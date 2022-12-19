เป้าหมายที่ท้าทายคืออะไร? (ตัวอย่าง, คำถามที่พบบ่อย)

เราทุกคนต่างมีเป้าหมายที่ดูเหมือนจะดีเกินจริง เช่น การลงทุนเงินในตลาดหุ้นและกลายเป็นเศรษฐี 💰
เป้าหมายเช่นนี้มักยากที่จะบันทึกไว้ ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุ
โชคดีที่คุณสามารถใช้ เป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อบันทึก, ติดตาม, และบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าชีวิตได้
เป้าหมายที่ท้าทาย (Stretch goals) ถูกตั้งขึ้นโดยเจตนาให้ยากต่อการบรรลุ แต่กระตุ้นให้บริษัท ทีมงาน และบุคคลก้าวออกจากเขตความสบายและตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น
ในบทความนี้ เราจะนิยามเป้าหมายที่ท้าทาย (stretch goals) และดูตัวอย่างสามกรณี เราจะพูดถึงการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ข้อดีหลักสี่ประการ และข้อจำกัดสำคัญสามประการ จากนั้นเราจะสำรวจวิธีที่ดีที่สุดในการติดตามเป้าหมายที่ท้าทาย พร้อมคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง
มาเริ่มกันเลย!
เป้าหมายที่ท้าทายคืออะไร?
เป้าหมายที่ท้าทายเพิ่มเติม คือเป้าหมายที่อยู่เหนือขีดความสามารถในการทำงานปัจจุบันของคุณ
พวกเขามีลักษณะเฉพาะสองประการ
ประการแรก เป้าหมายที่ท้าทายมักจะเป็น ความท้าทาย ที่จะบรรลุได้ เป้าหมายเหล่านี้ไม่ได้มีความเป็นไปได้หรือเหตุผลอย่างสมบูรณ์ เป้าหมายที่ท้าทายยังคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับกิจกรรมใดๆ ด้วย
สอง, เป้าหมายที่ท้าทายขึ้นต้องพึ่งพา ความแปลกใหม่. คุณต้องใช้แนวทางใหม่ทั้งหมดต่อเป้าหมายที่มีอยู่ของคุณ.
ด้วยวิธีนี้ เป้าหมายที่ท้าทายจะผลักดันให้คุณได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และดียิ่งขึ้น
ตอนนี้ที่เราได้หารือเกี่ยวกับคำนิยามของเป้าหมายที่ยืดหยุ่นแล้ว มาดูตัวอย่างกันบ้าง
ตัวอย่างเป้าหมายที่ท้าทาย 3 ข้อ
นี่คือวิธีที่เป้าหมายที่ท้าทายสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระดับต่าง ๆ ขององค์กรได้:
1. เป้าหมายการขยายองค์กร
ในระดับองค์กร เป้าหมายที่ท้าทาย (Stretch Goals) คือคำประกาศวิสัยทัศน์ที่ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน
ตัวอย่างเช่น หากเหล่านักกฎหมายฝีมือฉกาจจาก Suits ของเราต้องการเพิ่มรายได้หลักในปี 2021 เป้าหมายที่ท้าทายอาจจะเป็นแบบนี้:
"เพิ่มรายได้หลักให้ถึง 120% และกลายเป็นสำนักงานกฎหมายอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา"
คุณอาจคิดว่าเป้าหมายทางการเงินเช่นนี้ฟังดูบ้าบอ
แต่นั่นแหละคือประเด็น!
