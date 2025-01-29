10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Any.do ปี 2025

ในโลกที่เชื่อมต่ออย่างสูงในปัจจุบัน เครื่องมือจัดการงานที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการจัดระเบียบวันของคุณ ทำให้การจัดการงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการงานมากมายที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาด การเลือกเครื่องมือจัดการงานออนไลน์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
Any.do เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้หลายคนเนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดคุณสมบัติที่ช่วยในการจัดการโครงการ อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ผู้เล่นเพียงรายเดียวในตลาด
บางทีคุณอาจกำลังมองหาฟีเจอร์เพิ่มเติม อินเทอร์เฟซที่แตกต่าง หรือแค่สงสัยว่ามีอะไรอีกบ้างในโลกของการจัดการโครงการ
บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Any.do เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณในปี 2024
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกอื่น ๆ ของ Any.do?
เมื่อค้นหาคู่แข่งของ Any.do ไม่ใช่แค่การหาเครื่องมือจัดการงานอื่นเท่านั้น แต่เป็นการระบุเครื่องมือที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะและสไตล์การทำงานของคุณในการจัดการโครงการ นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- การใช้งานและส่วนติดต่อผู้ใช้: การออกแบบควรมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ลดความซับซ้อนในการเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีหรือผู้เริ่มต้น คุณก็ต้องการแอปที่ใช้งานได้ง่ายเมื่อต้องมอบหมายงาน
- คุณสมบัติและการผสานรวม: เครื่องมือนี้มีระบบติดตามเวลา, การผสานกับปฏิทิน, หรือคุณสมบัติการร่วมมือหรือไม่? แล้วการผสานกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่คุณใช้บ่อยล่ะ?
- ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือพร้อมใช้งานในทุกแพลตฟอร์มที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็น iOS, Android, เว็บ, แอปมือถือ หรือเดสก์ท็อป
- ราคา: ในขณะที่บางรายการอาจฟรีพร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน แต่บางรายการอาจมีค่าใช้จ่าย โปรดพิจารณาตามงบประมาณของคุณและผลตอบแทนจากการลงทุน
- ความสามารถในการขยาย: ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือทีมที่กำลังเติบโต เลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถขยายตามความต้องการของคุณได้
- การปรับแต่ง: งานและโครงการของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์ ผู้จัดการงานที่ยอดเยี่ยมจะช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย ตรวจสอบวิธีการเข้ารหัส นโยบายความเป็นส่วนตัว และประวัติการดำเนินงานของบริษัท
- รีวิวและคะแนน: ความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ
- การสนับสนุนและทรัพยากร: บริการลูกค้าที่ตอบสนองรวดเร็วและทรัพยากรมากมาย (เช่น บทเรียนและคำถามที่พบบ่อย) สามารถทำให้ประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: หากคุณกำลังทำงานกับทีม คุณสมบัติเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แชท, และการแชร์ไฟล์อาจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
โปรดคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ไว้ และคุณจะมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่พร้อมใช้งานเพื่อทดแทนAny.doและอาจเหนือกว่ามันได้
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Any.do ที่ควรใช้
ในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของเครื่องมือจัดการงาน ปี 2024 ได้นำเสนอแพลตฟอร์มที่หลากหลายซึ่งท้าทายสถานะเดิม
จากการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อไปจนถึงประสบการณ์ผู้ใช้ระดับยอดเยี่ยม ตัวเลือกทั้ง 10 นี้พร้อมที่จะนิยามใหม่ให้กับประสิทธิภาพการทำงานทั้งสำหรับบุคคลและทีม
1. คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่แค่แอปจัดการงาน—แต่เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมทุกด้าน ออกแบบมาสำหรับทั้งบุคคลและทีม ClickUp ปรับความสามารถให้เหมาะสมกับโครงการทุกขนาด ตั้งแต่ภารกิจส่วนตัวไปจนถึงงานองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติพิเศษเช่น ClickUp Whiteboards และ Docs มอบสนามเล่นสำหรับความคิดของคุณ ในขณะที่รายการตรวจสอบงานแบบซ้อนทำให้การสร้างงาน จัดระเบียบงาน และมอบหมายงานให้กับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย ฟังก์ชันการลากและวางและเครื่องมือไดนามิกมากมาย เช่น แท็ก รายการตรวจสอบ และฟิลด์ที่กำหนดเอง เน้นย้ำถึงความสามารถในการปรับตัวของแพลตฟอร์มนี้
