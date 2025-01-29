10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Akiflow ในปี 2025

ในโลกที่เร่งรีบในปัจจุบัน การมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดลำดับความสำคัญ วางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิผลนั้นสำคัญยิ่งกว่าที่เคย
บางทีคุณอาจกำลังพึ่งพา Akiflow เพื่อทำให้แต่ละงานเป็นไปอย่างราบรื่น หรือบางทีคุณอาจกำลังมองหาเครื่องมือใหม่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดใด ภูมิทัศน์ของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Akiflow ก็มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่โปรแกรมที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ไปจนถึงแอปพลิเคชันที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ดังนั้น เตรียมตัวให้พร้อมและร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อสำรวจเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนการจัดการงานและปฏิทินของคุณให้ดียิ่งขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Akiflow?
ก่อนที่จะดำดิ่งสู่ทะเลแห่งทางเลือกแทน Akiflow นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร แม้ว่าแต่ละบุคคลจะมีข้อกำหนดเฉพาะของตนเอง แต่ก็มีคุณสมบัติบางประการที่เป็นที่ต้องการโดยทั่วไปซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดของ Akiflow มีอยู่:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการจัดการงานได้อย่างราบรื่นกับอุปสรรคที่สร้างความหงุดหงิด
- การผสานรวม: ในระบบนิเวศดิจิทัลที่เชื่อมโยงถึงกันแอปปฏิทินของคุณและเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ จำเป็นต้องสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นระหว่างแต่ละงาน ไม่ว่าจะเป็นการซิงค์กับ Google Calendar หรือการร่วมมือกันบน Slack การผสานรวมที่ราบรื่นสามารถยกระดับการทำงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
- มุมมองที่หลากหลาย: งานที่แตกต่างกันต้องการมุมมองที่แตกต่างกัน ในขณะที่รายการอาจเหมาะสำหรับสิ่งที่ต้องทำประจำวัน การมีมุมมองแบบปฏิทินจะช่วยให้เห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการที่มีกำหนดเวลาและงานที่มีเส้นตาย
- เทมเพลต: ทำไมต้องเริ่มต้นจากศูนย์เมื่อคุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที? เทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อสถานการณ์ต่างๆ สามารถลดเวลาในการตั้งค่าของคุณได้หลายชั่วโมง ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานได้
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ทุกคนมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ทางเลือกของ Akiflow ที่ดีที่สุดจะปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณ ทำให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยเพื่อเข้ากับเครื่องมือ
- ความสามารถของ AI: ด้วยปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้นำ คาดหวังคำแนะนำเชิงลึก การจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
ทำไมต้องเน้นคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อพิจารณาทางเลือกของ Akiflow? ง่ายมาก: คุณสมบัติเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Akiflow ที่คุณควรใช้
ในภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของทางเลือกแทน Akiflow นั้น การหลงทางเป็นเรื่องง่าย คุณมาที่นี่เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด และเราเคารพในสิ่งนั้น เราได้คัดสรรเครื่องมือคุณภาพเยี่ยมมาเพื่อช่วยให้คุณก้าวสู่เส้นทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างราบรื่น ด้วยตัวเลือกที่โดดเด่นเหล่านี้สำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Akiflow การยอมรับแค่ "พอใช้ได้" จะกลายเป็นเรื่องในอดีต มาสำรวจกันว่าอะไรทำให้เครื่องมือเหล่านี้เปล่งประกาย!