2. เป้าหมายการขยายการจัดการ
ผู้จัดการกำหนดความคาดหวังให้ทีมของตนบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในกรณีของทีมขายที่มีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษ ผู้จัดการอาจกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งมีลักษณะดังนี้:
"เพิ่มยอดขายรายบุคคลของสมาชิกทีมเป็นสามเท่าภายในสิ้นปี 2021"
3. เป้าหมายการยืดหยุ่นรายบุคคล
การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับบุคคลในทีมสามารถช่วยให้พวกเขารับผิดชอบงานใหม่และขยายความสามารถของพวกเขาได้ ✨
ตัวอย่างเช่น สมาชิกในทีมที่ไม่เคยรับบทบาทผู้นำมาก่อนอาจตั้งเป้าหมายส่วนตัวเพื่อบริหารโครงการทั้งหมดด้วยตนเอง
ครั้งต่อไปที่คุณตั้งเป้าหมายส่วนตัว ให้ดึงความมั่นใจแบบฮาร์วีย์ สเปคเตอร์ออกมา และขยายขอบเขตเป้าหมายของคุณให้กว้างขึ้น
3 ขั้นตอนสำคัญในการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
นี่คือขั้นตอนสำคัญบางประการที่คุณต้องทำเพื่อกำหนดเป้าหมายและขยายขอบเขตของเป้าหมายเหล่านั้น:
1. จัดสรรเวลาสำหรับการตั้งเป้าหมาย
การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับทีมของคุณและการเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ในห้องพิจารณาคดีมีอะไรที่เหมือนกัน?
ทั้งสองอย่างต้องใช้เวลาและการวางแผนอย่างละเอียด
คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายที่ท้าทายของคุณสอดคล้องกับงานของทีมและเป้าหมายการพัฒนาตนเองของทีม
นอกจากนี้ การพิจารณาภาระงานปัจจุบันของทีมและทรัพยากรที่มีอยู่ก่อนการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
2. ให้ความสำคัญกับประเด็นหลัก
หากคุณครอบคลุมเป้าหมายที่ท้าทายมากเกินไป คุณเสี่ยงที่จะกระจายตัวเองและทีมของคุณจนบางเกินไป ผลที่ตามมาคือคุณอาจไม่สามารถบรรลุอะไรได้เลยในที่สุด
ดีกว่าที่จะกำหนดพื้นที่โฟกัสหนึ่งหรือสองด้านสำหรับงานของทีมคุณ แล้วใช้สิ่งเหล่านั้นในการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
3. ใช้เป้าหมายแบบ SMART
เราได้พูดคุยเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อบันทึกเป้าหมายที่ไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติแต่ยอดเยี่ยมของคุณจนถึงตอนนี้
แต่คุณอาจสงสัยว่า: ฉันจะติดตามเป้าหมายเหล่านี้และดูว่าฉันมีความคืบหน้าหรือไม่ได้อย่างไร?
นี่คือจุดที่ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) เข้ามามีบทบาท
ตามคำนิยามเป้าหมาย SMARTคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเป้าหมายที่ท้าทายเกินจริงอย่างสิ้นเชิง
พวกมันเป็นเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริง สามารถบรรลุได้ และอยู่ในระยะใกล้
แต่นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นการตั้งเป้าหมายที่เกินจริงกับเป้าหมาย SMART
เป้าหมายที่ท้าทายและเป้าหมาย SMART เป็นคู่ที่เหมาะกันอย่างยิ่ง 😍
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกันได้:
- ขั้นตอนที่ 1: เขียนเป้าหมายที่ท้าทายของคุณ
- ขั้นตอนที่ 2: แบ่งเป้าหมายแต่ละขั้นออกเป็นขั้นตอนย่อยและเป้าหมาย SMART ที่สามารถบรรลุได้
ขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายของคุณเป็นเรื่องง่าย
อย่างไรก็ตาม จะช่วยได้หากคุณพิจารณาปัจจัยบางประการก่อนใช้เป้าหมายที่ยืดหยุ่น
โบนัส:เป้าหมาย SMART สำหรับนักเรียน
2 ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
คุณสามารถพิจารณาปัจจัยสำคัญสองประการเพื่อคาดการณ์ว่าการใช้เป้าหมายที่ยืดหยุ่นจะเป็นประโยชน์ต่อทีมของคุณหรือไม่:
1. ผลการดำเนินงานล่าสุด
ทีมที่ประสบความสำเร็จเมื่อไม่นานมานี้มีแนวโน้มที่จะยอมรับเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น
การชนะส่งผลต่อทัศนคติของทีมคุณ และทำให้พวกเขามีความเต็มใจที่จะรับมือกับความท้าทาย
อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาไม่ได้ทำผลงานได้ดี และคุณตัดสินใจที่จะให้พวกเขารับภาระงานที่มากเกินไปพร้อมกับเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน พวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่ตอบสนองอย่างดี
เพื่อการจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินความสำเร็จของทีมคุณเป็นประจำและปรับเป้าหมายของคุณให้เหมาะสม
ดูตัวอย่าง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพที่คุณสามารถนำไปใช้กับบริษัทของคุณ!