ความใช้งานง่ายของมันช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบและไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
นอกจากนี้ ด้วยแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป เว็บ iOS และ Android ClickUp ทำให้คุณเชื่อมต่อกับงานของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คลังแม่แบบที่ครอบคลุมของ ClickUp มีทรัพยากรมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงแม่แบบการจัดการงานปฏิทินเนื้อหา และ Getting Things Done เพื่อช่วยให้กระบวนการตั้งค่าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- ClickUp Docs ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการระดมความคิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบงานและมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้วิธี GTD
- คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม, มอบหมายความรับผิดชอบ, จัดลำดับงานย่อย, และเชื่อมโยงงานที่ต้องทำของคุณกับเอกสารอื่น ๆ ได้โดยใช้ClickUp Tasks
- ชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้คุณมอบหมายงาน, หารือ, และแก้ไขเอกสารร่วมกันได้, ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
- ระบบติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระยะเวลาของงาน ช่วยปรับปรุงการวางแผนในอนาคต
- วางแผนเดือนของคุณด้วยมุมมองปฏิทิน ClickUpที่ใช้งานง่าย
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Apple, Outlook และ Google Calendar ช่วยให้ปฏิทินการจัดการโครงการของคุณได้รับการซิงค์อยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- นี่เป็นมากกว่าแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้นและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ไม่ใช่ทุกคุณสมบัติขั้นสูงและพรีเมียมของ ClickUp ที่สามารถใช้งานได้ในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,720 รายการ)
2. TickTick
TickTick เป็นแอปจัดการงานที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการทั้งส่วนบุคคลและทีมแอปวางแผนดิจิทัลนี้ช่วยให้คุณสร้างงานรายการสิ่งที่ต้องทำ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ทั้งแบบเดี่ยวหรือร่วมกับทีม
สิ่งที่ทำให้ TickTick แตกต่างคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งช่วยให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจได้ว่างานต่างๆ จะได้รับการจัดการอย่างตรงเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- ตัวจับเวลา Pomodoro ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานของคุณขณะที่คุณทำงานผ่านรายการที่ต้องทำ
- การแจ้งเตือนขั้นสูงมอบการเตือนตามกำหนดเวลาและแม้กระทั่งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งตามปฏิทินการตลาดของคุณ
- พร้อมใช้งานอย่างครอบคลุมทั้งบนแพลตฟอร์ม iOS (iPhone และ iPad) และ Android
ข้อจำกัดของ TickTick
- ไม่มีคุณสมบัติการซิงค์ปฏิทินโดยตรงอาจทำให้การจัดการปริมาณงานยากลำบาก
- การผสานรวมแอปของบุคคลที่สามที่จำกัด
- แพ็กเกจฟรีจำกัดจำนวนงานที่คุณสามารถเพิ่มในรายการที่ต้องทำของคุณ
ราคาของ TickTick
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $27.99 ต่อผู้ใช้ต่อปี
TickTick คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
3. Microsoft To Do
แอปจัดการงานนี้เป็นเพื่อนคู่ใจในการจัดการงานสำหรับผู้ที่ฝังรากลึกในระบบนิเวศของ Microsoft ไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำหรืองานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการผสานรวม—โดย Planner และ Outlook จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนประจำวันของคุณเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do
- ถือเป็นหนึ่งในแอปปฏิทินที่ดีที่สุดเนื่องจากการออกแบบเลียนแบบสมุดวางแผนจริง ทำให้การมองเห็นวันและสัปดาห์เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ
- งานที่ต้องทำซ้ำในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ แม้แต่ในตารางเวลาที่กำหนดเอง สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย
- การร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้คุณมอบหมายและหารือเกี่ยวกับงานในรายการที่ต้องทำของคุณได้ภายใน To Do และ Microsoft Planner
ข้อจำกัดของ Microsoft To Do
- การปรับแต่งทางภาพมีข้อจำกัดอยู่บ้าง โดยผู้ใช้ต้องการการจัดรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำของพวกเขา
- แอปนี้ไม่มีมุมมองปฏิทินโดยตรง ทำให้คุณสามารถดูได้เฉพาะในรูปแบบรายการเท่านั้น
ราคาของ Microsoft To Do
- ฟรี
Microsoft To Do คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,750+ รีวิว)
4. OmniFocus
ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพที่ต้องจัดการกับงานที่ซับซ้อน OmniFocus มอบประสบการณ์ที่เรียบง่ายในเครื่องมือจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Mac
แอปนี้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึง เพื่อให้คุณสามารถจัดการงานได้ทุกที่—ไม่ว่าจะบน Mac, iPhone หรือแม้แต่ Apple Watch ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ของแอปนี้ทำให้แตกต่างจากแอปอื่น ๆ ในยุคเดียวกัน ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus
- การซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ที่ไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- เสนอการแก้ไขแบบกลุ่มสำหรับการปรับเปลี่ยนงานจำนวนมาก
- ความสามารถในการปรับตัวของ Siri ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานต่างๆ ได้ด้วยคำสั่งเสียง
- เมนูการแชร์อนุญาตให้นำเข้าการดำเนินการจากแอปใด ๆ บนอุปกรณ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ OmniFocus
- OmniFocus ไม่มีแผนให้บริการฟรี
- ซอฟต์แวร์นี้เน้นที่ Apple เป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดฐานผู้ใช้
ราคา OmniFocus
- สำหรับเว็บ: $4. 99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ใบอนุญาตมาตรฐาน V3: ชำระเงินครั้งเดียว $49.99
- ใบอนุญาต V3 Pro: ชำระเงินครั้งเดียว $99.99
OmniFocus การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ OmniFocus เหล่านี้!
5. Todoist
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพในแอปวางแผนประจำวัน Todoist ถือเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ แพลตฟอร์มนี้รองรับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่หลากหลาย ช่วยให้คุณแยกงานออกเป็นโปรเจกต์ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกแง่มุมของชีวิตคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
แม้ว่าจุดแข็งหลักจะอยู่ที่การจัดการงาน แต่ระบบก็ไม่ลังเลที่จะสนับสนุนโครงการของทีม ด้วยการรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม Todoist ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ข้อความเริ่มต้นในภาษาธรรมชาติช่วยให้การสร้างและกำหนดเวลางานเป็นไปอย่างเข้าใจง่าย
- คุณสมบัติโครงการช่วยให้การจัดหมวดหมู่ของงานชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานหรือส่วนตัว
- ระบบกรรมให้ข้อมูลเชิงภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน กระตุ้นให้ทำงานให้เสร็จอย่างสม่ำเสมอ
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Todoist
- การแจ้งเตือนงานเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้พรีเมียมเท่านั้น
- การผสานรวมกับเครื่องมือหลักด้านประสิทธิภาพการทำงาน เช่น อีเมลและปฏิทิน มีข้อจำกัดอยู่บ้าง
ราคาของ Todoist
- แผนสำหรับผู้เริ่มต้น/มือใหม่: ฟรี
- โปรแพลน: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,250 รายการ)
6. สิ่งที่ 3
โซลูชันดิจิทัลเพื่อจัดการกับความวุ่นวายของงาน Things 3 นำเสนอคุณสมบัติที่ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบอย่างพิถีพิถัน ไม่เพียงแต่จัดระเบียบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ไม่พลาดกำหนดส่งงานอีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของระบบแท็ก การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง หรือต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออย่าง Slack Things 3 ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้ ด้วยเวอร์ชัน iOS และเว็บ การเข้าถึงจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป
สิ่งที่ดีที่สุด 3 อย่างของ Things 3
- รายการตรวจสอบประจำวันให้มุมมองที่เป็นระบบของงานที่ต้องทำในทันที
- คุณสมบัติ "หัวข้อ" ช่วยให้สามารถแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องได้
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงช่วยให้งานต่างๆ ถูกตีความและกำหนดเวลาได้อย่างถูกต้อง
สิ่งของ 3 ข้อจำกัด
- ไม่มีแอปเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Android
- การทำงานร่วมกันในภารกิจหรือรายการไม่ใช่ฟีเจอร์
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีเมียมให้บริการ
ราคาของ Things 3
- สำหรับ Mac: ชำระเงินครั้งเดียว $49.99
- สำหรับ iPhone และ Apple Watch: ชำระเงินครั้งเดียว $9.99
- สำหรับ iPad: ชำระเงินครั้งเดียว $19.99
การจัดอันดับและรีวิวสิ่งของ 3
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 15+ รายการ)
7. TeuxDeux
สวยงามน่าดึงดูดใจและใช้งานได้อย่างน่าประทับใจ TeuxDeux ผสานรูปแบบและฟังก์ชันการทำงานได้อย่างลงตัว แพลตฟอร์มของมันจัดระเบียบงานในรูปแบบมุมมองรายสัปดาห์ที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดได้ทันที
นอกเหนือจากการเป็นเพียงตัวจัดการงานอย่างง่าย แอปนี้ยังแสดงคุณสมบัติต่างๆ เช่น งานที่เกิดซ้ำ เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องป้อนงานที่ทำซ้ำๆ อีกต่อไป มีการออกแบบที่สดใหม่ด้วยฟอนต์ที่โดดเด่นแต่ยังคงมุมมองที่เรียบง่ายไม่รกตา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeuxDeux
- จัดตารางและดูงานที่ต้องทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนในการวางแผน
- ความสามารถในการปรับแต่งรายการอัจฉริยะช่วยเพิ่มการจัดระเบียบและการจัดลำดับความสำคัญ
- งานจะถูกโอนไปยังวันถัดไปโดยอัตโนมัติหากเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
- การรองรับ Markdown ช่วยเพิ่มความชัดเจนของคำอธิบายงาน
- รับอีเมลอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับความรับผิดชอบประจำวันของคุณ
- ปรับแต่งความสวยงามด้วยวงล้อสีที่สามารถปรับแต่งได้
- การทำงานที่ประสานกันระหว่างแอป iPhone และแพลตฟอร์มเว็บ
ข้อจำกัดของ TeuxDeux
- แอปนี้ไม่มีให้ใช้งานในเวอร์ชันฟรี
- ผู้ใช้ Android ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ไม่มีแอปเฉพาะสำหรับพวกเขา
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันมีจำกัด; งานของทีมไม่สามารถจัดการได้ง่าย
ราคาของ TeuxDeux
- 3 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
TeuxDeux คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (21+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (7+ รีวิว)
8. ทูดเดิลโด
หลังจากที่ได้สร้างฐานที่มั่นในวงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Toodledo ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่เป็นแอปพลิเคชันรายการสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น แต่ยังรวมเอาคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงที่หลากหลายไว้ด้วย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้แบบเรียลไทม์มาปรับปรุงและก้าวทันกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทันสมัยอยู่เสมอ นี่คือการยืนยันถึงการผสมผสานระหว่างความทนทานและความมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toodledo
- ความสามารถในการปรับแต่งสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย
- แพลตฟอร์มแบบองค์รวมสำหรับจดบันทึกไอเดีย จัดระเบียบรายการ และวางกลยุทธ์แผนงาน
- ตัวติดตามนิสัยช่วยปลูกฝังนิสัยที่ดีและทำให้ผู้ใช้รับผิดชอบต่อตนเอง
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยการแบ่งปันงาน การมอบหมายงาน และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ติดตามความสำคัญด้วยการแจ้งเตือนที่ทันเวลา
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์รับประกันการทำงานที่ไม่สะดุด
- การเพิ่มงานอย่างรวดเร็วที่ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยส่วนขยายของเบราว์เซอร์ของ Toodledo
ข้อจำกัดของ Toodledo
- การออกแบบและอินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยสำหรับบางคน
- ระยะการเรียนรู้เบื้องต้นอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้นบางคน
- คุณสมบัติพรีเมียมจำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก
ราคาของ Toodledo
- ฟรี
- มาตรฐาน: $3. 99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บวก: $5.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Toodledo
- G2: 4. 4/5 (49+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (70+ รีวิว)
9. เมโมริจิ
Memorigi เป็นแอปพลิเคชันจัดการงานที่มีความยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันสัญญาว่าจะมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นในการจัดระเบียบงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือน และทำงานร่วมกับทีม
คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมัน ควบคู่กับการออกแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของ Memorigi
- อินเตอร์เฟซแบบโต้ตอบที่ช่วยให้การป้อนข้อมูลและการจัดการงานเป็นเรื่องง่าย
- การซิงโครไนซ์ที่ไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ รับประกันสถานะงานที่อัปเดต
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันส่งเสริมความสามัคคีในทีม
- มุมมองปฏิทินแบบบูรณาการสำหรับไทม์ไลน์ที่ครอบคลุมของงานและตัวเตือน
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินการงานตามกำหนดเวลา
- ความสามารถในการผสานรวมกับแอปและซอฟต์แวร์ยอดนิยมอื่น ๆ
- โหมดการดูที่หลากหลาย รวมถึงรายการ, กระเบื้อง, และมุมมอง Kanban
ข้อจำกัดของ Memorigi
- เวอร์ชันฟรีอาจจำกัดบางฟังก์ชันขั้นสูง
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ภายนอกอาจมีข้อจำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Memorigi
- ฟรี
- พรีเมียม: 49.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Memorigi
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. คีร์
Quire โดดเด่นด้วยการมุ่งเน้นการจัดการในระดับจุลภาค ผ่านการ "จัดวางซ้อน" ที่เป็นเอกลักษณ์และการผสานบอร์ด Kanban งานต่างๆ ถูกแบ่งแยกอย่างละเอียดในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
Quire ช่วยให้มั่นใจว่าขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ในลำดับถัดไปได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจนภายในแต่ละบัตรงานหลัก คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน มอบหมายงาน และบริหารโครงการได้อย่างละเอียดในระดับที่ลึก นอกจากนี้ ตัวเลือกการกรองขั้นสูงยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการจัดลำดับความสำคัญของความรับผิดชอบของตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Quire
- การแบ่งงานหลักและงานย่อยอย่างราบรื่นช่วยในการวางแผนอย่างละเอียด
- รายงานความคืบหน้าโดยละเอียดช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามอัตราการเสร็จสิ้นของงานได้
- กำหนดตารางงานที่ทำซ้ำเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและดำเนินการได้ตรงเวลา
- แอปพลิเคชันมือถือครบวงจรสำหรับผู้ใช้ทั้ง iOS และ Android
- ปฏิทินแบบบูรณาการมอบมุมมองแบบองค์รวมของงานและกำหนดเวลา
- การใช้กระดานคัมบังอย่างสร้างสรรค์ช่วยเพิ่มมิติทางสายตาในการจัดการงาน
ข้อจำกัดของควายร์
- ผู้ใช้บางรายพบว่ากระบวนการเริ่มต้นใช้งานมีความซับซ้อนเล็กน้อย
- การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอาจไม่ครอบคลุมเท่าคู่แข่ง
- การไม่มีฟีเจอร์แชทในตัวอาจจำกัดการสื่อสารแบบเรียลไทม์ของทีม
ราคาขายเป็นเล่ม
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของควายร์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ทำไม ClickUp ถึงเป็นอันดับหนึ่งในรายการทางเลือกของ Any.do
การนำทางผ่านภูมิประเทศอันกว้างใหญ่ของเครื่องมือจัดการงาน ClickUp ยังคงโดดเด่นอยู่เสมอ แม้ว่าตลาดจะมีคู่แข่งที่น่าสนใจมากมาย แต่ ClickUp แตกต่างด้วยความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทั้งการทำงานส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกัน
พลังที่แท้จริงของ ClickUp อยู่ที่การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความหลากหลายและความใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่ต้องการปรับปรุงงานประจำวันให้ราบรื่น หรือทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp มีฟีเจอร์ที่หลากหลายพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ เวอร์ชันฟรีของแพลตฟอร์มนี้เองก็มอบโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับความสามารถอันโดดเด่นของมันอย่างเต็มที่ แม้จะยังไม่ได้ปลดล็อกฟีเจอร์ทั้งหมดก็ตาม เมื่อผสานกับคลังแม่แบบที่ครอบคลุมกว่า 1,000 แบบซึ่งพร้อมใช้งาน ClickUp จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการงานเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบนิเวศแห่งประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจรอีกด้วย
การมีส่วนร่วมกับชุมชน ClickUp ที่แข็งแกร่งสามารถเพิ่มประสบการณ์ของคุณได้ ที่นี่คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ค้นพบเคล็ดลับการใช้งานที่เป็นประโยชน์ และแม้กระทั่งค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มนี้ และหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ทีมสนับสนุนลูกค้าของ ClickUp ที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอ
โดยสรุปแล้ว การเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ไม่ใช่แค่การนำเครื่องมือใหม่มาใช้เท่านั้น แต่เป็นการร่วมมือกับโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับศักยภาพในการจัดการองค์กรของคุณ ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์และให้ ClickUp เป็นผู้กำหนดนิยามใหม่ให้กับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