15 แอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุดในปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

ขอเริ่มต้นด้วยการสารภาพว่า ฉันค่อนข้างหมกมุ่นกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพและการวางแผนอยู่ไม่น้อย ฉันมักจะมองหาแอปที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด และใช้งานได้อย่างเพลิดเพลินเพื่อช่วยวางแผนแต่ละวันและจัดการงานของตัวเองอยู่เสมอ
ซึ่งหมายความว่าฉันได้ลองใช้ตัวเลือกมากมายหลายสิบอย่าง ตั้งแต่เครื่องมือจัดการโครงการที่ครอบคลุมที่สุดอย่าง ClickUp ไปจนถึงการจดบันทึกด้วยปากกาและกระดาษแบบเรียบง่าย
จากประสบการณ์ของฉันและการทดสอบโดยทีม ClickUp ฉันได้รวบรวมรายชื่อแอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุดสำหรับทุกความต้องการหรือความต้องการของคุณ
ก่อนที่เราจะเข้าสู่แต่ละหัวข้อ ขอให้ฉันอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันกำลังมองหา
แอปวางแผนประจำวันคืออะไร?
แอปวางแผนประจำวันเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน การประชุม และกิจกรรมการสื่อสารต่างๆ ที่คุณต้องทำให้เสร็จในแต่ละวัน
ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการที่มุ่งเน้นการส่งมอบงานภายในกรอบเวลาและทรัพยากร แอปวางแผนรายวันส่วนใหญ่ช่วยให้บุคคลและทีมตกลงกันได้ว่าอะไรที่สามารถทำได้และจะทำได้ในแต่ละวัน
ทำไมคุณถึงต้องการแอปวางแผนประจำวัน?
แอปวางแผนรายวันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการจัดระเบียบและควบคุมวันของคุณ ช่วยทั้งบุคคลและทีมในวิธีต่อไปนี้
ความชัดเจน: โดยการผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น อีเมล, Slack, การจัดการโครงการ, เป็นต้น คุณสามารถวางแผน, จัดลำดับความสำคัญ, และทำสิ่งที่สำคัญได้
จุดมุ่งเน้น: แอปวางแผนรายวันบังคับให้คุณคิดถึงปริมาณงานที่สามารถทำได้ในหนึ่งวันอย่างสมเหตุสมผล ด้วยวิธีนี้ คุณจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
การจัดการ: ขึ้นอยู่กับบทบาทงานของคุณ คุณอาจมีการประชุมครึ่งโหลและอีเมลร้อยฉบับที่ต้องจัดการ แอปวางแผนรายวันช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการคาดการณ์: การใช้แอปวางแผนรายวัน คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานเล็ก ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้การทำงานในแต่ละวันของคุณมีความคาดการณ์ได้มากขึ้น
ประสิทธิภาพการทำงาน: แอปวางแผนรายวันช่วยลดความล้นหลามของข้อมูล ป้องกันไม่ให้คุณรู้สึกหนักใจจากแจ้งเตือนใน Slack หรือกล่องอีเมลที่เต็มไปด้วยงาน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่ได้กำหนดไว้
คุณควรค้นหาอะไรในแอปวางแผนประจำวัน?
วันของฉันค่อนข้างยุ่งเหยิงเล็กน้อย มีเหตุการณ์/การประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายอย่าง งานที่มีกำหนดส่งชัดเจน และงานเร่งด่วนบางอย่างกำลังเข้ามา ดังนั้นฉันจึงต้องการแอปวางแผนประจำวันที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ฉันทำงานได้ทันเวลา
มุมมองวันที่: การติดแท็กวันที่หรือกำหนดเส้นตายให้กับแต่ละงานและดูเป็นรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ซึ่งหมายความว่า หากฉันมีกำหนดเส้นตายสำหรับบางสิ่งในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า ฉันสามารถกำหนดและได้รับการแจ้งเตือนในวันที่กำหนดนั้นในอนาคตได้
การจัดตาราง: ความสามารถในการสร้างงานและประชุมตามตารางประจำวัน โดยควรมีการผสานรวมกับปฏิทินอย่างสมบูรณ์ เพื่อนร่วมงานของฉันส่งคำเชิญผ่าน Google Calendar แอปพลิเคชันวางแผนประจำวันของฉันต้องสามารถนำข้อมูลนั้นมาผสานรวมกับตารางของฉันได้โดยอัตโนมัติ
การจัดการงาน:ติดตามงานต่างๆพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติม ความคิดเห็น รายการตรวจสอบ และอื่นๆ งานแต่ละงานมาพร้อมกับรายการข้อกำหนดและเกณฑ์การยอมรับที่ต้องมีในแอปวางแผนประจำวัน
การจัดสรรเวลา: การจัดสรรเวลาให้กับแต่ละงานตามการประมาณการ และเปรียบเทียบเวลาที่ติดตามได้กับเวลาที่จัดสรรไว้ ลองนึกภาพว่าคุณมีประชุม 5 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง และงานที่ต้องทำ 4 งาน ครั้งละ 90 นาที ทั้งหมดอยู่ในวันเดียว! เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ฉันต้องการคุณสมบัติการจัดสรรเวลา
การรายงาน: ความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานโดยอัตโนมัติ วัดผล KPI และติดตามความคืบหน้า สิ่งใดก็ตามที่ช่วยลดงานธุรการและสร้างความโปร่งใสถือเป็นข้อดีอย่างมาก
ความเข้ากันได้: สามารถผสานการทำงานและใช้งานร่วมกับเครื่องมือองค์กรยอดนิยมต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ฉันสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาเลือกใช้
การเข้าถึง: มีแอปพลิเคชันบนเว็บ มือถือ และเดสก์ท็อปสำหรับการเข้าถึงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
นี่เป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้น เพื่อสนับสนุนการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลแอปวางแผนดิจิทัลควรมีฟีเจอร์สำหรับการทำงานอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย
จากพารามิเตอร์เหล่านี้ มาดูกันว่าแอปวางแผนรายวันที่จ่ายเงินและฟรีที่ดีที่สุด 15 อันดับเป็นอย่างไรบ้าง