2. ความพร้อมของทรัพยากร
ทีมที่มีทรัพยากรเพียงพอสามารถรับมือกับความล้มเหลวได้ พวกเขายังอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการสร้างนวัตกรรมและใช้ความคิดสร้างสรรค์
และปัจจัยทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย ⭐️
หากทีมของคุณกำลังเผชิญกับข้อจำกัด การทดลองตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น (โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงินที่มีความทะเยอทะยาน) อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุด
คุณคงไม่อยากให้ทีมของคุณอยู่ในสถานการณ์ที่วางเป้าหมายที่ทะเยอทะยานไว้แล้ว แต่กลับพบว่าไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนพวกเขา 👀
ประโยชน์ของเป้าหมายที่ท้าทาย
มาดูกันว่าเป้าหมายที่ท้าทายสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร
1. กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทั่วไปได้เพียงแค่ทุ่มเทเวลาทำงานมากขึ้น
ในทางกลับกัน เป้าหมายที่ท้าทายสามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ 💡
คุณเตรียมตัวให้พร้อม ใช้พลังงานสมองอย่างมาก และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์นี้อาจนำไปสู่การค้นพบและแนวคิดในการแก้ปัญหา
2. ทำให้ทีมของคุณมีความทะเยอทะยาน
เป้าหมายที่ท้าทายสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณมองเห็นเป้าหมายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้และไล่ตามมัน
หากคุณพบว่าทีมของคุณมีเป้าหมายและความทะเยอทะยานที่ค่อนข้างระมัดระวัง การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้นอาจช่วยให้พวกเขาขยายขอบเขตของตนเองได้
3. เสริมสร้างความมั่นใจ
ความมั่นใจไม่ได้มาจากการฟังคำพูดสร้างแรงบันดาลใจ
มันมาจาก ความสำเร็จที่แท้จริง
การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นสามารถเพิ่มความมั่นใจของคุณได้หลายเท่า
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของแอปหาคู่ใหม่ชื่อ Rhoo คุณได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในการสร้างฟีเจอร์วิดีโอแชทในแอปที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์
คุณคิดว่ามันเป็นไปได้ด้วยความช่วยเหลือของAPI แชทวิดีโอ แต่ทีมของคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องยาก (ซึ่งมันก็ยากจริงๆ แต่นั่นแหละคือจุดของเป้าหมายที่ท้าทาย!) และพวกเขากำลังกังวล
เพื่อแก้ไขปัญหาของทีม คุณได้แยกเป้าหมายระยะสั้นนี้ออกเป็นเป้าหมาย SMART หลายเป้าหมาย คุณพบว่าคะแนนความมั่นใจเฉลี่ยของทีมอยู่ที่ 5 จาก 10 และดูเหมือนว่าคำคมและวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนี้มากนัก
ไม่กี่เดือนต่อมา ทีมของคุณได้บรรลุเป้าหมาย SMART 2 จาก 3 ข้อ ตอนนี้คุณขอให้ทีมของคุณประเมินความมั่นใจของพวกเขา – และคะแนนเฉลี่ยคือ 9 จาก 10!
4. ให้คุณควบคุมได้
การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมตนเองแม้ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย
มันวางแนวทางสำหรับทีมทั้งหมด 🗺
คล้ายกับที่ฮาร์วีย์สามารถทำนายผลลัพธ์ของการพิจารณาคดีได้ก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ำ อำนาจ!
เป้าหมายที่ท้าทายช่วยให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดเฉพาะและรักษาความก้าวหน้าตามเป้าหมายทางธุรกิจของตน
แม้จะมีข้อได้เปรียบเหล่านี้ เป้าหมายที่ท้าทายก็ยังมีข้อจำกัดของมันเอง ดังนั้นเรามาดูกัน
3 ข้อจำกัดของการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
เช่นเดียวกับละครในห้องพิจารณาคดีที่มีสองฝ่ายตรงข้าม กรณีเป้าหมายที่ยืดหยุ่นของเราก็มีด้านลบเช่นกัน
นี่คือสามข้อจำกัดของการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย:
1. การเพิ่มขึ้นของความเหนื่อยล้าภายในทีม
แน่นอน เป้าหมายที่ท้าทายสามารถผลักดันทีมของเราให้ทำผลงานได้ดีขึ้น
อย่างไรก็ตามการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายอาจทำให้ความมั่นใจในความสามารถของพวกเขาได้รับบาดเจ็บได้ นอกจากนี้ยังอาจลดการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
คุณไม่ต้องการให้ทีมของคุณทำงานหนักขึ้นเพียงเพื่อรู้สึกเหนื่อยล้าและขาดแรงจูงใจ
ลองนึกภาพทนายความฝึกหัดทุกคนจากซีรีส์ Suits นั่งห่อเหี่ยวอยู่บนโต๊ะทำงานในออฟฟิศ
ใช่ เราไม่ต้องการแบบนั้นสำหรับทีมของเราเช่นกัน! 🙅🏽♀️
2. การรับความเสี่ยงที่มากเกินไปภายในทีม
เป้าหมายที่ท้าทายอาจทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การวัดผลลัพธ์มากเกินไป ซึ่งอาจทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเสี่ยงมากเกินไป
การเสี่ยงอาจทำให้พวกเขาสูญเสียการมองเห็นภาพใหญ่รวมถึงเป้าหมายเดิมได้
ทีมของคุณจะมุ่งเน้นไปที่ "การสูญเสียเล็กน้อย" แทนที่จะเป็น "การชนะครั้งใหญ่"
3. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางจริยธรรม
หากทีมของคุณกำลังไล่ตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ นั่นอาจหมายความว่าพวกเขากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ลำบากและถูกกดดันอย่างหนักเกินไป ผลที่ตามมาคือพวกเขาอาจพยายามทำตามเป้าหมายให้ได้ทุกวิถีทาง... แม้ว่าจะต้องลดมาตรฐานหรือละเลยขั้นตอนสำคัญเพื่อให้งานเสร็จก็ตาม
ปัญหาเช่นนี้ในที่สุดก็มาลงที่นิสัยของสมาชิกในทีม แต่แม้กระทั่งฮาร์วีย์ สเปคเตอร์ ก็ยังทำผิดกฎหมายภายใต้แรงกดดัน 👀
ตอนนี้ที่เราได้หารือเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของเป้าหมายที่ยืดหยุ่นแล้ว มาพูดถึงการติดตามเป้าหมายเหล่านี้กัน
วิธีการติดตามเป้าหมายที่ท้าทาย
การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายอย่างเหมาะสมสำหรับทีมของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น หากต้องการเห็นผลลัพธ์ คุณต้องติดตามความก้าวหน้าของคุณอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยเครื่องมือการจัดการเป้าหมายที่เหมาะสม คุณสามารถเอาชนะความท้าทายในการติดตามเป้าหมายของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม!
