการจัดตารางแบบดั้งเดิมและการจัดการเหตุการณ์แบบเรียลไทม์
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดสำหรับเหตุการณ์หรือการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ไม่มีการผสานปฏิทินในตัวสำหรับการอัปเดตตารางเวลาแบบเรียลไทม์
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,200+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สลับงานที่คุณไม่ค่อยชอบกับงานที่คุณรอคอย การจับคู่ระหว่างงานที่น่าเบื่อกับสิ่งที่คุณเพลิดเพลินสามารถทำให้ทั้งสองงานจัดการได้ง่ายขึ้นและเพิ่มพลังงานโดยรวมของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: 15 เทคนิคการจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7. ZoomShift (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกะพนักงานและการควบคุมต้นทุนแรงงาน)
ZoomShift เชี่ยวชาญด้านการจัดตารางงานสำหรับธุรกิจที่มีการทำงานเป็นกะ โดยให้บริการเครื่องมือในการ จัดการความพร้อมของพนักงาน, กะการทำงาน, และต้นทุนแรงงาน คุณสมบัติของ ZoomShift มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเช่นค้าปลีก, การบริการ, และการแพทย์ ที่การจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน
แพลตฟอร์มยังช่วยพนักงานด้วยตัวเลือกการบริการตนเอง ทำให้การจัดตารางเป็นกระบวนการที่ร่วมมือกัน
คุณสมบัติเด่นของ ZoomShift
- ติดตามต้นทุนแรงงานแบบเรียลไทม์เพื่อให้อยู่ในงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจในการจัดตารางงาน
- อนุญาตให้พนักงานสลับกะและขอลาหยุดได้โดยตรงจากบัญชีของตนเอง
- ตรวจจับความขัดแย้งของตารางเวลาโดยอัตโนมัติและแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- ผสานระบบบันทึกเวลาและระบบเงินเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ข้อจำกัดของ ZoomShift
- เน้นการทำงานเป็นกะอย่างมาก ทำให้ไม่เหมาะกับความต้องการการจัดตารางงานแบบดั้งเดิม
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าอย่างมากสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขาหรือมีกฎกะการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ ZoomShift
- สิ่งจำเป็น: ฟรี
- เริ่มต้น: $1/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ ZoomShift
- G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
🧠 เกร็ดความรู้: เบนจามิน แฟรงคลินเชี่ยวชาญการจัดการเวลาด้วยสมุดวางแผนรายวันที่แบ่งออกเป็นหกช่วงเวลาสำหรับแต่ละวัน
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล เอกสาร หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
8. Google Sheets (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่กำหนดเองและการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
คุณสามารถสร้างตารางเวลาใน Google Sheets ได้ที่ พร้อมความสามารถในการปรับแต่งสูง. ต่างจากเครื่องมือตารางเวลาแบบดั้งเดิม Google Sheets ให้คุณอิสระในการสร้าง ตารางเวลาที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะผ่านสูตรที่กำหนดเอง, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข, และการตรวจสอบข้อมูล.
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจหรือบุคคลที่มีความต้องการตารางเวลาที่ไม่เหมือนใคร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets
- สร้างตารางเวลาที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้สูตรและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
- ใช้การกรองขั้นสูงและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าตารางเวลาถูกต้องและสะอาด
- จัดตารางเวลาในหลายแผ่นงานสำหรับโครงการหรือทีมที่มีความต้องการหลากหลาย
ข้อจำกัดของ Google Sheets
- ขาดระบบอัตโนมัติในการจัดตารางเวลาหรือการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับกิจกรรม
- ไม่รองรับตรรกะการกำหนดเวลาขั้นสูงสำหรับงานที่ทับซ้อนกันหรือเขตเวลา
ราคาของ Google Sheets
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Sheets
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (12,960+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่?นาฬิกาแดดที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นประมาณ 3500 ปีก่อนคริสตกาลในอียิปต์โบราณ เป็นเพียงก้านบอกเวลาแบบง่าย ๆ เท่านั้น นาฬิกาแดดยุคแรกเหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตารางเวลา ช่วยให้ผู้คนวางแผนงานต่าง ๆ ตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
9. สลิง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานธุรกิจขนาดเล็กและการสื่อสารในทีม)
Sling นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยรวมการจัดตารางงานของพนักงานเข้ากับเครื่องมือสื่อสารในตัว
มันช่วยให้ผู้จัดการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงาน จัดการความพร้อมของพนักงาน และจัดการตารางกะได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ยัง มอบตัวเลือกบริการตนเองให้กับพนักงาน เช่น การสลับกะและการขอลาหยุด เพื่อให้แน่ใจว่าตารางงานตรงกับความต้องการทางธุรกิจโดยไม่กระทบต่อความพึงพอใจของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของสลิง
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมได้ทันทีผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวม
- เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานด้วยเครื่องมือที่ติดตามประสิทธิภาพการจัดตารางงาน
- อนุญาตให้พนักงานขอลาหยุด, สลับกะ, หรือตั้งค่าความชอบได้โดยตรง
- แจกจ่ายตารางเวลาให้พนักงานโดยอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของสายสะพาย
- มุ่งเน้นไปที่การจัดตารางการทำงานแบบกะเป็นหลัก ทำให้ไม่เหมาะกับความต้องการการจัดตารางที่กว้างขวางมากขึ้น
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
ราคาแบบสลิง
- ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 50 คน
- พรีเมียม: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของสลิง
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
สิ่งที่สะดวกที่สุดเกี่ยวกับ Sling คือคุณสามารถสร้างกะเวลาทำงานที่แตกต่างกันในเวลาต่างกันได้ แต่คุณยังสามารถทิ้งข้อความไว้เมื่อคุณต้องการแจ้งให้ใครบางคนทราบว่าคุณไม่สามารถทานอาหารกลางวันได้หรือคุณต้องออกก่อนเวลา
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างตารางงานย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ
10. โฮมเบส (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจขนาดเล็กแบบครบวงจร)
โฮมเบสยกระดับการจัดตารางงานไปอีกขั้นด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการธุรกิจที่กว้างขึ้น เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมเงินเดือน และการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันครบวงจรในการจัดการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของมันประกอบด้วยการติดตามความพร้อมของพนักงาน, การจัดการเวลาหยุด, และการจัดตารางเวลาอัตโนมัติทุกสัปดาห์ เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการสื่อสารในทีมและการติดตามประสิทธิภาพทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการจัดการตารางเวลาและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Homebase
- ติดตามความพร้อมของพนักงาน จัดการกะงาน และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน
- เตรียมเงินเดือนได้อย่างราบรื่นด้วยระบบติดตามเวลาทำงานและระบบบันทึกการเข้าออกที่ติดตั้งไว้ในตัว
- จัดการคำขอลาและแจกจ่ายตารางงานให้พนักงานโดยอัตโนมัติ
- เข้าถึงรายงานขั้นสูงเพื่อติดตามต้นทุนแรงงานและระบุรูปแบบการจัดตารางงาน
ข้อจำกัดของบ้าน
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับที่สูงกว่า
- ต้องการกระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา
ราคาที่โฮมเบส
- พื้นฐาน: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $24.95/เดือน ต่อสถานที่
- เพิ่มเติม: $59. 95/เดือน ต่อสถานที่
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $99.95/เดือน ต่อสถานที่
คะแนนและรีวิวของโฮมเบส
- G2: 4. 2/5 (125+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,075+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะทุกสัปดาห์ที่ห้ามใช้หน้าจอทุกชนิด ใช้เวลานี้สำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างเต็มที่ การเดินเล่นในธรรมชาติ หรือการคิดสร้างสรรค์ การ 'รีเซ็ต' แบบนี้จะช่วยให้คุณตัดขาดจากสิ่งรบกวนและกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้ง
11. ดูเดิล (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการประชุมที่เน้นการตัดสินใจร่วมกันอย่างรวดเร็ว)
Doodle ช่วยให้การนัดหมายกลุ่มเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยเน้นการค้นหาช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมทุกคนว่างตรงกันอย่างรวดเร็ว
มันช่วยให้คุณสามารถ สร้างแบบสำรวจอย่างรวดเร็ว กำหนดเส้นตายสำหรับการตอบกลับ และระบุเวลาประชุมที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ ตามความพร้อมของผู้เข้าร่วม ความเรียบง่ายและประสิทธิภาพนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจและบุคคลที่ต้องการประสานตารางเวลาโดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Doodle
- สร้างแบบสำรวจด่วนเพื่อรวบรวมความพร้อมของผู้เข้าร่วมหลายคน
- กำหนดเส้นตายสำหรับการตอบแบบสำรวจเพื่อสรุปเวลาประชุมอย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่งแบบสำรวจด้วยตัวเลือกการสร้างแบรนด์และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขั้นสูง
- ใช้การรองรับหลายเขตเวลาเพื่อกำหนดเวลาการประชุมระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของดูเดิล
- ความสามารถในการรายงานขั้นพื้นฐานไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดตารางเวลา
- มุ่งเน้นเฉพาะการประสานงานการประชุมเท่านั้น โดยไม่มีฟังก์ชันการจัดตารางงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้ห้าคน)
การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น
- G2: 4. 4/5 (2,060+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,810 รายการ)
Doodle ทำให้การ "สำรวจความคิดเห็น" เกี่ยวกับวันที่และเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมง่ายขึ้นมาก มันช่วยประหยัดเวลาและความเครียดของเราในการพยายามหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมกับกลุ่มคนจำนวนมากที่มีปฏิทินที่แตกต่างกัน คุณสามารถสร้างบัญชีได้อย่างง่ายดายและโปรแกรมก็ใช้งานง่ายมาก เราใช้ Doodle อย่างน้อยเดือนละครั้ง ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการติดตั้ง คุณสามารถใช้งานได้ทันที
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างตารางการทำงานจากที่บ้านอย่างมีสุขภาพดี
ดับเบิลคลิกสู่ความอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดเวลา
เวลาเป็นทรัพยากรที่คุณไม่สามารถเรียกคืนได้ ดังนั้นทำไมไม่ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดล่ะ? ผู้ช่วยสร้างตารางเวลาที่ยอดเยี่ยมสามารถลดความยุ่งยากในการวางแผน ทำให้เป้าหมายของคุณเป็นไปตามแผนโดยไม่มีความเครียด
ด้วยตัวเลือกฟรีที่น่าทึ่งมากมายให้เลือก คุณเพียงแค่ไม่กี่คลิกก็สามารถเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจนได้
ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุด ตั้งแต่การจัดการตารางส่วนตัวของคุณไปจนถึงการวางแผนโครงการของทีม ClickUp Calendar View ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การผสมผสานอันทรงพลังของ ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยการจับประเด็นสำคัญและจัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติ ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้และการผสานรวม ClickUp เปลี่ยนความยุ่งเหยิงให้กลายเป็นความชัดเจน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบทั้งในสภาพแวดล้อมส่วนตัวและทีม
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