แอปพลิเคชันวางแผนประจำวันในมุมมอง
|แอปวางแผนรายวัน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ข้อจำกัด
|คลิกอัพ
|ผู้ช่วยวางแผนประจำวันด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|ClickUp Brain เชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณด้วย AI
|การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
|Google ปฏิทิน
|การกำหนดเวลา
|ความสามารถในการดูปฏิทินหลายรายการ (ส่วนตัว, งาน, โรงเรียน, ฯลฯ) ในมุมมองเดียวเพื่อการจัดตารางเวลาที่ปราศจากข้อผิดพลาด
|คุณสมบัติการจัดการโครงการและการรายงานมีข้อจำกัดอย่างมาก
|โนชั่น
|การวางแผนประจำวันโดยใช้การจัดการความรู้
|ใช้ Notion AI เพื่อระดมความคิด
|ยากสำหรับผู้คนที่จะสร้างระบบของตัวเองภายใน Notion
|Clockify
|ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่เรียกเก็บเงินตามเวลา
|คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ง่ายและทรงพลัง
|คุณสมบัติการจัดการเวลาครอบงำความสามารถในการวางแผนรายวัน ส่งผลให้ผู้ใช้ถูกผลักดันให้ใช้คุณสมบัติการจัดตารางเวลาสำหรับการวางแผนด้วย
|Todoist
|การวางแผนระหว่างเดินทาง
|การเชื่อมต่อมากกว่า 80 รายการ
|คุณสมบัติสำหรับทีมมีจำกัด
|อะไรก็ได้. ทำ
|การผสานแผนส่วนตัวและแผนอาชีพไว้ในเครื่องมือเดียว
|เทมเพลตรายการงานสำเร็จรูปสำหรับกรณีการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
|ไม่เหมาะสำหรับกรอบการจัดการงานเฉพาะทางเช่น GTD
|สุนสามา
|การวางแผนรายวันแบบหน้าต่างเดียว
|เป้าหมายรายวันพร้อมประมาณเวลา
|การรวมข้อมูลจากหลายแหล่งอาจกลายเป็นเรื่องที่เกินกำลัง
|เพลคกี้
|ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
|โครงการ, งาน, และผู้ใช้ไม่จำกัด
|จำกัดสำหรับโครงการระดับองค์กรที่ต้องการการปรับแต่งที่ซับซ้อน
|TickTick
|การจัดระเบียบและทำภารกิจประจำวันให้เสร็จตามกำหนดเวลา
|ความสามารถในการสร้างงานจากคำสั่งเสียง, อีเมล, Siri และวิดเจ็ต
|เสียงเตือนและเสียงแจ้งเตือนที่น่ารำคาญอาจทำให้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแย่ลงได้บางครั้ง
|มีโครงสร้าง
|ผู้ที่มีงานและนัดหมายมากมาย
|ตัวเลือกที่น้อยที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ปราศจากความวุ่นวาย
|ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ซับซ้อนเพื่อดูแลภาพรวม
|สิ่งของ 3
|การวางแผนรายวันอย่างครอบคลุม
|การวางแผนประจำวันแบบมีคำแนะนำและพิธีกรรมผ่อนคลายก่อนนอน
|จำกัดเฉพาะระบบนิเวศของ Apple
|Trello
|ทีมที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
|ไม่มีการใช้ระบบอัตโนมัติด้วยโค้ดสำหรับกระบวนการที่ซ้ำซ้อนและงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
|ใช้ได้เฉพาะกับการ์ด รายการ และบอร์ดเท่านั้น
|ไมโครซอฟต์ เอาท์ลุค
|ทีมที่ใช้เทคโนโลยีของไมโครซอฟท์
|รวมอีเมล งาน กิจกรรม รายชื่อ และบันทึกไว้ในแอปเดียว
|Outlook ไม่ใช่เครื่องมือจัดการอีเมลที่ใช้งานง่ายที่สุด
|nTask
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
|รายงานด้วย KPI ที่กำหนดเอง
|ผู้ใช้พบว่าอินเตอร์เฟซมีความวุ่นวายและยากต่อการใช้งาน
|เอเวอร์โน้ต
|ประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจัดการงาน
|การเชื่อมโยงการประชุม (กำหนดการ) กับบันทึกการประชุม (เอกสารและรายการที่ต้องดำเนินการ)
|การวางแผนรายวันยังคงทำด้วยมือ ไม่มีขั้นตอนการทำงานที่แนะนำหรือแม่แบบ
15 แอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025
นี่คือแอปวางแผนรายวันที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ในปี 2025 เพื่อให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับคุณ ฉันได้เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ระบุกลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสมของแต่ละแอป และรวมราคาไว้ด้วย
1. ClickUp – แอปวางแผนรายวันที่ดีที่สุดด้วยพลัง AI
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมคุณสมบัติเฉพาะในการวางแผนรายวันสำหรับบุคคลและทีม
ClickUp รวมคุณสมบัติการจัดการงาน การจัดตารางเวลา แบบฟอร์ม แผนผังความคิด และมุมมองที่ปรับแต่งได้หลายสิบแบบ เพื่อมอบความยืดหยุ่นในการวางแผนประจำวันอย่างครบถ้วน
ฉันชอบ ClickUp เพราะความสามารถในการทำทุกอย่างและมากกว่านั้น โครงสร้างลำดับชั้นจากพื้นที่ทำงาน > โฟลเดอร์ > รายการ > งาน > งานย่อย ให้ความละเอียดที่มากมาย มุมมองปฏิทิน ไทม์ไลน์ และแผนภูมิแกนต์ ช่วยให้ฉันไม่จัดตารางงานมากเกินไปและตามงานไม่ทัน
ClickUp Brain ได้รับการผสานรวมอย่างยอดเยี่ยมในหลากหลายแง่มุมของเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะนักเขียน ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมในการสร้างไอเดีย สรุปบทความบล็อกยาว ๆ ตรวจทาน และอื่น ๆ
ในบรรดาแอปวางแผนประจำวันทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน ความสามารถด้าน AI ของ ClickUp นั้นไม่มีใครเทียบได้ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ทั้งหมดของบริษัทของคุณเข้ากับ AI
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและเพิ่มไปยังงานใน ClickUp
- สรุปงานที่เสร็จสิ้นและโพสต์การอัปเดต
- ถามคำถามเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญ เช่น: ฉันควรทำอะไรต่อไป? งานใดเร่งด่วนที่สุด? งานใดติดขัดอยู่?
