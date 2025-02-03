10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ OmniFocus ในปี 2025

เมื่อพูดถึงแอปจัดการงานที่สร้างขึ้นสำหรับ MacOS และอุปกรณ์ iOS ชื่อหนึ่งที่นึกถึงคือ OmniFocus
หากคุณเป็นผู้ใช้ Mac อย่างเดียวก็ไม่เป็นไร แต่หากคุณเป็นผู้ใช้ Android ล่ะ? หรืออาจคุณต้องการโซลูชันการจัดการงานที่มีคุณสมบัติที่ OmniFocus ไม่มีให้
แม้ว่า OmniFocus จะเป็นหนึ่งในแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac แต่ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ทุกด้านทั้งในแง่ของฟังก์ชันการทำงานและความเข้ากันได้กับอุปกรณ์
หากคุณต้องการฟังก์ชันการทำงานและประโยชน์ที่เหมือนเดิม (หรือดีกว่า) ของ OmniFocus แต่ต้องการเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย คุณมาถูกที่แล้ว ?
รายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ OmniFocus ของเราให้ข้อมูลสรุปของแต่ละตัวเลือกพร้อมเคล็ดลับเล็กน้อยเพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในการจัดการรายการที่ต้องทำของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกแทน OmniFocus?
เนื่องจากมีผู้จัดการงานและแอปสำหรับทำรายการสิ่งที่ต้องทำมากมายในท้องตลาด การแยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวเลือกเหล่านี้กับ OmniFocus อาจเป็นเรื่องท้าทาย
ในความเห็นของเรา ควรเลือกใช้เครื่องมือที่:
- มุมมองหลากหลาย: รายการงานเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งคุณอาจต้องการสิ่งที่มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มองหาแอปจัดการงานที่มีกระดานคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์ เพื่อช่วยแสดงขั้นตอนการทำงาน กำหนดเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน
- แอปพลิเคชันมือถือที่ทันสมัย: แน่นอนว่าเครื่องมือบนเว็บนั้นยอดเยี่ยม แต่คุณต้องการอะไรที่มากกว่านั้น แทนที่จะเลือกใช้โซลูชันบนคลาวด์ ลองพิจารณาทางเลือกของ OmniFocus ที่มีแอปพลิเคชันมือถือที่ยอดเยี่ยมแทน มองหาตัวเลือกที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และสบายตา
- เทมเพลตที่เป็นประโยชน์: ใครอยากสร้างรายการจากศูนย์? แอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีคุณภาพช่วยประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตสำหรับรายการตรวจสอบ การจดบันทึก การทำแผนผังความคิด และอื่นๆ อีกมากมาย
- การติดตามเวลา: ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวหรือต้องการเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อจัดการกับรายการงานที่ยุ่งเหยิงในที่ทำงาน ให้มองหาแอปที่มีการติดตามเวลา ติดตามเวลาที่คุณใช้ในการล้างจานหรือเวลาที่ใช้ในการรวบรวมรายงานในที่ทำงาน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจช่วยให้คุณหาวิธีประหยัดเวลาได้
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ OmniFocus ที่ควรใช้
เราเข้าใจแล้ว คุณต้องการบางสิ่งที่คล้ายกับ OmniFocus แต่ไม่มีเวลาที่จะค้นหาแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำมากมายที่มีอยู่ นั่นคือเหตุผลที่รายการนี้เข้ามาช่วย
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดแทน OmniFocus:
1.คลิกอัพ
แน่นอน ClickUp จัดการเอกสาร, โครงการ, และเป้าหมายได้ แต่คุณรู้ไหมว่าเรายังเป็นแอปจัดตารางงานที่ทรงพลังอีกด้วย? ไม่ว่าคุณจะติดตามงานสำหรับโครงการใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณหรือกำลังวางแผนวันหยุดกับครอบครัวClickUp Tasksพร้อมรับมือกับความท้าทายเหล่านั้น ?