เครื่องมือตั้งเป้าหมายอย่างClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายของคุณผ่านพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น เป้าหมาย SMART,KPI และOKR
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
มันมีคุณสมบัติครบถ้วนที่คุณต้องการเพื่อสร้างและจัดการเป้าหมายที่ยืดหยุ่นของคุณได้อย่างง่ายดาย
นี่คือภาพรวมสั้น ๆของคุณสมบัติบางประการของ ClickUp:
- เป้าหมายใน ClickUp: สร้างเป้าหมายประเภทต่างๆ ที่สามารถติดตามได้ รวมถึง:เป้าหมายทีม: ติดตามเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับทั้งทีมเป้าหมายสปรินต์: ตรวจสอบความคืบหน้าของสปรินต์ Agile และScrumของคุณ เป้าหมายส่วนตัว: ทำให้การติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายส่วนตัวที่ท้าทายเป็นนิสัยประจำวัน OKRs: ใช้ฟีเจอร์เป้าหมายและเป้าหมายย่อยของ ClickUp เพื่อสร้างกรอบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก(OKRs) ใช้ OKRs เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมาย
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
คุณสามารถเข้าร่วม ClickUp ได้ฟรีและตรวจสอบคุณสมบัติที่หลากหลายมากขึ้น!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเป้าหมายเพิ่มเติม
1. อะไรคือความแตกต่างระหว่างเป้าหมาย SMART กับเป้าหมายที่ท้าทาย?
เป้าหมายที่ยืดหยุ่นและเป้าหมาย SMART แตกต่างกันตามปัจจัยสำคัญสองประการ:
- ความแตกต่างในวัตถุประสงค์: เป้าหมายที่ท้าทาย (stretch goal) สร้างแรงบันดาลใจให้เราทะเยอทะยานมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ภาพรวม ส่วนเป้าหมาย SMART มุ่งเน้นไปที่แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้
- ความแตกต่างของกรอบเวลา: เป้าหมายระยะไกลไม่มีกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจง ในทางกลับกัน เป้าหมาย SMART จะมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
เป้าหมายที่ชาญฉลาดและเป้าหมายที่ท้าทายเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเพิ่มผลผลิต การผสานทั้งสองเข้าด้วยกันจะสร้างเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นผลลัพธ์
2. คุณควรทำอย่างไรหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้?
การบรรลุเป้าหมายที่ยากขึ้นกว่าเดิมมักถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของความยอดเยี่ยมของมนุษย์
แต่การไม่สามารถทำให้สำเร็จไม่ควรถูกมองในแง่ลบ
เป้าหมายที่ท้าทายไม่ใช่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก แต่จุดประสงค์หลักของเป้าหมายเหล่านี้คือการกระตุ้นแรงจูงใจของทีมและช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
คุณมักจะขอให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมาย OKR ที่ 60-70% สำหรับเป้าหมายที่ท้าทาย แทนที่จะเป็น 100%
ถึงเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายของคุณแล้ว
เป้าหมายที่ท้าทายที่ดีสามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณไปถึงเป้าหมายใหญ่และสร้างสรรค์ได้. พวกมันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้คุณและทีมของคุณมีแรงจูงใจและอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของคุณ.
การมองเป้าหมายที่ท้าทายของคุณผ่านเป้าหมาย SMART และ OKR จะช่วยแบ่งเป้าหมายที่สำคัญและทะเยอทะยานของคุณออกเป็นงานที่สามารถวัดผลได้และชัยชนะเล็กๆ
และด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือสร้างและจัดการโครงการอย่าง ClickUp การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและการติดตามผลก็ง่ายกว่าที่เคย!
ClickUp สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณจัดการเป้าหมายได้ดีกว่าที่ Harvey Specter จัดการสำนักงานกฎหมายของเขาเสียอีก 😉
รับ ClickUp ฟรีวันนี้ ปลดปล่อยพลังในตัวคุณเหมือน Harvey Specter และเริ่มขยายเป้าหมายของคุณอย่างมืออาชีพ!