- แปลงเสียงจากการประชุมและคลิปของคุณเป็นข้อความถอดความ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยส่วนตัวและคู่หูวางแผนของคุณ
- มุมมองปฏิทิน ClickUpเพื่อดูงาน/กิจกรรมในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน
- การผสานการทำงานแบบสองทางกับปฏิทิน Google และ Outlook สำหรับการซิงค์แบบเรียลไทม์
- การติดตามเวลาสำหรับการบล็อกปฏิทินและการวางแผนรายวันอย่างละเอียด
- รายงานเป้าหมายและความก้าวหน้า
ClickUp ยังมีเทมเพลตมากมายสำหรับกรณีการใช้งานในการวางแผนประจำวันและการจัดการโครงการ คุณสามารถวางแผนวันของคุณด้วยเทมเพลต Daily Planner ของ ClickUp เพิ่มและจัดหมวดหมู่ภารกิจ กำหนดวันที่ครบกำหนดและความสำคัญ ตรวจสอบงานที่เสร็จแล้ว และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
ClickUp เป็นมากกว่าแค่สมุดวางแผนประจำวัน มันคือพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนสำหรับการจัดการโครงการ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนและต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมาก
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
แอปที่มีให้บริการ
แอปมือถือของ ClickUpสามารถดาวน์โหลดได้บน
- แอนดรอยด์
- iOS
- หน้าต่าง
- MacOS
- ลินุกซ์
- เว็บ
- Apple Watch
- เร็ว ๆ นี้ใน Meta Quest — โดยพื้นฐานแล้วทุกที่
2. Google Calendar – เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลา
Google Calendarเป็นหนึ่งในปฏิทินออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดปัจจุบัน ผู้ใช้ Gmail/GSuite ส่วนใหญ่จะใช้ Google Calendar ที่มาพร้อมกับแอปอีเมลของพวกเขาโดยอัตโนมัติ
อย่างที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้ ฉันจัดตารางกิจกรรมหลายอย่างใน Google Calendar ฉันเพิ่มการประชุมส่วนตัวของฉันเองด้วย—เช่น มื้อกลางวัน เวลาไปยิม รับลูกที่โรงเรียน ฯลฯ—ดังนั้นจึงไม่มีใครคาดหวังว่าฉันจะออนไลน์ในช่วงเวลาเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม Google Calendar มีข้อจำกัดในการติดตามงาน ฉันพบว่าฉันต้องการเครื่องมือวางแผนรายวันเพิ่มเติมเพื่อชดเชยข้อจำกัดของ Google Calendar
หากคุณเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือโค้ช Google Calendar เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดตารางกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละวัน มันช่วยให้คุณวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(ไม่จัดตารางแน่นเกินไป) และแจ้งให้เพื่อนร่วมงาน/ลูกค้าทราบได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- คุณสมบัติในตัวสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, กำหนดเวลา, และการจัดการงาน
- ความสามารถในการดูปฏิทินหลายปฏิทิน (ส่วนตัว, งาน, โรงเรียน, เป็นต้น) ในมุมมองเดียวเพื่อการจัดตารางเวลาที่ปราศจากข้อผิดพลาด
- ชั่วโมงทำงานและสถานที่ทำงานสำหรับตัวเลือกการตอบรับอัตโนมัติ
- งานและกิจกรรมของสมาชิกทีมในมุมมองเดียว ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบความพร้อมและจัดตารางการประชุม
- ปฏิทินกลุ่มที่มีสมาชิกทีมสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น วันหยุดของทีม
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้แทบทุกชนิด
ข้อจำกัดของ Google Calendar
Google Calendar เป็นปฏิทินเป็นหลักที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ บางอย่าง. นั่นหมายความว่า คุณสมบัติการจัดการโครงการและการรายงานมีจำกัดอย่างมาก.
ราคาของ Google Calendar
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
แอปที่มีให้บริการ
แอป Google Calendar มีให้บริการในเวอร์ชัน Android, iOS และเว็บ
โบนัส: เลือกจากเทมเพลตการจัดเวลาเหล่านี้เพื่อจัดระเบียบเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ
3. Notion – เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนประจำวันโดยเน้นการจัดการความรู้
Notionเริ่มต้นเป็นแอปจดบันทึก ซึ่งปัจจุบันได้ขยายตัวเพื่อรวมฟีเจอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการวางแผนประจำวัน ด้วย Notion คุณสามารถสร้างเอกสาร เขียนวิกิของบริษัท จัดการโครงการ และวางแผนงานสำหรับแต่ละวันได้
ฉันใช้ Notion เป็นแอปสำหรับจัดเก็บเอกสารเพื่อติดตามไอเดียที่ฉันมีสำหรับบทความ ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายการตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ ฉันใช้มันอย่างกว้างขวางในการจัดการคู่มือสไตล์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการ
อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้วางแผนรายวัน ฉันพบว่า Notion ขาดความสามารถในการติดตามเวลา การสร้างประมาณการ การบล็อกเวลา ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Notion เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านความรู้ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
หากงานของคุณมีมากกว่าสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไม่กี่อย่าง เช่น การซื้อนมหรือการจ่ายเงินเดือน Notion สามารถช่วยรวบรวมข้อมูลของคุณให้เป็นระบบได้
คุณสามารถสร้างงานและเอกสารพร้อมป้ายกำกับที่กำหนดเอง, แท็ก, เจ้าของ, สวิตช์, สิ่งที่ต้องทำ และอื่น ๆ ได้ คุณยังสามารถใช้มุมมองปฏิทินเพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินอยู่ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ยืดหยุ่นพร้อมคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลากหลาย
- ความสามารถในการอัปโหลดรูปภาพ, แทรกวิดีโอ, เป็นต้น เพื่อให้บริบทสมบูรณ์
- 10,000+ แม่แบบสำหรับโครงการส่วนตัว งาน และโรงเรียน
- Notion AI สำหรับระดมความคิดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือค้นหา สร้างคำตอบ และเติมข้อมูลในตารางโดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของโนชั่น
Notion มีชื่อเสียงว่ายากสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่จะเข้าใจ ความยืดหยุ่นของแอปอาจทำให้ผู้คนสร้างระบบของตัวเองภายใน Notion ได้ยากขึ้น
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Notion AI: เพิ่มในแผนใดก็ได้ในราคา $10/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
แอปที่มีให้บริการ
Notion สามารถดาวน์โหลดได้บน macOS, Windows, Android และ iOS
ลองดูทางเลือกอื่นของ Notion เหล่านี้!
4. Clockify – เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่เรียกเก็บเงินตามเวลา
Clockify เป็นแอปติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน การเข้างาน และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยเน้นการจัดการเวลาเป็นหลัก พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวจับเวลา ปฏิทิน ใบบันทึกเวลา รายงานกิจกรรม การจัดตารางเวลา การอนุมัติ และการออกใบแจ้งหนี้
ในฐานะแอปที่ออกแบบมาเพื่อการวางแผนและติดตามเวลา Clockify เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนประจำวัน ฉันเคยจัดตารางงานในปฏิทินในคืนก่อนหน้า เพื่อที่ฉันจะได้รู้แน่ชัดว่าต้องทำอะไรในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมมากที่สามารถดูได้ว่าฉันใช้เวลาไปกับงานใดมากน้อยเพียงใดในหลายวันผ่านรายงาน
หากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก Clockify เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามและบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผน แต่ Clockify ก็ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดตารางงาน งานที่ได้รับมอบหมาย กะเวลาทำงาน และวันหยุดได้
จากข้อมูลการบันทึกเวลาเหล่านี้ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาและใบแจ้งหนี้ได้โดยอัตโนมัติเพื่อการเรียกเก็บเงินที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ง่ายและทรงพลัง
- การติดตามอัตโนมัติข้ามแอปและเว็บไซต์ที่คุณใช้เป็นประจำ
- ความสามารถในการมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม สร้างเป้าหมายสำคัญ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาระงานที่มากเกินไป
- แม่แบบสำหรับโหลดกิจกรรมที่เกิดซ้ำทุกสัปดาห์
ข้อจำกัดของ Clockify
คุณสมบัติการจัดการเวลาของ Clockify มีประสิทธิภาพเหนือกว่าความสามารถในการวางแผนรายวัน ส่งผลให้ผู้ใช้ต้องใช้ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาสำหรับการวางแผนด้วยเช่นกัน
ราคาของ Clockify
- ฟรีพร้อมการติดตามไม่จำกัด
- พื้นฐาน: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Clockify
ลองดูทางเลือกอื่นของ Clockify เหล่านี้!
แอปที่มีให้บริการ
- แอป Clockify สามารถดาวน์โหลดได้บน macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge และ Linux
5. Todoist – เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนขณะเดินทาง
Todoist เป็นเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายและใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย คุณสามารถบันทึกงานต่างๆ ได้ตามธรรมชาติเหมือนกับการเขียนลงบนกระดาษ จากนั้นคุณสามารถจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณเป็นโครงการและเพิ่มลำดับความสำคัญ/ป้ายกำกับได้
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือ 'มุมมองวันนี้' ซึ่งช่วยให้มุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องทำวันนี้โดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งอื่น ๆ ต่างจากมุมมองปฏิทินที่แสดงงานของสัปดาห์/3-4 วันในคราวเดียว มุมมองวันนี้ช่วยให้อยู่ในปัจจุบัน หลีกเลี่ยงความคิดที่ล้นหลามเกี่ยวกับการคิดถึงอนาคต
อย่างไรก็ตาม สำหรับการติดตามเวลา การรวมงานเป็นโปรเจ็กต์ และอื่น ๆ Todoist มีข้อจำกัด. ฉันพบว่าตัวเองจัดการโปรเจ็กต์บนเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้น และมาใช้ Todoist แค่สำหรับงานง่าย ๆ ในแต่ละวัน. เมื่อเวลาผ่านไป การจัดการเครื่องมือหลายตัวกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ.
Todoist มีฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับมือถือสำหรับการจัดการงาน การออกแบบที่เรียบง่ายทำให้การใช้งานเป็นเรื่องที่เพลิดเพลิน แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและมินิมอลสำหรับการบันทึกงาน
- มุมมองที่ยืดหยุ่น โดยเฉพาะมุมมองปฏิทิน เพื่อดูงานต่าง ๆ บนไทม์ไลน์
- การแชร์โครงการ, การร่วมมือ, และความคิดเห็น
- การผสานรวมมากกว่า 80 ระบบเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล, การสื่อสาร, และการทำงานอัตโนมัติ
- การแสดงผลภาพรวมประสิทธิภาพการทำงานรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อให้สมาชิกในทีมทำงานได้ตามเป้าหมาย (พร้อมคะแนน Todoist Karma สำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์!)
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณสมบัติสำหรับทีมมีจำกัด
- ผู้ใช้กล่าวว่าแอปไม่สามารถเพิ่มการแบ่งเวลาสำหรับแต่ละงานได้
- ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาการซิงค์บางครั้งขณะทำการผสานรวมกับ Google Calendar
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: $0
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
แอปที่มีให้บริการ
- แอป Todoist พร้อมให้ดาวน์โหลดบน Android, iOS, Windows, macOS และ Linux
- แอปยังมีเวอร์ชันเว็บและเวอร์ชัน Apple Watch
ลองดูทางเลือกอื่นของ Todoist เหล่านี้!
6. Any. do – เหมาะที่สุดสำหรับการรวมแผนส่วนตัวและแผนการทำงานไว้ในเครื่องมือเดียว
Any. do เป็นแอปจัดการงานสำหรับบุคคล ครอบครัว และทีม ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของ Any. do คือมีโมดูลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวางแผนประจำวัน ซึ่งรวมถึง:
- มุมมองส่วนตัวของทุกสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณ
- เริ่มต้นใหม่ทุกวันเพื่อวางแผนตามความต้องการของคุณ
- การแจ้งเตือนแบบพุชและขั้นตอนการทำงานแบบมีคำแนะนำเพื่อวางแผนประจำวัน
- การผสานปฏิทินเพื่อจัดการกิจกรรมและงานต่าง ๆ ในที่เดียว
- มุมมองที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
ฉันใช้ Any.do อยู่ช่วงสั้น ๆ ตอนที่มีหลายเรื่องต้องจัดการพร้อมกัน—ทั้งแมวที่ต้องผ่าตัด ลูกต้องไปเข้าทีมฟุตบอลโรงเรียน มีวันหยุดพักผ่อนที่กำลังจะมาถึง และยังต้องทำงานเขียนอีกหลายชิ้น
เพื่อจัดการทุกสิ่งนี้ร่วมกัน โดยไม่พลาดเรื่องส่วนตัวเพราะงาน Any.do เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ฟีเจอร์ที่ช่วยในการโฟกัสยังเหมาะมากสำหรับการลดความวุ่นวายจากการทำงานที่มากเกินไป
ด้วย Any.do คุณสามารถจัดการทุกแง่มุมของชีวิตของคุณได้โดยไม่ให้สิ่งใดมาขัดขวางหรือรบกนกัน
ทุกสิ่ง. ทำสิ่งที่ดีที่สุด
- คำแนะนำอัจฉริยะที่ปรับให้เหมาะกับคุณเกี่ยวกับวิธีการโฟกัสและสิ่งที่ควรโฟกัส
- การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการหลายประเภทเพื่อรวบรวมความต้องการส่วนบุคคลและวิชาชีพ
- เทมเพลตรายการงานสำเร็จรูปสำหรับกรณีการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
ข้อจำกัดใด ๆ
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: $0
- พรีเมียม: $5.99
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 4 คน
- ทีม: $7. 99/เดือน ต่อสมาชิก
ทุก. การให้คะแนนและรีวิว
แอปที่มีให้บริการ
แอป Any.do สามารถดาวน์โหลดได้บนโทรศัพท์ (Android และ iOS), iPad, เดสก์ท็อป (Windows, macOS), เว็บ และสมาร์ทวอทช์
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Any.do เหล่านี้!
7. Sunsama – เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันแบบหน้าต่างเดียว
ซันซามา เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการช่วยให้สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว. ซันซามา คือ ตัวช่วยวางแผนรายวันแบบดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลจากทุกแอปของคุณไว้ด้วยกัน และจัดแสดงอย่างสะอาดบนมุมมองแบบไทม์ไลน์.
สิ่งที่ดึงดูดฉันมากที่สุดเกี่ยวกับ Sunsama คือความสามารถในการรวมการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว ในช่วงหนึ่ง ฉันมีงานอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง มีกิจกรรมอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง มีงานบ้านส่วนตัวในรายการอื่น และคำขอต่างๆ ในอีเมล—ในแต่ละวัน ฉันมักจะพลาดอะไรบางอย่างไปเสมอ Sunsama สัญญาว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ฉัน
การมีกิจวัตรประจำวันในการทบทวนแต่ละวันและวางแผนเป็นสิ่งที่ดี ความสามารถในการโพสต์แผนไปยัง Slack โดยอัตโนมัติก็ถือว่าสะดวกมากเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ฉันก็ตระหนักว่าการรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันนั้นทำให้รู้สึกหนักหนากว่าที่คาดไว้มาก ฉันกำลังพยายามจัดลำดับความสำคัญของการสื่อสารหลายอย่างที่ได้รับในแต่ละวัน เพราะ Sunsama จัดทุกอย่างเป็นรายการให้ฉันทั้งหมด
Sunsama มุ่งเน้นให้บุคคลจัดระเบียบความยุ่งเหยิงในชีวิตการทำงานและวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
หากคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในอีเมล, Slack, ปฏิทิน, Notion, Trello, ClickUp หรือ Github, Sunsama สามารถรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้, ทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยความสะดวกสบาย!
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- การวางแผนประจำวันแบบมีแนวทางโดยใช้ขั้นตอนทีละขั้น
- มุมมองรายวันแบบรวม
- เป้าหมายประจำวันพร้อมประมาณเวลา
- การจัดเวลาและการกำหนดตารางเวลา
ข้อจำกัดของ Sunsama
- Sunsama เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่มีฟีเจอร์สำหรับทีมเพียงเล็กน้อย
- การรวมข้อมูลจากหลายแหล่งอาจกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้น
- อาจจะเป็นงานที่ยุ่งยากในการนำเข้าอีเมลที่ไม่สำคัญหรือไม่เกี่ยวข้อง แล้วจึงลบอีเมลเหล่านั้นใน Sunsama
ราคาของซันซามา
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $20/เดือน
- การสมัครสมาชิกรายปี: $16/เดือน คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- Capterra:4.7/5(รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
แอปที่มีให้บริการ
แอป Sunsama สามารถดาวน์โหลดได้บนโทรศัพท์ (Android และ iOS) และเดสก์ท็อป
ลองดูทางเลือกอื่นของ Sunsama เหล่านี้!
8. Plaky – เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Plaky เป็นซอฟต์แวร์วางแผนโครงการแบบภาพสำหรับทีม ช่วยให้ทีมสามารถสร้างงาน จัดการทีม เพิ่มสมาชิก แสดงความคิดเห็น ติดตามความคืบหน้า และบริหารจัดการโครงการได้ ฟีเจอร์ครอบคลุมการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน การรายงาน และการบริหารจัดการ
เมื่อแอปฟรี ฉันก็อดไม่ได้ที่จะลองใช้ และฉันก็เริ่มใช้ Plaky ไปเลย สำหรับเครื่องมือจัดการงานที่ง่าย ๆ Plaky ทำหน้าที่ได้ดีสำหรับฉัน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ลองใช้แอปอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมมากขึ้น ฉันก็ไม่พบอะไรที่โดดเด่นใน Plaky ที่น่าจะบอกต่อ
Plaky เป็นแอปวางแผนรายวันฟรีที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก Plaky ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถรวมศูนย์การสื่อสารและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
คุณสมบัติเด่นของเพลกี้
- กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่เรียบง่าย
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการตลาด, ทรัพยากรมนุษย์, การขาย, CRM, และกรณีการใช้งานการพัฒนาซอฟต์แวร์
- โครงการ, งาน, และผู้ใช้ไม่จำกัด
ข้อจำกัดของเพลกี้
Plaky อาจมีข้อจำกัดสำหรับโครงการระดับองค์กรที่ต้องการการปรับแต่งที่ซับซ้อน
ราคาแบบแพ็คเกจ
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- cake. com แพ็กเกจ: $15.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของเพลกี้
- Capterra:5/5(1 รีวิว)
แอปที่มีให้บริการ
Plaky สามารถดาวน์โหลดได้บนโทรศัพท์ (Android และ iOS) และเวอร์ชันเว็บ
9. TickTick – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและทำงานประจำวันให้เสร็จตามกำหนดเวลา
TickTick เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดระเบียบทุกแง่มุมของชีวิต นอกจากการวางแผนในแต่ละวันแล้ว คุณยังสามารถใช้ TickTick เพื่อจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำ งาน เป้าหมาย และเหตุการณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย
TickTick เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพมากในการรวมงานและชีวิตไว้ที่เดียว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนั้นชวนให้ใช้งาน ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เป็นวิธีที่ง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้นในการติดตามเวลา เครื่องสร้างเสียงรบกวนสีขาวเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเขียน
TickTick มาพร้อมกับตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรในตัวที่ช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่และทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา สิ่งนี้เหมาะมากสำหรับคนที่มีงานเล็กๆ น้อยๆ มากมายที่ต้องทำ แล้วมีอะไรอีก? คุณยังสามารถเล่นเสียงรบกวนสีขาวในพื้นหลังขณะทำงานได้อีกด้วย!
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้จัดการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จของลูกค้า งานของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อเสนอแนะ ฯลฯ ซึ่งแต่ละงานสามารถทำได้ภายใน 25 นาที TickTick เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเหล่านี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- ความสามารถในการสร้างงานจากคำสั่งเสียง, อีเมล, Siri และวิดเจ็ต
- การแยกวิเคราะห์วันที่โดยอัตโนมัติของกำหนดเวลาเพื่อแจ้งเตือน
- 'แจ้งเตือนน่ารำคาญ' สำหรับสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด
- ระดับความสำคัญและการจัดลำดับ
- มุมมองปฏิทินที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ TickTick
- ผู้ใช้รู้สึกผิดหวังกับข้อจำกัดของเวอร์ชันฟรี
- ผู้ใช้ยังกล่าวอีกว่าเสียงเตือนและคำเตือนที่น่ารำคาญบางครั้งทำให้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแย่ลง
ราคาของ TickTick
- แผนรายเดือน: $3. 99/เดือน
- แผนรายปี: $35.99/ปี
คะแนนและรีวิวของ TickTick
แอปที่มีให้บริการ
- แอป TickTick สามารถดาวน์โหลดได้บนโทรศัพท์ (Android และ iOS), iPad, เดสก์ท็อป (Windows, macOS, Linux), เวอร์ชันเว็บ และ Apple Watch
ลองดูทางเลือกอื่นของ TickTick เหล่านี้!
10. มีโครงสร้าง – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีงานและนัดหมายจำนวนมาก
Structured เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบหลายฟังก์ชันที่มี AI ในตัว นอกจากจะเป็นตัววางแผนวันที่ใช้งานง่ายแล้ว ยังเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ ปฏิทินตัวติดตามนิสัย ตัวจับเวลาโฟกัส และอื่นๆ อีกมากมาย
ฉันชอบ Structured เพราะมีฟีเจอร์จำกัด การหลีกเลี่ยงลูกเล่นต่างๆ ทำให้ Structured มอบสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานในการวางแผนวันของฉันได้อย่างดี มุมมองไทม์ไลน์มีประโยชน์เป็นพิเศษเพราะเป็นมุมมองแบบรายการที่ฉันคุ้นเคย แต่แสดงควบคู่ไปกับไทม์ไลน์ ความสามารถในการเพิ่มสีที่กำหนดเองให้กับรายการต่างๆ ก็สนุกดีเช่นกัน
โครงสร้างถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งต่าง ๆ มากมายที่คุณต้องทำ. ดังนั้น แอปพลิเคชันจึงจัดโครงสร้างงานและนัดหมายจำนวนมากไว้ในไทม์ไลน์เดียว ช่วยให้คุณสร้างรายการลำดับความสำคัญและตรวจสอบสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่มีโครงสร้าง
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- ตัวเลือกที่น้อยที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ปราศจากความวุ่นวาย
- ความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
ข้อจำกัดที่มีโครงสร้าง
มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและมุ่งเน้นเฉพาะด้าน ไม่มีการจัดการโครงการที่ซับซ้อนเพื่อดูแลภาพรวม
การกำหนดราคาแบบมีโครงสร้าง
- แผนฟรี
- Structured Pro รายเดือน: $2. 99/เดือน
- โครงสร้างรายปีแบบมืออาชีพ: $9.99/ปี
- Structured Pro Lifetime: $29.99 สำหรับตลอดชีพ
การจัดอันดับและรีวิวที่มีโครงสร้าง
- App Store:4.8/5(24,000+ รีวิว)
แอปที่มีให้บริการ
แอปพลิเคชันแบบมีโครงสร้างพร้อมให้ดาวน์โหลดบนโทรศัพท์ (Android และ iOS) และ macOS
11. Things 3 – แอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple
Things 3 เป็นผู้จัดการงานส่วนตัวที่ได้รับรางวัล มันรวมเหตุการณ์ในปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ภาพรวมของตารางเวลาของคุณดีขึ้น มันช่วยให้คุณวางแผนวันของคุณในตอนเช้า จัดการงานค้างในตอนเย็น และงานที่ทำซ้ำๆ ในอนาคต
ในฐานะผู้ใช้ Mac ฉันรู้สึกประทับใจกับการที่ Things 3 สามารถผสานเข้ากับระบบนิเวศของฉันได้อย่างง่ายดาย ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ แอปบน Apple Watch ก็มีความครอบคลุมมากกว่าเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ ที่ฉันเคยใช้มา
ฉันสามารถใช้ทัชบาร์, แฮนด์ออฟ, การดำเนินการด่วนบนหน้าจอหลัก, ฯลฯ ได้เกือบเหมือนเป็นแอปที่ติดตั้งมาตั้งแต่ต้น! ชำระครั้งเดียวแทนการสมัครสมาชิกรายเดือน? ลงชื่อฉันด้วย!
Things 3 ได้รับการออกแบบมาสำหรับระบบนิเวศของ Apple ซึ่งประกอบด้วย macOS, iOS, iPadOS และแม้แต่ Vision Pro
มีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติซึ่งผู้ใช้ Apple จะรู้สึกคุ้นเคยทันที. คำสั่งลัดและคำสั่งเฉพาะของ Apple จะทำงานบน Things 3 ได้เช่นกัน.
คุณสมบัติเด่น 3 อย่างของ Things
- การวางแผนประจำวันแบบมีคำแนะนำและพิธีกรรมผ่อนคลายก่อนนอน
- หัวข้อเพื่อสร้างหมวดหมู่และเป้าหมายภายในโครงการ
- รายการตรวจสอบสำหรับงานย่อย
- การจัดตารางเวลาอัจฉริยะด้วยภาษาธรรมชาติด้วย Jump Start
- โหมดบางและหลายหน้าต่าง
ข้อจำกัดของสิ่งของ 3 ข้อ
- จำกัดเฉพาะในระบบนิเวศของ Apple เท่านั้น หากคุณมีสมาชิกในทีมหรือผู้รับเหมาที่ใช้ระบบปฏิบัติการอื่น คุณจะไม่สามารถทำงานร่วมกันใน Things 3 ได้
- แอปพลิเคชันสำหรับ iPhone, Apple Watch และ iPad มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคาของสิ่งของ 3
- ซื้อครั้งเดียว $49.99
การให้คะแนนและรีวิวสิ่งของ 3 อย่าง
แอปที่มีให้บริการ
- แอป Things 3 สามารถดาวน์โหลดได้บน macOS, iOS, iPad และ visionOS
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Things 3 เหล่านี้!
12. Trello – เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ดำเนินงานตามงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
Atlassian Trello เป็นโซลูชันการจัดการงานที่สร้างขึ้นโดยอิงตามวิธีการแบบ Kanban โดยใช้การ์ด รายการ และบอร์ด ตั้งแต่การจัดการงานง่าย ๆ ไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน Trello สามารถจัดการโครงการทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย
ในช่วงแรกของการเดินทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉัน Trello คือแหล่งรวมทุกอย่าง ฉันมีบอร์ดสำหรับภาพยนตร์ที่อยากดู หนังสือที่อยากอ่าน งานบ้านประจำวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ฯลฯ นอกเหนือจากงานของฉัน บอร์ดคัมบังแบบการ์ดที่เรียบง่ายคือจุดเริ่มต้นของฉันในการจัดการโครงการ
เมื่อเวลาผ่านไป ฉันต้องการบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับการวางแผนในแต่ละวัน Trello ดูเหมือนจะยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่แบ่งย่อยเป็นงานต่างๆ แต่ไม่สามารถรองรับสิ่งอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม การตอบกลับ การประชุม ฯลฯ ที่ฉันต้องจัดการได้
Trello ใช้ลำดับชั้นของบัตรคานบันและบอร์ดเมื่อคุณมีชุดของงานที่ชัดเจน คุณสามารถสร้างบัตรสำหรับแต่ละงานและจัดระเบียบบนบอร์ดที่มีช่องทางสำหรับสถานะแต่ละอย่าง
Trello ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างการ์ดสำหรับแต่ละฟีเจอร์/เรื่องราวของผู้ใช้ที่ผ่านกระบวนการไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- มุมมองที่ชัดเจนของกระบวนการทำงานในรูปแบบของบอร์ด, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, และอื่น ๆ
- ไม่มีการใช้ระบบอัตโนมัติด้วยโค้ดสำหรับกระบวนการที่ซ้ำซ้อนและงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
- เทมเพลตที่ผ่านการทดสอบในสนามรบจากผู้นำในอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของ Trello
- สำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสมบัติที่จำกัดของ Trello อาจไม่เพียงพอ
- ทีมต้องจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของตนในรูปแบบของการ์ด รายการ และบอร์ดเท่านั้น—รูปแบบอื่นจะไม่ได้รับการยอมรับ
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
แอปที่มีให้บริการ
- แอป Trello สามารถดาวน์โหลดได้บนโทรศัพท์ (Android และ iOS), เดสก์ท็อป (Windows และ macOS) และเว็บ
ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!
13. Microsoft Outlook – เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ระบบของ Microsoft
Microsoft Outlook เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการอีเมลที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่ โดยหลักแล้ว Outlook ช่วยให้คุณสามารถส่งและรับอีเมลผ่านกล่องจดหมายที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมดังนี้:
- ปฏิทินสำหรับกำหนดการประชุมและกิจกรรม
- แอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ
- การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
- คุณสมบัติการบันทึกและบันทึกประจำวัน
ทุกคนมีช่วงเวลาที่ใช้ Outlook ในการจัดการอีเมลของตัวเอง เช่นเดียวกับฉัน การใช้งานของฉันส่วนใหญ่เป็นการรับและตอบอีเมล แม้ว่าฉันจะนัดหมายการประชุมจากตรงนั้นด้วยก็ตาม Teams ก็ถูกผสานรวมอย่างราบรื่นเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฉันไม่ได้ใช้ระบบของ Microsoft อยู่แล้ว การผสานรวมเครื่องมือของบุคคลที่สามจึงกลายเป็นความท้าทาย
เทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยทีมต่างๆ ทั่วโลก สำหรับผู้ที่ใช้งานไมโครซอฟท์อยู่แล้ว Outlook เป็นพื้นที่ทำงานรวมที่ยอดเยี่ยม
Outlook สามารถทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการตั๋วโดยปริยาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบทบาทงานของคุณเกี่ยวข้องกับอีเมล เช่น ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าหรือฝ่ายบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Outlook
- การจัดการอีเมลแบบหลายฟังก์ชัน
- รวมอีเมล งาน กิจกรรม รายชื่อ และบันทึกไว้ในแอปเดียว
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของไมโครซอฟต์ เช่น Teams และ Office 365
ข้อจำกัดของ Microsoft Outlook
- Outlook ไม่ใช่เครื่องมือจัดการอีเมลที่ใช้งานง่ายที่สุด
- จำกัดเฉพาะสแต็กของ Microsoft
ราคาของ Microsoft Outlook
- ราคาขายปลีก $159.99 สำหรับ 1 คอมพิวเตอร์หรือแมค
- 159.99 ดอลลาร์ สำหรับ 1 เครื่อง (PC หรือ Mac)
- สำหรับบ้าน: ครอบครัว: $9. 99/เดือน สูงสุด 6 คน ส่วนบุคคล: $6. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้คนเดียว
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน
- ส่วนตัว: $6. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้คนเดียว
- สำหรับธุรกิจ (ราคาต่อปี): MS365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้ MS365 Business Standard: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้ MS365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้ MS365 Apps for Business: $8.25/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Business Standard: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Apps for Business: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- 159.99 ดอลลาร์ สำหรับ 1 เครื่อง (พีซีหรือแมค)
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน
- ส่วนตัว: $6. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้คนเดียว
- MS365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Business Standard: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Apps for Business: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Outlook
แอปที่มีให้บริการ
- Microsoft Outlook สามารถดาวน์โหลดได้บนโทรศัพท์ (Android และ iOS) และเดสก์ท็อป (Windows และ macOS)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Outlook เหล่านี้!
14. nTask – เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
nTask เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติสำหรับการวางแผน การดำเนินการ การติดตาม และการปรับปรุง
ฉันเริ่มใช้ nTask เมื่อทีมซอฟต์แวร์ขององค์กรของฉันเลือกใช้สำหรับการจัดการงานของพวกเขา มันครอบคลุมและให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฉันได้เรียนรู้มากมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดการโครงการและงานเขียนของตัวเอง ฉันพบว่ามันไม่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้มากพอ
nTask ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความรวดเร็วและคล่องตัว การวางแผนโครงการอย่างละเอียดช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากร กำหนดระยะเวลาโครงการ งบประมาณ ฯลฯ
ด้วย nTask คุณสามารถออกแบบขั้นตอนการทำงานของคุณเอง สร้างสถานะที่กำหนดเองหรือใช้เทมเพลตวางแผนรายวันที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- การติดตามเวลา, บันทึกเวลาอัตโนมัติ, และกระบวนการอนุมัติ
- การติดตามปัญหาพร้อมการปรับแต่งระดับความรุนแรงและสถานะ
- การซิงค์ปฏิทินสำหรับการประชุม วาระการประชุม และบันทึกการสนทนา
- กรอบการบริหารความเสี่ยงและการแก้ปัญหา
- รายงานด้วย KPI ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ nTask
- ผู้ใช้พบว่าอินเตอร์เฟซมีความวุ่นวายและยากต่อการใช้งาน
- เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการซอฟต์แวร์อื่น ๆ nTask อาจมีคุณสมบัติที่จำกัด
ราคา nTask
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ nTask
แอปที่มีให้บริการ
nTask สามารถดาวน์โหลดได้บนโทรศัพท์ (Android และ iOS) และเวอร์ชันเว็บ
15. Evernote – เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจัดการงาน
Evernote เป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่มีมายาวนานที่สุด แอปนี้เริ่มต้นจากการเป็นเครื่องมือสำหรับจัดระเบียบบันทึกและแนวคิดต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกดิจิทัล และปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการความรู้ งาน และตารางเวลา
ฉันเป็นผู้ใช้ Evernote ตั้งแต่ยุคแรกเลยนะ พูดตรงๆ ฉันเขียนไดอารี่ใน Evernote ตัดบทความที่น่าสนใจจากอินเทอร์เน็ต บันทึกภาพไว้ใช้ภายหลัง อะไรประมาณนี้ ในฐานะแอปจดบันทึก มันตอบโจทย์ความต้องการของฉันทุกอย่าง
เมื่อความต้องการในการบริหารโครงการของฉันเพิ่มขึ้น ความสามารถของ Evernote ก็ไม่เพียงพอ ฉันยังคงใช้ Evernote สำหรับการจัดการความรู้ บางครั้งฉันก็วางแผนวันของฉันในนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่สมุดวางแผนประจำวันหลักของฉัน
Evernote เป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นและอิสระคล้ายกับสมุดบันทึกจริง ด้วย Evernote คุณสามารถสร้างบันทึกที่มีข้อความ รูปภาพ เสียง สแกน PDF และเอกสารต่างๆ ได้
คุณยังสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและจัดตารางงานเพื่อจัดการงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว
ลองดูทางเลือกอื่นของ Evernote เหล่านี้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- การบันทึกหน้าเว็บด้วย Web Clipper
- การสแกนและจัดเก็บไฟล์ เอกสาร และรูปภาพ เช่น บันทึกการประชุม ใบเสร็จ คู่มือ และสูตรอาหารครอบครัว
- การเชื่อมโยงการประชุม (กำหนดการ) กับบันทึกการประชุม (เอกสารและรายการที่ต้องดำเนินการ)
- การค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ยังสำรวจไฟล์ PDF เอกสาร และรูปภาพ
ข้อจำกัดของ Evernote
- ในฐานะเครื่องมือจดบันทึก Evernote มีขีดจำกัดในความสามารถด้านการจัดการโครงการ
- การวางแผนรายวันยังคงทำด้วยมือ ไม่มีขั้นตอนการทำงานที่แนะนำหรือแม่แบบ
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
แอปที่มีให้บริการ
Evernote สามารถดาวน์โหลดได้บนโทรศัพท์ (Android และ iOS), เดสก์ท็อป (Windows, macOS) และส่วนขยายเว็บ
โบนัส: คู่มือเบื้องต้นที่ดีที่สุดในการวางแผนสัปดาห์ของคุณ
จัดการงานด้วยแอปวางแผนรายวัน
ไม่ว่าคุณจะกำลังคัดแยกมันฝรั่งหรือดูแลการก่อสร้างสะพานบรูคลิน งานของคุณต้องมีการวางแผนและดำเนินการทีละวัน แอปวางแผนรายวันมีฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
เครื่องมืออย่าง Evernote และ Notion สามารถช่วยบันทึกความรู้ขององค์กรและสร้างแผนการทำงานจากจุดนั้นได้ TickTick และ Structured ช่วยนำระเบียบมาสู่ความวุ่นวายของวันทำงานยุคใหม่
Plaky และ Trello เหมาะสมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า และ Sunsama รวมเครื่องมือสื่อสารและข้อมูลมากมายที่เราใช้ในปัจจุบันเข้าด้วยกัน
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำและความชอบส่วนตัวของคุณ แอปแพลนเนอร์รายวันทั้งสิบห้าแอปข้างต้นสามารถเป็นแอปที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้