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว เหมาะสำหรับทั้งทีมและบุคคล เครื่องมือนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ Akiflow การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp เป็นเรื่องง่ายมาก
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอคุณสมบัติที่คุ้นเคยและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้อย่างง่ายดายมุมมองปฏิทินจะแสดงภาพรวมของงาน กำหนดส่ง และกิจกรรมทั้งหมดของคุณในแบบภาพรวม เพียงจับคู่กับเทมเพลตแผนปฏิทินของ ClickUp คุณก็จะได้เครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบตารางงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ยกระดับการจัดระเบียบงานของคุณด้วยงานใน ClickUp
- 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้และการเชื่อมต่อหลายพันรายการเพื่อเข้าถึงเครื่องมือทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
- ตัวจับเวลาการทำงานระดับโลกเพื่อติดตามจากอุปกรณ์ หน้าต่าง แอป หรือภารกิจใด ๆ
- แหล่งข้อมูลช่วยเหลือฟรีและ เข้าถึงได้, สัมมนาออนไลน์, และการสนับสนุนออนไลน์
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการอัปเดตความคืบหน้าแบบทันทีในพริบตา
- ฟังก์ชันการนำเข้า เพื่อนำเข้างานจากแอปอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Asana, Monday.com, Wrike และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUpเพื่อสร้างสรุป สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ร่างเนื้อหา และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางคนพบว่าช่วงการเรียนรู้ค่อนข้างชันในตอนแรก
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. SimpleTask
SimpleTask คือทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการบริหารเวลา ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าความเรียบง่ายคือจุดสูงสุดของความประณีต SimpleTask มอบพื้นที่ที่ชัดเจนและปราศจากความวุ่นวายให้คุณจดจ่อกับรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างเต็มที่
คุณจะไม่หลงทางไปกับฟีเจอร์มากมาย แต่ไม่ได้หมายความว่ามันขาดคุณสมบัติเมื่อเทียบกับ Akiflow มันครอบคลุมทุกพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้คุณยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกหนักใจ มันใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้ และเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของความเรียบง่ายในแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ SimpleTask
- ใช้งานง่ายและไม่มีสิ่งรบกวน
- มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงาน เช่น การกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่? ลองดูเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทาง
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานของคุณ
- ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์
- ได้รับแรงบันดาลใจจากแอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุด
- ร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อ
- ใช้โหมดออฟไลน์เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานโดยไม่ถูกรบกวน
ข้อจำกัดของ SimpleTask
- การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากกว่า
- ไม่มีการแนะนำ AI หรือความสามารถที่เพิ่มประสิทธิภาพ
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือฟรีที่ไม่มีแผนชำระเงิน อาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ SimpleTask
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ SimpleTask
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. สไปค์
Spike ทำลายกรอบของแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม ด้วยการผสานความง่ายของแอปส่งข้อความเข้ากับโครงสร้างที่เป็นทางการของอีเมล ทำให้การสนทนาสามารถกลับมาสู่การทำงานได้ อินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันทางเลือก Akiflow นี้ให้ความรู้สึกทันสมัย สดใหม่ และสนุกสนาน สำหรับผู้ที่ต้องการหยุดพักจากไคลเอนต์อีเมลแบบดั้งเดิมและสัมผัสกับความไม่เป็นทางการ Spike โดดเด่นออกมา
คุณสมบัติเด่นของ Spike
- อีเมล, งาน, และปฏิทินในที่เดียว
- แชท, ร่วมมือ, และแชร์โดยไม่ต้องออกจากกล่องข้อความของคุณ
- ค้นหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วด้วยการค้นหาขั้นสูง
- จัดระเบียบทุกอย่างในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้เป็นระเบียบ
- มุ่งเน้นที่อีเมลสำคัญด้วยฟีเจอร์จัดลำดับความสำคัญของกล่องจดหมาย
- ใช้การซิงค์ปฏิทินเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมใด ๆ