สร้างงานและงานย่อยภายในโครงการที่คุณเลือก กำหนดสถานะงานที่สำคัญ เพิ่มวันที่ครบกำหนด และเชิญผู้ร่วมงาน
สมาชิกในทีมพร้อมแล้ว คุณสามารถทำงานร่วมกันและมอบหมายงานได้ด้วยความเร็วเพียงคลิกเดียว ทุกงานจะมีเธรดความคิดเห็นหลายรายการ เพื่อให้คุณติดตามการสนทนาทั้งหมดในที่เดียว—ข้างงานของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติและกฎเกณฑ์ ClickUp จะส่งต่องานระหว่างสมาชิกในทีมของคุณเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
คุณทำงานตามตารางประจำวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือนหรือไม่? เราช่วยคุณได้ แค่ตั้งค่างานที่เกิดซ้ำเพียงครั้งเดียว แล้ว ClickUp จะเติมปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับปรุงการสร้างงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
- แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถทำได้ในครั้งเดียว
- ปรับแต่งงานโครงการด้วยClickAppsกว่า 35 แบบ
- สร้างฐานข้อมูลงานเพื่อคัดกรองงานหลายร้อยรายการในธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- ผสานเอกสาร, แดชบอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด, เป้าหมาย และการแชทไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่นClickUp AI มีให้เฉพาะบัญชีที่ชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี; $19/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Workflowy
Workflowy เป็นซอฟต์แวร์จัดการงาน เครื่องมือระบายความคิด และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ในหนึ่งเดียว โดยนำเสนอตัวเองเป็นทางเลือกแทน Evernote และ DropBox
Worflowy มีมุมมองรายการงานที่เรียบง่าย แม้ว่าคุณสามารถแปลงเป็นกระดานคัมบังได้หากต้องการ
ใช้ Workflowy เพื่ออัปโหลดไฟล์และรูปภาพเพื่อเก็บไว้ใช้ในภายหลัง คุณสามารถเก็บไว้ใช้ส่วนตัวหรือแชร์ลิงก์ไปยังไฟล์เหล่านี้กับผู้ร่วมงานได้อย่างรวดเร็ว Workflowy ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ร่วมงานมีบัญชี ทำให้การร่วมงานแบบเคลื่อนที่เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy
- Workflowy มีทั้งแอป iOS และ Android
- จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยแท็ก Workflowy
- แปลงรายการเป็นกระดานคัมบัง
- ยุบรายละเอียดหรือรายการบางส่วนเพื่อให้คุณเห็นเฉพาะข้อมูลที่สำคัญในขณะนี้
ข้อจำกัดของ Workflowy
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการจัดเก็บไฟล์ การทำงานร่วมกัน และสัญลักษณ์หัวข้อย่อย
ราคาของ Workflowy
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $4. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Workflowy
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (10 รีวิว)
3. Remember the Milk
Remember the Milk เป็นระบบจัดการงานที่น่ารักแต่มีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจสำหรับทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของคุณ
ฟีเจอร์ Smart Add ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดของงานได้อย่างรวดเร็วในบรรทัดเดียว พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนด งานที่เกิดซ้ำ แท็ก และอื่นๆ อีกมากมาย ในขณะที่แอปจัดการงานส่วนใหญ่จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณ เราชอบที่ Remember the Milk ไม่เพียงแต่มีฟีเจอร์การแจ้งเตือนผ่านแอป เท่านั้น แต่ยังมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ข้อความ อินสแตนต์เมสเซนเจอร์ และแม้แต่ X (แพลตฟอร์มเดิมที่รู้จักกันในชื่อ Twitter) อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Remember the Milk
- ผสานการทำงานกับ Google Assistant, Alexa, Siri และอื่น ๆ
- "เดอะ เดรี่" ให้บริการแอปพลิเคชันที่สร้างโดยชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถของ Remember the Milk
- จัดระเบียบงานด้วยแท็กที่มีรหัสสีและงานย่อย
- เชื่อมต่อกับ DropBox หรือ Google Drive เพื่อแนบไฟล์กับงาน
ข้อจำกัดของ Remember the Milk
- คุณจำเป็นต้องใช้ "Milkscript" (JavaScript) เพื่อสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองในเครื่องมือจัดการโครงการ
- ค่าสมัครสมาชิกประจำปี $40 เป็นราคาที่สูงสำหรับเวอร์ชันพรีเมียม
ราคาของ Remember the Milk
- ฟรี
- $39.99/ปี สำหรับคุณสมบัติที่อัปเกรด
คะแนนและรีวิวของ Remember the Milk
- G2: 4. 4/5 (16 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
4. งานของกูเกิล
Google Tasksคือแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของ Google แต่ไม่ได้เป็นแอปแยกต่างหาก คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ Gmail, Google Calendar หรือ Google Drive เพื่อเข้าถึงรายการงานของคุณ
ประโยชน์ใหญ่ของ Tasks คือการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Google อย่างลงตัว หากคุณเป็นองค์กรที่ใช้ Google อยู่แล้ว แอปรายการสิ่งที่ต้องทำตัวนี้คือตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก เข้าถึง Tasks ของคุณได้จากอีเมล สไลด์นำเสนอ ปฏิทิน และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ?
ตอนนี้ Tasks เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ OmniFocus หรือไม่? ไม่ใช่ แต่ความเรียบง่ายและการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของ Google ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการตัวจัดการงานที่เรียบง่าย
แม้ว่า Google Tasks จะฟรีในทางเทคนิค แต่ธุรกิจส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้โดยการสมัครใช้บริการ Google Workspace
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks
- Google Tasks ผสานการทำงานกับ Google Assistant ได้อย่างราบรื่นเพื่อการแจ้งเตือนแบบไม่ต้องใช้มือ
- งานซิงค์กับอุปกรณ์อื่น ๆ ในเวลาใกล้เคียงกับเรียลไทม์
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก
ข้อจำกัดของ Google Tasks
- ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเหมือนทางเลือกอื่นของ OmniFocus
- คุณไม่สามารถแท็กผู้ร่วมงานคนอื่นหรือใช้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่แท้จริงได้
- ไม่มีเว็บแอปแบบสแตนด์อโลน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับผู้ใช้เดสก์ท็อปที่ต้องการโซลูชันการจัดการงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
ราคาของ Google Tasks
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks
- G2: 4. 7/5 (14,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40,500+ รีวิว)
5. 2Do
2Do ประกาศตัวเองว่าเป็นเครื่องมือ "จัดการงานให้เสร็จ" (GTD) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แม้ว่าจะออกแบบมาสำหรับ iPhone, iPad และ Mac เป็นหลัก แต่ก็ยังมีแอปสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต Android สำหรับการจัดการงานอย่างง่าย
อย่าให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่ายหลอกคุณนะ 2Do อาจดูไม่เหมือนว่าจะทำอะไรได้มากนัก แต่แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์มากมายให้คุณใช้งาน จัดกลุ่มงานเข้าด้วยกันเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น และกรองงานตามแท็ก สถานที่ และช่วงวันที่เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
แม้ว่าจะไม่มีให้ใช้งานบน Android แต่ฟีเจอร์ Quick Add (iOS) และ Quick Entry (Mac) ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายการงานหลายรายการได้ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง
อนึ่ง 2Do มีความโดดเด่นตรงที่เสนอค่าธรรมเนียมการซื้อลิขสิทธิ์เพียงครั้งเดียว แทนที่จะเป็นแบบสมัครสมาชิก SaaS หากคุณชอบแนวคิดการจ่ายเงินซื้อซอฟต์แวร์ครั้งเดียวจบ นี่อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ OmniFocus สำหรับทีมของคุณ
2ทำสิ่งที่ดีที่สุด
- เพลิดเพลินกับความสบายใจที่มากขึ้นด้วยการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
- แก้ไขงานเป็นกลุ่มด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง
- การจัดตารางอัจฉริยะซ่อนงานไว้จนกว่าจะถึงเวลาแสดง เพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่สำคัญในฟีดของคุณน้อยลง
2ข้อจำกัด
- 2Do เป็นมิตรกับ iOS มากกว่า ดังนั้นผู้ใช้ Android อาจไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดได้
- มันซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ และมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการงาน
2Do การกำหนดราคา
- ใบอนุญาตผู้ใช้เดียว: $49.99 สำหรับอุปกรณ์ MacOS ส่วนบุคคลสูงสุดห้าเครื่อง
- ใบอนุญาตหลายผู้ใช้: $149.99 สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน โดยแต่ละคนสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ MacOS สี่เครื่อง
2Do การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. ไม่มีความตั้งใจ
Hitask เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ OmniFocus. มันไม่เพียงแต่เก็บงานของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงการและกิจกรรมในคิวของคุณด้วย.
Hitask มาพร้อมกับคุณสมบัติการจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยม: จัดเรียงงานและโครงการของคุณด้วยแท็กและการติดแท็กสี ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายผ่านปฏิทินทีมที่แชร์และพื้นที่จัดเก็บเอกสาร
โอ้ และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? Hitask ให้บริการติดตามเวลาสำหรับแต่ละงาน และยังสามารถสร้างรายงานเวลาได้ด้วย
Hitask ผสานการทำงานกับ Google Calendar และ Google Tasks ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการขยายความสามารถของทรัพยากร Google ที่คุณมีอยู่
นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้บนเว็บ, Mac, Windows, Android, iPhone และ iPad ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่ทุกคนในทีมของคุณจะสามารถใช้ Hitask ได้
คุณสมบัติเด่นของ Hitask
- เลือกใครที่สามารถเห็นสิ่งของคุณได้ด้วยการอนุญาตแบบเลือก
- เข้าถึงได้ผ่าน iPhone, iPad และอุปกรณ์ Android
- สร้างงานโดยการส่งอีเมลไปยังบัญชี Hitask ของคุณ
ข้อจำกัดของ Hitask
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า
- ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่าประสิทธิภาพช้าและมีปัญหาขัดข้อง
ราคาของ Hitask
- ฟรี
- ธุรกิจ: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $20/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hitask
- G2: 4. 4/5 (96+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
7. Nozbe
Nozbe ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทางเลือกแทน OmniFocus สำหรับงานทั้งธุรกิจและส่วนตัว มันถูกจัดระเบียบโดยโครงการ งาน และความคิดเห็น เพื่อให้คุณควบคุมงานประจำวันของคุณได้
คุณยังสามารถเพิ่มโปรเจกต์ที่ชื่นชอบลงในรายการโปรดเพื่อให้อยู่ด้านบนสุดของแอปตลอดเวลาได้อีกด้วย คุณสามารถเก็บงานไว้เป็นส่วนตัวหรือแชร์กับทีมของคุณเพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
Nozbe ทำงานบน Mac, Windows, Android, iPad, iPhone และแม้กระทั่งออฟไลน์เมื่อคุณเดินทาง คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google หรือ Apple ได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชี อีกหนึ่ง
คุณสมบัติเด่นของ Nozbe
- ฟีเจอร์ "กำลังจะมาถึง" จะเน้นงานที่ต้องทำในวันนี้ งานที่ค้างอยู่ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ต้องการความสนใจจากคุณ
- ปฏิทินการจัดการโครงการมอบอำนาจให้คุณตัดสินใจว่าอะไรสำคัญที่สุด
- สร้างพื้นที่แยกต่างหากสำหรับงานส่วนตัวและงานธุรกิจของคุณ (เพื่อให้พนักงานไม่เห็นงานส่วนตัวโดยบังเอิญ เช่น "จองตรวจลำไส้ใหญ่")
ข้อจำกัดของ Nozbe
- Nozbe ไม่มีระบบติดตามเวลา
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงค์
ราคาของ Nozbe
- ฟรี
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Nozbe
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
8. ควายร์
Quire เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ OmniFocus ที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือในทีม. คุณสมบัติการลากและวางและมุมมองหลายแบบของมันเหมาะสำหรับทีมใด ๆ แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Agile และ Scrum โดยเฉพาะ.
Quire เชื่อมั่นในพลังของงานย่อยมากจนคุณสามารถสร้างงานย่อยของงานย่อยได้ และงานย่อยของงานย่อยของงานย่อย คุณเข้าใจแล้วใช่ไหม สิ่งนี้ช่วยแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้สำเร็จ ✅
ใช้มุมมองกระดานคัมบังเพื่อดูปริมาณงานของทีมคุณในที่เดียว มุมมองไทม์ไลน์ (หรือที่เรียกว่ามุมมองแผนภูมิแกนต์) แสดงเหตุการณ์สำคัญเพื่อให้ทีมของคุณรับผิดชอบต่อเป้าหมาย มุมมองปฏิทินยังเหมาะสำหรับการจัดตารางเวลาของทีมและกำหนดการประชุมอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Quire
- คิวร์ ประกอบด้วยเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- แชร์ลิงก์ไปยังลูกค้าหรือทีมภายนอกเพื่อการร่วมมือของทีมที่รวดเร็วขึ้น
- สถิติสุขภาพตรวจสอบสุขภาพโดยรวมของสมาชิกทีมแต่ละคนและโครงการ
ข้อจำกัดของควายร์
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการนำทาง Workspaces
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าพวกเขาต้องการวิธีในการตั้งการแจ้งเตือนงาน
ราคาแบบเรียงเล่ม
- ฟรี
- มืออาชีพ: $7. 65/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $19.95/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของควายร์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (110+ รีวิว)
9. Akiflow
Akiflow เป็นเครื่องมือจัดการงานแบบรวมศูนย์ที่รวมงานจากเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่นๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำเข้างานจาก Outlook, Asana, Todoist และแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกมากมายมายัง Akiflow เพื่อดูภาพรวมของทุกอย่างในที่เดียว
นี่คือตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริงหากคุณทำงานกับทีมหรือลูกค้าที่ใช้แอปจัดการงานต่างกัน—และคุณเบื่อที่จะต้องเข้าสู่ระบบผู้จัดการงานห้าแอปทุกวัน
เราชอบที่ Akiflow เน้นการประชุมเป็นหลัก มันเชื่อมต่อกับปฏิทินของคุณเพื่อทำให้การตรวจสอบความพร้อมเป็นเรื่องง่าย และยังคำนึงถึงเขตเวลาอีกด้วย คุณยังสามารถบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณเพื่อจัดการกับงานบางอย่าง ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาที่ต่อเนื่องในการมุ่งเน้นกับงานจริง ๆ ?
คุณสมบัติเด่นของ Akiflow
- บล็อกเวลาในปฏิทินของคุณสำหรับงานที่สำคัญที่สุด
- ใช้คีย์บอร์ดลัดอัจฉริยะเพื่อจัดลำดับความสำคัญ, วางแผน, หรือเลื่อนงาน
- เลือกแชร์เวลาว่างของคุณสำหรับการประชุม
ข้อจำกัดของ Akiflow
- ราคา 25 ดอลลาร์ต่อเดือนค่อนข้างสูง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่มีปัญหา
ราคาของ Akiflow
- 24.99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Akiflow
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ดูรายการเครื่องมือ ที่คล้ายกับ Akiflow ของเรา
10. Todoist
Todoist ประกาศตัวเองว่าเป็นแอปจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำแบบครบวงจร เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างจริงจังสำหรับผู้ที่ต้องการทางเลือกแทน OmniFocus ที่ใช้งานได้ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน เพียงแค่ตั้งค่าพื้นที่ทำงานแยกต่างหาก คุณก็สามารถแยกงานที่ต้องทำในที่ทำงานออกจากงานส่วนตัว เช่น "พาฟลัฟฟี่ไปหาสัตวแพทย์" ได้อย่างง่ายดาย
Todoist จัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติตามวันที่กำหนด ดูงานที่ต้องทำวันนี้หรือตรวจสอบงานที่กำลังจะมาถึงเพื่อดูสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า แต่ไม่ต้องกังวล คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อดูงานที่เร่งด่วนที่สุดของคุณได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- การรู้จำภาษาธรรมชาติจะกรอกรายละเอียดลงในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณอย่างรวดเร็ว
- แชร์โปรเจ็กต์กับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน
- ใช้แกลเลอรีเทมเพลตสำหรับการติดตามโครงการ, กำหนดการประชุม, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Todoist
- การแจ้งเตือนงานมีให้บริการเฉพาะในแผน Pro เท่านั้น
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (760 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,250+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Todoist เหล่านี้!
เลือกใช้แอปจัดการงานที่ทำได้ทุกอย่าง
OmniFocus เป็นเครื่องมือจัดการงานที่แข็งแกร่งในตัวเอง แต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นมากขึ้น หรือคุณแค่ต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม ทางเลือกของ OmniFocus ในคู่มือนี้จะพาคุณไปถึงจุดที่คุณต้องการได้ ?
คุณสามารถทำการค้นคว้าของคุณเองได้ตามสบาย แต่หากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ให้เลือกใช้ ClickUp. เราไม่ใช่เพียงแค่แอปสำหรับทำรายการที่ต้องทำเท่านั้น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบบูรณาการของเราช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริงสำหรับผู้จัดการโครงการและเจ้าของกิจการ.
งานใน ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และแม้แต่ ClickUp AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง ทดลองใช้ฟรีเพื่อสัมผัสความแตกต่าง และสมัครใช้ ClickUp ได้เลยวันนี้!