- จัดระเบียบงานของคุณด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่รวมอยู่ด้วยนี่คือแอปเปรียบเทียบรายการสิ่งที่ต้องทำที่คล้ายกันหากคุณต้องการเครื่องมืออื่นในแนวเดียวกันนี้
ข้อจำกัดของสไปค์
- รูปแบบอีเมลแบบสนทนาอาจไม่ดึงดูดใจทุกคน
- ต้องการการเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองอีเมลตามแบบดั้งเดิม
- คุณสมบัติเครื่องมือการจัดการโครงการที่จำกัด
การตั้งราคาแบบพุ่งสูง
- ฟรี
- พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
เรตติ้งและรีวิวพุ่งสูง
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
4. KosmoTime
KosmoTime ไม่ใช่แค่การจัดการงานเท่านั้น—แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานเหล่านั้น ด้วยการนำแนวคิดจากประสาทวิทยาศาสตร์มาใช้ มันกระตุ้นให้ผู้ใช้เปลี่ยนงานให้เป็นช่วงเวลาที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ซึ่งส่งเสริมการทำงานอย่างลึกซึ้ง ลดสิ่งรบกวน และเพิ่มความมีสมาธิ หากคุณต้องการทำงานให้เสร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง และใช้ศักยภาพของสมองอย่างเต็มที่ KosmoTime อาจเป็นอาวุธลับที่คุณกำลังมองหา
คุณสมบัติเด่นของ KosmoTime
- การมอบหมายงานแบบเป็นเซสชันส่งเสริมการทำงานอย่างมีสมาธิ
- จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณให้สอดคล้องกับ เวลาของคุณด้วยปฏิทินที่ผสานรวม
- กำจัดสิ่งรบกวนด้วยการจัดสรรเวลา
- จัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเพื่อประสิทธิภาพ
- จดบันทึกความคิดและเปลี่ยนให้เป็นงานโดยใช้บันทึกที่ผสานรวม
- การสร้างงานด้วยคลิกเดียวช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น
- เข้าถึงได้ทุกที่ที่คุณทำงานด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ KosmoTime
- เพิ่งเข้าสู่ตลาด จึงมีรีวิวจากผู้ใช้ไม่มากนัก
- วิธีการทำงานแบบแบ่งเป็นเซสชันอาจไม่เหมาะกับรูปแบบการทำงานของทุกคน
- คุณสมบัติที่จำเป็นบางอย่างอยู่เบื้องหลังการชำระเงิน
ราคาของ KosmoTime
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ KosmoTime
- G2: 4. 6/5 (12+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 4+ รายการ)
5. ปฏิทินประจำ
การใช้พลังของนิสัย, Routine Calendar เป็นทางเลือกของ Akiflow ที่มุ่งเปลี่ยนงานประจำวันของคุณให้กลายเป็นธรรมชาติที่สอง สร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ว่ากิจวัตรที่สม่ำเสมอเป็นเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายใหญ่ ด้วยอินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูดใจ มันไม่เพียงแค่ให้คุณตั้งการเตือนสำหรับงานเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้คุณทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณอีกด้วยหากคุณต้องการสร้างนิสัยที่ยั่งยืนซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จ ปฏิทินกิจวัตรสัญญาว่าจะเป็นพันธมิตรที่มั่นคงของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทินประจำวัน
- ตั้งภารกิจที่เกิดซ้ำทุกวันเพื่อสร้างนิสัย
- เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับบริการปฏิทินยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Google Calendar ได้เพียงไม่กี่คลิก
- จองการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การแบ่งเวลาเพื่อสร้างกิจวัตรสำหรับช่วงเช้า ช่วงเย็น หรือช่วงเวลาทำงานเฉพาะ
- ติดตามความคืบหน้าของคุณในงานและรักษาความสม่ำเสมอ
- การกระตุ้นเบา ๆ เพื่อให้คุณยึดมั่นในกิจวัตรประจำวันและทำงานให้สำเร็จ
- ดูความสม่ำเสมอของคุณได้ในพริบตา
- ให้งานของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ ๆ ได้ด้วยการผสานการทำงานกับแอปและซอฟต์แวร์เป้าหมายอื่น ๆ เช่น Google Calendar
ข้อจำกัดของปฏิทินประจำ
- ความสามารถของซอฟต์แวร์การจัดการงานที่จำกัดนอกเหนือจากการตั้งค่าปกติ
- อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเน้นเฉพาะกลุ่มในเรื่องของนิสัยมากกว่าการจัดการโครงการแบบองค์รวม
ราคาตามปฏิทินประจำ
- ฟรี
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทินประจำวัน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. ทูดเดิลโด
Toodledo เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีประวัติความเป็นเลิศมายาวนาน มีฟีเจอร์ครบครันตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานไปจนถึงการจัดการงานขั้นสูง ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน คุณจะได้รับประโยชน์จากทางเลือกแทน Akiflow ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้และแนวโน้มการเพิ่มประสิทธิภาพล่าสุด มีความหลากหลายและเชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toodledo
- ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก
- จัดระเบียบงาน ความคิด รายการ และแผนของคุณ
- ใช้ตัวติดตามนิสัยเพื่อให้คุณรับผิดชอบต่อตัวเอง
- แชร์งาน, มอบหมายหน้าที่, และร่วมมือกับหลายบัญชี
- ใช้สัญญาณเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดงานสำคัญ
- ทำงานของคุณโดยไม่มีการขัดจังหวะโดยใช้การเข้าถึงแบบออฟไลน์ หรือปิดเสียงรบกวนด้วยการจัดสรรเวลาเมื่อคุณต้องออนไลน์
- บันทึกงานได้อย่างรวดเร็วขณะเดินทางด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Toodledo
ข้อจำกัดของ Toodledo
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางราย
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Toodledo
- ฟรี
- มาตรฐาน: $3. 99/เดือน
- บวก: $5.99/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Toodledo
- G2: 4. 4/5 (49+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. Evernote
Evernote ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือจดบันทึกธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกที่ครบวงจรสำหรับ Akiflow ที่ออกแบบมาเพื่อจับความคิดบันทึกการประชุม จัดการงาน และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ช่วยให้คุณจดบันทึกความคิด ตัดบทความจากเว็บ และแม้แต่สแกนเอกสารได้ มันเปรียบเสมือนเครื่องมืออเนกประสงค์ดิจิทัลสำหรับงานต่างๆ ที่ช่วยให้คุณมีทุกสิ่งที่ต้องการอยู่ในปลายนิ้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- รวมข้อความ, ภาพร่าง, รูปภาพ, เสียง และอื่น ๆ ในบันทึกของคุณ
- บันทึกและจัดระเบียบเนื้อหาจากเว็บ
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar
- เริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบบันทึกที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
- แม้แต่บันทึกที่เขียนด้วยลายมือก็สามารถค้นหาได้
- ซิงค์งานข้ามทุกอุปกรณ์
- เปลี่ยนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดายด้วยการสแกนเอกสาร
- ร่วมมือกับทีมของคุณและจัดระเบียบงาน
ข้อจำกัดของ Evernote
- ไม่ใช่เครื่องมือปฏิทินหรือการจัดการงานเป็นหลัก ดังนั้นอาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาค่อนข้างสูงสำหรับการจดบันทึก
- มีรายงานปัญหาการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์เป็นครั้งคราว
- แผนราคาที่สูงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ในหมวดหมู่นี้
ราคาของ Evernote
- . มืออาชีพ: $17. 99/เดือน หรือ $169. 99/ปี
- ทีม: $24.99/เดือน/ผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
8. Calendly
Calendly คือทางออกสำหรับอีเมลยาวเหยียดที่พยายามหาเวลาประชุมที่เหมาะสม มันช่วยให้การจัดการประชุมและตารางเวลาเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้ผู้ใช้เลือกช่วงเวลาที่ตรงกับปฏิทินของตนเองได้โดยตรง ช่วยขจัดความยุ่งยากในการตอบรับนัดหมายผ่าน Google Calendar ซ้ำไปซ้ำมา เพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งค่าการนัดหมาย Calendly เปรียบเสมือนลมหายใจใหม่สำหรับมืออาชีพที่ต้องจัดการประชุมหรือการปรึกษาหลายรายการช่วยให้การจัดตารางเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาสำหรับงานอื่น ๆ ได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- ปรับแต่งเวลาว่างของคุณสำหรับประเภทของกิจกรรมในปฏิทินที่แตกต่างกัน
- ตรวจจับและปรับเขตเวลาโดยอัตโนมัติ
- จองการประชุมได้อย่างราบรื่นกับ Google, Outlook, Office 365 และปฏิทิน iCloud
- ประสานความพร้อมของทีม
- ส่งการแจ้งเตือน, การติดตามผล, และอื่น ๆ
- ฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณหรือใช้ลิงก์ส่วนตัว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จองงานติดกัน
ข้อจำกัดของ Calendly
- เน้นการประชุมและการจัดตารางเวลา ไม่ใช่เครื่องมือจัดการงานแบบครอบคลุม
- เวอร์ชันฟรีมีประเภทของกิจกรรมในปฏิทินจำกัด
- การผสานรวมบางอย่างต้องใช้แผนระดับสูงกว่า
ราคาของ Calendly
- พื้นฐาน: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $8 ต่อที่นั่ง/เดือน
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- ทีม: $16 ต่อที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7 จาก 5 (1,581+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (2,617+ รีวิว)
9. ปฏิทิน Nook
Nook Calendar นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกในฐานะทางเลือกของ Akiflow—ทั้งการจัดการงานและการจัดตารางประชุม อินเทอร์เฟซที่ทันสมัยมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น ช่วยให้คุณติดตามงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับตารางเวลาของคุณอย่างลงตัว
ด้วยคุณสมบัติการลากและวางที่ง่ายดาย การปรับและจัดตารางใหม่กลายเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก Nook Calendar เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการมุมมองที่ครอบคลุมของวัน พร้อมตัวจัดการงานและการนัดหมายอยู่เคียงข้างกัน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Google Calendar ได้อีกด้วย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Nook
- บันทึกงานสำหรับรายการที่ต้องทำของคุณอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับกิจกรรมของคุณ
- ดูมุมมองวัน วันในสัปดาห์ เดือน และกำหนดการสำหรับการประชุมของคุณ
- ลากและวางเพื่อกำหนดเวลาการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- แชร์ปฏิทินหลายปฏิทินหรือเหตุการณ์และงานเฉพาะ
- ใช้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุด
- ติดตามตารางเวลาของคุณและตั้งการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละงาน
- ตั้งค่าแล้วลืมไปได้เลยด้วยกิจกรรมที่จัดซ้ำ
ข้อจำกัดของปฏิทิน Nook
- ค่อนข้างใหม่ ดังนั้นอาจมีการเชื่อมต่อที่น้อยกว่า
- จำกัดเฉพาะฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับปฏิทิน
- อาจไม่เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงหรือเครื่องมือการจัดการงาน
ราคาปฏิทิน Nook
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Nook
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (1+ รีวิว)
10. Habitify
Habitify ไม่ใช่แค่ทางเลือกแทน Akiflow เท่านั้น—แต่เป็นเพื่อนคู่คิดระยะยาวที่มุ่งมั่นในการสร้างนิสัยที่ยั่งยืน โดยเน้นความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องในกิจวัตรประจำวัน ผู้ใช้จะไม่เพียงแค่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนิสัยของตนเอง แต่ยังได้รับแรงจูงใจผ่านแผนภูมิความก้าวหน้าและสถิติการทำต่อเนื่องอีกด้วย หากคุณกำลังเดินทางเพื่อฝังกิจวัตรที่ดีในชีวิตประจำวัน Habitify ขอสัญญาว่าจะเป็นแสงนำทางให้กับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitify
- ติดตามนิสัยของคุณผ่านแผนภูมิที่สวยงาม
- ใช้ได้บนหลายแพลตฟอร์ม ตั้งแต่แอปพลิเคชันมือถือไปจนถึงเวอร์ชันเว็บและอุปกรณ์สวมใส่
- ใช้คุณสมบัติการตั้งเวลาสำหรับนิสัยที่ต้องการระยะเวลาที่กำหนด
- รับแรงบันดาลใจรายวัน
- สะท้อนการเดินทางของคุณในโหมดบันทึก
- เพลิดเพลินกับโหมดมืดสำหรับคนกลางคืน
- อย่าให้สายใยขาดด้วยการตั้งการแจ้งเตือน
นิสัยจำกัด
- มันมุ่งเน้นไปที่การติดตามนิสัยเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่ใช่ตัวจัดการงานที่กว้างขวางซึ่งมีไว้เพื่อประหยัดเวลา
- คุณสมบัติพรีเมียมบางส่วนที่อยู่เบื้องหลังการชำระเงิน
- อาจดูเฉพาะทางเกินไปสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ Habitify
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $4.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Habitify
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่นกว่าที่อื่น
ในมหาสมุทรของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่อ้างว่าช่วยประหยัดเวลา การค้นหาตัวจัดการงานที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่ได้สำรวจทางเลือกต่าง ๆ ของ Akiflow แล้ว ClickUp ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของการจัดการงาน การผสานปฏิทิน และประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายไว้ด้วยกัน
ต่างจากเครื่องมือหลายตัวที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเดียว ClickUp มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและทรงพลัง ตั้งแต่การจัดการงานสำหรับกระบวนการประจำวันไปจนถึงมุมมองปฏิทิน เพื่อให้คุณมีทุกสิ่งที่ต้องการในที่เดียว
ด้วยราคาที่ยืดหยุ่น รวมถึงแผนฟรีตลอดชีพ คุณจะได้รับคุณค่าที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนของคุณ นอกจากนี้ ClickUp ยังอัปเดตแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพิ่มฟีเจอร์ใหม่และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้
ด้วยความสามารถในการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ClickUp สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณชื่นชอบได้อย่างราบรื่น ทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างง่ายดาย และถึงแม้ว่า ClickUp จะมีความแข็งแกร่ง แต่ก็ไม่ลดทอนประสบการณ์ของผู้ใช้ อินเทอร์เฟซของมันใช้งานง่าย ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย